Молчание, 2016

- Лиам Нисон и Адам Драйвер оба снимались в фильмах по Вселенной «Звёздных войн». Нисон играл Квай-Гон Джинна в первом эпизоде, а Драйвер Кайло Рена в восьмом

- Фильм основан на одноимённом романе японского автора Сюсаку Эндо. По словам Скорсезе, он перечитывал её множество раз на протяжении нескольких лет

- Лиам Нисон заменил Дэниэла Дэй-Льюисса, который должен был играть главную роль. А в 2012 году вышло так, что Дэй-Льюис занял место Лиама Нисона, когда тот выбыл из картины Спилберга «Линкольн»

- Первая версия сценария была написана Скорсезе и Джеем Коксом ещё в 90-х

- Одну из ролей мог сыграть Кен Ватанабе

- Лиам Нисон уже играл священника в фильме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка»

- Персонаж фильма отец Феррейра является реальной исторической личностью

- В ленте «Молчание» могли сыграть Гаэль Гарсия Берналь и Бенисио Дель Торо

- Изначально японского переводчика должен был сыграть Кен Ватанабе

- Последние два фильма Мартина Скорсезе были сняты частично или полностью на цифровые камеры, однако «Молчание» полностью снят на 35-мм плёнку

- На написание романа Сюсаку Эндо отчасти вдохновил фильм «Дорога» Феллини

- Скорсезе уже снимал фильмы на религиозную тематику: «Последнее искушение Христа» и «Кундун»

- Тестовый показ фильма прошёл в Риме, его посетили 400 священников-иезуитов

- Есть также японская лента «Молчание», которая вышла на экраны в 1971 году, спустя 5 лет после выхода романа Эндо

- Последний раз Мартин Скорсезе писал сценарий к своим фильмам в 1995 году («Казино»)