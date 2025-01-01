Меню
Оскар 1934
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1934 году
Место проведения
Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
16 марта 1934
Oscar / Лучший фильм
Cavalcade
Cavalcade
Победитель
Все номинанты
Smilin' Through
Smilin' Through
7.5
Маленькие женщины
Little Women
6.3
Она была неправа
She Done Him Wrong
State Fair
State Fair
7.4
42-я улица
42nd Street
The Private Life of Henry VIII
The Private Life of Henry VIII
I Am a Fugitive from a Chain Gang
I Am a Fugitive from a Chain Gang
7.4
Леди на один день
Lady For A Day
6.5
Прощай, оружие
A Farewell to Arms
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Чарльз Лотон
The Private Life of Henry VIII
Charles Laughton was not present at the awards ceremony. Fellow nominee Leslie Howard accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Пол Муни
I Am a Fugitive from a Chain Gang
Лесли Ховард
Berkeley Square
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Кэтрин Хепберн
Ранняя слава
Katharine Hepburn was not present at the awards ceremony.
Победитель
Все номинанты
Мэй Робсон
Леди на один день
Diana Wynyard
Cavalcade
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Фрэнк Ллойд
Cavalcade
Победитель
Все номинанты
Джордж Кьюкор
Маленькие женщины
Фрэнк Капра
Леди на один день
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
6.5
Прощай, оружие
A Farewell to Arms
Charles Lang
Победитель
Все номинанты
The Sign of the Cross
The Sign of the Cross
Karl Struss
Reunion in Vienna
Reunion in Vienna
George J. Folsey
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Cavalcade
Cavalcade
William S. Darling
Победитель
Все номинанты
6.5
Прощай, оружие
A Farewell to Arms
Roland Anderson, Hans Dreier
When Ladies Meet
When Ladies Meet
Седрик Гиббонс
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.5
Маленькие женщины
Little Women
Victor Heerman, Sarah Y. Mason
Победитель
Все номинанты
7.4
Леди на один день
Lady For A Day
Robert Riskin
State Fair
State Fair
Paul Green, Sonya Levien
State Fair
State Fair
Paul Green, Sonya Levien
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Three Little Pigs
Three Little Pigs
Уолт Дисней
Победитель
Все номинанты
Building a Building
Building a Building
Уолт Дисней
The Merry Old Soul
The Merry Old Soul
Walter Lantz
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший помощник режиссёра
Fred Fox
Победитель
William Tummel
Победитель
Charles Dorian
Победитель
Gordon Hollingshead
Победитель
Dewey Starkey
Победитель
Scott R. Beal
Победитель
Charles Barton
Победитель
Все номинанты
Arthur Jacobson
Al Alleborn
Percy Ikerd
Edward Killy
Frank Shaw
Orville O. Dull
Ben Silvey
Sid Brod
William J. Reiter
John Waters
Joseph A. McDonough
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
So This Is Harris
So This Is Harris
Lou Brock
Победитель
Krakatoa
Krakatoa
Джо Рок
Победитель
Все номинанты
Mister Mugg
Mister Mugg
Warren Doane
The Sea
Morze
A Preferred List
A Preferred List
Lou Brock
Menu
Menu
Pete Smith
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
One Way Passage
One Way Passage
Robert Lord
Победитель
Все номинанты
Rasputin and the Empress
Rasputin and the Empress
Charles MacArthur
The Prizefighter and the Lady
The Prizefighter and the Lady
Frances Marion
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
6.5
Прощай, оружие
A Farewell to Arms
Franklin Hansen
Победитель
Все номинанты
Gold Diggers of 1933
Gold Diggers of 1933
Nathan Levinson
I Am a Fugitive from a Chain Gang
I Am a Fugitive from a Chain Gang
Nathan Levinson
7.4
42-я улица
42nd Street
Nathan Levinson
Показать всех номинантов
