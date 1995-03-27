Меню
Оскар 1995
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1995 году
Место проведения
Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
27 марта 1995
Oscar / Лучший фильм
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Steve Tisch, Wendy Finerman, Steve Starkey
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
9.1
Побег из Шоушенка
The Shawshank Redemption
Niki Marvin
Смотреть трейлер
7.8
Телевикторина
Quiz Show
Роберт Редфорд, Майкл Джейкобс, Julian Krainin, Michael Nozik
7.4
Четыре свадьбы и одни похороны
Four weddings and a funeral
Duncan Kenworthy
7.8
Телевикторина
Quiz Show
Роберт Редфорд, Майкл Джейкобс, Julian Krainin, Michael Nozik
8.6
Криминальное чтиво
Pulp Fiction
Lawrence Bender
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Том Хэнкс
Форрест Гамп
Победитель
Все номинанты
Пол Ньюман
Дураков нет
Джон Траволта
Криминальное чтиво
Морган Фриман
Побег из Шоушенка
Найджел Хоторн
Безумие короля Георга
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Джессика Лэнг
Голубое небо
Победитель
Все номинанты
Джоди Фостер
Нелл
Вайнона Райдер
Маленькие женщины
Миранда Ричардсон
Том и Вив
Сьюзен Сарандон
Клиент
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Мартин Ландау
Эд Вуд
Победитель
Все номинанты
Пол Скофилд
Телевикторина
Чазз Пальминтери
Пули над Бродвеем
Сэмюэл Л. Джексон
Криминальное чтиво
Гэри Синиз
Форрест Гамп
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Дайэнн Уист
Пули над Бродвеем
Победитель
Все номинанты
Розмари Харрис
Том и Вив
Хелен Миррен
Безумие короля Георга
Ума Турман
Криминальное чтиво
Дженнифер Тилли
Пули над Бродвеем
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Роберт Земекис
Форрест Гамп
Победитель
Все номинанты
Квентин Тарантино
Криминальное чтиво
Роберт Редфорд
Телевикторина
Вуди Аллен
Пули над Бродвеем
Кшиштоф Кесьлевский
Три цвета: красный
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
7.7
Легенды осени
Legends Of The Fall
John Toll
Победитель
Все номинанты
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Don Burgess
Смотреть трейлер
9.1
Побег из Шоушенка
The Shawshank Redemption
Roger Deakins
Смотреть трейлер
6.8
Уайатт Эрп
Wyatt Earp
Owen Roizman
8.3
Три цвета: красный
Trois couleurs: Rouge
Piotr Sobocinski
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни
The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Tim Chappel, Lizzy Gardiner
Победитель
Все номинанты
8.0
Королева Марго
La reine Margot / Queen Margot
Moidele Bickel
7.3
Маленькие женщины
Little Women
Colleen Atwood
7.4
Мэверик
Maverick
April Ferry
7.0
Пули над Бродвеем
Bullets Over Broadway
Jeffrey Kurland
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Arthur Schmidt
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
9.1
Побег из Шоушенка
The Shawshank Redemption
Richard Francis-Bruce
Смотреть трейлер
8.3
Баскетбольные мечты
Hoop Dreams
William Haugse, Стив Джеймс, Frederick Marx
8.3
Баскетбольные мечты
Hoop Dreams
William Haugse, Стив Джеймс, Frederick Marx
8.6
Криминальное чтиво
Pulp Fiction
Sally Menke
Смотреть трейлер
7.7
Скорость
Speed
John Wright
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший грим и причёски
7.8
Эд Вуд
Ed Wood
Рик Бейкер, Ve Neill, Yolanda Toussieng
Победитель
7.8
Эд Вуд
Ed Wood
Рик Бейкер, Ve Neill, Yolanda Toussieng
Победитель
Все номинанты
6.4
Франкенштейн
Frankenstein
Paul Engelen, Carol Hemming, Daniel Parker
6.4
Франкенштейн
Frankenstein
Paul Engelen, Carol Hemming, Daniel Parker
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Judith A. Cory, Hallie D'Amore, Daniel C. Striepeke
Смотреть трейлер
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Judith A. Cory, Hallie D'Amore, Daniel C. Striepeke
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
8.7
Король Лев
The Lion King
Ханс Циммер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.5
Интервью с вампиром: Вампирские хроники
Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Elliot Goldenthal
7.3
Маленькие женщины
Little Women
Thomas Newman
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Alan Silvestri
Смотреть трейлер
9.1
Побег из Шоушенка
The Shawshank Redemption
Thomas Newman
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
8.7
Король Лев
The Lion King
Элтон Джон, Tim Rice
For the song "Can You Feel the Love Tonight".
Победитель
Смотреть трейлер
8.7
Король Лев
The Lion King
Элтон Джон, Tim Rice
For the song "Can You Feel the Love Tonight".
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.7
Король Лев
The Lion King
Элтон Джон, Tim Rice
For the song "Hakuna Matata".
Смотреть трейлер
8.7
Король Лев
The Lion King
Элтон Джон, Tim Rice
For the song "Hakuna Matata".
Смотреть трейлер
8.7
Король Лев
The Lion King
Элтон Джон, Tim Rice
For the song "Circle of Life".
Смотреть трейлер
8.7
Король Лев
The Lion King
Элтон Джон, Tim Rice
For the song "Circle of Life".
Смотреть трейлер
6.7
Газета
The Paper
Randy Newman
For the song "Make Up Your Mind".
5.9
Джуниор
Junior
Carole Bayer Sager, James Newton Howard, James Ingram, Patty Smyth
For the song "Look What Love Has Done".
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Ken Adam, Carolyn Scott
Победитель
Все номинанты
7.7
Легенды осени
Legends Of The Fall
Dorree Cooper, Lilly Kilvert
7.5
Интервью с вампиром: Вампирские хроники
Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Rick Carter, Nancy Haigh
Смотреть трейлер
7.0
Пули над Бродвеем
Bullets Over Broadway
Susan Bode, Santo Loquasto
7.0
Пули над Бродвеем
Bullets Over Broadway
Susan Bode, Santo Loquasto
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Allen Hall, George Murphy, Ken Ralston, Stephen Rosenbaum
Победитель
Смотреть трейлер
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Allen Hall, George Murphy, Ken Ralston, Stephen Rosenbaum
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Маска
The Mask
Tom Bertino, Jon Farhat, Scott Squires, Стив "Спэз" Уильямс
Смотреть трейлер
7.9
Маска
The Mask
Tom Bertino, Jon Farhat, Scott Squires, Стив "Спэз" Уильямс
Смотреть трейлер
7.7
Правдивая ложь
True Lies
Джон Бруно, Thomas L. Fisher, Pat McClung, Jacques Stroweis
7.7
Правдивая ложь
True Lies
Джон Бруно, Thomas L. Fisher, Pat McClung, Jacques Stroweis
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Eric Roth
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Alan Bennett
7.7
Дураков нет
Nobody`s Fool
Роберт Бентон
9.1
Побег из Шоушенка
The Shawshank Redemption
Фрэнк Дарабонт
Смотреть трейлер
7.8
Телевикторина
Quiz Show
Paul Attanasio
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Bob's Birthday
Bob's Birthday
David Fine, Alison Snowden
Победитель
Bob's Birthday
Bob's Birthday
David Fine, Alison Snowden
Победитель
Все номинанты
The Monk and the Fish
Le moine et le poisson
Майкл Дадок де Уит
The Janitor
The Janitor
Vanessa Schwartz
Triangle
Triangle
Erica Russell
The Big Story
The Big Story
David Stoten, Tim Watts
The Big Story
The Big Story
David Stoten, Tim Watts
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Maya Lin: A Strong Clear Vision
Maya Lin: A Strong Clear Vision
Freida Lee Mock, Terry Sanders
Победитель
Все номинанты
Freedom on My Mind
Freedom on My Mind
Connie Field, Marilyn Mulford
A Great Day in Harlem
A Great Day in Harlem
Jean Bach
American Experience
American Experience
Чарльз Гуггенхейм
For episode D-Day Remembered (1994)
Complaints of a Dutiful Daughter
Complaints of a Dutiful Daughter
Deborah Hoffmann
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
A Time for Justice
A Time for Justice
Чарльз Гуггенхейм
Победитель
Все номинанты
Blues Highway
Blues Highway
Vince DiPersio, Билл Гуттентаг
Straight from the Heart
Straight from the Heart
Dee Mosbacher, Frances Reid
School of the Americas Assassins
School of the Americas Assassins
Robert Richter
89 mm od Europy
89 mm od Europy
Marcel Lozinski
Blues Highway
Blues Highway
Vince DiPersio, Билл Гуттентаг
Straight from the Heart
Straight from the Heart
Dee Mosbacher, Frances Reid
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звуковой монтаж
7.7
Скорость
Speed
Stephen Hunter Flick
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Прямая и явная угроза
Clear and Present Danger
John Leveque, Bruce Stambler
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Gloria S. Borders, Randy Thom
Смотреть трейлер
6.8
Прямая и явная угроза
Clear and Present Danger
John Leveque, Bruce Stambler
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Gloria S. Borders, Randy Thom
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
7.7
Утомленные солнцем
Utomlennye solntsem
Russia.
Победитель
Все номинанты
7.9
Перед дождем
Pred dozhdot
Macedonia.
7.2
Фаринелли-кастрат
Farinelli il costrato / Farinelli
Belgium.
7.4
Клубника и шоколад
Fresa e Chocolate
Cuba.
7.8
Ешь, пей, мужчина, женщина
Eat Drink Man Woman
Taiwan.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Franz Kafka's It's a Wonderful Life
Franz Kafka's It's a Wonderful Life
Питер Капальди, Ruth Kenley-Letts
Tied with Trevor (1994).
Победитель
Franz Kafka's It's a Wonderful Life
Franz Kafka's It's a Wonderful Life
Питер Капальди, Ruth Kenley-Letts
Tied with Trevor (1994).
Победитель
Trevor
Trevor
Peggy Rajski, Randy Stone
Tied with Franz Kafka's It's a Wonderful Life (1993).
Победитель
Все номинанты
Syrup
Syrup
Пол Унвин, Nick Vivian
Kangaroo Court
Kangaroo Court
Шон Эстин, Christine Astin
On Hope
On Hope
ДжоБет Уильямс, Michele McGuire
Syrup
Syrup
Пол Унвин, Nick Vivian
Kangaroo Court
Kangaroo Court
Шон Эстин, Christine Astin
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
8.6
Криминальное чтиво
Pulp Fiction
Квентин Тарантино, Роджер Эвери
Победитель
Смотреть трейлер
8.6
Криминальное чтиво
Pulp Fiction
Квентин Тарантино, Роджер Эвери
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Небесные создания
Heavenly Creatures
Питер Джексон, Fran Walsh
7.4
Четыре свадьбы и одни похороны
Four weddings and a funeral
Ричард Кертис
7.0
Пули над Бродвеем
Bullets Over Broadway
Вуди Аллен, Дуглас МакГрат
7.0
Пули над Бродвеем
Bullets Over Broadway
Вуди Аллен, Дуглас МакГрат
8.3
Три цвета: красный
Trois couleurs: Rouge
Кшиштоф Кесьлевский, Krzysztof Piesiewicz
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
7.7
Скорость
Speed
Bob Beemer, Gregg Landaker, David Macmillan, Steve Maslow
Победитель
Смотреть трейлер
7.7
Скорость
Speed
Bob Beemer, Gregg Landaker, David Macmillan, Steve Maslow
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Прямая и явная угроза
Clear and Present Danger
Michael Herbick, Donald O. Mitchell, Frank A. Montaño, Art Rochester
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Tom Johnson, William B. Kaplan, Dennis S. Sands, Randy Thom
Смотреть трейлер
9.1
Побег из Шоушенка
The Shawshank Redemption
Elliot Tyson, Willie D. Burton, Michael Herbick, Robert J. Litt
Смотреть трейлер
9.1
Побег из Шоушенка
The Shawshank Redemption
Elliot Tyson, Willie D. Burton, Michael Herbick, Robert J. Litt
Смотреть трейлер
7.7
Легенды осени
Legends Of The Fall
David E. Campbell, Chris David, Douglas Ganton, Paul Massey
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Tom Johnson, William B. Kaplan, Dennis S. Sands, Randy Thom
Смотреть трейлер
7.7
Легенды осени
Legends Of The Fall
David E. Campbell, Chris David, Douglas Ganton, Paul Massey
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Paul Vlahos
For the conception and development of the Ultimatte blue screen compositing process for motion pictures.
Победитель
Petro Vlahos
For the conception and development of the Ultimatte blue screen compositing process for motion pictures.
Победитель
Scientific and Engineering Award
Mike Davis
For joint development work on a linear array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning system.
Победитель
Lincoln Hu
For joint development work on a linear array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning system.
Победитель
Mike MacKenzie
For joint development work on a linear array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning system.
Победитель
David DiFrancesco
For their pioneering work in the field of film input scanning.
Победитель
Scott Squires
For their pioneering work in the field of film input scanning.
Победитель
Gary Demos
For their pioneering work in the field of film input scanning.
Победитель
James Ketcham
For the concept and design of the MC211 microprocessor-based motion controller for synchronizing sprocketed film with time-code based machines.
Победитель
Bill Bishop
For the Cinefusion software implementation of the Ultimatte Blue Screen compositing technology.
Победитель
Richard Patterson
For the Cinefusion software implementation of the Ultimatte Blue Screen compositing technology.
Победитель
Ray Feeney
For the Cinefusion software implementation of the Ultimatte Blue Screen compositing technology.
Победитель
Mike Davis
For joint development work on a linear array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning system.
Победитель
Lincoln Hu
For joint development work on a linear array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning system.
Победитель
Mike MacKenzie
For joint development work on a linear array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning system.
Победитель
Bill Bishop
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Les Dittert
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Will McCown
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Ray Feeney
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Bill Bishop
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Les Dittert
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Will McCown
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Ray Feeney
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Bill Bishop
For the Cinefusion software implementation of the Ultimatte Blue Screen compositing technology.
Победитель
Richard Patterson
For the Cinefusion software implementation of the Ultimatte Blue Screen compositing technology.
Победитель
Ray Feeney
For the Cinefusion software implementation of the Ultimatte Blue Screen compositing technology.
Победитель
Nick Pollack
For the concept (Bamborough), the hardware development (Pollack/Wright and the software development (Harris/MacLean) of the digital Lightworks Editor for motion editing.
Победитель
Paul Bamborough
For the concept (Bamborough), the hardware development (Pollack/Wright and the software development (Harris/MacLean) of the digital Lightworks Editor for motion editing.
Победитель
David DiFrancesco
For their pioneering work in the field of film input scanning.
Победитель
Scott Squires
For their pioneering work in the field of film input scanning.
Победитель
Gary Demos
For their pioneering work in the field of film input scanning.
Победитель
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
John A. Bonner
In appreciation for outstanding service and dedication in upholding the high standards of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Победитель
Irving G. Thalberg Memorial Award
Клинт Иствуд
Победитель
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Куинси Джонс
Победитель
Год проведения
Оскар 2025
Оскар 2024
Оскар 2023
Оскар 2022
Оскар 2021
Оскар 2020
Показать все
Оскар 2019
Оскар 2018
Оскар 2017
Оскар 2016
Оскар 2015
Оскар 2014
Оскар 2013
Оскар 2012
Оскар 2011
Оскар 2010
Оскар 2009
Оскар 2008
Оскар 2007
Оскар 2006
Оскар 2005
Оскар 2004
Оскар 2003
Оскар 2002
Оскар 2001
Оскар 2000
Оскар 1999
Оскар 1998
Оскар 1997
Оскар 1996
Оскар 1995
Оскар 1994
Оскар 1993
Оскар 1992
Оскар 1991
Оскар 1990
Оскар 1989
Оскар 1988
Оскар 1987
Оскар 1986
Оскар 1985
Оскар 1984
Оскар 1983
Оскар 1982
Оскар 1981
Оскар 1980
Оскар 1979
Оскар 1978
Оскар 1977
Оскар 1976
Оскар 1975
Оскар 1974
Оскар 1973
Оскар 1972
Оскар 1971
Оскар 1970
Оскар 1969
Оскар 1968
Оскар 1967
Оскар 1966
Оскар 1965
Оскар 1964
Оскар 1963
Оскар 1962
Оскар 1961
Оскар 1960
Оскар 1959
Оскар 1958
Оскар 1957
Оскар 1956
Оскар 1955
Оскар 1954
Оскар 1953
Оскар 1952
Оскар 1951
Оскар 1950
Оскар 1949
Оскар 1948
Оскар 1947
Оскар 1946
Оскар 1945
Оскар 1944
Оскар 1943
Оскар 1942
Оскар 1941
Оскар 1940
Оскар 1939
Оскар 1938
Оскар 1937
Оскар 1936
Оскар 1935
Оскар 1934
Оскар 1932
Оскар 1931
Оскар 1930 - 2
Оскар 1930
Оскар 1929
Номинации
Лучший фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая режиссура
Показать все
Лучшая операторская работа
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Лучшая песня к фильму
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшие визуальные эффекты
Лучшие титры в немой кинокартине
Лучший адаптированный сценарий
Лучший анимационный короткометражный фильм
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший грим и причёски
Лучший дизайн костюмов
Лучший документальный короткометражный фильм
Лучший документальный полнометражный фильм
Лучший звук
Лучший звуковой монтаж
Лучший игровой короткометражный фильм
Лучший литературный первоисточник
Лучший монтаж
Лучший оригинальный сценарий
Лучший помощник режиссёра
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший хореограф
Уникальное художественное исполнение
Oscars Fan Favorite
Oscars Cheer Moment
John A. Bonner Award
Special Commendation
Juvenile Award
Special Achievement Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Gordon E. Sawyer Award
Honorary Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Medal of Commendation
Award of Commendation
Technical Achievement Award
Scientific and Engineering Award
Academy Award of Merit
Другие награды и фестивали
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667