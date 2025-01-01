Меню
Оскар 1948
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1948 году
Место проведения
Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
20 марта 1948
Oscar / Лучший фильм
7.2
Джентльменское соглашение
Gentleman's Agreement
Победитель
Все номинанты
7.6
Жена епископа
The Bishop's Wife
8.0
Большие надежды
Great Expectations
Crossfire
Crossfire
7.7
Чудо на 34-й улице
Miracle on 34th Street
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Рональд Колман
A Double Life
Победитель
Все номинанты
Грегори Пек
Джентльменское соглашение
Майкл Редгрейв
Mourning Becomes Electra
Джон Гарфилд
Body and Soul
Уильям Пауэлл
Жизнь с отцом
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Лоретта Янг
The Farmer's Daughter
Победитель
Все номинанты
Сьюзэн Хэйвард
Smash-Up: The Story of a Woman
Розалинд Расселл
Mourning Becomes Electra
Дороти МакГуайр
Джентльменское соглашение
Джоан Кроуфорд
Possessed
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Эдмунд Гвенн
Чудо на 34-й улице
Победитель
Все номинанты
Роберт Райан
Crossfire
Томас Гомес
Ride the Pink Horse
Ричард Уидмарк
Поцелуй смерти
Чарльз Бикфорд
The Farmer's Daughter
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Селеста Холм
Джентльменское соглашение
Победитель
Все номинанты
Глория Грэм
Crossfire
Этель Бэрримор
Дело Парадайна
Марджори Мэйн
The Egg and I
Энн Ревер
Джентльменское соглашение
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Элиа Казан
Джентльменское соглашение
Победитель
Все номинанты
Генри Костер
Жена епископа
Джордж Кьюкор
A Double Life
Дэвид Лин
Большие надежды
Эдвард Дмитрик
Crossfire
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
8.0
Черный нарцисс
Black Narcissus
Джек Кардифф
Победитель
8.0
Большие надежды
Great Expectations
Гай Грин
Победитель
Все номинанты
Mother Wore Tights
Mother Wore Tights
Harry Jackson
Green Dolphin Street
Green Dolphin Street
George J. Folsey
7.4
Жизнь с отцом
Life with Father
William V. Skall, J. Peverell Marley
7.4
Жизнь с отцом
Life with Father
William V. Skall, J. Peverell Marley
7.9
Призрак и миссис Мьюр
The Ghost and Mrs. Muir
Charles Lang
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
Body and Soul
Body and Soul
Francis D. Lyon, Роберт Пэрриш
Победитель
Все номинанты
7.6
Жена епископа
The Bishop's Wife
Monica Collingwood
Green Dolphin Street
Green Dolphin Street
George White
7.6
Выбывший из игры
Odd Man Out
Fergus McDonell
7.2
Джентльменское соглашение
Gentleman's Agreement
Хэрмон Джонс
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Mother Wore Tights
Mother Wore Tights
Альфред Ньюман
Победитель
A Double Life
A Double Life
Miklós Rózsa
Победитель
Все номинанты
6.9
Песня Юга
Song of the South
Daniele Amfitheatrof, Charles Wolcott, Paul J. Smith
Road to Rio
Road to Rio
Robert Emmett Dolan
My Wild Irish Rose
My Wild Irish Rose
Макс Стайнер, Ray Heindorf
7.6
Жена епископа
The Bishop's Wife
Hugo Friedhofer
7.4
Жизнь с отцом
Life with Father
Макс Стайнер
Forever Amber
Forever Amber
David Raksin
Fiesta
Fiesta
Johnny Green
Captain from Castile
Captain from Castile
Альфред Ньюман
My Wild Irish Rose
My Wild Irish Rose
Макс Стайнер, Ray Heindorf
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
6.9
Песня Юга
Song of the South
Ray Gilbert, Allie Wrubel
For the song "Zip-A-Dee-Doo-Dah".
Победитель
6.9
Песня Юга
Song of the South
Ray Gilbert, Allie Wrubel
For the song "Zip-A-Dee-Doo-Dah".
Победитель
Все номинанты
The Time, the Place and the Girl
The Time, the Place and the Girl
Leo Robin, Артур Шварц
For the song "A Gal in Calico".
The Time, the Place and the Girl
The Time, the Place and the Girl
Leo Robin, Артур Шварц
For the song "A Gal in Calico".
6.4
Злоключения Полины
The Perils of Pauline
Frank Loesser
For the song "I Wish I Didn't Love You So".
Mother Wore Tights
Mother Wore Tights
Mack Gordon, Josef Myrow
For the song "You Do".
Good News
Good News
Ralph Blane, Roger Edens, Hugh Martin
for the song "Pass That Peace Pipe"
Mother Wore Tights
Mother Wore Tights
Mack Gordon, Josef Myrow
For the song "You Do".
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
8.0
Черный нарцисс
Black Narcissus
Alfred Junge
Победитель
8.0
Большие надежды
Great Expectations
John Bryan, Wilfred Shingleton
Победитель
Все номинанты
The Foxes of Harrow
The Foxes of Harrow
Paul S. Fox, Thomas Little, Maurice Ransford, Lyle R. Wheeler
7.4
Жизнь с отцом
Life with Father
Robert M. Haas, George James Hopkins
The Foxes of Harrow
The Foxes of Harrow
Paul S. Fox, Thomas Little, Maurice Ransford, Lyle R. Wheeler
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Green Dolphin Street
Green Dolphin Street
A. Arnold Gillespie, Warren Newcombe, Douglas Shearer, Michael Steinore
Победитель
Green Dolphin Street
Green Dolphin Street
A. Arnold Gillespie, Warren Newcombe, Douglas Shearer, Michael Steinore
Победитель
Все номинанты
Unconquered
Unconquered
Devereaux Jennings, George Dutton, Farciot Edouart, Gordon Jennings, W. Wallace Kelley, Paul K. Lerpae
Unconquered
Unconquered
Devereaux Jennings, George Dutton, Farciot Edouart, Gordon Jennings, W. Wallace Kelley, Paul K. Lerpae
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.7
Чудо на 34-й улице
Miracle on 34th Street
Джордж Ситон
Победитель
Все номинанты
Boomerang!
Boomerang!
Richard Murphy
8.0
Большие надежды
Great Expectations
Дэвид Лин, Anthony Havelock-Allan, Роналд Ним
7.2
Джентльменское соглашение
Gentleman's Agreement
Moss Hart
Crossfire
Crossfire
John Paxton
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Tweetie Pie
Tweetie Pie
Edward Selzer
Победитель
Все номинанты
Tubby the Tuba
Tubby the Tuba
Джордж Пэл
Chip an' Dale
Chip an' Dale
Уолт Дисней
Dr. Jekyll and Mr. Mouse
Dr. Jekyll and Mr. Mouse
Fred Quimby
Pluto's Blue Note
Pluto's Blue Note
Уолт Дисней
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Design for Death
Design for Death
Ричард Флайшер, Sid Rogell, Theron Warth
Победитель
Все номинанты
Journey Into Medicine
Journey Into Medicine
The World Is Rich
The World Is Rich
Paul Rotha
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
First Steps
First Steps
Победитель
Все номинанты
School in the Mailbox
School in the Mailbox
Passport to Nowhere
Passport to Nowhere
Frederic Ullman Jr.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Goodbye, Miss Turlock
Goodbye, Miss Turlock
Herbert Moulton
Победитель
Climbing the Matterhorn
Climbing the Matterhorn
Irving Allen
Победитель
Все номинанты
Now You See It
Now You See It
Pete Smith
Moon Rockets
Moon Rockets
Jerry Fairbanks
A Voice Is Born
A Voice Is Born
Ben K. Blake
So You Want to Be in Pictures
So You Want to Be in Pictures
Gordon Hollingshead
Brooklyn, U.S.A.
Brooklyn, U.S.A.
Thomas Mead
Champagne for Two
Champagne for Two
Harry Grey
Give Us the Earth!
Give Us the Earth!
Herbert Morgan
Fight of the Wild Stallions
Fight of the Wild Stallions
Thomas Mead
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.7
Чудо на 34-й улице
Miracle on 34th Street
Valentine Davies
Победитель
7.7
Холостяк и девчонка
The Bachelor and the Bobby-Soxer
Сидни Шелдон
Победитель
Все номинанты
8.0
Шуша
Sciuscià
Sergio Amidei, Adolfo Franci, Cesare Giulio Viola, Чезаре Дзаваттини
A Double Life
A Double Life
Рут Гордон, Garson Kanin
Smash-Up: The Story of a Woman
Smash-Up: The Story of a Woman
Frank Cavett, Dorothy Parker
7.7
Поцелуй смерти
Kiss of Death
Eleazar Lipsky
Smash-Up: The Story of a Woman
Smash-Up: The Story of a Woman
Frank Cavett, Dorothy Parker
Body and Soul
Body and Soul
Абрахам Полонски
7.5
Месье Верду
Monsieur Verdoux
Charles Chaplin
A Cage of Nightingales
La cage aux rossignols
Georges Chaperot, René Wheeler
7.6
Это случилось на Пятой авеню
It Happened on Fifth Avenue
Herbert Clyde Lewis, Frederick Stephani
A Cage of Nightingales
La cage aux rossignols
Georges Chaperot, René Wheeler
7.6
Это случилось на Пятой авеню
It Happened on Fifth Avenue
Herbert Clyde Lewis, Frederick Stephani
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
7.6
Жена епископа
The Bishop's Wife
Gordon Sawyer
Победитель
Все номинанты
Green Dolphin Street
Green Dolphin Street
Douglas Shearer
T-Men
T-Men
Jack Whitney
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Honorary Award
8.0
Шуша
Sciuscià
Italy. The high quality of this Italian-made motion picture, brought to eloquent life in a country scarred by war, is proof to the world that the creative spirit can triumph over adversity.
Победитель
6.9
Песня Юга
Song of the South
Джеймс Бескетт
For his able and heart-warming characterization of Uncle Remus, friend and story teller to the children of the world, in Walt Disney's Song of the South.
Победитель
Bill and Coo
Bill and Coo
In which artistry and patience blended in a novel and entertaining use of the medium of motion pictures (plaque).
Победитель
Год проведения
Оскар 2025
Оскар 2024
Оскар 2023
Оскар 2022
Оскар 2021
Оскар 2020
Показать все
Оскар 2019
Оскар 2018
Оскар 2017
Оскар 2016
Оскар 2015
Оскар 2014
Оскар 2013
Оскар 2012
Оскар 2011
Оскар 2010
Оскар 2009
Оскар 2008
Оскар 2007
Оскар 2006
Оскар 2005
Оскар 2004
Оскар 2003
Оскар 2002
Оскар 2001
Оскар 2000
Оскар 1999
Оскар 1998
Оскар 1997
Оскар 1996
Оскар 1995
Оскар 1994
Оскар 1993
Оскар 1992
Оскар 1991
Оскар 1990
Оскар 1989
Оскар 1988
Оскар 1987
Оскар 1986
Оскар 1985
Оскар 1984
Оскар 1983
Оскар 1982
Оскар 1981
Оскар 1980
Оскар 1979
Оскар 1978
Оскар 1977
Оскар 1976
Оскар 1975
Оскар 1974
Оскар 1973
Оскар 1972
Оскар 1971
Оскар 1970
Оскар 1969
Оскар 1968
Оскар 1967
Оскар 1966
Оскар 1965
Оскар 1964
Оскар 1963
Оскар 1962
Оскар 1961
Оскар 1960
Оскар 1959
Оскар 1958
Оскар 1957
Оскар 1956
Оскар 1955
Оскар 1954
Оскар 1953
Оскар 1952
Оскар 1951
Оскар 1950
Оскар 1949
Оскар 1948
Оскар 1947
Оскар 1946
Оскар 1945
Оскар 1944
Оскар 1943
Оскар 1942
Оскар 1941
Оскар 1940
Оскар 1939
Оскар 1938
Оскар 1937
Оскар 1936
Оскар 1935
Оскар 1934
Оскар 1932
Оскар 1931
Оскар 1930 - 2
Оскар 1930
Оскар 1929
Номинации
Лучший фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая режиссура
Показать все
Лучшая операторская работа
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Лучшая песня к фильму
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшие визуальные эффекты
Лучшие титры в немой кинокартине
Лучший адаптированный сценарий
Лучший анимационный короткометражный фильм
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший грим и причёски
Лучший дизайн костюмов
Лучший документальный короткометражный фильм
Лучший документальный полнометражный фильм
Лучший звук
Лучший звуковой монтаж
Лучший игровой короткометражный фильм
Лучший литературный первоисточник
Лучший монтаж
Лучший оригинальный сценарий
Лучший помощник режиссёра
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший хореограф
Уникальное художественное исполнение
Oscars Fan Favorite
Oscars Cheer Moment
John A. Bonner Award
Special Commendation
Juvenile Award
Special Achievement Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Gordon E. Sawyer Award
Honorary Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Medal of Commendation
Award of Commendation
Technical Achievement Award
Scientific and Engineering Award
Academy Award of Merit
Другие награды и фестивали
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667