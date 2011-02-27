83-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2010 год состоялась 27 февраля 2011 года в театре Кодак (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты, в 24-х категориях, были объявлены 25 января 2011 года.

В США церемонию транслировал канал ABC. Церемонию вели актёры Энн Хэтэуэй и Джеймс Франко. Абсолютным лидером по числу номинаций стал фильм «Король говорит!» с Колином Фертом в главной роли — 12 номинаций.

В конечном итоге картина завоевала 4 статуэтки, разделив рекорд с «Началом» Кристофера Нолана (фильм британского режиссера также завоевал 4 «Оскара», но в «технических» категориях).