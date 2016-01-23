Манчестер у моря, 2016

«Манчестер у моря» снял известный в Голливуде сценарист, а также режиссёр Кеннет Лонегран (написал сценарии к картинам «Банды Нью-Йорка» и «Анализируй это»). Главную роль в фильме исполнил Кейси Аффлек («Три девятки», «И грянул шторм»). Также в ленте приняли участие Мишель Уильямс («Остров проклятых», «Семь дней и ночей с Мерилин»), Кайл Чандлер («Волк с Уолл-стрит», «Цель номер один»), Лукас Хеджес («Королевство полной луны») и другие.
В центре сюжета фильма «Манчестер у моря» окажется Ли Чандлер, который из-за трагического прошлого покинул родной городок и переехал в Бостон, где устроился на работу слесарем. Спустя годы, он возвращается домой в Манчестер у моря так как погиб его старший брат. Теперь Ли назначен официальным опекуном своего племянника, поэтому ему приходится остаться в городе на какое-то время. К тому же, помимо него, некому организовать похороны. Но от призраков прошлого никуда не скрыться, и раны героя обнажаются вновь.
- Изначально Мэтт Деймон должен был сыграть в фильме главную роль и выступить в качестве режиссёра
- Манчестер у моря - реальное название города на северном побережье Массачусетса. До 1989 года он назывался просто Манчестер
- Сценарий к фильму «Манчестер у моря» вошёл в Чёрный список лучших нереализованных сценариев 2014 года
- Кара Хэйворд и Лукас Хеджес играли вместе в фильме «Королевство полной луны»
- Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс». Он также был номинирован на множество престижных премий (Gotham Awards, Hollywood Film Awards) и уже успел одержать несколько побед
- «Манчестер у моря» - это третий фильм в режиссёрской карьере Кеннета Лонеграна
- У актёра Кайла Чандлера, сыгравшего покойного брата главного героя, такая же фамилия, как и у его персонажа Джо
- Фильм «Манчестер у моря» получил 6 номинаций на «Оскар», в том числе и как «лучший фильм года»
Обстоятельства вынуждают Чандлера покинуть Бостон и вернуться в родной Манчестер, где он сталкивается лицом к лицу со своим прошлым.