Оскар 1952
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1952 году
Место проведения
Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения
20 марта 1952
Oscar / Лучший фильм
7.4
Американец в Париже
American In Paris, An
Arthur Freed
Победитель
Все номинанты
7.9
Трамвай "Желание"
A Streetcar Named Desire
Charles K. Feldman
Decision Before Dawn
Decision Before Dawn
Анатоль Литвак, Frank McCarthy
7.1
Место под солнцем
A Place in the Sun
Джордж Стивенс
Decision Before Dawn
Decision Before Dawn
Анатоль Литвак, Frank McCarthy
7.2
Камо грядеши?
Quo Vadis
Sam Zimbalist
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Хамфри Богарт
Африканская королева
Победитель
Все номинанты
Марлон Брандо
Трамвай "Желание"
Артур Кеннеди
Bright Victory
Фредрик Марч
Death of a Salesman
Монтгомери Клифт
Место под солнцем
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Вивьен Ли
Трамвай "Желание"
Vivien Leigh was not present at the awards ceremony. Greer Garson accepted on her behalf.
Победитель
Все номинанты
Джейн Уайман
Голубая вуаль
Шелли Уинтерс
Место под солнцем
Элинор Паркер
Детективная история
Кэтрин Хепберн
Африканская королева
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Карл Молден
Трамвай "Желание"
Победитель
Все номинанты
Лео Генн
Камо грядеши?
Питер Устинов
Камо грядеши?
Гиг Янг
Come Fill the Cup
Кевин МакКарти
Death of a Salesman
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Ким Хантер
Трамвай "Желание"
Kim Hunter was not present at the awards ceremony. Bette Davis accepted on her behalf.
Победитель
Все номинанты
Телма Риттер
The Mating Season
Милдред Даннок
Death of a Salesman
Ли Грант
Детективная история
Джоан Блонделл
Голубая вуаль
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Джордж Стивенс
Место под солнцем
Победитель
Все номинанты
Винсент Миннелли
Американец в Париже
Уильям Уайлер
Детективная история
Джон Хьюстон
Африканская королева
Элиа Казан
Трамвай "Желание"
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
7.4
Американец в Париже
American In Paris, An
Alfred Gilks, John Alton
Победитель
7.1
Место под солнцем
A Place in the Sun
William C. Mellor
Победитель
7.4
Американец в Париже
American In Paris, An
Alfred Gilks, John Alton
Победитель
Все номинанты
David and Bathsheba
David and Bathsheba
Leon Shamroy
8.1
Незнакомцы в поезде
Strangers on a Train
Robert Burks
Смотреть трейлер
7.9
Трамвай "Желание"
A Streetcar Named Desire
Harry Stradling Sr.
Death of a Salesman
Death of a Salesman
Franz Planer
When Worlds Collide
When Worlds Collide
John F. Seitz, W. Howard Greene
7.2
Камо грядеши?
Quo Vadis
William V. Skall, Robert Surtees
7.2
Камо грядеши?
Quo Vadis
William V. Skall, Robert Surtees
The Frogmen
The Frogmen
Norbert Brodine
Show Boat
Show Boat
Charles Rosher
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
7.4
Американец в Париже
American In Paris, An
Orry-Kelly, Walter Plunkett, Irene Sharaff
Победитель
7.1
Место под солнцем
A Place in the Sun
Edith Head
Победитель
Все номинанты
David and Bathsheba
David and Bathsheba
Charles Le Maire, Edward Stevenson
Kind Lady
Kind Lady
Walter Plunkett, Gile Steele
7.2
Камо грядеши?
Quo Vadis
Herschel McCoy
7.9
Трамвай "Желание"
A Streetcar Named Desire
Lucinda Ballard
6.5
Великий Карузо
The Great Caruso
Helen Rose, Gile Steele
6.5
Великий Карузо
The Great Caruso
Helen Rose, Gile Steele
The Mudlark
The Mudlark
Margaret Furse, Edward Stevenson
7.1
Сказки Гофмана
The Tales of Hoffmann
Hein Heckroth
Kind Lady
Kind Lady
Walter Plunkett, Gile Steele
David and Bathsheba
David and Bathsheba
Charles Le Maire, Edward Stevenson
The Model and the Marriage Broker
The Model and the Marriage Broker
Renié, Charles Le Maire
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
7.1
Место под солнцем
A Place in the Sun
William Hornbeck
Победитель
Все номинанты
7.2
Камо грядеши?
Quo Vadis
Ralph E. Winters
7.4
Американец в Париже
American In Paris, An
Adrienne Fazan
The Well
The Well
Chester W. Schaeffer
Decision Before Dawn
Decision Before Dawn
Dorothy Spencer
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
7.1
Место под солнцем
A Place in the Sun
Franz Waxman
Победитель
7.4
Американец в Париже
American In Paris, An
Saul Chaplin, Johnny Green
Победитель
7.4
Американец в Париже
American In Paris, An
Saul Chaplin, Johnny Green
Победитель
Все номинанты
Death of a Salesman
Death of a Salesman
Alex North
7.4
Алиса в стране чудес
Alice in Wonderland
Oliver Wallace
7.9
Трамвай "Желание"
A Streetcar Named Desire
Alex North
7.2
Камо грядеши?
Quo Vadis
Miklós Rózsa
6.5
Великий Карузо
The Great Caruso
Peter Herman Adler, Johnny Green
David and Bathsheba
David and Bathsheba
Альфред Ньюман
On the Riviera
On the Riviera
Альфред Ньюман
Show Boat
Show Boat
Adolph Deutsch, Conrad Salinger
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
Here Comes the Groom
Here Comes the Groom
Хоуги Кармайкл, Johnny Mercer
For the song "In the Cool, Cool, Cool of the Evening"
Победитель
Here Comes the Groom
Here Comes the Groom
Хоуги Кармайкл, Johnny Mercer
For the song "In the Cool, Cool, Cool of the Evening"
Победитель
Все номинанты
Golden Girl
Golden Girl
Lionel Newman, Eliot Daniel
For the song "Never"
Rich, Young and Pretty
Rich, Young and Pretty
Sammy Cahn, Nicholas Brodszky
For the song "Wonder Why"
6.7
Королевская свадьба
Royal Wedding
Burton Lane, Alan Jay Lerner
For the song "Too Late Now"
Rich, Young and Pretty
Rich, Young and Pretty
Sammy Cahn, Nicholas Brodszky
For the song "Wonder Why"
Golden Girl
Golden Girl
Lionel Newman, Eliot Daniel
For the song "Never"
The Strip
The Strip
Oscar Hammerstein II, Bert Kalmar, Harry Ruby
For the song "A Kiss to Build a Dream On". The nomination for Bert Kalmar was posthumous.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
7.4
Американец в Париже
American In Paris, An
E. Preston Ames, Седрик Гиббонс, F. Keogh Gleason, Edwin B. Willis
Победитель
7.9
Трамвай "Желание"
A Streetcar Named Desire
Richard Day, George James Hopkins
Победитель
7.4
Американец в Париже
American In Paris, An
E. Preston Ames, Седрик Гиббонс, F. Keogh Gleason, Edwin B. Willis
Победитель
Все номинанты
Too Young to Kiss
Too Young to Kiss
Седрик Гиббонс, Paul Groesse, Jack D. Moore, Edwin B. Willis
7.1
Четырнадцать часов
Fourteen Hours
Leland Fuller, Thomas Little, Fred J. Rode, Lyle R. Wheeler
The House on Telegraph Hill
The House on Telegraph Hill
John DeCuir, Paul S. Fox, Thomas Little, Lyle R. Wheeler
On the Riviera
On the Riviera
Leland Fuller, Thomas Little, Walter M. Scott, Lyle R. Wheeler, Joseph C. Wright
David and Bathsheba
David and Bathsheba
George W. Davis, Paul S. Fox, Thomas Little, Lyle R. Wheeler
7.1
Сказки Гофмана
The Tales of Hoffmann
Hein Heckroth
La Ronde
La ronde
Jean d'Eaubonne
7.2
Камо грядеши?
Quo Vadis
Edward C. Carfagno, Седрик Гиббонс, William A. Horning, Hugh Hunt
David and Bathsheba
David and Bathsheba
George W. Davis, Paul S. Fox, Thomas Little, Lyle R. Wheeler
The House on Telegraph Hill
The House on Telegraph Hill
John DeCuir, Paul S. Fox, Thomas Little, Lyle R. Wheeler
7.2
Камо грядеши?
Quo Vadis
Edward C. Carfagno, Седрик Гиббонс, William A. Horning, Hugh Hunt
Too Young to Kiss
Too Young to Kiss
Седрик Гиббонс, Paul Groesse, Jack D. Moore, Edwin B. Willis
On the Riviera
On the Riviera
Leland Fuller, Thomas Little, Walter M. Scott, Lyle R. Wheeler, Joseph C. Wright
7.1
Четырнадцать часов
Fourteen Hours
Leland Fuller, Thomas Little, Fred J. Rode, Lyle R. Wheeler
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
When Worlds Collide
When Worlds Collide
Победитель
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.1
Место под солнцем
A Place in the Sun
Harry Brown, Michael Wilson
Победитель
Все номинанты
La Ronde
La ronde
Jacques Natanson, Макс Офюльс
7.9
Трамвай "Желание"
A Streetcar Named Desire
Tennessee Williams
7.5
Детективная история
Detective Story
Robert Wyler, Philip Yordan
7.8
Африканская королева
The African Queen
Джон Хьюстон, James Agee
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Two Mouseketeers
The Two Mouseketeers
Fred Quimby
Победитель
Все номинанты
Rooty Toot Toot
Rooty Toot Toot
Stephen Bosustow
Lambert the Sheepish Lion
Lambert the Sheepish Lion
Уолт Дисней
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Kon-Tiki
Kon-Tiki
Olle Nordemar
Победитель
Все номинанты
I Was a Communist for the F.B.I.
I Was a Communist for the F.B.I.
Bryan Foy
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Benjy
Benjy
Фред Циннеман
Победитель
Все номинанты
One Who Came Back
One Who Came Back
Owen Crump
The Seeing Eye
The Seeing Eye
Gordon Hollingshead
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
World of Kids
World of Kids
Robert Youngson
Победитель
Nature's Half Acre
Nature's Half Acre
Уолт Дисней
Paul J. Smith accepting the award.
Победитель
Все номинанты
Danger Under the Sea
Danger Under the Sea
Tom Mead
Balzac
Balzac
Ridin' the Rails
Ridin' the Rails
Jack Eaton
The Story of Time
The Story of Time
Robert G. Leffingwell
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.4
Американец в Париже
American In Paris, An
Alan Jay Lerner
Победитель
Все номинанты
8.0
Туз в рукаве
Ace in the Hole
Билли Уайлдер, Walter Newman, Lesser Samuels
The Well
The Well
Clarence Greene, Russell Rouse
David and Bathsheba
David and Bathsheba
Philip Dunne
Go for Broke!
Go for Broke!
Robert Pirosh
8.0
Туз в рукаве
Ace in the Hole
Билли Уайлдер, Walter Newman, Lesser Samuels
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
6.5
Великий Карузо
The Great Caruso
Douglas Shearer
Победитель
Все номинанты
I Want You
I Want You
Gordon Sawyer
Bright Victory
Bright Victory
Leslie I. Carey
7.9
Трамвай "Желание"
A Streetcar Named Desire
Nathan Levinson
Two Tickets to Broadway
Two Tickets to Broadway
John Aalberg
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший литературный первоисточник
Seven Days to Noon
Seven Days to Noon
James Bernard, Paul Dehn
Победитель
Все номинанты
Teresa
Teresa
Alfred Hayes, Стюарт Штерн
The Frogmen
The Frogmen
Oscar Millard
Here Comes the Groom
Here Comes the Groom
Liam O'Brien, Robert Riskin
Here Comes the Groom
Here Comes the Groom
Liam O'Brien, Robert Riskin
Bullfighter and the Lady
Bullfighter and the Lady
Budd Boetticher, Ray Nazarro
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Gordon Jennings
For the design, construction and application of a servo-operated recording and repeating device.
Победитель
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Arthur Freed
Победитель
Honorary Award
7.9
Расемон
Rashomon
Japan. Voted by the Board of Governors as the most outstanding foreign language film released in the United States during 1951.
Победитель
