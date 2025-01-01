Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 1941

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1941 году

Место проведения США
Дата проведения 27 февраля 1941
Oscar / Лучший фильм
Ребекка 8.2
Ребекка Rebecca
David O. Selznick was the founder and owner of Selznick International Pictures, and therefore won and took home Rebecca's Best Picture Oscar.
Победитель
Все номинанты
Филадельфийская история 8.1
Филадельфийская история The Philadelphia Story
All This, and Heaven Too All This, and Heaven Too
Письмо 7.5
Письмо The Letter
Великий диктатор 8.4
Великий диктатор The Great Dictator
Смотреть трейлер
Китти Фойль 6.9
Китти Фойль Kitty Foyle
Иностранный корреспондент 7.5
Иностранный корреспондент Foreign Correspondent
The Long Voyage Home The Long Voyage Home
Our Town Our Town
Гроздья гнева 8.2
Гроздья гнева The Grapes of Wrath
Oscar / Лучшая мужская роль
Джеймс Стюарт
Джеймс Стюарт
Филадельфийская история
Победитель
Все номинанты
Рэймонд Мэсси
Abe Lincoln in Illinois
Charles Chaplin
Великий диктатор
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Ребекка
Генри Фонда
Генри Фонда
Гроздья гнева
Oscar / Лучшая женская роль
Джинджер Роджерс
Джинджер Роджерс
Китти Фойль
Победитель
Все номинанты
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Филадельфийская история
Джоан Фонтейн
Джоан Фонтейн
Ребекка
Марта Скотт
Our Town
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Письмо
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Уолтер Бреннан
The Westerner
Победитель
Все номинанты
Элберт Бэссермэн
Иностранный корреспондент
James Stephenson
Письмо
Уильям Гарган
They Knew What They Wanted
Джек Оуки
Великий диктатор
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Джейн Дарвелл
Гроздья гнева
Победитель
Все номинанты
Джудит Андерсон
Ребекка
Марджори Рэмбю
Primrose Path
Barbara O'Neil
All This, and Heaven Too
Рут Хасси
Рут Хасси
Филадельфийская история
Oscar / Лучшая режиссура
Джон Форд
Джон Форд
Гроздья гнева
Победитель
Все номинанты
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
Письмо
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
Ребекка
Сэм Вуд
Сэм Вуд
Китти Фойль
Джордж Кьюкор
Филадельфийская история
Oscar / Лучшая операторская работа
Багдадский вор 6.9
Багдадский вор The Thief of Bagdad
Georges Périnal
Победитель
Ребекка 8.2
Ребекка Rebecca
George Barnes
Победитель
Все номинанты
Down Argentine Way Down Argentine Way
Ray Rennahan, Leon Shamroy
The Long Voyage Home The Long Voyage Home
Gregg Toland
Abe Lincoln in Illinois Abe Lincoln in Illinois
James Wong Howe
North West Mounted Police North West Mounted Police
Victor Milner, W. Howard Greene
Northwest Passage 'Northwest Passage' (Book I -- Rogers' Rangers)
William V. Skall, Sidney Wagner
Bitter Sweet Bitter Sweet
Oliver T. Marsh, Allen M. Davey
Мост Ватерлоо 7.8
Мост Ватерлоо Waterloo Bridge
Joseph Ruttenberg
Весенний вальс 6.6
Весенний вальс Spring Parade
Joseph A. Valentine
Arise, My Love Arise, My Love
Charles Lang
Boom Town Boom Town
Harold Rosson
Письмо 7.5
Письмо The Letter
Tony Gaudio
Northwest Passage 'Northwest Passage' (Book I -- Rogers' Rangers)
William V. Skall, Sidney Wagner
The Blue Bird The Blue Bird
Ray Rennahan, Arthur C. Miller
The Blue Bird The Blue Bird
Ray Rennahan, Arthur C. Miller
All This, and Heaven Too All This, and Heaven Too
Ernest Haller
Bitter Sweet Bitter Sweet
Oliver T. Marsh, Allen M. Davey
Иностранный корреспондент 7.5
Иностранный корреспондент Foreign Correspondent
Рудольф Мате
Oscar / Лучший монтаж
North West Mounted Police North West Mounted Police
Anne Bauchens
Победитель
Все номинанты
Ребекка 8.2
Ребекка Rebecca
Hal C. Kern
Письмо 7.5
Письмо The Letter
Warren Low
Гроздья гнева 8.2
Гроздья гнева The Grapes of Wrath
Robert L. Simpson
The Long Voyage Home The Long Voyage Home
Sherman Todd
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Пиноккио 7.7
Пиноккио Pinocchio
Leigh Harline, Ned Washington, Paul J. Smith
Победитель
Tin Pan Alley Tin Pan Alley
Альфред Ньюман
Победитель
Все номинанты
Arise, My Love Arise, My Love
Виктор Янг
Второй хор 5.8
Второй хор Second Chorus
Artie Shaw
Hit Parade of 1941 Hit Parade of 1941
Cy Feuer
One Million B.C. One Million B.C.
Werner R. Heymann
My Favorite Wife My Favorite Wife
Roy Webb
Великий диктатор 8.4
Великий диктатор The Great Dictator
Meredith Willson
Смотреть трейлер
Strike Up the Band Strike Up the Band
George Stoll, Roger Edens
Ребекка 8.2
Ребекка Rebecca
Franz Waxman
North West Mounted Police North West Mounted Police
Виктор Янг
Arizona Arizona
Виктор Янг
The Howards of Virginia The Howards of Virginia
Ричард Хэйгимэн
Our Town Our Town
Aaron Copland
Письмо 7.5
Письмо The Letter
Макс Стайнер
The Long Voyage Home The Long Voyage Home
Ричард Хэйгимэн
Знак Зорро 7.5
Знак Зорро The Mark of Zorro
Альфред Ньюман
Мост Ватерлоо 7.8
Мост Ватерлоо Waterloo Bridge
Herbert Stothart
The House of the Seven Gables The House of the Seven Gables
Фрэнк Скиннер
Багдадский вор 6.9
Багдадский вор The Thief of Bagdad
Miklós Rózsa
The Fight for Life The Fight for Life
Louis Gruenberg
Весенний вальс 6.6
Весенний вальс Spring Parade
Charles Previn
Our Town Our Town
Aaron Copland
Dark Command Dark Command
Виктор Янг
Королевские пираты 7.5
Королевские пираты The Sea Hawk / Beggars of the Sea
Erich Wolfgang Korngold
Irene Irene
Anthony Collins
Oscar / Лучшая песня к фильму
Пиноккио 7.7
Пиноккио Pinocchio
Leigh Harline, Ned Washington For the song "When You Wish Upon a Star"
Победитель
Все номинанты
Весенний вальс 6.6
Весенний вальс Spring Parade
Gus Kahn, Robert Stolz For the song "Waltzing in the Clouds"
Down Argentine Way Down Argentine Way
Mack Gordon, Harry Warren For the song "Down Argentine Way"
Rhythm on the River Rhythm on the River
Johnny Burke, James V. Monaco For the song "Only Forever"
Music in My Heart Music in My Heart
Chet Forrest, Bob Wright For the song "It's a Blue World"
Hit Parade of 1941 Hit Parade of 1941
Jule Styne, Walter Bullock For the song "Who Am I?"
Второй хор 5.8
Второй хор Second Chorus
Johnny Mercer, Artie Shaw For the song "Love of My Life"
You'll Find Out You'll Find Out
Jimmy McHugh, Johnny Mercer For the song "I'd Know You Anywhere"
Весенний вальс 6.6
Весенний вальс Spring Parade
Gus Kahn, Robert Stolz For the song "Waltzing in the Clouds"
Strike Up the Band Strike Up the Band
George Stoll, Roger Edens For the song "Our Love Affair"
Strike Up the Band Strike Up the Band
George Stoll, Roger Edens For the song "Our Love Affair"
Music in My Heart Music in My Heart
Chet Forrest, Bob Wright For the song "It's a Blue World"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Гордость и предубеждение 7.7
Гордость и предубеждение Pride and Prejudice
Седрик Гиббонс, Paul Groesse
Победитель
Гордость и предубеждение 7.7
Гордость и предубеждение Pride and Prejudice
Седрик Гиббонс, Paul Groesse
Победитель
Багдадский вор 6.9
Багдадский вор The Thief of Bagdad
Leila Rubin
Победитель
Все номинанты
Lillian Russell Lillian Russell
Richard Day, Joseph C. Wright
Королевские пираты 7.5
Королевские пираты The Sea Hawk / Beggars of the Sea
Anton Grot
Bitter Sweet Bitter Sweet
John S. Detlie, Седрик Гиббонс
My Favorite Wife My Favorite Wife
Mark-Lee Kirk, Van Nest Polglase
Ребекка 8.2
Ребекка Rebecca
Lyle R. Wheeler
The Boys from Syracuse The Boys from Syracuse
Jack Otterson
My Son, My Son! My Son, My Son!
John DuCasse Schulze
Arise, My Love Arise, My Love
Hans Dreier, Robert Usher
My Favorite Wife My Favorite Wife
Mark-Lee Kirk, Van Nest Polglase
Arise, My Love Arise, My Love
Hans Dreier, Robert Usher
Dark Command Dark Command
John Victor Mackay
North West Mounted Police North West Mounted Police
Roland Anderson, Hans Dreier
Down Argentine Way Down Argentine Way
Richard Day, Joseph C. Wright
Иностранный корреспондент 7.5
Иностранный корреспондент Foreign Correspondent
Alexander Golitzen
The Westerner The Westerner
James Basevi
Our Town Our Town
Lewis J. Rachmil
Arizona Arizona
Lionel Banks, Robert Peterson
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Багдадский вор 6.9
Багдадский вор The Thief of Bagdad
Lawrence W. Butler, Jack Whitney
Победитель
Все номинанты
The Blue Bird The Blue Bird
Edmund H. Hansen, Fred Sersen
The Long Voyage Home The Long Voyage Home
Ray Binger, R.T. Layton, Thomas T. Moulton
Королевские пираты 7.5
Королевские пираты The Sea Hawk / Beggars of the Sea
Байрон Хэскин, Nathan Levinson
Women in War Women in War
William Bradford, Howard Lydecker, Herbert Norsch, Bud Thackery
Человек-невидимка возвращается 6.4
Человек-невидимка возвращается The Invisible Man Returns
Bernard B. Brown, John P. Fulton, William Hedgcock
One Million B.C. One Million B.C.
Elmer Raguse, Roy Seawright
Иностранный корреспондент 7.5
Иностранный корреспондент Foreign Correspondent
Paul Eagler, Thomas T. Moulton
Swiss Family Robinson Swiss Family Robinson
John Aalberg, Vernon L. Walker
Ребекка 8.2
Ребекка Rebecca
Jack Cosgrove, Arthur Johns
Women in War Women in War
William Bradford, Howard Lydecker, Herbert Norsch, Bud Thackery
The Boys from Syracuse The Boys from Syracuse
Bernard B. Brown, John P. Fulton, Joe Lapis
The Blue Bird The Blue Bird
Edmund H. Hansen, Fred Sersen
One Million B.C. One Million B.C.
Elmer Raguse, Roy Seawright
Королевские пираты 7.5
Королевские пираты The Sea Hawk / Beggars of the Sea
Байрон Хэскин, Nathan Levinson
Dr. Cyclops Dr. Cyclops
Farciot Edouart, Gordon Jennings
The Boys from Syracuse The Boys from Syracuse
Bernard B. Brown, John P. Fulton, Joe Lapis
Boom Town Boom Town
A. Arnold Gillespie, Douglas Shearer
Typhoon Typhoon
Farciot Edouart, Gordon Jennings, Loren L. Ryder
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Филадельфийская история 8.1
Филадельфийская история The Philadelphia Story
Donald Ogden Stewart
Победитель
Все номинанты
Китти Фойль 6.9
Китти Фойль Kitty Foyle
Dalton Trumbo
Ребекка 8.2
Ребекка Rebecca
Joan Harrison, Robert E. Sherwood
Гроздья гнева 8.2
Гроздья гнева The Grapes of Wrath
Nunnally Johnson
The Long Voyage Home The Long Voyage Home
Дадли Николс
Ребекка 8.2
Ребекка Rebecca
Joan Harrison, Robert E. Sherwood
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Milky Way The Milky Way
Rudolf Ising, Fred Quimby
Победитель
The Milky Way The Milky Way
Rudolf Ising, Fred Quimby
Победитель
Все номинанты
A Wild Hare A Wild Hare
Leon Schlesinger
Puss Gets the Boot Puss Gets the Boot
Rudolf Ising
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Teddy the Rough Rider Teddy the Rough Rider
Победитель
Quicker'n a Wink Quicker'n a Wink
Pete Smith
Победитель
Все номинанты
Service with the Colors Service with the Colors
From the National Defense Series
Siege Siege
Julien Bryan
Eyes of the Navy Eyes of the Navy
London Can Take It! London Can Take It!
Vitaphone Varieties
More About Nostradamus More About Nostradamus
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
The Great McGinty The Great McGinty
Престон Стёрджес
Победитель
Arise, My Love Arise, My Love
Benjamin Glazer, Hans Székely
Победитель
Все номинанты
Dr. Ehrlich's Magic Bullet Dr. Ehrlich's Magic Bullet
Джон Хьюстон, Norman Burnstine, Heinz Herald
Dr. Ehrlich's Magic Bullet Dr. Ehrlich's Magic Bullet
Джон Хьюстон, Norman Burnstine, Heinz Herald
Иностранный корреспондент 7.5
Иностранный корреспондент Foreign Correspondent
Charles Bennett, Joan Harrison
Ангелы над Бродвеем 6.5
Ангелы над Бродвеем Angels Over Broadway
Бен Хект
Великий диктатор 8.4
Великий диктатор The Great Dictator
Charles Chaplin
Смотреть трейлер
Иностранный корреспондент 7.5
Иностранный корреспондент Foreign Correspondent
Charles Bennett, Joan Harrison
My Favorite Wife My Favorite Wife
Лео МакКери, Bella Spewack, Sam Spewack
Comrade X Comrade X
Walter Reisch
My Favorite Wife My Favorite Wife
Лео МакКери, Bella Spewack, Sam Spewack
Edison, the Man Edison, the Man
Hugo Butler, Dore Schary
The Westerner The Westerner
Stuart N. Lake
Oscar / Лучший звук
Strike Up the Band Strike Up the Band
Douglas Shearer
Победитель
Все номинанты
Our Town Our Town
Thomas T. Moulton
North West Mounted Police North West Mounted Police
Loren L. Ryder
Королевские пираты 7.5
Королевские пираты The Sea Hawk / Beggars of the Sea
Nathan Levinson
Captain Caution Captain Caution
Elmer Raguse
Китти Фойль 6.9
Китти Фойль Kitty Foyle
John Aalberg
The Howards of Virginia The Howards of Virginia
Jack Whitney
Too Many Husbands Too Many Husbands
John P. Livadary
Весенний вальс 6.6
Весенний вальс Spring Parade
Bernard B. Brown
Гроздья гнева 8.2
Гроздья гнева The Grapes of Wrath
Edmund H. Hansen
Behind the News Behind the News
Charles L. Lootens
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Honorary Award
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Именно этот культовый боевик «виноват» в деменции Брюса Уиллиса: горькую правду раскрыла жена актера
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше