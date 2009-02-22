Меню
Оскар 2009
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2009 году
Место проведения
Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения
22 февраля 2009
Oscar / Лучший фильм
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
Christian Colson
Победитель
6.5
Харви Милк
Milk
Bruce Cohen, Dan Jinks
7.8
Чтец
The Reader
Сидни Поллак, Энтони Мингелла, Donna Gigliotti, Redmond Morris
The nominations for Anthony Minghella and Sydney Pollack were posthumously.
6.5
Харви Милк
Milk
Bruce Cohen, Dan Jinks
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Kathleen Kennedy, Ceán Chaffin, Фрэнк Маршалл
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Kathleen Kennedy, Ceán Chaffin, Фрэнк Маршалл
7.3
Фрост против Никсона
Frost/Nixon
Рон Ховард, Брайан Грейзер, Eric Fellner
7.3
Фрост против Никсона
Frost/Nixon
Рон Ховард, Брайан Грейзер, Eric Fellner
Oscar / Лучшая мужская роль
Шон Пенн
Харви Милк
Победитель
Брэд Питт
Загадочная история Бенджамина Баттона
Фрэнк Ланджелла
Фрост против Никсона
Микки Рурк
Рестлер
Ричард Дженкинс
Посетитель
Oscar / Лучшая женская роль
Кейт Уинслет
Чтец
Победитель
Мелисса Лео
Замерзшая река
Мэрил Стрип
Сомнение
Энн Хэтэуэй
Рэйчел выходит замуж
Анджелина Джоли
Подмена
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Хит Леджер
Темный рыцарь
Posthumously. The award was accepted by his father, mother and sister. Ledger is the only actor to have won an award in this category after death.
Победитель
Филип Сеймур Хоффман
Сомнение
Джош Бролин
Харви Милк
Майкл Шеннон
Дорога перемен
Роберт Дауни-младший
Солдаты неудачи
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Пенелопа Крус
Вики Кристина Барселона
Победитель
Тараджи П. Хенсон
Загадочная история Бенджамина Баттона
Эми Адамс
Сомнение
Мариса Томей
Рестлер
Виола Дэвис
Сомнение
Oscar / Лучшая режиссура
Дэнни Бойл
Миллионер из трущоб
Победитель
Стивен Долдри
Чтец
Гас Ван Сент
Харви Милк
Дэвид Финчер
Загадочная история Бенджамина Баттона
Рон Ховард
Фрост против Никсона
Oscar / Лучшая операторская работа
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
Anthony Dod Mantle
Победитель
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Claudio Miranda
7.8
Чтец
The Reader
Roger Deakins, Chris Menges
7.6
Подмена
The Changeling
Том Стерн
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Уолли Пфистер
7.8
Чтец
The Reader
Roger Deakins, Chris Menges
Oscar / Лучший дизайн костюмов
7.2
Герцогиня
The Duchess
Michael O'Connor
Победитель
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Jacqueline West
6.5
Харви Милк
Milk
Danny Glicker
6.9
Австралия
Australia
Catherine Martin
7.3
Дорога перемен
Revolutionary Road
Albert Wolsky
Oscar / Лучший монтаж
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
Chris Dickens
Победитель
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Kirk Baxter, Angus Wall
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Kirk Baxter, Angus Wall
7.3
Фрост против Никсона
Frost/Nixon
Daniel P. Hanley, Mike Hill
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Lee Smith
6.5
Харви Милк
Milk
Elliot Graham
Oscar / Лучший грим и причёски
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Greg Cannom
Победитель
7.7
Хеллбой 2: Золотая армия
Hellboy 2: The Golden Army
Mike Elizalde, Thomas Floutz
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
John Caglione Jr., Conor O'Sullivan
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
John Caglione Jr., Conor O'Sullivan
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
A.R. Rahman
Победитель
7.6
Вызов
Defiance
James Newton Howard
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Alexandre Desplat
8.5
ВАЛЛ-И
WALL·E
Thomas Newman
6.5
Харви Милк
Milk
Дэнни Элфман
Oscar / Лучшая песня к фильму
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
A.R. Rahman, Gulzar
For the song "Jai Ho".
Победитель
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
A.R. Rahman, M.I.A.
For the song "O Saya".
8.5
ВАЛЛ-И
WALL·E
Thomas Newman, Питер Габриел
For the song "Down to Earth".
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
A.R. Rahman, M.I.A.
For the song "O Saya".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Donald Graham Burt, Victor J. Zolfo
Победитель
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Nathan Crowley, Peter Lando
7.2
Герцогиня
The Duchess
Rebecca Alleway, Michael Carlin
7.3
Дорога перемен
Revolutionary Road
Debra Schutt, Кристи Зиа
7.2
Герцогиня
The Duchess
Rebecca Alleway, Michael Carlin
7.6
Подмена
The Changeling
Gary Fettis, James J. Murakami
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Eric Barba, Craig Barron, Burt Dalton, Steve Preeg
Победитель
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Eric Barba, Craig Barron, Burt Dalton, Steve Preeg
Победитель
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Nick Davis, Chris Corbould, Paul J. Franklin, Tim Webber
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Nick Davis, Chris Corbould, Paul J. Franklin, Tim Webber
8.3
Железный человек
Iron Man
Shane Mahan, John Nelson, Ben Snow, Daniel Sudick
8.3
Железный человек
Iron Man
Shane Mahan, John Nelson, Ben Snow, Daniel Sudick
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
Саймон Бофой
Победитель
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Eric Roth, Робин Суикорд
7.8
Чтец
The Reader
Дэвид Хэа
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Eric Roth, Робин Суикорд
7.3
Фрост против Никсона
Frost/Nixon
Peter Morgan
7.5
Сомнение
Doubt
Джон Патрик Шэнли
Oscar / Лучший анимационный полнометражный фильм
8.5
ВАЛЛ-И
WALL·E
Эндрю Стэнтон
Победитель
7.5
Вольт
Bolt
Байрон Ховард, Крис Уильямс
7.5
Вольт
Bolt
Байрон Ховард, Крис Уильямс
8.0
Кунг-Фу Панда
Kung Fu Panda
Марк Осборн, Джон Стивенсон
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
8.2
Домик из кубиков
Tsumiki no ie / The House of Small Cubes
Кунио Като
Победитель
Oktapodi
Oktapodi
Thierry Marchand, Emud Mokhberi
This Way Up
This Way Up
Adam Foulkes, Alan Smith
8.3
Престо
Presto
Даг Свитлэнд
7.1
Уборная история - любовная история
Lavatory - Lovestory
Константин Бронзит
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
7.7
Человек на канате
Man on Wire
Джеймс Марш, Simon Chinn
Победитель
7.7
Человек на канате
Man on Wire
Джеймс Марш, Simon Chinn
Победитель
The Garden
The Garden
Скотт Хэмилтон Кеннеди
7.3
Мутная вода
Trouble the Water
Тиа Лессин, Карл Дил
7.7
Встречи на краю света
Encounters at the End of the World
Вернер Херцог, Henry Kaiser
7.3
Мутная вода
Trouble the Water
Тиа Лессин, Карл Дил
The Betrayal
The Betrayal - Nerakhoon
Курас, Эллен, Thavisouk Phrasavath
7.7
Встречи на краю света
Encounters at the End of the World
Вернер Херцог, Henry Kaiser
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Smile Pinki
Smile Pinki
Меган Милан
Победитель
The Witness from the Balcony of Room 306
The Witness from the Balcony of Room 306
Adam Pertofsky, Margaret Hyde
The Conscience of Nhem En
The Conscience of Nhem En
Стивен Окадзаки
The Final Inch
The Final Inch
Tom Grant, Ирен Тейлор Бродски
The Witness from the Balcony of Room 306
The Witness from the Balcony of Room 306
Adam Pertofsky, Margaret Hyde
The Final Inch
The Final Inch
Tom Grant, Ирен Тейлор Бродски
Oscar / Лучший звуковой монтаж
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Richard King
Победитель
7.1
Особо опасен!
Wanted
Wylie Stateman
8.3
Железный человек
Iron Man
Christopher Boyes, Frank E. Eulner
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
Glenn Freemantle, Tom Sayers
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
Glenn Freemantle, Tom Sayers
8.5
ВАЛЛ-И
WALL·E
Мэттью Вуд, Бен Бертт
8.3
Железный человек
Iron Man
Christopher Boyes, Frank E. Eulner
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
7.7
Ушедшие
Okuribito / Departures
Japan.
Победитель
8.0
Комплекс Баадер-Майнхоф
Der Baader Meinhof Komplex
Germany.
7.4
Класс
Entre les murs
France.
7.6
Вальс с Баширом
Waltz with Bashir
Israel.
7.2
Реванш
Revanche
Austria.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Toyland
Spielzeugland
Jochen Alexander Freydank
Победитель
Manon on the Asphalt
Manon sur le bitume
Elizabeth Marre, Olivier Pont
The Pig
Grisen
Tivi Magnusson, Дорт Хёг
7.1
Новичок
New Boy
Tamara Anghie, Стеф Грин
On the Line
Auf der Strecke
Reto Caffi
The Pig
Grisen
Tivi Magnusson, Дорт Хёг
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
6.5
Харви Милк
Milk
Дастин Лэнс Блэк
Победитель
6.7
Беззаботная
Happy-Go-Lucky
Майк Ли
7.7
Залечь на дно в Брюгге
In Bruges
Мартин МакДона
8.5
ВАЛЛ-И
WALL·E
Эндрю Стэнтон, Пит Доктер, Jim Reardon
6.7
Замерзшая река
Frozen River
Кортни Хант
Oscar / Лучший звук
8.1
Миллионер из трущоб
Slumdog Millionaire
Richard Pryke, Ian Tapp, Resul Pookutty
Победитель
8.5
ВАЛЛ-И
WALL·E
Бен Бертт, Tom Myers, Michael Semanick
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick, Mark Weingarten
7.1
Особо опасен!
Wanted
Petr Forejt, Chris Jenkins, Frank A. Montaño
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Lora Hirschberg, Ed Novick, Gary A. Rizzo
8.8
Темный рыцарь
The Dark Knight
Lora Hirschberg, Ed Novick, Gary A. Rizzo
7.1
Особо опасен!
Wanted
Petr Forejt, Chris Jenkins, Frank A. Montaño
8.5
ВАЛЛ-И
WALL·E
Бен Бертт, Tom Myers, Michael Semanick
8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона
The Curious Case of Benjamin Button
Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick, Mark Weingarten
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
Mark Kimball
Победитель
Gordon E. Sawyer Award
Ed Catmull
Победитель
Jean Hersholt Humanitarian Award
Джерри Льюис
Победитель
