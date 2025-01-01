Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Оскар
События
Оскар 1981
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1981 году
Место проведения
Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
31 марта 1981
Oscar / Лучший фильм
7.7
Обыкновенные люди
Ordinary People
Ronald L. Schwary
Победитель
Все номинанты
8.2
Бешеный бык
Raging Bull
Ирвин Уинклер, Robert Chartoff
Смотреть трейлер
7.5
Дочь шахтера
Coal Miner's Daughter
Bernard Schwartz
8.2
Бешеный бык
Raging Bull
Ирвин Уинклер, Robert Chartoff
Смотреть трейлер
7.9
Человек-Слон
The Elephant Man
Джонатан Сэнгер
Смотреть трейлер
7.0
Тэсс
Tess
Клод Берри, Timothy Burrill
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Роберт Де Ниро
Бешеный бык
Победитель
Все номинанты
Питер О’Брайэн
Трюкач
Джон Херт
Человек-Слон
Роберт Дювалл
The Great Santini
Джек Леммон
Чествование
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Сисси Спейсек
Дочь шахтера
Победитель
Все номинанты
Голди Хоун
Рядовой Бенджамин
Джина Роулендс
Глория
Эллен Берстин
Resurrection
Мэри Тайлер Мур
Обыкновенные люди
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Тимоти Хаттон
Обыкновенные люди
Победитель
Все номинанты
Джейсон Робардс
Мелвин и Говард
Джадд Херш
Обыкновенные люди
Майкл О’Киф
The Great Santini
Джо Пеши
Бешеный бык
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Мэри Стинберген
Мелвин и Говард
Победитель
Все номинанты
Дайана Скаруид
Inside Moves
Кэти Мориарти
Бешеный бык
Ева Ле Галльенн
Resurrection
Айлин Бреннан
Рядовой Бенджамин
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Роберт Редфорд
Обыкновенные люди
Победитель
Все номинанты
Мартин Скорсезе
Бешеный бык
Дэвид Линч
Человек-Слон
Ричард Раш
Трюкач
Роман Полански
Тэсс
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
7.0
Тэсс
Tess
Ghislain Cloquet, Geoffrey Unsworth
Unsworth's nomination and award were posthumous.
Победитель
7.0
Тэсс
Tess
Ghislain Cloquet, Geoffrey Unsworth
Unsworth's nomination and award were posthumous.
Победитель
Все номинанты
8.2
Бешеный бык
Raging Bull
Майкл Чэпман
Смотреть трейлер
7.2
Голубая лагуна
The Blue Lagoon
Néstor Almendros
5.6
Формула
The Formula
James Crabe
7.5
Дочь шахтера
Coal Miner's Daughter
Ralf D. Bode
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
7.0
Тэсс
Tess
Anthony Powell
Победитель
Все номинанты
7.4
Где-то во времени
Somewhere in Time
Jean-Pierre Dorléac
My Brilliant Career
My Brilliant Career
Anna Senior
4.6
Когда кончилось время
When Time Ran Out...
Paul Zastupnevich
7.9
Человек-Слон
The Elephant Man
Patricia Norris
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
8.2
Бешеный бык
Raging Bull
Thelma Schoonmaker
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.5
Дочь шахтера
Coal Miner's Daughter
Arthur Schmidt
The Competition
The Competition
David E. Blewitt
6.6
Слава
Fame
Gerry Hambling
7.9
Человек-Слон
The Elephant Man
Anne V. Coates
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
6.6
Слава
Fame
Michael Gore
Победитель
Все номинанты
7.0
Тэсс
Tess
Philippe Sarde
7.9
Человек-Слон
The Elephant Man
John Morris
Смотреть трейлер
6.7
Другие ипостаси
Altered States
John Corigliano
8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
John Williams
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
6.6
Слава
Fame
Michael Gore, Dean Pitchford
For the song "Fame"
Победитель
6.6
Слава
Fame
Michael Gore, Dean Pitchford
For the song "Fame"
Победитель
Все номинанты
Honeysuckle Rose
Honeysuckle Rose
Уилли Нельсон
For the song "On the Road Again"
6.6
Слава
Fame
Lesley Gore, Michael Gore
For the song "Out Here on My Own"
The Competition
The Competition
Lalo Schifrin, Will Jennings
For the song "People Alone"
6.6
Слава
Fame
Lesley Gore, Michael Gore
For the song "Out Here on My Own"
9 to 5
Nine to Five
Долли Партон
For the song "Nine to Five"
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
7.0
Тэсс
Tess
Pierre Guffroy, Jack Stephens
Победитель
Все номинанты
7.5
Дочь шахтера
Coal Miner's Daughter
John W. Corso, John M. Dwyer
8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Leslie Dilley, Michael Ford, Harry Lange, Norman Reynolds, Alan Tomkins
Смотреть трейлер
8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Leslie Dilley, Michael Ford, Harry Lange, Norman Reynolds, Alan Tomkins
Смотреть трейлер
Kagemusha: The Shadow Warrior
Kagemusha
Yoshirô Muraki
7.5
Дочь шахтера
Coal Miner's Daughter
John W. Corso, John M. Dwyer
7.9
Человек-Слон
The Elephant Man
Robert Cartwright, Stuart Craig, Hugh Scaife
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.7
Обыкновенные люди
Ordinary People
Alvin Sargent
Победитель
Все номинанты
6.9
Трюкач
The Stunt Man
Lawrence B. Marcus, Ричард Раш
7.9
Человек-Слон
The Elephant Man
Дэвид Линч, Eric Bergren, Christopher De Vore
Смотреть трейлер
7.5
Дочь шахтера
Coal Miner's Daughter
Томас Рикман
Breaker Morant
'Breaker' Morant
Брюс Бересфорд, Jonathan Hardy, Дэвид Стивенс
7.9
Человек-Слон
The Elephant Man
Дэвид Линч, Eric Bergren, Christopher De Vore
Смотреть трейлер
6.9
Трюкач
The Stunt Man
Lawrence B. Marcus, Ричард Раш
Breaker Morant
'Breaker' Morant
Брюс Бересфорд, Jonathan Hardy, Дэвид Стивенс
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Fly
A légy
Ferenc Rofusz
Победитель
Все номинанты
Tout rien
Tout rien
Фредерик Бак
History of the World in Three Minutes Flat
History of the World in Three Minutes Flat
Michael Mills
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
From Mao to Mozart: Isaac Stern in China
From Mao to Mozart: Isaac Stern in China
Murray Lerner
Победитель
Все номинанты
The Yellow Star: The Persecution of the Jews in Europe - 1933-1945
Der gelbe Stern - Ein Film über die Judenverfolgung 1933-1945
Arthur Cohn, Bengt von zur Mühlen
Agee
Agee
Ross Spears
The Day After Trinity
The Day After Trinity
Jon Else
Front Line
Front Line
David Bradbury
The Yellow Star: The Persecution of the Jews in Europe - 1933-1945
Der gelbe Stern - Ein Film über die Judenverfolgung 1933-1945
Arthur Cohn, Bengt von zur Mühlen
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Karl Hess: Toward Liberty
Karl Hess: Toward Liberty
Roland Hallé, Peter W. Ladue
Победитель
Все номинанты
Luther Metke at 94
Luther Metke a los 94
Richard Hawkins, Jorge Preloran
The Eruption of Mount St. Helens!
The Eruption of Mount St. Helens!
George Casey
Don't Mess with Bill
Don't Mess with Bill
Pen Densham, John Watson
It's the Same World
It's the Same World
Dick Young
Luther Metke at 94
Luther Metke a los 94
Richard Hawkins, Jorge Preloran
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
8.3
Москва слезам не верит
Moskva slezam ne verit
Soviet Union
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Kagemusha: The Shadow Warrior
Kagemusha
Japan
7.3
Последнее метро
Le dernier métro
France
7.5
Доверие
Bizalom
Hungary
The Nest
El nido
Spain
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
The Dollar Bottom
The Dollar Bottom
Lloyd Phillips
Победитель
Все номинанты
A Jury of Her Peers
A Jury of Her Peers
Sally Heckel
Fall Line
Fall Line
Bob Carmichael, Greg Lowe
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
6.8
Мелвин и Говард
Melvin and Howard
Bo Goldman
Победитель
Все номинанты
7.7
Брубейкер
Brubaker
W.D. Richter, Arthur A. Ross
7.7
Мой американский дядюшка
Mon oncle d'Amérique
Jean Gruault
6.6
Слава
Fame
Christopher Gore
6.2
Рядовой Бенджамин
Private Benjamin
Нэнси Мейерс, Harvey Miller, Чарльз Шайер
7.7
Брубейкер
Brubaker
W.D. Richter, Arthur A. Ross
6.2
Рядовой Бенджамин
Private Benjamin
Нэнси Мейерс, Harvey Miller, Чарльз Шайер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Gregg Landaker, Steve Maslow, Peter Sutton, Bill Varney
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.6
Слава
Fame
Jay M. Harding, Michael J. Kohut, Christopher Newman, Aaron Rochin
7.5
Дочь шахтера
Coal Miner's Daughter
James R. Alexander, Roger Heman Jr., Richard Portman
6.6
Слава
Fame
Jay M. Harding, Michael J. Kohut, Christopher Newman, Aaron Rochin
6.7
Другие ипостаси
Altered States
Willie D. Burton, Les Fresholtz, Michael Minkler, Arthur Piantadosi
7.5
Дочь шахтера
Coal Miner's Daughter
James R. Alexander, Roger Heman Jr., Richard Portman
8.2
Бешеный бык
Raging Bull
David J. Kimball, Les Lazarowitz, Donald O. Mitchell, Bill Nicholson
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Linwood G. Dunn
For the concept, engineering and development of the Acme-Dunn Optical Printer for motion picture special effects.
Победитель
Cecil Love
For the concept, engineering and development of the Acme-Dunn Optical Printer for motion picture special effects.
Победитель
Scientific and Engineering Award
Jean-Marie Lavalou
For the engineering and development of the Louma Camera Crane and remote control system for motion picture production.
Победитель
Alain Masseron
For the engineering and development of the Louma Camera Crane and remote control system for motion picture production.
Победитель
David Samuelson
For the engineering and development of the Louma Camera Crane and remote control system for motion picture production.
Победитель
Jean-Marie Lavalou
For the engineering and development of the Louma Camera Crane and remote control system for motion picture production.
Победитель
Alain Masseron
For the engineering and development of the Louma Camera Crane and remote control system for motion picture production.
Победитель
David Samuelson
For the engineering and development of the Louma Camera Crane and remote control system for motion picture production.
Победитель
David Grafton
For the optical design and engineering of a telecentric anamorphic lens for motion picture optical effects printers.
Победитель
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
Fred Hynes
In appreciation for outstanding service and dedication in upholding the high standards of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Победитель
Honorary Award
Special Achievement Award
8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Ричард Эдлунд, Brian Johnson, Dennis Muren, Bruce Nicholson
For visual effects (statuette).
Победитель
Смотреть трейлер
8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Ричард Эдлунд, Brian Johnson, Dennis Muren, Bruce Nicholson
For visual effects (statuette).
Победитель
Смотреть трейлер
Год проведения
Оскар 2025
Оскар 2024
Оскар 2023
Оскар 2022
Оскар 2021
Оскар 2020
Показать все
Оскар 2019
Оскар 2018
Оскар 2017
Оскар 2016
Оскар 2015
Оскар 2014
Оскар 2013
Оскар 2012
Оскар 2011
Оскар 2010
Оскар 2009
Оскар 2008
Оскар 2007
Оскар 2006
Оскар 2005
Оскар 2004
Оскар 2003
Оскар 2002
Оскар 2001
Оскар 2000
Оскар 1999
Оскар 1998
Оскар 1997
Оскар 1996
Оскар 1995
Оскар 1994
Оскар 1993
Оскар 1992
Оскар 1991
Оскар 1990
Оскар 1989
Оскар 1988
Оскар 1987
Оскар 1986
Оскар 1985
Оскар 1984
Оскар 1983
Оскар 1982
Оскар 1981
Оскар 1980
Оскар 1979
Оскар 1978
Оскар 1977
Оскар 1976
Оскар 1975
Оскар 1974
Оскар 1973
Оскар 1972
Оскар 1971
Оскар 1970
Оскар 1969
Оскар 1968
Оскар 1967
Оскар 1966
Оскар 1965
Оскар 1964
Оскар 1963
Оскар 1962
Оскар 1961
Оскар 1960
Оскар 1959
Оскар 1958
Оскар 1957
Оскар 1956
Оскар 1955
Оскар 1954
Оскар 1953
Оскар 1952
Оскар 1951
Оскар 1950
Оскар 1949
Оскар 1948
Оскар 1947
Оскар 1946
Оскар 1945
Оскар 1944
Оскар 1943
Оскар 1942
Оскар 1941
Оскар 1940
Оскар 1939
Оскар 1938
Оскар 1937
Оскар 1936
Оскар 1935
Оскар 1934
Оскар 1932
Оскар 1931
Оскар 1930 - 2
Оскар 1930
Оскар 1929
Номинации
Лучший фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая режиссура
Показать все
Лучшая операторская работа
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Лучшая песня к фильму
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшие визуальные эффекты
Лучшие титры в немой кинокартине
Лучший адаптированный сценарий
Лучший анимационный короткометражный фильм
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший грим и причёски
Лучший дизайн костюмов
Лучший документальный короткометражный фильм
Лучший документальный полнометражный фильм
Лучший звук
Лучший звуковой монтаж
Лучший игровой короткометражный фильм
Лучший литературный первоисточник
Лучший монтаж
Лучший оригинальный сценарий
Лучший помощник режиссёра
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший хореограф
Уникальное художественное исполнение
Oscars Fan Favorite
Oscars Cheer Moment
John A. Bonner Award
Special Commendation
Juvenile Award
Special Achievement Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Gordon E. Sawyer Award
Honorary Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Medal of Commendation
Award of Commendation
Technical Achievement Award
Scientific and Engineering Award
Academy Award of Merit
Другие награды и фестивали
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667