Оскар 2002

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2002 году

Место проведения Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 24 марта 2002
Oscar / Лучший фильм
Игры разума 8.4
Игры разума A Beautiful Mind
Рон Ховард, Брайан Грейзер
Победитель
Игры разума 8.4
Игры разума A Beautiful Mind
Рон Ховард, Брайан Грейзер
Победитель
Все номинанты
Госфорд-Парк 7.6
Госфорд-Парк Gosford Park
Роберт Олтмен, Боб Бэлабан, David Levy
В спальне 7.4
В спальне In the Bedroom
Тодд Филд, Росс Кац, Graham Leader
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Питер Джексон, Barrie M. Osborne, Fran Walsh
В спальне 7.4
В спальне In the Bedroom
Тодд Филд, Росс Кац, Graham Leader
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Fred Baron, Martin Brown, Баз Лурманн
Госфорд-Парк 7.6
Госфорд-Парк Gosford Park
Роберт Олтмен, Боб Бэлабан, David Levy
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Питер Джексон, Barrie M. Osborne, Fran Walsh
Oscar / Лучшая мужская роль
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Тренировочный день
Победитель
Все номинанты
Шон Пенн
Шон Пенн
Я - Сэм
Уилл Смит
Уилл Смит
Али
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Игры разума
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
В спальне
Oscar / Лучшая женская роль
Холли Берри
Холли Берри
Бал монстров
Победитель
Все номинанты
Джуди Денч
Джуди Денч
Айрис
Николь Кидман
Николь Кидман
Мулен Руж
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Дневник Бриджит Джонс
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек
В спальне
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Айрис
Победитель
Все номинанты
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Сексуальная тварь
Итан Хоук
Итан Хоук
Тренировочный день
Джон Войт
Джон Войт
Али
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Властелин Колец: Братство Кольца
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Игры разума
Победитель
Все номинанты
Мариса Томей
Мариса Томей
В спальне
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Айрис
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Госфорд-Парк
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Госфорд-Парк
Oscar / Лучшая режиссура
Рон Ховард
Рон Ховард
Игры разума
Победитель
Все номинанты
Роберт Олтмен
Роберт Олтмен
Госфорд-Парк
Дэвид Линч
Дэвид Линч
Малхолланд Драйв
Ридли Скотт
Ридли Скотт
Черный Ястреб
Питер Джексон
Питер Джексон
Властелин Колец: Братство Кольца
Oscar / Лучшая операторская работа
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Andrew Lesnie
Победитель
Все номинанты
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Donald McAlpine
Человек, которого не было 8.0
Человек, которого не было The Man Who Wasn't There
Roger Deakins
Амели 7.9
Амели Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
Bruno Delbonnel
Черный Ястреб 7.7
Черный Ястреб Black Hawk Down
Slawomir Idziak
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Catherine Martin, Angus Strathie
Победитель
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Catherine Martin, Angus Strathie
Победитель
Все номинанты
Госфорд-Парк 7.6
Госфорд-Парк Gosford Park
Jenny Beavan
История с ожерельем 6.3
История с ожерельем The Affair of the Necklace
Milena Canonero
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Ngila Dickson, Richard Taylor
Гарри Поттер и философский камень 8.1
Гарри Поттер и философский камень Harry Potter and the Sorcerer's Stone
Judianna Makovsky
Oscar / Лучший монтаж
Черный Ястреб 7.7
Черный Ястреб Black Hawk Down
Pietro Scalia
Победитель
Все номинанты
Помни 7.9
Помни Memento
Dody Dorn
Игры разума 8.4
Игры разума A Beautiful Mind
Daniel P. Hanley, Mike Hill
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
John Gilbert
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Jill Bilcock
Oscar / Лучший грим и причёски
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Peter Owen, Richard Taylor
Победитель
Все номинанты
Игры разума 8.4
Игры разума A Beautiful Mind
Colleen Callaghan, Greg Cannom
Игры разума 8.4
Игры разума A Beautiful Mind
Colleen Callaghan, Greg Cannom
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Aldo Signoretti, Maurizio Silvi
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Howard Shore
Победитель
Все номинанты
Искусственный разум 7.3
Искусственный разум Artificial Intelligence: AI
John Williams
Корпорация Монстров 8.3
Корпорация Монстров Monsters, Inc.
Randy Newman
Гарри Поттер и философский камень 8.1
Гарри Поттер и философский камень Harry Potter and the Sorcerer's Stone
John Williams
Игры разума 8.4
Игры разума A Beautiful Mind
Джеймс Хорнер
Oscar / Лучшая песня к фильму
Корпорация Монстров 8.3
Корпорация Монстров Monsters, Inc.
Randy Newman For the song "If I Didn't Have You".
Победитель
Все номинанты
Кейт и Лео 7.2
Кейт и Лео Kate & Leopold
Стинг For the song "Until".
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Diane Warren For the song "There You'll Be".
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Enya, Roma Ryan, Nicky Ryan For the song "May It Be".
Ванильное небо 7.3
Ванильное небо Vanilla Sky
Пол Маккартни For the song "Vanilla Sky".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Brigitte Broch, Catherine Martin
Победитель
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Brigitte Broch, Catherine Martin
Победитель
Все номинанты
Амели 7.9
Амели Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
Aline Bonetto, Marie-Laure Valla
Госфорд-Парк 7.6
Госфорд-Парк Gosford Park
Anna Pinnock, Stephen Altman
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Dan Hennah, Grant Major
Гарри Поттер и философский камень 8.1
Гарри Поттер и философский камень Harry Potter and the Sorcerer's Stone
Stuart Craig, Stephenie McMillan
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Randall William Cook, Jim Rygiel, Марк Стетсон, Richard Taylor
Победитель
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Randall William Cook, Jim Rygiel, Марк Стетсон, Richard Taylor
Победитель
Все номинанты
Искусственный разум 7.3
Искусственный разум Artificial Intelligence: AI
Scott Farrar, Michael Lantieri, Dennis Muren, Стэн Уинстон
Искусственный разум 7.3
Искусственный разум Artificial Intelligence: AI
Scott Farrar, Michael Lantieri, Dennis Muren, Стэн Уинстон
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Эрик Бревиг, John Frazier, Edward Hirsh, Ben Snow
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Эрик Бревиг, John Frazier, Edward Hirsh, Ben Snow
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Игры разума 8.4
Игры разума A Beautiful Mind
Акива Голдсман
Победитель
Все номинанты
Шрэк 8.3
Шрэк Shrek
Ted Elliott, Terry Rossio, Roger S.H. Schulman, Joe Stillman
Шрэк 8.3
Шрэк Shrek
Ted Elliott, Terry Rossio, Roger S.H. Schulman, Joe Stillman
Мир призраков 7.1
Мир призраков Ghost World
Daniel Clowes, Терри Цвигофф
Мир призраков 7.1
Мир призраков Ghost World
В спальне 7.4
В спальне In the Bedroom
Роберт Фестингер, Тодд Филд
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Питер Джексон, Philippa Boyens, Fran Walsh
Oscar / Лучший анимационный полнометражный фильм
Шрэк 8.3
Шрэк Shrek
Aron Warner
Победитель
Все номинанты
Джимми-Нейтрон, мальчик-гений 7.0
Джимми-Нейтрон, мальчик-гений Jimmy Neutron: Boy Genius
Джон Э. Дэвис, Стив Одекерк
Корпорация Монстров 8.3
Корпорация Монстров Monsters, Inc.
Джон Лассетер, Пит Доктер
Корпорация Монстров 8.3
Корпорация Монстров Monsters, Inc.
Джон Лассетер, Пит Доктер
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
О птичках 7.9
О птичках For the Birds
Ральф Эгглстон
Победитель
Все номинанты
Stubble Trouble Stubble Trouble
Joseph E. Merideth
Fifty Percent Grey Fifty Percent Grey
Seamus Byrne, Рори Робинсон
Strange Invaders Strange Invaders
Cordell Barker
Give Up Yer Aul Sins Give Up Yer Aul Sins
Cathal Gaffney, Darragh O'Connell
Give Up Yer Aul Sins Give Up Yer Aul Sins
Cathal Gaffney, Darragh O'Connell
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Murder on a Sunday Morning Un coupable idéal
Жан-Ксавье Де Листрад, Denis Poncet
Победитель
Все номинанты
LaLee's Kin: The Legacy of Cotton LaLee's Kin: The Legacy of Cotton
Deborah Dickson, Сьюзан Фремке
Военный фотограф 7.9
Военный фотограф War Photographer
Кристиан Фрай
Promises Promises
Justine Shapiro, B.Z. Goldberg
Children Underground Children Underground
Эдет Белзберг
Promises Promises
Justine Shapiro, B.Z. Goldberg
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Thoth Thoth
Lynn Appelle, Sarah Kernochan
Победитель
Все номинанты
Artists and Orphans: A True Drama Artists and Orphans: A True Drama
Lianne Klapper-McNally
Sing! Sing!
Freida Lee Mock, Jessica Sanders
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Christopher Boyes, George Watters II
Победитель
Все номинанты
Корпорация Монстров 8.3
Корпорация Монстров Monsters, Inc.
Гари Ридстром, Michael Silvers
Корпорация Монстров 8.3
Корпорация Монстров Monsters, Inc.
Гари Ридстром, Michael Silvers
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Ничья земля 7.9
Ничья земля No Man's Land
Bosnia.
Победитель
Все номинанты
Амели 7.9
Амели Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
France.
Лагаан: Однажды в Индии 8.1
Лагаан: Однажды в Индии Lagaan: Once Upon a Time in India
India.
Сын невесты 7.8
Сын невесты El hijo de la novia
Argentina.
Эллинг 7.5
Эллинг Elling
Norway.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
The Accountant The Accountant
Лиза Блаунт, Рэй МакКиннон
Победитель
The Accountant The Accountant
Лиза Блаунт, Рэй МакКиннон
Победитель
Все номинанты
Copy Shop Copy Shop
Вирджил Видрич
Gregor's Greatest Invention Gregors größte Erfindung
Johannes Kiefer
Speed for Thespians Speed for Thespians
Kalman Apple, Shameela Bakhsh
A Man Thing Meska sprawa
Slawomir Fabicki, Bogumil Godfrejów
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Госфорд-Парк 7.6
Госфорд-Парк Gosford Park
Джулиан Феллоуз
Победитель
Все номинанты
Семейка Тененбаум 7.6
Семейка Тененбаум The Royal Tenenbaums
Оуэн Уилсон, Уэс Андерсон
Амели 7.9
Амели Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
Жан-Пьер Жене, Guillaume Laurant
Бал монстров 7.0
Бал монстров Monster's Ball
Will Rokos, Майло Аддика
Амели 7.9
Амели Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
Жан-Пьер Жене, Guillaume Laurant
Помни 7.9
Помни Memento
Кристофер Нолан, Jonathan Nolan
Oscar / Лучший звук
Черный Ястреб 7.7
Черный Ястреб Black Hawk Down
Myron Nettinga, Michael Minkler, Chris Munro
Победитель
Черный Ястреб 7.7
Черный Ястреб Black Hawk Down
Myron Nettinga, Michael Minkler, Chris Munro
Победитель
Все номинанты
Амели 7.9
Амели Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
Vincent Arnardi, Jean Umansky, Guillaume Leriche
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Peter J. Devlin, Kevin O'Connell, Greg P. Russell
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Peter J. Devlin, Kevin O'Connell, Greg P. Russell
Амели 7.9
Амели Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
Vincent Arnardi, Jean Umansky, Guillaume Leriche
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Hammond Peek, Christopher Boyes, Gethin Creagh, Michael Semanick
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Anna Behlmer, Andy Nelson, Roger Savage, Guntis Sics
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Hammond Peek, Christopher Boyes, Gethin Creagh, Michael Semanick
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
William S. Conner
For the invention (Kuran) and the engineering and development (Coughlin/Olivier/Conner) of the RCI-Color Film Restoration Process.
Победитель
Peter Kuran
For the invention (Kuran) and the engineering and development (Coughlin/Olivier/Conner) of the RCI-Color Film Restoration Process.
Победитель
Sean Coughlin
For the invention (Kuran) and the engineering and development (Coughlin/Olivier/Conner) of the RCI-Color Film Restoration Process.
Победитель
William S. Conner
For the invention (Kuran) and the engineering and development (Coughlin/Olivier/Conner) of the RCI-Color Film Restoration Process.
Победитель
Peter Kuran
For the invention (Kuran) and the engineering and development (Coughlin/Olivier/Conner) of the RCI-Color Film Restoration Process.
Победитель
Sean Coughlin
For the invention (Kuran) and the engineering and development (Coughlin/Olivier/Conner) of the RCI-Color Film Restoration Process.
Победитель
Franz Kraus
For the design and development of the ARRILASER Film Recorder.
Победитель
Technical Achievement Award
Award of Commendation
Rune Ericson
For his ground-breaking efforts on and dedication to the development of the Kodak Super 16mm film format for motion pictures. (plaque)
Победитель
Medal of Commendation
Ray Feeney
For his pioneering efforts to improve visual effects in the motion picture industry.
Победитель
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Ed Di Giulio
Победитель
Jean Hersholt Humanitarian Award
Артур Хиллер
Победитель
Год проведения
Номинации

