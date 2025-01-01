Меню
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1930 году

Место проведения Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 3 апреля 1930
Oscar / Лучший фильм
Бродвейская мелодия 5.6
Бродвейская мелодия The Broadway Melody
Победитель
Все номинанты
In Old Arizona In Old Arizona
No official nominees had been announced this year.
Alibi Alibi
No official nominees had been announced this year.
The Patriot The Patriot
No official nominees had been announced this year.
The Hollywood Revue of 1929 The Hollywood Revue of 1929
No official nominees had been announced this year.
Oscar / Лучшая мужская роль
Уорнер Бакстер
Уорнер Бакстер
In Old Arizona
Победитель
Все номинанты
Пол Муни
The Valiant No official nominees had been announced this year.
Джордж Бэнкрофт
Джордж Бэнкрофт
Thunderbolt No official nominees had been announced this year.
Льюис Стоун
The Patriot No official nominees had been announced this year.
Chester Morris
Alibi No official nominees had been announced this year.
Oscar / Лучшая женская роль
Мэри Пикфорд
Мэри Пикфорд
Coquette
Победитель
Все номинанты
Ruth Chatterton
Madame X No official nominees had been announced this year.
Jeanne Eagels
The Letter Posthumously. No official nominees had been announced this year.
Бесси Лав
Бродвейская мелодия No official nominees had been announced this year.
Бетти Компсон
The Barker No official nominees had been announced this year.
Corinne Griffith
The Divine Lady No official nominees had been announced this year.
Oscar / Лучшая режиссура
Фрэнк Ллойд
Фрэнк Ллойд
The Divine Lady
Победитель
Все номинанты
Лайонел Бэрримор
Madame X No official nominees had been announced this year.
Фрэнк Ллойд
Фрэнк Ллойд
Weary River No official nominees had been announced this year.
Гарри Беамон
Бродвейская мелодия No official nominees had been announced this year.
Ирвинг Каммингс
In Old Arizona No official nominees had been announced this year.
Фрэнк Ллойд
Фрэнк Ллойд
Drag No official nominees had been announced this year.
Эрнст Любич
The Patriot No official nominees had been announced this year.
Oscar / Лучшая операторская работа
White Shadows in the South Seas White Shadows in the South Seas
Clyde De Vinna
Победитель
Все номинанты
In Old Arizona In Old Arizona
Arthur Edeson No official nominees had been announced this year.
Street Angel Street Angel
Ernest Palmer No official nominees had been announced this year.
The Divine Lady The Divine Lady
John F. Seitz No official nominees had been announced this year.
4 Devils 4 Devils
Ernest Palmer No official nominees had been announced this year.
Our Dancing Daughters Our Dancing Daughters
George Barnes No official nominees had been announced this year.
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
The Bridge of San Luis Rey The Bridge of San Luis Rey
Седрик Гиббонс
Победитель
Все номинанты
The Patriot The Patriot
Hans Dreier No official nominees had been announced this year.
Alibi Alibi
William Cameron Menzies No official nominees had been announced this year.
Street Angel Street Angel
Harry Oliver No official nominees had been announced this year.
Dynamite Dynamite
Митчелл Лейзен No official nominees had been announced this year.
The Awakening The Awakening
William Cameron Menzies No official nominees had been announced this year.
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
The Patriot The Patriot
Hanns Kräly
Победитель
Все номинанты
The Leatherneck The Leatherneck
Elliott J. Clawson No official nominees had been announced this year.
The Cop The Cop
Elliott J. Clawson No official nominees had been announced this year.
Skyscraper Skyscraper
Elliott J. Clawson No official nominees had been announced this year.
The Valiant The Valiant
Tom Barry No official nominees had been announced this year.
In Old Arizona In Old Arizona
Tom Barry No official nominees had been announced this year.
Wonder of Women Wonder of Women
Bess Meredyth No official nominees had been announced this year.
A Woman of Affairs A Woman of Affairs
Bess Meredyth No official nominees had been announced this year.
Our Dancing Daughters Our Dancing Daughters
Josephine Lovett No official nominees had been announced this year.
Sal of Singapore Sal of Singapore
Elliott J. Clawson No official nominees had been announced this year.
The Last of Mrs. Cheyney The Last of Mrs. Cheyney
Hanns Kräly No official nominees had been announced this year.
Год проведения
Номинации

