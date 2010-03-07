Меню
Оскар 2010

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2010 году

Место проведения Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 7 марта 2010

82-я церемония награждения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2009 год состоялась 7 марта 2010 года в театре Кодак в Лос-Анджелесе. Церемония состоялась не как обычно в конце февраля, а в начале марта, так как с 12 по 28 февраля 2010 года в канадском городе Ванкувер проходили зимние Олимпийские игры.

Номинанты, в 24 категориях, были объявлены 2 февраля 2010 года. Церемонию вели известныe актёры Алек Болдуин и Стив Мартин.

Абсолютным лидером по числу наград, шесть из девяти номинаций, стал фильм режиссёра Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури». Кэтрин Бигелоу стала первой женщиной за всю историю «Оскара», получившей награду за режиссёрскую работу.

 Фильм «Аватар», который также участвовал в девяти номинациях, был удостоен премии только в трёх категориях. В этот раз номинантов на главный приз в категории «Лучший фильм» было не пять, а десять. Это было сделано для того, чтобы такие кассовые фильмы, как «Аватар» и другие, имели шанс попасть в почётную номинацию.

Oscar / Лучший фильм
Повелитель бури 7.3
Повелитель бури The Hurt Locker
Кэтрин Бигелоу, Greg Shapiro, Nicolas Chartier, Mark Boal
Победитель
Все номинанты
Вверх 8.1
Вверх Up
Jonas Rivera
Воспитание чувств 7.4
Воспитание чувств An Education
Finola Dwyer, Amanda Posey
Мне бы в небо 7.5
Мне бы в небо Up in the Air
Daniel Dubiecki, Айвэн Райтман, Джейсон Райтман
Серьезный человек 7.1
Серьезный человек A Serious Man
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Невидимая сторона 7.7
Невидимая сторона The Blind Side
Broderick Johnson, Andrew A. Kosove, Gil Netter
Бесславные ублюдки 8.0
Бесславные ублюдки Inglourious Basterds
Lawrence Bender
Oscar / Лучшая мужская роль
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Сумасшедшее сердце
Победитель
Все номинанты
Колин Ферт
Колин Ферт
Одинокий мужчина
Морган Фриман
Морган Фриман
Непокоренный
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Мне бы в небо
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Повелитель бури
Oscar / Лучшая женская роль
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Невидимая сторона
Победитель
Все номинанты
Габури Сидибе
Габури Сидибе
Сокровище
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Последнее воскресение
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Воспитание чувств
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Бесславные ублюдки
Победитель
Все номинанты
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Посланник
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Последнее воскресение
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Милые кости
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Непокоренный
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Моник
Моник
Сокровище
Победитель
Все номинанты
Вера Фармига
Вера Фармига
Мне бы в небо
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Сумасшедшее сердце
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Мне бы в небо
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Девять
Oscar / Лучшая режиссура
Кэтрин Бигелоу
Кэтрин Бигелоу
Повелитель бури Kathryn Bigelow became the first woman to win an Academy Award for Best Director.
Победитель
Все номинанты
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Бесславные ублюдки
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон
Аватар
Джейсон Райтман
Джейсон Райтман
Мне бы в небо
Ли Дэниелс
Ли Дэниелс
Сокровище
Oscar / Лучшая операторская работа
Аватар 8.4
Аватар Avatar
Mauro Fiore
Победитель
Все номинанты
Гарри Поттер и Принц-Полукровка 7.7
Гарри Поттер и Принц-Полукровка Harry Potter and the Half-Blood Prince
Bruno Delbonnel
Бесславные ублюдки 8.0
Бесславные ублюдки Inglourious Basterds
Robert Richardson
Белая лента 7.7
Белая лента Das weiße Band
Christian Berger
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Молодая Виктория 7.3
Молодая Виктория The Young Victoria
Sandy Powell
Победитель
Все номинанты
Коко до Шанель 7.0
Коко до Шанель Coco avant Chanel
Catherine Leterrier
Девять 6.7
Девять Nine
Colleen Atwood
Яркая звезда 7.3
Яркая звезда Bright Star
Janet Patterson
Воображариум доктора Парнаса 6.9
Воображариум доктора Парнаса The Imaginarium of Doctor Parnassus
Monique Prudhomme
Oscar / Лучший монтаж
Все номинанты
Сокровище 7.1
Сокровище Precious: Based on the Novel Push by Sapphire
Joe Klotz
Бесславные ублюдки 8.0
Бесславные ублюдки Inglourious Basterds
Sally Menke
Oscar / Лучший грим и причёски
Звездный путь 7.8
Звездный путь Star Trek
Barney Burman, Mindy Hall, Joel Harlow
Победитель
Все номинанты
Молодая Виктория 7.3
Молодая Виктория The Young Victoria
Jon Henry Gordon, Jenny Shircore
Изумительный 7.0
Изумительный Il divo
Aldo Signoretti, Vittorio Sodano
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Вверх 8.1
Вверх Up
Майкл Джаккино
Победитель
Все номинанты
Шерлок Холмс 8.0
Шерлок Холмс Sherlock Holmes
Ханс Циммер
Аватар 8.4
Аватар Avatar
Джеймс Хорнер
Бесподобный мистер Фокс 7.6
Бесподобный мистер Фокс The Fantastic Mr. Fox
Alexandre Desplat
Oscar / Лучшая песня к фильму
Все номинанты
Девять 6.7
Девять Nine
Maury Yeston For the song "Take It All".
Париж! Париж! 7.0
Париж! Париж! Faubourg 36
Reinhardt Wagner, Frank Thomas For the song "Loin de Paname".
Принцесса и лягушка 7.4
Принцесса и лягушка The Princess and the Frog
Randy Newman For the song "Almost There".
Принцесса и лягушка 7.4
Принцесса и лягушка The Princess and the Frog
Randy Newman For the song "Down in New Orleans".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Все номинанты
Девять 6.7
Девять Nine
John Myhre, Gordon Sim
Молодая Виктория 7.3
Молодая Виктория The Young Victoria
Maggie Gray, Patrice Vermette
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Все номинанты
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Сокровище 7.1
Сокровище Precious: Based on the Novel Push by Sapphire
Джеффри Флетчер Geoffrey Fletcher became the first African American to win a Best Screenplay Oscar (Original or Adapted).
Победитель
Все номинанты
Район №9 8.0
Район №9 District 9
Нил Бломкамп, Terri Tatchell
Воспитание чувств 7.4
Воспитание чувств An Education
Ник Хорнби
В петле 7.4
В петле In the Loop
Армандо Ианнуччи, Tony Roche, Simon Blackwell, Джесси Армстронг
Oscar / Лучший анимационный полнометражный фильм
Вверх 8.1
Вверх Up
Пит Доктер
Победитель
Все номинанты
Бесподобный мистер Фокс 7.6
Бесподобный мистер Фокс The Fantastic Mr. Fox
Уэс Андерсон
Тайна Келлс 7.3
Тайна Келлс The Secret of Kells
Томм Мур
Принцесса и лягушка 7.4
Принцесса и лягушка The Princess and the Frog
Рон Клементс, Джон Маскер
Коралина в стране кошмаров 7.7
Коралина в стране кошмаров Coraline
Генри Селик
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Logorama Logorama
Nicolas Schmerkin
Победитель
Все номинанты
Granny O'Grimm's Sleeping Beauty Granny O'Grimm's Sleeping Beauty
Darragh O'Connell, Nicky Phelan
The Lady and the Reaper (La dama y la muerte) The Lady and the Reaper (La dama y la muerte)
Javier Recio Gracia
French Roast French Roast
Fabrice Joubert
Wallace & Gromit: A Matter of Loaf and Death A Matter of Loaf and Death
Ник Парк
Granny O'Grimm's Sleeping Beauty Granny O'Grimm's Sleeping Beauty
Darragh O'Connell, Nicky Phelan
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Бухта 8.4
Бухта The Cove
Фишер Стивенс, Луи Сахойос
Победитель
Все номинанты
Корпорация «Еда» 7.7
Корпорация «Еда» Food, Inc.
Роберт Кеннер, Elise Pearlstein
The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers
Rick Goldsmith, Judith Ehrlich
Which Way Home Which Way Home
Ребекка Каммиса
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Music by Prudence Music by Prudence
Elinor Burkett, Роджер Росс Уильямс Roger Ross Williams becomes the first African American to win in this category.
Победитель
Все номинанты
7.5
Кролик по-берлински Krolik po berlinsku
Бартек Конопка, Anna Wydra
The Last Campaign of Governor Booth Gardner The Last Campaign of Governor Booth Gardner
Daniel Junge, Henry Ansbacher
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Все номинанты
Звездный путь 7.8
Звездный путь Star Trek
Alan Rankin, Mark P. Stoeckinger
Вверх 8.1
Вверх Up
Tom Myers, Michael Silvers
Аватар 8.4
Аватар Avatar
Christopher Boyes, Gwendolyn Yates Whittle
Бесславные ублюдки 8.0
Бесславные ублюдки Inglourious Basterds
Wylie Stateman
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Тайна в его глазах 7.4
Тайна в его глазах El secreto de sus ojos
Argentina.
Победитель
Все номинанты
Пророк 7.5
Пророк Un prophète
France.
Аджами 6.9
Аджами Ajami
Israel.
Белая лента 7.7
Белая лента Das weiße Band
Germany.
Молоко скорби 6.2
Молоко скорби Teta asustada, La
Peru.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
The New Tenants The New Tenants
Tivi Magnusson, Йоахим Бак
Победитель
Все номинанты
Kavi Kavi
Gregg Helvey
Instead of Abracadabra Istället för abrakadabra
Mathias Fjellström, Патрик Эклунд
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Повелитель бури 7.3
Повелитель бури The Hurt Locker
Mark Boal
Победитель
Все номинанты
Серьезный человек 7.1
Серьезный человек A Serious Man
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Посланник 6.2
Посланник The Messenger
Alessandro Camon, Орен Муверман
Бесславные ублюдки 8.0
Бесславные ублюдки Inglourious Basterds
Квентин Тарантино
Oscar / Лучший звук
Все номинанты
Scientific and Engineering Award
Márk Jászberényi
For their contributions to the development of the Lustre color correction system, which enables real-time digital manipulation of motion picture imagery during the digital intermediate process.
Победитель
Gyula Priskin
For their contributions to the development of the Lustre color correction system, which enables real-time digital manipulation of motion picture imagery during the digital intermediate process.
Победитель
Christophe Hery
For the development of point-based rendering for indirect illumination and ambient occlusion.
Победитель
Per Christensen
For the development of point-based rendering for indirect illumination and ambient occlusion.
Победитель
Martin Tlaskal
For their contributions to the development of the Baselight color correction system, which enables real-time digital manipulation of motion picture imagery during the digital intermediate process.
Победитель
Steve Chapman
For their contributions to the development of the Baselight color correction system, which enables real-time digital manipulation of motion picture imagery during the digital intermediate process.
Победитель
Jim Rodnunsky
For the development of the Cablecam 3-D volumetric suspended cable camera technologies.
Победитель
Alex MacDonald
For the development of the Cablecam 3-D volumetric suspended cable camera technologies.
Победитель
Mark Chapman
For the development of the Cablecam 3-D volumetric suspended cable camera technologies.
Победитель
Wolfgang Lempp
For the development of the Northlight film scanner, which enables high-resolution, pin-registered scanning in the motion picture digital intermediate process.
Победитель
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Джон Калли
Победитель
Honorary Award
