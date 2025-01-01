Меню
Оскар 1976
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1976 году
Место проведения
Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
29 марта 1976
Oscar / Лучший фильм
8.2
Пролетая над гнездом кукушки
One Flew Over the Cockoo`s Nest
Майкл Дуглас, Сол Заенц
'One Flew Over the Cuckoo's Nest' became the first film in 41 years to sweep the major categories of best picture, director, actor, actress and screenplay.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.3
Челюсти
Jaws
Richard D. Zanuck, David Brown
Смотреть трейлер
8.0
Барри Линдон
Barry Lyndon
Стэнли Кубрик
Смотреть трейлер
7.4
Собачий полдень
Dog Day Afternoon
Martin Bregman, Martin Elfand
Смотреть трейлер
7.4
Собачий полдень
Dog Day Afternoon
Martin Bregman, Martin Elfand
Смотреть трейлер
7.6
Нэшвилл
Nashville
Роберт Олтмен
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Джек Николсон
Пролетая над гнездом кукушки
Победитель
Все номинанты
Джеймс Уитмор
Give 'em Hell, Harry!
Уолтер Мэттау
Веселые ребята
Максимилиан Шелл
Человек в стеклянной будке
Аль Пачино
Собачий полдень
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Луиза Флетчер
Пролетая над гнездом кукушки
Победитель
Все номинанты
Кэрол Кейн
Hester Street
Изабель Аджани
История Адели Г.
Энн-Маргрет
Томми
Гленда Джексон
Hedda
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Джордж Барнс
Веселые ребята
Победитель
Все номинанты
Брэд Дуриф
Пролетая над гнездом кукушки
Берджесс Мередит
День Саранчи
Крис Сарандон
Собачий полдень
Джек Уорден
Шампунь
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Ли Грант
Шампунь
Победитель
Все номинанты
Бренда Ваккаро
Одного раза недостаточно
Сильвия Майлз
Прощай, моя красавица
Лили Томлин
Нэшвилл
Рони Блейкли
Нэшвилл
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Милош Форман
Пролетая над гнездом кукушки
Победитель
Все номинанты
Федерико Феллини
Амаркорд
Сидни Люмет
Собачий полдень
Роберт Олтмен
Нэшвилл
Стэнли Кубрик
Барри Линдон
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
8.0
Барри Линдон
Barry Lyndon
John Alcott
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.9
День Саранчи
The Day of the Locust
Conrad L. Hall
8.2
Пролетая над гнездом кукушки
One Flew Over the Cockoo`s Nest
Haskell Wexler, Bill Butler
Смотреть трейлер
6.2
Смешная леди
Funny Lady
James Wong Howe
The Hindenburg
The Hindenburg
Robert Surtees
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
8.0
Барри Линдон
Barry Lyndon
Milena Canonero, Ulla-Britt Söderlund
Победитель
Смотреть трейлер
8.0
Барри Линдон
Barry Lyndon
Milena Canonero, Ulla-Britt Söderlund
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.2
Смешная леди
Funny Lady
Ray Aghayan, Bob Mackie
7.5
Волшебная флейта
Trollflojten
Karin Erskine, Henny Noremark
7.8
Человек, который хотел быть королем
The Man Who Would Be King
Edith Head
The Four Musketeers: Milady's Revenge
The Four Musketeers
Yvonne Blake, Ron Talsky
6.2
Смешная леди
Funny Lady
Ray Aghayan, Bob Mackie
The Four Musketeers: Milady's Revenge
The Four Musketeers
Yvonne Blake, Ron Talsky
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
8.3
Челюсти
Jaws
Verna Fields
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.2
Пролетая над гнездом кукушки
One Flew Over the Cockoo`s Nest
Richard Chew, Sheldon Kahn, Lynzee Klingman
Смотреть трейлер
7.3
Три дня Кондора
Three Days of the Condor
Don Guidice, Fredric Steinkamp
7.8
Человек, который хотел быть королем
The Man Who Would Be King
Расселл Ллойд
7.4
Собачий полдень
Dog Day Afternoon
Dede Allen
Смотреть трейлер
8.2
Пролетая над гнездом кукушки
One Flew Over the Cockoo`s Nest
Richard Chew, Sheldon Kahn, Lynzee Klingman
Смотреть трейлер
7.3
Три дня Кондора
Three Days of the Condor
Don Guidice, Fredric Steinkamp
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
8.0
Барри Линдон
Barry Lyndon
Leonard Rosenman
Победитель
Смотреть трейлер
8.3
Челюсти
Jaws
John Williams
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.6
Томми
Tommy
Pete Townshend
Bite the Bullet
Bite the Bullet
Alex North
Birds Do It, Bees Do It
Birds Do It, Bees Do It
Gerald Fried
7.1
Ветер и лев
The Wind and the Lion
Jerry Goldsmith
8.2
Пролетая над гнездом кукушки
One Flew Over the Cockoo`s Nest
Jack Nitzsche
Смотреть трейлер
6.2
Смешная леди
Funny Lady
Peter Matz
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
7.6
Нэшвилл
Nashville
Кит Кэррэдин
For the song "I'm Easy"
Победитель
Все номинанты
Mahogany
Mahogany
Michael Masser, Gerry Goffin
For the song "Theme from Mahogany (Do You Know Where You're Going To)"
6.2
Смешная леди
Funny Lady
Fred Ebb, John Kander
For the song "How Lucky Can You Get"
Whiffs
Whiffs
Sammy Cahn, George Barrie
For the song "Now That We're In Love"
The Other Side of the Mountain
The Other Side of the Mountain
Charles Fox, Norman Gimbel
For the song "Richard's Window"
6.2
Смешная леди
Funny Lady
Fred Ebb, John Kander
For the song "How Lucky Can You Get"
The Other Side of the Mountain
The Other Side of the Mountain
Charles Fox, Norman Gimbel
For the song "Richard's Window"
Whiffs
Whiffs
Sammy Cahn, George Barrie
For the song "Now That We're In Love"
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
8.0
Барри Линдон
Barry Lyndon
Ken Adam, Vernon Dixon, Roy Walker
Победитель
Смотреть трейлер
8.0
Барри Линдон
Barry Lyndon
Ken Adam, Vernon Dixon, Roy Walker
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.4
Шампунь
Shampoo
W. Stewart Campbell, George Gaines, Richard Sylbert
7.8
Человек, который хотел быть королем
The Man Who Would Be King
Tony Inglis, Peter James, Alexandre Trauner
7.8
Человек, который хотел быть королем
The Man Who Would Be King
Tony Inglis, Peter James, Alexandre Trauner
7.1
Веселые ребята
The Sunshine Boys
Albert Brenner, Marvin March
The Hindenburg
The Hindenburg
Edward C. Carfagno, Frank R. McKelvy
The Hindenburg
The Hindenburg
Edward C. Carfagno, Frank R. McKelvy
6.4
Шампунь
Shampoo
W. Stewart Campbell, George Gaines, Richard Sylbert
7.1
Веселые ребята
The Sunshine Boys
Albert Brenner, Marvin March
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
8.2
Пролетая над гнездом кукушки
One Flew Over the Cockoo`s Nest
Bo Goldman, Lawrence Hauben
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Человек, который хотел быть королем
The Man Who Would Be King
Джон Хьюстон, Gladys Hill
7.4
Запах женщины
Profumo di donna
Ruggero Maccari, Дино Ризи
8.0
Барри Линдон
Barry Lyndon
Стэнли Кубрик
Смотреть трейлер
7.8
Человек, который хотел быть королем
The Man Who Would Be King
Джон Хьюстон, Gladys Hill
7.4
Запах женщины
Profumo di donna
Ruggero Maccari, Дино Ризи
7.1
Веселые ребята
The Sunshine Boys
Neil Simon
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Great (Isambard Kingdom Brunel)
Great (Isambard Kingdom Brunel)
Bob Godfrey
Победитель
Все номинанты
Monsieur Pointu
Monsieur Pointu
André Leduc, Bernard Longpré
Kick Me
Kick Me
Robert Swarthe
Sisyphus
Sisyphus
Marcell Jankovics
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Man Who Skied Down Everest
The Man Who Skied Down Everest
F.R. Crawley, James Hager, Dale Hartleben
Победитель
The Man Who Skied Down Everest
The Man Who Skied Down Everest
F.R. Crawley, James Hager, Dale Hartleben
Победитель
Все номинанты
The Other Half of the Sky: A China Memoir
The Other Half of the Sky: A China Memoir
Ширли МакЛэйн
Fighting for Our Lives
Fighting for Our Lives
Glen Pearcy
The California Reich
The California Reich
Keith Critchlow, Walter F. Parkes
The Incredible Machine
The Incredible Machine
Irwin Rosten
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
The End of the Game
The End of the Game
Robin Lehman, Claire Wilbur
Победитель
The End of the Game
The End of the Game
Robin Lehman, Claire Wilbur
Победитель
Все номинанты
Arthur and Lillie
Arthur and Lillie
Jon Else, Steven Kovacs, Kristine Samuelson
Arthur and Lillie
Arthur and Lillie
Jon Else, Steven Kovacs, Kristine Samuelson
Whistling Smith
Whistling Smith
Barrie Howells, Michael J.F. Scott
Probes in Space
Probes in Space
George Casey
Millions of Years Ahead of Man
Millions of Years Ahead of Man
Manfred Baier
Whistling Smith
Whistling Smith
Barrie Howells, Michael J.F. Scott
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
8.2
Дерсу Узала
Dersu Uzala
Soviet Union
Победитель
Все номинанты
Letters from Marusia
Actas de Marusia
Mexico
7.4
Запах женщины
Profumo di donna
Italy
Sandakan No. 8
Sandakan hachiban shôkan: Bôkyô
Japan
7.0
Земля обетованная
Ziemia obiecana
Poland
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Angel and Big Joe
Angel and Big Joe
Bert Salzman
Победитель
Все номинанты
A Day in the Life of Bonnie Consolo
A Day in the Life of Bonnie Consolo
Barry J. Spinello
Doubletalk
Doubletalk
Alan Beattie
Conquest of Light
Conquest of Light
Louis Marcus
Dawn Flight
Dawn Flight
Brian Lansburgh, Larry Lansburgh
Dawn Flight
Dawn Flight
Brian Lansburgh, Larry Lansburgh
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.4
Собачий полдень
Dog Day Afternoon
Фрэнк Пирсон
Frank Pierson was not present at the awards ceremony. Presenter Gore Vidal accepted the award on his behalf.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
And Now My Love
Toute une vie
Клод Лелуш, Pierre Uytterhoeven
Lies My Father Told Me
Lies My Father Told Me
Ted Allan
7.9
Амаркорд
Amarcord
Федерико Феллини, Тонино Гуэрра
6.4
Шампунь
Shampoo
Уоррен Битти, Роберт Таун
7.9
Амаркорд
Amarcord
Федерико Феллини, Тонино Гуэрра
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
8.3
Челюсти
Jaws
John R. Carter, Roger Heman Jr., Robert L. Hoyt, Earl Madery
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Bite the Bullet
Bite the Bullet
Les Fresholtz, Al Overton Jr., Arthur Piantadosi, Richard Tyler
7.1
Ветер и лев
The Wind and the Lion
Roy Charman, William L. McCaughey, Aaron Rochin, Harry W. Tetrick
The Hindenburg
The Hindenburg
Jack A. Bolger Jr., John L. Mack, Leonard Peterson, Don Sharpless
7.1
Ветер и лев
The Wind and the Lion
Roy Charman, William L. McCaughey, Aaron Rochin, Harry W. Tetrick
6.2
Смешная леди
Funny Lady
Don MacDougall, Richard Portman, Jack Solomon, Curly Thirlwell
6.2
Смешная леди
Funny Lady
Don MacDougall, Richard Portman, Jack Solomon, Curly Thirlwell
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Мервин ЛеРой
Победитель
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Jules C. Stein
Победитель
Special Achievement Award
The Hindenburg
The Hindenburg
Glen Robinson, Albert Whitlock
For visual effects.
Победитель
The Hindenburg
The Hindenburg
Glen Robinson, Albert Whitlock
For visual effects.
Победитель
The Hindenburg
The Hindenburg
Peter Berkos
For sound effects.
Победитель
Год проведения
Оскар 2025
Оскар 2024
Оскар 2023
Оскар 2022
Оскар 2021
Оскар 2020
Показать все
Оскар 2019
Оскар 2018
Оскар 2017
Оскар 2016
Оскар 2015
Оскар 2014
Оскар 2013
Оскар 2012
Оскар 2011
Оскар 2010
Оскар 2009
Оскар 2008
Оскар 2007
Оскар 2006
Оскар 2005
Оскар 2004
Оскар 2003
Оскар 2002
Оскар 2001
Оскар 2000
Оскар 1999
Оскар 1998
Оскар 1997
Оскар 1996
Оскар 1995
Оскар 1994
Оскар 1993
Оскар 1992
Оскар 1991
Оскар 1990
Оскар 1989
Оскар 1988
Оскар 1987
Оскар 1986
Оскар 1985
Оскар 1984
Оскар 1983
Оскар 1982
Оскар 1981
Оскар 1980
Оскар 1979
Оскар 1978
Оскар 1977
Оскар 1976
Оскар 1975
Оскар 1974
Оскар 1973
Оскар 1972
Оскар 1971
Оскар 1970
Оскар 1969
Оскар 1968
Оскар 1967
Оскар 1966
Оскар 1965
Оскар 1964
Оскар 1963
Оскар 1962
Оскар 1961
Оскар 1960
Оскар 1959
Оскар 1958
Оскар 1957
Оскар 1956
Оскар 1955
Оскар 1954
Оскар 1953
Оскар 1952
Оскар 1951
Оскар 1950
Оскар 1949
Оскар 1948
Оскар 1947
Оскар 1946
Оскар 1945
Оскар 1944
Оскар 1943
Оскар 1942
Оскар 1941
Оскар 1940
Оскар 1939
Оскар 1938
Оскар 1937
Оскар 1936
Оскар 1935
Оскар 1934
Оскар 1932
Оскар 1931
Оскар 1930 - 2
Оскар 1930
Оскар 1929
Номинации
Лучший фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая режиссура
Показать все
Лучшая операторская работа
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Лучшая песня к фильму
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшие визуальные эффекты
Лучшие титры в немой кинокартине
Лучший адаптированный сценарий
Лучший анимационный короткометражный фильм
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший грим и причёски
Лучший дизайн костюмов
Лучший документальный короткометражный фильм
Лучший документальный полнометражный фильм
Лучший звук
Лучший звуковой монтаж
Лучший игровой короткометражный фильм
Лучший литературный первоисточник
Лучший монтаж
Лучший оригинальный сценарий
Лучший помощник режиссёра
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший хореограф
Уникальное художественное исполнение
Oscars Fan Favorite
Oscars Cheer Moment
John A. Bonner Award
Special Commendation
Juvenile Award
Special Achievement Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Gordon E. Sawyer Award
Honorary Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Medal of Commendation
Award of Commendation
Technical Achievement Award
Scientific and Engineering Award
Academy Award of Merit
Другие награды и фестивали
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
