Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1986 году

Место проведения Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 24 марта 1986
Oscar / Лучший фильм
Из Африки 7.4
Из Африки Out of Africa
Сидни Поллак
Победитель
Все номинанты
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
Edward S. Feldman
Честь семьи Прицци 6.6
Честь семьи Прицци Prizzi’s Honor
John Foreman
Цветы лиловые полей 7.8
Цветы лиловые полей The Color Purple
Стивен Спилберг, Куинси Джонс, Kathleen Kennedy, Фрэнк Маршалл
Поцелуй женщины-паука 7.4
Поцелуй женщины-паука Kiss of the Spider Woman
David Weisman
Oscar / Лучшая мужская роль
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Поцелуй женщины-паука
Победитель
Все номинанты
Джек Николсон
Джек Николсон
Честь семьи Прицци
Джон Войт
Джон Войт
Поезд-беглец
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Murphy's Romance
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Свидетель
Oscar / Лучшая женская роль
Джеральдин Пейдж
Джеральдин Пейдж
Поездка в Баунтифул
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Из Африки
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Цветы лиловые полей
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Сладкие грезы
Энн Бэнкрофт
Агнец божий
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Дон Амичи
Дон Амичи
Кокон
Победитель
Все номинанты
Клаус Мария Брандауэр
Клаус Мария Брандауэр
Из Африки
Уильям Хикки
Честь семьи Прицци
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Поезд-беглец
Роберт Лоджа
Зазубренное лезвие
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Честь семьи Прицци
Победитель
Все номинанты
Эми Мэдиган
Эми Мэдиган
Twice in a Lifetime
Опра Уинфри
Опра Уинфри
Цветы лиловые полей
Margaret Avery
Цветы лиловые полей
Мег Тилли
Агнец божий
Oscar / Лучшая режиссура
Сидни Поллак
Сидни Поллак
Из Африки
Победитель
Все номинанты
Акира Куросава
Акира Куросава
Ран
Питер Уир
Свидетель
Джон Хьюстон
Честь семьи Прицци
Эктор Бабенко
Поцелуй женщины-паука
Oscar / Лучшая операторская работа
Из Африки 7.4
Из Африки Out of Africa
David Watkin
Победитель
Все номинанты
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
John Seale
Цветы лиловые полей 7.8
Цветы лиловые полей The Color Purple
Allen Daviau
Ран 8.2
Ран Ran
Asakazu Nakai, Takao Saitô, Shôji Ueda
Murphy's Romance Murphy's Romance
Уильям Фрейкер
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Ран 8.2
Ран Ran
Emi Wada
Победитель
Все номинанты
Путешествие Нэтти Ганн 7.0
Путешествие Нэтти Ганн The Journey of Natty Gann
Albert Wolsky
Честь семьи Прицци 6.6
Честь семьи Прицци Prizzi’s Honor
Donfeld
Цветы лиловые полей 7.8
Цветы лиловые полей The Color Purple
Aggie Guerard Rodgers
Из Африки 7.4
Из Африки Out of Africa
Milena Canonero
Oscar / Лучший монтаж
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
Thom Noble
Победитель
Все номинанты
Честь семьи Прицци 6.6
Честь семьи Прицци Prizzi’s Honor
Kaja Fehr, Rudi Fehr
Поезд-беглец 7.2
Поезд-беглец Runaway Train
Henry Richardson
Кордебалет 5.7
Кордебалет A Chorus Line
John Bloom
Из Африки 7.4
Из Африки Out of Africa
Pembroke J. Herring, Sheldon Kahn, Fredric Steinkamp, William Steinkamp
Oscar / Лучший грим и причёски
Mask Mask
Zoltan Elek, Michael Westmore
Победитель
Все номинанты
Remo Williams: The Adventure Begins Remo Williams: The Adventure Begins
Carl Fullerton
Цветы лиловые полей 7.8
Цветы лиловые полей The Color Purple
Ken Chase
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Из Африки 7.4
Из Африки Out of Africa
John Barry
Победитель
Все номинанты
Цветы лиловые полей 7.8
Цветы лиловые полей The Color Purple
Куинси Джонс, Fred Steiner, Chris Boardman, Jorge Calandrelli, Andraé Crouch, Jack Hayes, Jerry Hey, Рэнди Кербер, Jeremy Lubbock, Joel Rosenbaum, Caiphus Semenya, Rod Temperton
Сильверадо 7.2
Сильверадо Silverado
Bruce Broughton
Агнец божий 6.6
Агнец божий Agnes of God
Жорж Делерю
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
Maurice Jarre
Oscar / Лучшая песня к фильму
Белые ночи 6.7
Белые ночи White Nights
Лайонел Ричи For the song "Say You, Say Me".
Победитель
Все номинанты
Цветы лиловые полей 7.8
Цветы лиловые полей The Color Purple
Куинси Джонс, Лайонел Ричи, Rod Temperton For the song "Miss Celie's Blues (Sister)".
Кордебалет 5.7
Кордебалет A Chorus Line
Marvin Hamlisch, Ed Kleban For the song "Surprise, Surprise".
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Johnny Colla, Chris Hayes, Хьюи Льюис For the song "The Power of Love".
Белые ночи 6.7
Белые ночи White Nights
Stephen Bishop For the song "Separate Lives (Love Theme from White Nights)".
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Johnny Colla, Chris Hayes, Хьюи Льюис For the song "The Power of Love".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Из Африки 7.4
Из Африки Out of Africa
Stephen B. Grimes, Josie MacAvin
Победитель
Все номинанты
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
John H. Anderson, Stan Jolley
Ран 8.2
Ран Ran
Yoshirô Muraki, Shinobu Muraki
Цветы лиловые полей 7.8
Цветы лиловые полей The Color Purple
Linda DeScenna, Рива, Дж. Майкл, Бо Уэлч
Бразилия 8.2
Бразилия Brazil
Norman Garwood, Maggie Gray
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Кокон 6.7
Кокон Cocoon
David Berry, Scott Farrar, Ralph McQuarrie, Ken Ralston
Победитель
Все номинанты
Возвращение в страну Оз 6.8
Возвращение в страну Оз Return to Oz
Michael Lloyd, Zoran Perisic, Уилл Винтон, Ian Wingrove
Молодой Шерлок Холмс 6.8
Молодой Шерлок Холмс Young Sherlock Holmes
David Allen, Dennis Muren, Kit West, John Ellis
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Из Африки 7.4
Из Африки Out of Africa
Kurt Luedtke
Победитель
Все номинанты
Цветы лиловые полей 7.8
Цветы лиловые полей The Color Purple
Менно Мейджес
Поездка в Баунтифул 7.4
Поездка в Баунтифул The Trip to Bountiful
Horton Foote
Поцелуй женщины-паука 7.4
Поцелуй женщины-паука Kiss of the Spider Woman
Леонард Шредер
Честь семьи Прицци 6.6
Честь семьи Прицци Prizzi’s Honor
Richard Condon, Janet Roach
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Anna & Bella Anna & Bella
Cilia van Dijk
Победитель
Все номинанты
The Big Snit The Big Snit
Richard Condie, Michael J.F. Scott
Second Class Mail Second Class Mail
Alison Snowden
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Broken Rainbow Broken Rainbow
Maria Florio, Victoria Mudd
Победитель
Все номинанты
Soldiers in Hiding Soldiers in Hiding
Japhet Asher
Unfinished Business Unfinished Business
Стивен Окадзаки
The Mothers of the Plaza of Mayo Las madres de la Plaza de Mayo
Susana Blaustein Muñoz, Lourdes Portillo
The Statue of Liberty The Statue of Liberty
Кен Бёрнс, Buddy Squires
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Witness to War: Dr. Charlie Clements Witness to War: Dr. Charlie Clements
David Goodman
Победитель
Все номинанты
The Wizard of the Strings The Wizard of the Strings
Alan Edelstein
The Courage to Care The Courage to Care
Robert H. Gardner
Making Overtures: The Story of a Community Orchestra Making Overtures: The Story of a Community Orchestra
Barbara Willis Sweete
Keats and His Nightingale: A Blind Date Keats and His Nightingale: A Blind Date
Michael Crowley, Jim Wolpaw
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Charles L. Campbell, Robert R. Rutledge
Победитель
Все номинанты
Леди-ястреб 6.9
Леди-ястреб Ladyhawke
Robert G. Henderson, Alan Robert Murray
Рэмбо 2 7.3
Рэмбо 2 Rambo: First Blood Part II
Fred J. Brown
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Официальная история 7.2
Официальная история La Historia oficial / The Official Story
Argentina
Победитель
Все номинанты
Трое мужчин и младенец в люльке 6.6
Трое мужчин и младенец в люльке 3 hommes et un couffin
France
Полковник Редль 7.2
Полковник Редль Oberst Redl
Hungary
Папа в командировке 6.9
Папа в командировке Otac na službenom putu / When Father Was Away On Business
Yugoslavia
Горькая жатва 7.1
Горькая жатва Bittere Ernte
West Germany
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Molly's Pilgrim Molly's Pilgrim
Jeffrey D. Brown
Победитель
Все номинанты
Graffiti Graffiti
Dianna Costello
Rainbow War Rainbow War
Bob Rogers
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
William Kelley, Earl W. Wallace, Pamela Wallace
Победитель
Все номинанты
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Роберт Земекис, Боб Гэйл
Официальная история 7.2
Официальная история La Historia oficial / The Official Story
Aída Bortnik, Луис Пуэнцо
Бразилия 8.2
Бразилия Brazil
Терри Гиллиам, Том Стоппард, Чарльз МакКеоун
Пурпурная роза Каира 7.6
Пурпурная роза Каира The Purple Rose of Cairo
Вуди Аллен
Oscar / Лучший звук
Из Африки 7.4
Из Африки Out of Africa
Gary Alexander, Peter Handford, Chris Jenkins, Larry Stensvold
Победитель
Все номинанты
Сильверадо 7.2
Сильверадо Silverado
Rick Kline, Donald O. Mitchell, Kevin O'Connell, David M. Ronne
Кордебалет 5.7
Кордебалет A Chorus Line
Gerry Humphreys, Michael Minkler, Donald O. Mitchell, Christopher Newman
Леди-ястреб 6.9
Леди-ястреб Ladyhawke
Bud Alper, Les Fresholtz, Vern Poore, Rick Alexander
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
William B. Kaplan, B. Tennyson Sebastian II, Robert Thirlwell, Bill Varney
Смотреть трейлер
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Carlos DeMattos
For the invention (Nettman) and the development (Phillips/DeMattos) of the CamRemote for motion picture photography.
Победитель
Edward Phillips
For the invention (Nettman) and the development (Phillips/DeMattos) of the CamRemote for motion picture photography.
Победитель
Richard Grant
Победитель
Ron Grant
Победитель
David Crookham
For the invention of a method of transporting adjustable, high-intensity Luminaires and their application to the motion picture industry.
Победитель
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Чарльз Бадди Роджерс
Победитель
Год проведения
