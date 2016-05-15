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Жизнь кабачка Жизнь кабачка
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Жизнь кабачка, 2016

2016 / Швейцария / Франция
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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«Жизнь кабачка» - это мультфильм швейцарского производства от режиссёра Клода Барраса. Для него это первый полнометражный опыт. Картина прогремела во всём мире после того, как была выдвинута на соискание престижных премий. Среди актёров озвучания стоит выделить Мишеля Войермоза («Искупление», «Полнось в Париже»).

Фильм «Жизнь кабачка» расскажет историю мальчика по имени Икар. В свои девять лет он получил необычное прозвище - Кабачок. Он жил самой обычной жизнью вместе со своей мамой, однако она внезапно умерла. Теперь мальчик остался совсем один, а в скором времени его ждёт переезд в приют в таким же сироткам, как он сам. Он знакомится с очень отзывчивым полицейским Реймондом, который становится для Икара настоящим другом. 

- Фильм «Жизнь кабачка» был номинрован на «Оскар» и «Золотой глобус», но уступил «Зверополису»

- Картина «Жизнь кабачка» была представлена на Каннском кинофестивале

- Главного героя называют Куржетт, что означает цуккини или кабачок

- Бюджет мультфильма составил 6,5 миллионов долларов

- Мультфильм также выдвигался на соискание «Оскара» от Швейцарии в категории «лучший фильм на иностранном языке»

В центре событий появляется девятилетний мальчик по имени Икар. У него весьма странное прозвище и трагическая судьба. Он жил вдвоем с матерью, но их семейная жизнь не отличалась яркими событиями. После ее внезапной смерти, мальчик остается совсем один, совершенно замкнувшись в самом себе. По закону несовершеннолетнего Икара направляют в детский дом, прислав за ним полицейского по имени Реймонд. Между мужчиной и мальчиком завязывается дружба, ставшая для Икара единственной поддержкой и связью с внешним миром. В скором времени главному герою предстоит попасть в мир, совершенно ему незнакомый и чуждый, в котором множество детей с похожими судьбами.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 июня 2017
Премьера в мире 15 мая 2016
Возраст 12+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Клод Баррас
Клод Баррас
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Жизнь кабачка 4 постера
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В стороне от дерзких и рано повзрослевших мультфильмов сегодняшнего проката молчаливо стоит непосредственная франко-швейцарская анимация «Жизнь Кабачка». Блеснув своей экспрессивной визуализацией и тихой детской философией на мировых кинофестивалях, лента продолжает очаровывать, заглядывая в городские кинотеатры. Кадр из фильма «Жизнь Кабачка» Печальная в своём отчаянном оптимизме, «Жизнь Кабачка» рассказывает социальную сказку о детях,…
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20 марта 2017 14:07
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