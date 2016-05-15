Жизнь кабачка, 2016

«Жизнь кабачка» - это мультфильм швейцарского производства от режиссёра Клода Барраса. Для него это первый полнометражный опыт. Картина прогремела во всём мире после того, как была выдвинута на соискание престижных премий. Среди актёров озвучания стоит выделить Мишеля Войермоза («Искупление», «Полнось в Париже»).

Фильм «Жизнь кабачка» расскажет историю мальчика по имени Икар. В свои девять лет он получил необычное прозвище - Кабачок. Он жил самой обычной жизнью вместе со своей мамой, однако она внезапно умерла. Теперь мальчик остался совсем один, а в скором времени его ждёт переезд в приют в таким же сироткам, как он сам. Он знакомится с очень отзывчивым полицейским Реймондом, который становится для Икара настоящим другом.