Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1937 году

Место проведения Biltmore Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 4 марта 1937
Oscar / Лучший фильм
Великий Зигфилд 6.7
Великий Зигфилд The Great Ziegfeld
Победитель
Все номинанты
Ромео и Джульетта 6.5
Ромео и Джульетта Romeo and Juliet
Dodsworth Dodsworth
Повесть о Луи Пастере 7.6
Повесть о Луи Пастере The Story Of Louis Pasteur
Антони-неудачник 6.3
Антони-неудачник Anthony Adverse
Сан-Франциско 7.6
Сан-Франциско San Francisco
Мистер Дидс переезжает в город 7.9
Мистер Дидс переезжает в город Mr. Deeds Goes To Town
Три милые девушки 6.7
Три милые девушки Three Smart Girls
Оклеветанная 7.9
Оклеветанная Libeled Lady
A Tale of Two Cities A Tale of Two Cities
Oscar / Лучшая мужская роль
Пол Муни
Повесть о Луи Пастере
Победитель
Все номинанты
Уильям Пауэлл
Уильям Пауэлл
Мой слуга Годфри
Гэри Купер
Гэри Купер
Мистер Дидс переезжает в город
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Сан-Франциско
Уолтер Хьюстон
Dodsworth
Oscar / Лучшая женская роль
Луиза Райнер
Великий Зигфилд
Победитель
Все номинанты
Айрин Данн
Theodora Goes Wild
Норма Ширер
Норма Ширер
Ромео и Джульетта
Кэрол Ломбард
Мой слуга Годфри
Глэдис Джордж
Valiant Is the Word for Carrie
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Уолтер Бреннан
Come and Get It
Победитель
Все номинанты
Бэзил Рэтбоун
Ромео и Джульетта
Stuart Erwin
Pigskin Parade
Аким Тамирофф
The General Died at Dawn
Миша Ауэр
Мой слуга Годфри
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Гэйл Сондергаард
Антони-неудачник
Победитель
Все номинанты
Мария Успенская
Dodsworth
Элис Брэйди
Мой слуга Годфри
Бьюла Бонди
The Gorgeous Hussy
Bonita Granville
Эти трое
Oscar / Лучшая режиссура
Фрэнк Капра
Мистер Дидс переезжает в город
Победитель
Все номинанты
Роберт З. Леонард
Великий Зигфилд
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
Dodsworth
В.С. Ван Дайк
В.С. Ван Дайк
Сан-Франциско
Грегори Ла Кава
Мой слуга Годфри
Oscar / Лучшая операторская работа
Антони-неудачник 6.3
Антони-неудачник Anthony Adverse
Tony Gaudio
Победитель
Все номинанты
The General Died at Dawn The General Died at Dawn
Victor Milner
The Gorgeous Hussy The Gorgeous Hussy
George J. Folsey
Oscar / Лучший монтаж
Антони-неудачник 6.3
Антони-неудачник Anthony Adverse
Ralph Dawson
Победитель
Все номинанты
A Tale of Two Cities A Tale of Two Cities
Conrad A. Nervig
Theodora Goes Wild Theodora Goes Wild
Otto Meyer
Come and Get It Come and Get It
Edward Curtiss
Великий Зигфилд 6.7
Великий Зигфилд The Great Ziegfeld
William S. Gray
Lloyd's of London Lloyds of London
Barbara McLean
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Антони-неудачник 6.3
Антони-неудачник Anthony Adverse
Leo F. Forbstein Score by Erich Wolfgang Korngold.
Победитель
Все номинанты
Winterset Winterset
Nathaniel Shilkret Score by Nathaniel Shilkret.
Атака легкой кавалерии 7.0
Атака легкой кавалерии The Charge Of The Light Brigade
Leo F. Forbstein Score by Max Steiner.
The General Died at Dawn The General Died at Dawn
Boris Morros Score by Werner Janssen.
The Garden of Allah The Garden of Allah
Макс Стайнер Score by Max Steiner.
Oscar / Лучшая песня к фильму
Время свинга 7.6
Время свинга Swing Time
Jerome Kern, Dorothy Fields For the song "The Way You Look Tonight".
Победитель
Время свинга 7.6
Время свинга Swing Time
Jerome Kern, Dorothy Fields For the song "The Way You Look Tonight".
Победитель
Все номинанты
Sing, Baby, Sing Sing, Baby, Sing
Walter Bullock, Richard A. Whiting For the song "When Did You Leave Heaven".
Suzy Suzy
Harold Adamson, Walter Donaldson For the song "Did I Remember".
Pennies from Heaven Pennies from Heaven
Johnny Burke, Arthur Johnston For the song "Pennies from Heaven (1936)".
The Trail of the Lonesome Pine The Trail of the Lonesome Pine
Louis Alter, Sidney D. Mitchell For the song "A Melody from the Sky".
The Trail of the Lonesome Pine The Trail of the Lonesome Pine
Louis Alter, Sidney D. Mitchell For the song "A Melody from the Sky".
Born to Dance Born to Dance
Cole Porter For the song "I've Got You Under My Skin".
Suzy Suzy
Harold Adamson, Walter Donaldson For the song "Did I Remember".
Pennies from Heaven Pennies from Heaven
Johnny Burke, Arthur Johnston For the song "Pennies from Heaven (1936)".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Dodsworth Dodsworth
Richard Day
Победитель
Все номинанты
The Magnificent Brute The Magnificent Brute
Albert S. D'Agostino, Jack Otterson
Великий Зигфилд 6.7
Великий Зигфилд The Great Ziegfeld
Седрик Гиббонс, Eddie Imazu, Edwin B. Willis
Великий Зигфилд 6.7
Великий Зигфилд The Great Ziegfeld
Седрик Гиббонс, Eddie Imazu, Edwin B. Willis
Ромео и Джульетта 6.5
Ромео и Джульетта Romeo and Juliet
Седрик Гиббонс, Fredric Hope, Edwin B. Willis
Антони-неудачник 6.3
Антони-неудачник Anthony Adverse
Anton Grot
Winterset Winterset
Perry Ferguson
Lloyd's of London Lloyds of London
William S. Darling
Ромео и Джульетта 6.5
Ромео и Джульетта Romeo and Juliet
Седрик Гиббонс, Fredric Hope, Edwin B. Willis
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Повесть о Луи Пастере 7.6
Повесть о Луи Пастере The Story Of Louis Pasteur
Pierre Collings, Sheridan Gibney
Победитель
Все номинанты
After the Thin Man After the Thin Man
Frances Goodrich, Albert Hackett
After the Thin Man After the Thin Man
Frances Goodrich, Albert Hackett
Мой слуга Годфри 8.2
Мой слуга Годфри My Man Godfrey
Eric Hatch, Morrie Ryskind
Dodsworth Dodsworth
Sidney Howard
Мистер Дидс переезжает в город 7.9
Мистер Дидс переезжает в город Mr. Deeds Goes To Town
Robert Riskin
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Country Cousin The Country Cousin
Уолт Дисней
Победитель
Все номинанты
The Old Mill Pond The Old Mill Pond
Hugh Harman, Rudolf Ising
The Old Mill Pond The Old Mill Pond
Hugh Harman, Rudolf Ising
Popeye the Sailor Meets Sindbad the Sailor Popeye the Sailor Meets Sindbad the Sailor
Max Fleischer
Oscar / Лучший помощник режиссёра
Jack Sullivan
Атака легкой кавалерии
Победитель
Все номинанты
Eric Stacey
The Garden of Allah
William H. Cannon
Антони-неудачник
Clem Beauchamp
The Last of the Mohicans
Джозеф М. Ньюман
Сан-Франциско
Oscar / Лучший хореограф
Великий Зигфилд 6.7
Великий Зигфилд The Great Ziegfeld
Seymour Felix For "A Pretty Girl Is Like a Melody".
Победитель
Все номинанты
Танцующий пират 5.2
Танцующий пират Dancing Pirate
Russell Lewis For "The Finale".
Born to Dance Born to Dance
Dave Gould For "Swingin' the Jinx".
Cain and Mabel Cain and Mabel
Bobby Connolly For "1000 Love Songs".
Gold Diggers of 1937 Gold Diggers of 1937
Басби Беркли For "Love and War".
Время свинга 7.6
Время свинга Swing Time
Hermes Pan For "Bojangles of Harlem".
One in a Million One in a Million
Jack Haskell For "Skating Ensemble".
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Bored of Education Bored of Education
Хэл Роч
Победитель
Give Me Liberty Give Me Liberty
Победитель
The Public Pays The Public Pays
Победитель
Все номинанты
Double or Nothing Double or Nothing
Dummy Ache Dummy Ache
La Fiesta de Santa Barbara La Fiesta de Santa Barbara
Wanted -- A Master Wanted -- A Master
Pete Smith
Moscow Moods Moscow Moods
Popular Science J-5-1 Popular Science J-5-1
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Повесть о Луи Пастере 7.6
Повесть о Луи Пастере The Story Of Louis Pasteur
Pierre Collings, Sheridan Gibney
Победитель
Все номинанты
Великий Зигфилд 6.7
Великий Зигфилд The Great Ziegfeld
William Anthony McGuire
Ярость 7.7
Ярость Fury
Норман Красна
Сан-Франциско 7.6
Сан-Франциско San Francisco
Robert E. Hopkins
Три милые девушки 6.7
Три милые девушки Three Smart Girls
Аделе Командини
Oscar / Лучший звук
Сан-Франциско 7.6
Сан-Франциско San Francisco
Douglas Shearer
Победитель
Все номинанты
Три милые девушки 6.7
Три милые девушки Three Smart Girls
Homer G. Tasker
Dodsworth Dodsworth
Oscar Lagerstrom
Banjo on My Knee Banjo on My Knee
Edmund H. Hansen
Мистер Дидс переезжает в город 7.9
Мистер Дидс переезжает в город Mr. Deeds Goes To Town
John P. Livadary
Техасские рейнджеры 6.6
Техасские рейнджеры The Texas Rangers
Franklin Hansen
That Girl from Paris That Girl from Paris
John Aalberg
General Spanky General Spanky
Elmer Raguse
Атака легкой кавалерии 7.0
Атака легкой кавалерии The Charge Of The Light Brigade
Nathan Levinson
Academy Award of Merit
Douglas Shearer
For the development of a practical two-way horn system and a biased Class A push-pull recording system.
Победитель
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Honorary Award
The Garden of Allah The Garden of Allah
Harold Rosson, W. Howard Greene For the color cinematography of the Selznick International Production The Garden of Allah (plaque).
Победитель
