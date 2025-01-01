Меню
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1981 году

Место проведения Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 31 марта 1981
Oscar / Лучший фильм
Обыкновенные люди 7.7
Обыкновенные люди Ordinary People
Ronald L. Schwary
Победитель
Все номинанты
Бешеный бык 8.2
Бешеный бык Raging Bull
Ирвин Уинклер, Robert Chartoff
Смотреть трейлер
Дочь шахтера 7.5
Дочь шахтера Coal Miner's Daughter
Bernard Schwartz
Бешеный бык 8.2
Бешеный бык Raging Bull
Ирвин Уинклер, Robert Chartoff
Смотреть трейлер
Человек-Слон 7.9
Человек-Слон The Elephant Man
Джонатан Сэнгер
Смотреть трейлер
Тэсс 7.0
Тэсс Tess
Клод Берри, Timothy Burrill
Oscar / Лучшая мужская роль
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Бешеный бык
Победитель
Все номинанты
Питер О’Брайэн
Трюкач
Джон Херт
Джон Херт
Человек-Слон
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
The Great Santini
Джек Леммон
Джек Леммон
Чествование
Oscar / Лучшая женская роль
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек
Дочь шахтера
Победитель
Все номинанты
Голди Хоун
Голди Хоун
Рядовой Бенджамин
Джина Роулендс
Джина Роулендс
Глория
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Resurrection
Мэри Тайлер Мур
Обыкновенные люди
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Обыкновенные люди
Победитель
Все номинанты
Джейсон Робардс
Джейсон Робардс
Мелвин и Говард
Джадд Херш
Джадд Херш
Обыкновенные люди
Майкл О’Киф
The Great Santini
Джо Пеши
Джо Пеши
Бешеный бык
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Мелвин и Говард
Победитель
Все номинанты
Дайана Скаруид
Inside Moves
Кэти Мориарти
Кэти Мориарти
Бешеный бык
Ева Ле Галльенн
Resurrection
Айлин Бреннан
Рядовой Бенджамин
Oscar / Лучшая режиссура
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Обыкновенные люди
Победитель
Все номинанты
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Бешеный бык
Дэвид Линч
Дэвид Линч
Человек-Слон
Ричард Раш
Трюкач
Роман Полански
Роман Полански
Тэсс
Oscar / Лучшая операторская работа
Тэсс 7.0
Тэсс Tess
Ghislain Cloquet, Geoffrey Unsworth Unsworth's nomination and award were posthumous.
Победитель
Тэсс 7.0
Тэсс Tess
Ghislain Cloquet, Geoffrey Unsworth Unsworth's nomination and award were posthumous.
Победитель
Все номинанты
Бешеный бык 8.2
Бешеный бык Raging Bull
Майкл Чэпман
Смотреть трейлер
Голубая лагуна 7.2
Голубая лагуна The Blue Lagoon
Néstor Almendros
Формула 5.6
Формула The Formula
James Crabe
Дочь шахтера 7.5
Дочь шахтера Coal Miner's Daughter
Ralf D. Bode
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Тэсс 7.0
Тэсс Tess
Anthony Powell
Победитель
Все номинанты
Где-то во времени 7.4
Где-то во времени Somewhere in Time
Jean-Pierre Dorléac
My Brilliant Career My Brilliant Career
Anna Senior
Когда кончилось время 4.6
Когда кончилось время When Time Ran Out...
Paul Zastupnevich
Человек-Слон 7.9
Человек-Слон The Elephant Man
Patricia Norris
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший монтаж
Бешеный бык 8.2
Бешеный бык Raging Bull
Thelma Schoonmaker
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Дочь шахтера 7.5
Дочь шахтера Coal Miner's Daughter
Arthur Schmidt
The Competition The Competition
David E. Blewitt
Слава 6.6
Слава Fame
Gerry Hambling
Человек-Слон 7.9
Человек-Слон The Elephant Man
Anne V. Coates
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Слава 6.6
Слава Fame
Michael Gore
Победитель
Все номинанты
Тэсс 7.0
Тэсс Tess
Philippe Sarde
Человек-Слон 7.9
Человек-Слон The Elephant Man
John Morris
Смотреть трейлер
Другие ипостаси 6.7
Другие ипостаси Altered States
John Corigliano
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар 8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
John Williams
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая песня к фильму
Слава 6.6
Слава Fame
Michael Gore, Dean Pitchford For the song "Fame"
Победитель
Слава 6.6
Слава Fame
Michael Gore, Dean Pitchford For the song "Fame"
Победитель
Все номинанты
Honeysuckle Rose Honeysuckle Rose
Уилли Нельсон For the song "On the Road Again"
Слава 6.6
Слава Fame
Lesley Gore, Michael Gore For the song "Out Here on My Own"
The Competition The Competition
Lalo Schifrin, Will Jennings For the song "People Alone"
Слава 6.6
Слава Fame
Lesley Gore, Michael Gore For the song "Out Here on My Own"
9 to 5 Nine to Five
Долли Партон For the song "Nine to Five"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Тэсс 7.0
Тэсс Tess
Pierre Guffroy, Jack Stephens
Победитель
Все номинанты
Дочь шахтера 7.5
Дочь шахтера Coal Miner's Daughter
John W. Corso, John M. Dwyer
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар 8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Leslie Dilley, Michael Ford, Harry Lange, Norman Reynolds, Alan Tomkins
Смотреть трейлер
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар 8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Leslie Dilley, Michael Ford, Harry Lange, Norman Reynolds, Alan Tomkins
Смотреть трейлер
Kagemusha: The Shadow Warrior Kagemusha
Yoshirô Muraki
Дочь шахтера 7.5
Дочь шахтера Coal Miner's Daughter
John W. Corso, John M. Dwyer
Человек-Слон 7.9
Человек-Слон The Elephant Man
Robert Cartwright, Stuart Craig, Hugh Scaife
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Обыкновенные люди 7.7
Обыкновенные люди Ordinary People
Alvin Sargent
Победитель
Все номинанты
Трюкач 6.9
Трюкач The Stunt Man
Lawrence B. Marcus, Ричард Раш
Человек-Слон 7.9
Человек-Слон The Elephant Man
Дэвид Линч, Eric Bergren, Christopher De Vore
Смотреть трейлер
Дочь шахтера 7.5
Дочь шахтера Coal Miner's Daughter
Томас Рикман
Breaker Morant 'Breaker' Morant
Брюс Бересфорд, Jonathan Hardy, Дэвид Стивенс
Человек-Слон 7.9
Человек-Слон The Elephant Man
Дэвид Линч, Eric Bergren, Christopher De Vore
Смотреть трейлер
Трюкач 6.9
Трюкач The Stunt Man
Lawrence B. Marcus, Ричард Раш
Breaker Morant 'Breaker' Morant
Брюс Бересфорд, Jonathan Hardy, Дэвид Стивенс
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Fly A légy
Ferenc Rofusz
Победитель
Все номинанты
Tout rien Tout rien
Фредерик Бак
History of the World in Three Minutes Flat History of the World in Three Minutes Flat
Michael Mills
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
From Mao to Mozart: Isaac Stern in China From Mao to Mozart: Isaac Stern in China
Murray Lerner
Победитель
Все номинанты
The Yellow Star: The Persecution of the Jews in Europe - 1933-1945 Der gelbe Stern - Ein Film über die Judenverfolgung 1933-1945
Arthur Cohn, Bengt von zur Mühlen
Agee Agee
Ross Spears
The Day After Trinity The Day After Trinity
Jon Else
Front Line Front Line
David Bradbury
The Yellow Star: The Persecution of the Jews in Europe - 1933-1945 Der gelbe Stern - Ein Film über die Judenverfolgung 1933-1945
Arthur Cohn, Bengt von zur Mühlen
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Karl Hess: Toward Liberty Karl Hess: Toward Liberty
Roland Hallé, Peter W. Ladue
Победитель
Все номинанты
Luther Metke at 94 Luther Metke a los 94
Richard Hawkins, Jorge Preloran
The Eruption of Mount St. Helens! The Eruption of Mount St. Helens!
George Casey
Don't Mess with Bill Don't Mess with Bill
Pen Densham, John Watson
It's the Same World It's the Same World
Dick Young
Luther Metke at 94 Luther Metke a los 94
Richard Hawkins, Jorge Preloran
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Москва слезам не верит 8.3
Москва слезам не верит Moskva slezam ne verit
Soviet Union
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Kagemusha: The Shadow Warrior Kagemusha
Japan
Последнее метро 7.3
Последнее метро Le dernier métro
France
Доверие 7.5
Доверие Bizalom
Hungary
The Nest El nido
Spain
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
The Dollar Bottom The Dollar Bottom
Lloyd Phillips
Победитель
Все номинанты
A Jury of Her Peers A Jury of Her Peers
Sally Heckel
Fall Line Fall Line
Bob Carmichael, Greg Lowe
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Мелвин и Говард 6.8
Мелвин и Говард Melvin and Howard
Bo Goldman
Победитель
Все номинанты
Брубейкер 7.7
Брубейкер Brubaker
W.D. Richter, Arthur A. Ross
Мой американский дядюшка 7.7
Мой американский дядюшка Mon oncle d'Amérique
Jean Gruault
Слава 6.6
Слава Fame
Christopher Gore
Рядовой Бенджамин 6.2
Рядовой Бенджамин Private Benjamin
Нэнси Мейерс, Harvey Miller, Чарльз Шайер
Брубейкер 7.7
Брубейкер Brubaker
W.D. Richter, Arthur A. Ross
Рядовой Бенджамин 6.2
Рядовой Бенджамин Private Benjamin
Нэнси Мейерс, Harvey Miller, Чарльз Шайер
Oscar / Лучший звук
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар 8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Gregg Landaker, Steve Maslow, Peter Sutton, Bill Varney
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Слава 6.6
Слава Fame
Jay M. Harding, Michael J. Kohut, Christopher Newman, Aaron Rochin
Дочь шахтера 7.5
Дочь шахтера Coal Miner's Daughter
James R. Alexander, Roger Heman Jr., Richard Portman
Слава 6.6
Слава Fame
Jay M. Harding, Michael J. Kohut, Christopher Newman, Aaron Rochin
Другие ипостаси 6.7
Другие ипостаси Altered States
Willie D. Burton, Les Fresholtz, Michael Minkler, Arthur Piantadosi
Дочь шахтера 7.5
Дочь шахтера Coal Miner's Daughter
James R. Alexander, Roger Heman Jr., Richard Portman
Бешеный бык 8.2
Бешеный бык Raging Bull
David J. Kimball, Les Lazarowitz, Donald O. Mitchell, Bill Nicholson
Смотреть трейлер
Academy Award of Merit
Linwood G. Dunn
For the concept, engineering and development of the Acme-Dunn Optical Printer for motion picture special effects.
Победитель
Cecil Love
For the concept, engineering and development of the Acme-Dunn Optical Printer for motion picture special effects.
Победитель
Scientific and Engineering Award
Jean-Marie Lavalou
For the engineering and development of the Louma Camera Crane and remote control system for motion picture production.
Победитель
Alain Masseron
For the engineering and development of the Louma Camera Crane and remote control system for motion picture production.
Победитель
David Samuelson
For the engineering and development of the Louma Camera Crane and remote control system for motion picture production.
Победитель
Jean-Marie Lavalou
For the engineering and development of the Louma Camera Crane and remote control system for motion picture production.
Победитель
Alain Masseron
For the engineering and development of the Louma Camera Crane and remote control system for motion picture production.
Победитель
David Samuelson
For the engineering and development of the Louma Camera Crane and remote control system for motion picture production.
Победитель
David Grafton
For the optical design and engineering of a telecentric anamorphic lens for motion picture optical effects printers.
Победитель
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
Fred Hynes
In appreciation for outstanding service and dedication in upholding the high standards of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Победитель
Honorary Award
Special Achievement Award
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар 8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Ричард Эдлунд, Brian Johnson, Dennis Muren, Bruce Nicholson For visual effects (statuette).
Победитель
Смотреть трейлер
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар 8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Ричард Эдлунд, Brian Johnson, Dennis Muren, Bruce Nicholson For visual effects (statuette).
Победитель
Смотреть трейлер
