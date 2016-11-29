Молчание, 2016

«Молчание» – это новый проект культового режиссёра Мартина Скорсезе («Отступники», «Авиатор», «Последнее искушение Христа»). В его фильме собрался на редкость разноплановый актёрский состав. Главные роли сыграли: Лиам Нисон («Список Шиндлера», «Заложница»), Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук») и Адам Драйвер («Патерсон», «Звёздные войны: Пробуждение силы»). Также в съёмках приняли участие известные японские исполнители, среди которых Таданобу Асано («Затоiчи», «Мой мужчина») и Рё Касэ («Письма с Иводзимы»).
Сюжет картины «Молчание» перенесёт зрителей в 17 век. Главными героями этой истории стали двое священников-иезуитов. Они отправляются в духовное путешествие по Японии, главной целью которого становятся поиски наставника и распространение Евангелия. Однако в пути они подвергаются ужасному насилию и гонениям.
- Лиам Нисон и Адам Драйвер оба снимались в фильмах по Вселенной «Звёздных войн». Нисон играл Квай-Гон Джинна в первом эпизоде, а Драйвер Кайло Рена в восьмом
- Фильм основан на одноимённом романе японского автора Сюсаку Эндо. По словам Скорсезе, он перечитывал её множество раз на протяжении нескольких лет
- Лиам Нисон заменил Дэниэла Дэй-Льюисса, который должен был играть главную роль. А в 2012 году вышло так, что Дэй-Льюис занял место Лиама Нисона, когда тот выбыл из картины Спилберга «Линкольн»
- Первая версия сценария была написана Скорсезе и Джеем Коксом ещё в 90-х
- Одну из ролей мог сыграть Кен Ватанабе
- Лиам Нисон уже играл священника в фильме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка»
- Персонаж фильма отец Феррейра является реальной исторической личностью
- В ленте «Молчание» могли сыграть Гаэль Гарсия Берналь и Бенисио Дель Торо
- Изначально японского переводчика должен был сыграть Кен Ватанабе
- Последние два фильма Мартина Скорсезе были сняты частично или полностью на цифровые камеры, однако «Молчание» полностью снят на 35-мм плёнку
- На написание романа Сюсаку Эндо отчасти вдохновил фильм «Дорога» Феллини
- Скорсезе уже снимал фильмы на религиозную тематику: «Последнее искушение Христа» и «Кундун»
- Тестовый показ фильма прошёл в Риме, его посетили 400 священников-иезуитов
- Есть также японская лента «Молчание», которая вышла на экраны в 1971 году, спустя 5 лет после выхода романа Эндо
- Последний раз Мартин Скорсезе писал сценарий к своим фильмам в 1995 году («Казино»)
XVII век. Христианство в Японии под запретом, верующих и миссионеров жестоко преследуют. Сознавая, что рискуют жизнью, двое молодых португальских священников пробираются вглубь страны, чтобы найти своего учителя, падре Феррейру, и опровергнуть слухи о его отступничестве. На своем пути они сталкиваются с непониманием и страданием, страхом и ненавистью. Кровавые картины гонений убеждают их: необходимо продолжать – пусть и тайно – нести людям учение о всепрощении и милосердии...
После просмотра нового фильма Молчание (Silence, 2016, Мартин Скорсезе) я до сих пор нахожусь в… Читать дальше…