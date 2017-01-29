Молчание
– XVII век. Христианство в Японии под запретом, верующих и миссионеров жестоко преследуют. Сознавая, что рискуют жизнью, двое молодых португальских священников пробираются вглубь страны, чтобы найти своего учителя, падре Феррейру, и опровергнуть слухи о его отступничестве. На своем пути они сталкиваются с непониманием и страданием, страхом и ненавистью. Кровавые картины гонений убеждают их: необходимо продолжать – пусть и тайно – нести людям учение о всепрощении и милосердии...
Понравится тем, кто любит историю, культуру, кто любит подумать. Не для легкого просмотра.
После просмотра нового фильма Молчание (Silence, 2016, Мартин Скорсезе) я до сих пор нахожусь в таком меланхолично-размышляющем состоянии. Семилетняя работа культового режиссера рассказывает о событиях в Японии XVII века, куда приплыли священники иезуиты для обращения местных жителей в христианство. Однако, правительство этой страны крайне негативно относится к новой вере и использует достаточно жесткие меры для её искоренения. Не в даваясь в вопросы веры и религии, которые, конечно, в первую очередь потянешься обсуждать, когда выйдешь из кинотеатра, лучше сначала расскажу о фильме.
Сама картинка просто изумительная, Скорсезе вернулся к 35 мм пленки для съемок, который не использовал со времен Острова проклятых в 2009 году, полностью перейдя на цифровой формат. Операторская работа восхищает, приятно даже просто наблюдать за картинкой этих девственных лесов рядом с деревушками. В фильме использована такая игра контраста между природой с её невероятной зеленью, мощью океана и твердости скал, на фоне которых все эти люди смотрятся еще более жалкими, грязными и безобразными. Быт и обычаи переданы с большой скрупулезностью, начиная с бедных деревушек с соломенными крышами, разрушенных домов и самураев, гейш, буддийских храмов и нарядов священников. Во многом потому что это что-то неизвестное и далекое, о чем редко говорят и снимают фильмы. и самое главное: тишина. В фильме нет ни одного музыкального сопровождения, только шум листвы, плеск волн и голоса людей. Это делает его намного более напряженным, передается боль и отчаяние.
Отдельно скажу про актерскую игру. Честно признаюсь, хоть и говорят, что это лучшая роль Лиама Нисона за многие годы, я больше впечатлена талантом Эндрю Гарфилда. Он меня действительно удивил, заставил поверить и сопереживать ему. Ставка всего фильма сделана именно на его внутреннюю борьбу и тяжелый жизненный выбор: отречься от своей веры или подвергнуть людей страданиям. Искра в его глазах на самом деле виднелась - и простит меня Райан Гослинг - но по-моему мнению, Эндрю больше достоен номинации на Оскар за лучшую мужскую роль.
Вообще это фильм о силе веры, о тех страданиях, которые может вынести человек, о борьбе, истории и традициях. Я лично приняла сторону старого японского инквизитора, но каждый после этого фильма останется при своем мнении - здесь нет смысла переубеждать или спорить о чем-то. Потому что фильм достойный, сильный, серьезный, в чем-то жестокий, где-то полный надежды. Так что обязательно советую его тем, кто хочет подумать над фильмом, а не просто бессмысленно провести время.
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