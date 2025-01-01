Меню
Оскар 1968
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1968 году
Место проведения
Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения
10 апреля 1968
Oscar / Лучший фильм
7.9
Полуночная жара
In the Heat of the Night
Walter Mirisch
Победитель
Все номинанты
7.6
Бонни и Клайд
Bonnie and Clyde
Уоррен Битти
Смотреть трейлер
7.7
Угадай, кто придет к обеду?
Guess Who's Coming to Dinner
Стэнли Крамер
6.2
Доктор Дулиттл
Doctor Dolittle
Arthur P. Jacobs
7.2
Выпускник
The Graduate
Lawrence Turman
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Род Стайгер
Полуночная жара
Победитель
Все номинанты
Дастин Хоффман
Выпускник
Пол Ньюман
Хладнокровный Люк
Уоррен Битти
Бонни и Клайд
Спенсер Трэйси
Угадай, кто придет к обеду?
Posthumously.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Кэтрин Хепберн
Угадай, кто придет к обеду?
Katharine Hepburn was not present at the awards ceremony. George Cukor accepted the award on her behalf.
Победитель
Все номинанты
Энн Бэнкрофт
Выпускник
Фэй Данауэй
Бонни и Клайд
Эдит Эванс
The Whisperers
Одри Хепберн
Дождись темноты
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Джордж Кеннеди
Хладнокровный Люк
Победитель
Все номинанты
Джин Хэкмен
Бонни и Клайд
Майкл Дж. Поллард
Бонни и Клайд
Сесил Келлэуэй
Угадай, кто придет к обеду?
Джон Кассаветис
Грязная дюжина
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Эстель Парсонс
Бонни и Клайд
Победитель
Все номинанты
Милдред Нэтвик
Босиком по парку
Кэтрин Росс
Выпускник
Carol Channing
Thoroughly Modern Millie
Би Ричардс
Угадай, кто придет к обеду?
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Майк Николс
Выпускник
Победитель
Все номинанты
Норман Джуисон
Полуночная жара
Стэнли Крамер
Угадай, кто придет к обеду?
Ричард Брукс
Хладнокровное убийство
Артур Пенн
Бонни и Клайд
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
7.6
Бонни и Клайд
Bonnie and Clyde
Burnett Guffey
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Camelot
Camelot
Richard H. Kline
6.2
Доктор Дулиттл
Doctor Dolittle
Robert Surtees
7.2
Выпускник
The Graduate
Robert Surtees
7.9
Хладнокровное убийство
In Cold Blood
Conrad L. Hall
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Camelot
Camelot
John Truscott
Победитель
Все номинанты
6.6
Укрощение строптивой
Bisbetica domata, La/ The Taming of the Shrew
Danilo Donati, Irene Sharaff
6.6
Укрощение строптивой
Bisbetica domata, La/ The Taming of the Shrew
Danilo Donati, Irene Sharaff
Thoroughly Modern Millie
Thoroughly Modern Millie
Jean Louis
7.6
Бонни и Клайд
Bonnie and Clyde
Theadora Van Runkle
Смотреть трейлер
The Happiest Millionaire
The Happiest Millionaire
Bill Thomas
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
7.9
Полуночная жара
In the Heat of the Night
Хэл Эшби
Победитель
Все номинанты
Beach Red
Beach Red
Frank P. Keller
7.7
Грязная дюжина
The Dirty Dozen
Michael Luciano
7.7
Угадай, кто придет к обеду?
Guess Who's Coming to Dinner
Robert C. Jones
6.2
Доктор Дулиттл
Doctor Dolittle
Samuel E. Beetley, Marjorie Fowler
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Camelot
Camelot
Альфред Ньюман, Ken Darby
Победитель
Thoroughly Modern Millie
Thoroughly Modern Millie
Elmer Bernstein
Победитель
Все номинанты
8.0
Хладнокровный Люк
Cool Hand Luke
Lalo Schifrin
Valley of the Dolls
Valley of the Dolls
John Williams
6.2
Доктор Дулиттл
Doctor Dolittle
Alexander Courage, Lionel Newman
Thoroughly Modern Millie
Thoroughly Modern Millie
André Previn, Joseph Gershenson
7.7
Угадай, кто придет к обеду?
Guess Who's Coming to Dinner
Frank De Vol
6.2
Доктор Дулиттл
Doctor Dolittle
Лесли Брикасс
Far from the Madding Crowd
Far from the Madding Crowd
Richard Rodney Bennett
Thoroughly Modern Millie
Thoroughly Modern Millie
André Previn, Joseph Gershenson
7.9
Хладнокровное убийство
In Cold Blood
Куинси Джонс
6.2
Доктор Дулиттл
Doctor Dolittle
Alexander Courage, Lionel Newman
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
6.2
Доктор Дулиттл
Doctor Dolittle
Лесли Брикасс
For the song "Talk to the Animals". Leslie Bricusse was not present at the awards ceremony. 'Sammy Davis Jr.' accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Banning
Banning
Куинси Джонс, Bob Russell
For the song "The Eyes of Love".
5.1
Казино "Рояль"
Casino Royale
Burt Bacharach, Hal David
For the song "The Look of Love".
5.1
Казино "Рояль"
Casino Royale
Burt Bacharach, Hal David
For the song "The Look of Love".
7.5
Книга джунглей
The Jungle Book
Terry Gilkyson
For the song "The Bare Necessities".
Thoroughly Modern Millie
Thoroughly Modern Millie
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen
For the song "Thoroughly Modern Millie".
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Camelot
Camelot
John Brown, Edward Carrere, John Truscott
Победитель
Camelot
Camelot
John Brown, Edward Carrere, John Truscott
Победитель
Все номинанты
6.2
Доктор Дулиттл
Doctor Dolittle
Jack Martin Smith, Mario Chiari, Ed Graves, Stuart A. Reiss, Walter M. Scott
Thoroughly Modern Millie
Thoroughly Modern Millie
Howard Bristol, Alexander Golitzen, George C. Webb
6.6
Укрощение строптивой
Bisbetica domata, La/ The Taming of the Shrew
John DeCuir, Luigi Gervasi, Giuseppe Mariani, Lorenzo Mongiardino, Dario Simoni, Elven Webb
6.6
Укрощение строптивой
Bisbetica domata, La/ The Taming of the Shrew
John DeCuir, Luigi Gervasi, Giuseppe Mariani, Lorenzo Mongiardino, Dario Simoni, Elven Webb
6.2
Доктор Дулиттл
Doctor Dolittle
Jack Martin Smith, Mario Chiari, Ed Graves, Stuart A. Reiss, Walter M. Scott
7.7
Угадай, кто придет к обеду?
Guess Who's Coming to Dinner
Robert Clatworthy, Frank Tuttle
Thoroughly Modern Millie
Thoroughly Modern Millie
Howard Bristol, Alexander Golitzen, George C. Webb
7.7
Угадай, кто придет к обеду?
Guess Who's Coming to Dinner
Robert Clatworthy, Frank Tuttle
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
6.2
Доктор Дулиттл
Doctor Dolittle
L.B. Abbott
Победитель
Все номинанты
Tobruk
Tobruk
Howard A. Anderson, Albert Whitlock
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.9
Полуночная жара
In the Heat of the Night
Stirling Silliphant
Победитель
Все номинанты
8.0
Хладнокровный Люк
Cool Hand Luke
Donn Pearce, Фрэнк Пирсон
6.4
Улисс
Ulysses
Фред Хайнс, Джозеф Стрик
7.2
Выпускник
The Graduate
Бак Генри, Calder Willingham
7.9
Хладнокровное убийство
In Cold Blood
Ричард Брукс
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Box
The Box
Fred Wolf
Победитель
Все номинанты
What on Earth!
What on Earth!
Wolf Koenig, Robert Verrall
Hypothèse Beta
Hypothèse Beta
Jean-Charles Meunier
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Anderson Platoon
La section Anderson
Pierre Schoendoerffer
Победитель
Все номинанты
A King's Story
A King's Story
Jack Levin
Harvest
Harvest
Кэррол Бэллард
A Time for Burning
A Time for Burning
Билл Джерси
Festival
Festival
Murray Lerner
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
The Redwoods
The Redwoods
Trevor Greenwood, Марк Джонатан Харрис
Победитель
Все номинанты
Monument to the Dream
Monument to the Dream
Чарльз Гуггенхейм
While I Run This Race
While I Run This Race
Carl V. Ragsdale
A Place to Stand
A Place to Stand
Christopher Chapman
See You at the Pillar
See You at the Pillar
Robert Fitchet
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звуковой монтаж
7.7
Грязная дюжина
The Dirty Dozen
John Poyner
Победитель
Все номинанты
7.9
Полуночная жара
In the Heat of the Night
James Richard
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
7.5
Поезда под пристальным наблюдением
Ostre sledované vlaky
Czechoslovakia
Победитель
Все номинанты
Portrait of Chieko
Chieko-sho
Japan
7.8
Скупщики перьев
Skupljaci perja
Yugoslavia
Bewitched Love
El amor brujo
Spain
6.8
Жить, чтобы жить
Vivre pour vivre
France
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
A Place to Stand
A Place to Stand
Christopher Chapman
Победитель
Все номинанты
Sky Over Holland
Sky Over Holland
John Fernhout
Paddle to the Sea
Paddle to the Sea
Julian Biggs
Stop Look and Listen
Stop Look and Listen
Len Janson, Chuck Menville
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.7
Угадай, кто придет к обеду?
Guess Who's Coming to Dinner
William Rose
Победитель
Все номинанты
7.1
Двое на дороге
Two for the Road
Frederic Raphael
Divorce American Style
Divorce American Style
Norman Lear, Robert Kaufman
7.6
Бонни и Клайд
Bonnie and Clyde
Роберт Бентон, David Newman
Смотреть трейлер
7.3
Война окончена
La guerre est finie
Jorge Semprún
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
7.9
Полуночная жара
In the Heat of the Night
Recipient: Samuel Goldwyn Studio Sound Department
Победитель
Все номинанты
Thoroughly Modern Millie
Thoroughly Modern Millie
Recipient: Universal City Studio Sound Department
Camelot
Camelot
Recipient: Warner Bros.-Seven Arts Studio Sound Department
6.2
Доктор Дулиттл
Doctor Dolittle
Recipient: 20th Century-Fox Studio Sound Department.
7.7
Грязная дюжина
The Dirty Dozen
Recipient: Metro-Goldwyn-Mayer Studio Sound Department
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Альфред Хичкок
Победитель
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Грегори Пек
Победитель
