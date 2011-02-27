Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 2011

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2011 году

Место проведения Kodak Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 27 февраля 2011

83-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2010 год состоялась 27 февраля 2011 года в театре Кодак (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты, в 24-х категориях, были объявлены 25 января 2011 года.

 В США церемонию транслировал канал ABC. Церемонию вели актёры Энн Хэтэуэй и Джеймс Франко. Абсолютным лидером по числу номинаций стал фильм «Король говорит!» с Колином Фертом в главной роли — 12 номинаций.

В конечном итоге картина завоевала 4 статуэтки, разделив рекорд с «Началом» Кристофера Нолана (фильм британского режиссера также завоевал 4 «Оскара», но в «технических» категориях).

Oscar / Лучший фильм
Король говорит! 8.0
Король говорит! The King's Speech
Emile Sherman, Gareth Unwin, Iain Canning
Победитель
Смотреть трейлер
Король говорит! 8.0
Король говорит! The King's Speech
Emile Sherman, Gareth Unwin, Iain Canning
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Железная хватка 7.6
Железная хватка True Grit
Итан Коэн, Джоэл Коэн, Scott Rudin
Смотреть трейлер
Социальная сеть 7.9
Социальная сеть The Social Network
Michael De Luca, Dana Brunetti, Ceán Chaffin, Scott Rudin
Смотреть трейлер
Черный лебедь 8.1
Черный лебедь Black Swan
Mike Medavoy, Scott Franklin, Brian Oliver
Смотреть трейлер
Детки в порядке 7.2
Детки в порядке The Kids Are All Right
Jeffrey Kusama-Hinte, Gary Gilbert, Celine Rattray
Смотреть трейлер
Боец 7.8
Боец The Fighter
Марк Уолберг, David Hoberman, Todd Lieberman
Смотреть трейлер
Железная хватка 7.6
Железная хватка True Grit
Итан Коэн, Джоэл Коэн, Scott Rudin
Смотреть трейлер
127 часов 7.7
127 часов 127 Hours
Дэнни Бойл, John Smithson, Christian Colson
Смотреть трейлер
Социальная сеть 7.9
Социальная сеть The Social Network
Michael De Luca, Dana Brunetti, Ceán Chaffin, Scott Rudin
Смотреть трейлер
Детки в порядке 7.2
Детки в порядке The Kids Are All Right
Jeffrey Kusama-Hinte, Gary Gilbert, Celine Rattray
Смотреть трейлер
История игрушек: Большой побег 8.1
История игрушек: Большой побег Toy Story 3
Darla K. Anderson
Смотреть трейлер
Боец 7.8
Боец The Fighter
Марк Уолберг, David Hoberman, Todd Lieberman
Смотреть трейлер
Начало 8.8
Начало Inception
Кристофер Нолан, Emma Thomas
Смотреть трейлер
Зимняя кость 7.3
Зимняя кость Winter's Bone
Alix Madigan, Anne Rosellini
Смотреть трейлер
127 часов 7.7
127 часов 127 Hours
Дэнни Бойл, John Smithson, Christian Colson
Смотреть трейлер
Черный лебедь 8.1
Черный лебедь Black Swan
Mike Medavoy, Scott Franklin, Brian Oliver
Смотреть трейлер
Зимняя кость 7.3
Зимняя кость Winter's Bone
Alix Madigan, Anne Rosellini
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая мужская роль
Колин Ферт
Колин Ферт
Король говорит!
Победитель
Все номинанты
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Железная хватка
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Бьютифул
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Социальная сеть
Джеймс Франко
Джеймс Франко
127 часов
Oscar / Лучшая женская роль
Натали Портман
Натали Портман
Черный лебедь
Победитель
Все номинанты
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Валентинка
Николь Кидман
Николь Кидман
Кроличья нора
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Зимняя кость
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Детки в порядке
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Боец
Победитель
Все номинанты
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Город воров
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Король говорит!
Марк Руффало
Марк Руффало
Детки в порядке
Джон Хоукс
Джон Хоукс
Зимняя кость
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Боец
Победитель
Все номинанты
Хейли Стайнфелд
Хейли Стайнфелд
Железная хватка
Джеки Уивер
Джеки Уивер
По волчьим законам
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Король говорит!
Эми Адамс
Эми Адамс
Боец
Oscar / Лучшая режиссура
Том Хупер
Том Хупер
Король говорит!
Победитель
Все номинанты
Дэвид О. Расселл
Дэвид О. Расселл
Боец
Даррен Аронофски
Даррен Аронофски
Черный лебедь
Итан Коэн
Итан Коэн
Железная хватка
Джоэл Коэн
Джоэл Коэн
Железная хватка
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
Социальная сеть
Итан Коэн
Итан Коэн
Железная хватка
Джоэл Коэн
Джоэл Коэн
Железная хватка
Oscar / Лучшая операторская работа
Начало 8.8
Начало Inception
Уолли Пфистер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Социальная сеть 7.9
Социальная сеть The Social Network
Jeff Cronenweth
Смотреть трейлер
Железная хватка 7.6
Железная хватка True Grit
Roger Deakins
Смотреть трейлер
Король говорит! 8.0
Король говорит! The King's Speech
Danny Cohen
Смотреть трейлер
Черный лебедь 8.1
Черный лебедь Black Swan
Matthew Libatique
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Алиса в стране чудес 6.9
Алиса в стране чудес Alice in Wonderland
Colleen Atwood
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Буря 6.2
Буря The Tempest
Sandy Powell
Смотреть трейлер
Железная хватка 7.6
Железная хватка True Grit
Mary Zophres
Смотреть трейлер
Я есть любовь 7.0
Я есть любовь Io sono l'amore / I Am Love
Antonella Cannarozzi
Смотреть трейлер
Король говорит! 8.0
Король говорит! The King's Speech
Jenny Beavan
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший монтаж
Социальная сеть 7.9
Социальная сеть The Social Network
Kirk Baxter, Angus Wall
Победитель
Смотреть трейлер
Социальная сеть 7.9
Социальная сеть The Social Network
Kirk Baxter, Angus Wall
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Черный лебедь 8.1
Черный лебедь Black Swan
Andrew Weisblum
Смотреть трейлер
Король говорит! 8.0
Король говорит! The King's Speech
Tariq Anwar
Смотреть трейлер
Боец 7.8
Боец The Fighter
Pamela Martin
Смотреть трейлер
127 часов 7.7
127 часов 127 Hours
Джон Харрис
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший грим и причёски
Человек-волк 6.1
Человек-волк The Wolfman
Рик Бейкер, Dave Elsey
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
По версии Барни 7.6
По версии Барни Barney's Version
Adrien Morot
Смотреть трейлер
Путь домой 7.4
Путь домой Way Back
Greg Funk, Edouard F. Henriques, Yolanda Toussieng
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Социальная сеть 7.9
Социальная сеть The Social Network
Trent Reznor, Atticus Ross
Победитель
Смотреть трейлер
Социальная сеть 7.9
Социальная сеть The Social Network
Trent Reznor, Atticus Ross
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Король говорит! 8.0
Король говорит! The King's Speech
Alexandre Desplat
Смотреть трейлер
127 часов 7.7
127 часов 127 Hours
A.R. Rahman
Смотреть трейлер
Как приручить дракона 8.3
Как приручить дракона How to Train Your Dragon
John Powell
Смотреть трейлер
Начало 8.8
Начало Inception
Ханс Циммер
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая песня к фильму
История игрушек: Большой побег 8.1
История игрушек: Большой побег Toy Story 3
Randy Newman For the song "We Belong Together".
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
127 часов 7.7
127 часов 127 Hours
A.R. Rahman, Dido, Rollo For the song "If I Rise".
Смотреть трейлер
Я ухожу - не плачь 7.0
Я ухожу - не плачь Country Strong
Troy Verges, Tom Douglas, Hillary Lindsey For the song "Coming Home".
Смотреть трейлер
Рапунцель: Запутанная История 8.1
Рапунцель: Запутанная История Rapunzel
Alan Menken, Glenn Slater For the song "I See the Light".
Смотреть трейлер
Рапунцель: Запутанная История 8.1
Рапунцель: Запутанная История Rapunzel
Alan Menken, Glenn Slater For the song "I See the Light".
Смотреть трейлер
Я ухожу - не плачь 7.0
Я ухожу - не плачь Country Strong
Troy Verges, Tom Douglas, Hillary Lindsey For the song "Coming Home".
Смотреть трейлер
127 часов 7.7
127 часов 127 Hours
A.R. Rahman, Dido, Rollo For the song "If I Rise".
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Алиса в стране чудес 6.9
Алиса в стране чудес Alice in Wonderland
Karen O'Hara, Роберт Стромберг
Победитель
Смотреть трейлер
Алиса в стране чудес 6.9
Алиса в стране чудес Alice in Wonderland
Karen O'Hara, Роберт Стромберг
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Начало 8.8
Начало Inception
Larry Dias, Guy Hendrix Dyas, Douglas A. Mowat
Смотреть трейлер
Начало 8.8
Начало Inception
Larry Dias, Guy Hendrix Dyas, Douglas A. Mowat
Смотреть трейлер
Король говорит! 8.0
Король говорит! The King's Speech
Judy Farr, Eve Stewart
Смотреть трейлер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая 8.1
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I
Stuart Craig, Stephenie McMillan
Смотреть трейлер
Король говорит! 8.0
Король говорит! The King's Speech
Judy Farr, Eve Stewart
Смотреть трейлер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая 8.1
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I
Stuart Craig, Stephenie McMillan
Смотреть трейлер
Железная хватка 7.6
Железная хватка True Grit
Jess Gonchor, Nancy Haigh
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Начало 8.8
Начало Inception
Pete Bebb, Chris Corbould, Paul J. Franklin, Andrew Lockley
Победитель
Смотреть трейлер
Начало 8.8
Начало Inception
Pete Bebb, Chris Corbould, Paul J. Franklin, Andrew Lockley
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Потустороннее 6.9
Потустороннее Hereafter
Bryan Grill, Michael Owens, Joe Farrell, Stephan Trojansky
Смотреть трейлер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая 8.1
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I
Tim Burke, John Richardson, Christian Manz, Nicolas Aithadi
Смотреть трейлер
Потустороннее 6.9
Потустороннее Hereafter
Bryan Grill, Michael Owens, Joe Farrell, Stephan Trojansky
Смотреть трейлер
Алиса в стране чудес 6.9
Алиса в стране чудес Alice in Wonderland
Ken Ralston, David Schaub, Carey Villegas, Sean Phillips
Смотреть трейлер
Железный человек 2 7.7
Железный человек 2 Iron Man 2
Janek Sirrs, Ben Snow, Daniel Sudick, Ged Wright
Смотреть трейлер
Алиса в стране чудес 6.9
Алиса в стране чудес Alice in Wonderland
Ken Ralston, David Schaub, Carey Villegas, Sean Phillips
Смотреть трейлер
Железный человек 2 7.7
Железный человек 2 Iron Man 2
Janek Sirrs, Ben Snow, Daniel Sudick, Ged Wright
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Социальная сеть 7.9
Социальная сеть The Social Network
Аарон Соркин
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Зимняя кость 7.3
Зимняя кость Winter's Bone
Дебра Граник, Anne Rosellini
Смотреть трейлер
127 часов 7.7
127 часов 127 Hours
Дэнни Бойл, Саймон Бофой
Смотреть трейлер
127 часов 7.7
127 часов 127 Hours
Дэнни Бойл, Саймон Бофой
Смотреть трейлер
Железная хватка 7.6
Железная хватка True Grit
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Смотреть трейлер
История игрушек: Большой побег 8.1
История игрушек: Большой побег Toy Story 3
Эндрю Стэнтон, Джон Лассетер, Ли Анкрич, Michael Arndt
Смотреть трейлер
Зимняя кость 7.3
Зимняя кость Winter's Bone
Дебра Граник, Anne Rosellini
Смотреть трейлер
История игрушек: Большой побег 8.1
История игрушек: Большой побег Toy Story 3
Эндрю Стэнтон, Джон Лассетер, Ли Анкрич, Michael Arndt
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший анимационный полнометражный фильм
История игрушек: Большой побег 8.1
История игрушек: Большой побег Toy Story 3
Ли Анкрич
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Как приручить дракона 8.3
Как приручить дракона How to Train Your Dragon
Дин Деблуа, Крис Сандерс
Смотреть трейлер
Как приручить дракона 8.3
Как приручить дракона How to Train Your Dragon
Дин Деблуа, Крис Сандерс
Смотреть трейлер
Иллюзионист 7.5
Иллюзионист The Illusionist / L'Illusionniste
Сильвэн Шомэ
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Lost Thing The Lost Thing
Andrew Ruhemann, Shaun Tan
Победитель
The Lost Thing The Lost Thing
Andrew Ruhemann, Shaun Tan
Победитель
Все номинанты
Day & Night Day & Night
Teddy Newton
Madagascar, a Journey Diary Madagascar, carnet de voyage
Bastien Dubois
Груффало 7.5
Груффало The Gruffalo
Джейкоб Шух, Max Lang
Let's Pollute Let's Pollute
Geefwee Boedoe
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Внутреннее дело 8.2
Внутреннее дело Inside Job
Чарльз Фергюсон, Audrey Marrs
Победитель
Все номинанты
Газовая страна 7.6
Газовая страна GasLand
Триш Адлесик, Джош Фокс
Газовая страна 7.6
Газовая страна GasLand
Триш Адлесик, Джош Фокс
Свалка 7.7
Свалка Waste Land
Люси Уокер, Angus Aynsley
Смотреть трейлер
Restrepo Restrepo
Sebastian Junger, Tim Hetherington
Выход через сувенирную лавку 7.8
Выход через сувенирную лавку Exit Through the Gift Shop
Бэнкси, Jaimie D'Cruz
Смотреть трейлер
Выход через сувенирную лавку 7.8
Выход через сувенирную лавку Exit Through the Gift Shop
Бэнкси, Jaimie D'Cruz
Смотреть трейлер
Свалка 7.7
Свалка Waste Land
Люси Уокер, Angus Aynsley
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Strangers No More Strangers No More
Karen Goodman, Kirk Simon
Победитель
Strangers No More Strangers No More
Karen Goodman, Kirk Simon
Победитель
Все номинанты
Killing in the Name Killing in the Name
Jed Rothstein
Sun Come Up Sun Come Up
Tim Metzger, Jennifer Redfearn
The Warriors of Qiugang The Warriors of Qiugang
Ruby Yang, Thomas Lennon
Девушка с обложки 6.7
Девушка с обложки Poster Girl
Mitchell Block, Сара Ниссон
Sun Come Up Sun Come Up
Tim Metzger, Jennifer Redfearn
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Начало 8.8
Начало Inception
Richard King
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Неуправляемый 7.3
Неуправляемый Unstoppable
Mark P. Stoeckinger
Смотреть трейлер
Трон: Наследие 6.5
Трон: Наследие Tron Legacy
Addison Teague, Gwendolyn Yates Whittle
Смотреть трейлер
История игрушек: Большой побег 8.1
История игрушек: Большой побег Toy Story 3
Tom Myers, Michael Silvers
Смотреть трейлер
Железная хватка 7.6
Железная хватка True Grit
Craig Berkey, Skip Lievsay
Смотреть трейлер
История игрушек: Большой побег 8.1
История игрушек: Большой побег Toy Story 3
Tom Myers, Michael Silvers
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Месть 7.3
Месть Hævnen / In a Better World
Denmark.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Вне закона 7.1
Вне закона Outside the law
Algeria.
Смотреть трейлер
Пожары 8.2
Пожары Incendies
Canada.
Смотреть трейлер
Бьютифул 7.5
Бьютифул Biutiful
Mexico.
Смотреть трейлер
Клык 7.1
Клык Kynodontas / Dogtooth
Greece.
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
God of Love God of Love
Люк Матени
Победитель
Все номинанты
The Confession The Confession
Танел Тоом
Wish 143 Wish 143
Ian Barnes, Samantha Waite
The Crush The Crush
Michael Creagh
Na Wewe Na Wewe
Ivan Goldschmidt
Wish 143 Wish 143
Ian Barnes, Samantha Waite
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Король говорит! 8.0
Король говорит! The King's Speech
David Seidler
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Начало 8.8
Начало Inception
Кристофер Нолан
Смотреть трейлер
Детки в порядке 7.2
Детки в порядке The Kids Are All Right
Стюарт Блумберг, Лиза Холоденко
Смотреть трейлер
Детки в порядке 7.2
Детки в порядке The Kids Are All Right
Стюарт Блумберг, Лиза Холоденко
Смотреть трейлер
Боец 7.8
Боец The Fighter
Scott Silver, Paul Tamasy, Eric Johnson, Keith Dorrington
Смотреть трейлер
Боец 7.8
Боец The Fighter
Scott Silver, Paul Tamasy, Eric Johnson, Keith Dorrington
Смотреть трейлер
Еще один год 7.1
Еще один год Another Year
Майк Ли
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший звук
Начало 8.8
Начало Inception
Lora Hirschberg, Ed Novick, Gary A. Rizzo
Победитель
Смотреть трейлер
Начало 8.8
Начало Inception
Lora Hirschberg, Ed Novick, Gary A. Rizzo
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Солт 6.6
Солт Salt
Jeffrey J. Haboush, Scott Millan, Greg P. Russell, William Sarokin
Смотреть трейлер
Солт 6.6
Солт Salt
Jeffrey J. Haboush, Scott Millan, Greg P. Russell, William Sarokin
Смотреть трейлер
Король говорит! 8.0
Король говорит! The King's Speech
Paul Hamblin, John Midgley, Martin Jensen
Смотреть трейлер
Король говорит! 8.0
Король говорит! The King's Speech
Paul Hamblin, John Midgley, Martin Jensen
Смотреть трейлер
Социальная сеть 7.9
Социальная сеть The Social Network
Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick, Mark Weingarten
Смотреть трейлер
Железная хватка 7.6
Железная хватка True Grit
Peter F. Kurland, Craig Berkey, Skip Lievsay, Greg Orloff
Смотреть трейлер
Социальная сеть 7.9
Социальная сеть The Social Network
Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick, Mark Weingarten
Смотреть трейлер
Scientific and Engineering Award
Tim Drnec
For the development of the Spydercam 3D volumetric suspended cable camera technologies, whose evolution made it possible to move a camera safely and accurately anywhere through a three-dimensional space.
Победитель
Ben Britten Smith
For the development of the Spydercam 3D volumetric suspended cable camera technologies, whose evolution made it possible to move a camera safely and accurately anywhere through a three-dimensional space.
Победитель
Matt Davis
For the development of the Spydercam 3D volumetric suspended cable camera technologies, whose evolution made it possible to move a camera safely and accurately anywhere through a three-dimensional space.
Победитель
Tim Drnec
For the development of the Spydercam 3D volumetric suspended cable camera technologies, whose evolution made it possible to move a camera safely and accurately anywhere through a three-dimensional space.
Победитель
Ben Britten Smith
For the development of the Spydercam 3D volumetric suspended cable camera technologies, whose evolution made it possible to move a camera safely and accurately anywhere through a three-dimensional space.
Победитель
Matt Davis
For the development of the Spydercam 3D volumetric suspended cable camera technologies, whose evolution made it possible to move a camera safely and accurately anywhere through a three-dimensional space.
Победитель
John Frazier
Mark Noel, for the design, engineering, and development, and John Frazier, for his contributions to the design and safety features, of the NAC Servo Winch System, which allows full-size cars, aircraft and other heavy props to be flown on wires with unprecedented freedom of motion and a high degree of safety, on-set and in real time.
Победитель
Mark Noel
Mark Noel, for the design, engineering, and development, and John Frazier, for his contributions to the design and safety features, of the NAC Servo Winch System, which allows full-size cars, aircraft and other heavy props to be flown on wires with unprecedented freedom of motion and a high degree of safety, on-set and in real time.
Победитель
Jim Rodnunsky
For the development of the Cablecam 3-D volumetric suspended cable camera technologies. Cablecam technological evolution has made it possible to move a camera safely and accurately anywhere through a three-dimensional space.
Победитель
Alex MacDonald
For the development of the Cablecam 3-D volumetric suspended cable camera technologies. Cablecam technological evolution has made it possible to move a camera safely and accurately anywhere through a three-dimensional space.
Победитель
Mark Chapman
For the development of the Cablecam 3-D volumetric suspended cable camera technologies. Cablecam technological evolution has made it possible to move a camera safely and accurately anywhere through a three-dimensional space.
Победитель
Jim Rodnunsky
For the development of the Cablecam 3-D volumetric suspended cable camera technologies. Cablecam technological evolution has made it possible to move a camera safely and accurately anywhere through a three-dimensional space.
Победитель
Alex MacDonald
For the development of the Cablecam 3-D volumetric suspended cable camera technologies. Cablecam technological evolution has made it possible to move a camera safely and accurately anywhere through a three-dimensional space.
Победитель
Mark Chapman
For the development of the Cablecam 3-D volumetric suspended cable camera technologies. Cablecam technological evolution has made it possible to move a camera safely and accurately anywhere through a three-dimensional space.
Победитель
Mark Sagar
Dr. Mark Sagar, whose development of influential facial motion retargeting solutions has impacted the creation of computer animated feature films. Dr. Sagar's work led to a method of transforming facial motion capture data into an expression-based, editable character animation system to create more lifelike digital characters.
Победитель
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
Denny Clairmont
Победитель
Irving G. Thalberg Memorial Award
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
Победитель
Honorary Award
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Монстр из этого советского фильма пугает уже 70 лет: американцы жалеют, что не могут увидеть ленту в кино
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше