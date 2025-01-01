Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 1988

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1988 году

Место проведения Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 11 апреля 1988
Oscar / Лучший фильм
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
Джереми Томас
Победитель
Все номинанты
Роковое влечение 6.8
Роковое влечение Fatal Attraction
Sherry Lansing, Stanley R. Jaffe
Теленовости 7.2
Теленовости Broadcast News
Джеймс Л Брукс
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Джон Бурмен
Власть Луны 7.1
Власть Луны Moonstruck
Норман Джуисон, Patrick J. Palmer
Власть Луны 7.1
Власть Луны Moonstruck
Норман Джуисон, Patrick J. Palmer
Oscar / Лучшая мужская роль
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Уолл-стрит
Победитель
Все номинанты
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Очи черные
Джек Николсон
Джек Николсон
Чертополох
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Теленовости
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Доброе утро, Вьетнам
Oscar / Лучшая женская роль
Шер
Шер
Власть Луны
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Чертополох
Сэлли Кёркленд
Сэлли Кёркленд
Anna
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Роковое влечение
Холли Хантер
Холли Хантер
Теленовости
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Шон Коннери
Шон Коннери
Неприкасаемые
Победитель
Все номинанты
Винсент Гардения
Власть Луны
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Cry Freedom
Морган Фриман
Морган Фриман
Уличный парень
Альберт Брукс
Альберт Брукс
Теленовости
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Олимпия Дукакис
Олимпия Дукакис
Власть Луны
Победитель
Все номинанты
Норма Алеандро
Gaby: A True Story
Энн Сотерн
Августовские киты
Энн Рэмси
Сбрось маму с поезда
Энн Арчер
Энн Арчер
Роковое влечение
Oscar / Лучшая режиссура
Бернардо Бертолуччи
Бернардо Бертолуччи
Последний император
Победитель
Все номинанты
Джон Бурмен
Надежда и слава
Норман Джуисон
Власть Луны
Эдриан Лайн
Эдриан Лайн
Роковое влечение
Лассе Халльстрем
Лассе Халльстрем
Моя собачья жизнь
Oscar / Лучшая операторская работа
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
Vittorio Storaro
Победитель
Все номинанты
Империя Солнца 7.7
Империя Солнца Empire Of The Sun
Allen Daviau
Теленовости 7.2
Теленовости Broadcast News
Михаэль Баллхаус
Matewan Matewan
Haskell Wexler
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Филип Руссело
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
James Acheson
Победитель
Все номинанты
Морис 7.6
Морис Maurice
Jenny Beavan, John Bright
Неприкасаемые 8.0
Неприкасаемые The Untouchables
Marilyn Vance
Мертвые 7.2
Мертвые The Dead
Dorothy Jeakins
Империя Солнца 7.7
Империя Солнца Empire Of The Sun
Bob Ringwood
Oscar / Лучший монтаж
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
Gabriella Cristiani
Победитель
Все номинанты
Теленовости 7.2
Теленовости Broadcast News
Richard Marks
Робокоп 7.9
Робокоп RoboCop
Frank J. Urioste
Смотреть трейлер
Империя Солнца 7.7
Империя Солнца Empire Of The Sun
Michael Kahn
Роковое влечение 6.8
Роковое влечение Fatal Attraction
Peter E. Berger, Michael Kahn
Oscar / Лучший грим и причёски
Гарри и Хендерсоны 6.4
Гарри и Хендерсоны Harry and the Hendersons
Рик Бейкер
Победитель
Все номинанты
Happy New Year Happy New Year
Robert Laden
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
Дэвид Бирн, Рюити Сакамото, Cong Su
Победитель
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
Дэвид Бирн, Рюити Сакамото, Cong Su
Победитель
Все номинанты
Иствикские ведьмы 6.9
Иствикские ведьмы The Witches Of Eastwick
John Williams
Империя Солнца 7.7
Империя Солнца Empire Of The Sun
John Williams
Неприкасаемые 8.0
Неприкасаемые The Untouchables
Ennio Morricone
Cry Freedom Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa
Cry Freedom Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa
Oscar / Лучшая песня к фильму
Грязные танцы 7.5
Грязные танцы Dirty Dancing
John DeNicola, Donald Markowitz, Franke Previte For the song "(I've Had) The Time of My Life".
Победитель
Грязные танцы 7.5
Грязные танцы Dirty Dancing
John DeNicola, Donald Markowitz, Franke Previte For the song "(I've Had) The Time of My Life".
Победитель
Все номинанты
Полицейский из Беверли-Хиллз 2 7.3
Полицейский из Беверли-Хиллз 2 Beverly Hills Cop II
Harold Faltermeyer, Keith Forsey, Bob Seger For the song "Shakedown".
Cry Freedom Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa For the song "Cry Freedom".
Mannequin Mannequin
Diane Warren, Albert Hammond For the song "Nothing's Gonna Stop Us Now".
Cry Freedom Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa For the song "Cry Freedom".
Mannequin Mannequin
Diane Warren, Albert Hammond For the song "Nothing's Gonna Stop Us Now".
Полицейский из Беверли-Хиллз 2 7.3
Полицейский из Беверли-Хиллз 2 Beverly Hills Cop II
Harold Faltermeyer, Keith Forsey, Bob Seger For the song "Shakedown".
The Princess Bride The Princess Bride
Willy DeVille For the song "Storybook Love".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
Bruno Cesari, Osvaldo Desideri, Ferdinando Scarfiotti
Победитель
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
Bruno Cesari, Osvaldo Desideri, Ferdinando Scarfiotti
Победитель
Все номинанты
Империя Солнца 7.7
Империя Солнца Empire Of The Sun
Harry Cordwell, Norman Reynolds
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Энтони Прэтт, Joanne Woollard
Дни радио 7.5
Дни радио Radio Days
Leslie Bloom, George DeTitta Jr., Carol Joffe, Santo Loquasto
Неприкасаемые 8.0
Неприкасаемые The Untouchables
William A. Elliott, Hal Gausman, Patrizia von Brandenstein
Дни радио 7.5
Дни радио Radio Days
Leslie Bloom, George DeTitta Jr., Carol Joffe, Santo Loquasto
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Энтони Прэтт, Joanne Woollard
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Внутреннее пространство 7.0
Внутреннее пространство Innerspace
Bill George, Harley Jessup, Dennis Muren, Kenneth Smith
Победитель
Все номинанты
Хищник 7.8
Хищник Predator
Joel Hynek, Richard Greenberg, Robert M. Greenberg, Стэн Уинстон
Смотреть трейлер
Хищник 7.8
Хищник Predator
Joel Hynek, Richard Greenberg, Robert M. Greenberg, Стэн Уинстон
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
Бернардо Бертолуччи, Mark Peploe
Победитель
Все номинанты
Роковое влечение 6.8
Роковое влечение Fatal Attraction
Джеймс Дирден
Цельнометаллическая оболочка 8.4
Цельнометаллическая оболочка Full Metal Jacket
Стэнли Кубрик, Gustav Hasford, Michael Herr
Смотреть трейлер
Цельнометаллическая оболочка 8.4
Цельнометаллическая оболочка Full Metal Jacket
Стэнли Кубрик, Gustav Hasford, Michael Herr
Смотреть трейлер
Мертвые 7.2
Мертвые The Dead
Tony Huston
Моя собачья жизнь 7.6
Моя собачья жизнь Mitt liv som hund
Лассе Халльстрем, Pelle Berglund, Brasse Brännström, Reidar Jönsson
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Человек, который сажал деревья 8.5
Человек, который сажал деревья L'homme qui plantait des arbres
Фредерик Бак
Победитель
Все номинанты
George and Rosemary George and Rosemary
Eunice Macaulay
Your Face Your Face
Билл Плимптон
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Algonquin Round Table: The Ten Year Lunch The Algonquin Round Table: The Ten Year Lunch
Aviva Slesin
Победитель
Все номинанты
Eyes on the Prize Eyes on the Prize
Callie Crossley, James A. DeVinney For episode Bridge to Freedom: 1965 (1987)
Hellfire: A Journey from Hiroshima Hellfire: A Journey from Hiroshima
John W. Dower, John Junkerman
Eyes on the Prize Eyes on the Prize
Callie Crossley, James A. DeVinney For episode Bridge to Freedom: 1965 (1987)
A Stitch for Time A Stitch for Time
Cyril Christo, Barbara Herbich
Radio Bikini Radio Bikini
Robert Stone For episode "Radio Bikini".
Hellfire: A Journey from Hiroshima Hellfire: A Journey from Hiroshima
John W. Dower, John Junkerman
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Young at Heart Young at Heart
Pamela Conn, Sue Marx
Победитель
Все номинанты
Silver Into Gold Silver Into Gold
Lynn Mueller
In the Wee Wee Hours... In the Wee Wee Hours...
Izak Ben-Meir, Frantisek Daniel
Language Says It All Language Says It All
Megan Williams
Frances Steloff: Memoirs of a Bookseller Frances Steloff: Memoirs of a Bookseller
Deborah Dickson
In the Wee Wee Hours... In the Wee Wee Hours...
Izak Ben-Meir, Frantisek Daniel
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Пир Бабетты 7.8
Пир Бабетты Babettes gæstebud
Denmark
Победитель
Все номинанты
Семья 7.4
Семья La famiglia
Italy
До свидания, дети 7.7
До свидания, дети Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
France
Course Completed Asignatura aprobada
Spain
Проводник 7.1
Проводник Ofelas
Norway
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Ray's Male Heterosexual Dance Hall Ray's Male Heterosexual Dance Hall
Jana Sue Memel, Джонатан Сэнгер
Победитель
Ray's Male Heterosexual Dance Hall Ray's Male Heterosexual Dance Hall
Jana Sue Memel, Джонатан Сэнгер
Победитель
Все номинанты
Making Waves Making Waves
Ann Wingate
Shoeshine Shoeshine
Robert Katz
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Власть Луны 7.1
Власть Луны Moonstruck
Джон Патрик Шэнли
Победитель
Все номинанты
Теленовости 7.2
Теленовости Broadcast News
Джеймс Л Брукс
До свидания, дети 7.7
До свидания, дети Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
Луи Маль
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Джон Бурмен
Дни радио 7.5
Дни радио Radio Days
Вуди Аллен
Oscar / Лучший звук
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
Bill Rowe, Ivan Sharrock
Победитель
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
Bill Rowe, Ivan Sharrock
Победитель
Все номинанты
Робокоп 7.9
Робокоп RoboCop
Carlos Delarios, Michael J. Kohut, Aaron Rochin, Robert Wald
Смотреть трейлер
Иствикские ведьмы 6.9
Иствикские ведьмы The Witches Of Eastwick
Wayne Artman, Tom Beckert, Tom E. Dahl, Art Rochester
Смертельное оружие 7.6
Смертельное оружие Lethal Weapon
Les Fresholtz, Bill Nelson, Vern Poore, Rick Alexander
Смертельное оружие 7.6
Смертельное оружие Lethal Weapon
Les Fresholtz, Bill Nelson, Vern Poore, Rick Alexander
Робокоп 7.9
Робокоп RoboCop
Carlos Delarios, Michael J. Kohut, Aaron Rochin, Robert Wald
Смотреть трейлер
Империя Солнца 7.7
Империя Солнца Empire Of The Sun
Tony Dawe, John Boyd, Don Digirolamo, Robert Knudson
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Zoran Perisic
For the Zoptic dual-zoom front projection system for visual effects photography.
Победитель
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Билли Уайлдер
Победитель
Gordon E. Sawyer Award
Fred Hynes
Победитель
Special Achievement Award
Робокоп 7.9
Робокоп RoboCop
Stephen Hunter Flick, John Pospisil For sound effects editing.
Победитель
Смотреть трейлер
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше