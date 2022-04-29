Дэмьен Шазелл - американский независимый режиссер, сценарист, оператор и актер, родился 19 января 1985 в Провиденсе (штат Род-Айленд, США). Мать Дэмьена, Силия – писательница и профессор истории в колледже Нью-Джерси, а отец Бернар – известный ученый в области информационных технологий. Еще с ранних лет мальчик проявлял огромный интерес к кинематографу и мечтал о карьере музыканта. В школьные годы он попробовал себя в качестве барабанщика в джаз-бэнде. Отсутствие каких-либо уникальных способностей Дэмьен старался компенсировать трудолюбием и целеустремленностью, но все его попытки успехом не увенчались, а после работы с требовательными и честными преподавателями он понял, что ему не суждено осуществить свою мечту, поэтому позже он направит все свои силы на второе увлечение – кино. Высшее образование будущий режиссер и сценарист получил в Гарварде по специальности «Режиссура и кинопроизводство».

Фильмы Дэмьена Шазелла

Дебютом Шазелла в качестве режиссера, продюсера и сценариста стала лента «Гай и Мэдлин на скамейке в парке» (2009). Далее он выступил со-сценаристом картины «Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие» Эда Гас-Донелли (2013). В этом же году на экраны вышел триллер «Торжественный финал», к которому Дэмьен написал сценарий. Эта лента повествует о пианисте со страхом сцены, игравшем под угрозой смерти.

Дэмьен Шазелл - «Одержимость»

В одном из интервью Шазелл заявил, что ему неинтересно быть «сценаристом по найму», он хочет сотворить собственную историю. Кроме того, профессиональное чутье подсказывало ему, что истории, над которыми он трудился как сценарист, должны быть написаны и сняты по-другому. Ради эксперимента Дэмьен написал сценарий к фильму «Одержимость», но тот получился слишком личным. Позже в одном интервью он признался, что в основу истории легли его взаимоотношения со своим строгим и требовательным учителем музыки, и именно он был прототипом главного героя «Одержимости». После того, как Дэмьен рассказал основные идеи продюсерам, на фильм был выделен очень скромный бюджет, на который была снята короткометражку. Однако после ее просмотра продюсеры тут же одобрили высокобюджетную версию, которая в 2013 году получила пять номинаций на премию «Оскар», одержав победу в трех. Одна из наград была вручена за «Лучший адаптированный сценарий» Шазелла. Главную роль в картине сыграл актер Майлз Теллер. Так, благодаря сценарию «Одержимости» Дэмьен Шазелл мгновенно стал знаменит.

Дэмьен Шазелл - «Ла-Ла Ленд»

В декабре 2016 года в прокат вышел мюзикл «Ла-Ла Ленд», где главных персонажей сыграли Райан Гослинг и Эмма Стоун. Фильм мгновенно завоевал любовь зрителей по всему миру своей яркостью, теплотой и вдохновляющим содержанием. В ней можно увидеть все: любовь, расставания, мечты, предвкушение будущего, неудачи и способы их преодоления. Критики также с восторгом приняли эту ленту, она завоевала шесть премий «Оскар» (из четырнадцати номинаций), а Шазелл получил статуэтку за «Лучшую режиссуру». В интервью Дэмьен поведал, что идея создать мюзикл в стиле «классических 50-х годов» пришла к нему и его соседу по общежитию с музыкального факультета еще в 17 лет. Тогда они вместе расклеивали фото актеров и актрис «старого Голливуда», их костюмов, мест съемки и культовых кадров. Молодые люди собрали, проанализировали и преобразовали в современный продукт несколько самых легендарных мюзиклов тех времен. Очевидно, что результат превзошел все ожидания.

Триумф проекта был омрачен проколом организаторов премии «Оскар» – в конце вечера авторам мюзикла была по ошибке вручена статуэтка за «Лучший фильм», которую на самом деле выиграла лента «Лунный свет». Эту оплошность быстро исправили, награда нашла своего победителя, но вся команда представителей мюзикла во главе с Дэмьеном Шазеллом была очень разочарована.

В том же году на широкие экраны вышел фильм «Кловерфилд, 10», где Дэмьен был со-автором сценария. Ему также было сделано предложение режиссировать картину вместо Дж. Дж. Абрамса, но он отказался. Хоть на первый взгляд кажется, что фильмография Дэмьена Шазелла не богата, каждый фильм, к которому он приложил руку стал настоящим шедевром. Критики говорят, что кинематографический талант Дэмьена – это оригинальность подачи материала, цельность сюжета, выверенность диалогов и атмосферность картинки.

Личная жизнь Дэмьена Шазелла

Шазелл был женат на своей однокурснице Жасмин МакГлейд, однако спустя четыре года брак распался. Через год Дэмьен закрутил роман с актрисой и бизнес-леди Оливией Гамильтон. Эти отношения длятся уже более двух лет.