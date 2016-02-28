88-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2015 год состоялась 28 февраля 2016 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты были объявлены 14 января 2016 года.

Церемония транслировалась в прямом эфире, на канале ABC, её ведущим во второй раз выступил стендап-комик Крис Рок.

Рекордсменом по количеству «Оскаров» на церемонии 2016 года стал «Безумный Макс: Дорога ярости», взявший статуэтки в 6 номинациях из 10. Главным же событием церемонии стал долгожданный первый «Оскар» Леонардо ДиКаприо, который актер получил за главную роль в фильме «Выживший».