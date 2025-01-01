Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 1929

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1929 году

Место проведения Отель Рузвельт, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 19 мая 1929
Oscar / Лучший фильм
Крылья 7.6
Крылья Wings
Победитель
Все номинанты
Рэкет 6.6
Рэкет The Racket
Седьмое небо 7.6
Седьмое небо 7th Heaven
Oscar / Лучшая мужская роль
Эмиль Яннингс
The Last Command, The Way of All Flesh Emil Jannings received his award early due to the fact that he was going home to Europe before the ceremony.
Победитель
Эмиль Яннингс
The Last Command, The Way of All Flesh Emil Jannings received his award early due to the fact that he was going home to Europe before the ceremony.
Победитель
Все номинанты
Ричард Бартелмесс
The Noose
Ричард Бартелмесс
The Patent Leather Kid
Oscar / Лучшая женская роль
Джанет Гейнор
Седьмое небо, Восход солнца, Street Angel
Победитель
Все номинанты
Глория Суонсон
Глория Суонсон
Сэди Томпсон
Louise Dresser
A Ship Comes In
Oscar / Лучшая режиссура
Льюис Майлстоун
Two Arabian Knights
Победитель
Фрэнк Борзеги
Седьмое небо
Победитель
Все номинанты
Кинг Видор
The Crowd
Herbert Brenon
Sorrell and Son
Тед Уайлд
Гонщик
Oscar / Лучшая операторская работа
Восход солнца 7.9
Восход солнца Sunrise: A Song of Two Humans
Charles Rosher, Karl Struss
Победитель
Восход солнца 7.9
Восход солнца Sunrise: A Song of Two Humans
Charles Rosher, Karl Struss
Победитель
Все номинанты
The Magic Flame The Magic Flame
George Barnes
Сэди Томпсон 7.2
Сэди Томпсон Sadie Thompson
George Barnes
The Devil Dancer The Devil Dancer
George Barnes
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
The Dove The Dove
William Cameron Menzies
Победитель
Tempest Tempest
William Cameron Menzies
Победитель
Все номинанты
Восход солнца 7.9
Восход солнца Sunrise: A Song of Two Humans
Rochus Gliese
Седьмое небо 7.6
Седьмое небо 7th Heaven
Harry Oliver
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Крылья 7.6
Крылья Wings
Roy Pomeroy
Победитель
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Седьмое небо 7.6
Седьмое небо 7th Heaven
Benjamin Glazer
Победитель
Все номинанты
Glorious Betsy Glorious Betsy
Anthony Coldeway
Певец джаза 6.4
Певец джаза The Jazz Singer
Alfred A. Cohn
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Underworld Underworld
Бен Хект
Победитель
Все номинанты
The Last Command The Last Command
Lajos Biró
Oscar / Уникальное художественное исполнение
Восход солнца 7.9
Восход солнца Sunrise: A Song of Two Humans
Победитель
Все номинанты
Chang: A Drama of the Wilderness Chang: A Drama of the Wilderness
The Crowd The Crowd
Oscar / Лучшие титры в немой кинокартине
Joseph Farnham
Победитель
Все номинанты
Gerald C. Duffy
The Private Life of Helen of Troy
George Marion Jr.
Gerald C. Duffy
The Private Life of Helen of Troy
Honorary Award
Певец джаза 6.4
Певец джаза The Jazz Singer
To Warner Bros., for producing The Jazz Singer, the pioneer outstanding talking picture, which has revolutionized the industry.
Победитель
Цирк 8.2
Цирк The Circus
Charles Chaplin For acting, writing, directing and producing The Circus. [NOTE: "The Academy Board of Judges on merit awards for individual achievements in motion picture arts during the year ending August 1, 1928, unanimously decided that your name should be removed from the competitive classes, and that a special first award be conferred upon you for writing, acting, directing and producing The Circus. The collective accomplishments thus displayed place you in a class by yourself." (Letter from the Academy to Mr. Chaplin, dated February 19, 1929.)]
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше