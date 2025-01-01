Меню
Оскар 1994
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1994 году
Место проведения
Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
21 марта 1994
Oscar / Лучший фильм
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Стивен Спилберг, Бранко Лустиг, Джеральд Р. Молен
Победитель
Смотреть трейлер
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Стивен Спилберг, Бранко Лустиг, Джеральд Р. Молен
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Пианино
The Piano
Jan Chapman
7.8
На исходе дня
The Remains of the Day
Майк Николс, Джон Калли, Ismail Merchant
7.7
Беглец
The Fugitive
Arnold Kopelson
Смотреть трейлер
8.1
Во имя отца
In the Name of the Father
Джим Шеридан
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Том Хэнкс
Филадельфия
Победитель
Все номинанты
Лоуренс Фишберн
На что способна любовь
Лиам Нисон
Список Шиндлера
Дэниел Дэй-Льюис
Во имя отца
Энтони Хопкинс
На исходе дня
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Холли Хантер
Пианино
Победитель
Все номинанты
Анджела Бассетт
На что способна любовь
Стокард Чэннинг
Шесть степеней отчуждения
Эмма Томпсон
На исходе дня
Дебра Уингер
Страна теней
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Томми Ли Джонс
Беглец
Победитель
Все номинанты
Леонардо ДиКаприо
Что гложет Гилберта Грэйпа?
Джон Малкович
На линии огня
Пит Постлетуэйт
Во имя отца
Рэйф Файнс
Список Шиндлера
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Анна Пакуин
Пианино
Победитель
Все номинанты
Рози Перес
Бесстрашный
Эмма Томпсон
Во имя отца
Холли Хантер
Фирма
Вайнона Райдер
Эпоха невинности
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Стивен Спилберг
Список Шиндлера
Победитель
Все номинанты
Джеймс Айвори
На исходе дня
Джейн Кэмпион
Пианино
Джим Шеридан
Во имя отца
Роберт Олтмен
Короткий монтаж
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Януш Каминский
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.1
Прощай, моя наложница
Ba wang bie ji / Farewell My Concubine
Гу Чанвэй
7.4
Выбор игры
Searching for Bobby Fischer
Conrad L. Hall
7.3
Пианино
The Piano
Stuart Dryburgh
7.7
Беглец
The Fugitive
Майкл Чэпман
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
6.8
Эпоха невинности
The Age Of Innocence
Gabriella Pescucci
Победитель
Все номинанты
7.8
На исходе дня
The Remains of the Day
Jenny Beavan, John Bright
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Anna B. Sheppard
Смотреть трейлер
7.3
Пианино
The Piano
Janet Patterson
7.0
Орландо
Orlando
Sandy Powell
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Michael Kahn
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
На линии огня
In the Line of Fire
Anne V. Coates
7.3
Пианино
The Piano
Veronika Jenet
8.1
Во имя отца
In the Name of the Father
Gerry Hambling
7.7
Беглец
The Fugitive
Don Brochu, David Finfer, Dean Goodhill, Dov Hoenig, Richard Nord, Dennis Virkler
Смотреть трейлер
7.7
Беглец
The Fugitive
Don Brochu, David Finfer, Dean Goodhill, Dov Hoenig, Richard Nord, Dennis Virkler
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший грим и причёски
7.4
Миссис Даутфайр
Mrs. Doubtfire
Greg Cannom, Ve Neill, Yolanda Toussieng
Победитель
7.4
Миссис Даутфайр
Mrs. Doubtfire
Greg Cannom, Ve Neill, Yolanda Toussieng
Победитель
Все номинанты
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Judith A. Cory, Matthew W. Mungle, Christina Smith
Смотреть трейлер
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Judith A. Cory, Matthew W. Mungle, Christina Smith
Смотреть трейлер
7.8
Филадельфия
Philadelphia
Alan D'Angerio, Carl Fullerton
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
John Williams
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Беглец
The Fugitive
James Newton Howard
Смотреть трейлер
6.8
Эпоха невинности
The Age Of Innocence
Elmer Bernstein
7.8
На исходе дня
The Remains of the Day
Ричард Роббинс
6.9
Фирма
The Firm
Dave Grusin
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
7.8
Филадельфия
Philadelphia
Брюс Спрингстин
For the song "Streets of Philadelphia".
Победитель
Все номинанты
6.8
Неспящие в Сиэтле
Sleepless In Seattle
Марк Шейман, Ramsay McLean
For the song "A Wink and a Smile".
6.5
Поэтичная Джастис
Poetic Justice
Джанет Джексон, Jimmy Jam, Terry Lewis
For the song "Again".
6.8
Неспящие в Сиэтле
Sleepless In Seattle
Марк Шейман, Ramsay McLean
For the song "A Wink and a Smile".
6.2
Бетховен 2
Beethoven's 2nd
Carole Bayer Sager, James Ingram, Clif Magness
For the song "The Day I Fall in Love".
7.8
Филадельфия
Philadelphia
Нил Янг
For the song "Philadelphia".
6.5
Поэтичная Джастис
Poetic Justice
Джанет Джексон, Jimmy Jam, Terry Lewis
For the song "Again".
6.2
Бетховен 2
Beethoven's 2nd
Carole Bayer Sager, James Ingram, Clif Magness
For the song "The Day I Fall in Love".
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Ewa Braun, Allan Starski
Победитель
Смотреть трейлер
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Ewa Braun, Allan Starski
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Эпоха невинности
The Age Of Innocence
Dante Ferretti, Robert J. Franco
7.0
Орландо
Orlando
Ben van Os, Jan Roelfs
7.8
На исходе дня
The Remains of the Day
Luciana Arrighi, Ian Whittaker
6.6
Ценности семейки Аддамс
Addams Family Values
Ken Adam, Marvin March
7.8
На исходе дня
The Remains of the Day
Luciana Arrighi, Ian Whittaker
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
8.1
Парк Юрского периода
Jurassic Park
Michael Lantieri, Dennis Muren, Фил Типпетт, Стэн Уинстон
Победитель
Смотреть трейлер
8.1
Парк Юрского периода
Jurassic Park
Michael Lantieri, Dennis Muren, Фил Типпетт, Стэн Уинстон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Скалолаз
Cliffhanger
Джон Бруно, Pamela Easley, Neil Krepela, John Richardson
8.0
Кошмар перед Рождеством
The Nightmare Before Christmas
Gordon Baker, Pete Kozachik, Эрик Лейтон, Ariel Velasco-Shaw
7.1
Скалолаз
Cliffhanger
Джон Бруно, Pamela Easley, Neil Krepela, John Richardson
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Стивен Зэйллян
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.1
Во имя отца
In the Name of the Father
Джим Шеридан, Терри Джордж
6.8
Эпоха невинности
The Age Of Innocence
Мартин Скорсезе, Джей Кокс
7.3
Страна теней
Shadowlands
Уильям Николсон
8.1
Во имя отца
In the Name of the Father
Джим Шеридан, Терри Джордж
6.8
Эпоха невинности
The Age Of Innocence
Мартин Скорсезе, Джей Кокс
7.8
На исходе дня
The Remains of the Day
Ruth Prawer Jhabvala
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Wallace & Gromit: The Wrong Trousers
The Wrong Trousers
Ник Парк
Победитель
Все номинанты
The Village
The Village
Марк Бейкер
The Mighty River
Le fleuve aux grandes eaux
Фредерик Бак, Hubert Tison
Blindscape
Blindscape
Stephen Palmer
The Mighty River
Le fleuve aux grandes eaux
Фредерик Бак, Hubert Tison
Small Talk
Small Talk
Kevin Baldwin, Bob Godfrey
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
I Am a Promise: The Children of Stanton Elementary School
I Am a Promise: The Children of Stanton Elementary School
Alan Raymond, Susan Raymond
Победитель
I Am a Promise: The Children of Stanton Elementary School
I Am a Promise: The Children of Stanton Elementary School
Alan Raymond, Susan Raymond
Победитель
Все номинанты
Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family
Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family
Susan Todd, Andrew Young
The Broadcast Tapes of Dr. Peter
The Broadcast Tapes of Dr. Peter
Arthur Ginsberg, David Paperny
The Broadcast Tapes of Dr. Peter
The Broadcast Tapes of Dr. Peter
Arthur Ginsberg, David Paperny
The War Room
The War Room
Крис Хегедус, Д. А. Пеннебейкер
For Better or for Worse
For Better or for Worse
David Collier, Betsy Thompson
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Defending Our Lives
Defending Our Lives
Margaret Lazarus, Renner Wunderlich
Победитель
Все номинанты
Chicks in White Satin
Chicks in White Satin
Elaine Holliman, Jason Schneider
Blood Ties: The Life and Work of Sally Mann
Blood Ties: The Life and Work of Sally Mann
Стивен Кантор, Peter Spirer
Blood Ties: The Life and Work of Sally Mann
Blood Ties: The Life and Work of Sally Mann
Стивен Кантор, Peter Spirer
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звуковой монтаж
8.1
Парк Юрского периода
Jurassic Park
Гари Ридстром, Richard Hymns
Победитель
Смотреть трейлер
8.1
Парк Юрского периода
Jurassic Park
Гари Ридстром, Richard Hymns
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Скалолаз
Cliffhanger
Gregg Baxter, Wylie Stateman
7.7
Беглец
The Fugitive
John Leveque, Bruce Stambler
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
7.1
Изящная эпоха
Belle Epoque
Spain.
Победитель
Все номинанты
Hedd Wyn
Hedd Wyn
United Kingdom.
8.1
Прощай, моя наложница
Ba wang bie ji / Farewell My Concubine
Hong Kong.
7.6
Свадебный банкет
Xi yan
Taiwan.
6.9
Аромат зеленой папайи
Mùi du du xanh - L'odeur de la papaye verte
Vietnam.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Black Rider
Schwarzfahrer
Пепе Данкварт
Победитель
Все номинанты
Down on the Waterfront
Down on the Waterfront
Джонатан Пеннер, Стэйси Тайтл
Partners
Partners
Питер Уэллер, Jana Sue Memel
The Screw
La vis
Дидье Фламан
5.5
Голландский мастер
The Dutch Master
Jonathan Brett, Сьюзэн Сейдельман
Down on the Waterfront
Down on the Waterfront
Джонатан Пеннер, Стэйси Тайтл
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.3
Пианино
The Piano
Джейн Кэмпион
Победитель
Все номинанты
6.8
Неспящие в Сиэтле
Sleepless In Seattle
Нора Эфрон, Jeff Arch, Дэвид С. Уорд
7.2
Дейв
Dave
Гэри Росс
7.8
Филадельфия
Philadelphia
Рон Нисуонер
6.8
Неспящие в Сиэтле
Sleepless In Seattle
Нора Эфрон, Jeff Arch, Дэвид С. Уорд
6.8
На линии огня
In the Line of Fire
Jeff Maguire
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
8.1
Парк Юрского периода
Jurassic Park
Гари Ридстром, Shawn Murphy, Рон Джадкинс, Gary Summers
Победитель
Смотреть трейлер
8.1
Парк Юрского периода
Jurassic Park
Гари Ридстром, Shawn Murphy, Рон Джадкинс, Gary Summers
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Рон Джадкинс, Scott Millan, Andy Nelson, Steve Pederson
Смотреть трейлер
7.1
Скалолаз
Cliffhanger
Bob Beemer, Tim Cooney, Michael Minkler
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Рон Джадкинс, Scott Millan, Andy Nelson, Steve Pederson
Смотреть трейлер
6.6
Джеронимо: Американская легенда
Geronimo: An American Legend
Bill W. Benton, Chris Carpenter, Doug Hemphill, Lee Orloff
7.7
Беглец
The Fugitive
Michael Herbick, Donald O. Mitchell, Frank A. Montaño, Scott D. Smith
Смотреть трейлер
7.1
Скалолаз
Cliffhanger
Bob Beemer, Tim Cooney, Michael Minkler
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Les Dittert
For the concept and development of the Digital Motion Picture Retouching System for removing visible rigging and dirt from original motion picture imagery.
Победитель
George H. Joblove
For the concept and development of the Digital Motion Picture Retouching System for removing visible rigging and dirt from original motion picture imagery.
Победитель
Mark Leather
For the concept and development of the Digital Motion Picture Retouching System for removing visible rigging and dirt from original motion picture imagery.
Победитель
Douglas Smythe
For the concept and development of the Digital Motion Picture Retouching System for removing visible rigging and dirt from original motion picture imagery.
Победитель
Les Dittert
For the concept and development of the Digital Motion Picture Retouching System for removing visible rigging and dirt from original motion picture imagery.
Победитель
George H. Joblove
For the concept and development of the Digital Motion Picture Retouching System for removing visible rigging and dirt from original motion picture imagery.
Победитель
Mark Leather
For the concept and development of the Digital Motion Picture Retouching System for removing visible rigging and dirt from original motion picture imagery.
Победитель
Douglas Smythe
For the concept and development of the Digital Motion Picture Retouching System for removing visible rigging and dirt from original motion picture imagery.
Победитель
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
John A. Bonner
In appreciation for outstanding service and dedication in upholding the high standards of the Academy of Motion Picture Arts & Sciences.
Победитель
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Petro Vlahos
Победитель
Jean Hersholt Humanitarian Award
Пол Ньюман
Победитель
