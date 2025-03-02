Меню
Оскар 2025
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2025 году
Место проведения
Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения
2 марта 2025
Oscar / Лучший фильм
6.8
Анора
Anora
Шон Бэйкер, Samantha Quan, Alex Coco
Победитель
8.4
Я все еще здесь
Ainda Estou Aqui
Maria Carlota Bruno, Rodrigo Teixeira
7.3
Боб Дилан: Никому не известный
A Complete Unknown
Джеймс Мэнголд, Fred Berger, Alex Heineman
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Жак Одиар, Pascal Caucheteux
7.7
Бруталист
The Brutalist
Nick Gordon, Брэйди Корбет, D.J. Gugenheim, Brian Young, Andrew Morrison
7.1
Мальчишки из «Никеля»
Nickel Boys
Joslyn Barnes, Dede Gardner, Jeremy Kleiner
8.7
Дюна: Часть вторая
Dune: Part Two
Mary Parent, Дени Вильнев, Cale Boyter, Tanya Lapointe
7.6
Конклав
Conclave
Juliette Howell, Michael Jackman, Tessa Ross
7.0
Субстанция
The Substance
Tim Bevan, Корали Фаржа, Eric Fellner
7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked
Marc Platt
Oscar / Лучшая мужская роль
Эдриан Броуди
Бруталист
Победитель
Рэйф Файнс
Конклав
Колман Доминго
Синг-Синг
Себастиан Стэн
Ученик. Восхождение Трампа
Тимоти Шаламе
Боб Дилан: Никому не известный
Oscar / Лучшая женская роль
Майки Мэдисон
Анора
Победитель
Майки Мэдисон
Анора
Фернанда Торрес
Я все еще здесь
Синтиа Эриво
Злая: Сказка о ведьме Запада
Деми Мур
Субстанция
Karla Sofía Gascón
Эмилия Перес
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Киран Калкин
Настоящая боль
Победитель
Гай Пирс
Бруталист
Джереми Стронг
Ученик. Восхождение Трампа
Эдвард Нортон
Боб Дилан: Никому не известный
Юра Борисов
Анора
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Зои Салдана
Эмилия Перес
Победитель
Изабелла Росселлини
Конклав
Monica Barbaro
Боб Дилан: Никому не известный
Фелисити Джонс
Бруталист
Ариана Гранде
Злая: Сказка о ведьме Запада
Oscar / Лучшая режиссура
Шон Бэйкер
Анора
Победитель
Жак Одиар
Эмилия Перес
Корали Фаржа
Субстанция
Джеймс Мэнголд
Боб Дилан: Никому не известный
Брэйди Корбет
Бруталист
Oscar / Лучшая операторская работа
7.7
Бруталист
The Brutalist
Lol Crawley
Победитель
6.4
Мария
Maria
Эдвард Лэчмен
8.7
Дюна: Часть вторая
Dune: Part Two
Greig Fraser
7.2
Носферату
Nosferatu
Jarin Blaschke
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Paul Guilhaume
Oscar / Лучший дизайн костюмов
7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked
Paul Tazewell
Победитель
7.6
Конклав
Conclave
Lisy Christl
7.4
Гладиатор 2
Gladiator 2
David Crossman, Janty Yates
7.3
Боб Дилан: Никому не известный
A Complete Unknown
Arianne Phillips
7.2
Носферату
Nosferatu
Linda Muir
Oscar / Лучший монтаж
6.8
Анора
Anora
Шон Бэйкер
Победитель
7.6
Конклав
Conclave
Nick Emerson
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Juliette Welfling
7.7
Бруталист
The Brutalist
Dávid Jancsó
7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked
Myron Kerstein
Oscar / Лучший грим и причёски
7.0
Субстанция
The Substance
Pierre Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Marilyne Scarselli
Победитель
7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked
Frances Hannon, Sarah Nuth, Laura Blount
6.8
Другой человек
A Different Man
Michael Marino, David Presto, Crystal Jurado
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Jean-Christophe Spadaccini, Julia Floch-Carbonel, Emmanuel Janvier
7.2
Носферату
Nosferatu
Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton, David White
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
7.7
Бруталист
The Brutalist
Daniel Blumberg
Победитель
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Камий, Clément Ducol
7.6
Конклав
Conclave
Volker Bertelmann
7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked
John Powell, Stephen Schwartz
8.8
Дикий робот
The Wild Robot
Крис Бауэрс
Oscar / Лучшая песня к фильму
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Жак Одиар, Камий, Clément Ducol
For "El Mal"
Победитель
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Камий, Clément Ducol
For "Mi Camino"
7.7
Синг-Синг
Sing Sing
Adrian Quesada, Abraham Alexander
For "Like a Bird"
6.4
Батальон 6888
The Six Triple Eight
Diane Warren
For "The Journey"
6.8
Элтон Джон: Никогда не бывает слишком поздно
Elton John: Never Too Late
Элтон Джон, Bernie Taupin, Брэнди Карлайл, Andrew Watt
For "Never Too Late"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked
Nathan Crowley, Lee Sandales
Победитель
7.2
Носферату
Nosferatu
Craig Lathrop, Beatrice Brentnerova
7.6
Конклав
Conclave
Cynthia Sleiter, Suzie Davies
7.7
Бруталист
The Brutalist
Judy Becker, Patricia Cuccia
8.7
Дюна: Часть вторая
Dune: Part Two
Patrice Vermette, Shane Vieau
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
8.7
Дюна: Часть вторая
Dune: Part Two
Gerd Nefzer, Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe
Победитель
7.4
Чужой: Ромул
Alien: Romulus
Eric Barba, Shane Mahan, Nelson Sepulveda, Daniel Macarin
7.2
Быть лучше: История Робби Уильямса
Better Man
Peter Stubbs, Luke Millar, Keith Herft, David Clayton
7.5
Планета обезьян: Новое царство
Kingdom of the Planet of the Apes
Rodney Burke, Paul Story, Stephen Unterfranz, Erik Winquist
7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked
Paul Corbould, Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.6
Конклав
Conclave
Peter Straughan
Победитель
7.7
Синг-Синг
Sing Sing
Clint Bentley, Грег Куидар, John Divine G Whitfield, Clarence Maclin
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Жак Одиар, Томас Бидеген, Nicolas Livecchi, Леа Мисиус
7.3
Боб Дилан: Никому не известный
A Complete Unknown
Джеймс Мэнголд, Джей Кокс
7.1
Мальчишки из «Никеля»
Nickel Boys
Joslyn Barnes, РаМелл Росс
Oscar / Лучший анимационный полнометражный фильм
7.8
Поток
Flow
Ron Dyens, Gregory Zalcman, Матисс Кажа, Гинтс Зильбалодис
Победитель
8.4
Головоломка 2
Inside Out 2
Mark Nielsen, Келси Манн
7.1
Уоллес и Громит: Самая дикая месть
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Ник Парк, Мерлин Кроссингэм, Richard Beek
8.1
Мемуары улитки
Memoir of a Snail
Адам Эллиот, Liz Kearney
8.8
Дикий робот
The Wild Robot
Крис Сандерс, Jeff Hermann
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
In the Shadow of the Cypress
In the Shadow of the Cypress
Hossein Molayemi, Shirin Sohani
Победитель
Magic Candies
Magic Candies
Daisuke Nishio, Takashi Washio
Wander to Wonder
Wander to Wonder
Stienette Bosklopper, Nina Gantz
Beautiful Men
Beautiful Men
Brecht Van Elslande, Nicolas Keppens
Yuck!
Beurk !
Loïc Espuche, Juliette Marquet
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
8.6
No Other Land
Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor
Победитель
7.4
Porcelain War
Paula DuPré Pesmen, Brendan Bellomo, Aniela Sidorska, Slava Leontyev
7.8
Сахарный тростник
Sugarcane
Kellen Quinn, Emily Kassie, Julian Brave NoiseCat
7.8
Black Box Diaries
Eric Nyari, Hanna Aqvilin, Shiori Ito
8.2
Саундтрек к государственному перевороту
Soundtrack to a Coup d'Etat
Johan Grimonprez, Реми Греллети, Daan Milius
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
The Only Girl in the Orchestra
The Only Girl in the Orchestra
Molly O'Brien, Lisa Remington
Победитель
Death by Numbers
Death by Numbers
Kim A. Snyder, Janique L. Robillard
I am Ready, Warden
I am Ready, Warden
Смрити Мундра, Maya Gnyp
Instruments of a Beating Heart
Instruments of a Beating Heart
Eric Nyari, Ema Ryan Yamazaki
Incident
Incident
Билл Моррисон, Jamie Kalven
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
8.4
Я все еще здесь
Ainda Estou Aqui
Brazil
Победитель
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
France
7.2
Девушка с иглой
Pigen med nålen
Denmark
7.8
Поток
Flow
Latvia
7.8
Семя священного инжира
The Seed of the Sacred Fig
Germany
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
I'm Not a Robot
Ik ben geen robot
Trent, Victoria Warmerdam
Победитель
The Last Ranger
The Last Ranger
Дауд Шах, Cindy Lee
A Lien
A Lien
Sam Cutler-Kreutz, David Cutler-Kreutz
The Man Who Could Not Remain Silent
Covjek koji nije mogao sutjeti
Nebojsa Slijepcevic, Danijel Pek
Anuja
Anuja
Suchitra Mattai, Adam J. Graves
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
6.8
Анора
Anora
Шон Бэйкер
Победитель
7.7
Бруталист
The Brutalist
Брэйди Корбет, Мона Фастволд Лерче
6.8
5 сентября
September 5
Alex David, Тим Фелбаум, Moritz Binder
7.0
Настоящая боль
A Real Pain
Джесси Айзенберг
7.0
Субстанция
The Substance
Корали Фаржа
Oscar / Лучший звук
8.7
Дюна: Часть вторая
Dune: Part Two
Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John, Richard King
Победитель
8.8
Дикий робот
The Wild Robot
Gary A. Rizzo, Randy Thom, Brian Chumney, Leff Lefferts
7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked
Andy Nelson, Nancy Nugent Title, John Marquis, Simon Hayes, Jack Dolman
7.3
Боб Дилан: Никому не известный
A Complete Unknown
Ted Caplan, David Giammarco, Tod A. Maitland, Paul Massey, Donald Sylvester
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Aymeric Devoldère, Cyril Holtz, Erwan Kerzanet, Niels Barletta, Maxence Dussère
Irving G. Thalberg Memorial Award
Michael G. Wilson
Победитель
Michael G. Wilson
Победитель
Barbara Broccoli
Победитель
Barbara Broccoli
Победитель
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Ричард Кертис
Победитель
Ричард Кертис
Победитель
Год проведения
Оскар 2025
Оскар 2024
Оскар 2023
Оскар 2022
Оскар 2021
Оскар 2020
Оскар 2019
Оскар 2018
Оскар 2017
Оскар 2016
Оскар 2015
Оскар 2014
Оскар 2013
Оскар 2012
Оскар 2011
Оскар 2010
Оскар 2009
Оскар 2008
Оскар 2007
Оскар 2006
Оскар 2005
Оскар 2004
Оскар 2003
Оскар 2002
Оскар 2001
Оскар 2000
Оскар 1999
Оскар 1998
Оскар 1997
Оскар 1996
Оскар 1995
Оскар 1994
Оскар 1993
Оскар 1992
Оскар 1991
Оскар 1990
Оскар 1989
Оскар 1988
Оскар 1987
Оскар 1986
Оскар 1985
Оскар 1984
Оскар 1983
Оскар 1982
Оскар 1981
Оскар 1980
Оскар 1979
Оскар 1978
Оскар 1977
Оскар 1976
Оскар 1975
Оскар 1974
Оскар 1973
Оскар 1972
Оскар 1971
Оскар 1970
Оскар 1969
Оскар 1968
Оскар 1967
Оскар 1966
Оскар 1965
Оскар 1964
Оскар 1963
Оскар 1962
Оскар 1961
Оскар 1960
Оскар 1959
Оскар 1958
Оскар 1957
Оскар 1956
Оскар 1955
Оскар 1954
Оскар 1953
Оскар 1952
Оскар 1951
Оскар 1950
Оскар 1949
Оскар 1948
Оскар 1947
Оскар 1946
Оскар 1945
Оскар 1944
Оскар 1943
Оскар 1942
Оскар 1941
Оскар 1940
Оскар 1939
Оскар 1938
Оскар 1937
Оскар 1936
Оскар 1935
Оскар 1934
Оскар 1932
Оскар 1931
Оскар 1930 - 2
Оскар 1930
Оскар 1929
Номинации
Лучший фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая режиссура
Лучшая операторская работа
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Лучшая песня к фильму
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшие визуальные эффекты
Лучшие титры в немой кинокартине
Лучший адаптированный сценарий
Лучший анимационный короткометражный фильм
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший грим и причёски
Лучший дизайн костюмов
Лучший документальный короткометражный фильм
Лучший документальный полнометражный фильм
Лучший звук
Лучший звуковой монтаж
Лучший игровой короткометражный фильм
Лучший литературный первоисточник
Лучший монтаж
Лучший оригинальный сценарий
Лучший помощник режиссёра
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший хореограф
Уникальное художественное исполнение
Oscars Fan Favorite
Oscars Cheer Moment
John A. Bonner Award
Special Commendation
Juvenile Award
Special Achievement Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Gordon E. Sawyer Award
Honorary Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Medal of Commendation
Award of Commendation
Technical Achievement Award
Scientific and Engineering Award
Academy Award of Merit
Другие награды и фестивали
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
