Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 1966

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1966 году

Место проведения Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения 18 апреля 1966
Oscar / Лучший фильм
Звуки музыки 7.9
Звуки музыки The Sound of Music
Роберт Уайз Robert Wise couldn't attend the award ceremony, as he was busy filming The Sand Pebbles (1966) in Hong Kong. Saul Chaplin, the film's associate producer, accepted the award on his behalf.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Доктор Живаго 7.9
Доктор Живаго Doctor Zhivago
Carlo Ponti
Корабль дураков 7.0
Корабль дураков Ship of Fools
Стэнли Крамер
Дорогая 6.6
Дорогая Darling
Joseph Janni
A Thousand Clowns A Thousand Clowns
Fred Coe
Oscar / Лучшая мужская роль
Ли Марвин
Ли Марвин
Кошка Балу
Победитель
Все номинанты
Оскар Вернер
Корабль дураков
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Othello
Род Стайгер
Ростовщик
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Шпион, пришедший с холода
Oscar / Лучшая женская роль
Джули Кристи
Джули Кристи
Дорогая
Победитель
Все номинанты
Саманта Эггар
Коллекционер
Элизабет Хартман
A Patch of Blue
Симона Синьоре
Симона Синьоре
Корабль дураков
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Звуки музыки
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Мартин Болсам
Мартин Болсам
A Thousand Clowns
Победитель
Все номинанты
Том Кортни
Том Кортни
Доктор Живаго
Иэн Бэннен
The Flight of the Phoenix
Фрэнк Финлей
Othello
Майкл Данн
Корабль дураков
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Шелли Уинтерс
A Patch of Blue
Победитель
Все номинанты
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Othello
Пегги Вуд
Пегги Вуд
Звуки музыки
Joyce Redman
Othello
Рут Гордон
Внутренний мир Дэйзи Кловер
Oscar / Лучшая режиссура
Роберт Уайз
Роберт Уайз
Звуки музыки Robert Wise couldn't attend the award ceremony, as he was busy filming The Sand Pebbles (1966) in Hong Kong. Best Actress nominee Julie Andrews accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
Коллекционер
Дэвид Лин
Доктор Живаго
Хироси Тэсигахара
Женщина в песках
Джон Шлезингер
Джон Шлезингер
Дорогая
Oscar / Лучшая операторская работа
Доктор Живаго 7.9
Доктор Живаго Doctor Zhivago
Freddie Young
Победитель
Корабль дураков 7.0
Корабль дураков Ship of Fools
Ernest Laszlo
Победитель
Все номинанты
The Agony and the Ecstasy The Agony and the Ecstasy
Leon Shamroy
King Rat King Rat
Burnett Guffey
A Patch of Blue A Patch of Blue
Robert Burks
Величайшая из когда-либо рассказанных историй 6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй The Greatest Story Ever Told
Loyal Griggs, William C. Mellor William C. Mellor's nomination is posthumous, as he died from a heart attack during the film's production. Loyal Griggs was brought in finish the movie.
Моритури 7.0
Моритури Morituri
Conrad L. Hall
Величайшая из когда-либо рассказанных историй 6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй The Greatest Story Ever Told
Loyal Griggs, William C. Mellor William C. Mellor's nomination is posthumous, as he died from a heart attack during the film's production. Loyal Griggs was brought in finish the movie.
Звуки музыки 7.9
Звуки музыки The Sound of Music
Ted D. McCord
Смотреть трейлер
По методу Харма 7.3
По методу Харма In Harm's Way
Loyal Griggs
Большие гонки 8.0
Большие гонки The Great Race
Russell Harlan
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Дорогая 6.6
Дорогая Darling
Julie Harris
Победитель
Доктор Живаго 7.9
Доктор Живаго Doctor Zhivago
Phyllis Dalton
Победитель
Все номинанты
Внутренний мир Дэйзи Кловер 6.2
Внутренний мир Дэйзи Кловер Inside Daisy Clover
Edith Head, Bill Thomas
Тонкая нить 7.0
Тонкая нить The Slender Thread
Edith Head
Величайшая из когда-либо рассказанных историй 6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй The Greatest Story Ever Told
Marjorie Best, Vittorio Nino Novarese
A Rage to Live A Rage to Live
Howard Shoup
Звуки музыки 7.9
Звуки музыки The Sound of Music
Dorothy Jeakins
Смотреть трейлер
Корабль дураков 7.0
Корабль дураков Ship of Fools
Jean Louis, Bill Thomas
Величайшая из когда-либо рассказанных историй 6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй The Greatest Story Ever Told
Marjorie Best, Vittorio Nino Novarese
The Agony and the Ecstasy The Agony and the Ecstasy
Vittorio Nino Novarese
Моритури 7.0
Моритури Morituri
Moss Mabry
Внутренний мир Дэйзи Кловер 6.2
Внутренний мир Дэйзи Кловер Inside Daisy Clover
Edith Head, Bill Thomas
Oscar / Лучший монтаж
Звуки музыки 7.9
Звуки музыки The Sound of Music
William Reynolds
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Большие гонки 8.0
Большие гонки The Great Race
Ralph E. Winters
Смотреть трейлер
The Flight of the Phoenix The Flight of the Phoenix
Michael Luciano
Кошка Балу 6.8
Кошка Балу Cat Ballou
Charles Nelson
Доктор Живаго 7.9
Доктор Живаго Doctor Zhivago
Norman Savage
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Доктор Живаго 7.9
Доктор Живаго Doctor Zhivago
Maurice Jarre
Победитель
Звуки музыки 7.9
Звуки музыки The Sound of Music
Irwin Kostal
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Pleasure Seekers The Pleasure Seekers
Alexander Courage, Lionel Newman
Шербурские зонтики 8.0
Шербурские зонтики Les Parapluies de Cherbourg
Мишель Легран, Жак Деми
A Patch of Blue A Patch of Blue
Jerry Goldsmith
Шербурские зонтики 8.0
Шербурские зонтики Les Parapluies de Cherbourg
Мишель Легран
The Pleasure Seekers The Pleasure Seekers
Alexander Courage, Lionel Newman
Кошка Балу 6.8
Кошка Балу Cat Ballou
Frank De Vol
A Thousand Clowns A Thousand Clowns
Don Walker
Величайшая из когда-либо рассказанных историй 6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй The Greatest Story Ever Told
Альфред Ньюман
The Agony and the Ecstasy The Agony and the Ecstasy
Alex North
Oscar / Лучшая песня к фильму
Кулик 6.3
Кулик The Sandpiper
Джонни Мэндел, Paul Francis Webster For the song "The Shadow of Your Smile"
Победитель
Кулик 6.3
Кулик The Sandpiper
Джонни Мэндел, Paul Francis Webster For the song "The Shadow of Your Smile"
Победитель
Все номинанты
Шербурские зонтики 8.0
Шербурские зонтики Les Parapluies de Cherbourg
Мишель Легран, Жак Деми For the song "I Will Wait for You"
Большие гонки 8.0
Большие гонки The Great Race
Henry Mancini, Johnny Mercer For the song "The Sweetheart Tree"
Смотреть трейлер
Кошка Балу 6.8
Кошка Балу Cat Ballou
Mack David, Jerry Livingston For the song "The Ballad of Cat Ballou"
Что нового, кошечка? 6.1
Что нового, кошечка? What's New Pussycat
Burt Bacharach, Hal David For the song "What's New, Pussycat?"
Что нового, кошечка? 6.1
Что нового, кошечка? What's New Pussycat
Burt Bacharach, Hal David For the song "What's New, Pussycat?"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Корабль дураков 7.0
Корабль дураков Ship of Fools
Robert Clatworthy, Joseph Kish
Победитель
Корабль дураков 7.0
Корабль дураков Ship of Fools
Robert Clatworthy, Joseph Kish
Победитель
Доктор Живаго 7.9
Доктор Живаго Doctor Zhivago
John Box, Terence Marsh, Dario Simoni
Победитель
Все номинанты
Тонкая нить 7.0
Тонкая нить The Slender Thread
Robert R. Benton, Joseph Kish, Hal Pereira, Jack Poplin
Звуки музыки 7.9
Звуки музыки The Sound of Music
Boris Leven, Ruby R. Levitt, Walter M. Scott
Смотреть трейлер
The Agony and the Ecstasy The Agony and the Ecstasy
Jack Martin Smith, John DeCuir, Dario Simoni
Тонкая нить 7.0
Тонкая нить The Slender Thread
Robert R. Benton, Joseph Kish, Hal Pereira, Jack Poplin
Шпион, пришедший с холода 7.5
Шпион, пришедший с холода The Spy Who Came In from the Cold
Tambi Larsen, Josie MacAvin, Edward Marshall, Hal Pereira
King Rat King Rat
Robert Emmet Smith, Frank Tuttle
The Agony and the Ecstasy The Agony and the Ecstasy
Jack Martin Smith, John DeCuir, Dario Simoni
A Patch of Blue A Patch of Blue
George W. Davis, Henry Grace, Urie McCleary, Charles S. Thompson
Внутренний мир Дэйзи Кловер 6.2
Внутренний мир Дэйзи Кловер Inside Daisy Clover
Robert Clatworthy, George James Hopkins
Внутренний мир Дэйзи Кловер 6.2
Внутренний мир Дэйзи Кловер Inside Daisy Clover
Robert Clatworthy, George James Hopkins
King Rat King Rat
Robert Emmet Smith, Frank Tuttle
Шпион, пришедший с холода 7.5
Шпион, пришедший с холода The Spy Who Came In from the Cold
Tambi Larsen, Josie MacAvin, Edward Marshall, Hal Pereira
A Patch of Blue A Patch of Blue
George W. Davis, Henry Grace, Urie McCleary, Charles S. Thompson
Величайшая из когда-либо рассказанных историй 6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй The Greatest Story Ever Told
William J. Creber, Richard Day, David S. Hall, Fred M. MacLean, Ray Moyer, Norman Rockett
Звуки музыки 7.9
Звуки музыки The Sound of Music
Boris Leven, Ruby R. Levitt, Walter M. Scott
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Шаровая молния 6.9
Шаровая молния Thunderball
John Stears
Победитель
Все номинанты
Величайшая из когда-либо рассказанных историй 6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй The Greatest Story Ever Told
J. McMillan Johnson
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Доктор Живаго 7.9
Доктор Живаго Doctor Zhivago
Роберт Болт
Победитель
Все номинанты
Кошка Балу 6.8
Кошка Балу Cat Ballou
Walter Newman, Фрэнк Пирсон
Коллекционер 7.4
Коллекционер The Collector
John Kohn, Stanley Mann
A Thousand Clowns A Thousand Clowns
Herb Gardner
Корабль дураков 7.0
Корабль дураков Ship of Fools
Abby Mann
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics
Чак Джонс, Les Goldman
Победитель
The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics
Чак Джонс, Les Goldman
Победитель
Все номинанты
La gazza ladra La gazza ladra
Emanuele Luzzati
Clay or the Origin of Species Clay or the Origin of Species
Eli Noyes
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Eleanor Roosevelt Story The Eleanor Roosevelt Story
Sidney Glazier
Победитель
Все номинанты
The Forth Road Bridge The Forth Road Bridge
Peter Mills
Let My People Go Let My People Go: The Story of Israel
Marshall Flaum
To Die in Madrid Mourir à Madrid
Фредерик Россиф
The Battle of the Bulge... The Brave Rifles The Battle of the Bulge... The Brave Rifles
Laurence E. Mascott
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
To Be Alive! To Be Alive!
Francis Thompson
Победитель
Все номинанты
Yeats Country Yeats Country
Patrick Carey, Joe Mendoza
Ouverture Nyitány
Mural on Our Street Mural on Our Street
Kirk Smallman
Point of View Point of View
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Большие гонки 8.0
Большие гонки The Great Race
Treg Brown
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Экспресс Фон Райена 7.1
Экспресс Фон Райена Von Ryan's Express
Walter Rossi
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Магазин на площади 7.7
Магазин на площади Obchod na korze
Czechoslovakia.
Победитель
Все номинанты
Dear John Käre John
Sweden.
Blood on the Land To homa vaftike kokkino
Greece.
Квайдан 7.9
Квайдан Kwaidan
Japan.
Брак по-итальянски 7.2
Брак по-итальянски Matrimonio all'italiana
Italy.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Le poulet Le poulet
Клод Берри
Победитель
Все номинанты
Snow Snow
Edgar Anstey
Skaterdater Skaterdater
Marshall Backlar, Ноэль Блэк
Fortress of Peace Fortress of Peace
Lothar Wolff
Time Piece Time Piece
Джим Хенсон
Skaterdater Skaterdater
Marshall Backlar, Ноэль Блэк
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Дорогая 6.6
Дорогая Darling
Frederic Raphael
Победитель
Все номинанты
Шербурские зонтики 8.0
Шербурские зонтики Les Parapluies de Cherbourg
Жак Деми
Casanova 70 Casanova '70
Suso Cecchi D'Amico, Тонино Гуэрра, Agenore Incrocci, Марио Моничелли, Giorgio Salvioni, Furio Scarpelli
Поезд 7.9
Поезд The Train
Franklin Coen, Frank Davis
Casanova 70 Casanova '70
Suso Cecchi D'Amico, Тонино Гуэрра, Agenore Incrocci, Марио Моничелли, Giorgio Salvioni, Furio Scarpelli
Воздушные приключения 7.0
Воздушные приключения Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes
Кен Эннакин, Jack Davies
Воздушные приключения 7.0
Воздушные приключения Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes
Кен Эннакин, Jack Davies
Oscar / Лучший звук
Звуки музыки 7.9
Звуки музыки The Sound of Music
James Corcoran, Fred Hynes
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Shenandoah Shenandoah
Waldon O. Watson
Большие гонки 8.0
Большие гонки The Great Race
George Groves
Смотреть трейлер
Доктор Живаго 7.9
Доктор Живаго Doctor Zhivago
Franklin Milton, A.W. Watkins
The Agony and the Ecstasy The Agony and the Ecstasy
James Corcoran
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
Победитель
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Edmond L. DePatie
Победитель
Год проведения
Номинации

