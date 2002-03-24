Меню
Оскар 2002
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2002 году
Место проведения
Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения
24 марта 2002
Oscar / Лучший фильм
8.4
Игры разума
A Beautiful Mind
Рон Ховард, Брайан Грейзер
Победитель
Смотреть трейлер
8.4
Игры разума
A Beautiful Mind
Рон Ховард, Брайан Грейзер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.6
Госфорд-Парк
Gosford Park
Роберт Олтмен, Боб Бэлабан, David Levy
7.4
В спальне
In the Bedroom
Тодд Филд, Росс Кац, Graham Leader
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Питер Джексон, Barrie M. Osborne, Fran Walsh
Смотреть трейлер
7.4
В спальне
In the Bedroom
Тодд Филд, Росс Кац, Graham Leader
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Fred Baron, Martin Brown, Баз Лурманн
Смотреть трейлер
7.6
Госфорд-Парк
Gosford Park
Роберт Олтмен, Боб Бэлабан, David Levy
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Питер Джексон, Barrie M. Osborne, Fran Walsh
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Дензел Вашингтон
Тренировочный день
Победитель
Все номинанты
Шон Пенн
Я - Сэм
Уилл Смит
Али
Рассел Кроу
Игры разума
Том Уилкинсон
В спальне
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Холли Берри
Бал монстров
Halle Berry became the first woman of color to win the Academy Award for Best Actress.
Победитель
Все номинанты
Джуди Денч
Айрис
Николь Кидман
Мулен Руж
Рене Зеллвегер
Дневник Бриджит Джонс
Сисси Спейсек
В спальне
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Джим Бродбент
Айрис
Победитель
Все номинанты
Бен Кингсли
Сексуальная тварь
Итан Хоук
Тренировочный день
Джон Войт
Али
Иэн МакКеллен
Властелин Колец: Братство Кольца
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Дженнифер Коннелли
Игры разума
Победитель
Все номинанты
Мариса Томей
В спальне
Кейт Уинслет
Айрис
Хелен Миррен
Госфорд-Парк
Мэгги Смит
Госфорд-Парк
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Рон Ховард
Игры разума
Победитель
Все номинанты
Роберт Олтмен
Госфорд-Парк
Дэвид Линч
Малхолланд Драйв
Ридли Скотт
Черный Ястреб
Питер Джексон
Властелин Колец: Братство Кольца
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Andrew Lesnie
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Donald McAlpine
Смотреть трейлер
8.0
Человек, которого не было
The Man Who Wasn't There
Roger Deakins
7.9
Амели
Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
Bruno Delbonnel
Смотреть трейлер
7.7
Черный Ястреб
Black Hawk Down
Slawomir Idziak
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Catherine Martin, Angus Strathie
Победитель
Смотреть трейлер
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Catherine Martin, Angus Strathie
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.6
Госфорд-Парк
Gosford Park
Jenny Beavan
6.3
История с ожерельем
The Affair of the Necklace
Milena Canonero
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Ngila Dickson, Richard Taylor
Смотреть трейлер
8.1
Гарри Поттер и философский камень
Harry Potter and the Sorcerer's Stone
Judianna Makovsky
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
7.7
Черный Ястреб
Black Hawk Down
Pietro Scalia
Победитель
Все номинанты
7.9
Помни
Memento
Dody Dorn
Смотреть трейлер
8.4
Игры разума
A Beautiful Mind
Daniel P. Hanley, Mike Hill
Смотреть трейлер
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
John Gilbert
Смотреть трейлер
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Jill Bilcock
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший грим и причёски
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Peter Owen, Richard Taylor
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.4
Игры разума
A Beautiful Mind
Colleen Callaghan, Greg Cannom
Смотреть трейлер
8.4
Игры разума
A Beautiful Mind
Colleen Callaghan, Greg Cannom
Смотреть трейлер
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Aldo Signoretti, Maurizio Silvi
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Howard Shore
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Искусственный разум
Artificial Intelligence: AI
John Williams
8.3
Корпорация Монстров
Monsters, Inc.
Randy Newman
Смотреть трейлер
8.1
Гарри Поттер и философский камень
Harry Potter and the Sorcerer's Stone
John Williams
Смотреть трейлер
8.4
Игры разума
A Beautiful Mind
Джеймс Хорнер
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
8.3
Корпорация Монстров
Monsters, Inc.
Randy Newman
For the song "If I Didn't Have You".
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Кейт и Лео
Kate & Leopold
Стинг
For the song "Until".
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Diane Warren
For the song "There You'll Be".
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Enya, Roma Ryan, Nicky Ryan
For the song "May It Be".
Смотреть трейлер
7.3
Ванильное небо
Vanilla Sky
Пол Маккартни
For the song "Vanilla Sky".
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Brigitte Broch, Catherine Martin
Победитель
Смотреть трейлер
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Brigitte Broch, Catherine Martin
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Амели
Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
Aline Bonetto, Marie-Laure Valla
Смотреть трейлер
7.6
Госфорд-Парк
Gosford Park
Anna Pinnock, Stephen Altman
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Dan Hennah, Grant Major
Смотреть трейлер
8.1
Гарри Поттер и философский камень
Harry Potter and the Sorcerer's Stone
Stuart Craig, Stephenie McMillan
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Randall William Cook, Jim Rygiel, Марк Стетсон, Richard Taylor
Победитель
Смотреть трейлер
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Randall William Cook, Jim Rygiel, Марк Стетсон, Richard Taylor
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Искусственный разум
Artificial Intelligence: AI
Scott Farrar, Michael Lantieri, Dennis Muren, Стэн Уинстон
7.3
Искусственный разум
Artificial Intelligence: AI
Scott Farrar, Michael Lantieri, Dennis Muren, Стэн Уинстон
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Эрик Бревиг, John Frazier, Edward Hirsh, Ben Snow
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Эрик Бревиг, John Frazier, Edward Hirsh, Ben Snow
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
8.4
Игры разума
A Beautiful Mind
Акива Голдсман
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.3
Шрэк
Shrek
Ted Elliott, Terry Rossio, Roger S.H. Schulman, Joe Stillman
Смотреть трейлер
8.3
Шрэк
Shrek
Ted Elliott, Terry Rossio, Roger S.H. Schulman, Joe Stillman
Смотреть трейлер
7.1
Мир призраков
Ghost World
Daniel Clowes, Терри Цвигофф
7.1
Мир призраков
Ghost World
Daniel Clowes, Терри Цвигофф
7.4
В спальне
In the Bedroom
Роберт Фестингер, Тодд Филд
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Питер Джексон, Philippa Boyens, Fran Walsh
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный полнометражный фильм
8.3
Шрэк
Shrek
Aron Warner
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Джимми-Нейтрон, мальчик-гений
Jimmy Neutron: Boy Genius
Джон Э. Дэвис, Стив Одекерк
8.3
Корпорация Монстров
Monsters, Inc.
Джон Лассетер, Пит Доктер
Смотреть трейлер
8.3
Корпорация Монстров
Monsters, Inc.
Джон Лассетер, Пит Доктер
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
7.9
О птичках
For the Birds
Ральф Эгглстон
Победитель
Все номинанты
Stubble Trouble
Stubble Trouble
Joseph E. Merideth
Fifty Percent Grey
Fifty Percent Grey
Seamus Byrne, Рори Робинсон
Strange Invaders
Strange Invaders
Cordell Barker
Give Up Yer Aul Sins
Give Up Yer Aul Sins
Cathal Gaffney, Darragh O'Connell
Give Up Yer Aul Sins
Give Up Yer Aul Sins
Cathal Gaffney, Darragh O'Connell
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Murder on a Sunday Morning
Un coupable idéal
Жан-Ксавье Де Листрад, Denis Poncet
Победитель
Все номинанты
LaLee's Kin: The Legacy of Cotton
LaLee's Kin: The Legacy of Cotton
Deborah Dickson, Сьюзан Фремке
7.9
Военный фотограф
War Photographer
Кристиан Фрай
Promises
Promises
Justine Shapiro, B.Z. Goldberg
Children Underground
Children Underground
Эдет Белзберг
Promises
Promises
Justine Shapiro, B.Z. Goldberg
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Thoth
Thoth
Lynn Appelle, Sarah Kernochan
Победитель
Все номинанты
Artists and Orphans: A True Drama
Artists and Orphans: A True Drama
Lianne Klapper-McNally
Sing!
Sing!
Freida Lee Mock, Jessica Sanders
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звуковой монтаж
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Christopher Boyes, George Watters II
Победитель
Все номинанты
8.3
Корпорация Монстров
Monsters, Inc.
Гари Ридстром, Michael Silvers
Смотреть трейлер
8.3
Корпорация Монстров
Monsters, Inc.
Гари Ридстром, Michael Silvers
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
7.9
Ничья земля
No Man's Land
Bosnia.
Победитель
Все номинанты
7.9
Амели
Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
France.
Смотреть трейлер
8.1
Лагаан: Однажды в Индии
Lagaan: Once Upon a Time in India
India.
7.8
Сын невесты
El hijo de la novia
Argentina.
7.5
Эллинг
Elling
Norway.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
The Accountant
The Accountant
Лиза Блаунт, Рэй МакКиннон
Победитель
The Accountant
The Accountant
Лиза Блаунт, Рэй МакКиннон
Победитель
Все номинанты
Copy Shop
Copy Shop
Вирджил Видрич
Gregor's Greatest Invention
Gregors größte Erfindung
Johannes Kiefer
Speed for Thespians
Speed for Thespians
Kalman Apple, Shameela Bakhsh
A Man Thing
Meska sprawa
Slawomir Fabicki, Bogumil Godfrejów
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.6
Госфорд-Парк
Gosford Park
Джулиан Феллоуз
Победитель
Все номинанты
7.6
Семейка Тененбаум
The Royal Tenenbaums
Оуэн Уилсон, Уэс Андерсон
7.9
Амели
Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
Жан-Пьер Жене, Guillaume Laurant
Смотреть трейлер
7.0
Бал монстров
Monster's Ball
Will Rokos, Майло Аддика
7.9
Амели
Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
Жан-Пьер Жене, Guillaume Laurant
Смотреть трейлер
7.9
Помни
Memento
Кристофер Нолан, Jonathan Nolan
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
7.7
Черный Ястреб
Black Hawk Down
Myron Nettinga, Michael Minkler, Chris Munro
Победитель
7.7
Черный Ястреб
Black Hawk Down
Myron Nettinga, Michael Minkler, Chris Munro
Победитель
Все номинанты
7.9
Амели
Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
Vincent Arnardi, Jean Umansky, Guillaume Leriche
Смотреть трейлер
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Peter J. Devlin, Kevin O'Connell, Greg P. Russell
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Peter J. Devlin, Kevin O'Connell, Greg P. Russell
7.9
Амели
Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
Vincent Arnardi, Jean Umansky, Guillaume Leriche
Смотреть трейлер
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Hammond Peek, Christopher Boyes, Gethin Creagh, Michael Semanick
Смотреть трейлер
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Anna Behlmer, Andy Nelson, Roger Savage, Guntis Sics
Смотреть трейлер
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Hammond Peek, Christopher Boyes, Gethin Creagh, Michael Semanick
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
William S. Conner
For the invention (Kuran) and the engineering and development (Coughlin/Olivier/Conner) of the RCI-Color Film Restoration Process.
Победитель
Peter Kuran
For the invention (Kuran) and the engineering and development (Coughlin/Olivier/Conner) of the RCI-Color Film Restoration Process.
Победитель
Sean Coughlin
For the invention (Kuran) and the engineering and development (Coughlin/Olivier/Conner) of the RCI-Color Film Restoration Process.
Победитель
William S. Conner
For the invention (Kuran) and the engineering and development (Coughlin/Olivier/Conner) of the RCI-Color Film Restoration Process.
Победитель
Peter Kuran
For the invention (Kuran) and the engineering and development (Coughlin/Olivier/Conner) of the RCI-Color Film Restoration Process.
Победитель
Sean Coughlin
For the invention (Kuran) and the engineering and development (Coughlin/Olivier/Conner) of the RCI-Color Film Restoration Process.
Победитель
Franz Kraus
For the design and development of the ARRILASER Film Recorder.
Победитель
Technical Achievement Award
Award of Commendation
Rune Ericson
For his ground-breaking efforts on and dedication to the development of the Kodak Super 16mm film format for motion pictures. (plaque)
Победитель
Medal of Commendation
Ray Feeney
For his pioneering efforts to improve visual effects in the motion picture industry.
Победитель
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Ed Di Giulio
Победитель
Jean Hersholt Humanitarian Award
Артур Хиллер
Победитель
