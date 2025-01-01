Меню
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1968 году

Место проведения Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения 10 апреля 1968
Oscar / Лучший фильм
Полуночная жара 7.9
Полуночная жара In the Heat of the Night
Walter Mirisch
Победитель
Все номинанты
Бонни и Клайд 7.6
Бонни и Клайд Bonnie and Clyde
Уоррен Битти
Смотреть трейлер
Угадай, кто придет к обеду? 7.7
Угадай, кто придет к обеду? Guess Who's Coming to Dinner
Стэнли Крамер
Доктор Дулиттл 6.2
Доктор Дулиттл Doctor Dolittle
Arthur P. Jacobs
Выпускник 7.2
Выпускник The Graduate
Lawrence Turman
Oscar / Лучшая мужская роль
Род Стайгер
Полуночная жара
Победитель
Все номинанты
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Выпускник
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Хладнокровный Люк
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Бонни и Клайд
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Угадай, кто придет к обеду? Posthumously.
Oscar / Лучшая женская роль
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Угадай, кто придет к обеду? Katharine Hepburn was not present at the awards ceremony. George Cukor accepted the award on her behalf.
Победитель
Все номинанты
Энн Бэнкрофт
Выпускник
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Бонни и Клайд
Эдит Эванс
The Whisperers
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Дождись темноты
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Джордж Кеннеди
Хладнокровный Люк
Победитель
Все номинанты
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Бонни и Клайд
Майкл Дж. Поллард
Бонни и Клайд
Сесил Келлэуэй
Угадай, кто придет к обеду?
Джон Кассаветис
Джон Кассаветис
Грязная дюжина
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Эстель Парсонс
Бонни и Клайд
Победитель
Все номинанты
Милдред Нэтвик
Босиком по парку
Кэтрин Росс
Выпускник
Carol Channing
Thoroughly Modern Millie
Би Ричардс
Угадай, кто придет к обеду?
Oscar / Лучшая режиссура
Майк Николс
Майк Николс
Выпускник
Победитель
Все номинанты
Норман Джуисон
Полуночная жара
Стэнли Крамер
Стэнли Крамер
Угадай, кто придет к обеду?
Ричард Брукс
Хладнокровное убийство
Артур Пенн
Бонни и Клайд
Oscar / Лучшая операторская работа
Бонни и Клайд 7.6
Бонни и Клайд Bonnie and Clyde
Burnett Guffey
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Camelot Camelot
Richard H. Kline
Доктор Дулиттл 6.2
Доктор Дулиттл Doctor Dolittle
Robert Surtees
Выпускник 7.2
Выпускник The Graduate
Robert Surtees
Хладнокровное убийство 7.9
Хладнокровное убийство In Cold Blood
Conrad L. Hall
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Camelot Camelot
John Truscott
Победитель
Все номинанты
Укрощение строптивой 6.6
Укрощение строптивой Bisbetica domata, La/ The Taming of the Shrew
Danilo Donati, Irene Sharaff
Укрощение строптивой 6.6
Укрощение строптивой Bisbetica domata, La/ The Taming of the Shrew
Danilo Donati, Irene Sharaff
Thoroughly Modern Millie Thoroughly Modern Millie
Jean Louis
Бонни и Клайд 7.6
Бонни и Клайд Bonnie and Clyde
Theadora Van Runkle
Смотреть трейлер
The Happiest Millionaire The Happiest Millionaire
Bill Thomas
Oscar / Лучший монтаж
Полуночная жара 7.9
Полуночная жара In the Heat of the Night
Хэл Эшби
Победитель
Все номинанты
Beach Red Beach Red
Frank P. Keller
Грязная дюжина 7.7
Грязная дюжина The Dirty Dozen
Michael Luciano
Угадай, кто придет к обеду? 7.7
Угадай, кто придет к обеду? Guess Who's Coming to Dinner
Robert C. Jones
Доктор Дулиттл 6.2
Доктор Дулиттл Doctor Dolittle
Samuel E. Beetley, Marjorie Fowler
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Camelot Camelot
Альфред Ньюман, Ken Darby
Победитель
Thoroughly Modern Millie Thoroughly Modern Millie
Elmer Bernstein
Победитель
Все номинанты
Хладнокровный Люк 8.0
Хладнокровный Люк Cool Hand Luke
Lalo Schifrin
Valley of the Dolls Valley of the Dolls
John Williams
Доктор Дулиттл 6.2
Доктор Дулиттл Doctor Dolittle
Alexander Courage, Lionel Newman
Thoroughly Modern Millie Thoroughly Modern Millie
André Previn, Joseph Gershenson
Угадай, кто придет к обеду? 7.7
Угадай, кто придет к обеду? Guess Who's Coming to Dinner
Frank De Vol
Доктор Дулиттл 6.2
Доктор Дулиттл Doctor Dolittle
Лесли Брикасс
Far from the Madding Crowd Far from the Madding Crowd
Richard Rodney Bennett
Thoroughly Modern Millie Thoroughly Modern Millie
André Previn, Joseph Gershenson
Хладнокровное убийство 7.9
Хладнокровное убийство In Cold Blood
Куинси Джонс
Доктор Дулиттл 6.2
Доктор Дулиттл Doctor Dolittle
Alexander Courage, Lionel Newman
Oscar / Лучшая песня к фильму
Доктор Дулиттл 6.2
Доктор Дулиттл Doctor Dolittle
Лесли Брикасс For the song "Talk to the Animals". Leslie Bricusse was not present at the awards ceremony. 'Sammy Davis Jr.' accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Banning Banning
Куинси Джонс, Bob Russell For the song "The Eyes of Love".
Казино "Рояль" 5.1
Казино "Рояль" Casino Royale
Burt Bacharach, Hal David For the song "The Look of Love".
Казино "Рояль" 5.1
Казино "Рояль" Casino Royale
Burt Bacharach, Hal David For the song "The Look of Love".
Книга джунглей 7.5
Книга джунглей The Jungle Book
Terry Gilkyson For the song "The Bare Necessities".
Thoroughly Modern Millie Thoroughly Modern Millie
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen For the song "Thoroughly Modern Millie".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Camelot Camelot
John Brown, Edward Carrere, John Truscott
Победитель
Camelot Camelot
John Brown, Edward Carrere, John Truscott
Победитель
Все номинанты
Доктор Дулиттл 6.2
Доктор Дулиттл Doctor Dolittle
Jack Martin Smith, Mario Chiari, Ed Graves, Stuart A. Reiss, Walter M. Scott
Thoroughly Modern Millie Thoroughly Modern Millie
Howard Bristol, Alexander Golitzen, George C. Webb
Укрощение строптивой 6.6
Укрощение строптивой Bisbetica domata, La/ The Taming of the Shrew
John DeCuir, Luigi Gervasi, Giuseppe Mariani, Lorenzo Mongiardino, Dario Simoni, Elven Webb
Укрощение строптивой 6.6
Укрощение строптивой Bisbetica domata, La/ The Taming of the Shrew
John DeCuir, Luigi Gervasi, Giuseppe Mariani, Lorenzo Mongiardino, Dario Simoni, Elven Webb
Доктор Дулиттл 6.2
Доктор Дулиттл Doctor Dolittle
Jack Martin Smith, Mario Chiari, Ed Graves, Stuart A. Reiss, Walter M. Scott
Угадай, кто придет к обеду? 7.7
Угадай, кто придет к обеду? Guess Who's Coming to Dinner
Robert Clatworthy, Frank Tuttle
Thoroughly Modern Millie Thoroughly Modern Millie
Howard Bristol, Alexander Golitzen, George C. Webb
Угадай, кто придет к обеду? 7.7
Угадай, кто придет к обеду? Guess Who's Coming to Dinner
Robert Clatworthy, Frank Tuttle
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Доктор Дулиттл 6.2
Доктор Дулиттл Doctor Dolittle
L.B. Abbott
Победитель
Все номинанты
Tobruk Tobruk
Howard A. Anderson, Albert Whitlock
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Полуночная жара 7.9
Полуночная жара In the Heat of the Night
Stirling Silliphant
Победитель
Все номинанты
Хладнокровный Люк 8.0
Хладнокровный Люк Cool Hand Luke
Donn Pearce, Фрэнк Пирсон
Улисс 6.4
Улисс Ulysses
Фред Хайнс, Джозеф Стрик
Выпускник 7.2
Выпускник The Graduate
Бак Генри, Calder Willingham
Хладнокровное убийство 7.9
Хладнокровное убийство In Cold Blood
Ричард Брукс
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Box The Box
Fred Wolf
Победитель
Все номинанты
What on Earth! What on Earth!
Wolf Koenig, Robert Verrall
Hypothèse Beta Hypothèse Beta
Jean-Charles Meunier
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Anderson Platoon La section Anderson
Pierre Schoendoerffer
Победитель
Все номинанты
A King's Story A King's Story
Jack Levin
Harvest Harvest
Кэррол Бэллард
A Time for Burning A Time for Burning
Билл Джерси
Festival Festival
Murray Lerner
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
The Redwoods The Redwoods
Trevor Greenwood, Марк Джонатан Харрис
Победитель
Все номинанты
Monument to the Dream Monument to the Dream
Чарльз Гуггенхейм
While I Run This Race While I Run This Race
Carl V. Ragsdale
A Place to Stand A Place to Stand
Christopher Chapman
See You at the Pillar See You at the Pillar
Robert Fitchet
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Грязная дюжина 7.7
Грязная дюжина The Dirty Dozen
John Poyner
Победитель
Все номинанты
Полуночная жара 7.9
Полуночная жара In the Heat of the Night
James Richard
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Поезда под пристальным наблюдением 7.5
Поезда под пристальным наблюдением Ostre sledované vlaky
Czechoslovakia
Победитель
Все номинанты
Portrait of Chieko Chieko-sho
Japan
7.8
Скупщики перьев Skupljaci perja
Yugoslavia
Bewitched Love El amor brujo
Spain
Жить, чтобы жить 6.8
Жить, чтобы жить Vivre pour vivre
France
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
A Place to Stand A Place to Stand
Christopher Chapman
Победитель
Все номинанты
Sky Over Holland Sky Over Holland
John Fernhout
Paddle to the Sea Paddle to the Sea
Julian Biggs
Stop Look and Listen Stop Look and Listen
Len Janson, Chuck Menville
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Угадай, кто придет к обеду? 7.7
Угадай, кто придет к обеду? Guess Who's Coming to Dinner
William Rose
Победитель
Все номинанты
Двое на дороге 7.1
Двое на дороге Two for the Road
Frederic Raphael
Divorce American Style Divorce American Style
Norman Lear, Robert Kaufman
Бонни и Клайд 7.6
Бонни и Клайд Bonnie and Clyde
Роберт Бентон, David Newman
Смотреть трейлер
Война окончена 7.3
Война окончена La guerre est finie
Jorge Semprún
Oscar / Лучший звук
Полуночная жара 7.9
Полуночная жара In the Heat of the Night
Recipient: Samuel Goldwyn Studio Sound Department
Победитель
Все номинанты
Thoroughly Modern Millie Thoroughly Modern Millie
Recipient: Universal City Studio Sound Department
Camelot Camelot
Recipient: Warner Bros.-Seven Arts Studio Sound Department
Доктор Дулиттл 6.2
Доктор Дулиттл Doctor Dolittle
Recipient: 20th Century-Fox Studio Sound Department.
Грязная дюжина 7.7
Грязная дюжина The Dirty Dozen
Recipient: Metro-Goldwyn-Mayer Studio Sound Department
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
Победитель
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Грегори Пек
Грегори Пек
Победитель
