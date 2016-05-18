Красная черепаха, 2016

Картина «Красная черепаха» является продуктом сотрудничества обладателя «Оскара» за короткометражку «Отец и дочь» Майкла Дадока де Уита и известной японской студии Ghibli Хаяо Миядзаки. Это также первая полнометражная работа французского режиссёра.
Картина «Красная черепаха» расскажет историю жизни человека, попавшего на необитаемый остров. Оказавшись там, он всеми силами пытается найти путь обратно. Но каждый раз, когда он собирается покинуть остров, его останавливает большая красная черепаха. Это молчаливое, но очень громкое противостояние мужчины и природы. А ещё это красивая и проникновенная история любви, которой не нужны слова.
- Мультфильм «Красная черепаха» был награждён специальным призом жюри в категории «Особый взгляд» Каннского фестиваля
- «Красная черепаха» является первым проектом Ghibli после ухода Хаяо Миядзаки и небольшого перерыва в работе студии
- Режиссёра Майкла Дадока де Уита выбрал для съёмок мультфильма сам Хаяо Миядзаки ещё в 2010 году
История человека, потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на тропическом острове, где только небо, облака, птицы… Как в вечности – нет ни прошлого, ни будущего… Это поэтическое, тонкое и волнующее, романтическое и сентиментальное размышление о главных вехах в жизни человека, о страхах, любви, борьбе за жизнь и смерти.