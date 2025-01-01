Меню
Оскар 1953

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1953 году

Место проведения США
Дата проведения 19 марта 1953
Oscar / Лучший фильм
The Greatest Show on Earth The Greatest Show on Earth
Сесил Б. ДеМилль
Победитель
Все номинанты
The Quiet Man The Quiet Man
Джон Форд, Мериан К. Купер
Ровно в полдень 7.9
Ровно в полдень High Noon
Стэнли Крамер
Айвенго 6.8
Айвенго Ivanhoe
Pandro S. Berman
Мулен Руж 7.4
Мулен Руж Moulin rouge
Oscar / Лучшая мужская роль
Гэри Купер
Гэри Купер
Ровно в полдень Gary Cooper was not present at the awards ceremony. John Wayne accepted on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Злые и красивые
Алек Гиннесс
The Lavender Hill Mob
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Вива, Сапата!
Хосе Феррер
Хосе Феррер
Мулен Руж
Oscar / Лучшая женская роль
Ширли Бут
Come Back, Little Sheba
Победитель
Все номинанты
Джули Харрис
The Member of the Wedding
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Звезда
Сьюзэн Хэйвард
With a Song in My Heart
Джоан Кроуфорд
Джоан Кроуфорд
Sudden Fear
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Вива, Сапата! Anthony Quinn was not present at the awards ceremony. His wife Katherine DeMille accepted on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Моя кузина Рэйчел
Артур Ханникат
Большое небо
Виктор МакЛаглен
The Quiet Man
Джек Пэланс
Джек Пэланс
Sudden Fear
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Глория Грэм
Злые и красивые
Победитель
Все номинанты
Джин Хэйген
Поющие под дождем
Телма Риттер
With a Song in My Heart
Колетт Маршан
Мулен Руж
Терри Мур
Come Back, Little Sheba
Oscar / Лучшая режиссура
Джон Форд
Джон Форд
The Quiet Man
Победитель
Все номинанты
Джозеф Лео Манкевич
5 Fingers
Сесил Б. ДеМилль
The Greatest Show on Earth
Фред Циннеман
Ровно в полдень
Джон Хьюстон
Мулен Руж
Oscar / Лучшая операторская работа
The Quiet Man The Quiet Man
Winton C. Hoch, Archie Stout
Победитель
Злые и красивые 7.8
Злые и красивые The Bad and the Beautiful
Robert Surtees
Победитель
The Quiet Man The Quiet Man
Winton C. Hoch, Archie Stout
Победитель
Все номинанты
Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen
Harry Stradling Sr.
Большое небо 6.9
Большое небо The Big Sky
Russell Harlan
Sudden Fear Sudden Fear
Charles Lang
Navajo Navajo
Virgil Miller
Моя кузина Рэйчел 7.0
Моя кузина Рэйчел My Cousin Rachel
Joseph LaShelle
Million Dollar Mermaid Million Dollar Mermaid
George J. Folsey
Снега Килиманджаро 6.6
Снега Килиманджаро The Snows Of Kilimanjaro
Leon Shamroy
Айвенго 6.8
Айвенго Ivanhoe
Freddie Young
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Злые и красивые 7.8
Злые и красивые The Bad and the Beautiful
Helen Rose
Победитель
Мулен Руж 7.4
Мулен Руж Moulin rouge
Marcel Vertès
Победитель
Все номинанты
Сестра Кэрри 7.3
Сестра Кэрри Carrie
Edith Head
Афера на Тринидаде 6.7
Афера на Тринидаде Affair in Trinidad
Jean Louis
The Greatest Show on Earth The Greatest Show on Earth
Edith Head, Dorothy Jeakins, Miles White
Моя кузина Рэйчел 7.0
Моя кузина Рэйчел My Cousin Rachel
Dorothy Jeakins, Charles Le Maire
The Greatest Show on Earth The Greatest Show on Earth
Edith Head, Dorothy Jeakins, Miles White
Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen
Antoni Clave, Barbara Karinska, Mary Wills
The Merry Widow The Merry Widow
Helen Rose, Gile Steele
The Merry Widow The Merry Widow
Helen Rose, Gile Steele
With a Song in My Heart With a Song in My Heart
Charles Le Maire
Sudden Fear Sudden Fear
Sheila O'Brien
Oscar / Лучший монтаж
Ровно в полдень 7.9
Ровно в полдень High Noon
Harry Gerstad, Elmo Williams
Победитель
Ровно в полдень 7.9
Ровно в полдень High Noon
Harry Gerstad, Elmo Williams
Победитель
Все номинанты
Мулен Руж 7.4
Мулен Руж Moulin rouge
Ralph Kemplen
Come Back, Little Sheba Come Back, Little Sheba
Warren Low
The Greatest Show on Earth The Greatest Show on Earth
Anne Bauchens
Flat Top Flat Top
William Austin
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Ровно в полдень 7.9
Ровно в полдень High Noon
Dimitri Tiomkin
Победитель
With a Song in My Heart With a Song in My Heart
Альфред Ньюман
Победитель
Все номинанты
Айвенго 6.8
Айвенго Ivanhoe
Miklós Rózsa
The Medium The Medium
Gian Carlo Menotti
The Thief The Thief
Herschel Burke Gilbert
The Miracle of Our Lady of Fatima The Miracle of Our Lady of Fatima
Макс Стайнер
Поющие под дождем 8.1
Поющие под дождем Singin' in the Rain
Lennie Hayton
Вива, Сапата! 7.3
Вива, Сапата! Viva Zapata!
Alex North
Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen
Walter Scharf
The Jazz Singer The Jazz Singer
Макс Стайнер, Ray Heindorf
The Jazz Singer The Jazz Singer
Макс Стайнер, Ray Heindorf
Oscar / Лучшая песня к фильму
Ровно в полдень 7.9
Ровно в полдень High Noon
Dimitri Tiomkin, Ned Washington For the song "High Noon (Do Not Forsake Me, Oh My Darlin')"
Победитель
Все номинанты
Потому что ты моя 5.9
Потому что ты моя Because You're Mine
Sammy Cahn, Nicholas Brodszky For the song "Because You're Mine"
Только для тебя 6.1
Только для тебя Just for You
Leo Robin, Harry Warren For the song "Zing a Little Zong"
Son of Paleface Son of Paleface
Jack Brooks For the song "Am I in Love"
Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen
Frank Loesser For the song "Thumbelina"
Потому что ты моя 5.9
Потому что ты моя Because You're Mine
Sammy Cahn, Nicholas Brodszky For the song "Because You're Mine"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Злые и красивые 7.8
Злые и красивые The Bad and the Beautiful
Edward C. Carfagno, Седрик Гиббонс, F. Keogh Gleason, Edwin B. Willis
Победитель
Злые и красивые 7.8
Злые и красивые The Bad and the Beautiful
Edward C. Carfagno, Седрик Гиббонс, F. Keogh Gleason, Edwin B. Willis
Победитель
Мулен Руж 7.4
Мулен Руж Moulin rouge
Paul Sheriff, Marcel Vertès
Победитель
Все номинанты
Снега Килиманджаро 6.6
Снега Килиманджаро The Snows Of Kilimanjaro
John DeCuir, Paul S. Fox, Thomas Little, Lyle R. Wheeler
Сестра Кэрри 7.3
Сестра Кэрри Carrie
Roland Anderson, Emile Kuri, Hal Pereira
The Merry Widow The Merry Widow
Седрик Гиббонс, Paul Groesse, Arthur Krams, Edwin B. Willis
Моя кузина Рэйчел 7.0
Моя кузина Рэйчел My Cousin Rachel
John DeCuir, Walter M. Scott, Lyle R. Wheeler
The Merry Widow The Merry Widow
Седрик Гиббонс, Paul Groesse, Arthur Krams, Edwin B. Willis
Расемон 7.9
Расемон Rashomon
Takashi Matsuyama, H. Motsumoto
Вива, Сапата! 7.3
Вива, Сапата! Viva Zapata!
Claude E. Carpenter, Leland Fuller, Thomas Little, Lyle R. Wheeler
Моя кузина Рэйчел 7.0
Моя кузина Рэйчел My Cousin Rachel
John DeCuir, Walter M. Scott, Lyle R. Wheeler
The Quiet Man The Quiet Man
Frank Hotaling, John McCarthy Jr., Charles S. Thompson
Сестра Кэрри 7.3
Сестра Кэрри Carrie
Roland Anderson, Emile Kuri, Hal Pereira
Вива, Сапата! 7.3
Вива, Сапата! Viva Zapata!
Claude E. Carpenter, Leland Fuller, Thomas Little, Lyle R. Wheeler
Снега Килиманджаро 6.6
Снега Килиманджаро The Snows Of Kilimanjaro
John DeCuir, Paul S. Fox, Thomas Little, Lyle R. Wheeler
Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen
Howard Bristol, Antoni Clave, Richard Day
The Quiet Man The Quiet Man
Frank Hotaling, John McCarthy Jr., Charles S. Thompson
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Plymouth Adventure Plymouth Adventure
Победитель
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Злые и красивые 7.8
Злые и красивые The Bad and the Beautiful
Charles Schnee
Победитель
Все номинанты
The Man in the White Suit The Man in the White Suit
John Dighton, Roger MacDougall, Александр Маккендрик
The Quiet Man The Quiet Man
Frank S. Nugent
The Man in the White Suit The Man in the White Suit
John Dighton, Roger MacDougall, Александр Маккендрик
5 Fingers 5 Fingers
Michael Wilson
Ровно в полдень 7.9
Ровно в полдень High Noon
Carl Foreman
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Johann Mouse Johann Mouse
Fred Quimby
Победитель
Все номинанты
The Romance of Transportation in Canada The Romance of Transportation in Canada
Том Дэйли
Little Johnny Jet Little Johnny Jet
Fred Quimby
Pink and Blue Blues Pink and Blue Blues
Stephen Bosustow
Madeline Madeline
Stephen Bosustow
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Sea Around Us The Sea Around Us
Ирвин Аллен
Победитель
Все номинанты
The Hoaxters The Hoaxters
Dore Schary
Navajo Navajo
Холл Бартлетт
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Neighbours Neighbours
Norman McLaren
Победитель
Все номинанты
Man Alive! Man Alive!
Stephen Bosustow
The Garden Spider The Garden Spider
Alberto Ancilotto
Devil Take Us Devil Take Us
Herbert Morgan
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Water Birds Water Birds
Уолт Дисней
Победитель
Light in the Window Light in the Window
Boris Vermont
Победитель
Все номинанты
Desert Killer Desert Killer
Gordon Hollingshead
Devil Take Us Devil Take Us
Herbert Morgan
Athletes of the Saddle Athletes of the Saddle
Jack Eaton
Royal Scotland Royal Scotland
Thar She Blows! Thar She Blows!
Gordon Hollingshead
Bridge of Time Bridge of Time
Neighbours Neighbours
Norman McLaren
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
The Lavender Hill Mob The Lavender Hill Mob
T.E.B. Clarke
Победитель
Все номинанты
The Atomic City The Atomic City
Sydney Boehm
The Sound Barrier The Sound Barrier
Terence Rattigan
Пэт и Майк 6.9
Пэт и Майк Pat and Mike
Рут Гордон, Garson Kanin
Вива, Сапата! 7.3
Вива, Сапата! Viva Zapata!
John Steinbeck
Oscar / Лучший звук
The Sound Barrier The Sound Barrier
Победитель
Все номинанты
The Promoter The Card
With a Song in My Heart With a Song in My Heart
Thomas T. Moulton
The Quiet Man The Quiet Man
Daniel J. Bloomberg
Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen
Gordon Sawyer
Oscar / Лучший литературный первоисточник
The Greatest Show on Earth The Greatest Show on Earth
Frank Cavett, Fredric M. Frank, Theodore St. John
Победитель
The Greatest Show on Earth The Greatest Show on Earth
Frank Cavett, Fredric M. Frank, Theodore St. John
Победитель
Все номинанты
The Narrow Margin The Narrow Margin
Martin Goldsmith, Jack Leonard
The Pride of St. Louis The Pride of St. Louis
Guy Trosper
The Narrow Margin The Narrow Margin
Martin Goldsmith, Jack Leonard
The Sniper The Sniper
Edna Anhalt, Edward Anhalt
The Sniper The Sniper
Edna Anhalt, Edward Anhalt
My Son John My Son John
Лео МакКери
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Сесил Б. ДеМилль
Победитель
Honorary Award
Запрещенные игры 8.2
Запрещенные игры Jeux Interdits
France. Best Foreign Language Film first released in the United States during 1952. Directed by 'René Clément' and Produced by 'Robert Dorfmann'.
Победитель
Год проведения
Номинации

Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
