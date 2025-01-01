Меню
Оскар 1940
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1940 году
Место проведения
США
Дата проведения
29 февраля 1940
Oscar / Лучший фильм
8.3
Унесенные ветром
Gone with the Wind
Победитель
Все номинанты
7.2
Грозовой перевал
Wuthering Heights
7.0
Ниночка
Ninotchka
8.2
До свидания, мистер Чипс
Goodbye, Mr. Chips
7.9
Волшебник страны Оз
The Wizard of Oz
Of Mice and Men
Of Mice and Men
6.2
Дилижанс
Stagecoach
7.4
Любовный роман
Love Affair
8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон
Mr. Smith Goes to Washington
7.5
Победить темноту
Dark Victory
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Роберт Донат
До свидания, мистер Чипс
Robert Donat was not present at the awards ceremony. Victor Saville accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Лоуренс Оливье
Грозовой перевал
Микки Руни
Babes in Arms
Кларк Гейбл
Унесенные ветром
Джеймс Стюарт
Мистер Смит едет в Вашингтон
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Вивьен Ли
Унесенные ветром
Победитель
Все номинанты
Бетт Дэвис
Победить темноту
Грир Гарсон
До свидания, мистер Чипс
Грета Гарбо
Ниночка
Айрин Данн
Любовный роман
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Томас Митчелл
Дилижанс
Победитель
Все номинанты
Брайан Донлеви
Beau Geste
Брайан Ахерн
Juarez
Клод Рейнс
Мистер Смит едет в Вашингтон
Гарри Кэри
Мистер Смит едет в Вашингтон
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Хэтти МакДэниэл
Унесенные ветром
Hattie McDaniel became the first African American to be nominated for and win an Oscar.
Победитель
Все номинанты
Мария Успенская
Любовный роман
Джеральдин Фицджералд
Грозовой перевал
Эдна Мэй Оливер
Барабаны долины Могаук
Оливия Де Хэвиллэнд
Унесенные ветром
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Виктор Флеминг
Унесенные ветром
Победитель
Все номинанты
Джон Форд
Дилижанс
Сэм Вуд
До свидания, мистер Чипс
Уильям Уайлер
Грозовой перевал
Фрэнк Капра
Мистер Смит едет в Вашингтон
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
8.3
Унесенные ветром
Gone with the Wind
Ernest Haller, Ray Rennahan
Победитель
7.2
Грозовой перевал
Wuthering Heights
Gregg Toland
Победитель
Все номинанты
The Private Lives of Elizabeth and Essex
The Private Lives of Elizabeth and Essex
Sol Polito, W. Howard Greene
6.2
Дилижанс
Stagecoach
Bert Glennon
The Private Lives of Elizabeth and Essex
The Private Lives of Elizabeth and Essex
Sol Polito, W. Howard Greene
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
8.3
Унесенные ветром
Gone with the Wind
Hal C. Kern, James E. Newcom
Победитель
Все номинанты
The Rains Came
The Rains Came
Barbara McLean
8.2
До свидания, мистер Чипс
Goodbye, Mr. Chips
Чарльз Фрэнд
6.2
Дилижанс
Stagecoach
Otho Lovering, Dorothy Spencer
8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон
Mr. Smith Goes to Washington
Al Clark, Gene Havlick
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
7.9
Волшебник страны Оз
The Wizard of Oz
Herbert Stothart
Победитель
6.2
Дилижанс
Stagecoach
Ричард Хэйгимэн, W. Franke Harling, John Leipold, Лео Шукен
Победитель
6.2
Дилижанс
Stagecoach
Ричард Хэйгимэн, W. Franke Harling, John Leipold, Лео Шукен
Победитель
Все номинанты
The Great Victor Herbert
The Great Victor Herbert
Phil Boutelje, Arthur Lange
6.6
Интермеццо: история любви
Intermezzo: A love story
Louis Forbes
She Married a Cop
She Married a Cop
Cy Feuer
7.0
Человек в железной маске
The Man in the Iron Mask
Lud Gluskin, Lucien Moraweck
The Great Victor Herbert
The Great Victor Herbert
Phil Boutelje, Arthur Lange
8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон
Mr. Smith Goes to Washington
Dimitri Tiomkin
7.2
Грозовой перевал
Wuthering Heights
Альфред Ньюман
Of Mice and Men
Of Mice and Men
Aaron Copland
Of Mice and Men
Of Mice and Men
Aaron Copland
Way Down South
Way Down South
Виктор Янг
The Rains Came
The Rains Came
Альфред Ньюман
Golden Boy
Golden Boy
Виктор Янг
6.9
Первый бал
First Love
Charles Previn
Swanee River
Swanee River
Louis Silvers
7.0
Человек в железной маске
The Man in the Iron Mask
Lud Gluskin, Lucien Moraweck
Babes in Arms
Babes in Arms
George Stoll, Roger Edens
Babes in Arms
Babes in Arms
George Stoll, Roger Edens
8.3
Унесенные ветром
Gone with the Wind
Макс Стайнер
Eternally Yours
Eternally Yours
Werner Janssen
8.2
Горбун Собора Парижской Богоматери
The Hunchback of Notre Dame
Альфред Ньюман
The Private Lives of Elizabeth and Essex
The Private Lives of Elizabeth and Essex
Erich Wolfgang Korngold
They Shall Have Music
They Shall Have Music
Альфред Ньюман
7.5
Победить темноту
Dark Victory
Макс Стайнер
6.6
Путешествие Гулливера
Gulliver's Travels
Виктор Янг
Man of Conquest
Man of Conquest
Виктор Янг
Nurse Edith Cavell
Nurse Edith Cavell
Anthony Collins
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
7.9
Волшебник страны Оз
The Wizard of Oz
Harold Arlen, E.Y. Harburg
For the song "Over the Rainbow"
Победитель
Все номинанты
7.4
Любовный роман
Love Affair
Buddy G. DeSylva
For the song "Wishing"
6.6
Путешествие Гулливера
Gulliver's Travels
Ralph Rainger, Leo Robin
For the song "Faithful Forever"
6.6
Путешествие Гулливера
Gulliver's Travels
Ralph Rainger, Leo Robin
For the song "Faithful Forever"
Second Fiddle
Second Fiddle
Irving Berlin
For the song "I Poured My Heart Into a Song"
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
8.3
Унесенные ветром
Gone with the Wind
Lyle R. Wheeler
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Rains Came
The Rains Came
William S. Darling, George Dudley
6.9
Первый бал
First Love
Martin Obzina, Jack Otterson
7.9
Волшебник страны Оз
The Wizard of Oz
Седрик Гиббонс, William A. Horning
Смотреть трейлер
8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон
Mr. Smith Goes to Washington
Lionel Banks
Смотреть трейлер
The Rains Came
The Rains Came
William S. Darling, George Dudley
The Private Lives of Elizabeth and Essex
The Private Lives of Elizabeth and Essex
Anton Grot
7.4
Любовный роман
Love Affair
Alfred Herman, Van Nest Polglase
Man of Conquest
Man of Conquest
John Victor Mackay
6.5
Долина гнева
Captain Fury
Charles D. Hall
Beau Geste
Beau Geste
Hans Dreier, Robert Odell
7.4
Любовный роман
Love Affair
Alfred Herman, Van Nest Polglase
6.9
Первый бал
First Love
Martin Obzina, Jack Otterson
6.2
Дилижанс
Stagecoach
Alexander Toluboff
7.2
Грозовой перевал
Wuthering Heights
James Basevi
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
The Rains Came
The Rains Came
Edmund H. Hansen, Fred Sersen
Победитель
The Rains Came
The Rains Came
Edmund H. Hansen, Fred Sersen
Победитель
Все номинанты
8.3
Унесенные ветром
Gone with the Wind
Fred Albin, Jack Cosgrove, Arthur Johns
7.9
Волшебник страны Оз
The Wizard of Oz
A. Arnold Gillespie, Douglas Shearer
The Private Lives of Elizabeth and Essex
The Private Lives of Elizabeth and Essex
Байрон Хэскин, Nathan Levinson
8.3
Унесенные ветром
Gone with the Wind
Fred Albin, Jack Cosgrove, Arthur Johns
The Private Lives of Elizabeth and Essex
The Private Lives of Elizabeth and Essex
Байрон Хэскин, Nathan Levinson
Topper Takes a Trip
Topper Takes a Trip
Roy Seawright
7.1
Юнион Пасифик
Union Pacific
Farciot Edouart, Gordon Jennings, Loren L. Ryder
7.9
Только у ангелов есть крылья
Only Angels Have Wings
Roy Davidson, Edwin C. Hahn
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
8.3
Унесенные ветром
Gone with the Wind
Sidney Howard
Posthumously. Sidney Howard became the first posthumous Oscar nominee and winner.
Победитель
Все номинанты
7.0
Ниночка
Ninotchka
Билли Уайлдер, Чарльз Брэкетт, Walter Reisch
7.0
Ниночка
Ninotchka
Билли Уайлдер, Чарльз Брэкетт, Walter Reisch
8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон
Mr. Smith Goes to Washington
Sidney Buchman
8.2
До свидания, мистер Чипс
Goodbye, Mr. Chips
Eric Maschwitz, R.C. Sherriff, Claudine West
8.2
До свидания, мистер Чипс
Goodbye, Mr. Chips
Eric Maschwitz, R.C. Sherriff, Claudine West
7.2
Грозовой перевал
Wuthering Heights
Бен Хект, Charles MacArthur
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Ugly Duckling
Ugly Duckling
Уолт Дисней
Победитель
Все номинанты
Peace on Earth
Peace on Earth
The Pointer
The Pointer
Уолт Дисней
Detouring America
Detouring America
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Sons of Liberty
Sons of Liberty
Победитель
Busy Little Bears
Busy Little Bears
Победитель
Все номинанты
Prophet Without Honor
Prophet Without Honor
Drunk Driving
Drunk Driving
Sword Fishing
Sword Fishing
Information Please: Series 1, No. 1
Information Please: Series 1, No. 1
Five Times Five
Five Times Five
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон
Mr. Smith Goes to Washington
Lewis R. Foster
Победитель
Все номинанты
Bachelor Mother
Bachelor Mother
Felix Jackson
7.4
Любовный роман
Love Affair
Mildred Cram, Лео МакКери
7.5
Юный мистер Линкольн
Young Mr. Lincoln
Lamar Trotti
7.0
Ниночка
Ninotchka
Melchior Lengyel
7.4
Любовный роман
Love Affair
Mildred Cram, Лео МакКери
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
When Tomorrow Comes
When Tomorrow Comes
Bernard B. Brown
Победитель
Все номинанты
The Rains Came
The Rains Came
Edmund H. Hansen
8.2
До свидания, мистер Чипс
Goodbye, Mr. Chips
A.W. Watkins
8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон
Mr. Smith Goes to Washington
John P. Livadary
The Great Victor Herbert
The Great Victor Herbert
Loren L. Ryder
The Private Lives of Elizabeth and Essex
The Private Lives of Elizabeth and Essex
Nathan Levinson
Of Mice and Men
Of Mice and Men
Elmer Raguse
8.2
Горбун Собора Парижской Богоматери
The Hunchback of Notre Dame
John Aalberg
8.3
Унесенные ветром
Gone with the Wind
Thomas T. Moulton
Balalaika
Balalaika
Douglas Shearer
Man of Conquest
Man of Conquest
Charles L. Lootens
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
8.3
Унесенные ветром
Gone with the Wind
R.D. Musgrave
For pioneering in the use of coordinated equipment in the production Gone with the Wind.
Победитель
Irving G. Thalberg Memorial Award
David O. Selznick
Победитель
Honorary Award
8.3
Унесенные ветром
Gone with the Wind
William Cameron Menzies
For outstanding achievement in the use of color for the enhancement of dramatic mood in the production of Gone with the Wind (plaque).
Победитель
Juvenile Award
