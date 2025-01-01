Меню
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1991 году

Место проведения Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 25 марта 1991
Oscar / Лучший фильм
Танцующий с волками 7.8
Танцующий с волками Dances With Wolves
Кевин Костнер, Джим Уилсон
Победитель
Все номинанты
Славные парни 8.7
Славные парни Goodfellas
Ирвин Уинклер
Смотреть трейлер
Пробуждение 8.1
Пробуждение Awakenings
Lawrence Lasker, Walter F. Parkes
Привидение 7.9
Привидение Ghost
Lisa Weinstein
Крестный отец 3 7.7
Крестный отец 3 The Godfather: Part III
Фрэнсис Форд Коппола
Oscar / Лучшая мужская роль
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Изнанка судьбы
Победитель
Все номинанты
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Танцующий с волками
Ричард Харрис
Ричард Харрис
Поле
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Пробуждение
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Сирано де Бержерак
Oscar / Лучшая женская роль
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Мизери
Победитель
Все номинанты
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Мистер и миссис Бридж
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Красотка
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Открытки с края бездны
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Кидалы
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Джо Пеши
Джо Пеши
Славные парни
Победитель
Все номинанты
Грэм Грин
Грэм Грин
Танцующий с волками
Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон
Давний друг
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Крестный отец 3
Аль Пачино
Аль Пачино
Дик Трэйси
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Привидение
Победитель
Все номинанты
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Кидалы
Дайэн Лэдд
Дикие сердцем
Мэри МакДоннелл
Мэри МакДоннелл
Танцующий с волками
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Славные парни
Oscar / Лучшая режиссура
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Танцующий с волками
Победитель
Все номинанты
Стивен Фрирз
Стивен Фрирз
Кидалы
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
Крестный отец 3
Барбет Шредер
Барбет Шредер
Изнанка судьбы
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Славные парни
Oscar / Лучшая операторская работа
Танцующий с волками 7.8
Танцующий с волками Dances With Wolves
Dean Semler
Победитель
Все номинанты
Авалон 7.2
Авалон Avalon
Allen Daviau
Дик Трэйси 6.6
Дик Трэйси Dick Tracy
Vittorio Storaro
Крестный отец 3 7.7
Крестный отец 3 The Godfather: Part III
Gordon Willis
Генри и Джун 5.3
Генри и Джун Henry and June
Филип Руссело
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Сирано де Бержерак 7.5
Сирано де Бержерак Cyrano de Bergerac
Franca Squarciapino
Победитель
Все номинанты
Гамлет 7.0
Гамлет Hamlet
Maurizio Millenotti
Авалон 7.2
Авалон Avalon
Gloria Gresham
Танцующий с волками 7.8
Танцующий с волками Dances With Wolves
Elsa Zamparelli
Дик Трэйси 6.6
Дик Трэйси Dick Tracy
Milena Canonero
Oscar / Лучший монтаж
Танцующий с волками 7.8
Танцующий с волками Dances With Wolves
Neil Travis
Победитель
Все номинанты
Крестный отец 3 7.7
Крестный отец 3 The Godfather: Part III
Вальтер Мёрч, Lisa Fruchtman, Barry Malkin
Охота за «Красным Октябрем» 6.6
Охота за «Красным Октябрем» The Hunt For Red October
Dennis Virkler, John Wright
Крестный отец 3 7.7
Крестный отец 3 The Godfather: Part III
Вальтер Мёрч, Lisa Fruchtman, Barry Malkin
Славные парни 8.7
Славные парни Goodfellas
Thelma Schoonmaker
Смотреть трейлер
Привидение 7.9
Привидение Ghost
Вальтер Мёрч
Oscar / Лучший грим и причёски
Дик Трэйси 6.6
Дик Трэйси Dick Tracy
John Caglione Jr., Doug Drexler
Победитель
Дик Трэйси 6.6
Дик Трэйси Dick Tracy
John Caglione Jr., Doug Drexler
Победитель
Все номинанты
Эдвард руки-ножницы 7.8
Эдвард руки-ножницы Edward Scissorhands
Ve Neill, Стэн Уинстон
Смотреть трейлер
Сирано де Бержерак 7.5
Сирано де Бержерак Cyrano de Bergerac
Michèle Burke, Jean-Pierre Eychenne
Сирано де Бержерак 7.5
Сирано де Бержерак Cyrano de Bergerac
Michèle Burke, Jean-Pierre Eychenne
Эдвард руки-ножницы 7.8
Эдвард руки-ножницы Edward Scissorhands
Ve Neill, Стэн Уинстон
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Танцующий с волками 7.8
Танцующий с волками Dances With Wolves
John Barry
Победитель
Все номинанты
Один дома 8.0
Один дома Home Alone
John Williams
Смотреть трейлер
Авалон 7.2
Авалон Avalon
Randy Newman
Привидение 7.9
Привидение Ghost
Maurice Jarre
Гавана 6.1
Гавана Havana
Dave Grusin
Oscar / Лучшая песня к фильму
Дик Трэйси 6.6
Дик Трэйси Dick Tracy
Stephen Sondheim For the song "Sooner or Later (I Always Get My Man)".
Победитель
Все номинанты
Young Guns II Young Guns II
Джон Бон Джови For the song "Blaze of Glory".
Крестный отец 3 7.7
Крестный отец 3 The Godfather: Part III
John Bettis, Carmine Coppola For the song "Promise Me You'll Remember".
Один дома 8.0
Один дома Home Alone
John Williams, Лесли Брикасс For the song "Somewhere in My Memory".
Смотреть трейлер
Открытки с края бездны 6.8
Открытки с края бездны Postcards from the Edge
Shel Silverstein For the song "I'm Checkin' Out".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Дик Трэйси 6.6
Дик Трэйси Dick Tracy
Rick Simpson, Richard Sylbert
Победитель
Все номинанты
Сирано де Бержерак 7.5
Сирано де Бержерак Cyrano de Bergerac
Ezio Frigerio, Jacques Rouxel
Крестный отец 3 7.7
Крестный отец 3 The Godfather: Part III
Gary Fettis, Dean Tavoularis
Гамлет 7.0
Гамлет Hamlet
Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo
Крестный отец 3 7.7
Крестный отец 3 The Godfather: Part III
Gary Fettis, Dean Tavoularis
Танцующий с волками 7.8
Танцующий с волками Dances With Wolves
Jeffrey Beecroft, Lisa Dean
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Танцующий с волками 7.8
Танцующий с волками Dances With Wolves
Michael Blake
Победитель
Все номинанты
Кидалы 6.9
Кидалы The Grifters
Donald E. Westlake
Изнанка судьбы 7.2
Изнанка судьбы Reversal of Fortune
Николас Казан
Славные парни 8.7
Славные парни Goodfellas
Мартин Скорсезе, Nicholas Pileggi
Смотреть трейлер
Славные парни 8.7
Славные парни Goodfellas
Мартин Скорсезе, Nicholas Pileggi
Смотреть трейлер
Пробуждение 8.1
Пробуждение Awakenings
Стивен Зэйллян
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Creature Comforts Creature Comforts
Ник Парк
Победитель
Все номинанты
Grasshoppers Cavallette
Бруно Боцетто
Wallace & Gromit: A Grand Day Out A Grand Day Out
Ник Парк
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
American Dream American Dream
Arthur Cohn, Барбара Коппл
Победитель
American Dream American Dream
Arthur Cohn, Барбара Коппл
Победитель
Все номинанты
Building Bombs Building Bombs
Mark Mori, Susan J. Robinson
Forever Activists: Stories from the Veterans of the Abraham Lincoln Brigade Forever Activists: Stories from the Veterans of the Abraham Lincoln Brigade
Judith Montell
Berkeley in the Sixties Berkeley in the Sixties
Mark Kitchell
Waldo Salt: A Screenwriter's Journey Waldo Salt: A Screenwriter's Journey
Robert Hillmann, Eugene X
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Days of Waiting Days of Waiting
Стивен Окадзаки
Победитель
Все номинанты
Journey Into Life: The World of the Unborn Journey Into Life: The World of the Unborn
Derek Bromhall
Burning Down Tomorrow Burning Down Tomorrow
Kit Thomas
Rose Kennedy: A Life to Remember Rose Kennedy: A Life to Remember
Freida Lee Mock, Terry Sanders
Chimps: So Like Us Chimps: So Like Us
Karen Goodman, Kirk Simon
Chimps: So Like Us Chimps: So Like Us
Karen Goodman, Kirk Simon
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Охота за «Красным Октябрем» 6.6
Охота за «Красным Октябрем» The Hunt For Red October
Cecelia Hall, George Watters II
Победитель
Все номинанты
Вспомнить все 7.7
Вспомнить все Total Recall
Stephen Hunter Flick
Коматозники 7.1
Коматозники Flatliners
Charles L. Campbell, Richard C. Franklin
Коматозники 7.1
Коматозники Flatliners
Charles L. Campbell, Richard C. Franklin
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Journey of Hope Reise der Hoffnung
Switzerland.
Победитель
Все номинанты
Сирано де Бержерак 7.5
Сирано де Бержерак Cyrano de Bergerac
France.
Цзюй Доу 7.6
Цзюй Доу Ju Dou
China.
Открытые двери 7.1
Открытые двери Porte aperte
Italy.
Дрянная девчонка 7.3
Дрянная девчонка Das schreckliche Mädchen
Germany.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
The Lunch Date The Lunch Date
Адам Дэвидсон
Победитель
Все номинанты
Senzeni Na? Senzeni Na?
Bernard Joffa, Anthony E. Nicholas
Bronx Cheers Bronx Cheers
Рэймонд Де Фелитта, Matthew Gross
Dear Rosie Dear Rosie
Питер Каттанео, Барнаби Томпсон
12:01 PM 12:01 PM
Джонатан Хип, Hillary Anne Ripps
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Привидение 7.9
Привидение Ghost
Bruce Joel Rubin
Победитель
Все номинанты
Вид на жительство 6.3
Вид на жительство Green Card
Питер Уир
Золотая молодежь 7.4
Золотая молодежь Metropolitan
Уит Стиллман
Авалон 7.2
Авалон Avalon
Барри Левинсон
Алиса 6.6
Алиса Alice
Вуди Аллен
Oscar / Лучший звук
Танцующий с волками 7.8
Танцующий с волками Dances With Wolves
Расселл Уильямс II, Bill W. Benton, Jeffrey Perkins, Gregory H. Watkins
Победитель
Танцующий с волками 7.8
Танцующий с волками Dances With Wolves
Расселл Уильямс II, Bill W. Benton, Jeffrey Perkins, Gregory H. Watkins
Победитель
Все номинанты
Дни грома 6.1
Дни грома Days Of Thunder
Rick Kline, Donald O. Mitchell, Kevin O'Connell, Charles M. Wilborn
Дни грома 6.1
Дни грома Days Of Thunder
Rick Kline, Donald O. Mitchell, Kevin O'Connell, Charles M. Wilborn
Охота за «Красным Октябрем» 6.6
Охота за «Красным Октябрем» The Hunt For Red October
Don J. Bassman, Kevin F. Cleary, Richard Bryce Goodman, Richard Overton
Вспомнить все 7.7
Вспомнить все Total Recall
Carlos Delarios, Michael J. Kohut, Aaron Rochin, Nelson Stoll
Дик Трэйси 6.6
Дик Трэйси Dick Tracy
David E. Campbell, Thomas Causey, Doug Hemphill, Chris Jenkins
Вспомнить все 7.7
Вспомнить все Total Recall
Carlos Delarios, Michael J. Kohut, Aaron Rochin, Nelson Stoll
Дик Трэйси 6.6
Дик Трэйси Dick Tracy
David E. Campbell, Thomas Causey, Doug Hemphill, Chris Jenkins
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
Irving G. Thalberg Memorial Award
Richard D. Zanuck
Победитель
David Brown
Победитель
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Special Achievement Award
Вспомнить все 7.7
Вспомнить все Total Recall
Rob Bottin, Эрик Бревиг, Alex Funke, Tim McGovern For visual effects. Runners up, not nominees: Back to the Future Part III (1990), Dick Tracy (1990), Ghost (1990).
Победитель
Вспомнить все 7.7
Вспомнить все Total Recall
Rob Bottin, Эрик Бревиг, Alex Funke, Tim McGovern For visual effects. Runners up, not nominees: Back to the Future Part III (1990), Dick Tracy (1990), Ghost (1990).
Победитель
