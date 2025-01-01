Меню
Оскар 1970
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1970 году
Место проведения
Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
7 апреля 1970
Oscar / Лучший фильм
7.3
Полуночный ковбой
Midnight Cowboy
Jerome Hellman
Победитель
Все номинанты
8.2
Дзета
Z
Жак Перрен, Ahmed Rachedi
7.5
Тысяча дней Анны
Anne of the Thousand Days
Hal B. Wallis
7.3
Хеллоу, Долли!
Hello, Dolly!
Ernest Lehman
7.8
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
Butch Cassidy and the Sundance Kid
John Foreman
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Джон Уэйн
Настоящее мужество
Победитель
Все номинанты
Ричард Бёртон
Тысяча дней Анны
Дастин Хоффман
Полуночный ковбой
Питер О’Брайэн
Прощайте, мистер Чипс
Джон Войт
Полуночный ковбой
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Мэгги Смит
The Prime of Miss Jean Brodie
Maggie Smith was not present at the awards ceremony. Alice Ghostley accepted the award on her behalf.
Победитель
Все номинанты
Женевьев Бюжо
Тысяча дней Анны
Джейн Фонда
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
Лайза Миннелли
The Sterile Cuckoo
Джин Симмонс
The Happy Ending
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Гиг Янг
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
Победитель
Все номинанты
Энтони Куэйл
Тысяча дней Анны
Эллиотт Гулд
Боб и Кэрол, Тед и Элис
Руперт Кросс
The Reivers
Rupert Crosse became the first African American to be nominated for the Academy Award for Best Supporting Actor.
Джек Николсон
Беспечный ездок
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Голди Хоун
Цветок кактуса
Goldie Hawn was not present at the awards ceremony. Raquel Welch accepted the award on her behalf.
Победитель
Все номинанты
Дайан Кэннон
Боб и Кэрол, Тед и Элис
Catherine Burns
Last Summer
Сильвия Майлз
Полуночный ковбой
Сюзанна Йорк
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Джон Шлезингер
Полуночный ковбой
John Schlesinger was not present at the awards ceremony. Jon Voight accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Артур Пенн
Ресторан Элис
Джордж Рой Хилл
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
Коста-Гаврас
Дзета
Сидни Поллак
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
7.8
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
Butch Cassidy and the Sundance Kid
Conrad L. Hall
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.5
Тысяча дней Анны
Anne of the Thousand Days
Arthur Ibbetson
5.9
Отрезанные от мира
Marooned
Daniel L. Fapp
7.3
Хеллоу, Долли!
Hello, Dolly!
Harry Stradling Sr.
6.7
Боб и Кэрол, Тед и Элис
Bob & Carol & Ted & Alice
Charles Lang
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
7.5
Тысяча дней Анны
Anne of the Thousand Days
Margaret Furse
Победитель
Все номинанты
Sweet Charity
Sweet Charity
Edith Head
7.3
Хеллоу, Долли!
Hello, Dolly!
Irene Sharaff
7.9
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
They Shoot Horses, Don't They?
Donfeld
Gaily, Gaily
Gaily, Gaily
Ray Aghayan
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
8.2
Дзета
Z
Françoise Bonnot
Победитель
Все номинанты
The Secret of Santa Vittoria
The Secret of Santa Vittoria
Earle Herdan, William A. Lyon
7.3
Полуночный ковбой
Midnight Cowboy
Hugh A. Robertson
Hugh A. Robertson becomes the first African American to be nominated for Best Film Editing.
7.9
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
They Shoot Horses, Don't They?
Fredric Steinkamp
7.3
Хеллоу, Долли!
Hello, Dolly!
William Reynolds
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
7.8
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
Butch Cassidy and the Sundance Kid
Burt Bacharach
Победитель
Смотреть трейлер
7.3
Хеллоу, Долли!
Hello, Dolly!
Lennie Hayton, Lionel Newman
Победитель
Все номинанты
7.9
Дикая банда
The Wild Bunch
Jerry Fielding
6.9
Прощайте, мистер Чипс
Goodbye, Mr. Chips
John Williams, Лесли Брикасс
Sweet Charity
Sweet Charity
Cy Coleman
The Reivers
The Reivers
John Williams
6.9
Золото Калифорнии
Paint Your Wagon
Nelson Riddle
7.5
Тысяча дней Анны
Anne of the Thousand Days
Жорж Делерю
The Secret of Santa Vittoria
The Secret of Santa Vittoria
Ernest Gold
7.9
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
They Shoot Horses, Don't They?
Johnny Green, Albert Woodbury
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
7.8
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
Butch Cassidy and the Sundance Kid
Burt Bacharach, Hal David
For the song "Raindrops Keep Fallin' on My Head"
Победитель
Смотреть трейлер
7.8
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
Butch Cassidy and the Sundance Kid
Burt Bacharach, Hal David
For the song "Raindrops Keep Fallin' on My Head"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Настоящее мужество
True Grit
Elmer Bernstein, Don Black
For the song "True Grit"
The Sterile Cuckoo
The Sterile Cuckoo
Fred Karlin, Dory Previn
For the song "Come Saturday Morning"
7.4
Настоящее мужество
True Grit
Elmer Bernstein, Don Black
For the song "True Grit"
The Happy Ending
The Happy Ending
Marilyn Bergman, Мишель Легран, Alan Bergman
For the song "What Are You Doing for the Rest of Your Life?"
The Prime of Miss Jean Brodie
The Prime of Miss Jean Brodie
Rod McKuen
For the song "Jean"
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
7.3
Хеллоу, Долли!
Hello, Dolly!
Jack Martin Smith, Herman A. Blumenthal, Raphael Bretton, John DeCuir, George James Hopkins, Walter M. Scott
Победитель
7.3
Хеллоу, Долли!
Hello, Dolly!
Jack Martin Smith, Herman A. Blumenthal, Raphael Bretton, John DeCuir, George James Hopkins, Walter M. Scott
Победитель
Все номинанты
7.5
Тысяча дней Анны
Anne of the Thousand Days
Maurice Carter, Lionel Couch, Patrick McLoughlin
7.5
Тысяча дней Анны
Anne of the Thousand Days
Maurice Carter, Lionel Couch, Patrick McLoughlin
Gaily, Gaily
Gaily, Gaily
Carl Biddiscombe, Edward G. Boyle, Robert F. Boyle, George B. Chan
7.9
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
They Shoot Horses, Don't They?
Harry Horner, Frank R. McKelvy
Sweet Charity
Sweet Charity
Alexander Golitzen, Jack D. Moore, George C. Webb
Sweet Charity
Sweet Charity
Alexander Golitzen, Jack D. Moore, George C. Webb
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
5.9
Отрезанные от мира
Marooned
Robbie Robertson
Победитель
Все номинанты
Krakatoa: East of Java
Krakatoa: East of Java
Eugène Lourié, Alex Weldon
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.3
Полуночный ковбой
Midnight Cowboy
Waldo Salt
Победитель
Все номинанты
7.5
Тысяча дней Анны
Anne of the Thousand Days
Bridget Boland, John Hale, Richard Sokolove
7.9
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
They Shoot Horses, Don't They?
James Poe, Robert E. Thompson
8.2
Дзета
Z
Коста-Гаврас, Jorge Semprún
Goodbye, Columbus
Goodbye, Columbus
Arnold Schulman
8.2
Дзета
Z
Коста-Гаврас, Jorge Semprún
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
It's Tough to Be a Bird
It's Tough to Be a Bird
Ward Kimball
Победитель
Все номинанты
Walking
En marchant
Ryan Larkin
Of Men and Demons
Of Men and Demons
Faith Hubley, John Hubley
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Arthur Rubinstein: The Love of Life
L'amour de la vie - Artur Rubinstein
Bernard Chevry
Победитель
Все номинанты
In the Year of the Pig
In the Year of the Pig
Emile de Antonio
Before the Mountain Was Moved
Before the Mountain Was Moved
Robert K. Sharpe
The Olympics in Mexico
Olimpiada en México
The Wolf Men
The Wolf Men
Irwin Rosten
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Czechoslovakia 1918-1968
Czechoslovakia 1968
Robert M. Fresco, Дэнис Сандерс
Победитель
Все номинанты
An Impression of John Steinbeck: Writer
An Impression of John Steinbeck: Writer
Donald Wrye
Leo Beuerman
Leo Beuerman
Russell A. Mosser, Arthur H. Wolf
The Magic Machines
The Magic Machines
Joan Keller Stern
Jenny Is a Good Thing
Jenny Is a Good Thing
Joan Horvath
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
8.2
Дзета
Z
Algeria
Победитель
Все номинанты
Adalen 31
Ådalen 31
Sweden
7.7
Братья Карамазовы
Bratya Karamazovy
Soviet Union
6.7
Моя ночь у Мод
Ma nuit chez Maud
France
The Battle of Neretva
Bitka na Neretvi
Yugoslavia
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
The Magic Machines
The Magic Machines
Joan Keller Stern
Победитель
Все номинанты
Blake
Blake
Дуглас Джексон
People Soup
People Soup
Marc Merson
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.8
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
Butch Cassidy and the Sundance Kid
William Goldman
William Goldman was not present at the awards ceremony. Katharine Ross accepted the award on his behalf.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Беспечный ездок
Easy Rider
Деннис Хоппер, Питер Фонда, Terry Southern
7.2
Гибель Богов
Caduta degli dei, La
Nicola Badalucco, Enrico Medioli, Лукино Висконти
6.7
Боб и Кэрол, Тед и Элис
Bob & Carol & Ted & Alice
Пол Мазурски, Larry Tucker
7.9
Дикая банда
The Wild Bunch
Сэм Пекинпа, Walon Green, Roy N. Sickner
7.9
Дикая банда
The Wild Bunch
Сэм Пекинпа, Walon Green, Roy N. Sickner
7.2
Гибель Богов
Caduta degli dei, La
Nicola Badalucco, Enrico Medioli, Лукино Висконти
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
7.3
Хеллоу, Долли!
Hello, Dolly!
Jack Solomon, Murray Spivack
Победитель
Все номинанты
7.5
Тысяча дней Анны
Anne of the Thousand Days
John Aldred
Gaily, Gaily
Gaily, Gaily
Robert Martin, Clem Portman
7.8
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
Butch Cassidy and the Sundance Kid
David Dockendorf, Bill Edmondson
Смотреть трейлер
5.9
Отрезанные от мира
Marooned
Les Fresholtz, Arthur Piantadosi
5.9
Отрезанные от мира
Marooned
Les Fresholtz, Arthur Piantadosi
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Fouad Said
For the design and introduction of the Cinemobile series of equipment trucks for location motion picture production.
Победитель
Technical Achievement Award
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
George Jessel
Победитель
