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Таймкод, 2016

2016 / Испания
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Сюжет строится вокруг двух охранников парковки, один из которых работает день и одна ночь.

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 15 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 18 мая 2016
Возраст 18+
Режиссер
Хуанхо Хименес Пенья
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Таймкод 2 постера
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11 октября 2016 16:50
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