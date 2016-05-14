Тони Эрдманн, 2016

Картина «Тони Эрдманн» была отмечена Призом международной федерации кинопрессы «ФИПРЕССИ» на Каннском кинофестивале, а до этого, по мнению критиков, была одним из фаворитов за главный приз. Её режиссёр Марен Аде в своей фильмографии имеет всего два фильма, «Лес для деревьев» и «Страсть не знает преград», но уже успела прославиться в авторских кругах. Роль Тони Эрдманна, главного героя, сыграл известный австрийский театральный актёр Петер Симонишек, один из центральных персонажей в лентах «Таймлесс. Рубиновая книга» и «Таймлесс. Сапфировая книга». А его экранную дочь на экране воплотила обладательница «Золотого медведя» Сандра Хюллер («Реквием»).

Фильм «Тони Эрдманн» перенесёт вас в Бухарест, где живёт и работает главная героиня. Она успешная женщина, которая самостоятельно взобралась по карьерной лестнице. Но однажды в её жизни случается большой переполох, когда в гости приезжает взбалмошный отец. Он везде следует за дочерью, из-за чего она попадает в нелепые ситуации. Однако эта встреча для обоих станет судьбоносной.