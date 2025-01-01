Меню
Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 1970

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1970 году

Место проведения Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 7 апреля 1970
Oscar / Лучший фильм
Полуночный ковбой 7.3
Полуночный ковбой Midnight Cowboy
Jerome Hellman
Победитель
Все номинанты
Дзета 8.2
Дзета Z
Жак Перрен, Ahmed Rachedi
Тысяча дней Анны 7.5
Тысяча дней Анны Anne of the Thousand Days
Hal B. Wallis
Хеллоу, Долли! 7.3
Хеллоу, Долли! Hello, Dolly!
Ernest Lehman
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид 7.8
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид Butch Cassidy and the Sundance Kid
John Foreman
Oscar / Лучшая мужская роль
Джон Уэйн
Джон Уэйн
Настоящее мужество
Победитель
Все номинанты
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Тысяча дней Анны
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Полуночный ковбой
Питер О’Брайэн
Прощайте, мистер Чипс
Джон Войт
Джон Войт
Полуночный ковбой
Oscar / Лучшая женская роль
Мэгги Смит
Мэгги Смит
The Prime of Miss Jean Brodie Maggie Smith was not present at the awards ceremony. Alice Ghostley accepted the award on her behalf.
Победитель
Все номинанты
Женевьев Бюжо
Тысяча дней Анны
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
Лайза Миннелли
Лайза Миннелли
The Sterile Cuckoo
Джин Симмонс
The Happy Ending
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Гиг Янг
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
Победитель
Все номинанты
Энтони Куэйл
Тысяча дней Анны
Эллиотт Гулд
Эллиотт Гулд
Боб и Кэрол, Тед и Элис
Руперт Кросс
The Reivers Rupert Crosse became the first African American to be nominated for the Academy Award for Best Supporting Actor.
Джек Николсон
Джек Николсон
Беспечный ездок
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Голди Хоун
Голди Хоун
Цветок кактуса Goldie Hawn was not present at the awards ceremony. Raquel Welch accepted the award on her behalf.
Победитель
Все номинанты
Дайан Кэннон
Боб и Кэрол, Тед и Элис
Catherine Burns
Last Summer
Сильвия Майлз
Полуночный ковбой
Сюзанна Йорк
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
Oscar / Лучшая режиссура
Джон Шлезингер
Джон Шлезингер
Полуночный ковбой John Schlesinger was not present at the awards ceremony. Jon Voight accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Артур Пенн
Ресторан Элис
Джордж Рой Хилл
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
Коста-Гаврас
Дзета
Сидни Поллак
Сидни Поллак
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
Oscar / Лучшая операторская работа
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид 7.8
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид Butch Cassidy and the Sundance Kid
Conrad L. Hall
Победитель
Все номинанты
Тысяча дней Анны 7.5
Тысяча дней Анны Anne of the Thousand Days
Arthur Ibbetson
Отрезанные от мира 5.9
Отрезанные от мира Marooned
Daniel L. Fapp
Хеллоу, Долли! 7.3
Хеллоу, Долли! Hello, Dolly!
Harry Stradling Sr.
Боб и Кэрол, Тед и Элис 6.7
Боб и Кэрол, Тед и Элис Bob & Carol & Ted & Alice
Charles Lang
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Тысяча дней Анны 7.5
Тысяча дней Анны Anne of the Thousand Days
Margaret Furse
Победитель
Все номинанты
Sweet Charity Sweet Charity
Edith Head
Хеллоу, Долли! 7.3
Хеллоу, Долли! Hello, Dolly!
Irene Sharaff
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? 7.9
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? They Shoot Horses, Don't They?
Donfeld
Gaily, Gaily Gaily, Gaily
Ray Aghayan
Oscar / Лучший монтаж
Дзета 8.2
Дзета Z
Françoise Bonnot
Победитель
Все номинанты
The Secret of Santa Vittoria The Secret of Santa Vittoria
Earle Herdan, William A. Lyon
Полуночный ковбой 7.3
Полуночный ковбой Midnight Cowboy
Hugh A. Robertson Hugh A. Robertson becomes the first African American to be nominated for Best Film Editing.
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? 7.9
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? They Shoot Horses, Don't They?
Fredric Steinkamp
Хеллоу, Долли! 7.3
Хеллоу, Долли! Hello, Dolly!
William Reynolds
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид 7.8
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид Butch Cassidy and the Sundance Kid
Burt Bacharach
Победитель
Хеллоу, Долли! 7.3
Хеллоу, Долли! Hello, Dolly!
Lennie Hayton, Lionel Newman
Победитель
Все номинанты
Дикая банда 7.9
Дикая банда The Wild Bunch
Jerry Fielding
Прощайте, мистер Чипс 6.9
Прощайте, мистер Чипс Goodbye, Mr. Chips
John Williams, Лесли Брикасс
Sweet Charity Sweet Charity
Cy Coleman
The Reivers The Reivers
John Williams
Золото Калифорнии 6.9
Золото Калифорнии Paint Your Wagon
Nelson Riddle
Тысяча дней Анны 7.5
Тысяча дней Анны Anne of the Thousand Days
Жорж Делерю
The Secret of Santa Vittoria The Secret of Santa Vittoria
Ernest Gold
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? 7.9
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? They Shoot Horses, Don't They?
Johnny Green, Albert Woodbury
Oscar / Лучшая песня к фильму
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид 7.8
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид Butch Cassidy and the Sundance Kid
Burt Bacharach, Hal David For the song "Raindrops Keep Fallin' on My Head"
Победитель
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид 7.8
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид Butch Cassidy and the Sundance Kid
Burt Bacharach, Hal David For the song "Raindrops Keep Fallin' on My Head"
Победитель
Все номинанты
Настоящее мужество 7.4
Настоящее мужество True Grit
Elmer Bernstein, Don Black For the song "True Grit"
The Sterile Cuckoo The Sterile Cuckoo
Fred Karlin, Dory Previn For the song "Come Saturday Morning"
Настоящее мужество 7.4
Настоящее мужество True Grit
Elmer Bernstein, Don Black For the song "True Grit"
The Happy Ending The Happy Ending
Marilyn Bergman, Мишель Легран, Alan Bergman For the song "What Are You Doing for the Rest of Your Life?"
The Prime of Miss Jean Brodie The Prime of Miss Jean Brodie
Rod McKuen For the song "Jean"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Хеллоу, Долли! 7.3
Хеллоу, Долли! Hello, Dolly!
Jack Martin Smith, Herman A. Blumenthal, Raphael Bretton, John DeCuir, George James Hopkins, Walter M. Scott
Победитель
Хеллоу, Долли! 7.3
Хеллоу, Долли! Hello, Dolly!
Jack Martin Smith, Herman A. Blumenthal, Raphael Bretton, John DeCuir, George James Hopkins, Walter M. Scott
Победитель
Все номинанты
Тысяча дней Анны 7.5
Тысяча дней Анны Anne of the Thousand Days
Maurice Carter, Lionel Couch, Patrick McLoughlin
Тысяча дней Анны 7.5
Тысяча дней Анны Anne of the Thousand Days
Maurice Carter, Lionel Couch, Patrick McLoughlin
Gaily, Gaily Gaily, Gaily
Carl Biddiscombe, Edward G. Boyle, Robert F. Boyle, George B. Chan
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? 7.9
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? They Shoot Horses, Don't They?
Harry Horner, Frank R. McKelvy
Sweet Charity Sweet Charity
Alexander Golitzen, Jack D. Moore, George C. Webb
Sweet Charity Sweet Charity
Alexander Golitzen, Jack D. Moore, George C. Webb
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Отрезанные от мира 5.9
Отрезанные от мира Marooned
Robbie Robertson
Победитель
Все номинанты
Krakatoa: East of Java Krakatoa: East of Java
Eugène Lourié, Alex Weldon
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Полуночный ковбой 7.3
Полуночный ковбой Midnight Cowboy
Waldo Salt
Победитель
Все номинанты
Тысяча дней Анны 7.5
Тысяча дней Анны Anne of the Thousand Days
Bridget Boland, John Hale, Richard Sokolove
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? 7.9
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? They Shoot Horses, Don't They?
James Poe, Robert E. Thompson
Дзета 8.2
Дзета Z
Коста-Гаврас, Jorge Semprún
Goodbye, Columbus Goodbye, Columbus
Arnold Schulman
Дзета 8.2
Дзета Z
Коста-Гаврас, Jorge Semprún
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
It's Tough to Be a Bird It's Tough to Be a Bird
Ward Kimball
Победитель
Все номинанты
Walking En marchant
Ryan Larkin
Of Men and Demons Of Men and Demons
Faith Hubley, John Hubley
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Arthur Rubinstein: The Love of Life L'amour de la vie - Artur Rubinstein
Bernard Chevry
Победитель
Все номинанты
In the Year of the Pig In the Year of the Pig
Emile de Antonio
Before the Mountain Was Moved Before the Mountain Was Moved
Robert K. Sharpe
The Olympics in Mexico Olimpiada en México
The Wolf Men The Wolf Men
Irwin Rosten
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Czechoslovakia 1918-1968 Czechoslovakia 1968
Robert M. Fresco, Дэнис Сандерс
Победитель
Все номинанты
An Impression of John Steinbeck: Writer An Impression of John Steinbeck: Writer
Donald Wrye
Leo Beuerman Leo Beuerman
Russell A. Mosser, Arthur H. Wolf
The Magic Machines The Magic Machines
Joan Keller Stern
Jenny Is a Good Thing Jenny Is a Good Thing
Joan Horvath
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Дзета 8.2
Дзета Z
Algeria
Победитель
Все номинанты
Adalen 31 Ådalen 31
Sweden
Братья Карамазовы 7.7
Братья Карамазовы Bratya Karamazovy
Soviet Union
Моя ночь у Мод 6.7
Моя ночь у Мод Ma nuit chez Maud
France
The Battle of Neretva Bitka na Neretvi
Yugoslavia
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
The Magic Machines The Magic Machines
Joan Keller Stern
Победитель
Все номинанты
Blake Blake
Дуглас Джексон
People Soup People Soup
Marc Merson
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид 7.8
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид Butch Cassidy and the Sundance Kid
William Goldman William Goldman was not present at the awards ceremony. Katharine Ross accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Беспечный ездок 7.1
Беспечный ездок Easy Rider
Деннис Хоппер, Питер Фонда, Terry Southern
Гибель Богов 7.2
Гибель Богов Caduta degli dei, La
Nicola Badalucco, Enrico Medioli, Лукино Висконти
Боб и Кэрол, Тед и Элис 6.7
Боб и Кэрол, Тед и Элис Bob & Carol & Ted & Alice
Пол Мазурски, Larry Tucker
Дикая банда 7.9
Дикая банда The Wild Bunch
Сэм Пекинпа, Walon Green, Roy N. Sickner
Дикая банда 7.9
Дикая банда The Wild Bunch
Сэм Пекинпа, Walon Green, Roy N. Sickner
Гибель Богов 7.2
Гибель Богов Caduta degli dei, La
Nicola Badalucco, Enrico Medioli, Лукино Висконти
Oscar / Лучший звук
Хеллоу, Долли! 7.3
Хеллоу, Долли! Hello, Dolly!
Jack Solomon, Murray Spivack
Победитель
Все номинанты
Тысяча дней Анны 7.5
Тысяча дней Анны Anne of the Thousand Days
John Aldred
Gaily, Gaily Gaily, Gaily
Robert Martin, Clem Portman
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид 7.8
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид Butch Cassidy and the Sundance Kid
David Dockendorf, Bill Edmondson
Отрезанные от мира 5.9
Отрезанные от мира Marooned
Les Fresholtz, Arthur Piantadosi
Отрезанные от мира 5.9
Отрезанные от мира Marooned
Les Fresholtz, Arthur Piantadosi
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Fouad Said
For the design and introduction of the Cinemobile series of equipment trucks for location motion picture production.
Победитель
Technical Achievement Award
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
George Jessel
Победитель
Год проведения
Номинации

