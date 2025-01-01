Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Оскар
События
Оскар 1991
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1991 году
Место проведения
Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
25 марта 1991
Oscar / Лучший фильм
7.8
Танцующий с волками
Dances With Wolves
Кевин Костнер, Джим Уилсон
Победитель
Все номинанты
8.7
Славные парни
Goodfellas
Ирвин Уинклер
Смотреть трейлер
8.1
Пробуждение
Awakenings
Lawrence Lasker, Walter F. Parkes
7.9
Привидение
Ghost
Lisa Weinstein
7.7
Крестный отец 3
The Godfather: Part III
Фрэнсис Форд Коппола
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Джереми Айронс
Изнанка судьбы
Победитель
Все номинанты
Кевин Костнер
Танцующий с волками
Ричард Харрис
Поле
Роберт Де Ниро
Пробуждение
Жерар Депардье
Сирано де Бержерак
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Кэти Бейтс
Мизери
Победитель
Все номинанты
Джоэнн Вудворд
Мистер и миссис Бридж
Джулия Робертс
Красотка
Мэрил Стрип
Открытки с края бездны
Анжелика Хьюстон
Кидалы
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Джо Пеши
Славные парни
Победитель
Все номинанты
Грэм Грин
Танцующий с волками
Брюс Дэвисон
Давний друг
Энди Гарсия
Крестный отец 3
Аль Пачино
Дик Трэйси
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Вупи Голдберг
Привидение
Победитель
Все номинанты
Аннетт Бенинг
Кидалы
Дайэн Лэдд
Дикие сердцем
Мэри МакДоннелл
Танцующий с волками
Лоррейн Бракко
Славные парни
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Кевин Костнер
Танцующий с волками
Победитель
Все номинанты
Стивен Фрирз
Кидалы
Фрэнсис Форд Коппола
Крестный отец 3
Барбет Шредер
Изнанка судьбы
Мартин Скорсезе
Славные парни
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
7.8
Танцующий с волками
Dances With Wolves
Dean Semler
Победитель
Все номинанты
7.2
Авалон
Avalon
Allen Daviau
6.6
Дик Трэйси
Dick Tracy
Vittorio Storaro
7.7
Крестный отец 3
The Godfather: Part III
Gordon Willis
5.3
Генри и Джун
Henry and June
Филип Руссело
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
7.5
Сирано де Бержерак
Cyrano de Bergerac
Franca Squarciapino
Победитель
Все номинанты
7.0
Гамлет
Hamlet
Maurizio Millenotti
7.2
Авалон
Avalon
Gloria Gresham
7.8
Танцующий с волками
Dances With Wolves
Elsa Zamparelli
6.6
Дик Трэйси
Dick Tracy
Milena Canonero
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
7.8
Танцующий с волками
Dances With Wolves
Neil Travis
Победитель
Все номинанты
7.7
Крестный отец 3
The Godfather: Part III
Вальтер Мёрч, Lisa Fruchtman, Barry Malkin
6.6
Охота за «Красным Октябрем»
The Hunt For Red October
Dennis Virkler, John Wright
7.7
Крестный отец 3
The Godfather: Part III
Вальтер Мёрч, Lisa Fruchtman, Barry Malkin
8.7
Славные парни
Goodfellas
Thelma Schoonmaker
Смотреть трейлер
7.9
Привидение
Ghost
Вальтер Мёрч
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший грим и причёски
6.6
Дик Трэйси
Dick Tracy
John Caglione Jr., Doug Drexler
Победитель
6.6
Дик Трэйси
Dick Tracy
John Caglione Jr., Doug Drexler
Победитель
Все номинанты
7.8
Эдвард руки-ножницы
Edward Scissorhands
Ve Neill, Стэн Уинстон
Смотреть трейлер
7.5
Сирано де Бержерак
Cyrano de Bergerac
Michèle Burke, Jean-Pierre Eychenne
7.5
Сирано де Бержерак
Cyrano de Bergerac
Michèle Burke, Jean-Pierre Eychenne
7.8
Эдвард руки-ножницы
Edward Scissorhands
Ve Neill, Стэн Уинстон
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
7.8
Танцующий с волками
Dances With Wolves
John Barry
Победитель
Все номинанты
8.0
Один дома
Home Alone
John Williams
Смотреть трейлер
7.2
Авалон
Avalon
Randy Newman
7.9
Привидение
Ghost
Maurice Jarre
6.1
Гавана
Havana
Dave Grusin
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
6.6
Дик Трэйси
Dick Tracy
Stephen Sondheim
For the song "Sooner or Later (I Always Get My Man)".
Победитель
Все номинанты
Young Guns II
Young Guns II
Джон Бон Джови
For the song "Blaze of Glory".
7.7
Крестный отец 3
The Godfather: Part III
John Bettis, Carmine Coppola
For the song "Promise Me You'll Remember".
8.0
Один дома
Home Alone
John Williams, Лесли Брикасс
For the song "Somewhere in My Memory".
Смотреть трейлер
6.8
Открытки с края бездны
Postcards from the Edge
Shel Silverstein
For the song "I'm Checkin' Out".
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
6.6
Дик Трэйси
Dick Tracy
Rick Simpson, Richard Sylbert
Победитель
Все номинанты
7.5
Сирано де Бержерак
Cyrano de Bergerac
Ezio Frigerio, Jacques Rouxel
7.7
Крестный отец 3
The Godfather: Part III
Gary Fettis, Dean Tavoularis
7.0
Гамлет
Hamlet
Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo
7.7
Крестный отец 3
The Godfather: Part III
Gary Fettis, Dean Tavoularis
7.8
Танцующий с волками
Dances With Wolves
Jeffrey Beecroft, Lisa Dean
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.8
Танцующий с волками
Dances With Wolves
Michael Blake
Победитель
Все номинанты
6.9
Кидалы
The Grifters
Donald E. Westlake
7.2
Изнанка судьбы
Reversal of Fortune
Николас Казан
8.7
Славные парни
Goodfellas
Мартин Скорсезе, Nicholas Pileggi
Смотреть трейлер
8.7
Славные парни
Goodfellas
Мартин Скорсезе, Nicholas Pileggi
Смотреть трейлер
8.1
Пробуждение
Awakenings
Стивен Зэйллян
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Creature Comforts
Creature Comforts
Ник Парк
Победитель
Все номинанты
Grasshoppers
Cavallette
Бруно Боцетто
Wallace & Gromit: A Grand Day Out
A Grand Day Out
Ник Парк
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
American Dream
American Dream
Arthur Cohn, Барбара Коппл
Победитель
American Dream
American Dream
Arthur Cohn, Барбара Коппл
Победитель
Все номинанты
Building Bombs
Building Bombs
Mark Mori, Susan J. Robinson
Forever Activists: Stories from the Veterans of the Abraham Lincoln Brigade
Forever Activists: Stories from the Veterans of the Abraham Lincoln Brigade
Judith Montell
Berkeley in the Sixties
Berkeley in the Sixties
Mark Kitchell
Waldo Salt: A Screenwriter's Journey
Waldo Salt: A Screenwriter's Journey
Robert Hillmann, Eugene X
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Days of Waiting
Days of Waiting
Стивен Окадзаки
Победитель
Все номинанты
Journey Into Life: The World of the Unborn
Journey Into Life: The World of the Unborn
Derek Bromhall
Burning Down Tomorrow
Burning Down Tomorrow
Kit Thomas
Rose Kennedy: A Life to Remember
Rose Kennedy: A Life to Remember
Freida Lee Mock, Terry Sanders
Chimps: So Like Us
Chimps: So Like Us
Karen Goodman, Kirk Simon
Chimps: So Like Us
Chimps: So Like Us
Karen Goodman, Kirk Simon
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звуковой монтаж
6.6
Охота за «Красным Октябрем»
The Hunt For Red October
Cecelia Hall, George Watters II
Победитель
Все номинанты
7.7
Вспомнить все
Total Recall
Stephen Hunter Flick
7.1
Коматозники
Flatliners
Charles L. Campbell, Richard C. Franklin
7.1
Коматозники
Flatliners
Charles L. Campbell, Richard C. Franklin
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Journey of Hope
Reise der Hoffnung
Switzerland.
Победитель
Все номинанты
7.5
Сирано де Бержерак
Cyrano de Bergerac
France.
7.6
Цзюй Доу
Ju Dou
China.
7.1
Открытые двери
Porte aperte
Italy.
7.3
Дрянная девчонка
Das schreckliche Mädchen
Germany.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
The Lunch Date
The Lunch Date
Адам Дэвидсон
Победитель
Все номинанты
Senzeni Na?
Senzeni Na?
Bernard Joffa, Anthony E. Nicholas
Bronx Cheers
Bronx Cheers
Рэймонд Де Фелитта, Matthew Gross
Dear Rosie
Dear Rosie
Питер Каттанео, Барнаби Томпсон
12:01 PM
12:01 PM
Джонатан Хип, Hillary Anne Ripps
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.9
Привидение
Ghost
Bruce Joel Rubin
Победитель
Все номинанты
6.3
Вид на жительство
Green Card
Питер Уир
7.4
Золотая молодежь
Metropolitan
Уит Стиллман
7.2
Авалон
Avalon
Барри Левинсон
6.6
Алиса
Alice
Вуди Аллен
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
7.8
Танцующий с волками
Dances With Wolves
Расселл Уильямс II, Bill W. Benton, Jeffrey Perkins, Gregory H. Watkins
Победитель
7.8
Танцующий с волками
Dances With Wolves
Расселл Уильямс II, Bill W. Benton, Jeffrey Perkins, Gregory H. Watkins
Победитель
Все номинанты
6.1
Дни грома
Days Of Thunder
Rick Kline, Donald O. Mitchell, Kevin O'Connell, Charles M. Wilborn
6.1
Дни грома
Days Of Thunder
Rick Kline, Donald O. Mitchell, Kevin O'Connell, Charles M. Wilborn
6.6
Охота за «Красным Октябрем»
The Hunt For Red October
Don J. Bassman, Kevin F. Cleary, Richard Bryce Goodman, Richard Overton
7.7
Вспомнить все
Total Recall
Carlos Delarios, Michael J. Kohut, Aaron Rochin, Nelson Stoll
6.6
Дик Трэйси
Dick Tracy
David E. Campbell, Thomas Causey, Doug Hemphill, Chris Jenkins
7.7
Вспомнить все
Total Recall
Carlos Delarios, Michael J. Kohut, Aaron Rochin, Nelson Stoll
6.6
Дик Трэйси
Dick Tracy
David E. Campbell, Thomas Causey, Doug Hemphill, Chris Jenkins
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
Irving G. Thalberg Memorial Award
Richard D. Zanuck
Победитель
David Brown
Победитель
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Special Achievement Award
7.7
Вспомнить все
Total Recall
Rob Bottin, Эрик Бревиг, Alex Funke, Tim McGovern
For visual effects. Runners up, not nominees: Back to the Future Part III (1990), Dick Tracy (1990), Ghost (1990).
Победитель
7.7
Вспомнить все
Total Recall
Rob Bottin, Эрик Бревиг, Alex Funke, Tim McGovern
For visual effects. Runners up, not nominees: Back to the Future Part III (1990), Dick Tracy (1990), Ghost (1990).
Победитель
Год проведения
Оскар 2025
Оскар 2024
Оскар 2023
Оскар 2022
Оскар 2021
Оскар 2020
Показать все
Оскар 2019
Оскар 2018
Оскар 2017
Оскар 2016
Оскар 2015
Оскар 2014
Оскар 2013
Оскар 2012
Оскар 2011
Оскар 2010
Оскар 2009
Оскар 2008
Оскар 2007
Оскар 2006
Оскар 2005
Оскар 2004
Оскар 2003
Оскар 2002
Оскар 2001
Оскар 2000
Оскар 1999
Оскар 1998
Оскар 1997
Оскар 1996
Оскар 1995
Оскар 1994
Оскар 1993
Оскар 1992
Оскар 1991
Оскар 1990
Оскар 1989
Оскар 1988
Оскар 1987
Оскар 1986
Оскар 1985
Оскар 1984
Оскар 1983
Оскар 1982
Оскар 1981
Оскар 1980
Оскар 1979
Оскар 1978
Оскар 1977
Оскар 1976
Оскар 1975
Оскар 1974
Оскар 1973
Оскар 1972
Оскар 1971
Оскар 1970
Оскар 1969
Оскар 1968
Оскар 1967
Оскар 1966
Оскар 1965
Оскар 1964
Оскар 1963
Оскар 1962
Оскар 1961
Оскар 1960
Оскар 1959
Оскар 1958
Оскар 1957
Оскар 1956
Оскар 1955
Оскар 1954
Оскар 1953
Оскар 1952
Оскар 1951
Оскар 1950
Оскар 1949
Оскар 1948
Оскар 1947
Оскар 1946
Оскар 1945
Оскар 1944
Оскар 1943
Оскар 1942
Оскар 1941
Оскар 1940
Оскар 1939
Оскар 1938
Оскар 1937
Оскар 1936
Оскар 1935
Оскар 1934
Оскар 1932
Оскар 1931
Оскар 1930 - 2
Оскар 1930
Оскар 1929
Номинации
Лучший фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая режиссура
Показать все
Лучшая операторская работа
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Лучшая песня к фильму
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшие визуальные эффекты
Лучшие титры в немой кинокартине
Лучший адаптированный сценарий
Лучший анимационный короткометражный фильм
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший грим и причёски
Лучший дизайн костюмов
Лучший документальный короткометражный фильм
Лучший документальный полнометражный фильм
Лучший звук
Лучший звуковой монтаж
Лучший игровой короткометражный фильм
Лучший литературный первоисточник
Лучший монтаж
Лучший оригинальный сценарий
Лучший помощник режиссёра
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший хореограф
Уникальное художественное исполнение
Oscars Fan Favorite
Oscars Cheer Moment
John A. Bonner Award
Special Commendation
Juvenile Award
Special Achievement Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Gordon E. Sawyer Award
Honorary Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Medal of Commendation
Award of Commendation
Technical Achievement Award
Scientific and Engineering Award
Academy Award of Merit
Другие награды и фестивали
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667