Оскар 1990
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1990 году
Место проведения
Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
26 марта 1990
Oscar / Лучший фильм
7.3
Шофер Мисс Дэйзи
Driving Miss Daisy
Lili Fini Zanuck, Richard D. Zanuck
Победитель
Все номинанты
8.0
Рожденный четвертого июля
Born On The Fourth Of July
Оливер Стоун, A. Kitman Ho
7.5
Поле чудес
Field of Dreams
Charles Gordon, Lawrence Gordon
7.7
Общество мертвых поэтов
Dead Poets Society
Steven Haft, Paul Junger Witt, Tony Thomas
8.0
Рожденный четвертого июля
Born On The Fourth Of July
Оливер Стоун, A. Kitman Ho
7.5
Поле чудес
Field of Dreams
Charles Gordon, Lawrence Gordon
7.8
Моя левая нога
My Left Foot: The Story of Christy Brown
Noel Pearson
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Дэниел Дэй-Льюис
Моя левая нога
Победитель
Все номинанты
Кеннет Брана
Король Генрих V
Том Круз
Рожденный четвертого июля
Робин Уильямс
Общество мертвых поэтов
Морган Фриман
Шофер Мисс Дэйзи
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Джессика Тэнди
Шофер Мисс Дэйзи
Победитель
Все номинанты
Джессика Лэнг
Музыкальная шкатулка
Изабель Аджани
Камилла Клодель
Полин Коллинз
Ширли Валентайн
Мишель Пфайффер
Знаменитые братья Бейкер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Дензел Вашингтон
Слава
Победитель
Все номинанты
Дэнни Айелло
Делай как надо
Дэн Эйкройд
Шофер Мисс Дэйзи
Мартин Ландау
Преступления и проступки
Марлон Брандо
Сухой белый сезон
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Бренда Фрикер
Моя левая нога
Победитель
Все номинанты
Лена Олин
Враги, история любви
Анжелика Хьюстон
Враги, история любви
Джулия Робертс
Стальные магнолии
Дайэнн Уист
Родители
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Оливер Стоун
Рожденный четвертого июля
Победитель
Все номинанты
Джим Шеридан
Моя левая нога
Вуди Аллен
Преступления и проступки
Кеннет Брана
Король Генрих V
Питер Уир
Общество мертвых поэтов
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
8.0
Слава
Glory
Фредди Фрэнсис
Победитель
Все номинанты
8.0
Рожденный четвертого июля
Born On The Fourth Of July
Robert Richardson
8.1
Бездна
The Abyss
Микаэл Саломон
6.9
Знаменитые братья Бейкер
The Fabulous Baker Boys
Михаэль Баллхаус
6.0
Блэйз
Blaze
Haskell Wexler
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
7.5
Король Генрих V
Henry V
Phyllis Dalton
Победитель
Все номинанты
6.6
Гарлемские ночи
Harlem Nights
Joe I. Tompkins
7.3
Шофер Мисс Дэйзи
Driving Miss Daisy
Elizabeth McBride
7.0
Вальмон
Valmont
Theodor Pistek
7.0
Приключения барона Мюнхгаузена
The Adventures of baron Munchausen
Gabriella Pescucci
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
8.0
Рожденный четвертого июля
Born On The Fourth Of July
David Brenner, Joe Hutshing
Победитель
Все номинанты
7.3
Шофер Мисс Дэйзи
Driving Miss Daisy
Mark Warner
8.0
Слава
Glory
Steven Rosenblum
7.9
Медведь
L'ours / The Bear
Noëlle Boisson
6.9
Знаменитые братья Бейкер
The Fabulous Baker Boys
William Steinkamp
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший грим и причёски
7.3
Шофер Мисс Дэйзи
Driving Miss Daisy
Lynn Barber, Kevin Haney, Manlio Rocchetti
Победитель
Все номинанты
7.0
Приключения барона Мюнхгаузена
The Adventures of baron Munchausen
Fabrizio Sforza, Maggie Weston
6.3
Папа
Dad
Dick Smith, Ken Diaz, Greg Nelson
6.3
Папа
Dad
Dick Smith, Ken Diaz, Greg Nelson
7.0
Приключения барона Мюнхгаузена
The Adventures of baron Munchausen
Fabrizio Sforza, Maggie Weston
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
7.7
Русалочка
The Little Mermaid
Alan Menken
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.9
Знаменитые братья Бейкер
The Fabulous Baker Boys
Dave Grusin
7.5
Поле чудес
Field of Dreams
Джеймс Хорнер
8.0
Рожденный четвертого июля
Born On The Fourth Of July
John Williams
8.1
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
Indiana Jones And The Last Crusade
John Williams
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
7.7
Русалочка
The Little Mermaid
Howard Ashman, Alan Menken
For the song "Under the Sea"
Победитель
Смотреть трейлер
7.7
Русалочка
The Little Mermaid
Howard Ashman, Alan Menken
For the song "Under the Sea"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Родители
Parenthood
Randy Newman
For the song "I Love to See You Smile"
7.2
Шансы есть
Chances Are
Dean Pitchford, Tom Snow
For the song "After All"
7.2
Ширли Валентайн
Shirley Valentine
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman
For the song "The Girl Who Used to Be Me"
7.7
Русалочка
The Little Mermaid
Howard Ashman, Alan Menken
For the song "Kiss the Girl"
Смотреть трейлер
7.2
Ширли Валентайн
Shirley Valentine
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman
For the song "The Girl Who Used to Be Me"
7.7
Русалочка
The Little Mermaid
Howard Ashman, Alan Menken
For the song "Kiss the Girl"
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
7.8
Бэтмен
Batman
Anton Furst, Peter Young
Победитель
Все номинанты
8.0
Слава
Glory
Norman Garwood, Garrett Lewis
7.0
Приключения барона Мюнхгаузена
The Adventures of baron Munchausen
Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo
8.1
Бездна
The Abyss
Leslie Dilley, Anne Kuljian
7.3
Шофер Мисс Дэйзи
Driving Miss Daisy
Bruno Rubeo, Crispian Sallis
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
8.1
Бездна
The Abyss
Джон Бруно, Dennis Muren, Dennis Skotak, Хойт Йетман
Победитель
8.1
Бездна
The Abyss
Джон Бруно, Dennis Muren, Dennis Skotak, Хойт Йетман
Победитель
Все номинанты
7.8
Назад в будущее 2
Back to the Future Part II
John Bell, Steve Gawley, Michael Lantieri, Ken Ralston
Смотреть трейлер
7.0
Приключения барона Мюнхгаузена
The Adventures of baron Munchausen
Richard Conway, Kent Houston
7.8
Назад в будущее 2
Back to the Future Part II
John Bell, Steve Gawley, Michael Lantieri, Ken Ralston
Смотреть трейлер
7.0
Приключения барона Мюнхгаузена
The Adventures of baron Munchausen
Richard Conway, Kent Houston
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.3
Шофер Мисс Дэйзи
Driving Miss Daisy
Alfred Uhry
Победитель
Все номинанты
7.5
Поле чудес
Field of Dreams
Фил Олден Робинсон
7.8
Моя левая нога
My Left Foot: The Story of Christy Brown
Джим Шеридан, Shane Connaughton
7.8
Моя левая нога
My Left Foot: The Story of Christy Brown
Джим Шеридан, Shane Connaughton
6.6
Враги, история любви
Enemies: A Love Story
Пол Мазурски, Roger L. Simon
6.6
Враги, история любви
Enemies: A Love Story
Пол Мазурски, Roger L. Simon
8.0
Рожденный четвертого июля
Born On The Fourth Of July
Оливер Стоун, Ron Kovic
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Balance
Balance
Кристоф Лауенштейн, Вольфганг Лауенштейн
Победитель
Balance
Balance
Кристоф Лауенштейн, Вольфганг Лауенштейн
Победитель
Все номинанты
The Hill Farm
The Hill Farm
Марк Бейкер
7.5
Корова
Korova
Александр Петров
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Common Threads: Stories from the Quilt
Common Threads: Stories from the Quilt
Bill Couturié, Роб Эпштейн
Победитель
Все номинанты
Crack USA: County Under Siege
Crack USA: County Under Siege
Vince DiPersio, Билл Гуттентаг
Adam Clayton Powell
Adam Clayton Powell
Richard Kilberg, Yvonne Smith
8.1
Ради всего человечества
For All Mankind
Эл Райнерт, Betsy Broyles Breier
Crack USA: County Under Siege
Crack USA: County Under Siege
Vince DiPersio, Билл Гуттентаг
Super Chief: The Life and Legacy of Earl Warren
Super Chief: The Life and Legacy of Earl Warren
Билл Джерси, Judith Leonard
Super Chief: The Life and Legacy of Earl Warren
Super Chief: The Life and Legacy of Earl Warren
Билл Джерси, Judith Leonard
Adam Clayton Powell
Adam Clayton Powell
Richard Kilberg, Yvonne Smith
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
The Johnstown Flood
The Johnstown Flood
Чарльз Гуггенхейм
Победитель
Все номинанты
Fine Food, Fine Pastries, Open 6 to 9
Fine Food, Fine Pastries, Open 6 to 9
David Petersen
Yad Vashem: Preserving the Past to Ensure the Future
Yad Vashem: Preserving the Past to Ensure the Future
Ray Errol Fox
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звуковой монтаж
8.1
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
Indiana Jones And The Last Crusade
Бен Бертт, Richard Hymns
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Смертельное оружие 2
Lethal Weapon 2
Robert G. Henderson, Alan Robert Murray
6.6
Черный дождь
Black Rain
Milton C. Burrow, William L. Manger
7.7
Смертельное оружие 2
Lethal Weapon 2
Robert G. Henderson, Alan Robert Murray
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
8.3
Новый кинотеатр «Парадизо»
Nuovo cinema Paradiso
Italy
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Камилла Клодель
Camille Claudel
France
7.4
Иисус из Монреаля
Jesus de montreal
Canada
Memories of a Marriage
Dansen med Regitze
Denmark
What Happened to Santiago
Lo que le pasó a Santiago
Puerto Rico
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Work Experience
Work Experience
James Hendrie
Победитель
Все номинанты
The Child Eater
The Child Eater
Джонатан Таммуз
Amazon Diary
Amazon Diary
Robert Nixon
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.7
Общество мертвых поэтов
Dead Poets Society
Tom Schulman
Победитель
Все номинанты
7.9
Преступления и проступки
Crimes And Misdemeanors
Вуди Аллен
7.0
Секс, ложь и видео
Sex, Lies, and Videotape
Стивен Содерберг
7.8
Когда Гарри встретил Салли
When Harry Met Sally
Нора Эфрон
8.0
Делай как надо
Do the Right Thing
Спайк Ли
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
8.0
Слава
Glory
Elliot Tyson, Расселл Уильямс II, Donald O. Mitchell, Gregg Rudloff
Победитель
Все номинанты
6.6
Черный дождь
Black Rain
Keith A. Wester, Donald O. Mitchell, Kevin O'Connell, Greg P. Russell
8.0
Рожденный четвертого июля
Born On The Fourth Of July
Tod A. Maitland, Michael Minkler, Wylie Stateman, Gregory H. Watkins
8.0
Рожденный четвертого июля
Born On The Fourth Of July
Tod A. Maitland, Michael Minkler, Wylie Stateman, Gregory H. Watkins
8.1
Бездна
The Abyss
Don J. Bassman, Kevin F. Cleary, Lee Orloff, Richard Overton
8.1
Бездна
The Abyss
Don J. Bassman, Kevin F. Cleary, Lee Orloff, Richard Overton
8.1
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
Indiana Jones And The Last Crusade
Tony Dawe, Shawn Murphy, Бен Бертт, Gary Summers
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
James Ketcham
For excellence in the engineering and adaptability of the SDA521B advance/retard system for magnetic film sound dubbing.
Победитель
Technical Achievement Award
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Howard W. Koch
Победитель
Special Commendation
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667