Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2022 году

Место проведения Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 27 марта 2022
Oscar / Лучший фильм
CODA: ребенок глухих родителей 8.0
CODA: ребенок глухих родителей Coda
Philippe Rousselet, Patrick Wachsberger, Fabrice Gianfermi CODA became the first movie produced by a streaming service to win Best Picture
Победитель
Все номинанты
Лакричная пицца 7.6
Лакричная пицца Licorice Pizza
Пол Томас Андерсон, Adam Somner, Sara Murphy
Власть пса 7.0
Власть пса The Power of the Dog
Джейн Кэмпион, Roger Frappier, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning
Не смотрите наверх 7.2
Не смотрите наверх Don't Look Up
Адам МакКей, Kevin J. Messick
Белфаст 6.8
Белфаст Belfast
Кеннет Брана, Tamar Thomas, Becca Kovacik, Laura Berwick
Сядь за руль моей машины 7.2
Сядь за руль моей машины Doraibu mai kâ / Drive My Car
Teruhisa Yamamoto
Аллея кошмаров 7.2
Аллея кошмаров Nightmare Alley
Брэдли Купер, J. Miles Dale, Гильермо дель Торо
Дюна 8.0
Дюна Dune
Mary Parent, Дени Вильнев, Cale Boyter
Король Ричард 7.4
Король Ричард King Richard
Уилл Смит, Tim White, Trevor White
Oscar / Лучшая мужская роль
Уилл Смит
Уилл Смит
Король Ричард
Победитель
Все номинанты
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Трагедия Макбета
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Власть пса
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Тик-так... БУМ!
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Быть Рикардо
Oscar / Лучшая женская роль
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Глаза Тэмми Фэй
Победитель
Все номинанты
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Параллельные матери
Оливия Колман
Оливия Колман
Незнакомая дочь
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Спенсер
Николь Кидман
Николь Кидман
Быть Рикардо
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Трой Коцур
Трой Коцур
CODA: ребенок глухих родителей Troy Kotsur became the first deaf actor to win an Oscar
Победитель
Все номинанты
Джесси Племонс
Джесси Племонс
Власть пса
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Быть Рикардо
Киран Хайндс
Киран Хайндс
Белфаст
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Власть пса
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Ариана ДеБос
Ариана ДеБос
Вестсайдская история
Победитель
Все номинанты
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Незнакомая дочь
Джуди Денч
Джуди Денч
Белфаст
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Власть пса
Онжаню Эллис
Онжаню Эллис
Король Ричард
Oscar / Лучшая режиссура
Джейн Кэмпион
Джейн Кэмпион
Власть пса
Победитель
Все номинанты
Пол Томас Андерсон
Пол Томас Андерсон
Лакричная пицца
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Белфаст
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Вестсайдская история
Рюсукэ Хамагути
Рюсукэ Хамагути
Сядь за руль моей машины
Oscar / Лучшая операторская работа
Дюна 8.0
Дюна Dune
Greig Fraser
Победитель
Все номинанты
Трагедия Макбета 7.2
Трагедия Макбета The Tragedy of Macbeth
Bruno Delbonnel
Власть пса 7.0
Власть пса The Power of the Dog
Ari Wegner
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Круэлла 7.9
Круэлла Cruella
Jenny Beavan
Победитель
Все номинанты
Oscar / Лучший монтаж
Дюна 8.0
Дюна Dune
Joe Walker
Победитель
Все номинанты
Oscar / Лучший грим и причёски
Глаза Тэмми Фэй 7.4
Глаза Тэмми Фэй The Eyes of Tammy Faye
Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh
Победитель
Все номинанты
Поездка в Америку 2 5.3
Поездка в Америку 2 Coming 2 America
Michael Marino, Carla Farmer, Stacey Morris
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Дюна 8.0
Дюна Dune
Ханс Циммер Hans Zimmer was not presented at the awards ceremony. Presenter Jason Momoa accepted the award on Zimmer's behalf.
Победитель
Все номинанты
Энканто 7.8
Энканто Encanto
Germaine Franco
Параллельные матери 6.8
Параллельные матери Madres paralelas
Alberto Iglesias
Oscar / Лучшая песня к фильму
Не время умирать 7.9
Не время умирать 007: No Time to Die
Финнеас О’Коннелл, Билли Айлиш For song "No Time to Die"
Победитель
Все номинанты
Четыре хороших дня 6.3
Четыре хороших дня Four Good Days
Diane Warren For song "Somehow You Do"
Энканто 7.8
Энканто Encanto
Лин-Мануэль Миранда For song "Dos Oruguitas"
Белфаст 6.8
Белфаст Belfast
Van Morrison For song "Down to Joy"
Король Ричард 7.4
Король Ричард King Richard
Бейонсе Ноулз, Dixson For song "Be Alive"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Дюна 8.0
Дюна Dune
Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos
Победитель
Все номинанты
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Дюна 8.0
Дюна Dune
Brian Connor, Gerd Nefzer, Paul Lambert, Tristan Myles
Победитель
Все номинанты
Шан-Чи и легенда десяти колец 8.0
Шан-Чи и легенда десяти колец Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Dan Oliver, Christopher Townsend, Joe Farrell, Sean Noel Walker
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
CODA: ребенок глухих родителей 8.0
CODA: ребенок глухих родителей Coda
Сиан Хедер
Победитель
Все номинанты
Oscar / Лучший анимационный полнометражный фильм
Энканто 7.8
Энканто Encanto
Байрон Ховард, Джаред Буш, Clark Spencer, Yvett Merino
Победитель
Все номинанты
Побег 8.0
Побег Flugt
Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen, Йонас Поэр Расмуссен, Charlotte de La Gournerie
Митчеллы против Машин 8.0
Митчеллы против Машин The Mitchells vs. the Machines
Kurt Albrecht, Фил Лорд, Кристофер Миллер, Майкл Рианда
Райя и последний дракон 7.9
Райя и последний дракон Raya and the Last Dragon
Peter Del Vecho, Osnat Shurer, Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада
Лука 7.9
Лука Luca
Andrea Warren, Энрико Касароса
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Windshield Wiper The Windshield Wiper
Leo Sanchez Barbosa, Alberto Mielgo
Победитель
Все номинанты
БоксБалет 6.7
БоксБалет BoksBalet
Антон Дьяков
Affairs of the Art Affairs of the Art
Joanna Quinn, Les Mills
Робин 7.1
Робин Robin Robin
Майкл Плиз, Дэн Оджари
Beast Bestia
Tevo Díaz, Hugo Covarrubias
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Лето души 8.1
Лето души Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)
Questlove, Robert Fyvolent, Joseph Patel, David Dinerstein
Победитель
Все номинанты
Writing with Fire Writing with Fire
Rintu Thomas, Sushmit Ghosh
Attica Attica
Стэнли Нельсон, Traci Curry
Ascension Ascension
Nathan Truesdell, Jessica Kingdon, Kira Simon-Kennedy
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
The Queen of Basketball The Queen of Basketball
Ben Proudfoot
Победитель
Все номинанты
Three Songs for Benazir Three Songs for Benazir
Elizabeth Mirzaei, Gulistan Mirzaei
Audible Audible
Matthew Ogens, Geoff McLean
Lead Me Home Lead Me Home
Джон Шенк, Педро Коз
When We Were Bullies When We Were Bullies
Jay Rosenblatt
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Сядь за руль моей машины 7.2
Сядь за руль моей машины Doraibu mai kâ / Drive My Car
Japan
Победитель
Все номинанты
Рука Бога 6.8
Рука Бога È stata la mano di Dio
Italy
Лунана: Як в классной комнате 7.4
Лунана: Як в классной комнате Lunana: A Yak in the Classroom
Bhutan
Побег 8.0
Побег Flugt
Denmark
Худший человек на свете 7.7
Худший человек на свете Verdens verste menneske
Norway
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
The Long Goodbye The Long Goodbye
Риз Ахмед, Энейл Кария
Победитель
Все номинанты
Please Hold Please Hold
K.D. Dávila, Omer Levin Menekse
Take and Run Ala kachuu
Maria Brendle, Nadine Lüchinger
On My Mind On My Mind
Kim Magnusson, Martin Strange-Hansen
The Dress Sukienka
Maciej Slesicki, Tadeusz Lysiak
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Белфаст 6.8
Белфаст Belfast
Кеннет Брана
Победитель
Все номинанты
Худший человек на свете 7.7
Худший человек на свете Verdens verste menneske
Йоаким Триер, Эскиль Вогт
Не смотрите наверх 7.2
Не смотрите наверх Don't Look Up
Адам МакКей, David Sirota
Король Ричард 7.4
Король Ричард King Richard
Зак Бэйлин
Лакричная пицца 7.6
Лакричная пицца Licorice Pizza
Пол Томас Андерсон
Oscar / Лучший звук
Дюна 8.0
Дюна Dune
Mac Ruth, Mark A. Mangini, Ron Bartlett, Doug Hemphill, Theo Green
Победитель
Все номинанты
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Ceremony date: March 25th, 2022
Победитель
Oscars Cheer Moment
Лига справедливости Зака Снайдера 8.6
Лига справедливости Зака Снайдера Zack Snyder's Justice League
The Flash Enters the Speed Force
Победитель
Все номинанты
Девушки мечты 7.1
Девушки мечты Dreamgirls
Effie White Singing "I'm Telling You"
Мстители: Финал 8.5
Мстители: Финал Avengers: Endgame
Avengers Assemble to Fight Thanos
Матрица 8.7
Матрица The Matrix
Neo's Bullet Dodging Backbend
Oscars Fan Favorite
Армия мертвецов 6.5
Армия мертвецов Army of the Dead
Победитель
Все номинанты
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
