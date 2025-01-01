Меню
Оскар 1988
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1988 году
Место проведения
Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
11 апреля 1988
Oscar / Лучший фильм
7.2
Последний император
The Last Emperor
Джереми Томас
Победитель
Все номинанты
6.8
Роковое влечение
Fatal Attraction
Sherry Lansing, Stanley R. Jaffe
7.2
Теленовости
Broadcast News
Джеймс Л Брукс
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Джон Бурмен
7.1
Власть Луны
Moonstruck
Норман Джуисон, Patrick J. Palmer
7.1
Власть Луны
Moonstruck
Норман Джуисон, Patrick J. Palmer
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Майкл Дуглас
Уолл-стрит
Победитель
Все номинанты
Марчелло Мастроянни
Очи черные
Джек Николсон
Чертополох
Уильям Хёрт
Теленовости
Робин Уильямс
Доброе утро, Вьетнам
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Шер
Власть Луны
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Чертополох
Сэлли Кёркленд
Anna
Гленн Клоуз
Роковое влечение
Холли Хантер
Теленовости
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Шон Коннери
Неприкасаемые
Победитель
Все номинанты
Винсент Гардения
Власть Луны
Дензел Вашингтон
Cry Freedom
Морган Фриман
Уличный парень
Альберт Брукс
Теленовости
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Олимпия Дукакис
Власть Луны
Победитель
Все номинанты
Норма Алеандро
Gaby: A True Story
Энн Сотерн
Августовские киты
Энн Рэмси
Сбрось маму с поезда
Энн Арчер
Роковое влечение
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Бернардо Бертолуччи
Последний император
Победитель
Все номинанты
Джон Бурмен
Надежда и слава
Норман Джуисон
Власть Луны
Эдриан Лайн
Роковое влечение
Лассе Халльстрем
Моя собачья жизнь
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
7.2
Последний император
The Last Emperor
Vittorio Storaro
Победитель
Все номинанты
7.7
Империя Солнца
Empire Of The Sun
Allen Daviau
7.2
Теленовости
Broadcast News
Михаэль Баллхаус
Matewan
Matewan
Haskell Wexler
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Филип Руссело
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
7.2
Последний император
The Last Emperor
James Acheson
Победитель
Все номинанты
7.6
Морис
Maurice
Jenny Beavan, John Bright
8.0
Неприкасаемые
The Untouchables
Marilyn Vance
7.2
Мертвые
The Dead
Dorothy Jeakins
7.7
Империя Солнца
Empire Of The Sun
Bob Ringwood
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
7.2
Последний император
The Last Emperor
Gabriella Cristiani
Победитель
Все номинанты
7.2
Теленовости
Broadcast News
Richard Marks
7.9
Робокоп
RoboCop
Frank J. Urioste
Смотреть трейлер
7.7
Империя Солнца
Empire Of The Sun
Michael Kahn
6.8
Роковое влечение
Fatal Attraction
Peter E. Berger, Michael Kahn
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший грим и причёски
6.4
Гарри и Хендерсоны
Harry and the Hendersons
Рик Бейкер
Победитель
Все номинанты
Happy New Year
Happy New Year
Robert Laden
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
7.2
Последний император
The Last Emperor
Дэвид Бирн, Рюити Сакамото, Cong Su
Победитель
7.2
Последний император
The Last Emperor
Дэвид Бирн, Рюити Сакамото, Cong Su
Победитель
Все номинанты
6.9
Иствикские ведьмы
The Witches Of Eastwick
John Williams
7.7
Империя Солнца
Empire Of The Sun
John Williams
8.0
Неприкасаемые
The Untouchables
Ennio Morricone
Cry Freedom
Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa
Cry Freedom
Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
7.5
Грязные танцы
Dirty Dancing
John DeNicola, Donald Markowitz, Franke Previte
For the song "(I've Had) The Time of My Life".
Победитель
7.5
Грязные танцы
Dirty Dancing
John DeNicola, Donald Markowitz, Franke Previte
For the song "(I've Had) The Time of My Life".
Победитель
Все номинанты
7.3
Полицейский из Беверли-Хиллз 2
Beverly Hills Cop II
Harold Faltermeyer, Keith Forsey, Bob Seger
For the song "Shakedown".
Cry Freedom
Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa
For the song "Cry Freedom".
Mannequin
Mannequin
Diane Warren, Albert Hammond
For the song "Nothing's Gonna Stop Us Now".
Cry Freedom
Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa
For the song "Cry Freedom".
Mannequin
Mannequin
Diane Warren, Albert Hammond
For the song "Nothing's Gonna Stop Us Now".
7.3
Полицейский из Беверли-Хиллз 2
Beverly Hills Cop II
Harold Faltermeyer, Keith Forsey, Bob Seger
For the song "Shakedown".
The Princess Bride
The Princess Bride
Willy DeVille
For the song "Storybook Love".
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
7.2
Последний император
The Last Emperor
Bruno Cesari, Osvaldo Desideri, Ferdinando Scarfiotti
Победитель
7.2
Последний император
The Last Emperor
Bruno Cesari, Osvaldo Desideri, Ferdinando Scarfiotti
Победитель
Все номинанты
7.7
Империя Солнца
Empire Of The Sun
Harry Cordwell, Norman Reynolds
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Энтони Прэтт, Joanne Woollard
7.5
Дни радио
Radio Days
Leslie Bloom, George DeTitta Jr., Carol Joffe, Santo Loquasto
8.0
Неприкасаемые
The Untouchables
William A. Elliott, Hal Gausman, Patrizia von Brandenstein
7.5
Дни радио
Radio Days
Leslie Bloom, George DeTitta Jr., Carol Joffe, Santo Loquasto
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Энтони Прэтт, Joanne Woollard
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
7.0
Внутреннее пространство
Innerspace
Bill George, Harley Jessup, Dennis Muren, Kenneth Smith
Победитель
Все номинанты
7.8
Хищник
Predator
Joel Hynek, Richard Greenberg, Robert M. Greenberg, Стэн Уинстон
Смотреть трейлер
7.8
Хищник
Predator
Joel Hynek, Richard Greenberg, Robert M. Greenberg, Стэн Уинстон
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.2
Последний император
The Last Emperor
Бернардо Бертолуччи, Mark Peploe
Победитель
Все номинанты
6.8
Роковое влечение
Fatal Attraction
Джеймс Дирден
8.4
Цельнометаллическая оболочка
Full Metal Jacket
Стэнли Кубрик, Gustav Hasford, Michael Herr
Смотреть трейлер
8.4
Цельнометаллическая оболочка
Full Metal Jacket
Стэнли Кубрик, Gustav Hasford, Michael Herr
Смотреть трейлер
7.2
Мертвые
The Dead
Tony Huston
7.6
Моя собачья жизнь
Mitt liv som hund
Лассе Халльстрем, Pelle Berglund, Brasse Brännström, Reidar Jönsson
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
8.5
Человек, который сажал деревья
L'homme qui plantait des arbres
Фредерик Бак
Победитель
Все номинанты
George and Rosemary
George and Rosemary
Eunice Macaulay
Your Face
Your Face
Билл Плимптон
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Algonquin Round Table: The Ten Year Lunch
The Algonquin Round Table: The Ten Year Lunch
Aviva Slesin
Победитель
Все номинанты
Eyes on the Prize
Eyes on the Prize
Callie Crossley, James A. DeVinney
For episode Bridge to Freedom: 1965 (1987)
Hellfire: A Journey from Hiroshima
Hellfire: A Journey from Hiroshima
John W. Dower, John Junkerman
Eyes on the Prize
Eyes on the Prize
Callie Crossley, James A. DeVinney
For episode Bridge to Freedom: 1965 (1987)
A Stitch for Time
A Stitch for Time
Cyril Christo, Barbara Herbich
Radio Bikini
Radio Bikini
Robert Stone
For episode "Radio Bikini".
Hellfire: A Journey from Hiroshima
Hellfire: A Journey from Hiroshima
John W. Dower, John Junkerman
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Young at Heart
Young at Heart
Pamela Conn, Sue Marx
Победитель
Все номинанты
Silver Into Gold
Silver Into Gold
Lynn Mueller
In the Wee Wee Hours...
In the Wee Wee Hours...
Izak Ben-Meir, Frantisek Daniel
Language Says It All
Language Says It All
Megan Williams
Frances Steloff: Memoirs of a Bookseller
Frances Steloff: Memoirs of a Bookseller
Deborah Dickson
In the Wee Wee Hours...
In the Wee Wee Hours...
Izak Ben-Meir, Frantisek Daniel
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
7.8
Пир Бабетты
Babettes gæstebud
Denmark
Победитель
Все номинанты
7.4
Семья
La famiglia
Italy
7.7
До свидания, дети
Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
France
Course Completed
Asignatura aprobada
Spain
7.1
Проводник
Ofelas
Norway
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Ray's Male Heterosexual Dance Hall
Ray's Male Heterosexual Dance Hall
Jana Sue Memel, Джонатан Сэнгер
Победитель
Ray's Male Heterosexual Dance Hall
Ray's Male Heterosexual Dance Hall
Jana Sue Memel, Джонатан Сэнгер
Победитель
Все номинанты
Making Waves
Making Waves
Ann Wingate
Shoeshine
Shoeshine
Robert Katz
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.1
Власть Луны
Moonstruck
Джон Патрик Шэнли
Победитель
Все номинанты
7.2
Теленовости
Broadcast News
Джеймс Л Брукс
7.7
До свидания, дети
Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
Луи Маль
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Джон Бурмен
7.5
Дни радио
Radio Days
Вуди Аллен
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
7.2
Последний император
The Last Emperor
Bill Rowe, Ivan Sharrock
Победитель
7.2
Последний император
The Last Emperor
Bill Rowe, Ivan Sharrock
Победитель
Все номинанты
7.9
Робокоп
RoboCop
Carlos Delarios, Michael J. Kohut, Aaron Rochin, Robert Wald
Смотреть трейлер
6.9
Иствикские ведьмы
The Witches Of Eastwick
Wayne Artman, Tom Beckert, Tom E. Dahl, Art Rochester
7.6
Смертельное оружие
Lethal Weapon
Les Fresholtz, Bill Nelson, Vern Poore, Rick Alexander
7.6
Смертельное оружие
Lethal Weapon
Les Fresholtz, Bill Nelson, Vern Poore, Rick Alexander
7.9
Робокоп
RoboCop
Carlos Delarios, Michael J. Kohut, Aaron Rochin, Robert Wald
Смотреть трейлер
7.7
Империя Солнца
Empire Of The Sun
Tony Dawe, John Boyd, Don Digirolamo, Robert Knudson
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Zoran Perisic
For the Zoptic dual-zoom front projection system for visual effects photography.
Победитель
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Билли Уайлдер
Победитель
Gordon E. Sawyer Award
Fred Hynes
Победитель
Special Achievement Award
7.9
Робокоп
RoboCop
Stephen Hunter Flick, John Pospisil
For sound effects editing.
Победитель
Смотреть трейлер
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667