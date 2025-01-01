Меню
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1948 году

Место проведения Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 20 марта 1948
Oscar / Лучший фильм
Джентльменское соглашение 7.2
Джентльменское соглашение Gentleman's Agreement
Победитель
Все номинанты
Жена епископа 7.6
Жена епископа The Bishop's Wife
Большие надежды 8.0
Большие надежды Great Expectations
Crossfire Crossfire
Чудо на 34-й улице 7.7
Чудо на 34-й улице Miracle on 34th Street
Oscar / Лучшая мужская роль
Рональд Колман
A Double Life
Победитель
Все номинанты
Грегори Пек
Грегори Пек
Джентльменское соглашение
Майкл Редгрейв
Майкл Редгрейв
Mourning Becomes Electra
Джон Гарфилд
Body and Soul
Уильям Пауэлл
Уильям Пауэлл
Жизнь с отцом
Oscar / Лучшая женская роль
Лоретта Янг
The Farmer's Daughter
Победитель
Все номинанты
Сьюзэн Хэйвард
Smash-Up: The Story of a Woman
Розалинд Расселл
Mourning Becomes Electra
Дороти МакГуайр
Джентльменское соглашение
Джоан Кроуфорд
Джоан Кроуфорд
Possessed
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Эдмунд Гвенн
Чудо на 34-й улице
Победитель
Все номинанты
Роберт Райан
Crossfire
Томас Гомес
Ride the Pink Horse
Ричард Уидмарк
Ричард Уидмарк
Поцелуй смерти
Чарльз Бикфорд
The Farmer's Daughter
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Селеста Холм
Джентльменское соглашение
Победитель
Все номинанты
Глория Грэм
Crossfire
Этель Бэрримор
Дело Парадайна
Марджори Мэйн
The Egg and I
Энн Ревер
Джентльменское соглашение
Oscar / Лучшая режиссура
Элиа Казан
Элиа Казан
Джентльменское соглашение
Победитель
Все номинанты
Генри Костер
Жена епископа
Джордж Кьюкор
A Double Life
Дэвид Лин
Большие надежды
Эдвард Дмитрик
Crossfire
Oscar / Лучшая операторская работа
Черный нарцисс 8.0
Черный нарцисс Black Narcissus
Джек Кардифф
Победитель
Большие надежды 8.0
Большие надежды Great Expectations
Гай Грин
Победитель
Все номинанты
Mother Wore Tights Mother Wore Tights
Harry Jackson
Green Dolphin Street Green Dolphin Street
George J. Folsey
Жизнь с отцом 7.4
Жизнь с отцом Life with Father
William V. Skall, J. Peverell Marley
Жизнь с отцом 7.4
Жизнь с отцом Life with Father
William V. Skall, J. Peverell Marley
Призрак и миссис Мьюр 7.9
Призрак и миссис Мьюр The Ghost and Mrs. Muir
Charles Lang
Oscar / Лучший монтаж
Body and Soul Body and Soul
Francis D. Lyon, Роберт Пэрриш
Победитель
Все номинанты
Жена епископа 7.6
Жена епископа The Bishop's Wife
Monica Collingwood
Green Dolphin Street Green Dolphin Street
George White
Выбывший из игры 7.6
Выбывший из игры Odd Man Out
Fergus McDonell
Джентльменское соглашение 7.2
Джентльменское соглашение Gentleman's Agreement
Хэрмон Джонс
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Mother Wore Tights Mother Wore Tights
Альфред Ньюман
Победитель
A Double Life A Double Life
Miklós Rózsa
Победитель
Все номинанты
Песня Юга 6.9
Песня Юга Song of the South
Daniele Amfitheatrof, Charles Wolcott, Paul J. Smith
Road to Rio Road to Rio
Robert Emmett Dolan
My Wild Irish Rose My Wild Irish Rose
Макс Стайнер, Ray Heindorf
Жена епископа 7.6
Жена епископа The Bishop's Wife
Hugo Friedhofer
Жизнь с отцом 7.4
Жизнь с отцом Life with Father
Макс Стайнер
Forever Amber Forever Amber
David Raksin
Fiesta Fiesta
Johnny Green
Captain from Castile Captain from Castile
Альфред Ньюман
My Wild Irish Rose My Wild Irish Rose
Макс Стайнер, Ray Heindorf
Oscar / Лучшая песня к фильму
Песня Юга 6.9
Песня Юга Song of the South
Ray Gilbert, Allie Wrubel For the song "Zip-A-Dee-Doo-Dah".
Победитель
Песня Юга 6.9
Песня Юга Song of the South
Ray Gilbert, Allie Wrubel For the song "Zip-A-Dee-Doo-Dah".
Победитель
Все номинанты
The Time, the Place and the Girl The Time, the Place and the Girl
Leo Robin, Артур Шварц For the song "A Gal in Calico".
The Time, the Place and the Girl The Time, the Place and the Girl
Leo Robin, Артур Шварц For the song "A Gal in Calico".
Злоключения Полины 6.4
Злоключения Полины The Perils of Pauline
Frank Loesser For the song "I Wish I Didn't Love You So".
Mother Wore Tights Mother Wore Tights
Mack Gordon, Josef Myrow For the song "You Do".
Good News Good News
Ralph Blane, Roger Edens, Hugh Martin for the song "Pass That Peace Pipe"
Mother Wore Tights Mother Wore Tights
Mack Gordon, Josef Myrow For the song "You Do".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Черный нарцисс 8.0
Черный нарцисс Black Narcissus
Alfred Junge
Победитель
Большие надежды 8.0
Большие надежды Great Expectations
John Bryan, Wilfred Shingleton
Победитель
Все номинанты
The Foxes of Harrow The Foxes of Harrow
Paul S. Fox, Thomas Little, Maurice Ransford, Lyle R. Wheeler
Жизнь с отцом 7.4
Жизнь с отцом Life with Father
Robert M. Haas, George James Hopkins
The Foxes of Harrow The Foxes of Harrow
Paul S. Fox, Thomas Little, Maurice Ransford, Lyle R. Wheeler
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Green Dolphin Street Green Dolphin Street
A. Arnold Gillespie, Warren Newcombe, Douglas Shearer, Michael Steinore
Победитель
Green Dolphin Street Green Dolphin Street
A. Arnold Gillespie, Warren Newcombe, Douglas Shearer, Michael Steinore
Победитель
Все номинанты
Unconquered Unconquered
Devereaux Jennings, George Dutton, Farciot Edouart, Gordon Jennings, W. Wallace Kelley, Paul K. Lerpae
Unconquered Unconquered
Devereaux Jennings, George Dutton, Farciot Edouart, Gordon Jennings, W. Wallace Kelley, Paul K. Lerpae
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Чудо на 34-й улице 7.7
Чудо на 34-й улице Miracle on 34th Street
Джордж Ситон
Победитель
Все номинанты
Boomerang! Boomerang!
Richard Murphy
Большие надежды 8.0
Большие надежды Great Expectations
Дэвид Лин, Anthony Havelock-Allan, Роналд Ним
Джентльменское соглашение 7.2
Джентльменское соглашение Gentleman's Agreement
Moss Hart
Crossfire Crossfire
John Paxton
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Tweetie Pie Tweetie Pie
Edward Selzer
Победитель
Все номинанты
Tubby the Tuba Tubby the Tuba
Джордж Пэл
Chip an' Dale Chip an' Dale
Уолт Дисней
Dr. Jekyll and Mr. Mouse Dr. Jekyll and Mr. Mouse
Fred Quimby
Pluto's Blue Note Pluto's Blue Note
Уолт Дисней
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Design for Death Design for Death
Ричард Флайшер, Sid Rogell, Theron Warth
Победитель
Все номинанты
Journey Into Medicine Journey Into Medicine
The World Is Rich The World Is Rich
Paul Rotha
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
First Steps First Steps
Победитель
Все номинанты
School in the Mailbox School in the Mailbox
Passport to Nowhere Passport to Nowhere
Frederic Ullman Jr.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Goodbye, Miss Turlock Goodbye, Miss Turlock
Herbert Moulton
Победитель
Climbing the Matterhorn Climbing the Matterhorn
Irving Allen
Победитель
Все номинанты
Now You See It Now You See It
Pete Smith
Moon Rockets Moon Rockets
Jerry Fairbanks
A Voice Is Born A Voice Is Born
Ben K. Blake
So You Want to Be in Pictures So You Want to Be in Pictures
Gordon Hollingshead
Brooklyn, U.S.A. Brooklyn, U.S.A.
Thomas Mead
Champagne for Two Champagne for Two
Harry Grey
Give Us the Earth! Give Us the Earth!
Herbert Morgan
Fight of the Wild Stallions Fight of the Wild Stallions
Thomas Mead
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Чудо на 34-й улице 7.7
Чудо на 34-й улице Miracle on 34th Street
Valentine Davies
Победитель
Холостяк и девчонка 7.7
Холостяк и девчонка The Bachelor and the Bobby-Soxer
Сидни Шелдон
Победитель
Все номинанты
Шуша 8.0
Шуша Sciuscià
Sergio Amidei, Adolfo Franci, Cesare Giulio Viola, Чезаре Дзаваттини
A Double Life A Double Life
Рут Гордон, Garson Kanin
Smash-Up: The Story of a Woman Smash-Up: The Story of a Woman
Frank Cavett, Dorothy Parker
Поцелуй смерти 7.7
Поцелуй смерти Kiss of Death
Eleazar Lipsky
Smash-Up: The Story of a Woman Smash-Up: The Story of a Woman
Frank Cavett, Dorothy Parker
Body and Soul Body and Soul
Абрахам Полонски
Месье Верду 7.5
Месье Верду Monsieur Verdoux
Charles Chaplin
A Cage of Nightingales La cage aux rossignols
Georges Chaperot, René Wheeler
Это случилось на Пятой авеню 7.6
Это случилось на Пятой авеню It Happened on Fifth Avenue
Herbert Clyde Lewis, Frederick Stephani
A Cage of Nightingales La cage aux rossignols
Georges Chaperot, René Wheeler
Это случилось на Пятой авеню 7.6
Это случилось на Пятой авеню It Happened on Fifth Avenue
Herbert Clyde Lewis, Frederick Stephani
Oscar / Лучший звук
Жена епископа 7.6
Жена епископа The Bishop's Wife
Gordon Sawyer
Победитель
Все номинанты
Green Dolphin Street Green Dolphin Street
Douglas Shearer
T-Men T-Men
Jack Whitney
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Honorary Award
Шуша 8.0
Шуша Sciuscià
Italy. The high quality of this Italian-made motion picture, brought to eloquent life in a country scarred by war, is proof to the world that the creative spirit can triumph over adversity.
Победитель
Песня Юга 6.9
Песня Юга Song of the South
Джеймс Бескетт For his able and heart-warming characterization of Uncle Remus, friend and story teller to the children of the world, in Walt Disney's Song of the South.
Победитель
Bill and Coo Bill and Coo
In which artistry and patience blended in a novel and entertaining use of the medium of motion pictures (plaque).
Победитель
