Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 2025

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2025 году

Место проведения Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 2 марта 2025
Oscar / Лучший фильм
Анора 6.8
Анора Anora
Шон Бэйкер, Samantha Quan, Alex Coco
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Я все еще здесь 8.4
Я все еще здесь Ainda Estou Aqui
Maria Carlota Bruno, Rodrigo Teixeira
Смотреть трейлер
Боб Дилан: Никому не известный 7.3
Боб Дилан: Никому не известный A Complete Unknown
Джеймс Мэнголд, Fred Berger, Alex Heineman
Смотреть трейлер
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Жак Одиар, Pascal Caucheteux
Смотреть трейлер
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Nick Gordon, Брэйди Корбет, D.J. Gugenheim, Brian Young, Andrew Morrison
Смотреть трейлер
Мальчишки из «Никеля» 7.1
Мальчишки из «Никеля» Nickel Boys
Joslyn Barnes, Dede Gardner, Jeremy Kleiner
Смотреть трейлер
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Mary Parent, Дени Вильнев, Cale Boyter, Tanya Lapointe
Смотреть трейлер
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Juliette Howell, Michael Jackman, Tessa Ross
Смотреть трейлер
Субстанция 7.0
Субстанция The Substance
Tim Bevan, Корали Фаржа, Eric Fellner
Смотреть трейлер
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Marc Platt
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая мужская роль
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Бруталист
Победитель
Все номинанты
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Конклав
Колман Доминго
Колман Доминго
Синг-Синг
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Ученик. Восхождение Трампа
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Боб Дилан: Никому не известный
Oscar / Лучшая женская роль
Майки Мэдисон
Майки Мэдисон
Анора
Победитель
Все номинанты
Майки Мэдисон
Майки Мэдисон
Анора
Фернанда Торрес
Фернанда Торрес
Я все еще здесь
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Злая: Сказка о ведьме Запада
Деми Мур
Деми Мур
Субстанция
Karla Sofía Gascón
Эмилия Перес
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Киран Калкин
Киран Калкин
Настоящая боль
Победитель
Все номинанты
Гай Пирс
Гай Пирс
Бруталист
Джереми Стронг
Джереми Стронг
Ученик. Восхождение Трампа
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Боб Дилан: Никому не известный
Юра Борисов
Юра Борисов
Анора
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Зои Салдана
Зои Салдана
Эмилия Перес
Победитель
Все номинанты
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Конклав
Monica Barbaro
Боб Дилан: Никому не известный
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Бруталист
Ариана Гранде
Ариана Гранде
Злая: Сказка о ведьме Запада
Oscar / Лучшая режиссура
Шон Бэйкер
Шон Бэйкер
Анора
Победитель
Все номинанты
Жак Одиар
Жак Одиар
Эмилия Перес
Корали Фаржа
Субстанция
Джеймс Мэнголд
Джеймс Мэнголд
Боб Дилан: Никому не известный
Брэйди Корбет
Брэйди Корбет
Бруталист
Oscar / Лучшая операторская работа
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Lol Crawley
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Мария 6.4
Мария Maria
Эдвард Лэчмен
Смотреть трейлер
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Greig Fraser
Смотреть трейлер
Носферату 7.2
Носферату Nosferatu
Jarin Blaschke
Смотреть трейлер
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Paul Guilhaume
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Paul Tazewell
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Lisy Christl
Смотреть трейлер
Гладиатор 2 7.4
Гладиатор 2 Gladiator 2
David Crossman, Janty Yates
Смотреть трейлер
Боб Дилан: Никому не известный 7.3
Боб Дилан: Никому не известный A Complete Unknown
Arianne Phillips
Смотреть трейлер
Носферату 7.2
Носферату Nosferatu
Linda Muir
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший монтаж
Анора 6.8
Анора Anora
Шон Бэйкер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Nick Emerson
Смотреть трейлер
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Juliette Welfling
Смотреть трейлер
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Dávid Jancsó
Смотреть трейлер
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Myron Kerstein
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший грим и причёски
Субстанция 7.0
Субстанция The Substance
Pierre Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Marilyne Scarselli
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Frances Hannon, Sarah Nuth, Laura Blount
Смотреть трейлер
Другой человек 6.8
Другой человек A Different Man
Michael Marino, David Presto, Crystal Jurado
Смотреть трейлер
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Jean-Christophe Spadaccini, Julia Floch-Carbonel, Emmanuel Janvier
Смотреть трейлер
Носферату 7.2
Носферату Nosferatu
Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton, David White
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Daniel Blumberg
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Камий, Clément Ducol
Смотреть трейлер
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Volker Bertelmann
Смотреть трейлер
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
John Powell, Stephen Schwartz
Смотреть трейлер
Дикий робот 8.8
Дикий робот The Wild Robot
Крис Бауэрс
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая песня к фильму
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Жак Одиар, Камий, Clément Ducol For "El Mal"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Камий, Clément Ducol For "Mi Camino"
Смотреть трейлер
Синг-Синг 7.7
Синг-Синг Sing Sing
Adrian Quesada, Abraham Alexander For "Like a Bird"
Смотреть трейлер
Батальон 6888 6.4
Батальон 6888 The Six Triple Eight
Diane Warren For "The Journey"
Смотреть трейлер
Элтон Джон: Никогда не бывает слишком поздно 6.8
Элтон Джон: Никогда не бывает слишком поздно Elton John: Never Too Late
Элтон Джон, Bernie Taupin, Брэнди Карлайл, Andrew Watt For "Never Too Late"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Nathan Crowley, Lee Sandales
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Носферату 7.2
Носферату Nosferatu
Craig Lathrop, Beatrice Brentnerova
Смотреть трейлер
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Cynthia Sleiter, Suzie Davies
Смотреть трейлер
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Judy Becker, Patricia Cuccia
Смотреть трейлер
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Patrice Vermette, Shane Vieau
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Gerd Nefzer, Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Чужой: Ромул 7.4
Чужой: Ромул Alien: Romulus
Eric Barba, Shane Mahan, Nelson Sepulveda, Daniel Macarin
Смотреть трейлер
Быть лучше: История Робби Уильямса 7.2
Быть лучше: История Робби Уильямса Better Man
Peter Stubbs, Luke Millar, Keith Herft, David Clayton
Смотреть трейлер
Планета обезьян: Новое царство 7.5
Планета обезьян: Новое царство Kingdom of the Planet of the Apes
Rodney Burke, Paul Story, Stephen Unterfranz, Erik Winquist
Смотреть трейлер
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Paul Corbould, Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Peter Straughan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Синг-Синг 7.7
Синг-Синг Sing Sing
Clint Bentley, Грег Куидар, John Divine G Whitfield, Clarence Maclin
Смотреть трейлер
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Жак Одиар, Томас Бидеген, Nicolas Livecchi, Леа Мисиус
Смотреть трейлер
Боб Дилан: Никому не известный 7.3
Боб Дилан: Никому не известный A Complete Unknown
Джеймс Мэнголд, Джей Кокс
Смотреть трейлер
Мальчишки из «Никеля» 7.1
Мальчишки из «Никеля» Nickel Boys
Joslyn Barnes, РаМелл Росс
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший анимационный полнометражный фильм
Поток 7.8
Поток Flow
Ron Dyens, Gregory Zalcman, Матисс Кажа, Гинтс Зильбалодис
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Головоломка 2 8.4
Головоломка 2 Inside Out 2
Mark Nielsen, Келси Манн
Смотреть трейлер
Уоллес и Громит: Самая дикая месть 7.1
Уоллес и Громит: Самая дикая месть Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Ник Парк, Мерлин Кроссингэм, Richard Beek
Смотреть трейлер
Мемуары улитки 8.1
Мемуары улитки Memoir of a Snail
Адам Эллиот, Liz Kearney
Смотреть трейлер
Дикий робот 8.8
Дикий робот The Wild Robot
Крис Сандерс, Jeff Hermann
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
In the Shadow of the Cypress In the Shadow of the Cypress
Hossein Molayemi, Shirin Sohani
Победитель
Все номинанты
Magic Candies Magic Candies
Daisuke Nishio, Takashi Washio
Wander to Wonder Wander to Wonder
Stienette Bosklopper, Nina Gantz
Beautiful Men Beautiful Men
Brecht Van Elslande, Nicolas Keppens
Yuck! Beurk !
Loïc Espuche, Juliette Marquet
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
No Other Land 8.6
No Other Land
Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor
Победитель
Все номинанты
Porcelain War 7.4
Porcelain War
Paula DuPré Pesmen, Brendan Bellomo, Aniela Sidorska, Slava Leontyev
7.8
Сахарный тростник Sugarcane
Kellen Quinn, Emily Kassie, Julian Brave NoiseCat
Black Box Diaries 7.8
Black Box Diaries
Eric Nyari, Hanna Aqvilin, Shiori Ito
Саундтрек к государственному перевороту 8.2
Саундтрек к государственному перевороту Soundtrack to a Coup d'Etat
Johan Grimonprez, Реми Греллети, Daan Milius
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
The Only Girl in the Orchestra The Only Girl in the Orchestra
Molly O'Brien, Lisa Remington
Победитель
Все номинанты
Death by Numbers Death by Numbers
Kim A. Snyder, Janique L. Robillard
I am Ready, Warden I am Ready, Warden
Смрити Мундра, Maya Gnyp
Instruments of a Beating Heart Instruments of a Beating Heart
Eric Nyari, Ema Ryan Yamazaki
Incident Incident
Билл Моррисон, Jamie Kalven
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Я все еще здесь 8.4
Я все еще здесь Ainda Estou Aqui
Brazil
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
France
Смотреть трейлер
Девушка с иглой 7.2
Девушка с иглой Pigen med nålen
Denmark
Смотреть трейлер
Поток 7.8
Поток Flow
Latvia
Смотреть трейлер
Семя священного инжира 7.8
Семя священного инжира The Seed of the Sacred Fig
Germany
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
I'm Not a Robot Ik ben geen robot
Trent, Victoria Warmerdam
Победитель
Все номинанты
The Last Ranger The Last Ranger
Дауд Шах, Cindy Lee
A Lien A Lien
Sam Cutler-Kreutz, David Cutler-Kreutz
The Man Who Could Not Remain Silent Covjek koji nije mogao sutjeti
Nebojsa Slijepcevic, Danijel Pek
Anuja Anuja
Suchitra Mattai, Adam J. Graves
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Анора 6.8
Анора Anora
Шон Бэйкер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Брэйди Корбет, Мона Фастволд Лерче
Смотреть трейлер
5 сентября 6.8
5 сентября September 5
Alex David, Тим Фелбаум, Moritz Binder
Смотреть трейлер
Настоящая боль 7.0
Настоящая боль A Real Pain
Джесси Айзенберг
Смотреть трейлер
Субстанция 7.0
Субстанция The Substance
Корали Фаржа
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший звук
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John, Richard King
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Дикий робот 8.8
Дикий робот The Wild Robot
Gary A. Rizzo, Randy Thom, Brian Chumney, Leff Lefferts
Смотреть трейлер
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Andy Nelson, Nancy Nugent Title, John Marquis, Simon Hayes, Jack Dolman
Смотреть трейлер
Боб Дилан: Никому не известный 7.3
Боб Дилан: Никому не известный A Complete Unknown
Ted Caplan, David Giammarco, Tod A. Maitland, Paul Massey, Donald Sylvester
Смотреть трейлер
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Aymeric Devoldère, Cyril Holtz, Erwan Kerzanet, Niels Barletta, Maxence Dussère
Смотреть трейлер
Irving G. Thalberg Memorial Award
Michael G. Wilson
Победитель
Michael G. Wilson
Победитель
Barbara Broccoli
Победитель
Barbara Broccoli
Победитель
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Ричард Кертис
Ричард Кертис
Победитель
Ричард Кертис
Ричард Кертис
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Именно этот культовый боевик «виноват» в деменции Брюса Уиллиса: горькую правду раскрыла жена актера
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше