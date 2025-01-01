Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Оскар
События
Оскар 1937
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1937 году
Место проведения
Biltmore Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
4 марта 1937
Oscar / Лучший фильм
6.7
Великий Зигфилд
The Great Ziegfeld
Победитель
Все номинанты
6.5
Ромео и Джульетта
Romeo and Juliet
Dodsworth
Dodsworth
7.6
Повесть о Луи Пастере
The Story Of Louis Pasteur
6.3
Антони-неудачник
Anthony Adverse
7.6
Сан-Франциско
San Francisco
7.9
Мистер Дидс переезжает в город
Mr. Deeds Goes To Town
6.7
Три милые девушки
Three Smart Girls
7.9
Оклеветанная
Libeled Lady
A Tale of Two Cities
A Tale of Two Cities
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Пол Муни
Повесть о Луи Пастере
Победитель
Все номинанты
Уильям Пауэлл
Мой слуга Годфри
Гэри Купер
Мистер Дидс переезжает в город
Спенсер Трэйси
Сан-Франциско
Уолтер Хьюстон
Dodsworth
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Луиза Райнер
Великий Зигфилд
Победитель
Все номинанты
Айрин Данн
Theodora Goes Wild
Норма Ширер
Ромео и Джульетта
Кэрол Ломбард
Мой слуга Годфри
Глэдис Джордж
Valiant Is the Word for Carrie
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Уолтер Бреннан
Come and Get It
Победитель
Все номинанты
Бэзил Рэтбоун
Ромео и Джульетта
Stuart Erwin
Pigskin Parade
Аким Тамирофф
The General Died at Dawn
Миша Ауэр
Мой слуга Годфри
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Гэйл Сондергаард
Антони-неудачник
Победитель
Все номинанты
Мария Успенская
Dodsworth
Элис Брэйди
Мой слуга Годфри
Бьюла Бонди
The Gorgeous Hussy
Bonita Granville
Эти трое
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Фрэнк Капра
Мистер Дидс переезжает в город
Победитель
Все номинанты
Роберт З. Леонард
Великий Зигфилд
Уильям Уайлер
Dodsworth
В.С. Ван Дайк
Сан-Франциско
Грегори Ла Кава
Мой слуга Годфри
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
6.3
Антони-неудачник
Anthony Adverse
Tony Gaudio
Победитель
Все номинанты
The General Died at Dawn
The General Died at Dawn
Victor Milner
The Gorgeous Hussy
The Gorgeous Hussy
George J. Folsey
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
6.3
Антони-неудачник
Anthony Adverse
Ralph Dawson
Победитель
Все номинанты
A Tale of Two Cities
A Tale of Two Cities
Conrad A. Nervig
Theodora Goes Wild
Theodora Goes Wild
Otto Meyer
Come and Get It
Come and Get It
Edward Curtiss
6.7
Великий Зигфилд
The Great Ziegfeld
William S. Gray
Lloyd's of London
Lloyds of London
Barbara McLean
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
6.3
Антони-неудачник
Anthony Adverse
Leo F. Forbstein
Score by Erich Wolfgang Korngold.
Победитель
Все номинанты
Winterset
Winterset
Nathaniel Shilkret
Score by Nathaniel Shilkret.
7.0
Атака легкой кавалерии
The Charge Of The Light Brigade
Leo F. Forbstein
Score by Max Steiner.
The General Died at Dawn
The General Died at Dawn
Boris Morros
Score by Werner Janssen.
The Garden of Allah
The Garden of Allah
Макс Стайнер
Score by Max Steiner.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
7.6
Время свинга
Swing Time
Jerome Kern, Dorothy Fields
For the song "The Way You Look Tonight".
Победитель
7.6
Время свинга
Swing Time
Jerome Kern, Dorothy Fields
For the song "The Way You Look Tonight".
Победитель
Все номинанты
Sing, Baby, Sing
Sing, Baby, Sing
Walter Bullock, Richard A. Whiting
For the song "When Did You Leave Heaven".
Suzy
Suzy
Harold Adamson, Walter Donaldson
For the song "Did I Remember".
Pennies from Heaven
Pennies from Heaven
Johnny Burke, Arthur Johnston
For the song "Pennies from Heaven (1936)".
The Trail of the Lonesome Pine
The Trail of the Lonesome Pine
Louis Alter, Sidney D. Mitchell
For the song "A Melody from the Sky".
The Trail of the Lonesome Pine
The Trail of the Lonesome Pine
Louis Alter, Sidney D. Mitchell
For the song "A Melody from the Sky".
Born to Dance
Born to Dance
Cole Porter
For the song "I've Got You Under My Skin".
Suzy
Suzy
Harold Adamson, Walter Donaldson
For the song "Did I Remember".
Pennies from Heaven
Pennies from Heaven
Johnny Burke, Arthur Johnston
For the song "Pennies from Heaven (1936)".
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Dodsworth
Dodsworth
Richard Day
Победитель
Все номинанты
The Magnificent Brute
The Magnificent Brute
Albert S. D'Agostino, Jack Otterson
6.7
Великий Зигфилд
The Great Ziegfeld
Седрик Гиббонс, Eddie Imazu, Edwin B. Willis
6.7
Великий Зигфилд
The Great Ziegfeld
Седрик Гиббонс, Eddie Imazu, Edwin B. Willis
6.5
Ромео и Джульетта
Romeo and Juliet
Седрик Гиббонс, Fredric Hope, Edwin B. Willis
6.3
Антони-неудачник
Anthony Adverse
Anton Grot
Winterset
Winterset
Perry Ferguson
Lloyd's of London
Lloyds of London
William S. Darling
6.5
Ромео и Джульетта
Romeo and Juliet
Седрик Гиббонс, Fredric Hope, Edwin B. Willis
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.6
Повесть о Луи Пастере
The Story Of Louis Pasteur
Pierre Collings, Sheridan Gibney
Победитель
Все номинанты
After the Thin Man
After the Thin Man
Frances Goodrich, Albert Hackett
After the Thin Man
After the Thin Man
Frances Goodrich, Albert Hackett
8.2
Мой слуга Годфри
My Man Godfrey
Eric Hatch, Morrie Ryskind
Dodsworth
Dodsworth
Sidney Howard
7.9
Мистер Дидс переезжает в город
Mr. Deeds Goes To Town
Robert Riskin
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Country Cousin
The Country Cousin
Уолт Дисней
Победитель
Все номинанты
The Old Mill Pond
The Old Mill Pond
Hugh Harman, Rudolf Ising
The Old Mill Pond
The Old Mill Pond
Hugh Harman, Rudolf Ising
Popeye the Sailor Meets Sindbad the Sailor
Popeye the Sailor Meets Sindbad the Sailor
Max Fleischer
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший помощник режиссёра
Jack Sullivan
Атака легкой кавалерии
Победитель
Все номинанты
Eric Stacey
The Garden of Allah
William H. Cannon
Антони-неудачник
Clem Beauchamp
The Last of the Mohicans
Джозеф М. Ньюман
Сан-Франциско
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший хореограф
6.7
Великий Зигфилд
The Great Ziegfeld
Seymour Felix
For "A Pretty Girl Is Like a Melody".
Победитель
Все номинанты
5.2
Танцующий пират
Dancing Pirate
Russell Lewis
For "The Finale".
Born to Dance
Born to Dance
Dave Gould
For "Swingin' the Jinx".
Cain and Mabel
Cain and Mabel
Bobby Connolly
For "1000 Love Songs".
Gold Diggers of 1937
Gold Diggers of 1937
Басби Беркли
For "Love and War".
7.6
Время свинга
Swing Time
Hermes Pan
For "Bojangles of Harlem".
One in a Million
One in a Million
Jack Haskell
For "Skating Ensemble".
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Bored of Education
Bored of Education
Хэл Роч
Победитель
Give Me Liberty
Give Me Liberty
Победитель
The Public Pays
The Public Pays
Победитель
Все номинанты
Double or Nothing
Double or Nothing
Dummy Ache
Dummy Ache
La Fiesta de Santa Barbara
La Fiesta de Santa Barbara
Wanted -- A Master
Wanted -- A Master
Pete Smith
Moscow Moods
Moscow Moods
Popular Science J-5-1
Popular Science J-5-1
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.6
Повесть о Луи Пастере
The Story Of Louis Pasteur
Pierre Collings, Sheridan Gibney
Победитель
Все номинанты
6.7
Великий Зигфилд
The Great Ziegfeld
William Anthony McGuire
7.7
Ярость
Fury
Норман Красна
7.6
Сан-Франциско
San Francisco
Robert E. Hopkins
6.7
Три милые девушки
Three Smart Girls
Аделе Командини
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
7.6
Сан-Франциско
San Francisco
Douglas Shearer
Победитель
Все номинанты
6.7
Три милые девушки
Three Smart Girls
Homer G. Tasker
Dodsworth
Dodsworth
Oscar Lagerstrom
Banjo on My Knee
Banjo on My Knee
Edmund H. Hansen
7.9
Мистер Дидс переезжает в город
Mr. Deeds Goes To Town
John P. Livadary
6.6
Техасские рейнджеры
The Texas Rangers
Franklin Hansen
That Girl from Paris
That Girl from Paris
John Aalberg
General Spanky
General Spanky
Elmer Raguse
7.0
Атака легкой кавалерии
The Charge Of The Light Brigade
Nathan Levinson
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Douglas Shearer
For the development of a practical two-way horn system and a biased Class A push-pull recording system.
Победитель
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Honorary Award
The Garden of Allah
The Garden of Allah
Harold Rosson, W. Howard Greene
For the color cinematography of the Selznick International Production The Garden of Allah (plaque).
Победитель
Год проведения
Оскар 2025
Оскар 2024
Оскар 2023
Оскар 2022
Оскар 2021
Оскар 2020
Показать все
Оскар 2019
Оскар 2018
Оскар 2017
Оскар 2016
Оскар 2015
Оскар 2014
Оскар 2013
Оскар 2012
Оскар 2011
Оскар 2010
Оскар 2009
Оскар 2008
Оскар 2007
Оскар 2006
Оскар 2005
Оскар 2004
Оскар 2003
Оскар 2002
Оскар 2001
Оскар 2000
Оскар 1999
Оскар 1998
Оскар 1997
Оскар 1996
Оскар 1995
Оскар 1994
Оскар 1993
Оскар 1992
Оскар 1991
Оскар 1990
Оскар 1989
Оскар 1988
Оскар 1987
Оскар 1986
Оскар 1985
Оскар 1984
Оскар 1983
Оскар 1982
Оскар 1981
Оскар 1980
Оскар 1979
Оскар 1978
Оскар 1977
Оскар 1976
Оскар 1975
Оскар 1974
Оскар 1973
Оскар 1972
Оскар 1971
Оскар 1970
Оскар 1969
Оскар 1968
Оскар 1967
Оскар 1966
Оскар 1965
Оскар 1964
Оскар 1963
Оскар 1962
Оскар 1961
Оскар 1960
Оскар 1959
Оскар 1958
Оскар 1957
Оскар 1956
Оскар 1955
Оскар 1954
Оскар 1953
Оскар 1952
Оскар 1951
Оскар 1950
Оскар 1949
Оскар 1948
Оскар 1947
Оскар 1946
Оскар 1945
Оскар 1944
Оскар 1943
Оскар 1942
Оскар 1941
Оскар 1940
Оскар 1939
Оскар 1938
Оскар 1937
Оскар 1936
Оскар 1935
Оскар 1934
Оскар 1932
Оскар 1931
Оскар 1930 - 2
Оскар 1930
Оскар 1929
Номинации
Лучший фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая режиссура
Показать все
Лучшая операторская работа
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Лучшая песня к фильму
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшие визуальные эффекты
Лучшие титры в немой кинокартине
Лучший адаптированный сценарий
Лучший анимационный короткометражный фильм
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший грим и причёски
Лучший дизайн костюмов
Лучший документальный короткометражный фильм
Лучший документальный полнометражный фильм
Лучший звук
Лучший звуковой монтаж
Лучший игровой короткометражный фильм
Лучший литературный первоисточник
Лучший монтаж
Лучший оригинальный сценарий
Лучший помощник режиссёра
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший хореограф
Уникальное художественное исполнение
Oscars Fan Favorite
Oscars Cheer Moment
John A. Bonner Award
Special Commendation
Juvenile Award
Special Achievement Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Gordon E. Sawyer Award
Honorary Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Medal of Commendation
Award of Commendation
Technical Achievement Award
Scientific and Engineering Award
Academy Award of Merit
Другие награды и фестивали
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667