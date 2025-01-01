Меню
Оскар 1966
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1966 году
Место проведения
Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения
18 апреля 1966
Oscar / Лучший фильм
7.9
Звуки музыки
The Sound of Music
Роберт Уайз
Robert Wise couldn't attend the award ceremony, as he was busy filming The Sand Pebbles (1966) in Hong Kong. Saul Chaplin, the film's associate producer, accepted the award on his behalf.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Доктор Живаго
Doctor Zhivago
Carlo Ponti
7.0
Корабль дураков
Ship of Fools
Стэнли Крамер
6.6
Дорогая
Darling
Joseph Janni
A Thousand Clowns
A Thousand Clowns
Fred Coe
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Ли Марвин
Кошка Балу
Победитель
Все номинанты
Оскар Вернер
Корабль дураков
Лоуренс Оливье
Othello
Род Стайгер
Ростовщик
Ричард Бёртон
Шпион, пришедший с холода
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Джули Кристи
Дорогая
Победитель
Все номинанты
Саманта Эггар
Коллекционер
Элизабет Хартман
A Patch of Blue
Симона Синьоре
Корабль дураков
Джули Эндрюс
Звуки музыки
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Мартин Болсам
A Thousand Clowns
Победитель
Все номинанты
Том Кортни
Доктор Живаго
Иэн Бэннен
The Flight of the Phoenix
Фрэнк Финлей
Othello
Майкл Данн
Корабль дураков
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Шелли Уинтерс
A Patch of Blue
Победитель
Все номинанты
Мэгги Смит
Othello
Пегги Вуд
Звуки музыки
Joyce Redman
Othello
Рут Гордон
Внутренний мир Дэйзи Кловер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Роберт Уайз
Звуки музыки
Robert Wise couldn't attend the award ceremony, as he was busy filming The Sand Pebbles (1966) in Hong Kong. Best Actress nominee Julie Andrews accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Уильям Уайлер
Коллекционер
Дэвид Лин
Доктор Живаго
Хироси Тэсигахара
Женщина в песках
Джон Шлезингер
Дорогая
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
7.9
Доктор Живаго
Doctor Zhivago
Freddie Young
Победитель
7.0
Корабль дураков
Ship of Fools
Ernest Laszlo
Победитель
Все номинанты
The Agony and the Ecstasy
The Agony and the Ecstasy
Leon Shamroy
King Rat
King Rat
Burnett Guffey
A Patch of Blue
A Patch of Blue
Robert Burks
6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй
The Greatest Story Ever Told
Loyal Griggs, William C. Mellor
William C. Mellor's nomination is posthumous, as he died from a heart attack during the film's production. Loyal Griggs was brought in finish the movie.
7.0
Моритури
Morituri
Conrad L. Hall
6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй
The Greatest Story Ever Told
Loyal Griggs, William C. Mellor
William C. Mellor's nomination is posthumous, as he died from a heart attack during the film's production. Loyal Griggs was brought in finish the movie.
7.9
Звуки музыки
The Sound of Music
Ted D. McCord
Смотреть трейлер
7.3
По методу Харма
In Harm's Way
Loyal Griggs
8.0
Большие гонки
The Great Race
Russell Harlan
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
6.6
Дорогая
Darling
Julie Harris
Победитель
7.9
Доктор Живаго
Doctor Zhivago
Phyllis Dalton
Победитель
Все номинанты
6.2
Внутренний мир Дэйзи Кловер
Inside Daisy Clover
Edith Head, Bill Thomas
7.0
Тонкая нить
The Slender Thread
Edith Head
6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй
The Greatest Story Ever Told
Marjorie Best, Vittorio Nino Novarese
A Rage to Live
A Rage to Live
Howard Shoup
7.9
Звуки музыки
The Sound of Music
Dorothy Jeakins
Смотреть трейлер
7.0
Корабль дураков
Ship of Fools
Jean Louis, Bill Thomas
6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй
The Greatest Story Ever Told
Marjorie Best, Vittorio Nino Novarese
The Agony and the Ecstasy
The Agony and the Ecstasy
Vittorio Nino Novarese
7.0
Моритури
Morituri
Moss Mabry
6.2
Внутренний мир Дэйзи Кловер
Inside Daisy Clover
Edith Head, Bill Thomas
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
7.9
Звуки музыки
The Sound of Music
William Reynolds
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Большие гонки
The Great Race
Ralph E. Winters
Смотреть трейлер
The Flight of the Phoenix
The Flight of the Phoenix
Michael Luciano
6.8
Кошка Балу
Cat Ballou
Charles Nelson
7.9
Доктор Живаго
Doctor Zhivago
Norman Savage
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
7.9
Доктор Живаго
Doctor Zhivago
Maurice Jarre
Победитель
7.9
Звуки музыки
The Sound of Music
Irwin Kostal
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Pleasure Seekers
The Pleasure Seekers
Alexander Courage, Lionel Newman
8.0
Шербурские зонтики
Les Parapluies de Cherbourg
Мишель Легран, Жак Деми
A Patch of Blue
A Patch of Blue
Jerry Goldsmith
8.0
Шербурские зонтики
Les Parapluies de Cherbourg
Мишель Легран
The Pleasure Seekers
The Pleasure Seekers
Alexander Courage, Lionel Newman
6.8
Кошка Балу
Cat Ballou
Frank De Vol
A Thousand Clowns
A Thousand Clowns
Don Walker
6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй
The Greatest Story Ever Told
Альфред Ньюман
The Agony and the Ecstasy
The Agony and the Ecstasy
Alex North
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
6.3
Кулик
The Sandpiper
Джонни Мэндел, Paul Francis Webster
For the song "The Shadow of Your Smile"
Победитель
6.3
Кулик
The Sandpiper
Джонни Мэндел, Paul Francis Webster
For the song "The Shadow of Your Smile"
Победитель
Все номинанты
8.0
Шербурские зонтики
Les Parapluies de Cherbourg
Мишель Легран, Жак Деми
For the song "I Will Wait for You"
8.0
Большие гонки
The Great Race
Henry Mancini, Johnny Mercer
For the song "The Sweetheart Tree"
Смотреть трейлер
6.8
Кошка Балу
Cat Ballou
Mack David, Jerry Livingston
For the song "The Ballad of Cat Ballou"
6.1
Что нового, кошечка?
What's New Pussycat
Burt Bacharach, Hal David
For the song "What's New, Pussycat?"
6.1
Что нового, кошечка?
What's New Pussycat
Burt Bacharach, Hal David
For the song "What's New, Pussycat?"
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
7.0
Корабль дураков
Ship of Fools
Robert Clatworthy, Joseph Kish
Победитель
7.0
Корабль дураков
Ship of Fools
Robert Clatworthy, Joseph Kish
Победитель
7.9
Доктор Живаго
Doctor Zhivago
John Box, Terence Marsh, Dario Simoni
Победитель
Все номинанты
7.0
Тонкая нить
The Slender Thread
Robert R. Benton, Joseph Kish, Hal Pereira, Jack Poplin
7.9
Звуки музыки
The Sound of Music
Boris Leven, Ruby R. Levitt, Walter M. Scott
Смотреть трейлер
The Agony and the Ecstasy
The Agony and the Ecstasy
Jack Martin Smith, John DeCuir, Dario Simoni
7.0
Тонкая нить
The Slender Thread
Robert R. Benton, Joseph Kish, Hal Pereira, Jack Poplin
7.5
Шпион, пришедший с холода
The Spy Who Came In from the Cold
Tambi Larsen, Josie MacAvin, Edward Marshall, Hal Pereira
King Rat
King Rat
Robert Emmet Smith, Frank Tuttle
The Agony and the Ecstasy
The Agony and the Ecstasy
Jack Martin Smith, John DeCuir, Dario Simoni
A Patch of Blue
A Patch of Blue
George W. Davis, Henry Grace, Urie McCleary, Charles S. Thompson
6.2
Внутренний мир Дэйзи Кловер
Inside Daisy Clover
Robert Clatworthy, George James Hopkins
6.2
Внутренний мир Дэйзи Кловер
Inside Daisy Clover
Robert Clatworthy, George James Hopkins
King Rat
King Rat
Robert Emmet Smith, Frank Tuttle
7.5
Шпион, пришедший с холода
The Spy Who Came In from the Cold
Tambi Larsen, Josie MacAvin, Edward Marshall, Hal Pereira
A Patch of Blue
A Patch of Blue
George W. Davis, Henry Grace, Urie McCleary, Charles S. Thompson
6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй
The Greatest Story Ever Told
William J. Creber, Richard Day, David S. Hall, Fred M. MacLean, Ray Moyer, Norman Rockett
7.9
Звуки музыки
The Sound of Music
Boris Leven, Ruby R. Levitt, Walter M. Scott
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
6.9
Шаровая молния
Thunderball
John Stears
Победитель
Все номинанты
6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй
The Greatest Story Ever Told
J. McMillan Johnson
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.9
Доктор Живаго
Doctor Zhivago
Роберт Болт
Победитель
Все номинанты
6.8
Кошка Балу
Cat Ballou
Walter Newman, Фрэнк Пирсон
7.4
Коллекционер
The Collector
John Kohn, Stanley Mann
A Thousand Clowns
A Thousand Clowns
Herb Gardner
7.0
Корабль дураков
Ship of Fools
Abby Mann
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics
The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics
Чак Джонс, Les Goldman
Победитель
The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics
The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics
Чак Джонс, Les Goldman
Победитель
Все номинанты
La gazza ladra
La gazza ladra
Emanuele Luzzati
Clay or the Origin of Species
Clay or the Origin of Species
Eli Noyes
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Eleanor Roosevelt Story
The Eleanor Roosevelt Story
Sidney Glazier
Победитель
Все номинанты
The Forth Road Bridge
The Forth Road Bridge
Peter Mills
Let My People Go
Let My People Go: The Story of Israel
Marshall Flaum
To Die in Madrid
Mourir à Madrid
Фредерик Россиф
The Battle of the Bulge... The Brave Rifles
The Battle of the Bulge... The Brave Rifles
Laurence E. Mascott
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
To Be Alive!
To Be Alive!
Francis Thompson
Победитель
Все номинанты
Yeats Country
Yeats Country
Patrick Carey, Joe Mendoza
Ouverture
Nyitány
Mural on Our Street
Mural on Our Street
Kirk Smallman
Point of View
Point of View
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звуковой монтаж
8.0
Большие гонки
The Great Race
Treg Brown
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Экспресс Фон Райена
Von Ryan's Express
Walter Rossi
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
7.7
Магазин на площади
Obchod na korze
Czechoslovakia.
Победитель
Все номинанты
Dear John
Käre John
Sweden.
Blood on the Land
To homa vaftike kokkino
Greece.
7.9
Квайдан
Kwaidan
Japan.
7.2
Брак по-итальянски
Matrimonio all'italiana
Italy.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Le poulet
Le poulet
Клод Берри
Победитель
Все номинанты
Snow
Snow
Edgar Anstey
Skaterdater
Skaterdater
Marshall Backlar, Ноэль Блэк
Fortress of Peace
Fortress of Peace
Lothar Wolff
Time Piece
Time Piece
Джим Хенсон
Skaterdater
Skaterdater
Marshall Backlar, Ноэль Блэк
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
6.6
Дорогая
Darling
Frederic Raphael
Победитель
Все номинанты
8.0
Шербурские зонтики
Les Parapluies de Cherbourg
Жак Деми
Casanova 70
Casanova '70
Suso Cecchi D'Amico, Тонино Гуэрра, Agenore Incrocci, Марио Моничелли, Giorgio Salvioni, Furio Scarpelli
7.9
Поезд
The Train
Franklin Coen, Frank Davis
Casanova 70
Casanova '70
Suso Cecchi D'Amico, Тонино Гуэрра, Agenore Incrocci, Марио Моничелли, Giorgio Salvioni, Furio Scarpelli
7.0
Воздушные приключения
Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes
Кен Эннакин, Jack Davies
7.0
Воздушные приключения
Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes
Кен Эннакин, Jack Davies
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
7.9
Звуки музыки
The Sound of Music
James Corcoran, Fred Hynes
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Shenandoah
Shenandoah
Waldon O. Watson
8.0
Большие гонки
The Great Race
George Groves
Смотреть трейлер
7.9
Доктор Живаго
Doctor Zhivago
Franklin Milton, A.W. Watkins
The Agony and the Ecstasy
The Agony and the Ecstasy
James Corcoran
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Уильям Уайлер
Победитель
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Edmond L. DePatie
Победитель
