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Манчестер у моря Манчестер у моря
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Manchester by the Sea

Манчестер у моря, 2016

2016 / США
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Манчестер у моря» снял известный в Голливуде сценарист, а также режиссёр Кеннет Лонегран (написал сценарии к картинам «Банды Нью-Йорка» и «Анализируй это»). Главную роль в фильме исполнил Кейси Аффлек («Три девятки», «И грянул шторм»). Также в ленте приняли участие Мишель Уильямс («Остров проклятых», «Семь дней и ночей с Мерилин»), Кайл Чандлер («Волк с Уолл-стрит», «Цель номер один»), Лукас Хеджес («Королевство полной луны») и другие.

В центре сюжета фильма «Манчестер у моря» окажется Ли Чандлер, который из-за трагического прошлого покинул родной городок и переехал в Бостон, где устроился на работу слесарем. Спустя годы, он возвращается домой в Манчестер у моря так как погиб его старший брат. Теперь Ли назначен официальным опекуном своего племянника, поэтому ему приходится остаться в городе на какое-то время. К тому же, помимо него, некому организовать похороны. Но от призраков прошлого никуда не скрыться, и раны героя обнажаются вновь.

- Изначально Мэтт Деймон должен был сыграть в фильме главную роль и выступить в качестве режиссёра

- Манчестер у моря - реальное название города на северном побережье Массачусетса. До 1989 года он назывался просто Манчестер

- Сценарий к фильму «Манчестер у моря» вошёл в Чёрный список лучших нереализованных сценариев 2014 года

- Кара Хэйворд и Лукас Хеджес играли вместе в фильме «Королевство полной луны»

- Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс». Он также был номинирован на множество престижных премий (Gotham Awards, Hollywood Film Awards) и уже успел одержать несколько побед

- «Манчестер у моря» - это третий фильм в режиссёрской карьере Кеннета Лонеграна

- У актёра Кайла Чандлера, сыгравшего покойного брата главного героя, такая же фамилия, как и у его персонажа Джо

- Фильм «Манчестер у моря» получил 6 номинаций на «Оскар», в том числе и как «лучший фильм года»

Обстоятельства вынуждают Чандлера покинуть Бостон и вернуться в родной Манчестер, где он сталкивается лицом к лицу со своим прошлым.

7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 23 марта 2017
Премьера онлайн 18 апреля 2017
Премьера в мире 23 января 2016
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Кеннет Лонерган
Кеннет Лонерган
В ролях
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Кайл Чандлер
Кайл Чандлер
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Гретхен Мол
Гретхен Мол
Все актеры и съемочная группа
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Золотой глобус Лучшая мужская роль (драма)
Оскар Лучшая мужская роль
Оскар Лучший оригинальный сценарий
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Манчестер у моря смотреть онлайн

Манчестер у моря
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Наша рецензия
«Манчестер у моря» впервые вышел в свет еще в январе 2016-го на фестивале «Сандэнс». Пройдя длинный путь из множества престижных кинофестивалей, он получил 5 номинаций на «Золотой глобус» и 6 на «Оскар». Его судьба в российском прокате долгое время была неопределенна, но номинации от киноакадемиков сделали свое дело, превратив независимую драму в очень ожидаемый фильм во всем мире. Ли (Кейси Аффлек) - мастер на все руки с непростой судьбой.…
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