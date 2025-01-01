Меню
Оскар 1930
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1930 году
Место проведения
Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
3 апреля 1930
Oscar / Лучший фильм
5.6
Бродвейская мелодия
The Broadway Melody
Победитель
Все номинанты
In Old Arizona
In Old Arizona
No official nominees had been announced this year.
Alibi
Alibi
No official nominees had been announced this year.
The Patriot
The Patriot
No official nominees had been announced this year.
The Hollywood Revue of 1929
The Hollywood Revue of 1929
No official nominees had been announced this year.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Уорнер Бакстер
In Old Arizona
Победитель
Все номинанты
Пол Муни
The Valiant
No official nominees had been announced this year.
Джордж Бэнкрофт
Thunderbolt
No official nominees had been announced this year.
Льюис Стоун
The Patriot
No official nominees had been announced this year.
Chester Morris
Alibi
No official nominees had been announced this year.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Мэри Пикфорд
Coquette
Победитель
Все номинанты
Ruth Chatterton
Madame X
No official nominees had been announced this year.
Jeanne Eagels
The Letter
Posthumously. No official nominees had been announced this year.
Бесси Лав
Бродвейская мелодия
No official nominees had been announced this year.
Бетти Компсон
The Barker
No official nominees had been announced this year.
Corinne Griffith
The Divine Lady
No official nominees had been announced this year.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Фрэнк Ллойд
The Divine Lady
Победитель
Все номинанты
Лайонел Бэрримор
Madame X
No official nominees had been announced this year.
Фрэнк Ллойд
Weary River
No official nominees had been announced this year.
Гарри Беамон
Бродвейская мелодия
No official nominees had been announced this year.
Ирвинг Каммингс
In Old Arizona
No official nominees had been announced this year.
Фрэнк Ллойд
Drag
No official nominees had been announced this year.
Эрнст Любич
The Patriot
No official nominees had been announced this year.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
White Shadows in the South Seas
White Shadows in the South Seas
Clyde De Vinna
Победитель
Все номинанты
In Old Arizona
In Old Arizona
Arthur Edeson
No official nominees had been announced this year.
Street Angel
Street Angel
Ernest Palmer
No official nominees had been announced this year.
The Divine Lady
The Divine Lady
John F. Seitz
No official nominees had been announced this year.
4 Devils
4 Devils
Ernest Palmer
No official nominees had been announced this year.
Our Dancing Daughters
Our Dancing Daughters
George Barnes
No official nominees had been announced this year.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
The Bridge of San Luis Rey
The Bridge of San Luis Rey
Седрик Гиббонс
Победитель
Все номинанты
The Patriot
The Patriot
Hans Dreier
No official nominees had been announced this year.
Alibi
Alibi
William Cameron Menzies
No official nominees had been announced this year.
Street Angel
Street Angel
Harry Oliver
No official nominees had been announced this year.
Dynamite
Dynamite
Митчелл Лейзен
No official nominees had been announced this year.
The Awakening
The Awakening
William Cameron Menzies
No official nominees had been announced this year.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
The Patriot
The Patriot
Hanns Kräly
Победитель
Все номинанты
The Leatherneck
The Leatherneck
Elliott J. Clawson
No official nominees had been announced this year.
The Cop
The Cop
Elliott J. Clawson
No official nominees had been announced this year.
Skyscraper
Skyscraper
Elliott J. Clawson
No official nominees had been announced this year.
The Valiant
The Valiant
Tom Barry
No official nominees had been announced this year.
In Old Arizona
In Old Arizona
Tom Barry
No official nominees had been announced this year.
Wonder of Women
Wonder of Women
Bess Meredyth
No official nominees had been announced this year.
A Woman of Affairs
A Woman of Affairs
Bess Meredyth
No official nominees had been announced this year.
Our Dancing Daughters
Our Dancing Daughters
Josephine Lovett
No official nominees had been announced this year.
Sal of Singapore
Sal of Singapore
Elliott J. Clawson
No official nominees had been announced this year.
The Last of Mrs. Cheyney
The Last of Mrs. Cheyney
Hanns Kräly
No official nominees had been announced this year.
Показать всех номинантов
