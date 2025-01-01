Меню
Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 1932

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1932 году

Место проведения Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 18 ноября 1932
Oscar / Лучший фильм
Гранд-отель 7.4
Гранд-отель Grand Hotel
Победитель
Все номинанты
The Smiling Lieutenant The Smiling Lieutenant
Arrowsmith Arrowsmith
Шанхайский экспресс 7.8
Шанхайский экспресс Shanghai Express
Bad Girl Bad Girl
Один час с тобой 7.1
Один час с тобой One hour with you
The Champ The Champ
Five Star Final Five Star Final
Oscar / Лучшая мужская роль
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Доктор Джекилл и мистер Хайд Tied with Wallace Beery for The Champ (1931).
Победитель
Уоллес Бири
The Champ Tied with Fredric March for Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931).
Победитель
Все номинанты
Alfred Lunt
The Guardsman
Oscar / Лучшая женская роль
Хелен Хэйс
The Sin of Madelon Claudet
Победитель
Все номинанты
Marie Dressler
Emma
Lynn Fontanne
The Guardsman
Oscar / Лучшая режиссура
Фрэнк Борзеги
Bad Girl
Победитель
Все номинанты
Кинг Видор
The Champ
Джозеф фон Штернберг
Шанхайский экспресс
Oscar / Лучшая операторская работа
Шанхайский экспресс 7.8
Шанхайский экспресс Shanghai Express
Ли Гармс
Победитель
Все номинанты
Arrowsmith Arrowsmith
Ray June
Доктор Джекилл и мистер Хайд 8.0
Доктор Джекилл и мистер Хайд Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Karl Struss
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Transatlantic Transatlantic
Gordon Wiles
Победитель
Все номинанты
Arrowsmith Arrowsmith
Richard Day
Свободу нам! 7.5
Свободу нам! À nous la liberté
Lazare Meerson
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Bad Girl Bad Girl
Edwin J. Burke
Победитель
Все номинанты
Доктор Джекилл и мистер Хайд 8.0
Доктор Джекилл и мистер Хайд Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Percy Heath, Samuel Hoffenstein
Arrowsmith Arrowsmith
Sidney Howard
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Flowers and Trees Flowers and Trees
Уолт Дисней
Победитель
Все номинанты
Mickey's Orphans Mickey's Orphans
Уолт Дисней
It's Got Me Again! It's Got Me Again!
Leon Schlesinger
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Wrestling Swordfish Wrestling Swordfish
Мак Сеннет
Победитель
The Music Box The Music Box
Хэл Роч
Победитель
Все номинанты
Stout Hearts and Willing Hands Stout Hearts and Willing Hands
The film was originally announced as a nominee, but before the final voting, it was disqualified and replaced by Scratch-As-Catch-Can (1931).
The Loud Mouth The Loud Mouth
Мак Сеннет
Swing High Swing High
Screen Souvenirs Screen Souvenirs
Scratch-As-Catch-Can Scratch-As-Catch-Can
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
The Champ The Champ
Frances Marion
Победитель
Все номинанты
Lady and Gent Lady and Gent
Grover Jones, William Slavens McNutt
The Star Witness The Star Witness
Lucien Hubbard
Lady and Gent Lady and Gent
Grover Jones, William Slavens McNutt
What Price Hollywood? What Price Hollywood?
Jane Murfin, Adela Rogers St. Johns
What Price Hollywood? What Price Hollywood?
Jane Murfin, Adela Rogers St. Johns
Oscar / Лучший звук
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
