Оскар 2009

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2009 году

Место проведения Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 22 февраля 2009
Oscar / Лучший фильм
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
Christian Colson
Победитель
Все номинанты
Харви Милк 6.5
Харви Милк Milk
Bruce Cohen, Dan Jinks
Чтец 7.8
Чтец The Reader
Сидни Поллак, Энтони Мингелла, Donna Gigliotti, Redmond Morris The nominations for Anthony Minghella and Sydney Pollack were posthumously.
Харви Милк 6.5
Харви Милк Milk
Bruce Cohen, Dan Jinks
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Kathleen Kennedy, Ceán Chaffin, Фрэнк Маршалл
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Kathleen Kennedy, Ceán Chaffin, Фрэнк Маршалл
Фрост против Никсона 7.3
Фрост против Никсона Frost/Nixon
Рон Ховард, Брайан Грейзер, Eric Fellner
Фрост против Никсона 7.3
Фрост против Никсона Frost/Nixon
Рон Ховард, Брайан Грейзер, Eric Fellner
Oscar / Лучшая мужская роль
Шон Пенн
Шон Пенн
Харви Милк
Победитель
Все номинанты
Брэд Питт
Брэд Питт
Загадочная история Бенджамина Баттона
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Фрост против Никсона
Микки Рурк
Микки Рурк
Рестлер
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Посетитель
Oscar / Лучшая женская роль
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Чтец
Победитель
Все номинанты
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Замерзшая река
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Сомнение
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Рэйчел выходит замуж
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Подмена
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Хит Леджер
Хит Леджер
Темный рыцарь Posthumously. The award was accepted by his father, mother and sister. Ledger is the only actor to have won an award in this category after death.
Победитель
Все номинанты
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Сомнение
Джош Бролин
Джош Бролин
Харви Милк
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Дорога перемен
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Солдаты неудачи
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Вики Кристина Барселона
Победитель
Все номинанты
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон
Загадочная история Бенджамина Баттона
Эми Адамс
Эми Адамс
Сомнение
Мариса Томей
Мариса Томей
Рестлер
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Сомнение
Oscar / Лучшая режиссура
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл
Миллионер из трущоб
Победитель
Все номинанты
Стивен Долдри
Стивен Долдри
Чтец
Гас Ван Сент
Гас Ван Сент
Харви Милк
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
Загадочная история Бенджамина Баттона
Рон Ховард
Рон Ховард
Фрост против Никсона
Oscar / Лучшая операторская работа
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
Anthony Dod Mantle
Победитель
Все номинанты
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Claudio Miranda
Чтец 7.8
Чтец The Reader
Roger Deakins, Chris Menges
Подмена 7.6
Подмена The Changeling
Том Стерн
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
Уолли Пфистер
Чтец 7.8
Чтец The Reader
Roger Deakins, Chris Menges
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Герцогиня 7.2
Герцогиня The Duchess
Michael O'Connor
Победитель
Все номинанты
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Jacqueline West
Харви Милк 6.5
Харви Милк Milk
Danny Glicker
Австралия 6.9
Австралия Australia
Catherine Martin
Дорога перемен 7.3
Дорога перемен Revolutionary Road
Albert Wolsky
Oscar / Лучший монтаж
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
Chris Dickens
Победитель
Все номинанты
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Kirk Baxter, Angus Wall
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Kirk Baxter, Angus Wall
Фрост против Никсона 7.3
Фрост против Никсона Frost/Nixon
Daniel P. Hanley, Mike Hill
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
Lee Smith
Харви Милк 6.5
Харви Милк Milk
Elliot Graham
Oscar / Лучший грим и причёски
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Greg Cannom
Победитель
Все номинанты
Хеллбой 2: Золотая армия 7.7
Хеллбой 2: Золотая армия Hellboy 2: The Golden Army
Mike Elizalde, Thomas Floutz
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
John Caglione Jr., Conor O'Sullivan
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
John Caglione Jr., Conor O'Sullivan
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
A.R. Rahman
Победитель
Все номинанты
Вызов 7.6
Вызов Defiance
James Newton Howard
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Alexandre Desplat
ВАЛЛ-И 8.5
ВАЛЛ-И WALL·E
Thomas Newman
Харви Милк 6.5
Харви Милк Milk
Дэнни Элфман
Oscar / Лучшая песня к фильму
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
A.R. Rahman, Gulzar For the song "Jai Ho".
Победитель
Все номинанты
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
A.R. Rahman, M.I.A. For the song "O Saya".
ВАЛЛ-И 8.5
ВАЛЛ-И WALL·E
Thomas Newman, Питер Габриел For the song "Down to Earth".
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
A.R. Rahman, M.I.A. For the song "O Saya".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Donald Graham Burt, Victor J. Zolfo
Победитель
Все номинанты
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
Nathan Crowley, Peter Lando
Герцогиня 7.2
Герцогиня The Duchess
Rebecca Alleway, Michael Carlin
Дорога перемен 7.3
Дорога перемен Revolutionary Road
Debra Schutt, Кристи Зиа
Герцогиня 7.2
Герцогиня The Duchess
Rebecca Alleway, Michael Carlin
Подмена 7.6
Подмена The Changeling
Gary Fettis, James J. Murakami
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Eric Barba, Craig Barron, Burt Dalton, Steve Preeg
Победитель
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Eric Barba, Craig Barron, Burt Dalton, Steve Preeg
Победитель
Все номинанты
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
Nick Davis, Chris Corbould, Paul J. Franklin, Tim Webber
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
Nick Davis, Chris Corbould, Paul J. Franklin, Tim Webber
Железный человек 8.3
Железный человек Iron Man
Shane Mahan, John Nelson, Ben Snow, Daniel Sudick
Железный человек 8.3
Железный человек Iron Man
Shane Mahan, John Nelson, Ben Snow, Daniel Sudick
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
Саймон Бофой
Победитель
Все номинанты
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Eric Roth, Робин Суикорд
Чтец 7.8
Чтец The Reader
Дэвид Хэа
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Eric Roth, Робин Суикорд
Фрост против Никсона 7.3
Фрост против Никсона Frost/Nixon
Peter Morgan
Сомнение 7.5
Сомнение Doubt
Джон Патрик Шэнли
Oscar / Лучший анимационный полнометражный фильм
ВАЛЛ-И 8.5
ВАЛЛ-И WALL·E
Эндрю Стэнтон
Победитель
Все номинанты
Вольт 7.5
Вольт Bolt
Байрон Ховард, Крис Уильямс
Вольт 7.5
Вольт Bolt
Байрон Ховард, Крис Уильямс
Кунг-Фу Панда 8.0
Кунг-Фу Панда Kung Fu Panda
Марк Осборн, Джон Стивенсон
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Домик из кубиков 8.2
Домик из кубиков Tsumiki no ie / The House of Small Cubes
Кунио Като
Победитель
Все номинанты
Oktapodi Oktapodi
Thierry Marchand, Emud Mokhberi
This Way Up This Way Up
Adam Foulkes, Alan Smith
Престо 8.3
Престо Presto
Даг Свитлэнд
Уборная история - любовная история 7.1
Уборная история - любовная история Lavatory - Lovestory
Константин Бронзит
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Человек на канате 7.7
Человек на канате Man on Wire
Джеймс Марш, Simon Chinn
Победитель
Человек на канате 7.7
Человек на канате Man on Wire
Джеймс Марш, Simon Chinn
Победитель
Все номинанты
The Garden The Garden
Скотт Хэмилтон Кеннеди
Мутная вода 7.3
Мутная вода Trouble the Water
Тиа Лессин, Карл Дил
Встречи на краю света 7.7
Встречи на краю света Encounters at the End of the World
Вернер Херцог, Henry Kaiser
Мутная вода 7.3
Мутная вода Trouble the Water
Тиа Лессин, Карл Дил
The Betrayal The Betrayal - Nerakhoon
Курас, Эллен, Thavisouk Phrasavath
Встречи на краю света 7.7
Встречи на краю света Encounters at the End of the World
Вернер Херцог, Henry Kaiser
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Smile Pinki Smile Pinki
Меган Милан
Победитель
Все номинанты
The Witness from the Balcony of Room 306 The Witness from the Balcony of Room 306
Adam Pertofsky, Margaret Hyde
The Conscience of Nhem En The Conscience of Nhem En
Стивен Окадзаки
The Final Inch The Final Inch
Tom Grant, Ирен Тейлор Бродски
The Witness from the Balcony of Room 306 The Witness from the Balcony of Room 306
Adam Pertofsky, Margaret Hyde
The Final Inch The Final Inch
Tom Grant, Ирен Тейлор Бродски
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
Richard King
Победитель
Все номинанты
Особо опасен! 7.1
Особо опасен! Wanted
Wylie Stateman
Железный человек 8.3
Железный человек Iron Man
Christopher Boyes, Frank E. Eulner
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
Glenn Freemantle, Tom Sayers
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
Glenn Freemantle, Tom Sayers
ВАЛЛ-И 8.5
ВАЛЛ-И WALL·E
Мэттью Вуд, Бен Бертт
Железный человек 8.3
Железный человек Iron Man
Christopher Boyes, Frank E. Eulner
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Ушедшие 7.7
Ушедшие Okuribito / Departures
Japan.
Победитель
Все номинанты
Комплекс Баадер-Майнхоф 8.0
Комплекс Баадер-Майнхоф Der Baader Meinhof Komplex
Germany.
Класс 7.4
Класс Entre les murs
France.
Вальс с Баширом 7.6
Вальс с Баширом Waltz with Bashir
Israel.
Реванш 7.2
Реванш Revanche
Austria.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Toyland Spielzeugland
Jochen Alexander Freydank
Победитель
Все номинанты
Manon on the Asphalt Manon sur le bitume
Elizabeth Marre, Olivier Pont
The Pig Grisen
Tivi Magnusson, Дорт Хёг
Новичок 7.1
Новичок New Boy
Tamara Anghie, Стеф Грин
On the Line Auf der Strecke
Reto Caffi
The Pig Grisen
Tivi Magnusson, Дорт Хёг
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Харви Милк 6.5
Харви Милк Milk
Дастин Лэнс Блэк
Победитель
Все номинанты
Беззаботная 6.7
Беззаботная Happy-Go-Lucky
Майк Ли
Залечь на дно в Брюгге 7.7
Залечь на дно в Брюгге In Bruges
Мартин МакДона
ВАЛЛ-И 8.5
ВАЛЛ-И WALL·E
Эндрю Стэнтон, Пит Доктер, Jim Reardon
Замерзшая река 6.7
Замерзшая река Frozen River
Кортни Хант
Oscar / Лучший звук
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
Richard Pryke, Ian Tapp, Resul Pookutty
Победитель
Все номинанты
ВАЛЛ-И 8.5
ВАЛЛ-И WALL·E
Бен Бертт, Tom Myers, Michael Semanick
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick, Mark Weingarten
Особо опасен! 7.1
Особо опасен! Wanted
Petr Forejt, Chris Jenkins, Frank A. Montaño
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
Lora Hirschberg, Ed Novick, Gary A. Rizzo
Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь The Dark Knight
Lora Hirschberg, Ed Novick, Gary A. Rizzo
Особо опасен! 7.1
Особо опасен! Wanted
Petr Forejt, Chris Jenkins, Frank A. Montaño
ВАЛЛ-И 8.5
ВАЛЛ-И WALL·E
Бен Бертт, Tom Myers, Michael Semanick
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick, Mark Weingarten
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
Mark Kimball
Победитель
Gordon E. Sawyer Award
Ed Catmull
Победитель
Jean Hersholt Humanitarian Award
Джерри Льюис
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
