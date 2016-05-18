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Красная черепаха Красная черепаха
Киноафиша Фильмы Красная черепаха
La tortue rouge

Красная черепаха, 2016

2016 / Франция
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Картина «Красная черепаха» является продуктом сотрудничества обладателя «Оскара» за короткометражку «Отец и дочь» Майкла Дадока де Уита и известной японской студии Ghibli Хаяо Миядзаки. Это также первая полнометражная работа французского режиссёра.

Картина «Красная черепаха» расскажет историю жизни человека, попавшего на необитаемый остров. Оказавшись там, он всеми силами пытается найти путь обратно. Но каждый раз, когда он собирается покинуть остров, его останавливает большая красная черепаха. Это молчаливое, но очень громкое противостояние мужчины и природы. А ещё это красивая и проникновенная история любви, которой не нужны слова.

- Мультфильм «Красная черепаха» был награждён специальным призом жюри в категории «Особый взгляд» Каннского фестиваля

- «Красная черепаха» является первым проектом Ghibli после ухода Хаяо Миядзаки и небольшого перерыва в работе студии

- Режиссёра Майкла Дадока де Уита выбрал для съёмок мультфильма сам Хаяо Миядзаки ещё в 2010 году

 

История человека, потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на тропическом острове, где только небо, облака, птицы… Как в вечности – нет ни прошлого, ни будущего… Это поэтическое, тонкое и волнующее, романтическое и сентиментальное размышление о главных вехах в жизни человека, о страхах, любви, борьбе за жизнь и смерти.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 февраля 2017
Премьера онлайн 27 мая 2021
Премьера в мире 18 мая 2016
Возраст 6+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Майкл Дадок де Уит
Майкл Дадок де Уит
В ролях
Эммануэль Гариджо
Том Хадсон
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Березка
10:40 от 180 ₽
Иллюзион
12:30 от 400 ₽
Полное расписание и билеты

Красная черепаха смотреть онлайн

Красная черепаха
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Мужчина, потерпевший кораблекрушение, спасается на необитаемом острове, затерянном где-то между небом и океаном. Брошенный судьбой в полном одиночестве, он пытается сбежать на плоту. Но каждый раз ему мешает таинственная красная черепаха. Кадр из фильма «Красная черепаха» В этой работе художник Майкл Дадок де Уит превзошел самого себя. Картина стала своего рода суммой всех его творческих поисков, где отчетливо виден авторский стиль, причем, не только в художественном…
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«Красная черепаха» в кинотеатрах

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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