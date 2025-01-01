Меню
Оскар 1953
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1953 году
Место проведения
США
Дата проведения
19 марта 1953
Oscar / Лучший фильм
The Greatest Show on Earth
The Greatest Show on Earth
Сесил Б. ДеМилль
Победитель
Все номинанты
The Quiet Man
The Quiet Man
Джон Форд, Мериан К. Купер
7.9
Ровно в полдень
High Noon
Стэнли Крамер
6.8
Айвенго
Ivanhoe
Pandro S. Berman
7.4
Мулен Руж
Moulin rouge
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Гэри Купер
Ровно в полдень
Gary Cooper was not present at the awards ceremony. John Wayne accepted on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Кирк Дуглас
Злые и красивые
Алек Гиннесс
The Lavender Hill Mob
Марлон Брандо
Вива, Сапата!
Хосе Феррер
Мулен Руж
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Ширли Бут
Come Back, Little Sheba
Победитель
Все номинанты
Джули Харрис
The Member of the Wedding
Бетт Дэвис
Звезда
Сьюзэн Хэйвард
With a Song in My Heart
Джоан Кроуфорд
Sudden Fear
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Энтони Куинн
Вива, Сапата!
Anthony Quinn was not present at the awards ceremony. His wife Katherine DeMille accepted on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Ричард Бёртон
Моя кузина Рэйчел
Артур Ханникат
Большое небо
Виктор МакЛаглен
The Quiet Man
Джек Пэланс
Sudden Fear
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Глория Грэм
Злые и красивые
Победитель
Все номинанты
Джин Хэйген
Поющие под дождем
Телма Риттер
With a Song in My Heart
Колетт Маршан
Мулен Руж
Терри Мур
Come Back, Little Sheba
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Джон Форд
The Quiet Man
Победитель
Все номинанты
Джозеф Лео Манкевич
5 Fingers
Сесил Б. ДеМилль
The Greatest Show on Earth
Фред Циннеман
Ровно в полдень
Джон Хьюстон
Мулен Руж
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
The Quiet Man
The Quiet Man
Winton C. Hoch, Archie Stout
Победитель
7.8
Злые и красивые
The Bad and the Beautiful
Robert Surtees
Победитель
The Quiet Man
The Quiet Man
Winton C. Hoch, Archie Stout
Победитель
Все номинанты
Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen
Harry Stradling Sr.
6.9
Большое небо
The Big Sky
Russell Harlan
Sudden Fear
Sudden Fear
Charles Lang
Navajo
Navajo
Virgil Miller
7.0
Моя кузина Рэйчел
My Cousin Rachel
Joseph LaShelle
Million Dollar Mermaid
Million Dollar Mermaid
George J. Folsey
6.6
Снега Килиманджаро
The Snows Of Kilimanjaro
Leon Shamroy
6.8
Айвенго
Ivanhoe
Freddie Young
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
7.8
Злые и красивые
The Bad and the Beautiful
Helen Rose
Победитель
7.4
Мулен Руж
Moulin rouge
Marcel Vertès
Победитель
Все номинанты
7.3
Сестра Кэрри
Carrie
Edith Head
6.7
Афера на Тринидаде
Affair in Trinidad
Jean Louis
The Greatest Show on Earth
The Greatest Show on Earth
Edith Head, Dorothy Jeakins, Miles White
7.0
Моя кузина Рэйчел
My Cousin Rachel
Dorothy Jeakins, Charles Le Maire
The Greatest Show on Earth
The Greatest Show on Earth
Edith Head, Dorothy Jeakins, Miles White
Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen
Antoni Clave, Barbara Karinska, Mary Wills
The Merry Widow
The Merry Widow
Helen Rose, Gile Steele
The Merry Widow
The Merry Widow
Helen Rose, Gile Steele
With a Song in My Heart
With a Song in My Heart
Charles Le Maire
Sudden Fear
Sudden Fear
Sheila O'Brien
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
7.9
Ровно в полдень
High Noon
Harry Gerstad, Elmo Williams
Победитель
7.9
Ровно в полдень
High Noon
Harry Gerstad, Elmo Williams
Победитель
Все номинанты
7.4
Мулен Руж
Moulin rouge
Ralph Kemplen
Come Back, Little Sheba
Come Back, Little Sheba
Warren Low
The Greatest Show on Earth
The Greatest Show on Earth
Anne Bauchens
Flat Top
Flat Top
William Austin
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
7.9
Ровно в полдень
High Noon
Dimitri Tiomkin
Победитель
With a Song in My Heart
With a Song in My Heart
Альфред Ньюман
Победитель
Все номинанты
6.8
Айвенго
Ivanhoe
Miklós Rózsa
The Medium
The Medium
Gian Carlo Menotti
The Thief
The Thief
Herschel Burke Gilbert
The Miracle of Our Lady of Fatima
The Miracle of Our Lady of Fatima
Макс Стайнер
8.1
Поющие под дождем
Singin' in the Rain
Lennie Hayton
7.3
Вива, Сапата!
Viva Zapata!
Alex North
Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen
Walter Scharf
The Jazz Singer
The Jazz Singer
Макс Стайнер, Ray Heindorf
The Jazz Singer
The Jazz Singer
Макс Стайнер, Ray Heindorf
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
7.9
Ровно в полдень
High Noon
Dimitri Tiomkin, Ned Washington
For the song "High Noon (Do Not Forsake Me, Oh My Darlin')"
Победитель
Все номинанты
5.9
Потому что ты моя
Because You're Mine
Sammy Cahn, Nicholas Brodszky
For the song "Because You're Mine"
6.1
Только для тебя
Just for You
Leo Robin, Harry Warren
For the song "Zing a Little Zong"
Son of Paleface
Son of Paleface
Jack Brooks
For the song "Am I in Love"
Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen
Frank Loesser
For the song "Thumbelina"
5.9
Потому что ты моя
Because You're Mine
Sammy Cahn, Nicholas Brodszky
For the song "Because You're Mine"
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
7.8
Злые и красивые
The Bad and the Beautiful
Edward C. Carfagno, Седрик Гиббонс, F. Keogh Gleason, Edwin B. Willis
Победитель
7.8
Злые и красивые
The Bad and the Beautiful
Edward C. Carfagno, Седрик Гиббонс, F. Keogh Gleason, Edwin B. Willis
Победитель
7.4
Мулен Руж
Moulin rouge
Paul Sheriff, Marcel Vertès
Победитель
Все номинанты
6.6
Снега Килиманджаро
The Snows Of Kilimanjaro
John DeCuir, Paul S. Fox, Thomas Little, Lyle R. Wheeler
7.3
Сестра Кэрри
Carrie
Roland Anderson, Emile Kuri, Hal Pereira
The Merry Widow
The Merry Widow
Седрик Гиббонс, Paul Groesse, Arthur Krams, Edwin B. Willis
7.0
Моя кузина Рэйчел
My Cousin Rachel
John DeCuir, Walter M. Scott, Lyle R. Wheeler
The Merry Widow
The Merry Widow
Седрик Гиббонс, Paul Groesse, Arthur Krams, Edwin B. Willis
7.9
Расемон
Rashomon
Takashi Matsuyama, H. Motsumoto
7.3
Вива, Сапата!
Viva Zapata!
Claude E. Carpenter, Leland Fuller, Thomas Little, Lyle R. Wheeler
7.0
Моя кузина Рэйчел
My Cousin Rachel
John DeCuir, Walter M. Scott, Lyle R. Wheeler
The Quiet Man
The Quiet Man
Frank Hotaling, John McCarthy Jr., Charles S. Thompson
7.3
Сестра Кэрри
Carrie
Roland Anderson, Emile Kuri, Hal Pereira
7.3
Вива, Сапата!
Viva Zapata!
Claude E. Carpenter, Leland Fuller, Thomas Little, Lyle R. Wheeler
6.6
Снега Килиманджаро
The Snows Of Kilimanjaro
John DeCuir, Paul S. Fox, Thomas Little, Lyle R. Wheeler
Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen
Howard Bristol, Antoni Clave, Richard Day
The Quiet Man
The Quiet Man
Frank Hotaling, John McCarthy Jr., Charles S. Thompson
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Plymouth Adventure
Plymouth Adventure
Победитель
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.8
Злые и красивые
The Bad and the Beautiful
Charles Schnee
Победитель
Все номинанты
The Man in the White Suit
The Man in the White Suit
John Dighton, Roger MacDougall, Александр Маккендрик
The Quiet Man
The Quiet Man
Frank S. Nugent
The Man in the White Suit
The Man in the White Suit
John Dighton, Roger MacDougall, Александр Маккендрик
5 Fingers
5 Fingers
Michael Wilson
7.9
Ровно в полдень
High Noon
Carl Foreman
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Johann Mouse
Johann Mouse
Fred Quimby
Победитель
Все номинанты
The Romance of Transportation in Canada
The Romance of Transportation in Canada
Том Дэйли
Little Johnny Jet
Little Johnny Jet
Fred Quimby
Pink and Blue Blues
Pink and Blue Blues
Stephen Bosustow
Madeline
Madeline
Stephen Bosustow
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Sea Around Us
The Sea Around Us
Ирвин Аллен
Победитель
Все номинанты
The Hoaxters
The Hoaxters
Dore Schary
Navajo
Navajo
Холл Бартлетт
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Neighbours
Neighbours
Norman McLaren
Победитель
Все номинанты
Man Alive!
Man Alive!
Stephen Bosustow
The Garden Spider
The Garden Spider
Alberto Ancilotto
Devil Take Us
Devil Take Us
Herbert Morgan
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Water Birds
Water Birds
Уолт Дисней
Победитель
Light in the Window
Light in the Window
Boris Vermont
Победитель
Все номинанты
Desert Killer
Desert Killer
Gordon Hollingshead
Devil Take Us
Devil Take Us
Herbert Morgan
Athletes of the Saddle
Athletes of the Saddle
Jack Eaton
Royal Scotland
Royal Scotland
Thar She Blows!
Thar She Blows!
Gordon Hollingshead
Bridge of Time
Bridge of Time
Neighbours
Neighbours
Norman McLaren
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
The Lavender Hill Mob
The Lavender Hill Mob
T.E.B. Clarke
Победитель
Все номинанты
The Atomic City
The Atomic City
Sydney Boehm
The Sound Barrier
The Sound Barrier
Terence Rattigan
6.9
Пэт и Майк
Pat and Mike
Рут Гордон, Garson Kanin
7.3
Вива, Сапата!
Viva Zapata!
John Steinbeck
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
The Sound Barrier
The Sound Barrier
Победитель
Все номинанты
The Promoter
The Card
With a Song in My Heart
With a Song in My Heart
Thomas T. Moulton
The Quiet Man
The Quiet Man
Daniel J. Bloomberg
Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen
Gordon Sawyer
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший литературный первоисточник
The Greatest Show on Earth
The Greatest Show on Earth
Frank Cavett, Fredric M. Frank, Theodore St. John
Победитель
The Greatest Show on Earth
The Greatest Show on Earth
Frank Cavett, Fredric M. Frank, Theodore St. John
Победитель
Все номинанты
The Narrow Margin
The Narrow Margin
Martin Goldsmith, Jack Leonard
The Pride of St. Louis
The Pride of St. Louis
Guy Trosper
The Narrow Margin
The Narrow Margin
Martin Goldsmith, Jack Leonard
The Sniper
The Sniper
Edna Anhalt, Edward Anhalt
The Sniper
The Sniper
Edna Anhalt, Edward Anhalt
My Son John
My Son John
Лео МакКери
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Сесил Б. ДеМилль
Победитель
Honorary Award
8.2
Запрещенные игры
Jeux Interdits
France. Best Foreign Language Film first released in the United States during 1952. Directed by 'René Clément' and Produced by 'Robert Dorfmann'.
Победитель
