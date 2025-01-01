Меню
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1994 году

Место проведения Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 21 марта 1994
Oscar / Лучший фильм
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Стивен Спилберг, Бранко Лустиг, Джеральд Р. Молен
Победитель
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Стивен Спилберг, Бранко Лустиг, Джеральд Р. Молен
Победитель
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Jan Chapman
На исходе дня 7.8
На исходе дня The Remains of the Day
Майк Николс, Джон Калли, Ismail Merchant
Беглец 7.7
Беглец The Fugitive
Arnold Kopelson
Во имя отца 8.1
Во имя отца In the Name of the Father
Джим Шеридан
Oscar / Лучшая мужская роль
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Филадельфия
Победитель
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
На что способна любовь
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Список Шиндлера
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Во имя отца
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
На исходе дня
Oscar / Лучшая женская роль
Холли Хантер
Холли Хантер
Пианино
Победитель
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
На что способна любовь
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
Шесть степеней отчуждения
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
На исходе дня
Дебра Уингер
Дебра Уингер
Страна теней
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Беглец
Победитель
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Что гложет Гилберта Грэйпа?
Джон Малкович
Джон Малкович
На линии огня
Пит Постлетуэйт
Во имя отца
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Список Шиндлера
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Пианино
Победитель
Рози Перес
Рози Перес
Бесстрашный
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Во имя отца
Холли Хантер
Холли Хантер
Фирма
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Эпоха невинности
Oscar / Лучшая режиссура
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Список Шиндлера
Победитель
Джеймс Айвори
На исходе дня
Джейн Кэмпион
Джейн Кэмпион
Пианино
Джим Шеридан
Джим Шеридан
Во имя отца
Роберт Олтмен
Роберт Олтмен
Короткий монтаж
Oscar / Лучшая операторская работа
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Януш Каминский
Победитель
Прощай, моя наложница 8.1
Прощай, моя наложница Ba wang bie ji / Farewell My Concubine
Гу Чанвэй
Выбор игры 7.4
Выбор игры Searching for Bobby Fischer
Conrad L. Hall
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Stuart Dryburgh
Беглец 7.7
Беглец The Fugitive
Майкл Чэпман
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Эпоха невинности 6.8
Эпоха невинности The Age Of Innocence
Gabriella Pescucci
Победитель
На исходе дня 7.8
На исходе дня The Remains of the Day
Jenny Beavan, John Bright
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Anna B. Sheppard
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Janet Patterson
Орландо 7.0
Орландо Orlando
Sandy Powell
Oscar / Лучший монтаж
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Michael Kahn
Победитель
На линии огня 6.8
На линии огня In the Line of Fire
Anne V. Coates
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Veronika Jenet
Во имя отца 8.1
Во имя отца In the Name of the Father
Gerry Hambling
Беглец 7.7
Беглец The Fugitive
Don Brochu, David Finfer, Dean Goodhill, Dov Hoenig, Richard Nord, Dennis Virkler
Oscar / Лучший грим и причёски
Миссис Даутфайр 7.4
Миссис Даутфайр Mrs. Doubtfire
Greg Cannom, Ve Neill, Yolanda Toussieng
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Judith A. Cory, Matthew W. Mungle, Christina Smith
Филадельфия 7.8
Филадельфия Philadelphia
Alan D'Angerio, Carl Fullerton
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
John Williams
Победитель
Беглец 7.7
Беглец The Fugitive
James Newton Howard
Эпоха невинности 6.8
Эпоха невинности The Age Of Innocence
Elmer Bernstein
На исходе дня 7.8
На исходе дня The Remains of the Day
Ричард Роббинс
Фирма 6.9
Фирма The Firm
Dave Grusin
Oscar / Лучшая песня к фильму
Филадельфия 7.8
Филадельфия Philadelphia
Брюс Спрингстин For the song "Streets of Philadelphia".
Победитель
Неспящие в Сиэтле 6.8
Неспящие в Сиэтле Sleepless In Seattle
Поэтичная Джастис 6.5
Поэтичная Джастис Poetic Justice
Джанет Джексон, Jimmy Jam, Terry Lewis For the song "Again".
Неспящие в Сиэтле 6.8
Неспящие в Сиэтле Sleepless In Seattle
Бетховен 2 6.2
Бетховен 2 Beethoven's 2nd
Carole Bayer Sager, James Ingram, Clif Magness For the song "The Day I Fall in Love".
Филадельфия 7.8
Филадельфия Philadelphia
Нил Янг For the song "Philadelphia".
Поэтичная Джастис 6.5
Поэтичная Джастис Poetic Justice
Бетховен 2 6.2
Бетховен 2 Beethoven's 2nd
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Ewa Braun, Allan Starski
Победитель
Эпоха невинности 6.8
Эпоха невинности The Age Of Innocence
Dante Ferretti, Robert J. Franco
Орландо 7.0
Орландо Orlando
Ben van Os, Jan Roelfs
На исходе дня 7.8
На исходе дня The Remains of the Day
Luciana Arrighi, Ian Whittaker
Ценности семейки Аддамс 6.6
Ценности семейки Аддамс Addams Family Values
Ken Adam, Marvin March
На исходе дня 7.8
На исходе дня The Remains of the Day
Luciana Arrighi, Ian Whittaker
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Парк Юрского периода 8.1
Парк Юрского периода Jurassic Park
Michael Lantieri, Dennis Muren, Фил Типпетт, Стэн Уинстон
Победитель
Скалолаз 7.1
Скалолаз Cliffhanger
Джон Бруно, Pamela Easley, Neil Krepela, John Richardson
Кошмар перед Рождеством 8.0
Кошмар перед Рождеством The Nightmare Before Christmas
Gordon Baker, Pete Kozachik, Эрик Лейтон, Ariel Velasco-Shaw
Скалолаз 7.1
Скалолаз Cliffhanger
Джон Бруно, Pamela Easley, Neil Krepela, John Richardson
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Стивен Зэйллян
Победитель
Во имя отца 8.1
Во имя отца In the Name of the Father
Джим Шеридан, Терри Джордж
Эпоха невинности 6.8
Эпоха невинности The Age Of Innocence
Мартин Скорсезе, Джей Кокс
Страна теней 7.3
Страна теней Shadowlands
Уильям Николсон
Во имя отца 8.1
Во имя отца In the Name of the Father
Эпоха невинности 6.8
Эпоха невинности The Age Of Innocence
На исходе дня 7.8
На исходе дня The Remains of the Day
Ruth Prawer Jhabvala
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Wallace & Gromit: The Wrong Trousers The Wrong Trousers
Ник Парк
Победитель
Ник Парк
The Village The Village
Марк Бейкер
The Mighty River Le fleuve aux grandes eaux
Фредерик Бак, Hubert Tison
Blindscape Blindscape
Stephen Palmer
The Mighty River Le fleuve aux grandes eaux
Small Talk Small Talk
Kevin Baldwin, Bob Godfrey
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
I Am a Promise: The Children of Stanton Elementary School I Am a Promise: The Children of Stanton Elementary School
Alan Raymond, Susan Raymond
Победитель
Alan Raymond, Susan Raymond
Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family
Susan Todd, Andrew Young
Susan Todd, Andrew Young
The Broadcast Tapes of Dr. Peter The Broadcast Tapes of Dr. Peter
Arthur Ginsberg, David Paperny
Arthur Ginsberg, David Paperny
The Broadcast Tapes of Dr. Peter The Broadcast Tapes of Dr. Peter
The War Room The War Room
Крис Хегедус, Д. А. Пеннебейкер
For Better or for Worse For Better or for Worse
David Collier, Betsy Thompson
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Defending Our Lives Defending Our Lives
Margaret Lazarus, Renner Wunderlich
Chicks in White Satin Chicks in White Satin
Elaine Holliman, Jason Schneider
Blood Ties: The Life and Work of Sally Mann Blood Ties: The Life and Work of Sally Mann
Стивен Кантор, Peter Spirer
Стивен Кантор, Peter Spirer
Blood Ties: The Life and Work of Sally Mann Blood Ties: The Life and Work of Sally Mann
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Парк Юрского периода 8.1
Парк Юрского периода Jurassic Park
Гари Ридстром, Richard Hymns
Скалолаз 7.1
Скалолаз Cliffhanger
Gregg Baxter, Wylie Stateman
Беглец 7.7
Беглец The Fugitive
John Leveque, Bruce Stambler
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Изящная эпоха 7.1
Изящная эпоха Belle Epoque
Spain.
Hedd Wyn Hedd Wyn
United Kingdom.
Прощай, моя наложница 8.1
Прощай, моя наложница Ba wang bie ji / Farewell My Concubine
Hong Kong.
Свадебный банкет 7.6
Свадебный банкет Xi yan
Taiwan.
Аромат зеленой папайи 6.9
Аромат зеленой папайи Mùi du du xanh - L'odeur de la papaye verte
Vietnam.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Black Rider Schwarzfahrer
Пепе Данкварт
Down on the Waterfront Down on the Waterfront
Джонатан Пеннер, Стэйси Тайтл
Partners Partners
Питер Уэллер, Jana Sue Memel
The Screw La vis
Дидье Фламан
Голландский мастер 5.5
Голландский мастер The Dutch Master
Jonathan Brett, Сьюзэн Сейдельман
Down on the Waterfront Down on the Waterfront
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Джейн Кэмпион
Неспящие в Сиэтле 6.8
Неспящие в Сиэтле Sleepless In Seattle
Нора Эфрон, Jeff Arch, Дэвид С. Уорд
Дейв 7.2
Дейв Dave
Гэри Росс
Филадельфия 7.8
Филадельфия Philadelphia
Рон Нисуонер
Неспящие в Сиэтле 6.8
Неспящие в Сиэтле Sleepless In Seattle
На линии огня 6.8
На линии огня In the Line of Fire
Jeff Maguire
Oscar / Лучший звук
Парк Юрского периода 8.1
Парк Юрского периода Jurassic Park
Гари Ридстром, Shawn Murphy, Рон Джадкинс, Gary Summers
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Рон Джадкинс, Scott Millan, Andy Nelson, Steve Pederson
Скалолаз 7.1
Скалолаз Cliffhanger
Bob Beemer, Tim Cooney, Michael Minkler
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Рон Джадкинс, Scott Millan, Andy Nelson, Steve Pederson
Джеронимо: Американская легенда 6.6
Джеронимо: Американская легенда Geronimo: An American Legend
Bill W. Benton, Chris Carpenter, Doug Hemphill, Lee Orloff
Беглец 7.7
Беглец The Fugitive
Michael Herbick, Donald O. Mitchell, Frank A. Montaño, Scott D. Smith
Скалолаз 7.1
Скалолаз Cliffhanger
Bob Beemer, Tim Cooney, Michael Minkler
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Les Dittert
For the concept and development of the Digital Motion Picture Retouching System for removing visible rigging and dirt from original motion picture imagery.
George H. Joblove
For the concept and development of the Digital Motion Picture Retouching System for removing visible rigging and dirt from original motion picture imagery.
Mark Leather
For the concept and development of the Digital Motion Picture Retouching System for removing visible rigging and dirt from original motion picture imagery.
Douglas Smythe
For the concept and development of the Digital Motion Picture Retouching System for removing visible rigging and dirt from original motion picture imagery.
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
John A. Bonner
In appreciation for outstanding service and dedication in upholding the high standards of the Academy of Motion Picture Arts & Sciences.
Победитель
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Petro Vlahos
Победитель
Jean Hersholt Humanitarian Award
Пол Ньюман
Пол Ньюман
