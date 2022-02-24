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Наоми Харрис

Naomie Harris
Наоми Харрис
Наоми Харрис Naomie Harris
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Дата рождения
6 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Наоми Харрис

Родилась 6 сентября 1976 года. Лондон, Англия, Великобритания

Фильмография Наоми Харрис
Веном 2
Веном 2
фантастика, боевик 2021, США
8.0
Не время умирать
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.0
Чёрное и синее
Чёрное и синее
боевик, драма, триллер, криминал 2019, США
6.0
Рэмпейдж
Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения 2018, США
8.0
Маугли: Легенда джунглей
Маугли: Легенда джунглей
драма, приключения, семейный 2018, США
6.0
Лунный свет
Лунный свет
драма 2016, США
7.0
Призрачная красота
Призрачная красота
драма 2016, США
7.0
Такой же предатель, как и мы
Такой же предатель, как и мы
триллер 2015, Великобритания
5.0
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Пришелец Чиветель Эджиофор ищет способ спасти свою планету в трейлере сериала «Человек, упавший на Землю» В ролике также показали персонажа Билла Найи.
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24 февраля 2022 12:09
В сериале «Человек, упавший на Землю» Билл Найи сыграет персонажа, роль которого ранее исполнил Дэвид Боуи Пребывание на нашей планете отразится на рассудке героя.
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4 февраля 2022 13:59
Showtime выпустил первый трейлер фантастического сериала «Человек, упавший на Землю» Главные роли сыграли Чиветель Эджиофор и Наоми Харрис.
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17 января 2022 11:30
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