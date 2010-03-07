82-я церемония награждения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2009 год состоялась 7 марта 2010 года в театре Кодак в Лос-Анджелесе. Церемония состоялась не как обычно в конце февраля, а в начале марта, так как с 12 по 28 февраля 2010 года в канадском городе Ванкувер проходили зимние Олимпийские игры.

Номинанты, в 24 категориях, были объявлены 2 февраля 2010 года. Церемонию вели известныe актёры Алек Болдуин и Стив Мартин.

Абсолютным лидером по числу наград, шесть из девяти номинаций, стал фильм режиссёра Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури». Кэтрин Бигелоу стала первой женщиной за всю историю «Оскара», получившей награду за режиссёрскую работу.

Фильм «Аватар», который также участвовал в девяти номинациях, был удостоен премии только в трёх категориях. В этот раз номинантов на главный приз в категории «Лучший фильм» было не пять, а десять. Это было сделано для того, чтобы такие кассовые фильмы, как «Аватар» и другие, имели шанс попасть в почётную номинацию.