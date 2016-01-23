Манчестер у моря, 2016

- Изначально Мэтт Деймон должен был сыграть в фильме главную роль и выступить в качестве режиссёра

- Манчестер у моря - реальное название города на северном побережье Массачусетса. До 1989 года он назывался просто Манчестер

- Сценарий к фильму «Манчестер у моря» вошёл в Чёрный список лучших нереализованных сценариев 2014 года

- Кара Хэйворд и Лукас Хеджес играли вместе в фильме «Королевство полной луны»

- Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс». Он также был номинирован на множество престижных премий (Gotham Awards, Hollywood Film Awards) и уже успел одержать несколько побед

- «Манчестер у моря» - это третий фильм в режиссёрской карьере Кеннета Лонеграна

- У актёра Кайла Чандлера, сыгравшего покойного брата главного героя, такая же фамилия, как и у его персонажа Джо

- Фильм «Манчестер у моря» получил 6 номинаций на «Оскар», в том числе и как «лучший фильм года»