|Оскар 2025
|2025
|2 марта 2025
|Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Конан О’Брайен
|Оскар 2024
|2024
|10 марта 2024
|Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Джимми Киммел
|Оскар 2023
|2023
|13 марта 2023
|Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Джимми Киммел
|Оскар 2022
|2022
|27 марта 2022
|Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Реджина Холл, Ванда Сайкс, Эми Шумер
|Оскар 2021
|2021
|25 апреля 2021
|Union Station, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
|Оскар 2020
|2020
|9 февраля 2020
|Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
|Оскар 2019
|2019
|24 февраля 2019
|Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
|Оскар 2018
|2018
|4 марта 2018
|Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Джимми Киммел
|Оскар 2017
|2017
|26 февраля 2017
|Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Джимми Киммел
|Оскар 2016
|2016
|28 февраля 2016
|Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Крис Рок
|Оскар 2015
|2015
|22 февраля 2015
|Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Нил Патрик Харрис
|Оскар 2014
|2014
|2 марта 2014
|Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Эллен ДеДженерес
|Оскар 2013
|2013
|24 февраля 2013
|Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Сет МакФарлейн
|Оскар 2012
|2012
|26 февраля 2012
|Hollywood and Highland Center, Голливуд, Калифорния, США
|
Билли Кристал
|Оскар 2011
|2011
|27 февраля 2011
|Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Энн Хэтэуэй, Джеймс Франко
|Оскар 2010
|2010
|7 марта 2010
|Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Алек Болдуин, Стив Мартин
|Оскар 2009
|2009
|22 февраля 2009
|Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Хью Джекман
|Оскар 2008
|2008
|24 февраля 2008
|Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Йон Стюарт
|Оскар 2007
|2007
|25 февраля 2007
|Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Эллен ДеДженерес
|Оскар 2006
|2006
|5 марта 2006
|Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Йон Стюарт
|Оскар 2005
|2005
|27 февраля 2005
|Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Крис Рок
|Оскар 2004
|2004
|29 февраля 2004
|Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Билли Кристал
|Оскар 2003
|2003
|23 марта 2003
|Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Стив Мартин
|Оскар 2002
|2002
|24 марта 2002
|Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Вупи Голдберг
|Оскар 2001
|2001
|25 марта 2001
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Стив Мартин
|Оскар 2000
|2000
|26 марта 2000
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Билли Кристал
|Оскар 1999
|1999
|21 марта 1999
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Вупи Голдберг
|Оскар 1998
|1998
|23 марта 1998
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Билли Кристал
|Оскар 1997
|1997
|24 марта 1997
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Билли Кристал
|Оскар 1996
|1996
|25 марта 1996
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Вупи Голдберг
|Оскар 1995
|1995
|27 марта 1995
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Дэвид Леттерман
|Оскар 1994
|1994
|21 марта 1994
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Вупи Голдберг
|Оскар 1993
|1993
|29 марта 1993
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Билли Кристал
|Оскар 1992
|1992
|30 марта 1992
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Билли Кристал
|Оскар 1991
|1991
|25 марта 1991
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Билли Кристал
|Оскар 1990
|1990
|26 марта 1990
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Билли Кристал
|Оскар 1989
|1989
|29 марта 1989
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
|Оскар 1988
|1988
|11 апреля 1988
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Чеви Чейз
|Оскар 1987
|1987
|30 марта 1987
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Голди Хоун, Чеви Чейз, Пол Хоган
|Оскар 1986
|1986
|24 марта 1986
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Робин Уильямс, Джейн Фонда, Алан Алда
|Оскар 1985
|1985
|25 марта 1985
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Джек Леммон
|Оскар 1984
|1984
|9 апреля 1984
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Johnny Carson
|Оскар 1983
|1983
|11 апреля 1983
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Liza Minnelli, Dudley Moore, Richard Pryor, Walter Matthau
|Оскар 1982
|1982
|29 марта 1982
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Johnny Carson
|Оскар 1981
|1981
|31 марта 1981
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Johnny Carson
|Оскар 1980
|1980
|14 апреля 1980
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Johnny Carson
|Оскар 1979
|1979
|9 апреля 1979
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Johnny Carson
|Оскар 1978
|1978
|3 апреля 1978
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Bob Hope
|Оскар 1977
|1977
|28 марта 1977
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Warren Beatty, Ellen Burstyn, Jane Fonda, Richard Pryor
|Оскар 1976
|1976
|29 марта 1976
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Goldie Hawn, Gene Kelly, Walter Matthau, George Segal, Robert Shaw
|Оскар 1975
|1975
|8 апреля 1975
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Sammy Davis Jr., Bob Hope, Shirley MacLaine, Frank Sinatra
|Оскар 1974
|1974
|2 апреля 1974
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
John Huston, Burt Reynolds, David Niven, Diana Ross
|Оскар 1973
|1973
|27 марта 1973
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Carol Burnett, Michael Caine, Charlton Heston, Rock Hudson
|Оскар 1972
|1972
|10 апреля 1972
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Helen Hayes, Alan King, Sammy Davis Jr., Jack Lemmon
|Оскар 1971
|1971
|15 апреля 1971
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
|Оскар 1970
|1970
|7 апреля 1970
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
|Оскар 1969
|1969
|14 апреля 1969
|Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
|Оскар 1968
|1968
|10 апреля 1968
|Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
|
Bob Hope
|Оскар 1967
|1967
|10 апреля 1967
|Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
|
Bob Hope
|Оскар 1966
|1966
|18 апреля 1966
|Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
|
Bob Hope
|Оскар 1965
|1965
|5 апреля 1965
|Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
|
Bob Hope
|Оскар 1964
|1964
|13 апреля 1964
|Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
|
Джек Леммон
|Оскар 1963
|1963
|8 апреля 1963
|Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
|
Фрэнк Синатра
|Оскар 1962
|1962
|9 апреля 1962
|Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
|
Bob Hope
|Оскар 1961
|1961
|17 апреля 1961
|Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
|
Bob Hope
|Оскар 1960
|1960
|4 апреля 1960
|Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Bob Hope
|Оскар 1959
|1959
|6 апреля 1959
|Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Bob Hope, David Niven, Tony Randall, Mort Sahl, Laurence Olivier, Jerry Lewis
|Оскар 1958
|1958
|26 марта 1958
|Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Bob Hope, David Niven, James Stewart, Jack Lemmon, Rosalind Russell, Donald Duck
|Оскар 1957
|1957
|27 марта 1957
|
|
Jerry Lewis, Celeste Holm
|Оскар 1956
|1956
|21 марта 1956
|
|
Jerry Lewis, Claudette Colbert, Joseph L. Mankiewicz
|Оскар 1955
|1955
|30 марта 1955
|
|
Bob Hope, Thelma Ritter
|Оскар 1954
|1954
|25 марта 1954
|
|
Donald O'Connor, Fredric March
|Оскар 1953
|1953
|19 марта 1953
|
|
Bob Hope, Conrad Nagel
|Оскар 1952
|1952
|20 марта 1952
|Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Danny Kaye
|Оскар 1951
|1951
|29 марта 1951
|Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Фред Астер
|Оскар 1950
|1950
|23 марта 1950
|Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США
|
Paul Douglas
|Оскар 1949
|1949
|24 марта 1949
|
|
Robert Montgomery
|Оскар 1948
|1948
|20 марта 1948
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Agnes Moorehead, Dick Powell
|Оскар 1947
|1947
|13 марта 1947
|Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Jack Benny
|Оскар 1946
|1946
|7 марта 1946
|Китайский театр Граумана, Голливуд, Калифорния, США
|
Bob Hope, James Stewart
|Оскар 1945
|1945
|15 марта 1945
|Китайский театр Граумана, Голливуд, Калифорния, США
|
Bob Hope, John Cromwell
|Оскар 1944
|1944
|2 марта 1944
|Китайский театр Граумана, Голливуд, Калифорния, США
|
Jack Benny
|Оскар 1943
|1943
|4 марта 1943
|
|
Bob Hope
|Оскар 1942
|1942
|26 февраля 1942
|
|
Bob Hope
|Оскар 1941
|1941
|27 февраля 1941
|
|
Bob Hope
|Оскар 1940
|1940
|29 февраля 1940
|
|
Bob Hope
|Оскар 1939
|1939
|23 февраля 1939
|Biltmore Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
|Оскар 1938
|1938
|10 марта 1938
|Biltmore Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Bob Burns
|Оскар 1937
|1937
|4 марта 1937
|Biltmore Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
George Jessel
|Оскар 1936
|1936
|5 марта 1936
|Biltmore Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Frank Capra
|Оскар 1935
|1935
|27 февраля 1935
|Biltmore Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Irvin S. Cobb
|Оскар 1934
|1934
|16 марта 1934
|Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Will Rogers
|Оскар 1932
|1932
|18 ноября 1932
|Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Lionel Barrymore, Conrad Nagel
|Оскар 1931
|1931
|10 ноября 1931
|Biltmore Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Lawrence Grant
|Оскар 1930 - 2
|1930
|5 ноября 1930
|Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
Conrad Nagel
|Оскар 1930
|1930
|3 апреля 1930
|Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
William C. deMille
|Оскар 1929
|1929
|19 мая 1929
|Отель Рузвельт, Голливуд, Калифорния, США
|
Douglas Fairbanks