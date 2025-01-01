Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 1940

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1940 году

Место проведения США
Дата проведения 29 февраля 1940
Oscar / Лучший фильм
Унесенные ветром 8.3
Унесенные ветром Gone with the Wind
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Грозовой перевал 7.2
Грозовой перевал Wuthering Heights
Ниночка 7.0
Ниночка Ninotchka
До свидания, мистер Чипс 8.2
До свидания, мистер Чипс Goodbye, Mr. Chips
Волшебник страны Оз 7.9
Волшебник страны Оз The Wizard of Oz
Смотреть трейлер
Of Mice and Men Of Mice and Men
Дилижанс 6.2
Дилижанс Stagecoach
Любовный роман 7.4
Любовный роман Love Affair
Мистер Смит едет в Вашингтон 8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон Mr. Smith Goes to Washington
Смотреть трейлер
Победить темноту 7.5
Победить темноту Dark Victory
Oscar / Лучшая мужская роль
Роберт Донат
До свидания, мистер Чипс Robert Donat was not present at the awards ceremony. Victor Saville accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Грозовой перевал
Микки Руни
Babes in Arms
Кларк Гейбл
Кларк Гейбл
Унесенные ветром
Джеймс Стюарт
Джеймс Стюарт
Мистер Смит едет в Вашингтон
Oscar / Лучшая женская роль
Вивьен Ли
Вивьен Ли
Унесенные ветром
Победитель
Все номинанты
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Победить темноту
Грир Гарсон
До свидания, мистер Чипс
Грета Гарбо
Грета Гарбо
Ниночка
Айрин Данн
Любовный роман
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Томас Митчелл
Томас Митчелл
Дилижанс
Победитель
Все номинанты
Брайан Донлеви
Beau Geste
Брайан Ахерн
Juarez
Клод Рейнс
Клод Рейнс
Мистер Смит едет в Вашингтон
Гарри Кэри
Мистер Смит едет в Вашингтон
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Хэтти МакДэниэл
Унесенные ветром Hattie McDaniel became the first African American to be nominated for and win an Oscar.
Победитель
Все номинанты
Мария Успенская
Любовный роман
Джеральдин Фицджералд
Грозовой перевал
Эдна Мэй Оливер
Барабаны долины Могаук
Оливия Де Хэвиллэнд
Унесенные ветром
Oscar / Лучшая режиссура
Виктор Флеминг
Унесенные ветром
Победитель
Все номинанты
Джон Форд
Джон Форд
Дилижанс
Сэм Вуд
Сэм Вуд
До свидания, мистер Чипс
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
Грозовой перевал
Фрэнк Капра
Мистер Смит едет в Вашингтон
Oscar / Лучшая операторская работа
Унесенные ветром 8.3
Унесенные ветром Gone with the Wind
Ernest Haller, Ray Rennahan
Победитель
Смотреть трейлер
Грозовой перевал 7.2
Грозовой перевал Wuthering Heights
Gregg Toland
Победитель
Все номинанты
The Private Lives of Elizabeth and Essex The Private Lives of Elizabeth and Essex
Sol Polito, W. Howard Greene
Дилижанс 6.2
Дилижанс Stagecoach
Bert Glennon
The Private Lives of Elizabeth and Essex The Private Lives of Elizabeth and Essex
Sol Polito, W. Howard Greene
Oscar / Лучший монтаж
Унесенные ветром 8.3
Унесенные ветром Gone with the Wind
Hal C. Kern, James E. Newcom
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Rains Came The Rains Came
Barbara McLean
До свидания, мистер Чипс 8.2
До свидания, мистер Чипс Goodbye, Mr. Chips
Чарльз Фрэнд
Дилижанс 6.2
Дилижанс Stagecoach
Otho Lovering, Dorothy Spencer
Мистер Смит едет в Вашингтон 8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон Mr. Smith Goes to Washington
Al Clark, Gene Havlick
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Волшебник страны Оз 7.9
Волшебник страны Оз The Wizard of Oz
Herbert Stothart
Победитель
Смотреть трейлер
Дилижанс 6.2
Дилижанс Stagecoach
Ричард Хэйгимэн, W. Franke Harling, John Leipold, Лео Шукен
Победитель
Дилижанс 6.2
Дилижанс Stagecoach
Ричард Хэйгимэн, W. Franke Harling, John Leipold, Лео Шукен
Победитель
Все номинанты
The Great Victor Herbert The Great Victor Herbert
Phil Boutelje, Arthur Lange
Интермеццо: история любви 6.6
Интермеццо: история любви Intermezzo: A love story
Louis Forbes
She Married a Cop She Married a Cop
Cy Feuer
Человек в железной маске 7.0
Человек в железной маске The Man in the Iron Mask
Lud Gluskin, Lucien Moraweck
The Great Victor Herbert The Great Victor Herbert
Phil Boutelje, Arthur Lange
Мистер Смит едет в Вашингтон 8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон Mr. Smith Goes to Washington
Dimitri Tiomkin
Смотреть трейлер
Грозовой перевал 7.2
Грозовой перевал Wuthering Heights
Альфред Ньюман
Of Mice and Men Of Mice and Men
Aaron Copland
Of Mice and Men Of Mice and Men
Aaron Copland
Way Down South Way Down South
Виктор Янг
The Rains Came The Rains Came
Альфред Ньюман
Golden Boy Golden Boy
Виктор Янг
Первый бал 6.9
Первый бал First Love
Charles Previn
Swanee River Swanee River
Louis Silvers
Человек в железной маске 7.0
Человек в железной маске The Man in the Iron Mask
Lud Gluskin, Lucien Moraweck
Babes in Arms Babes in Arms
George Stoll, Roger Edens
Babes in Arms Babes in Arms
George Stoll, Roger Edens
Унесенные ветром 8.3
Унесенные ветром Gone with the Wind
Макс Стайнер
Смотреть трейлер
Eternally Yours Eternally Yours
Werner Janssen
Горбун Собора Парижской Богоматери 8.2
Горбун Собора Парижской Богоматери The Hunchback of Notre Dame
Альфред Ньюман
The Private Lives of Elizabeth and Essex The Private Lives of Elizabeth and Essex
Erich Wolfgang Korngold
They Shall Have Music They Shall Have Music
Альфред Ньюман
Победить темноту 7.5
Победить темноту Dark Victory
Макс Стайнер
Путешествие Гулливера 6.6
Путешествие Гулливера Gulliver's Travels
Виктор Янг
Man of Conquest Man of Conquest
Виктор Янг
Nurse Edith Cavell Nurse Edith Cavell
Anthony Collins
Oscar / Лучшая песня к фильму
Волшебник страны Оз 7.9
Волшебник страны Оз The Wizard of Oz
Harold Arlen, E.Y. Harburg For the song "Over the Rainbow"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Любовный роман 7.4
Любовный роман Love Affair
Buddy G. DeSylva For the song "Wishing"
Путешествие Гулливера 6.6
Путешествие Гулливера Gulliver's Travels
Ralph Rainger, Leo Robin For the song "Faithful Forever"
Путешествие Гулливера 6.6
Путешествие Гулливера Gulliver's Travels
Ralph Rainger, Leo Robin For the song "Faithful Forever"
Second Fiddle Second Fiddle
Irving Berlin For the song "I Poured My Heart Into a Song"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Унесенные ветром 8.3
Унесенные ветром Gone with the Wind
Lyle R. Wheeler
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Rains Came The Rains Came
William S. Darling, George Dudley
Первый бал 6.9
Первый бал First Love
Martin Obzina, Jack Otterson
Волшебник страны Оз 7.9
Волшебник страны Оз The Wizard of Oz
Седрик Гиббонс, William A. Horning
Смотреть трейлер
Мистер Смит едет в Вашингтон 8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон Mr. Smith Goes to Washington
Lionel Banks
Смотреть трейлер
The Rains Came The Rains Came
William S. Darling, George Dudley
The Private Lives of Elizabeth and Essex The Private Lives of Elizabeth and Essex
Anton Grot
Любовный роман 7.4
Любовный роман Love Affair
Alfred Herman, Van Nest Polglase
Man of Conquest Man of Conquest
John Victor Mackay
Долина гнева 6.5
Долина гнева Captain Fury
Charles D. Hall
Beau Geste Beau Geste
Hans Dreier, Robert Odell
Любовный роман 7.4
Любовный роман Love Affair
Alfred Herman, Van Nest Polglase
Первый бал 6.9
Первый бал First Love
Martin Obzina, Jack Otterson
Дилижанс 6.2
Дилижанс Stagecoach
Alexander Toluboff
Грозовой перевал 7.2
Грозовой перевал Wuthering Heights
James Basevi
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
The Rains Came The Rains Came
Edmund H. Hansen, Fred Sersen
Победитель
The Rains Came The Rains Came
Edmund H. Hansen, Fred Sersen
Победитель
Все номинанты
Унесенные ветром 8.3
Унесенные ветром Gone with the Wind
Fred Albin, Jack Cosgrove, Arthur Johns
Смотреть трейлер
Волшебник страны Оз 7.9
Волшебник страны Оз The Wizard of Oz
A. Arnold Gillespie, Douglas Shearer
Смотреть трейлер
The Private Lives of Elizabeth and Essex The Private Lives of Elizabeth and Essex
Байрон Хэскин, Nathan Levinson
Унесенные ветром 8.3
Унесенные ветром Gone with the Wind
Fred Albin, Jack Cosgrove, Arthur Johns
Смотреть трейлер
The Private Lives of Elizabeth and Essex The Private Lives of Elizabeth and Essex
Байрон Хэскин, Nathan Levinson
Topper Takes a Trip Topper Takes a Trip
Roy Seawright
Юнион Пасифик 7.1
Юнион Пасифик Union Pacific
Farciot Edouart, Gordon Jennings, Loren L. Ryder
Только у ангелов есть крылья 7.9
Только у ангелов есть крылья Only Angels Have Wings
Roy Davidson, Edwin C. Hahn
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Унесенные ветром 8.3
Унесенные ветром Gone with the Wind
Sidney Howard Posthumously. Sidney Howard became the first posthumous Oscar nominee and winner.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Ниночка 7.0
Ниночка Ninotchka
Билли Уайлдер, Чарльз Брэкетт, Walter Reisch
Ниночка 7.0
Ниночка Ninotchka
Билли Уайлдер, Чарльз Брэкетт, Walter Reisch
Мистер Смит едет в Вашингтон 8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон Mr. Smith Goes to Washington
Sidney Buchman
Смотреть трейлер
До свидания, мистер Чипс 8.2
До свидания, мистер Чипс Goodbye, Mr. Chips
Eric Maschwitz, R.C. Sherriff, Claudine West
До свидания, мистер Чипс 8.2
До свидания, мистер Чипс Goodbye, Mr. Chips
Eric Maschwitz, R.C. Sherriff, Claudine West
Грозовой перевал 7.2
Грозовой перевал Wuthering Heights
Бен Хект, Charles MacArthur
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Ugly Duckling Ugly Duckling
Уолт Дисней
Победитель
Все номинанты
Peace on Earth Peace on Earth
The Pointer The Pointer
Уолт Дисней
Detouring America Detouring America
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Sons of Liberty Sons of Liberty
Победитель
Busy Little Bears Busy Little Bears
Победитель
Все номинанты
Prophet Without Honor Prophet Without Honor
Drunk Driving Drunk Driving
Sword Fishing Sword Fishing
Information Please: Series 1, No. 1 Information Please: Series 1, No. 1
Five Times Five Five Times Five
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Мистер Смит едет в Вашингтон 8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон Mr. Smith Goes to Washington
Lewis R. Foster
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Bachelor Mother Bachelor Mother
Felix Jackson
Любовный роман 7.4
Любовный роман Love Affair
Mildred Cram, Лео МакКери
Юный мистер Линкольн 7.5
Юный мистер Линкольн Young Mr. Lincoln
Lamar Trotti
Ниночка 7.0
Ниночка Ninotchka
Melchior Lengyel
Любовный роман 7.4
Любовный роман Love Affair
Mildred Cram, Лео МакКери
Oscar / Лучший звук
When Tomorrow Comes When Tomorrow Comes
Bernard B. Brown
Победитель
Все номинанты
The Rains Came The Rains Came
Edmund H. Hansen
До свидания, мистер Чипс 8.2
До свидания, мистер Чипс Goodbye, Mr. Chips
A.W. Watkins
Мистер Смит едет в Вашингтон 8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон Mr. Smith Goes to Washington
John P. Livadary
Смотреть трейлер
The Great Victor Herbert The Great Victor Herbert
Loren L. Ryder
The Private Lives of Elizabeth and Essex The Private Lives of Elizabeth and Essex
Nathan Levinson
Of Mice and Men Of Mice and Men
Elmer Raguse
Горбун Собора Парижской Богоматери 8.2
Горбун Собора Парижской Богоматери The Hunchback of Notre Dame
John Aalberg
Унесенные ветром 8.3
Унесенные ветром Gone with the Wind
Thomas T. Moulton
Смотреть трейлер
Balalaika Balalaika
Douglas Shearer
Man of Conquest Man of Conquest
Charles L. Lootens
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Унесенные ветром 8.3
Унесенные ветром Gone with the Wind
R.D. Musgrave For pioneering in the use of coordinated equipment in the production Gone with the Wind.
Победитель
Смотреть трейлер
Irving G. Thalberg Memorial Award
David O. Selznick
Победитель
Honorary Award
Унесенные ветром 8.3
Унесенные ветром Gone with the Wind
William Cameron Menzies For outstanding achievement in the use of color for the enhancement of dramatic mood in the production of Gone with the Wind (plaque).
Победитель
Смотреть трейлер
Juvenile Award
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше