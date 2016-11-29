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Молчание Молчание
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Silence

Молчание, 2016

2016 / США
7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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«Молчание» – это новый проект культового режиссёра Мартина Скорсезе («Отступники», «Авиатор», «Последнее искушение Христа»). В его фильме собрался на редкость разноплановый актёрский состав. Главные роли сыграли: Лиам Нисон («Список Шиндлера», «Заложница»), Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук») и Адам Драйвер («Патерсон», «Звёздные войны: Пробуждение силы»). Также в съёмках приняли участие известные японские исполнители, среди которых Таданобу Асано («Затоiчи», «Мой мужчина») и Рё Касэ («Письма с Иводзимы»).

Сюжет картины «Молчание» перенесёт зрителей в 17 век. Главными героями этой истории стали двое священников-иезуитов. Они отправляются в духовное путешествие по Японии, главной целью которого становятся поиски наставника и распространение Евангелия. Однако в пути они подвергаются ужасному насилию и гонениям.

- Лиам Нисон и Адам Драйвер оба снимались в фильмах по Вселенной «Звёздных войн». Нисон играл Квай-Гон Джинна в первом эпизоде, а Драйвер Кайло Рена в восьмом

- Фильм основан на одноимённом романе японского автора Сюсаку Эндо. По словам Скорсезе, он перечитывал её множество раз на протяжении нескольких лет

- Лиам Нисон заменил Дэниэла Дэй-Льюисса, который должен был играть главную роль. А в 2012 году вышло так, что Дэй-Льюис занял место Лиама Нисона, когда тот выбыл из картины Спилберга «Линкольн»

- Первая версия сценария была написана Скорсезе и Джеем Коксом ещё в 90-х

- Одну из ролей мог сыграть Кен Ватанабе

- Лиам Нисон уже играл священника в фильме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка»

- Персонаж фильма отец Феррейра является реальной исторической личностью

- В ленте «Молчание» могли сыграть Гаэль Гарсия Берналь и Бенисио Дель Торо

- Изначально японского переводчика должен был сыграть Кен Ватанабе

- Последние два фильма Мартина Скорсезе были сняты частично или полностью на цифровые камеры, однако «Молчание» полностью снят на 35-мм плёнку

- На написание романа Сюсаку Эндо отчасти вдохновил фильм «Дорога» Феллини

- Скорсезе уже снимал фильмы на религиозную тематику: «Последнее искушение Христа» и «Кундун»

- Тестовый показ фильма прошёл в Риме, его посетили 400 священников-иезуитов

- Есть также японская лента «Молчание», которая вышла на экраны в 1971 году, спустя 5 лет после выхода романа Эндо

- Последний раз Мартин Скорсезе писал сценарий к своим фильмам в 1995 году («Казино»)

XVII век. Христианство в Японии под запретом, верующих и миссионеров жестоко преследуют. Сознавая, что рискуют жизнью, двое молодых португальских священников пробираются вглубь страны, чтобы найти своего учителя, падре Феррейру, и опровергнуть слухи о его отступничестве. На своем пути они сталкиваются с непониманием и страданием, страхом и ненавистью. Кровавые картины гонений убеждают их: необходимо продолжать – пусть и тайно – нести людям учение о всепрощении и милосердии...

 

7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 41 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 января 2017
Премьера онлайн 14 марта 2017
Премьера в мире 29 ноября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
В ролях
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Киран Хайндс
Киран Хайндс
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Молчание 4 постера
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Молчание
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Наша рецензия
В Японии этот период называют эпохой «какурэ-кириситан» (временем скрывающихся христиан). Дело в том, что в 16-м веке, в связи с развитием торговли, на Острова стали все чаще приезжать европейцы. В том числе и миссионеры. И уже к началу века 17-го от 200 000 до 300 000 японцев приняли католичество. Однако властям эта ситуация показалась опасной, и они понемногу стали христиан притеснять. А в 1614-м и вовсе приняли Эдикт об Изгнании, после которого католические проповедники…
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Anastasia Ganina 15 августа 2017, 22:15
I pray but I am lost. Am I just praying to silence?
После просмотра нового фильма Молчание (Silence, 2016, Мартин Скорсезе) я до сих пор нахожусь в… Читать дальше…
Dina 29 января 2017, 23:04
О, это такой фильм, действительно "молчание". Весь фильм зал смотрел и молчал. А идет он почти 3 часа), для такого серьезного фильма многовато, но… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эндрю Гарфилд не разговаривал целую неделю ради роли в «Молчании» Скорсезе Не секрет, что зачастую актеры ради подготовки к какой-либо роли идут на значительные жертвы – и Эндрю Гарфилд, снявшийся в «Молчании» Мартина Скорсезе, не стал исключением. В новом
Написать
11 января 2017 07:32
Лиам Нисон и Мартин Скорсезе покажут «Молчание» в ноябре 2016 Мартин Скорсезе завершил съемки своего нового фильма «Молчание» еще в мае 2015 года, но лишь теперь у ленты наконец то появилась дата премьеры. Студия Paramount Pictures планирует выпустить
Написать
6 апреля 2016 00:00
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