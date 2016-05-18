Красная черепаха, 2016

Картина «Красная черепаха» является продуктом сотрудничества обладателя «Оскара» за короткометражку «Отец и дочь» Майкла Дадока де Уита и известной японской студии Ghibli Хаяо Миядзаки. Это также первая полнометражная работа французского режиссёра.

Картина «Красная черепаха» расскажет историю жизни человека, попавшего на необитаемый остров. Оказавшись там, он всеми силами пытается найти путь обратно. Но каждый раз, когда он собирается покинуть остров, его останавливает большая красная черепаха. Это молчаливое, но очень громкое противостояние мужчины и природы. А ещё это красивая и проникновенная история любви, которой не нужны слова.