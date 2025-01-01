Меню
Оскар 1986
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1986 году
Место проведения
Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
24 марта 1986
Oscar / Лучший фильм
7.4
Из Африки
Out of Africa
Сидни Поллак
Победитель
Все номинанты
7.8
Свидетель
Witness
Edward S. Feldman
6.6
Честь семьи Прицци
Prizzi’s Honor
John Foreman
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
Стивен Спилберг, Куинси Джонс, Kathleen Kennedy, Фрэнк Маршалл
7.4
Поцелуй женщины-паука
Kiss of the Spider Woman
David Weisman
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
Стивен Спилберг, Куинси Джонс, Kathleen Kennedy, Фрэнк Маршалл
Oscar / Лучшая мужская роль
Уильям Хёрт
Поцелуй женщины-паука
Победитель
Все номинанты
Джек Николсон
Честь семьи Прицци
Джон Войт
Поезд-беглец
Джеймс Гарнер
Murphy's Romance
Харрисон Форд
Свидетель
Oscar / Лучшая женская роль
Джеральдин Пейдж
Поездка в Баунтифул
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Из Африки
Вупи Голдберг
Цветы лиловые полей
Джессика Лэнг
Сладкие грезы
Энн Бэнкрофт
Агнец божий
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Дон Амичи
Кокон
Победитель
Все номинанты
Клаус Мария Брандауэр
Из Африки
Уильям Хикки
Честь семьи Прицци
Эрик Робертс
Поезд-беглец
Роберт Лоджа
Зазубренное лезвие
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Анжелика Хьюстон
Честь семьи Прицци
Победитель
Все номинанты
Эми Мэдиган
Twice in a Lifetime
Опра Уинфри
Цветы лиловые полей
Margaret Avery
Цветы лиловые полей
Мег Тилли
Агнец божий
Oscar / Лучшая режиссура
Сидни Поллак
Из Африки
Победитель
Все номинанты
Акира Куросава
Ран
Питер Уир
Свидетель
Джон Хьюстон
Честь семьи Прицци
Эктор Бабенко
Поцелуй женщины-паука
Oscar / Лучшая операторская работа
7.4
Из Африки
Out of Africa
David Watkin
Победитель
Все номинанты
7.8
Свидетель
Witness
John Seale
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
Allen Daviau
8.2
Ран
Ran
Asakazu Nakai, Takao Saitô, Shôji Ueda
Murphy's Romance
Murphy's Romance
Уильям Фрейкер
8.2
Ран
Ran
Asakazu Nakai, Takao Saitô, Shôji Ueda
Oscar / Лучший дизайн костюмов
8.2
Ран
Ran
Emi Wada
Победитель
Все номинанты
7.0
Путешествие Нэтти Ганн
The Journey of Natty Gann
Albert Wolsky
6.6
Честь семьи Прицци
Prizzi’s Honor
Donfeld
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
Aggie Guerard Rodgers
7.4
Из Африки
Out of Africa
Milena Canonero
Oscar / Лучший монтаж
7.8
Свидетель
Witness
Thom Noble
Победитель
Все номинанты
6.6
Честь семьи Прицци
Prizzi’s Honor
Kaja Fehr, Rudi Fehr
7.2
Поезд-беглец
Runaway Train
Henry Richardson
5.7
Кордебалет
A Chorus Line
John Bloom
7.4
Из Африки
Out of Africa
Pembroke J. Herring, Sheldon Kahn, Fredric Steinkamp, William Steinkamp
Oscar / Лучший грим и причёски
Mask
Mask
Zoltan Elek, Michael Westmore
Победитель
Mask
Mask
Zoltan Elek, Michael Westmore
Победитель
Все номинанты
Remo Williams: The Adventure Begins
Remo Williams: The Adventure Begins
Carl Fullerton
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
Ken Chase
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
7.4
Из Африки
Out of Africa
John Barry
Победитель
Все номинанты
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
Куинси Джонс, Fred Steiner, Chris Boardman, Jorge Calandrelli, Andraé Crouch, Jack Hayes, Jerry Hey, Рэнди Кербер, Jeremy Lubbock, Joel Rosenbaum, Caiphus Semenya, Rod Temperton
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
Куинси Джонс, Fred Steiner, Chris Boardman, Jorge Calandrelli, Andraé Crouch, Jack Hayes, Jerry Hey, Рэнди Кербер, Jeremy Lubbock, Joel Rosenbaum, Caiphus Semenya, Rod Temperton
7.2
Сильверадо
Silverado
Bruce Broughton
6.6
Агнец божий
Agnes of God
Жорж Делерю
7.8
Свидетель
Witness
Maurice Jarre
Oscar / Лучшая песня к фильму
6.7
Белые ночи
White Nights
Лайонел Ричи
For the song "Say You, Say Me".
Победитель
Все номинанты
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
Куинси Джонс, Лайонел Ричи, Rod Temperton
For the song "Miss Celie's Blues (Sister)".
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
For the song "Miss Celie's Blues (Sister)".
For the song "Miss Celie's Blues (Sister)".
5.7
Кордебалет
A Chorus Line
Marvin Hamlisch, Ed Kleban
For the song "Surprise, Surprise".
8.6
Назад в будущее
Back to the Future
Johnny Colla, Chris Hayes, Хьюи Льюис
For the song "The Power of Love".
6.7
Белые ночи
White Nights
Stephen Bishop
For the song "Separate Lives (Love Theme from White Nights)".
8.6
Назад в будущее
Back to the Future
For the song "The Power of Love".
For the song "The Power of Love".
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
7.4
Из Африки
Out of Africa
Stephen B. Grimes, Josie MacAvin
Победитель
Все номинанты
7.8
Свидетель
Witness
John H. Anderson, Stan Jolley
7.8
7.8
Witness
John H. Anderson, Stan Jolley
8.2
Ран
Ran
Yoshirô Muraki, Shinobu Muraki
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
Linda DeScenna, Рива, Дж. Майкл, Бо Уэлч
8.2
Бразилия
Brazil
Norman Garwood, Maggie Gray
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
Linda DeScenna, Рива, Дж. Майкл, Бо Уэлч
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
6.7
Кокон
Cocoon
David Berry, Scott Farrar, Ralph McQuarrie, Ken Ralston
Победитель
6.7
Кокон
Cocoon
David Berry, Scott Farrar, Ralph McQuarrie, Ken Ralston
Победитель
Все номинанты
6.8
Возвращение в страну Оз
Return to Oz
Michael Lloyd, Zoran Perisic, Уилл Винтон, Ian Wingrove
6.8
Молодой Шерлок Холмс
Young Sherlock Holmes
David Allen, Dennis Muren, Kit West, John Ellis
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.4
Из Африки
Out of Africa
Kurt Luedtke
Победитель
Все номинанты
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
Менно Мейджес
7.4
Поездка в Баунтифул
The Trip to Bountiful
Horton Foote
7.4
Поцелуй женщины-паука
Kiss of the Spider Woman
Леонард Шредер
6.6
Честь семьи Прицци
Prizzi’s Honor
Richard Condon, Janet Roach
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Anna & Bella
Anna & Bella
Cilia van Dijk
Победитель
Все номинанты
The Big Snit
The Big Snit
Richard Condie, Michael J.F. Scott
The Big Snit
The Big Snit
Richard Condie, Michael J.F. Scott
Second Class Mail
Second Class Mail
Alison Snowden
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Broken Rainbow
Broken Rainbow
Maria Florio, Victoria Mudd
Победитель
Все номинанты
Soldiers in Hiding
Soldiers in Hiding
Japhet Asher
Unfinished Business
Unfinished Business
Стивен Окадзаки
The Mothers of the Plaza of Mayo
Las madres de la Plaza de Mayo
Susana Blaustein Muñoz, Lourdes Portillo
The Statue of Liberty
The Statue of Liberty
Кен Бёрнс, Buddy Squires
The Statue of Liberty
The Statue of Liberty
Кен Бёрнс, Buddy Squires
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Witness to War: Dr. Charlie Clements
Witness to War: Dr. Charlie Clements
David Goodman
Победитель
Все номинанты
The Wizard of the Strings
The Wizard of the Strings
Alan Edelstein
The Courage to Care
The Courage to Care
Robert H. Gardner
Making Overtures: The Story of a Community Orchestra
Making Overtures: The Story of a Community Orchestra
Barbara Willis Sweete
Keats and His Nightingale: A Blind Date
Keats and His Nightingale: A Blind Date
Michael Crowley, Jim Wolpaw
Oscar / Лучший звуковой монтаж
8.6
Назад в будущее
Back to the Future
Charles L. Campbell, Robert R. Rutledge
Победитель
8.6
8.6
Back to the Future
Charles L. Campbell, Robert R. Rutledge
Победитель
Все номинанты
6.9
Леди-ястреб
Ladyhawke
Robert G. Henderson, Alan Robert Murray
6.9
Леди-ястреб
Ladyhawke
Robert G. Henderson, Alan Robert Murray
7.3
Рэмбо 2
Rambo: First Blood Part II
Fred J. Brown
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
7.2
Официальная история
La Historia oficial / The Official Story
Argentina
Победитель
Все номинанты
6.6
Трое мужчин и младенец в люльке
3 hommes et un couffin
France
7.2
Полковник Редль
Oberst Redl
Hungary
6.9
Папа в командировке
Otac na službenom putu / When Father Was Away On Business
Yugoslavia
7.1
Горькая жатва
Bittere Ernte
West Germany
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Molly's Pilgrim
Molly's Pilgrim
Jeffrey D. Brown
Победитель
Все номинанты
Graffiti
Graffiti
Dianna Costello
Rainbow War
Rainbow War
Bob Rogers
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.8
Свидетель
Witness
William Kelley, Earl W. Wallace, Pamela Wallace
Победитель
7.8
Свидетель
Witness
William Kelley, Earl W. Wallace, Pamela Wallace
Победитель
Все номинанты
8.6
Назад в будущее
Back to the Future
Роберт Земекис, Боб Гэйл
7.2
Официальная история
La Historia oficial / The Official Story
Aída Bortnik, Луис Пуэнцо
8.2
Бразилия
Brazil
Терри Гиллиам, Том Стоппард, Чарльз МакКеоун
7.6
Пурпурная роза Каира
The Purple Rose of Cairo
Вуди Аллен
Oscar / Лучший звук
7.4
Из Африки
Out of Africa
Gary Alexander, Peter Handford, Chris Jenkins, Larry Stensvold
Победитель
7.4
Из Африки
Out of Africa
Gary Alexander, Peter Handford, Chris Jenkins, Larry Stensvold
Победитель
Все номинанты
7.2
Сильверадо
Silverado
Rick Kline, Donald O. Mitchell, Kevin O'Connell, David M. Ronne
5.7
Кордебалет
A Chorus Line
Gerry Humphreys, Michael Minkler, Donald O. Mitchell, Christopher Newman
6.9
Леди-ястреб
Ladyhawke
Bud Alper, Les Fresholtz, Vern Poore, Rick Alexander
8.6
Назад в будущее
Back to the Future
William B. Kaplan, B. Tennyson Sebastian II, Robert Thirlwell, Bill Varney
6.9
Леди-ястреб
Ladyhawke
Bud Alper, Les Fresholtz, Vern Poore, Rick Alexander
8.6
Назад в будущее
Back to the Future
William B. Kaplan, B. Tennyson Sebastian II, Robert Thirlwell, Bill Varney
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Carlos DeMattos
For the invention (Nettman) and the development (Phillips/DeMattos) of the CamRemote for motion picture photography.
Победитель
Edward Phillips
For the invention (Nettman) and the development (Phillips/DeMattos) of the CamRemote for motion picture photography.
Победитель
Carlos DeMattos
For the invention (Nettman) and the development (Phillips/DeMattos) of the CamRemote for motion picture photography.
Победитель
Edward Phillips
For the invention (Nettman) and the development (Phillips/DeMattos) of the CamRemote for motion picture photography.
Победитель
Richard Grant
Победитель
Ron Grant
Победитель
David Crookham
For the invention of a method of transporting adjustable, high-intensity Luminaires and their application to the motion picture industry.
Победитель
Richard Grant
Победитель
Ron Grant
Победитель
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Чарльз Бадди Роджерс
Победитель
