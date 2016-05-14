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Тони Эрдманн Тони Эрдманн
Киноафиша Фильмы Тони Эрдманн
Toni Erdmann

Тони Эрдманн, 2016

2016 / Германия
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Картина «Тони Эрдманн» была отмечена Призом международной федерации кинопрессы «ФИПРЕССИ» на Каннском кинофестивале, а до этого, по мнению критиков, была одним из фаворитов за главный приз. Её режиссёр Марен Аде в своей фильмографии имеет всего два фильма, «Лес для деревьев» и «Страсть не знает преград», но уже успела прославиться в авторских кругах. Роль Тони Эрдманна, главного героя, сыграл известный австрийский театральный актёр Петер Симонишек, один из центральных персонажей в лентах «Таймлесс. Рубиновая книга» и «Таймлесс. Сапфировая книга». А его экранную дочь на экране воплотила обладательница «Золотого медведя» Сандра Хюллер («Реквием»).

Фильм «Тони Эрдманн» перенесёт вас в Бухарест, где живёт и работает главная героиня. Она успешная женщина, которая самостоятельно взобралась по карьерной лестнице. Но однажды в её жизни случается большой переполох, когда в гости приезжает взбалмошный отец. Он везде следует за дочерью, из-за чего она попадает в нелепые ситуации. Однако эта встреча для обоих станет судьбоносной.

- Бюджет картины составил 3 миллиона евро

- На монтаж картины ушёл год. За это время Марен Аде успела родить своего второго ребёнка

- Настоящий отец режиссёра Марен Аде тоже любил надевать вставные зубы и смешить окружающих, как это делал Уинфред (Тони Эрдманн)

- Всего за 56 съёмочных дней было отснято 120 часов материала

- Марен Аде призналась, что на образ Тони Эрдманна её вдохновил известный комик Энди Кауфман

- Фильм «Тони Эрдманн» выбран в качестве одного из претендентов на «Оскар» от Германии 

Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце.

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 42 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 23 февраля 2017
Премьера онлайн 13 ноября 2020
Премьера в мире 14 мая 2016
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Марен Аде
Марен Аде
В ролях
Петер Симонишек
Петер Симонишек
Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Михаэль Виттенборн
Михаэль Виттенборн
Томас Лойбл
Томас Лойбл
Тристан Пюттер
Тристан Пюттер
Все актеры и съемочная группа
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Garage
18:00 от 175 ₽
Полное расписание и билеты

Тони Эрдманн смотреть онлайн

Тони Эрдманн
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за 1 рубль
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Фильм Марен Аде «Тони Эрдманн» практически единогласно был воспет критиками во время Каннского фестиваля, однако, вопреки реакции прессы, жюри распорядилось призами совершенно неожиданным образом. Тем не менее без награды «Эрдманн» не остался, и Аде уехала домой, забрав главный (по сути утешительный) приз ФИПРЕССИ. До российского зрителя, по обыкновению, подобные картины добираются чуть ли не через год после одного из главных мировых киносмотров, и в данном случае…
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27 декабря 2016 17:32
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«Тони Эрдманн» в кинотеатрах

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Как купить билеты на сеанс фильма «Тони Эрдманн»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Garage г. Москва, Крымский Вал, 9, стр. 32
2D, SUB
18:00 от 175 ₽
Полное расписание и билеты
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