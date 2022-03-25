Меню
Кинофестивали
Оскар
События
Оскар 2022
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2022 году
Место проведения
Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения
27 марта 2022
Oscar / Лучший фильм
8.0
CODA: ребенок глухих родителей
Coda
Philippe Rousselet, Patrick Wachsberger, Fabrice Gianfermi
CODA became the first movie produced by a streaming service to win Best Picture
Победитель
Смотреть трейлер
8.0
CODA: ребенок глухих родителей
Coda
Philippe Rousselet, Patrick Wachsberger, Fabrice Gianfermi
CODA became the first movie produced by a streaming service to win Best Picture
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Вестсайдская история
West Side Story
Стивен Спилберг, Kristie Macosko Krieger
Смотреть трейлер
7.6
Лакричная пицца
Licorice Pizza
Пол Томас Андерсон, Adam Somner, Sara Murphy
Смотреть трейлер
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Джейн Кэмпион, Roger Frappier, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning
Смотреть трейлер
7.2
Не смотрите наверх
Don't Look Up
Адам МакКей, Kevin J. Messick
Смотреть трейлер
6.8
Белфаст
Belfast
Кеннет Брана, Tamar Thomas, Becca Kovacik, Laura Berwick
Смотреть трейлер
7.4
Вестсайдская история
West Side Story
Стивен Спилберг, Kristie Macosko Krieger
Смотреть трейлер
7.2
Не смотрите наверх
Don't Look Up
Адам МакКей, Kevin J. Messick
Смотреть трейлер
7.2
Сядь за руль моей машины
Doraibu mai kâ / Drive My Car
Teruhisa Yamamoto
Смотреть трейлер
6.8
Белфаст
Belfast
Кеннет Брана, Tamar Thomas, Becca Kovacik, Laura Berwick
Смотреть трейлер
7.2
Аллея кошмаров
Nightmare Alley
Брэдли Купер, J. Miles Dale, Гильермо дель Торо
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Mary Parent, Дени Вильнев, Cale Boyter
Смотреть трейлер
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Джейн Кэмпион, Roger Frappier, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning
Смотреть трейлер
7.6
Лакричная пицца
Licorice Pizza
Пол Томас Андерсон, Adam Somner, Sara Murphy
Смотреть трейлер
7.4
Король Ричард
King Richard
Уилл Смит, Tim White, Trevor White
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Mary Parent, Дени Вильнев, Cale Boyter
Смотреть трейлер
7.4
Король Ричард
King Richard
Уилл Смит, Tim White, Trevor White
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Уилл Смит
Король Ричард
Победитель
Все номинанты
Дензел Вашингтон
Трагедия Макбета
Бенедикт Камбербэтч
Власть пса
Эндрю Гарфилд
Тик-так... БУМ!
Хавьер Бардем
Быть Рикардо
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Джессика Честейн
Глаза Тэмми Фэй
Победитель
Все номинанты
Пенелопа Крус
Параллельные матери
Оливия Колман
Незнакомая дочь
Кристен Стюарт
Спенсер
Николь Кидман
Быть Рикардо
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Трой Коцур
CODA: ребенок глухих родителей
Troy Kotsur became the first deaf actor to win an Oscar
Победитель
Все номинанты
Джесси Племонс
Власть пса
Дж.К. Симмонс
Быть Рикардо
Киран Хайндс
Белфаст
Коди Смит-МакФи
Власть пса
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Ариана ДеБос
Вестсайдская история
Победитель
Все номинанты
Джесси Бакли
Незнакомая дочь
Джуди Денч
Белфаст
Кирстен Данст
Власть пса
Онжаню Эллис
Король Ричард
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Джейн Кэмпион
Власть пса
Победитель
Все номинанты
Пол Томас Андерсон
Лакричная пицца
Кеннет Брана
Белфаст
Стивен Спилберг
Вестсайдская история
Рюсукэ Хамагути
Сядь за руль моей машины
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
8.0
Дюна
Dune
Greig Fraser
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Аллея кошмаров
Nightmare Alley
Dan Laustsen
Смотреть трейлер
7.4
Вестсайдская история
West Side Story
Януш Каминский
Смотреть трейлер
7.2
Трагедия Макбета
The Tragedy of Macbeth
Bruno Delbonnel
Смотреть трейлер
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Ari Wegner
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
7.9
Круэлла
Cruella
Jenny Beavan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Дюна
Dune
Bob Morgan, Jacqueline West
Смотреть трейлер
6.4
Сирано
Cyrano
Jacqueline Durran, Massimo Cantini Parrini
Смотреть трейлер
7.4
Вестсайдская история
West Side Story
Paul Tazewell
Смотреть трейлер
6.4
Сирано
Cyrano
Jacqueline Durran, Massimo Cantini Parrini
Смотреть трейлер
7.2
Аллея кошмаров
Nightmare Alley
Luis Sequeira
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Bob Morgan, Jacqueline West
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
8.0
Дюна
Dune
Joe Walker
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Тик-так... БУМ!
tick, tick...BOOM!
Myron Kerstein, Andrew Weisblum
Смотреть трейлер
7.4
Король Ричард
King Richard
Pamela Martin
Смотреть трейлер
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Peter Sciberras
Смотреть трейлер
7.8
Тик-так... БУМ!
tick, tick...BOOM!
Myron Kerstein, Andrew Weisblum
Смотреть трейлер
7.2
Не смотрите наверх
Don't Look Up
Hank Corwin
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший грим и причёски
7.4
Глаза Тэмми Фэй
The Eyes of Tammy Faye
Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh
Победитель
Смотреть трейлер
7.4
Глаза Тэмми Фэй
The Eyes of Tammy Faye
Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Круэлла
Cruella
Naomi Donne, Julia Vernon, Nadia Stacey
Смотреть трейлер
7.4
Дом Gucci
House of Gucci
Göran Lundström, AnnaCarin Lock, Frederic Aspiras
Смотреть трейлер
7.9
Круэлла
Cruella
Naomi Donne, Julia Vernon, Nadia Stacey
Смотреть трейлер
7.4
Дом Gucci
House of Gucci
Göran Lundström, AnnaCarin Lock, Frederic Aspiras
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Donald Mowat, Eva Von Bahr, Love Larson
Смотреть трейлер
5.3
Поездка в Америку 2
Coming 2 America
Michael Marino, Carla Farmer, Stacey Morris
5.3
Поездка в Америку 2
Coming 2 America
Michael Marino, Carla Farmer, Stacey Morris
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
8.0
Дюна
Dune
Ханс Циммер
Hans Zimmer was not presented at the awards ceremony. Presenter Jason Momoa accepted the award on Zimmer's behalf.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Джонни Гринвуд
Смотреть трейлер
7.2
Не смотрите наверх
Don't Look Up
Nicholas Britell
Смотреть трейлер
7.8
Энканто
Encanto
Germaine Franco
Смотреть трейлер
6.8
Параллельные матери
Madres paralelas
Alberto Iglesias
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
7.9
Не время умирать
007: No Time to Die
Финнеас О’Коннелл, Билли Айлиш
For song "No Time to Die"
Победитель
Смотреть трейлер
7.9
Не время умирать
007: No Time to Die
Финнеас О’Коннелл, Билли Айлиш
For song "No Time to Die"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.3
Четыре хороших дня
Four Good Days
Diane Warren
For song "Somehow You Do"
Смотреть трейлер
7.8
Энканто
Encanto
Лин-Мануэль Миранда
For song "Dos Oruguitas"
Смотреть трейлер
6.8
Белфаст
Belfast
Van Morrison
For song "Down to Joy"
Смотреть трейлер
7.4
Король Ричард
King Richard
Бейонсе Ноулз, Dixson
For song "Be Alive"
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
8.0
Дюна
Dune
Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos
Победитель
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Аллея кошмаров
Nightmare Alley
Tamara Deverell, Shane Vieau
Смотреть трейлер
7.4
Вестсайдская история
West Side Story
Rena DeAngelo, Adam Stockhausen
Смотреть трейлер
7.2
Аллея кошмаров
Nightmare Alley
Tamara Deverell, Shane Vieau
Смотреть трейлер
7.2
Трагедия Макбета
The Tragedy of Macbeth
Stefan Dechant, Nancy Haigh
Смотреть трейлер
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Grant Major, Amber Richards
Смотреть трейлер
7.2
Трагедия Макбета
The Tragedy of Macbeth
Stefan Dechant, Nancy Haigh
Смотреть трейлер
7.4
Вестсайдская история
West Side Story
Rena DeAngelo, Adam Stockhausen
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
8.0
Дюна
Dune
Brian Connor, Gerd Nefzer, Paul Lambert, Tristan Myles
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Не время умирать
007: No Time to Die
Chris Corbould, Charlie Noble, Jonathan Fawkner, Joel Green
Смотреть трейлер
7.8
Главный герой
Free Guy
Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis, Daniel Sudick, Swen Gillberg
Смотреть трейлер
7.9
Не время умирать
007: No Time to Die
Chris Corbould, Charlie Noble, Jonathan Fawkner, Joel Green
Смотреть трейлер
8.6
Человек-паук: Нет пути домой
Spider-Man: No Way Home
Kelly Port, Daniel Sudick, Chris Waegner, Scott Edelstein
Смотреть трейлер
7.8
Главный герой
Free Guy
Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis, Daniel Sudick, Swen Gillberg
Смотреть трейлер
8.6
Человек-паук: Нет пути домой
Spider-Man: No Way Home
Kelly Port, Daniel Sudick, Chris Waegner, Scott Edelstein
Смотреть трейлер
8.0
Шан-Чи и легенда десяти колец
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Dan Oliver, Christopher Townsend, Joe Farrell, Sean Noel Walker
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
8.0
CODA: ребенок глухих родителей
Coda
Сиан Хедер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Джейн Кэмпион
Смотреть трейлер
7.2
Сядь за руль моей машины
Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути, Оэ Такамаса
Смотреть трейлер
6.0
Незнакомая дочь
The Lost Daughter
Мэгги Джилленхол
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Eric Roth, Дени Вильнев, Jon Spaihts
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Eric Roth, Дени Вильнев, Jon Spaihts
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный полнометражный фильм
7.8
Энканто
Encanto
Байрон Ховард, Джаред Буш, Clark Spencer, Yvett Merino
Победитель
Смотреть трейлер
7.8
Энканто
Encanto
Байрон Ховард, Джаред Буш, Clark Spencer, Yvett Merino
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Побег
Flugt
Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen, Йонас Поэр Расмуссен, Charlotte de La Gournerie
8.0
Митчеллы против Машин
The Mitchells vs. the Machines
Kurt Albrecht, Фил Лорд, Кристофер Миллер, Майкл Рианда
Смотреть трейлер
7.9
Райя и последний дракон
Raya and the Last Dragon
Peter Del Vecho, Osnat Shurer, Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада
Смотреть трейлер
7.9
Лука
Luca
Andrea Warren, Энрико Касароса
Смотреть трейлер
8.0
Побег
Flugt
Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen, Йонас Поэр Расмуссен, Charlotte de La Gournerie
8.0
Митчеллы против Машин
The Mitchells vs. the Machines
Kurt Albrecht, Фил Лорд, Кристофер Миллер, Майкл Рианда
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Windshield Wiper
The Windshield Wiper
Leo Sanchez Barbosa, Alberto Mielgo
Победитель
The Windshield Wiper
The Windshield Wiper
Leo Sanchez Barbosa, Alberto Mielgo
Победитель
Все номинанты
6.7
БоксБалет
BoksBalet
Антон Дьяков
Смотреть трейлер
Affairs of the Art
Affairs of the Art
Joanna Quinn, Les Mills
7.1
Робин
Robin Robin
Майкл Плиз, Дэн Оджари
Смотреть трейлер
Affairs of the Art
Affairs of the Art
Joanna Quinn, Les Mills
Beast
Bestia
Tevo Díaz, Hugo Covarrubias
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
8.1
Лето души
Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)
Questlove, Robert Fyvolent, Joseph Patel, David Dinerstein
Победитель
8.1
Лето души
Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)
Questlove, Robert Fyvolent, Joseph Patel, David Dinerstein
Победитель
Все номинанты
Writing with Fire
Writing with Fire
Rintu Thomas, Sushmit Ghosh
Attica
Attica
Стэнли Нельсон, Traci Curry
8.0
Побег
Flugt
Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen, Йонас Поэр Расмуссен, Charlotte de La Gournerie
Attica
Attica
Стэнли Нельсон, Traci Curry
8.0
Побег
Flugt
Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen, Йонас Поэр Расмуссен, Charlotte de La Gournerie
Ascension
Ascension
Nathan Truesdell, Jessica Kingdon, Kira Simon-Kennedy
Ascension
Ascension
Nathan Truesdell, Jessica Kingdon, Kira Simon-Kennedy
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
The Queen of Basketball
The Queen of Basketball
Ben Proudfoot
Победитель
Все номинанты
Three Songs for Benazir
Three Songs for Benazir
Elizabeth Mirzaei, Gulistan Mirzaei
Audible
Audible
Matthew Ogens, Geoff McLean
Lead Me Home
Lead Me Home
Джон Шенк, Педро Коз
When We Were Bullies
When We Were Bullies
Jay Rosenblatt
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
7.2
Сядь за руль моей машины
Doraibu mai kâ / Drive My Car
Japan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Рука Бога
È stata la mano di Dio
Italy
Смотреть трейлер
7.4
Лунана: Як в классной комнате
Lunana: A Yak in the Classroom
Bhutan
8.0
Побег
Flugt
Denmark
7.7
Худший человек на свете
Verdens verste menneske
Norway
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
The Long Goodbye
The Long Goodbye
Риз Ахмед, Энейл Кария
Победитель
Все номинанты
Please Hold
Please Hold
K.D. Dávila, Omer Levin Menekse
Take and Run
Ala kachuu
Maria Brendle, Nadine Lüchinger
On My Mind
On My Mind
Kim Magnusson, Martin Strange-Hansen
Take and Run
Ala kachuu
Maria Brendle, Nadine Lüchinger
The Dress
Sukienka
Maciej Slesicki, Tadeusz Lysiak
The Dress
Sukienka
Maciej Slesicki, Tadeusz Lysiak
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
6.8
Белфаст
Belfast
Кеннет Брана
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Худший человек на свете
Verdens verste menneske
Йоаким Триер, Эскиль Вогт
Смотреть трейлер
7.2
Не смотрите наверх
Don't Look Up
Адам МакКей, David Sirota
Смотреть трейлер
7.4
Король Ричард
King Richard
Зак Бэйлин
Смотреть трейлер
7.6
Лакричная пицца
Licorice Pizza
Пол Томас Андерсон
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
8.0
Дюна
Dune
Mac Ruth, Mark A. Mangini, Ron Bartlett, Doug Hemphill, Theo Green
Победитель
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Mac Ruth, Mark A. Mangini, Ron Bartlett, Doug Hemphill, Theo Green
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Белфаст
Belfast
James Mather, Simon Chase, Denise Yarde, Niv Adiri
Смотреть трейлер
6.8
Белфаст
Belfast
James Mather, Simon Chase, Denise Yarde, Niv Adiri
Смотреть трейлер
7.9
Не время умирать
007: No Time to Die
James Harrison, Paul Massey, Oliver Tarney, Mark Taylor, Simon Hayes
Смотреть трейлер
7.4
Вестсайдская история
West Side Story
Гари Ридстром, Shawn Murphy, Tod A. Maitland, Andy Nelson, Brian Chumney
Смотреть трейлер
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Richard Flynn, Robert Mackenzie, Tara Webb
Смотреть трейлер
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Richard Flynn, Robert Mackenzie, Tara Webb
Смотреть трейлер
7.4
Вестсайдская история
West Side Story
Гари Ридстром, Shawn Murphy, Tod A. Maitland, Andy Nelson, Brian Chumney
Смотреть трейлер
7.9
Не время умирать
007: No Time to Die
James Harrison, Paul Massey, Oliver Tarney, Mark Taylor, Simon Hayes
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Дэнни Гловер
Ceremony date: March 25th, 2022
Победитель
Oscars Cheer Moment
8.6
Лига справедливости Зака Снайдера
Zack Snyder's Justice League
The Flash Enters the Speed Force
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.6
Человек-паук: Нет пути домой
Spider-Man: No Way Home
Three Spider-Men Team Up
Смотреть трейлер
7.1
Девушки мечты
Dreamgirls
Effie White Singing "I'm Telling You"
8.5
Мстители: Финал
Avengers: Endgame
Avengers Assemble to Fight Thanos
Смотреть трейлер
8.7
Матрица
The Matrix
Neo's Bullet Dodging Backbend
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscars Fan Favorite
6.5
Армия мертвецов
Army of the Dead
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.6
Человек-паук: Нет пути домой
Spider-Man: No Way Home
Смотреть трейлер
7.4
Великий
Minamata
Смотреть трейлер
4.5
Золушка
Cinderella
Смотреть трейлер
7.8
Тик-так... БУМ!
tick, tick...BOOM!
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Год проведения
Оскар 2025
Оскар 2024
Оскар 2023
Оскар 2022
Оскар 2021
Оскар 2020
Показать все
Оскар 2019
Оскар 2018
Оскар 2017
Оскар 2016
Оскар 2015
Оскар 2014
Оскар 2013
Оскар 2012
Оскар 2011
Оскар 2010
Оскар 2009
Оскар 2008
Оскар 2007
Оскар 2006
Оскар 2005
Оскар 2004
Оскар 2003
Оскар 2002
Оскар 2001
Оскар 2000
Оскар 1999
Оскар 1998
Оскар 1997
Оскар 1996
Оскар 1995
Оскар 1994
Оскар 1993
Оскар 1992
Оскар 1991
Оскар 1990
Оскар 1989
Оскар 1988
Оскар 1987
Оскар 1986
Оскар 1985
Оскар 1984
Оскар 1983
Оскар 1982
Оскар 1981
Оскар 1980
Оскар 1979
Оскар 1978
Оскар 1977
Оскар 1976
Оскар 1975
Оскар 1974
Оскар 1973
Оскар 1972
Оскар 1971
Оскар 1970
Оскар 1969
Оскар 1968
Оскар 1967
Оскар 1966
Оскар 1965
Оскар 1964
Оскар 1963
Оскар 1962
Оскар 1961
Оскар 1960
Оскар 1959
Оскар 1958
Оскар 1957
Оскар 1956
Оскар 1955
Оскар 1954
Оскар 1953
Оскар 1952
Оскар 1951
Оскар 1950
Оскар 1949
Оскар 1948
Оскар 1947
Оскар 1946
Оскар 1945
Оскар 1944
Оскар 1943
Оскар 1942
Оскар 1941
Оскар 1940
Оскар 1939
Оскар 1938
Оскар 1937
Оскар 1936
Оскар 1935
Оскар 1934
Оскар 1932
Оскар 1931
Оскар 1930 - 2
Оскар 1930
Оскар 1929
Номинации
Лучший фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая режиссура
Показать все
Лучшая операторская работа
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Лучшая песня к фильму
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшие визуальные эффекты
Лучшие титры в немой кинокартине
Лучший адаптированный сценарий
Лучший анимационный короткометражный фильм
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший грим и причёски
Лучший дизайн костюмов
Лучший документальный короткометражный фильм
Лучший документальный полнометражный фильм
Лучший звук
Лучший звуковой монтаж
Лучший игровой короткометражный фильм
Лучший литературный первоисточник
Лучший монтаж
Лучший оригинальный сценарий
Лучший помощник режиссёра
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший хореограф
Уникальное художественное исполнение
Oscars Fan Favorite
Oscars Cheer Moment
John A. Bonner Award
Special Commendation
Juvenile Award
Special Achievement Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Gordon E. Sawyer Award
Honorary Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Medal of Commendation
Award of Commendation
Technical Achievement Award
Scientific and Engineering Award
Academy Award of Merit
Другие награды и фестивали
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
