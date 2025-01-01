Меню
Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 1952

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1952 году

Место проведения Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 20 марта 1952
Oscar / Лучший фильм
Американец в Париже 7.4
Американец в Париже American In Paris, An
Arthur Freed
Победитель
Все номинанты
Трамвай "Желание" 7.9
Трамвай "Желание" A Streetcar Named Desire
Charles K. Feldman
Место под солнцем 7.1
Место под солнцем A Place in the Sun
Джордж Стивенс
Камо грядеши? 7.2
Камо грядеши? Quo Vadis
Sam Zimbalist
Oscar / Лучшая мужская роль
Хамфри Богарт
Хамфри Богарт
Африканская королева
Победитель
Все номинанты
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Трамвай "Желание"
Артур Кеннеди
Bright Victory
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Death of a Salesman
Монтгомери Клифт
Место под солнцем
Oscar / Лучшая женская роль
Вивьен Ли
Вивьен Ли
Вивьен Ли

Трамвай "Желание"
Победитель
Все номинанты
Джейн Уайман
Голубая вуаль
Шелли Уинтерс
Место под солнцем
Элинор Паркер
Детективная история
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Африканская королева
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Карл Молден
Трамвай "Желание"
Победитель
Все номинанты
Лео Генн
Камо грядеши?
Питер Устинов
Питер Устинов
Камо грядеши?
Гиг Янг
Come Fill the Cup
Кевин МакКарти
Death of a Salesman
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Ким Хантер
Ким Хантер

Трамвай "Желание"
Победитель
Все номинанты
Телма Риттер
The Mating Season
Милдред Даннок
Death of a Salesman
Ли Грант
Детективная история
Джоан Блонделл
Голубая вуаль
Oscar / Лучшая режиссура
Джордж Стивенс
Место под солнцем
Победитель
Все номинанты
Винсент Миннелли
Винсент Миннелли
Американец в Париже
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
Детективная история
Джон Хьюстон
Африканская королева
Элиа Казан
Элиа Казан
Трамвай "Желание"
Oscar / Лучшая операторская работа
Победитель
Место под солнцем 7.1
Место под солнцем A Place in the Sun
William C. Mellor
Победитель
Все номинанты
David and Bathsheba David and Bathsheba
Leon Shamroy
Незнакомцы в поезде 8.1
Незнакомцы в поезде Strangers on a Train
Robert Burks
Трамвай "Желание" 7.9
Трамвай "Желание" A Streetcar Named Desire
Harry Stradling Sr.
Death of a Salesman Death of a Salesman
Franz Planer
When Worlds Collide When Worlds Collide
John F. Seitz, W. Howard Greene
Камо грядеши? 7.2
Камо грядеши? Quo Vadis
William V. Skall, Robert Surtees
The Frogmen The Frogmen
Norbert Brodine
Show Boat Show Boat
Charles Rosher
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Место под солнцем 7.1
Место под солнцем A Place in the Sun
Edith Head
Победитель
Все номинанты
David and Bathsheba David and Bathsheba
Charles Le Maire, Edward Stevenson
Kind Lady Kind Lady
Walter Plunkett, Gile Steele
Камо грядеши? 7.2
Камо грядеши? Quo Vadis
Herschel McCoy
Трамвай "Желание" 7.9
Трамвай "Желание" A Streetcar Named Desire
Lucinda Ballard
Великий Карузо 6.5
Великий Карузо The Great Caruso
Helen Rose, Gile Steele
The Mudlark The Mudlark
Margaret Furse, Edward Stevenson
Сказки Гофмана 7.1
Сказки Гофмана The Tales of Hoffmann
Hein Heckroth
Kind Lady Kind Lady
Walter Plunkett, Gile Steele
David and Bathsheba David and Bathsheba
Charles Le Maire, Edward Stevenson
The Model and the Marriage Broker The Model and the Marriage Broker
Renié, Charles Le Maire
Oscar / Лучший монтаж
Место под солнцем 7.1
Место под солнцем A Place in the Sun
William Hornbeck
Победитель
Все номинанты
Камо грядеши? 7.2
Камо грядеши? Quo Vadis
Ralph E. Winters
Американец в Париже 7.4
Американец в Париже American In Paris, An
Adrienne Fazan
The Well The Well
Chester W. Schaeffer
Decision Before Dawn Decision Before Dawn
Dorothy Spencer
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Место под солнцем 7.1
Место под солнцем A Place in the Sun
Franz Waxman
Победитель
Все номинанты
Death of a Salesman Death of a Salesman
Alex North
Алиса в стране чудес 7.4
Алиса в стране чудес Alice in Wonderland
Oliver Wallace
Трамвай "Желание" 7.9
Трамвай "Желание" A Streetcar Named Desire
Alex North
Камо грядеши? 7.2
Камо грядеши? Quo Vadis
Miklós Rózsa
Великий Карузо 6.5
Великий Карузо The Great Caruso
Peter Herman Adler, Johnny Green
David and Bathsheba David and Bathsheba
Альфред Ньюман
On the Riviera On the Riviera
Альфред Ньюман
Show Boat Show Boat
Adolph Deutsch, Conrad Salinger
Oscar / Лучшая песня к фильму
Here Comes the Groom Here Comes the Groom
Хоуги Кармайкл, Johnny Mercer
Победитель
Все номинанты
Golden Girl Golden Girl
Lionel Newman, Eliot Daniel
Rich, Young and Pretty Rich, Young and Pretty
Sammy Cahn, Nicholas Brodszky
Королевская свадьба 6.7
Королевская свадьба Royal Wedding
Burton Lane, Alan Jay Lerner For the song "Too Late Now"
The Strip The Strip
Oscar Hammerstein II, Bert Kalmar, Harry Ruby
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Американец в Париже 7.4
Американец в Париже American In Paris, An
E. Preston Ames, Седрик Гиббонс, F. Keogh Gleason, Edwin B. Willis
Победитель
Трамвай "Желание" 7.9
Трамвай "Желание" A Streetcar Named Desire
Richard Day, George James Hopkins
Победитель
Все номинанты
Too Young to Kiss Too Young to Kiss
Седрик Гиббонс, Paul Groesse, Jack D. Moore, Edwin B. Willis
Четырнадцать часов 7.1
Четырнадцать часов Fourteen Hours
Leland Fuller, Thomas Little, Fred J. Rode, Lyle R. Wheeler
The House on Telegraph Hill The House on Telegraph Hill
John DeCuir, Paul S. Fox, Thomas Little, Lyle R. Wheeler
On the Riviera On the Riviera
Leland Fuller, Thomas Little, Walter M. Scott, Lyle R. Wheeler, Joseph C. Wright
David and Bathsheba David and Bathsheba
George W. Davis, Paul S. Fox, Thomas Little, Lyle R. Wheeler
Сказки Гофмана 7.1
Сказки Гофмана The Tales of Hoffmann
Hein Heckroth
La Ronde La ronde
Jean d'Eaubonne
Камо грядеши? 7.2
Камо грядеши? Quo Vadis
Edward C. Carfagno, Седрик Гиббонс, William A. Horning, Hugh Hunt
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
When Worlds Collide When Worlds Collide
Победитель
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Место под солнцем 7.1
Место под солнцем A Place in the Sun
Harry Brown, Michael Wilson
Победитель
Все номинанты
La Ronde La ronde
Jacques Natanson, Макс Офюльс
Трамвай "Желание" 7.9
Трамвай "Желание" A Streetcar Named Desire
Tennessee Williams
Детективная история 7.5
Детективная история Detective Story
Robert Wyler, Philip Yordan
Африканская королева 7.8
Африканская королева The African Queen
Джон Хьюстон, James Agee
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Two Mouseketeers The Two Mouseketeers
Fred Quimby
Победитель
Все номинанты
Rooty Toot Toot Rooty Toot Toot
Stephen Bosustow
Lambert the Sheepish Lion Lambert the Sheepish Lion
Уолт Дисней
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Kon-Tiki Kon-Tiki
Olle Nordemar
Победитель
Все номинанты
I Was a Communist for the F.B.I. I Was a Communist for the F.B.I.
Bryan Foy
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Benjy Benjy
Фред Циннеман
Победитель
Все номинанты
One Who Came Back One Who Came Back
Owen Crump
The Seeing Eye The Seeing Eye
Gordon Hollingshead
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
World of Kids World of Kids
Robert Youngson
Победитель
Nature's Half Acre Nature's Half Acre
Уолт Дисней
Победитель
Все номинанты
Danger Under the Sea Danger Under the Sea
Tom Mead
Balzac Balzac
Ridin' the Rails Ridin' the Rails
Jack Eaton
The Story of Time The Story of Time
Robert G. Leffingwell
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Все номинанты
Туз в рукаве 8.0
Туз в рукаве Ace in the Hole
Билли Уайлдер, Walter Newman, Lesser Samuels
The Well The Well
Clarence Greene, Russell Rouse
David and Bathsheba David and Bathsheba
Philip Dunne
Go for Broke! Go for Broke!
Robert Pirosh
Oscar / Лучший звук
Великий Карузо 6.5
Великий Карузо The Great Caruso
Douglas Shearer
Победитель
Все номинанты
I Want You I Want You
Gordon Sawyer
Bright Victory Bright Victory
Leslie I. Carey
Трамвай "Желание" 7.9
Трамвай "Желание" A Streetcar Named Desire
Nathan Levinson
Two Tickets to Broadway Two Tickets to Broadway
John Aalberg
Oscar / Лучший литературный первоисточник
Seven Days to Noon Seven Days to Noon
James Bernard, Paul Dehn
Победитель
Все номинанты
Teresa Teresa
Alfred Hayes, Стюарт Штерн
The Frogmen The Frogmen
Oscar Millard
Here Comes the Groom Here Comes the Groom
Liam O'Brien, Robert Riskin
Bullfighter and the Lady Bullfighter and the Lady
Budd Boetticher, Ray Nazarro
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Gordon Jennings
For the design, construction and application of a servo-operated recording and repeating device.
Победитель
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Arthur Freed
Победитель
Honorary Award
Расемон 7.9
Расемон Rashomon
Japan.
Победитель
