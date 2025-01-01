Меню
Место проведения Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 16 марта 1934
Oscar / Лучший фильм
Cavalcade Cavalcade
Победитель
Все номинанты
Smilin' Through Smilin' Through
Маленькие женщины 7.5
Маленькие женщины Little Women
Она была неправа 6.3
Она была неправа She Done Him Wrong
State Fair State Fair
42-я улица 7.4
42-я улица 42nd Street
The Private Life of Henry VIII The Private Life of Henry VIII
I Am a Fugitive from a Chain Gang I Am a Fugitive from a Chain Gang
Леди на один день 7.4
Леди на один день Lady For A Day
Прощай, оружие 6.5
Прощай, оружие A Farewell to Arms
Oscar / Лучшая мужская роль
Чарльз Лотон
The Private Life of Henry VIII Charles Laughton was not present at the awards ceremony. Fellow nominee Leslie Howard accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Пол Муни
I Am a Fugitive from a Chain Gang
Лесли Ховард
Berkeley Square
Oscar / Лучшая женская роль
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Ранняя слава Katharine Hepburn was not present at the awards ceremony.
Победитель
Все номинанты
Мэй Робсон
Леди на один день
Diana Wynyard
Cavalcade
Oscar / Лучшая режиссура
Фрэнк Ллойд
Фрэнк Ллойд
Cavalcade
Победитель
Все номинанты
Джордж Кьюкор
Маленькие женщины
Фрэнк Капра
Леди на один день
Oscar / Лучшая операторская работа
Прощай, оружие 6.5
Прощай, оружие A Farewell to Arms
Charles Lang
Победитель
Все номинанты
The Sign of the Cross The Sign of the Cross
Karl Struss
Reunion in Vienna Reunion in Vienna
George J. Folsey
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Cavalcade Cavalcade
William S. Darling
Победитель
Все номинанты
Прощай, оружие 6.5
Прощай, оружие A Farewell to Arms
Roland Anderson, Hans Dreier
When Ladies Meet When Ladies Meet
Седрик Гиббонс
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Маленькие женщины 7.5
Маленькие женщины Little Women
Victor Heerman, Sarah Y. Mason
Победитель
Все номинанты
Леди на один день 7.4
Леди на один день Lady For A Day
Robert Riskin
State Fair State Fair
Paul Green, Sonya Levien
State Fair State Fair
Paul Green, Sonya Levien
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Three Little Pigs Three Little Pigs
Уолт Дисней
Победитель
Все номинанты
Building a Building Building a Building
Уолт Дисней
The Merry Old Soul The Merry Old Soul
Walter Lantz
Oscar / Лучший помощник режиссёра
Fred Fox
Победитель
William Tummel
Победитель
Charles Dorian
Победитель
Gordon Hollingshead
Победитель
Dewey Starkey
Победитель
Scott R. Beal
Победитель
Charles Barton
Победитель
Все номинанты
Arthur Jacobson
Al Alleborn
Percy Ikerd
Edward Killy
Frank Shaw
Orville O. Dull
Ben Silvey
Sid Brod
William J. Reiter
John Waters
Joseph A. McDonough
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
So This Is Harris So This Is Harris
Lou Brock
Победитель
Krakatoa Krakatoa
Джо Рок
Победитель
Все номинанты
Mister Mugg Mister Mugg
Warren Doane
The Sea Morze
A Preferred List A Preferred List
Lou Brock
Menu Menu
Pete Smith
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
One Way Passage One Way Passage
Robert Lord
Победитель
Все номинанты
Rasputin and the Empress Rasputin and the Empress
Charles MacArthur
The Prizefighter and the Lady The Prizefighter and the Lady
Frances Marion
Oscar / Лучший звук
Прощай, оружие 6.5
Прощай, оружие A Farewell to Arms
Franklin Hansen
Победитель
Все номинанты
Gold Diggers of 1933 Gold Diggers of 1933
Nathan Levinson
I Am a Fugitive from a Chain Gang I Am a Fugitive from a Chain Gang
Nathan Levinson
42-я улица 7.4
42-я улица 42nd Street
Nathan Levinson
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Год проведения
Номинации

