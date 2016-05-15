Жизнь кабачка, 2016

«Жизнь кабачка» - это мультфильм швейцарского производства от режиссёра Клода Барраса. Для него это первый полнометражный опыт. Картина прогремела во всём мире после того, как была выдвинута на соискание престижных премий. Среди актёров озвучания стоит выделить Мишеля Войермоза («Искупление», «Полнось в Париже»).
Фильм «Жизнь кабачка» расскажет историю мальчика по имени Икар. В свои девять лет он получил необычное прозвище - Кабачок. Он жил самой обычной жизнью вместе со своей мамой, однако она внезапно умерла. Теперь мальчик остался совсем один, а в скором времени его ждёт переезд в приют в таким же сироткам, как он сам. Он знакомится с очень отзывчивым полицейским Реймондом, который становится для Икара настоящим другом.
- Фильм «Жизнь кабачка» был номинрован на «Оскар» и «Золотой глобус», но уступил «Зверополису»
- Картина «Жизнь кабачка» была представлена на Каннском кинофестивале
- Главного героя называют Куржетт, что означает цуккини или кабачок
- Бюджет мультфильма составил 6,5 миллионов долларов
- Мультфильм также выдвигался на соискание «Оскара» от Швейцарии в категории «лучший фильм на иностранном языке»
В центре событий появляется девятилетний мальчик по имени Икар. У него весьма странное прозвище и трагическая судьба. Он жил вдвоем с матерью, но их семейная жизнь не отличалась яркими событиями. После ее внезапной смерти, мальчик остается совсем один, совершенно замкнувшись в самом себе. По закону несовершеннолетнего Икара направляют в детский дом, прислав за ним полицейского по имени Реймонд. Между мужчиной и мальчиком завязывается дружба, ставшая для Икара единственной поддержкой и связью с внешним миром. В скором времени главному герою предстоит попасть в мир, совершенно ему незнакомый и чуждый, в котором множество детей с похожими судьбами.