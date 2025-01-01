Меню
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1990 году

Место проведения Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 26 марта 1990
Oscar / Лучший фильм
Шофер Мисс Дэйзи 7.3
Шофер Мисс Дэйзи Driving Miss Daisy
Lili Fini Zanuck, Richard D. Zanuck
Победитель
Все номинанты
Рожденный четвертого июля 8.0
Рожденный четвертого июля Born On The Fourth Of July
Оливер Стоун, A. Kitman Ho
Поле чудес 7.5
Поле чудес Field of Dreams
Charles Gordon, Lawrence Gordon
Общество мертвых поэтов 7.7
Общество мертвых поэтов Dead Poets Society
Steven Haft, Paul Junger Witt, Tony Thomas
Рожденный четвертого июля 8.0
Рожденный четвертого июля Born On The Fourth Of July
Оливер Стоун, A. Kitman Ho
Поле чудес 7.5
Поле чудес Field of Dreams
Charles Gordon, Lawrence Gordon
Моя левая нога 7.8
Моя левая нога My Left Foot: The Story of Christy Brown
Noel Pearson
Oscar / Лучшая мужская роль
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Моя левая нога
Победитель
Все номинанты
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Король Генрих V
Том Круз
Том Круз
Рожденный четвертого июля
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Общество мертвых поэтов
Морган Фриман
Морган Фриман
Шофер Мисс Дэйзи
Oscar / Лучшая женская роль
Джессика Тэнди
Джессика Тэнди
Шофер Мисс Дэйзи
Победитель
Все номинанты
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Музыкальная шкатулка
Изабель Аджани
Изабель Аджани
Камилла Клодель
Полин Коллинз
Ширли Валентайн
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Знаменитые братья Бейкер
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Слава
Победитель
Все номинанты
Дэнни Айелло
Делай как надо
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Шофер Мисс Дэйзи
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Преступления и проступки
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Сухой белый сезон
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Бренда Фрикер
Бренда Фрикер
Моя левая нога
Победитель
Все номинанты
Лена Олин
Лена Олин
Враги, история любви
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Враги, история любви
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Стальные магнолии
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист
Родители
Oscar / Лучшая режиссура
Оливер Стоун
Оливер Стоун
Рожденный четвертого июля
Победитель
Все номинанты
Джим Шеридан
Джим Шеридан
Моя левая нога
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Преступления и проступки
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Король Генрих V
Питер Уир
Общество мертвых поэтов
Oscar / Лучшая операторская работа
Слава 8.0
Слава Glory
Фредди Фрэнсис
Победитель
Все номинанты
Рожденный четвертого июля 8.0
Рожденный четвертого июля Born On The Fourth Of July
Robert Richardson
Бездна 8.1
Бездна The Abyss
Микаэл Саломон
Знаменитые братья Бейкер 6.9
Знаменитые братья Бейкер The Fabulous Baker Boys
Михаэль Баллхаус
Блэйз 6.0
Блэйз Blaze
Haskell Wexler
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Король Генрих V 7.5
Король Генрих V Henry V
Phyllis Dalton
Победитель
Все номинанты
Гарлемские ночи 6.6
Гарлемские ночи Harlem Nights
Joe I. Tompkins
Шофер Мисс Дэйзи 7.3
Шофер Мисс Дэйзи Driving Miss Daisy
Elizabeth McBride
Вальмон 7.0
Вальмон Valmont
Theodor Pistek
Приключения барона Мюнхгаузена 7.0
Приключения барона Мюнхгаузена The Adventures of baron Munchausen
Gabriella Pescucci
Oscar / Лучший монтаж
Рожденный четвертого июля 8.0
Рожденный четвертого июля Born On The Fourth Of July
David Brenner, Joe Hutshing
Победитель
Все номинанты
Шофер Мисс Дэйзи 7.3
Шофер Мисс Дэйзи Driving Miss Daisy
Mark Warner
Слава 8.0
Слава Glory
Steven Rosenblum
Медведь 7.9
Медведь L'ours / The Bear
Noëlle Boisson
Знаменитые братья Бейкер 6.9
Знаменитые братья Бейкер The Fabulous Baker Boys
William Steinkamp
Oscar / Лучший грим и причёски
Шофер Мисс Дэйзи 7.3
Шофер Мисс Дэйзи Driving Miss Daisy
Lynn Barber, Kevin Haney, Manlio Rocchetti
Победитель
Все номинанты
Приключения барона Мюнхгаузена 7.0
Приключения барона Мюнхгаузена The Adventures of baron Munchausen
Fabrizio Sforza, Maggie Weston
Папа 6.3
Папа Dad
Dick Smith, Ken Diaz, Greg Nelson
Папа 6.3
Папа Dad
Dick Smith, Ken Diaz, Greg Nelson
Приключения барона Мюнхгаузена 7.0
Приключения барона Мюнхгаузена The Adventures of baron Munchausen
Fabrizio Sforza, Maggie Weston
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Русалочка 7.7
Русалочка The Little Mermaid
Alan Menken
Победитель
Все номинанты
Знаменитые братья Бейкер 6.9
Знаменитые братья Бейкер The Fabulous Baker Boys
Dave Grusin
Поле чудес 7.5
Поле чудес Field of Dreams
Джеймс Хорнер
Рожденный четвертого июля 8.0
Рожденный четвертого июля Born On The Fourth Of July
John Williams
Индиана Джонс и последний крестовый Поход 8.1
Индиана Джонс и последний крестовый Поход Indiana Jones And The Last Crusade
John Williams
Oscar / Лучшая песня к фильму
Русалочка 7.7
Русалочка The Little Mermaid
Howard Ashman, Alan Menken For the song "Under the Sea"
Победитель
Русалочка 7.7
Русалочка The Little Mermaid
Howard Ashman, Alan Menken For the song "Under the Sea"
Победитель
Все номинанты
Родители 7.1
Родители Parenthood
Randy Newman For the song "I Love to See You Smile"
Шансы есть 7.2
Шансы есть Chances Are
Dean Pitchford, Tom Snow For the song "After All"
Ширли Валентайн 7.2
Ширли Валентайн Shirley Valentine
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman For the song "The Girl Who Used to Be Me"
Русалочка 7.7
Русалочка The Little Mermaid
Howard Ashman, Alan Menken For the song "Kiss the Girl"
Ширли Валентайн 7.2
Ширли Валентайн Shirley Valentine
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman For the song "The Girl Who Used to Be Me"
Русалочка 7.7
Русалочка The Little Mermaid
Howard Ashman, Alan Menken For the song "Kiss the Girl"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Бэтмен 7.8
Бэтмен Batman
Anton Furst, Peter Young
Победитель
Все номинанты
Слава 8.0
Слава Glory
Norman Garwood, Garrett Lewis
Приключения барона Мюнхгаузена 7.0
Приключения барона Мюнхгаузена The Adventures of baron Munchausen
Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo
Бездна 8.1
Бездна The Abyss
Leslie Dilley, Anne Kuljian
Шофер Мисс Дэйзи 7.3
Шофер Мисс Дэйзи Driving Miss Daisy
Bruno Rubeo, Crispian Sallis
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Бездна 8.1
Бездна The Abyss
Джон Бруно, Dennis Muren, Dennis Skotak, Хойт Йетман
Победитель
Бездна 8.1
Бездна The Abyss
Джон Бруно, Dennis Muren, Dennis Skotak, Хойт Йетман
Победитель
Все номинанты
Назад в будущее 2 7.8
Назад в будущее 2 Back to the Future Part II
John Bell, Steve Gawley, Michael Lantieri, Ken Ralston
Приключения барона Мюнхгаузена 7.0
Приключения барона Мюнхгаузена The Adventures of baron Munchausen
Richard Conway, Kent Houston
Назад в будущее 2 7.8
Назад в будущее 2 Back to the Future Part II
John Bell, Steve Gawley, Michael Lantieri, Ken Ralston
Приключения барона Мюнхгаузена 7.0
Приключения барона Мюнхгаузена The Adventures of baron Munchausen
Richard Conway, Kent Houston
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Шофер Мисс Дэйзи 7.3
Шофер Мисс Дэйзи Driving Miss Daisy
Alfred Uhry
Победитель
Все номинанты
Поле чудес 7.5
Поле чудес Field of Dreams
Фил Олден Робинсон
Моя левая нога 7.8
Моя левая нога My Left Foot: The Story of Christy Brown
Джим Шеридан, Shane Connaughton
Моя левая нога 7.8
Моя левая нога My Left Foot: The Story of Christy Brown
Джим Шеридан, Shane Connaughton
Враги, история любви 6.6
Враги, история любви Enemies: A Love Story
Пол Мазурски, Roger L. Simon
Враги, история любви 6.6
Враги, история любви Enemies: A Love Story
Пол Мазурски, Roger L. Simon
Рожденный четвертого июля 8.0
Рожденный четвертого июля Born On The Fourth Of July
Оливер Стоун, Ron Kovic
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Balance Balance
Кристоф Лауенштейн, Вольфганг Лауенштейн
Победитель
Balance Balance
Кристоф Лауенштейн, Вольфганг Лауенштейн
Победитель
Все номинанты
The Hill Farm The Hill Farm
Марк Бейкер
Корова 7.5
Корова Korova
Александр Петров
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Common Threads: Stories from the Quilt Common Threads: Stories from the Quilt
Bill Couturié, Роб Эпштейн
Победитель
Все номинанты
Crack USA: County Under Siege Crack USA: County Under Siege
Vince DiPersio, Билл Гуттентаг
Adam Clayton Powell Adam Clayton Powell
Richard Kilberg, Yvonne Smith
Ради всего человечества 8.1
Ради всего человечества For All Mankind
Эл Райнерт, Betsy Broyles Breier
Crack USA: County Under Siege Crack USA: County Under Siege
Vince DiPersio, Билл Гуттентаг
Super Chief: The Life and Legacy of Earl Warren Super Chief: The Life and Legacy of Earl Warren
Билл Джерси, Judith Leonard
Super Chief: The Life and Legacy of Earl Warren Super Chief: The Life and Legacy of Earl Warren
Билл Джерси, Judith Leonard
Adam Clayton Powell Adam Clayton Powell
Richard Kilberg, Yvonne Smith
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
The Johnstown Flood The Johnstown Flood
Чарльз Гуггенхейм
Победитель
Все номинанты
Fine Food, Fine Pastries, Open 6 to 9 Fine Food, Fine Pastries, Open 6 to 9
David Petersen
Yad Vashem: Preserving the Past to Ensure the Future Yad Vashem: Preserving the Past to Ensure the Future
Ray Errol Fox
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Индиана Джонс и последний крестовый Поход 8.1
Индиана Джонс и последний крестовый Поход Indiana Jones And The Last Crusade
Бен Бертт, Richard Hymns
Победитель
Все номинанты
Смертельное оружие 2 7.7
Смертельное оружие 2 Lethal Weapon 2
Robert G. Henderson, Alan Robert Murray
Черный дождь 6.6
Черный дождь Black Rain
Milton C. Burrow, William L. Manger
Смертельное оружие 2 7.7
Смертельное оружие 2 Lethal Weapon 2
Robert G. Henderson, Alan Robert Murray
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Новый кинотеатр «Парадизо» 8.3
Новый кинотеатр «Парадизо» Nuovo cinema Paradiso
Italy
Победитель
Все номинанты
Камилла Клодель 7.3
Камилла Клодель Camille Claudel
France
Иисус из Монреаля 7.4
Иисус из Монреаля Jesus de montreal
Canada
Memories of a Marriage Dansen med Regitze
Denmark
What Happened to Santiago Lo que le pasó a Santiago
Puerto Rico
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Work Experience Work Experience
James Hendrie
Победитель
Все номинанты
The Child Eater The Child Eater
Джонатан Таммуз
Amazon Diary Amazon Diary
Robert Nixon
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Общество мертвых поэтов 7.7
Общество мертвых поэтов Dead Poets Society
Tom Schulman
Победитель
Все номинанты
Преступления и проступки 7.9
Преступления и проступки Crimes And Misdemeanors
Вуди Аллен
Секс, ложь и видео 7.0
Секс, ложь и видео Sex, Lies, and Videotape
Стивен Содерберг
Когда Гарри встретил Салли 7.8
Когда Гарри встретил Салли When Harry Met Sally
Нора Эфрон
Делай как надо 8.0
Делай как надо Do the Right Thing
Спайк Ли
Oscar / Лучший звук
Слава 8.0
Слава Glory
Elliot Tyson, Расселл Уильямс II, Donald O. Mitchell, Gregg Rudloff
Победитель
Все номинанты
Черный дождь 6.6
Черный дождь Black Rain
Keith A. Wester, Donald O. Mitchell, Kevin O'Connell, Greg P. Russell
Рожденный четвертого июля 8.0
Рожденный четвертого июля Born On The Fourth Of July
Tod A. Maitland, Michael Minkler, Wylie Stateman, Gregory H. Watkins
Рожденный четвертого июля 8.0
Рожденный четвертого июля Born On The Fourth Of July
Tod A. Maitland, Michael Minkler, Wylie Stateman, Gregory H. Watkins
Бездна 8.1
Бездна The Abyss
Don J. Bassman, Kevin F. Cleary, Lee Orloff, Richard Overton
Бездна 8.1
Бездна The Abyss
Don J. Bassman, Kevin F. Cleary, Lee Orloff, Richard Overton
Индиана Джонс и последний крестовый Поход 8.1
Индиана Джонс и последний крестовый Поход Indiana Jones And The Last Crusade
Tony Dawe, Shawn Murphy, Бен Бертт, Gary Summers
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
James Ketcham
For excellence in the engineering and adaptability of the SDA521B advance/retard system for magnetic film sound dubbing.
Победитель
Technical Achievement Award
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Howard W. Koch
Победитель
Special Commendation
