Название мероприятия Год Дата проведения Место проведения Ведущий
Оскар 2025 2025 2 марта 2025 Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США Конан О’Брайен
Оскар 2024 2024 10 марта 2024 Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США Джимми Киммел
Оскар 2023 2023 13 марта 2023 Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США Джимми Киммел
Оскар 2022 2022 27 марта 2022 Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США Реджина Холл, Ванда Сайкс, Эми Шумер
Оскар 2021 2021 25 апреля 2021 Union Station, Лос-Анджелес, Калифорния, США  
Оскар 2020 2020 9 февраля 2020 Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США  
Оскар 2019 2019 24 февраля 2019 Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США  
Оскар 2018 2018 4 марта 2018 Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США Джимми Киммел
Оскар 2017 2017 26 февраля 2017 Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США Джимми Киммел
Оскар 2016 2016 28 февраля 2016 Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США Крис Рок
Оскар 2015 2015 22 февраля 2015 Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США Нил Патрик Харрис
Оскар 2014 2014 2 марта 2014 Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США Эллен ДеДженерес
Оскар 2013 2013 24 февраля 2013 Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США Сет МакФарлейн
Оскар 2012 2012 26 февраля 2012 Hollywood and Highland Center, Голливуд, Калифорния, США Билли Кристал
Оскар 2011 2011 27 февраля 2011 Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США Энн Хэтэуэй, Джеймс Франко
Оскар 2010 2010 7 марта 2010 Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США Алек Болдуин, Стив Мартин
Оскар 2009 2009 22 февраля 2009 Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США Хью Джекман
Оскар 2008 2008 24 февраля 2008 Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США Йон Стюарт
Оскар 2007 2007 25 февраля 2007 Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США Эллен ДеДженерес
Оскар 2006 2006 5 марта 2006 Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США Йон Стюарт
Оскар 2005 2005 27 февраля 2005 Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США Крис Рок
Оскар 2004 2004 29 февраля 2004 Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США Билли Кристал
Оскар 2003 2003 23 марта 2003 Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США Стив Мартин
Оскар 2002 2002 24 марта 2002 Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США Вупи Голдберг
Оскар 2001 2001 25 марта 2001 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Стив Мартин
Оскар 2000 2000 26 марта 2000 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Билли Кристал
Оскар 1999 1999 21 марта 1999 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Вупи Голдберг
Оскар 1998 1998 23 марта 1998 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Билли Кристал
Оскар 1997 1997 24 марта 1997 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Билли Кристал
Оскар 1996 1996 25 марта 1996 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Вупи Голдберг
Оскар 1995 1995 27 марта 1995 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Дэвид Леттерман
Оскар 1994 1994 21 марта 1994 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Вупи Голдберг
Оскар 1993 1993 29 марта 1993 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Билли Кристал
Оскар 1992 1992 30 марта 1992 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Билли Кристал
Оскар 1991 1991 25 марта 1991 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Билли Кристал
Оскар 1990 1990 26 марта 1990 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Билли Кристал
Оскар 1989 1989 29 марта 1989 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США  
Оскар 1988 1988 11 апреля 1988 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Чеви Чейз
Оскар 1987 1987 30 марта 1987 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Голди Хоун, Чеви Чейз, Пол Хоган
Оскар 1986 1986 24 марта 1986 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Робин Уильямс, Джейн Фонда, Алан Алда
Оскар 1985 1985 25 марта 1985 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Джек Леммон
Оскар 1984 1984 9 апреля 1984 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Johnny Carson
Оскар 1983 1983 11 апреля 1983 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Liza Minnelli, Dudley Moore, Richard Pryor, Walter Matthau
Оскар 1982 1982 29 марта 1982 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Johnny Carson
Оскар 1981 1981 31 марта 1981 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Johnny Carson
Оскар 1980 1980 14 апреля 1980 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Johnny Carson
Оскар 1979 1979 9 апреля 1979 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Johnny Carson
Оскар 1978 1978 3 апреля 1978 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Bob Hope
Оскар 1977 1977 28 марта 1977 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Warren Beatty, Ellen Burstyn, Jane Fonda, Richard Pryor
Оскар 1976 1976 29 марта 1976 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Goldie Hawn, Gene Kelly, Walter Matthau, George Segal, Robert Shaw
Оскар 1975 1975 8 апреля 1975 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Sammy Davis Jr., Bob Hope, Shirley MacLaine, Frank Sinatra
Оскар 1974 1974 2 апреля 1974 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США John Huston, Burt Reynolds, David Niven, Diana Ross
Оскар 1973 1973 27 марта 1973 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Carol Burnett, Michael Caine, Charlton Heston, Rock Hudson
Оскар 1972 1972 10 апреля 1972 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США Helen Hayes, Alan King, Sammy Davis Jr., Jack Lemmon
Оскар 1971 1971 15 апреля 1971 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США  
Оскар 1970 1970 7 апреля 1970 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США  
Оскар 1969 1969 14 апреля 1969 Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США  
Оскар 1968 1968 10 апреля 1968 Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США Bob Hope
Оскар 1967 1967 10 апреля 1967 Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США Bob Hope
Оскар 1966 1966 18 апреля 1966 Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США Bob Hope
Оскар 1965 1965 5 апреля 1965 Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США Bob Hope
Оскар 1964 1964 13 апреля 1964 Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США Джек Леммон
Оскар 1963 1963 8 апреля 1963 Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США Фрэнк Синатра
Оскар 1962 1962 9 апреля 1962 Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США Bob Hope
Оскар 1961 1961 17 апреля 1961 Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США Bob Hope
Оскар 1960 1960 4 апреля 1960 Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США Bob Hope
Оскар 1959 1959 6 апреля 1959 Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США Bob Hope, David Niven, Tony Randall, Mort Sahl, Laurence Olivier, Jerry Lewis
Оскар 1958 1958 26 марта 1958 Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США Bob Hope, David Niven, James Stewart, Jack Lemmon, Rosalind Russell, Donald Duck
Оскар 1957 1957 27 марта 1957 Jerry Lewis, Celeste Holm
Оскар 1956 1956 21 марта 1956 Jerry Lewis, Claudette Colbert, Joseph L. Mankiewicz
Оскар 1955 1955 30 марта 1955 Bob Hope, Thelma Ritter
Оскар 1954 1954 25 марта 1954 Donald O'Connor, Fredric March
Оскар 1953 1953 19 марта 1953 Bob Hope, Conrad Nagel
Оскар 1952 1952 20 марта 1952 Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США Danny Kaye
Оскар 1951 1951 29 марта 1951 Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США Фред Астер
Оскар 1950 1950 23 марта 1950 Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США Paul Douglas
Оскар 1949 1949 24 марта 1949 Robert Montgomery
Оскар 1948 1948 20 марта 1948 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Agnes Moorehead, Dick Powell
Оскар 1947 1947 13 марта 1947 Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США Jack Benny
Оскар 1946 1946 7 марта 1946 Китайский театр Граумана, Голливуд, Калифорния, США Bob Hope, James Stewart
Оскар 1945 1945 15 марта 1945 Китайский театр Граумана, Голливуд, Калифорния, США Bob Hope, John Cromwell
Оскар 1944 1944 2 марта 1944 Китайский театр Граумана, Голливуд, Калифорния, США Jack Benny
Оскар 1943 1943 4 марта 1943 Bob Hope
Оскар 1942 1942 26 февраля 1942 Bob Hope
Оскар 1941 1941 27 февраля 1941 Bob Hope
Оскар 1940 1940 29 февраля 1940 Bob Hope
Оскар 1939 1939 23 февраля 1939 Biltmore Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США  
Оскар 1938 1938 10 марта 1938 Biltmore Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США Bob Burns
Оскар 1937 1937 4 марта 1937 Biltmore Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США George Jessel
Оскар 1936 1936 5 марта 1936 Biltmore Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США Frank Capra
Оскар 1935 1935 27 февраля 1935 Biltmore Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США Irvin S. Cobb
Оскар 1934 1934 16 марта 1934 Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США Will Rogers
Оскар 1932 1932 18 ноября 1932 Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США Lionel Barrymore, Conrad Nagel
Оскар 1931 1931 10 ноября 1931 Biltmore Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США Lawrence Grant
Оскар 1930 - 2 1930 5 ноября 1930 Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США Conrad Nagel
Оскар 1930 1930 3 апреля 1930 Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США William C. deMille
Оскар 1929 1929 19 мая 1929 Отель Рузвельт, Голливуд, Калифорния, США Douglas Fairbanks
