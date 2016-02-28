Меню
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2016 году

Место проведения Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 28 февраля 2016

88-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2015 год состоялась 28 февраля 2016 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты были объявлены 14 января 2016 года.

Церемония транслировалась в прямом эфире, на канале ABC, её ведущим во второй раз выступил стендап-комик Крис Рок.

Рекордсменом по количеству «Оскаров» на церемонии 2016 года стал «Безумный Макс: Дорога ярости», взявший статуэтки в 6 номинациях из 10. Главным же событием церемонии стал долгожданный первый «Оскар» Леонардо ДиКаприо, который актер получил за главную роль в фильме «Выживший».

Oscar / Лучший фильм
В центре внимания 7.7
В центре внимания Spotlight
Steve Golin, Michael Sugar, Blye Pagon Faust, Nicole Rocklin
Победитель
Смотреть трейлер
В центре внимания 7.7
В центре внимания Spotlight
Steve Golin, Michael Sugar, Blye Pagon Faust, Nicole Rocklin
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Марсианин 8.0
Марсианин The Martian
Ридли Скотт, Mark Huffam, Michael Schaefer, Саймон Кинберг
Смотреть трейлер
Бруклин 7.3
Бруклин Brooklyn
Finola Dwyer, Amanda Posey
Смотреть трейлер
Марсианин 8.0
Марсианин The Martian
Ридли Скотт, Mark Huffam, Michael Schaefer, Саймон Кинберг
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Стивен Спилберг, Marc Platt, Kristie Macosko Krieger
Смотреть трейлер
Игра на понижение 7.8
Игра на понижение The Big Short
Брэд Питт, Dede Gardner, Jeremy Kleiner
Смотреть трейлер
Бруклин 7.3
Бруклин Brooklyn
Finola Dwyer, Amanda Posey
Смотреть трейлер
Комната 8.3
Комната Room
Ed Guiney
Смотреть трейлер
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Steve Golin, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Arnon Milchan, Mary Parent, Keith Redmon
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Стивен Спилберг, Marc Platt, Kristie Macosko Krieger
Смотреть трейлер
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Джордж Миллер, Doug Mitchell
Смотреть трейлер
Игра на понижение 7.8
Игра на понижение The Big Short
Брэд Питт, Dede Gardner, Jeremy Kleiner
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая мужская роль
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Выживший
Победитель
Все номинанты
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Трамбо
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Девушка из Дании
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Стив Джобс
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Марсианин
Oscar / Лучшая женская роль
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Комната
Победитель
Все номинанты
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Джой
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
45 лет
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Бруклин
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Кэрол
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Марк Райлэнс
Марк Райлэнс
Шпионский мост
Победитель
Все номинанты
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Игра на понижение
Том Харди
Том Харди
Выживший
Марк Руффало
Марк Руффало
В центре внимания
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Крид: Наследие Рокки
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Девушка из Дании
Победитель
Все номинанты
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
В центре внимания
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Стив Джобс
Руни Мара
Руни Мара
Кэрол
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
Омерзительная восьмерка
Oscar / Лучшая режиссура
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Выживший
Победитель
Все номинанты
Том МакКарти
Том МакКарти
В центре внимания
Леонард Абрахамсон
Леонард Абрахамсон
Комната
Джордж Миллер
Джордж Миллер
Безумный Макс: Дорога ярости
Адам МакКей
Адам МакКей
Игра на понижение
Oscar / Лучшая операторская работа
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Emmanuel Lubezki
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Омерзительная восьмерка 7.8
Омерзительная восьмерка The Hateful Eight
Robert Richardson
Смотреть трейлер
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Эдвард Лэчмен
Смотреть трейлер
Убийца 7.5
Убийца Sicario
Roger Deakins
Смотреть трейлер
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
John Seale
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Jenny Beavan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Jacqueline West
Смотреть трейлер
Девушка из Дании 7.2
Девушка из Дании The Danish Girl
Paco Delgado
Смотреть трейлер
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Sandy Powell
Смотреть трейлер
Золушка 7.1
Золушка Cinderella
Sandy Powell
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший монтаж
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Margaret Sixel
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Stephen Mirrione
Смотреть трейлер
Звездные войны: Пробуждение силы 7.3
Звездные войны: Пробуждение силы Star Wars: The Force Awakens
Maryann Brandon, Mary Jo Markey
Смотреть трейлер
В центре внимания 7.7
В центре внимания Spotlight
Tom McArdle
Смотреть трейлер
Игра на понижение 7.8
Игра на понижение The Big Short
Hank Corwin
Смотреть трейлер
Звездные войны: Пробуждение силы 7.3
Звездные войны: Пробуждение силы Star Wars: The Force Awakens
Maryann Brandon, Mary Jo Markey
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший грим и причёски
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Lesley Vanderwalt, Elka Wardega, Damian Martin
Победитель
Смотреть трейлер
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Lesley Vanderwalt, Elka Wardega, Damian Martin
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Столетний старик, который вылез в окно и исчез 7.1
Столетний старик, который вылез в окно и исчез Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann
Eva Von Bahr, Love Larson
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Robert A. Pandini, Sian Grigg, Duncan Jarman
Смотреть трейлер
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Robert A. Pandini, Sian Grigg, Duncan Jarman
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Омерзительная восьмерка 7.8
Омерзительная восьмерка The Hateful Eight
Ennio Morricone
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Thomas Newman
Смотреть трейлер
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Carter Burwell
Смотреть трейлер
Убийца 7.5
Убийца Sicario
Йохан Йоханнссон
Смотреть трейлер
Звездные войны: Пробуждение силы 7.3
Звездные войны: Пробуждение силы Star Wars: The Force Awakens
John Williams
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая песня к фильму
007: СПЕКТР 6.9
007: СПЕКТР Spectre
Sam Smith, Jimmy Napes Song: "Writing's On The Wall"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Гонка на вымирание 8.3
Гонка на вымирание Racing Extinction
J. Ralph, Anohni Song: "Manta Ray"
Молодость 7.4
Молодость Youth
David Lang Song: "Simple Song #3"
Смотреть трейлер
Пятьдесят оттенков серого 4.3
Пятьдесят оттенков серого Fifty Shades of Grey
Stephan Moccio, The Weeknd, Belly, DaHeala Song: "Earned It"
Смотреть трейлер
Пятьдесят оттенков серого 4.3
Пятьдесят оттенков серого Fifty Shades of Grey
Stephan Moccio, The Weeknd, Belly, DaHeala Song: "Earned It"
Смотреть трейлер
Зона охоты 7.4
Зона охоты The Hunting Ground
Diane Warren, Леди Гага Song: "Til It Happens to You"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Colin Gibson, Lisa Thompson
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Jack Fisk, Hamish Purdy
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Rena DeAngelo, Bernhard Henrich, Adam Stockhausen
Смотреть трейлер
Марсианин 8.0
Марсианин The Martian
Celia Bobak, Arthur Max
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Rena DeAngelo, Bernhard Henrich, Adam Stockhausen
Смотреть трейлер
Девушка из Дании 7.2
Девушка из Дании The Danish Girl
Michael Standish, Eve Stewart
Смотреть трейлер
Девушка из Дании 7.2
Девушка из Дании The Danish Girl
Michael Standish, Eve Stewart
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Из Машины 8.0
Из Машины Ex Machina
Paul Norris, Sara Bennett, Andrew Whitehurst, Mark Williams Ardington
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Dan Oliver, Andy Williams, Tom Wood, Andrew Jackson
Смотреть трейлер
Звездные войны: Пробуждение силы 7.3
Звездные войны: Пробуждение силы Star Wars: The Force Awakens
Roger Guyett, Chris Corbould, Neal Scanlan, Patrick Tubach
Смотреть трейлер
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Cameron Waldbauer, Matt Shumway, Richard McBride, Jason Smith
Смотреть трейлер
Марсианин 8.0
Марсианин The Martian
Richard Stammers, Steven Warner, Chris Lawrence, Anders Langlands
Смотреть трейлер
Марсианин 8.0
Марсианин The Martian
Richard Stammers, Steven Warner, Chris Lawrence, Anders Langlands
Смотреть трейлер
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Dan Oliver, Andy Williams, Tom Wood, Andrew Jackson
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Игра на понижение 7.8
Игра на понижение The Big Short
Адам МакКей, Charles Randolph
Победитель
Смотреть трейлер
Игра на понижение 7.8
Игра на понижение The Big Short
Адам МакКей, Charles Randolph
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Филлис Наж
Смотреть трейлер
Комната 8.3
Комната Room
Emma Donoghue
Смотреть трейлер
Бруклин 7.3
Бруклин Brooklyn
Ник Хорнби
Смотреть трейлер
Марсианин 8.0
Марсианин The Martian
Дрю Годдард
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший анимационный полнометражный фильм
Головоломка 8.0
Головоломка Inside Out
Пит Доктер, Jonas Rivera
Победитель
Смотреть трейлер
Головоломка 8.0
Головоломка Inside Out
Пит Доктер, Jonas Rivera
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Барашек Шон 6.9
Барашек Шон Shaun the Sheep
Марк Бертон, Richard Starzak
Смотреть трейлер
Воспоминания о Марни 7.9
Воспоминания о Марни Omoide no Mânî
Хиромаса Ёнэбаяси, Yoshiaki Nishimura
Аномализа 7.2
Аномализа Anomalisa
Чарли Кауфман, Rosa Tran, Дьюк Джонсон
Мальчик и мир 7.5
Мальчик и мир O Menino e o Mundo
Але Абро
Аномализа 7.2
Аномализа Anomalisa
Чарли Кауфман, Rosa Tran, Дьюк Джонсон
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Bear Story Historia de un oso
Gabriel Osorio Vargas, Pato Escala Pierart
Победитель
Bear Story Historia de un oso
Gabriel Osorio Vargas, Pato Escala Pierart
Победитель
Все номинанты
Prologue Prologue
Richard Williams, Imogen Sutton
World of Tomorrow World of Tomorrow
Дон Херцфельдт
Sanjay's Super Team Sanjay's Super Team
Nicole Paradis Grindle, Sanjay Patel
Мы не можем жить без космоса 7.6
Мы не можем жить без космоса My ne mozhem zhit bez kosmosa
Константин Бронзит
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Эми 7.9
Эми Amy
James Gay-Rees, Азиф Кападиа
Победитель
Смотреть трейлер
Эми 7.9
Эми Amy
James Gay-Rees, Азиф Кападиа
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom
Евгений Афинеевский, Den Tolmor
What Happened, Miss Simone? What Happened, Miss Simone?
Лиз Гарбус, Amy Hobby, Justin Wilkes
Земля картелей 7.6
Земля картелей Cartel Land
Tom Yellin, Мэтт Хейнеман
Взгляд тишины 8.3
Взгляд тишины The Look of Silence
Джошуа Оппенхаймер, Signe Byrge Sørensen
Земля картелей 7.6
Земля картелей Cartel Land
Tom Yellin, Мэтт Хейнеман
Взгляд тишины 8.3
Взгляд тишины The Look of Silence
Джошуа Оппенхаймер, Signe Byrge Sørensen
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Девушка в Реке: Цена Прощения 7.7
Девушка в Реке: Цена Прощения A Girl in the River: The Price of Forgiveness
Шармин Обаид
Победитель
Все номинанты
Last Day of Freedom Last Day of Freedom
Dee Hibbert-Jones, Nomi Talisman
Клод Ланзманн: Призраки «Шоа» 6.9
Клод Ланзманн: Призраки «Шоа» Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah
Адам Бензайн
Body Team 12 Body Team 12
Bryn Mooser, Дэвид Дарг
Chau, Beyond the Lines Chau, Beyond the Lines
Jerry Franck, Courtney Marsh
Chau, Beyond the Lines Chau, Beyond the Lines
Jerry Franck, Courtney Marsh
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Mark A. Mangini, David White
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Марсианин 8.0
Марсианин The Martian
Oliver Tarney
Смотреть трейлер
Звездные войны: Пробуждение силы 7.3
Звездные войны: Пробуждение силы Star Wars: The Force Awakens
Мэттью Вуд, Дэвид Экорд
Смотреть трейлер
Убийца 7.5
Убийца Sicario
Alan Robert Murray
Смотреть трейлер
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Lon Bender, Martín Hernández
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Сын Саула 7.4
Сын Саула Saul fia / Son of Saul
Hungary
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Объятия змея 7.9
Объятия змея El abrazo de la serpiente / Embrace of the Serpent
Colombia
Мустанг 7.7
Мустанг Mustang
France
Смотреть трейлер
Гордость 7.2
Гордость Theeb
Jordan
Война 7.0
Война Krigen / A War
Denmark
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Stutterer Stutterer
Serena Armitage, Бенджамин Клири
Победитель
Все номинанты
Shok Shok
Джеми Донахью
Day One Day One
Henry Hughes
Ave Maria Ave Maria
Eric Dupont, Basil Khalil
Everything Will Be Okay Alles wird gut
Patrick Vollrath
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
В центре внимания 7.7
В центре внимания Spotlight
Том МакКарти, Josh Singer
Победитель
Смотреть трейлер
В центре внимания 7.7
В центре внимания Spotlight
Том МакКарти, Josh Singer
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Голос улиц 7.4
Голос улиц Straight Outta Compton
Андреа Берлофф, S. Leigh Savidge, Alan Wenkus, Jonathan Herman
Смотреть трейлер
Голос улиц 7.4
Голос улиц Straight Outta Compton
Андреа Берлофф, S. Leigh Savidge, Alan Wenkus, Jonathan Herman
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Итан Коэн, Джоэл Коэн, Matt Charman
Смотреть трейлер
Из Машины 8.0
Из Машины Ex Machina
Алекс Гарленд
Смотреть трейлер
Головоломка 8.0
Головоломка Inside Out
Роналдо Дель Кармен, Пит Доктер, Meg LeFauve, Джош Кули
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Итан Коэн, Джоэл Коэн, Matt Charman
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший звук
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Chris Jenkins, Ben Osmo, Gregg Rudloff
Победитель
Смотреть трейлер
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Chris Jenkins, Ben Osmo, Gregg Rudloff
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Звездные войны: Пробуждение силы 7.3
Звездные войны: Пробуждение силы Star Wars: The Force Awakens
Andy Nelson, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Гари Ридстром, Drew Kunin, Andy Nelson
Смотреть трейлер
Марсианин 8.0
Марсианин The Martian
Mac Ruth, Paul Massey, Mark Taylor
Смотреть трейлер
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Chris Duesterdiek, Frank A. Montaño, Jon Taylor, Randy Thom
Смотреть трейлер
Scientific and Engineering Award
Martin Meunier
To Brian McLean and Martin Meunier for pioneering the use of rapid prototyping for character animation in stop-motion film production. Laikas inventive use of rapid prototyping has enabled artistic leaps in character expressiveness, facial animation, motion blur and effects animation. Through highly specialized pipelines and techniques, 3D printing capabilities have been harnessed with color uniformity, mechanical repeatability, and the scale required to significantly enhance stop-motion animated feature films.
Победитель
Brian McLean
To Brian McLean and Martin Meunier for pioneering the use of rapid prototyping for character animation in stop-motion film production. Laikas inventive use of rapid prototyping has enabled artistic leaps in character expressiveness, facial animation, motion blur and effects animation. Through highly specialized pipelines and techniques, 3D printing capabilities have been harnessed with color uniformity, mechanical repeatability, and the scale required to significantly enhance stop-motion animated feature films.
Победитель
Martin Meunier
To Brian McLean and Martin Meunier for pioneering the use of rapid prototyping for character animation in stop-motion film production. Laikas inventive use of rapid prototyping has enabled artistic leaps in character expressiveness, facial animation, motion blur and effects animation. Through highly specialized pipelines and techniques, 3D printing capabilities have been harnessed with color uniformity, mechanical repeatability, and the scale required to significantly enhance stop-motion animated feature films.
Победитель
Brian McLean
To Brian McLean and Martin Meunier for pioneering the use of rapid prototyping for character animation in stop-motion film production. Laikas inventive use of rapid prototyping has enabled artistic leaps in character expressiveness, facial animation, motion blur and effects animation. Through highly specialized pipelines and techniques, 3D printing capabilities have been harnessed with color uniformity, mechanical repeatability, and the scale required to significantly enhance stop-motion animated feature films.
Победитель
Technical Achievement Award
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Дебби Рейнолдс
Дебби Рейнолдс
Победитель
