Оскар 1941
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1941 году
Место проведения
США
Дата проведения
27 февраля 1941
Oscar / Лучший фильм
8.2
Ребекка
Rebecca
David O. Selznick was the founder and owner of Selznick International Pictures, and therefore won and took home Rebecca's Best Picture Oscar.
Победитель
Все номинанты
8.1
Филадельфийская история
The Philadelphia Story
All This, and Heaven Too
All This, and Heaven Too
7.5
Письмо
The Letter
8.4
Великий диктатор
The Great Dictator
Смотреть трейлер
6.9
Китти Фойль
Kitty Foyle
7.5
Иностранный корреспондент
Foreign Correspondent
The Long Voyage Home
The Long Voyage Home
Our Town
Our Town
8.2
Гроздья гнева
The Grapes of Wrath
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Джеймс Стюарт
Филадельфийская история
Победитель
Все номинанты
Рэймонд Мэсси
Abe Lincoln in Illinois
Charles Chaplin
Великий диктатор
Лоуренс Оливье
Ребекка
Генри Фонда
Гроздья гнева
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Джинджер Роджерс
Китти Фойль
Победитель
Все номинанты
Кэтрин Хепберн
Филадельфийская история
Джоан Фонтейн
Ребекка
Марта Скотт
Our Town
Бетт Дэвис
Письмо
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Уолтер Бреннан
The Westerner
Победитель
Все номинанты
Элберт Бэссермэн
Иностранный корреспондент
James Stephenson
Письмо
Уильям Гарган
They Knew What They Wanted
Джек Оуки
Великий диктатор
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Джейн Дарвелл
Гроздья гнева
Победитель
Все номинанты
Джудит Андерсон
Ребекка
Марджори Рэмбю
Primrose Path
Barbara O'Neil
All This, and Heaven Too
Рут Хасси
Филадельфийская история
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Джон Форд
Гроздья гнева
Победитель
Все номинанты
Уильям Уайлер
Письмо
Альфред Хичкок
Ребекка
Сэм Вуд
Китти Фойль
Джордж Кьюкор
Филадельфийская история
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
6.9
Багдадский вор
The Thief of Bagdad
Georges Périnal
Победитель
8.2
Ребекка
Rebecca
George Barnes
Победитель
Все номинанты
Down Argentine Way
Down Argentine Way
Ray Rennahan, Leon Shamroy
The Long Voyage Home
The Long Voyage Home
Gregg Toland
Abe Lincoln in Illinois
Abe Lincoln in Illinois
James Wong Howe
North West Mounted Police
North West Mounted Police
Victor Milner, W. Howard Greene
Northwest Passage
'Northwest Passage' (Book I -- Rogers' Rangers)
William V. Skall, Sidney Wagner
Bitter Sweet
Bitter Sweet
Oliver T. Marsh, Allen M. Davey
7.8
Мост Ватерлоо
Waterloo Bridge
Joseph Ruttenberg
6.6
Весенний вальс
Spring Parade
Joseph A. Valentine
Arise, My Love
Arise, My Love
Charles Lang
Boom Town
Boom Town
Harold Rosson
7.5
Письмо
The Letter
Tony Gaudio
Northwest Passage
'Northwest Passage' (Book I -- Rogers' Rangers)
William V. Skall, Sidney Wagner
The Blue Bird
The Blue Bird
Ray Rennahan, Arthur C. Miller
The Blue Bird
The Blue Bird
Ray Rennahan, Arthur C. Miller
All This, and Heaven Too
All This, and Heaven Too
Ernest Haller
Bitter Sweet
Bitter Sweet
Oliver T. Marsh, Allen M. Davey
7.5
Иностранный корреспондент
Foreign Correspondent
Рудольф Мате
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
North West Mounted Police
North West Mounted Police
Anne Bauchens
Победитель
Все номинанты
8.2
Ребекка
Rebecca
Hal C. Kern
7.5
Письмо
The Letter
Warren Low
8.2
Гроздья гнева
The Grapes of Wrath
Robert L. Simpson
The Long Voyage Home
The Long Voyage Home
Sherman Todd
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
7.7
Пиноккио
Pinocchio
Leigh Harline, Ned Washington, Paul J. Smith
Победитель
Tin Pan Alley
Tin Pan Alley
Альфред Ньюман
Победитель
Все номинанты
Arise, My Love
Arise, My Love
Виктор Янг
5.8
Второй хор
Second Chorus
Artie Shaw
Hit Parade of 1941
Hit Parade of 1941
Cy Feuer
One Million B.C.
One Million B.C.
Werner R. Heymann
My Favorite Wife
My Favorite Wife
Roy Webb
8.4
Великий диктатор
The Great Dictator
Meredith Willson
Смотреть трейлер
Strike Up the Band
Strike Up the Band
George Stoll, Roger Edens
8.2
Ребекка
Rebecca
Franz Waxman
North West Mounted Police
North West Mounted Police
Виктор Янг
Arizona
Arizona
Виктор Янг
The Howards of Virginia
The Howards of Virginia
Ричард Хэйгимэн
Our Town
Our Town
Aaron Copland
7.5
Письмо
The Letter
Макс Стайнер
The Long Voyage Home
The Long Voyage Home
Ричард Хэйгимэн
7.5
Знак Зорро
The Mark of Zorro
Альфред Ньюман
7.8
Мост Ватерлоо
Waterloo Bridge
Herbert Stothart
The House of the Seven Gables
The House of the Seven Gables
Фрэнк Скиннер
6.9
Багдадский вор
The Thief of Bagdad
Miklós Rózsa
The Fight for Life
The Fight for Life
Louis Gruenberg
6.6
Весенний вальс
Spring Parade
Charles Previn
Our Town
Our Town
Aaron Copland
Dark Command
Dark Command
Виктор Янг
7.5
Королевские пираты
The Sea Hawk / Beggars of the Sea
Erich Wolfgang Korngold
Irene
Irene
Anthony Collins
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
7.7
Пиноккио
Pinocchio
Leigh Harline, Ned Washington
For the song "When You Wish Upon a Star"
Победитель
Все номинанты
6.6
Весенний вальс
Spring Parade
Gus Kahn, Robert Stolz
For the song "Waltzing in the Clouds"
Down Argentine Way
Down Argentine Way
Mack Gordon, Harry Warren
For the song "Down Argentine Way"
Rhythm on the River
Rhythm on the River
Johnny Burke, James V. Monaco
For the song "Only Forever"
Music in My Heart
Music in My Heart
Chet Forrest, Bob Wright
For the song "It's a Blue World"
Hit Parade of 1941
Hit Parade of 1941
Jule Styne, Walter Bullock
For the song "Who Am I?"
5.8
Второй хор
Second Chorus
Johnny Mercer, Artie Shaw
For the song "Love of My Life"
You'll Find Out
You'll Find Out
Jimmy McHugh, Johnny Mercer
For the song "I'd Know You Anywhere"
6.6
Весенний вальс
Spring Parade
Gus Kahn, Robert Stolz
For the song "Waltzing in the Clouds"
Strike Up the Band
Strike Up the Band
George Stoll, Roger Edens
For the song "Our Love Affair"
Strike Up the Band
Strike Up the Band
George Stoll, Roger Edens
For the song "Our Love Affair"
Music in My Heart
Music in My Heart
Chet Forrest, Bob Wright
For the song "It's a Blue World"
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
7.7
Гордость и предубеждение
Pride and Prejudice
Седрик Гиббонс, Paul Groesse
Победитель
7.7
Гордость и предубеждение
Pride and Prejudice
Седрик Гиббонс, Paul Groesse
Победитель
6.9
Багдадский вор
The Thief of Bagdad
Leila Rubin
Победитель
Все номинанты
Lillian Russell
Lillian Russell
Richard Day, Joseph C. Wright
7.5
Королевские пираты
The Sea Hawk / Beggars of the Sea
Anton Grot
Bitter Sweet
Bitter Sweet
John S. Detlie, Седрик Гиббонс
My Favorite Wife
My Favorite Wife
Mark-Lee Kirk, Van Nest Polglase
8.2
Ребекка
Rebecca
Lyle R. Wheeler
The Boys from Syracuse
The Boys from Syracuse
Jack Otterson
My Son, My Son!
My Son, My Son!
John DuCasse Schulze
Arise, My Love
Arise, My Love
Hans Dreier, Robert Usher
My Favorite Wife
My Favorite Wife
Mark-Lee Kirk, Van Nest Polglase
Arise, My Love
Arise, My Love
Hans Dreier, Robert Usher
Dark Command
Dark Command
John Victor Mackay
North West Mounted Police
North West Mounted Police
Roland Anderson, Hans Dreier
Down Argentine Way
Down Argentine Way
Richard Day, Joseph C. Wright
7.5
Иностранный корреспондент
Foreign Correspondent
Alexander Golitzen
The Westerner
The Westerner
James Basevi
Our Town
Our Town
Lewis J. Rachmil
Arizona
Arizona
Lionel Banks, Robert Peterson
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
6.9
Багдадский вор
The Thief of Bagdad
Lawrence W. Butler, Jack Whitney
Победитель
Все номинанты
The Blue Bird
The Blue Bird
Edmund H. Hansen, Fred Sersen
The Long Voyage Home
The Long Voyage Home
Ray Binger, R.T. Layton, Thomas T. Moulton
7.5
Королевские пираты
The Sea Hawk / Beggars of the Sea
Байрон Хэскин, Nathan Levinson
Women in War
Women in War
William Bradford, Howard Lydecker, Herbert Norsch, Bud Thackery
6.4
Человек-невидимка возвращается
The Invisible Man Returns
Bernard B. Brown, John P. Fulton, William Hedgcock
One Million B.C.
One Million B.C.
Elmer Raguse, Roy Seawright
7.5
Иностранный корреспондент
Foreign Correspondent
Paul Eagler, Thomas T. Moulton
Swiss Family Robinson
Swiss Family Robinson
John Aalberg, Vernon L. Walker
8.2
Ребекка
Rebecca
Jack Cosgrove, Arthur Johns
Women in War
Women in War
William Bradford, Howard Lydecker, Herbert Norsch, Bud Thackery
The Boys from Syracuse
The Boys from Syracuse
Bernard B. Brown, John P. Fulton, Joe Lapis
The Blue Bird
The Blue Bird
Edmund H. Hansen, Fred Sersen
One Million B.C.
One Million B.C.
Elmer Raguse, Roy Seawright
7.5
Королевские пираты
The Sea Hawk / Beggars of the Sea
Байрон Хэскин, Nathan Levinson
Dr. Cyclops
Dr. Cyclops
Farciot Edouart, Gordon Jennings
The Boys from Syracuse
The Boys from Syracuse
Bernard B. Brown, John P. Fulton, Joe Lapis
Boom Town
Boom Town
A. Arnold Gillespie, Douglas Shearer
Typhoon
Typhoon
Farciot Edouart, Gordon Jennings, Loren L. Ryder
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
8.1
Филадельфийская история
The Philadelphia Story
Donald Ogden Stewart
Победитель
Все номинанты
6.9
Китти Фойль
Kitty Foyle
Dalton Trumbo
8.2
Ребекка
Rebecca
Joan Harrison, Robert E. Sherwood
8.2
Гроздья гнева
The Grapes of Wrath
Nunnally Johnson
The Long Voyage Home
The Long Voyage Home
Дадли Николс
8.2
Ребекка
Rebecca
Joan Harrison, Robert E. Sherwood
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Milky Way
The Milky Way
Rudolf Ising, Fred Quimby
Победитель
The Milky Way
The Milky Way
Rudolf Ising, Fred Quimby
Победитель
Все номинанты
A Wild Hare
A Wild Hare
Leon Schlesinger
Puss Gets the Boot
Puss Gets the Boot
Rudolf Ising
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Teddy the Rough Rider
Teddy the Rough Rider
Победитель
Quicker'n a Wink
Quicker'n a Wink
Pete Smith
Победитель
Все номинанты
Service with the Colors
Service with the Colors
From the National Defense Series
Siege
Siege
Julien Bryan
Eyes of the Navy
Eyes of the Navy
London Can Take It!
London Can Take It!
Vitaphone Varieties
More About Nostradamus
More About Nostradamus
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
The Great McGinty
The Great McGinty
Престон Стёрджес
Победитель
Arise, My Love
Arise, My Love
Benjamin Glazer, Hans Székely
Победитель
Все номинанты
Dr. Ehrlich's Magic Bullet
Dr. Ehrlich's Magic Bullet
Джон Хьюстон, Norman Burnstine, Heinz Herald
Dr. Ehrlich's Magic Bullet
Dr. Ehrlich's Magic Bullet
Джон Хьюстон, Norman Burnstine, Heinz Herald
7.5
Иностранный корреспондент
Foreign Correspondent
Charles Bennett, Joan Harrison
6.5
Ангелы над Бродвеем
Angels Over Broadway
Бен Хект
8.4
Великий диктатор
The Great Dictator
Charles Chaplin
Смотреть трейлер
7.5
Иностранный корреспондент
Foreign Correspondent
Charles Bennett, Joan Harrison
My Favorite Wife
My Favorite Wife
Лео МакКери, Bella Spewack, Sam Spewack
Comrade X
Comrade X
Walter Reisch
My Favorite Wife
My Favorite Wife
Лео МакКери, Bella Spewack, Sam Spewack
Edison, the Man
Edison, the Man
Hugo Butler, Dore Schary
The Westerner
The Westerner
Stuart N. Lake
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
Strike Up the Band
Strike Up the Band
Douglas Shearer
Победитель
Все номинанты
Our Town
Our Town
Thomas T. Moulton
North West Mounted Police
North West Mounted Police
Loren L. Ryder
7.5
Королевские пираты
The Sea Hawk / Beggars of the Sea
Nathan Levinson
Captain Caution
Captain Caution
Elmer Raguse
6.9
Китти Фойль
Kitty Foyle
John Aalberg
The Howards of Virginia
The Howards of Virginia
Jack Whitney
Too Many Husbands
Too Many Husbands
John P. Livadary
6.6
Весенний вальс
Spring Parade
Bernard B. Brown
8.2
Гроздья гнева
The Grapes of Wrath
Edmund H. Hansen
Behind the News
Behind the News
Charles L. Lootens
Показать всех номинантов
