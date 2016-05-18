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Таймкод
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Таймкод, 2016
2016 / Испания
7.1
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
короткометражный
драма
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О фильме
Сюжет строится вокруг двух охранников парковки, один из которых работает день и одна ночь.
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7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
15 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
18 мая 2016
Возраст
18+
Режиссер
Хуанхо Хименес Пенья
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Показ короткого метра Каннского кинофестиваля 2016 на «Лендоке»
18 октября в 20:00 в Санкт-Петербурге состоится уникальная и единственная премьера сборника короткометражек Каннского кинофестиваля. Среди короткометражных картин нередко встречаются настоящие
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11 октября 2016 16:50
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