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Кеннет Лонерган
Кеннет Лонерган
Kenneth Lonergan
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Кеннет Лонерган
Kenneth Lonergan
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Дата рождения
16 октября 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Биография Кеннета Лонергана
Родился 16 октября 1962 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Кеннета Лонергана
Манчестер у моря
драма
2016, США
7.0
Маргарет
драма
2011, США
7.0
Можешь рассчитывать на меня
драма
2000, США
8.0
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