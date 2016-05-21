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Коммивояжер Коммивояжер
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Forushande

Коммивояжер, 2016

2016 / Франция / Иран
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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В прокат выходит фильм иранского режиссёра Асгара Фарахиди «Коммивояжёр». Постановщик прежде всего известен картиной "Развод Надера и Симин", который одержал победу на "Оскаре" в 2012 году. В его новом проекте снялись такие актёры, как Шахаб Хоссейни, Таране Алидости и Бабак Карими, уже сотрудничавшие ранее с постановщиком. 

Главные герои фильма «Коммивояжёр» - супруги Рана и Эмад. Они переезжают в новую квартиру, так как их старый дом неожиданно начинает рушиться. Раньше в квартире жила женщина лёгкого поведения, и поэтому однажды вечером туда приходит незнакомец, который принимает Рану за старую подругу. В итоге он разбивает ей голову, а сам сбегает. Пока женщина пприходит в себя от случившегося, её муж пытается найти нападавшего, чтобы отомстить. Между этими сценами зрителей также ждут репетиции постановки "Смерть коммивояжёра", в которой играют главные герои.

- Шахаб Хоссейни и Бабак Карими играли вместе в фильме Фарахиди "Развод Надера и Симин", также Таране Алидости вместе с Шахабом Хоссейни снимались в ленте режиссёра "История Элли"

- Фильм «Коммивояжёр» получил на Каннском кинофестивале две награды: за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль

- В следующем проекте Асгара Фарахиди в главных ролях сыграют супруги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Эмад и Рана живут в Тегеране. Он учитель, она домохозяйка, оба увлекаются игрой в театральной труппе и репетируют спектакль по знаменитой пьесе Артура Миллера. Начало репетиций совпадает с необходимостью срочного переезда. Но и на новом месте трещины, однажды прорезавшие стены старого дома, дадут о себе знать. Только теперь испытанию подвергнутся отношения супругов, в жизнь которых вторгнется незнакомец.

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 февраля 2017
Премьера онлайн 9 мая 2021
Премьера в мире 21 мая 2016
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Асгар Фархади
Асгар Фархади
В ролях
Шахаб Хоссейни
Шахаб Хоссейни
Таране Алидости
Таране Алидости
Бабак Карими
Бабак Карими
Мина Садати
Мина Садати
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Коммивояжер 3 постера
Каннский кинофестиваль Лучший актер
Каннский кинофестиваль Лучший сценарий
Оскар Лучший фильм на иностранном языке
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Коммивояжер смотреть онлайн

Коммивояжер
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Едва появившись на экранах, «Коммивояжер» стал общепризнанной классикой, получив положительный отклик кинокритиков и народное признание как лучшего фильма Асгара Фархади, иранского режиссера и сценариста «Развода Надера и Симин», «О Элли» и «Прошлого». Новая картина – результат иранско-французского партнерства и уже получила целых два приза Каннского фестиваля 2016 года за лучшую мужскую роль (Шахаб Хоссейни) и лучший сценарий (Асгар…
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