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Мишель Уильямс

Michelle Williams
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс Michelle Williams
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Дата рождения
9 сентября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Хит Леджер
Хит Леджер
были в отношениях с 2004 по 2007 Джейсон Сигел
Джейсон Сигел
были в отношениях с 2012 по 2013
Биография Мишель Уильямс

Мишель Уильямс - американская актриса, родилась 9 сентября 1980, в г.Калиспелл (Монтана, США) в семье домохозяйки Карлы Свенсон и успешного трейдера Ларри Уильямса. Когда Мишель было 9 лет, Уильямсы переехали в Сан-Диего. С ранних лет девочка показывала независимость и самостоятельность и уже в юном возрасте твердо решила стать актрисой. Будучи подростком, Мишель достались несколько небольших ролей на телевидении, а в 15 лет она ушла из дома и бросила школу ради съемок сериала «Бухта Доусона». В сериале начинающей актрисе досталась одна из главных ролей, после чего она стала получать много предложений от продюсеров.

Фильмы с Мишель Уильямс

В кино Уильямс впервые появилась в 1995 году в ленте «Особь», затем последовали роли в фильмах «Тысяча акров» с Джессикой Лэнг и Мишель Пфайфер и «Хэллоуин: 20 лет спустя» с Джейми Ли Кертис и Джошем Хартнеттом. Свою первую главную роль актриса исполнила в картине «Подруги президента» (1999), где также снималась Кирстен Данст. В 2001 году актриса появилась в драме «Нация прозака» и телефильме канала HBO «Если бы эти стены могли говорить – 2», где блестяще перевоплотилась в лесбиянку. Также за Мишель числятся несколько независимых фильмов: «Соединённые штаты Лиланда», «С тобой и без тебя», «Вымышленные герои». В 2003 году на экраны вышел фильм «Станционный смотритель» с Уильямс в одной из главных ролей, который в последствие был номинирован на Screen Actors Guild Award в категории «Лучший актерский ансамбль».

Мишель Уильямс - «Горбатая гора»

2005 год стал прорывным для карьеры Мишель. Она сыграла в картине «Горбатая гора», драме о двух ковбоях-гомосексуалистах, которые вынуждены всю жизнь скрывать свои истинные чувства. Фильм был по-настоящему успешен и получил несколько престижных наград, а сама Уильямс была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшая актриса второго плана. Помимо того, что с выходом фильма выросла популярность актрисы, он также повлиял на ее личную жизнь: на съемках она познакомилась с актером Хитом Леджером, которому она родила дочь Матильду.

Далее Мишель появилась в таких картинах, как «Ястреб умирает» (2006), «Меня там нет» (2007), «Список контактов» (2008), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (2008), «Остров проклятых» (2010) и «Валентинка» (2010), за роль в котором актриса получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая актриса».

Мишель Уильямс - Мэрилин Монро

В 2011 году актриса появилась в образе великой Мэрилин Монро в  трагической комедии «7 дней и ночей с Мэрилин». Фильм оказался весьма успешным и получил ряд престижных наград, а Мишель была удостоена премии «Золотой глобус» за лучшую женскую роль и номинаций на «BAFTA» и «Оскар».

Также актрису можно увидеть в лентах «Оз: Великий и Ужасный» (2013), «Французская сюита» (2014), «Манчестер у моря» (2016) и «Мир, полный чудес» (2017).

Личная жизнь Мишель Уильямс

Летом 2004 года в Канаде на съемочной площадке фильма «Горбатая гора» Уильямс познакомилась с Хитом Леджером, с которым они прожили вместе три года. В 2005 года у них родилась дочь Матильда Роуз Леджер, а спустя два года они решили расстаться. Из-за развода у Хита началась глубокая депрессия, спустя год он  скончался от передозировки медикаментов. После этой трагедии актриса временно приостановила работы над всеми в знак траура. После этих отношений Мишель встречалась с актером Джейсоном Сигелом, но их отношения закончились в феврале 2013 года.

Интересные факты о Мишель Уильямс

- Дочери Мишель Уильямс и Хита Леджера Матильде достанется посмертный Оскар её отца в 18 лет

- Мишель коллекционирует редкие книги

- Рост - 163 см

Фильмография Мишель Уильямс
Фабельманы
Фабельманы
драма 2022, США
0.0
Веном 2
Веном 2
фантастика, боевик 2021, США
8.0
После свадьбы
После свадьбы
драма 2019, США
6.0
Величайший шоумен
Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма 2018, США
8.0
Веном
Веном
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.0
Красотка на всю голову
Красотка на всю голову
комедия 2018, США
7.0
Мир, полный чудес
Мир, полный чудес
драма 2017, США
6.0
Все деньги мира
Все деньги мира
драма, криминал, детектив 2017, США
6.0
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Фотографии Мишель Уильямс Все фотографии
Мишель Уильямс Мишель Уильямс Мишель Уильямс Мишель Уильямс
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22 октября 2018 00:10
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Связи
Хит Леджер
Хит Леджер Heath Ledger
были в отношениях с 2004 по 2007 Джейсон Сигел
Джейсон Сигел Jason Segel
были в отношениях с 2012 по 2013
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