Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 1976

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1976 году

Место проведения Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 29 марта 1976
Oscar / Лучший фильм
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Майкл Дуглас, Сол Заенц 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' became the first film in 41 years to sweep the major categories of best picture, director, actor, actress and screenplay.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Челюсти 8.3
Челюсти Jaws
Richard D. Zanuck, David Brown
Смотреть трейлер
Барри Линдон 8.0
Барри Линдон Barry Lyndon
Стэнли Кубрик
Смотреть трейлер
Собачий полдень 7.4
Собачий полдень Dog Day Afternoon
Martin Bregman, Martin Elfand
Смотреть трейлер
Собачий полдень 7.4
Собачий полдень Dog Day Afternoon
Martin Bregman, Martin Elfand
Смотреть трейлер
Нэшвилл 7.6
Нэшвилл Nashville
Роберт Олтмен
Oscar / Лучшая мужская роль
Джек Николсон
Джек Николсон
Пролетая над гнездом кукушки
Победитель
Все номинанты
Джеймс Уитмор
Джеймс Уитмор
Give 'em Hell, Harry!
Уолтер Мэттау
Веселые ребята
Максимилиан Шелл
Максимилиан Шелл
Человек в стеклянной будке
Аль Пачино
Аль Пачино
Собачий полдень
Oscar / Лучшая женская роль
Луиза Флетчер
Луиза Флетчер
Пролетая над гнездом кукушки
Победитель
Все номинанты
Кэрол Кейн
Hester Street
Изабель Аджани
Изабель Аджани
История Адели Г.
Энн-Маргрет
Энн-Маргрет
Томми
Гленда Джексон
Гленда Джексон
Hedda
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Джордж Барнс
Веселые ребята
Победитель
Все номинанты
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Пролетая над гнездом кукушки
Берджесс Мередит
День Саранчи
Крис Сарандон
Крис Сарандон
Собачий полдень
Джек Уорден
Джек Уорден
Шампунь
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Ли Грант
Шампунь
Победитель
Все номинанты
Бренда Ваккаро
Бренда Ваккаро
Одного раза недостаточно
Сильвия Майлз
Прощай, моя красавица
Лили Томлин
Лили Томлин
Нэшвилл
Рони Блейкли
Нэшвилл
Oscar / Лучшая режиссура
Милош Форман
Милош Форман
Пролетая над гнездом кукушки
Победитель
Все номинанты
Федерико Феллини
Федерико Феллини
Амаркорд
Сидни Люмет
Сидни Люмет
Собачий полдень
Роберт Олтмен
Роберт Олтмен
Нэшвилл
Стэнли Кубрик
Стэнли Кубрик
Барри Линдон
Oscar / Лучшая операторская работа
Барри Линдон 8.0
Барри Линдон Barry Lyndon
John Alcott
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
День Саранчи 6.9
День Саранчи The Day of the Locust
Conrad L. Hall
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Haskell Wexler, Bill Butler
Смотреть трейлер
Смешная леди 6.2
Смешная леди Funny Lady
James Wong Howe
The Hindenburg The Hindenburg
Robert Surtees
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Барри Линдон 8.0
Барри Линдон Barry Lyndon
Milena Canonero, Ulla-Britt Söderlund
Победитель
Смотреть трейлер
Барри Линдон 8.0
Барри Линдон Barry Lyndon
Milena Canonero, Ulla-Britt Söderlund
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Смешная леди 6.2
Смешная леди Funny Lady
Ray Aghayan, Bob Mackie
Волшебная флейта 7.5
Волшебная флейта Trollflojten
Karin Erskine, Henny Noremark
Человек, который хотел быть королем 7.8
Человек, который хотел быть королем The Man Who Would Be King
Edith Head
The Four Musketeers: Milady's Revenge The Four Musketeers
Yvonne Blake, Ron Talsky
Смешная леди 6.2
Смешная леди Funny Lady
Ray Aghayan, Bob Mackie
The Four Musketeers: Milady's Revenge The Four Musketeers
Yvonne Blake, Ron Talsky
Oscar / Лучший монтаж
Челюсти 8.3
Челюсти Jaws
Verna Fields
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Richard Chew, Sheldon Kahn, Lynzee Klingman
Смотреть трейлер
Три дня Кондора 7.3
Три дня Кондора Three Days of the Condor
Don Guidice, Fredric Steinkamp
Человек, который хотел быть королем 7.8
Человек, который хотел быть королем The Man Who Would Be King
Расселл Ллойд
Собачий полдень 7.4
Собачий полдень Dog Day Afternoon
Dede Allen
Смотреть трейлер
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Richard Chew, Sheldon Kahn, Lynzee Klingman
Смотреть трейлер
Три дня Кондора 7.3
Три дня Кондора Three Days of the Condor
Don Guidice, Fredric Steinkamp
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Барри Линдон 8.0
Барри Линдон Barry Lyndon
Leonard Rosenman
Победитель
Смотреть трейлер
Челюсти 8.3
Челюсти Jaws
John Williams
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Томми 6.6
Томми Tommy
Pete Townshend
Bite the Bullet Bite the Bullet
Alex North
Birds Do It, Bees Do It Birds Do It, Bees Do It
Gerald Fried
Ветер и лев 7.1
Ветер и лев The Wind and the Lion
Jerry Goldsmith
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Jack Nitzsche
Смотреть трейлер
Смешная леди 6.2
Смешная леди Funny Lady
Peter Matz
Oscar / Лучшая песня к фильму
Нэшвилл 7.6
Нэшвилл Nashville
Кит Кэррэдин For the song "I'm Easy"
Победитель
Все номинанты
Mahogany Mahogany
Michael Masser, Gerry Goffin For the song "Theme from Mahogany (Do You Know Where You're Going To)"
Смешная леди 6.2
Смешная леди Funny Lady
Fred Ebb, John Kander For the song "How Lucky Can You Get"
Whiffs Whiffs
Sammy Cahn, George Barrie For the song "Now That We're In Love"
The Other Side of the Mountain The Other Side of the Mountain
Charles Fox, Norman Gimbel For the song "Richard's Window"
Смешная леди 6.2
Смешная леди Funny Lady
Fred Ebb, John Kander For the song "How Lucky Can You Get"
The Other Side of the Mountain The Other Side of the Mountain
Charles Fox, Norman Gimbel For the song "Richard's Window"
Whiffs Whiffs
Sammy Cahn, George Barrie For the song "Now That We're In Love"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Барри Линдон 8.0
Барри Линдон Barry Lyndon
Ken Adam, Vernon Dixon, Roy Walker
Победитель
Смотреть трейлер
Барри Линдон 8.0
Барри Линдон Barry Lyndon
Ken Adam, Vernon Dixon, Roy Walker
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Шампунь 6.4
Шампунь Shampoo
W. Stewart Campbell, George Gaines, Richard Sylbert
Человек, который хотел быть королем 7.8
Человек, который хотел быть королем The Man Who Would Be King
Tony Inglis, Peter James, Alexandre Trauner
Человек, который хотел быть королем 7.8
Человек, который хотел быть королем The Man Who Would Be King
Tony Inglis, Peter James, Alexandre Trauner
Веселые ребята 7.1
Веселые ребята The Sunshine Boys
Albert Brenner, Marvin March
The Hindenburg The Hindenburg
Edward C. Carfagno, Frank R. McKelvy
The Hindenburg The Hindenburg
Edward C. Carfagno, Frank R. McKelvy
Шампунь 6.4
Шампунь Shampoo
W. Stewart Campbell, George Gaines, Richard Sylbert
Веселые ребята 7.1
Веселые ребята The Sunshine Boys
Albert Brenner, Marvin March
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Bo Goldman, Lawrence Hauben
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Человек, который хотел быть королем 7.8
Человек, который хотел быть королем The Man Who Would Be King
Джон Хьюстон, Gladys Hill
Запах женщины 7.4
Запах женщины Profumo di donna
Ruggero Maccari, Дино Ризи
Барри Линдон 8.0
Барри Линдон Barry Lyndon
Стэнли Кубрик
Смотреть трейлер
Человек, который хотел быть королем 7.8
Человек, который хотел быть королем The Man Who Would Be King
Джон Хьюстон, Gladys Hill
Запах женщины 7.4
Запах женщины Profumo di donna
Ruggero Maccari, Дино Ризи
Веселые ребята 7.1
Веселые ребята The Sunshine Boys
Neil Simon
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Great (Isambard Kingdom Brunel) Great (Isambard Kingdom Brunel)
Bob Godfrey
Победитель
Все номинанты
Monsieur Pointu Monsieur Pointu
André Leduc, Bernard Longpré
Kick Me Kick Me
Robert Swarthe
Sisyphus Sisyphus
Marcell Jankovics
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Man Who Skied Down Everest The Man Who Skied Down Everest
F.R. Crawley, James Hager, Dale Hartleben
Победитель
The Man Who Skied Down Everest The Man Who Skied Down Everest
F.R. Crawley, James Hager, Dale Hartleben
Победитель
Все номинанты
The Other Half of the Sky: A China Memoir The Other Half of the Sky: A China Memoir
Ширли МакЛэйн
Fighting for Our Lives Fighting for Our Lives
Glen Pearcy
The California Reich The California Reich
Keith Critchlow, Walter F. Parkes
The Incredible Machine The Incredible Machine
Irwin Rosten
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
The End of the Game The End of the Game
Robin Lehman, Claire Wilbur
Победитель
The End of the Game The End of the Game
Robin Lehman, Claire Wilbur
Победитель
Все номинанты
Arthur and Lillie Arthur and Lillie
Jon Else, Steven Kovacs, Kristine Samuelson
Arthur and Lillie Arthur and Lillie
Jon Else, Steven Kovacs, Kristine Samuelson
Whistling Smith Whistling Smith
Barrie Howells, Michael J.F. Scott
Probes in Space Probes in Space
George Casey
Millions of Years Ahead of Man Millions of Years Ahead of Man
Manfred Baier
Whistling Smith Whistling Smith
Barrie Howells, Michael J.F. Scott
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Дерсу Узала 8.2
Дерсу Узала Dersu Uzala
Soviet Union
Победитель
Все номинанты
Letters from Marusia Actas de Marusia
Mexico
Запах женщины 7.4
Запах женщины Profumo di donna
Italy
Sandakan No. 8 Sandakan hachiban shôkan: Bôkyô
Japan
Земля обетованная 7.0
Земля обетованная Ziemia obiecana
Poland
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Angel and Big Joe Angel and Big Joe
Bert Salzman
Победитель
Все номинанты
A Day in the Life of Bonnie Consolo A Day in the Life of Bonnie Consolo
Barry J. Spinello
Doubletalk Doubletalk
Alan Beattie
Conquest of Light Conquest of Light
Louis Marcus
Dawn Flight Dawn Flight
Brian Lansburgh, Larry Lansburgh
Dawn Flight Dawn Flight
Brian Lansburgh, Larry Lansburgh
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Собачий полдень 7.4
Собачий полдень Dog Day Afternoon
Фрэнк Пирсон Frank Pierson was not present at the awards ceremony. Presenter Gore Vidal accepted the award on his behalf.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
And Now My Love Toute une vie
Клод Лелуш, Pierre Uytterhoeven
Lies My Father Told Me Lies My Father Told Me
Ted Allan
Амаркорд 7.9
Амаркорд Amarcord
Федерико Феллини, Тонино Гуэрра
Шампунь 6.4
Шампунь Shampoo
Уоррен Битти, Роберт Таун
Амаркорд 7.9
Амаркорд Amarcord
Федерико Феллини, Тонино Гуэрра
Oscar / Лучший звук
Челюсти 8.3
Челюсти Jaws
John R. Carter, Roger Heman Jr., Robert L. Hoyt, Earl Madery
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Bite the Bullet Bite the Bullet
Les Fresholtz, Al Overton Jr., Arthur Piantadosi, Richard Tyler
Ветер и лев 7.1
Ветер и лев The Wind and the Lion
Roy Charman, William L. McCaughey, Aaron Rochin, Harry W. Tetrick
The Hindenburg The Hindenburg
Jack A. Bolger Jr., John L. Mack, Leonard Peterson, Don Sharpless
Ветер и лев 7.1
Ветер и лев The Wind and the Lion
Roy Charman, William L. McCaughey, Aaron Rochin, Harry W. Tetrick
Смешная леди 6.2
Смешная леди Funny Lady
Don MacDougall, Richard Portman, Jack Solomon, Curly Thirlwell
Смешная леди 6.2
Смешная леди Funny Lady
Don MacDougall, Richard Portman, Jack Solomon, Curly Thirlwell
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Мервин ЛеРой
Победитель
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Jules C. Stein
Победитель
Special Achievement Award
The Hindenburg The Hindenburg
Glen Robinson, Albert Whitlock For visual effects.
Победитель
The Hindenburg The Hindenburg
Glen Robinson, Albert Whitlock For visual effects.
Победитель
The Hindenburg The Hindenburg
Peter Berkos For sound effects.
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Именно этот культовый боевик «виноват» в деменции Брюса Уиллиса: горькую правду раскрыла жена актера
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше