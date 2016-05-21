Коммивояжер, 2016

В прокат выходит фильм иранского режиссёра Асгара Фарахиди «Коммивояжёр». Постановщик прежде всего известен картиной "Развод Надера и Симин", который одержал победу на "Оскаре" в 2012 году. В его новом проекте снялись такие актёры, как Шахаб Хоссейни, Таране Алидости и Бабак Карими, уже сотрудничавшие ранее с постановщиком.
Главные герои фильма «Коммивояжёр» - супруги Рана и Эмад. Они переезжают в новую квартиру, так как их старый дом неожиданно начинает рушиться. Раньше в квартире жила женщина лёгкого поведения, и поэтому однажды вечером туда приходит незнакомец, который принимает Рану за старую подругу. В итоге он разбивает ей голову, а сам сбегает. Пока женщина пприходит в себя от случившегося, её муж пытается найти нападавшего, чтобы отомстить. Между этими сценами зрителей также ждут репетиции постановки "Смерть коммивояжёра", в которой играют главные герои.
- Шахаб Хоссейни и Бабак Карими играли вместе в фильме Фарахиди "Развод Надера и Симин", также Таране Алидости вместе с Шахабом Хоссейни снимались в ленте режиссёра "История Элли"
- Фильм «Коммивояжёр» получил на Каннском кинофестивале две награды: за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль
- В следующем проекте Асгара Фарахиди в главных ролях сыграют супруги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
Эмад и Рана живут в Тегеране. Он учитель, она домохозяйка, оба увлекаются игрой в театральной труппе и репетируют спектакль по знаменитой пьесе Артура Миллера. Начало репетиций совпадает с необходимостью срочного переезда. Но и на новом месте трещины, однажды прорезавшие стены старого дома, дадут о себе знать. Только теперь испытанию подвергнутся отношения супругов, в жизнь которых вторгнется незнакомец.