Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 1995

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1995 году

Место проведения Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 27 марта 1995
Oscar / Лучший фильм
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Steve Tisch, Wendy Finerman, Steve Starkey
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Побег из Шоушенка 9.1
Побег из Шоушенка The Shawshank Redemption
Niki Marvin
Смотреть трейлер
Телевикторина 7.8
Телевикторина Quiz Show
Роберт Редфорд, Майкл Джейкобс, Julian Krainin, Michael Nozik
Четыре свадьбы и одни похороны 7.4
Четыре свадьбы и одни похороны Four weddings and a funeral
Duncan Kenworthy
Телевикторина 7.8
Телевикторина Quiz Show
Роберт Редфорд, Майкл Джейкобс, Julian Krainin, Michael Nozik
Криминальное чтиво 8.6
Криминальное чтиво Pulp Fiction
Lawrence Bender
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая мужская роль
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Форрест Гамп
Победитель
Все номинанты
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Дураков нет
Джон Траволта
Джон Траволта
Криминальное чтиво
Морган Фриман
Морган Фриман
Побег из Шоушенка
Найджел Хоторн
Найджел Хоторн
Безумие короля Георга
Oscar / Лучшая женская роль
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Голубое небо
Победитель
Все номинанты
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Нелл
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Маленькие женщины
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Том и Вив
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Клиент
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Эд Вуд
Победитель
Все номинанты
Пол Скофилд
Телевикторина
Чазз Пальминтери
Чазз Пальминтери
Пули над Бродвеем
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Криминальное чтиво
Гэри Синиз
Гэри Синиз
Форрест Гамп
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист
Пули над Бродвеем
Победитель
Все номинанты
Розмари Харрис
Том и Вив
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Безумие короля Георга
Ума Турман
Ума Турман
Криминальное чтиво
Дженнифер Тилли
Дженнифер Тилли
Пули над Бродвеем
Oscar / Лучшая режиссура
Роберт Земекис
Роберт Земекис
Форрест Гамп
Победитель
Все номинанты
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Криминальное чтиво
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Телевикторина
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Пули над Бродвеем
Кшиштоф Кесьлевский
Кшиштоф Кесьлевский
Три цвета: красный
Oscar / Лучшая операторская работа
Легенды осени 7.7
Легенды осени Legends Of The Fall
John Toll
Победитель
Все номинанты
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Don Burgess
Смотреть трейлер
Побег из Шоушенка 9.1
Побег из Шоушенка The Shawshank Redemption
Roger Deakins
Смотреть трейлер
Уайатт Эрп 6.8
Уайатт Эрп Wyatt Earp
Owen Roizman
Три цвета: красный 8.3
Три цвета: красный Trois couleurs: Rouge
Piotr Sobocinski
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Приключения Присциллы, королевы пустыни 7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Tim Chappel, Lizzy Gardiner
Победитель
Все номинанты
Королева Марго 8.0
Королева Марго La reine Margot / Queen Margot
Moidele Bickel
Маленькие женщины 7.3
Маленькие женщины Little Women
Colleen Atwood
Мэверик 7.4
Мэверик Maverick
April Ferry
Пули над Бродвеем 7.0
Пули над Бродвеем Bullets Over Broadway
Jeffrey Kurland
Oscar / Лучший монтаж
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Arthur Schmidt
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Побег из Шоушенка 9.1
Побег из Шоушенка The Shawshank Redemption
Richard Francis-Bruce
Смотреть трейлер
Баскетбольные мечты 8.3
Баскетбольные мечты Hoop Dreams
William Haugse, Стив Джеймс, Frederick Marx
Баскетбольные мечты 8.3
Баскетбольные мечты Hoop Dreams
William Haugse, Стив Джеймс, Frederick Marx
Криминальное чтиво 8.6
Криминальное чтиво Pulp Fiction
Sally Menke
Смотреть трейлер
Скорость 7.7
Скорость Speed
John Wright
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший грим и причёски
Эд Вуд 7.8
Эд Вуд Ed Wood
Рик Бейкер, Ve Neill, Yolanda Toussieng
Победитель
Эд Вуд 7.8
Эд Вуд Ed Wood
Рик Бейкер, Ve Neill, Yolanda Toussieng
Победитель
Все номинанты
Франкенштейн 6.4
Франкенштейн Frankenstein
Paul Engelen, Carol Hemming, Daniel Parker
Франкенштейн 6.4
Франкенштейн Frankenstein
Paul Engelen, Carol Hemming, Daniel Parker
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Judith A. Cory, Hallie D'Amore, Daniel C. Striepeke
Смотреть трейлер
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Judith A. Cory, Hallie D'Amore, Daniel C. Striepeke
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Король Лев 8.7
Король Лев The Lion King
Ханс Циммер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Интервью с вампиром: Вампирские хроники 7.5
Интервью с вампиром: Вампирские хроники Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Elliot Goldenthal
Маленькие женщины 7.3
Маленькие женщины Little Women
Thomas Newman
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Alan Silvestri
Смотреть трейлер
Побег из Шоушенка 9.1
Побег из Шоушенка The Shawshank Redemption
Thomas Newman
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая песня к фильму
Король Лев 8.7
Король Лев The Lion King
Элтон Джон, Tim Rice For the song "Can You Feel the Love Tonight".
Победитель
Смотреть трейлер
Король Лев 8.7
Король Лев The Lion King
Элтон Джон, Tim Rice For the song "Can You Feel the Love Tonight".
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Король Лев 8.7
Король Лев The Lion King
Элтон Джон, Tim Rice For the song "Hakuna Matata".
Смотреть трейлер
Король Лев 8.7
Король Лев The Lion King
Элтон Джон, Tim Rice For the song "Hakuna Matata".
Смотреть трейлер
Король Лев 8.7
Король Лев The Lion King
Элтон Джон, Tim Rice For the song "Circle of Life".
Смотреть трейлер
Король Лев 8.7
Король Лев The Lion King
Элтон Джон, Tim Rice For the song "Circle of Life".
Смотреть трейлер
Газета 6.7
Газета The Paper
Randy Newman For the song "Make Up Your Mind".
Джуниор 5.9
Джуниор Junior
Carole Bayer Sager, James Newton Howard, James Ingram, Patty Smyth For the song "Look What Love Has Done".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Ken Adam, Carolyn Scott
Победитель
Все номинанты
Легенды осени 7.7
Легенды осени Legends Of The Fall
Dorree Cooper, Lilly Kilvert
Интервью с вампиром: Вампирские хроники 7.5
Интервью с вампиром: Вампирские хроники Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Rick Carter, Nancy Haigh
Смотреть трейлер
Пули над Бродвеем 7.0
Пули над Бродвеем Bullets Over Broadway
Susan Bode, Santo Loquasto
Пули над Бродвеем 7.0
Пули над Бродвеем Bullets Over Broadway
Susan Bode, Santo Loquasto
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Allen Hall, George Murphy, Ken Ralston, Stephen Rosenbaum
Победитель
Смотреть трейлер
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Allen Hall, George Murphy, Ken Ralston, Stephen Rosenbaum
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Маска 7.9
Маска The Mask
Tom Bertino, Jon Farhat, Scott Squires, Стив "Спэз" Уильямс
Смотреть трейлер
Маска 7.9
Маска The Mask
Tom Bertino, Jon Farhat, Scott Squires, Стив "Спэз" Уильямс
Смотреть трейлер
Правдивая ложь 7.7
Правдивая ложь True Lies
Джон Бруно, Thomas L. Fisher, Pat McClung, Jacques Stroweis
Правдивая ложь 7.7
Правдивая ложь True Lies
Джон Бруно, Thomas L. Fisher, Pat McClung, Jacques Stroweis
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Eric Roth
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Alan Bennett
Дураков нет 7.7
Дураков нет Nobody`s Fool
Роберт Бентон
Побег из Шоушенка 9.1
Побег из Шоушенка The Shawshank Redemption
Фрэнк Дарабонт
Смотреть трейлер
Телевикторина 7.8
Телевикторина Quiz Show
Paul Attanasio
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Bob's Birthday Bob's Birthday
David Fine, Alison Snowden
Победитель
Bob's Birthday Bob's Birthday
David Fine, Alison Snowden
Победитель
Все номинанты
The Monk and the Fish Le moine et le poisson
Майкл Дадок де Уит
The Janitor The Janitor
Vanessa Schwartz
Triangle Triangle
Erica Russell
The Big Story The Big Story
David Stoten, Tim Watts
The Big Story The Big Story
David Stoten, Tim Watts
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Maya Lin: A Strong Clear Vision Maya Lin: A Strong Clear Vision
Freida Lee Mock, Terry Sanders
Победитель
Все номинанты
Freedom on My Mind Freedom on My Mind
Connie Field, Marilyn Mulford
A Great Day in Harlem A Great Day in Harlem
Jean Bach
American Experience American Experience
Чарльз Гуггенхейм For episode D-Day Remembered (1994)
Complaints of a Dutiful Daughter Complaints of a Dutiful Daughter
Deborah Hoffmann
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
A Time for Justice A Time for Justice
Чарльз Гуггенхейм
Победитель
Все номинанты
Blues Highway Blues Highway
Vince DiPersio, Билл Гуттентаг
Straight from the Heart Straight from the Heart
Dee Mosbacher, Frances Reid
School of the Americas Assassins School of the Americas Assassins
Robert Richter
89 mm od Europy 89 mm od Europy
Marcel Lozinski
Blues Highway Blues Highway
Vince DiPersio, Билл Гуттентаг
Straight from the Heart Straight from the Heart
Dee Mosbacher, Frances Reid
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Скорость 7.7
Скорость Speed
Stephen Hunter Flick
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Прямая и явная угроза 6.8
Прямая и явная угроза Clear and Present Danger
John Leveque, Bruce Stambler
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Gloria S. Borders, Randy Thom
Смотреть трейлер
Прямая и явная угроза 6.8
Прямая и явная угроза Clear and Present Danger
John Leveque, Bruce Stambler
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Gloria S. Borders, Randy Thom
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Утомленные солнцем 7.7
Утомленные солнцем Utomlennye solntsem
Russia.
Победитель
Все номинанты
Перед дождем 7.9
Перед дождем Pred dozhdot
Macedonia.
Фаринелли-кастрат 7.2
Фаринелли-кастрат Farinelli il costrato / Farinelli
Belgium.
Клубника и шоколад 7.4
Клубника и шоколад Fresa e Chocolate
Cuba.
Ешь, пей, мужчина, женщина 7.8
Ешь, пей, мужчина, женщина Eat Drink Man Woman
Taiwan.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Franz Kafka's It's a Wonderful Life Franz Kafka's It's a Wonderful Life
Питер Капальди, Ruth Kenley-Letts Tied with Trevor (1994).
Победитель
Franz Kafka's It's a Wonderful Life Franz Kafka's It's a Wonderful Life
Питер Капальди, Ruth Kenley-Letts Tied with Trevor (1994).
Победитель
Trevor Trevor
Peggy Rajski, Randy Stone Tied with Franz Kafka's It's a Wonderful Life (1993).
Победитель
Все номинанты
Syrup Syrup
Пол Унвин, Nick Vivian
Kangaroo Court Kangaroo Court
Шон Эстин, Christine Astin
On Hope On Hope
ДжоБет Уильямс, Michele McGuire
Syrup Syrup
Пол Унвин, Nick Vivian
Kangaroo Court Kangaroo Court
Шон Эстин, Christine Astin
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Криминальное чтиво 8.6
Криминальное чтиво Pulp Fiction
Квентин Тарантино, Роджер Эвери
Победитель
Смотреть трейлер
Криминальное чтиво 8.6
Криминальное чтиво Pulp Fiction
Квентин Тарантино, Роджер Эвери
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Небесные создания 7.3
Небесные создания Heavenly Creatures
Питер Джексон, Fran Walsh
Четыре свадьбы и одни похороны 7.4
Четыре свадьбы и одни похороны Four weddings and a funeral
Ричард Кертис
Пули над Бродвеем 7.0
Пули над Бродвеем Bullets Over Broadway
Вуди Аллен, Дуглас МакГрат
Пули над Бродвеем 7.0
Пули над Бродвеем Bullets Over Broadway
Вуди Аллен, Дуглас МакГрат
Три цвета: красный 8.3
Три цвета: красный Trois couleurs: Rouge
Кшиштоф Кесьлевский, Krzysztof Piesiewicz
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший звук
Скорость 7.7
Скорость Speed
Bob Beemer, Gregg Landaker, David Macmillan, Steve Maslow
Победитель
Смотреть трейлер
Скорость 7.7
Скорость Speed
Bob Beemer, Gregg Landaker, David Macmillan, Steve Maslow
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Прямая и явная угроза 6.8
Прямая и явная угроза Clear and Present Danger
Michael Herbick, Donald O. Mitchell, Frank A. Montaño, Art Rochester
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Tom Johnson, William B. Kaplan, Dennis S. Sands, Randy Thom
Смотреть трейлер
Побег из Шоушенка 9.1
Побег из Шоушенка The Shawshank Redemption
Elliot Tyson, Willie D. Burton, Michael Herbick, Robert J. Litt
Смотреть трейлер
Побег из Шоушенка 9.1
Побег из Шоушенка The Shawshank Redemption
Elliot Tyson, Willie D. Burton, Michael Herbick, Robert J. Litt
Смотреть трейлер
Легенды осени 7.7
Легенды осени Legends Of The Fall
David E. Campbell, Chris David, Douglas Ganton, Paul Massey
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Tom Johnson, William B. Kaplan, Dennis S. Sands, Randy Thom
Смотреть трейлер
Легенды осени 7.7
Легенды осени Legends Of The Fall
David E. Campbell, Chris David, Douglas Ganton, Paul Massey
Academy Award of Merit
Paul Vlahos
For the conception and development of the Ultimatte blue screen compositing process for motion pictures.
Победитель
Petro Vlahos
For the conception and development of the Ultimatte blue screen compositing process for motion pictures.
Победитель
Scientific and Engineering Award
Mike Davis
For joint development work on a linear array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning system.
Победитель
Lincoln Hu
For joint development work on a linear array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning system.
Победитель
Mike MacKenzie
For joint development work on a linear array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning system.
Победитель
David DiFrancesco
For their pioneering work in the field of film input scanning.
Победитель
Scott Squires
For their pioneering work in the field of film input scanning.
Победитель
Gary Demos
For their pioneering work in the field of film input scanning.
Победитель
James Ketcham
For the concept and design of the MC211 microprocessor-based motion controller for synchronizing sprocketed film with time-code based machines.
Победитель
Bill Bishop
For the Cinefusion software implementation of the Ultimatte Blue Screen compositing technology.
Победитель
Richard Patterson
For the Cinefusion software implementation of the Ultimatte Blue Screen compositing technology.
Победитель
Ray Feeney
For the Cinefusion software implementation of the Ultimatte Blue Screen compositing technology.
Победитель
Mike Davis
For joint development work on a linear array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning system.
Победитель
Lincoln Hu
For joint development work on a linear array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning system.
Победитель
Mike MacKenzie
For joint development work on a linear array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning system.
Победитель
Bill Bishop
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Les Dittert
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Will McCown
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Ray Feeney
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Bill Bishop
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Les Dittert
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Will McCown
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Ray Feeney
For their development work with area array CCD (Charge Coupled Device) film input scanning systems.
Победитель
Bill Bishop
For the Cinefusion software implementation of the Ultimatte Blue Screen compositing technology.
Победитель
Richard Patterson
For the Cinefusion software implementation of the Ultimatte Blue Screen compositing technology.
Победитель
Ray Feeney
For the Cinefusion software implementation of the Ultimatte Blue Screen compositing technology.
Победитель
Nick Pollack
For the concept (Bamborough), the hardware development (Pollack/Wright and the software development (Harris/MacLean) of the digital Lightworks Editor for motion editing.
Победитель
Paul Bamborough
For the concept (Bamborough), the hardware development (Pollack/Wright and the software development (Harris/MacLean) of the digital Lightworks Editor for motion editing.
Победитель
David DiFrancesco
For their pioneering work in the field of film input scanning.
Победитель
Scott Squires
For their pioneering work in the field of film input scanning.
Победитель
Gary Demos
For their pioneering work in the field of film input scanning.
Победитель
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
John A. Bonner
In appreciation for outstanding service and dedication in upholding the high standards of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Победитель
Irving G. Thalberg Memorial Award
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Победитель
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Куинси Джонс
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше