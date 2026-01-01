Мишель Уильямс - американская актриса, родилась 9 сентября 1980, в г.Калиспелл (Монтана, США) в семье домохозяйки Карлы Свенсон и успешного трейдера Ларри Уильямса. Когда Мишель было 9 лет, Уильямсы переехали в Сан-Диего. С ранних лет девочка показывала независимость и самостоятельность и уже в юном возрасте твердо решила стать актрисой. Будучи подростком, Мишель достались несколько небольших ролей на телевидении, а в 15 лет она ушла из дома и бросила школу ради съемок сериала «Бухта Доусона». В сериале начинающей актрисе досталась одна из главных ролей, после чего она стала получать много предложений от продюсеров.

Фильмы с Мишель Уильямс

В кино Уильямс впервые появилась в 1995 году в ленте «Особь», затем последовали роли в фильмах «Тысяча акров» с Джессикой Лэнг и Мишель Пфайфер и «Хэллоуин: 20 лет спустя» с Джейми Ли Кертис и Джошем Хартнеттом. Свою первую главную роль актриса исполнила в картине «Подруги президента» (1999), где также снималась Кирстен Данст. В 2001 году актриса появилась в драме «Нация прозака» и телефильме канала HBO «Если бы эти стены могли говорить – 2», где блестяще перевоплотилась в лесбиянку. Также за Мишель числятся несколько независимых фильмов: «Соединённые штаты Лиланда», «С тобой и без тебя», «Вымышленные герои». В 2003 году на экраны вышел фильм «Станционный смотритель» с Уильямс в одной из главных ролей, который в последствие был номинирован на Screen Actors Guild Award в категории «Лучший актерский ансамбль».

Мишель Уильямс - «Горбатая гора»

2005 год стал прорывным для карьеры Мишель. Она сыграла в картине «Горбатая гора», драме о двух ковбоях-гомосексуалистах, которые вынуждены всю жизнь скрывать свои истинные чувства. Фильм был по-настоящему успешен и получил несколько престижных наград, а сама Уильямс была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшая актриса второго плана. Помимо того, что с выходом фильма выросла популярность актрисы, он также повлиял на ее личную жизнь: на съемках она познакомилась с актером Хитом Леджером, которому она родила дочь Матильду.

Далее Мишель появилась в таких картинах, как «Ястреб умирает» (2006), «Меня там нет» (2007), «Список контактов» (2008), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (2008), «Остров проклятых» (2010) и «Валентинка» (2010), за роль в котором актриса получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая актриса».

Мишель Уильямс - Мэрилин Монро

В 2011 году актриса появилась в образе великой Мэрилин Монро в трагической комедии «7 дней и ночей с Мэрилин». Фильм оказался весьма успешным и получил ряд престижных наград, а Мишель была удостоена премии «Золотой глобус» за лучшую женскую роль и номинаций на «BAFTA» и «Оскар».

Также актрису можно увидеть в лентах «Оз: Великий и Ужасный» (2013), «Французская сюита» (2014), «Манчестер у моря» (2016) и «Мир, полный чудес» (2017).

Личная жизнь Мишель Уильямс

Летом 2004 года в Канаде на съемочной площадке фильма «Горбатая гора» Уильямс познакомилась с Хитом Леджером, с которым они прожили вместе три года. В 2005 года у них родилась дочь Матильда Роуз Леджер, а спустя два года они решили расстаться. Из-за развода у Хита началась глубокая депрессия, спустя год он скончался от передозировки медикаментов. После этой трагедии актриса временно приостановила работы над всеми в знак траура. После этих отношений Мишель встречалась с актером Джейсоном Сигелом, но их отношения закончились в феврале 2013 года.