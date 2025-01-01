Меню
Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 1985

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1985 году

Место проведения Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 25 марта 1985
Oscar / Лучший фильм
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Сол Заенц
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
A Passage to India A Passage to India
John Brabourne, Richard Goodwin
Армейская история 7.2
Армейская история A Soldier's Story
Норман Джуисон, Patrick J. Palmer, Ronald L. Schwary
Место в сердце 7.4
Место в сердце Places in the Heart
Arlene Donovan
The Killing Fields The Killing Fields
David Puttnam
Oscar / Лучшая мужская роль
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам
Амадей
Победитель
Все номинанты
Сэм Уотерстон
Сэм Уотерстон
The Killing Fields
Альберт Финни
У подножия вулкана
Том Халс
Амадей
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Человек со звезды
Oscar / Лучшая женская роль
Салли Филд
Салли Филд
Место в сердце
Победитель
Все номинанты
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек
Река
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Деревня
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Бостонцы
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
A Passage to India
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Хэйнг С. Нгор
Хэйнг С. Нгор
The Killing Fields
Победитель
Все номинанты
Пэт Морита
Парень-каратист
Ральф Ричардсон
Ральф Ричардсон
Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян Posthumously.
Адольф Цезар
Армейская история
Джон Малкович
Джон Малкович
Место в сердце
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
A Passage to India Peggy Ashcroft was not present at the awards ceremony, as she was attending the funeral of Sir Michael Redgrave. Angela Lansbury accepted the award on her behalf.
Победитель
Все номинанты
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Нормальный
Джеральдин Пейдж
Джеральдин Пейдж
Папа Гринвич-Виллидж
Линдси Краус
Место в сердце
Кристин Лати
Пересменка
Oscar / Лучшая режиссура
Милош Форман
Милош Форман
Амадей
Победитель
Все номинанты
Роберт Бентон
Роберт Бентон
Место в сердце
Дэвид Лин
A Passage to India
Роланд Жоффе
The Killing Fields
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Бродвей Дэнни Роуз
Oscar / Лучшая операторская работа
The Killing Fields The Killing Fields
Chris Menges
Победитель
Все номинанты
A Passage to India A Passage to India
Ernest Day
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Miroslav Ondrícek
Смотреть трейлер
Нормальный 7.8
Нормальный The Natural
Дешанель, Калеб
Река 6.3
Река The River
Vilmos Zsigmond
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Theodor Pistek
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Место в сердце 7.4
Место в сердце Places in the Heart
Ann Roth
Бостонцы 6.2
Бостонцы The Bostonians
Jenny Beavan, John Bright
2010: The Year We Make Contact 2010
Patricia Norris
A Passage to India A Passage to India
Judy Moorcroft
Oscar / Лучший монтаж
The Killing Fields The Killing Fields
Jim Clark
Победитель
Все номинанты
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Michael Chandler, Nena Danevic
Смотреть трейлер
Клуб Коттон 6.6
Клуб Коттон The Cotton Club
Robert Q. Lovett, Barry Malkin
A Passage to India A Passage to India
Дэвид Лин
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Michael Chandler, Nena Danevic
Смотреть трейлер
Клуб Коттон 6.6
Клуб Коттон The Cotton Club
Robert Q. Lovett, Barry Malkin
Роман с камнем 6.8
Роман с камнем Romancing the Stone
Donn Cambern, Frank Morriss
Роман с камнем 6.8
Роман с камнем Romancing the Stone
Donn Cambern, Frank Morriss
Oscar / Лучший грим и причёски
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Dick Smith, Paul LeBlanc
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян 6.4
Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes
Рик Бейкер, Paul Engelen
2010: The Year We Make Contact 2010
Michael Westmore
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
A Passage to India A Passage to India
Maurice Jarre
Победитель
Все номинанты
Индиана Джонс и Храм судьбы 7.8
Индиана Джонс и Храм судьбы Indiana Jones and the Temple of Doom
John Williams
У подножия вулкана 6.9
У подножия вулкана Under the Volcano
Alex North
Нормальный 7.8
Нормальный The Natural
Randy Newman
Река 6.3
Река The River
John Williams
Oscar / Лучшая песня к фильму
The Woman in Red The Woman in Red
Stevie Wonder For the song "I Just Called to Say I Love You".
Победитель
Пурпурный дождь 6.5
Пурпурный дождь Purple Rain
Принс
Победитель
Все номинанты
Маппеты на Манхэттене 6.9
Маппеты на Манхэттене The Muppets Take Manhattan
Jeff Moss
Несмотря ни на что 5.9
Несмотря ни на что Against All Odds
Фил Коллинз For the song "Against All Odds (Take a Look at Me Now)".
Охотники за привидениями 8.0
Охотники за привидениями Ghostbusters
Ray Parker Jr. For the song "Ghostbusters".
Свободные 6.6
Свободные Footloose
Kenny Loggins, Dean Pitchford For the song "Footloose".
Свободные 6.6
Свободные Footloose
Dean Pitchford, Tom Snow For the song "Let's Hear It for the Boy".
Songwriter Songwriter
Крис Кристофферсон
Свободные 6.6
Свободные Footloose
Kenny Loggins, Dean Pitchford For the song "Footloose".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Karel Cerný, Patrizia von Brandenstein
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
2010: The Year We Make Contact 2010
Albert Brenner, Rick Simpson
Клуб Коттон 6.6
Клуб Коттон The Cotton Club
George Gaines, Richard Sylbert
A Passage to India A Passage to India
John Box, Hugh Scaife
Клуб Коттон 6.6
Клуб Коттон The Cotton Club
George Gaines, Richard Sylbert
2010: The Year We Make Contact 2010
Albert Brenner, Rick Simpson
Нормальный 7.8
Нормальный The Natural
Mel Bourne, Angelo P. Graham, Bruce Weintraub
Нормальный 7.8
Нормальный The Natural
Mel Bourne, Angelo P. Graham, Bruce Weintraub
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Индиана Джонс и Храм судьбы 7.8
Индиана Джонс и Храм судьбы Indiana Jones and the Temple of Doom
George Gibbs, Michael J. McAlister, Dennis Muren, Lorne Peterson
Победитель
Индиана Джонс и Храм судьбы 7.8
Индиана Джонс и Храм судьбы Indiana Jones and the Temple of Doom
George Gibbs, Michael J. McAlister, Dennis Muren, Lorne Peterson
Победитель
Все номинанты
Охотники за привидениями 8.0
Охотники за привидениями Ghostbusters
Джон Бруно, Ричард Эдлунд, Chuck Gaspar, Mark Vargo
2010: The Year We Make Contact 2010
Ричард Эдлунд, George Jenson, Neil Krepela, Марк Стетсон
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Peter Shaffer
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян 6.4
Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes
Роберт Таун, Michael Austin
A Passage to India A Passage to India
Дэвид Лин
Армейская история 7.2
Армейская история A Soldier's Story
Charles Fuller
Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян 6.4
Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes
Роберт Таун, Michael Austin
The Killing Fields The Killing Fields
Брюс Робинсон
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Charade Charade
Jon Minnis
Победитель
Все номинанты
Doctor DeSoto Doctor DeSoto
Morton Schindel, Michael Sporn
Paradise Paradise
Ishu Patel
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Times of Harvey Milk The Times of Harvey Milk
Роб Эпштейн, Richard Schmiechen
Победитель
Все номинанты
Marlene Marlene
Zev Braun, Karel Dirka
In the Name of the People In the Name of the People
Frank Christopher, Alex W. Drehsler
High Schools High Schools
Чарльз Гуггенхейм, Nancy Sloss
Streetwise Streetwise
Cheryl McCall
In the Name of the People In the Name of the People
Frank Christopher, Alex W. Drehsler
Marlene Marlene
Zev Braun, Karel Dirka
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
The Stone Carvers The Stone Carvers
Marjorie Hunt, Paul Wagner
Победитель
The Stone Carvers The Stone Carvers
Marjorie Hunt, Paul Wagner
Победитель
Все номинанты
Recollections of Pavlovsk Vospominaniye o Pavlovske
Irina Kalinina
The Children of Soong Ching Ling The Children of Soong Ching Ling
Gary Bush, Paul T.K. Lin
The Children of Soong Ching Ling The Children of Soong Ching Ling
Gary Bush, Paul T.K. Lin
The Garden of Eden The Garden of Eden
Lawrence R. Hott, Роджер Шерман
Code Gray: Ethical Dilemmas in Nursing Code Gray: Ethical Dilemmas in Nursing
Ben Achtenberg, Joan Sawyer
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Диагональ слона 6.6
Диагональ слона La diagonale du fou
Switzerland.
Победитель
Все номинанты
Военно-полевой роман 7.5
Военно-полевой роман Voenno-polevoy roman
Soviet Union.
Camila Camila
Argentina.
Double Feature Sesión continua
Spain.
За решёткой 6.7
За решёткой Me'Ahorei Hasoragim
Israel.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Up Up
Mike Hoover
Победитель
Все номинанты
Tales of Meeting and Parting Tales of Meeting and Parting
Лесли Линка Глаттер, Sharon Oreck
The Painted Door The Painted Door
Michael MacMillan, Janice L. Platt
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Место в сердце 7.4
Место в сердце Places in the Heart
Роберт Бентон
Победитель
Все номинанты
Бродвей Дэнни Роуз 7.4
Бродвей Дэнни Роуз Broadway Danny Rose
Вуди Аллен
Север 7.7
Север El Norte / The North
Грегори Нава, Anna Thomas
Север 7.7
Север El Norte / The North
Грегори Нава, Anna Thomas
Всплеск 6.6
Всплеск Splash
Брайан Грейзер, Bruce Jay Friedman, Lowell Ganz, Бабалу Мэндел
Полицейский из Беверли-Хиллз 7.4
Полицейский из Беверли-Хиллз Beverly Hills Cop
Danilo Bach, Дэниел Питри мл.
Полицейский из Беверли-Хиллз 7.4
Полицейский из Беверли-Хиллз Beverly Hills Cop
Danilo Bach, Дэниел Питри мл.
Всплеск 6.6
Всплеск Splash
Брайан Грейзер, Bruce Jay Friedman, Lowell Ganz, Бабалу Мэндел
Oscar / Лучший звук
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Mark Berger, Todd Boekelheide, Christopher Newman, Thomas Scott
Победитель
Смотреть трейлер
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Mark Berger, Todd Boekelheide, Christopher Newman, Thomas Scott
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Река 6.3
Река The River
Nick Alphin, Richard Portman, David M. Ronne, Robert Thirlwell
2010: The Year We Make Contact 2010
Gene S. Cantamessa, Carlos Delarios, Michael J. Kohut, Aaron Rochin
A Passage to India A Passage to India
Michael Carter, Graham V. Hartstone, Nicolas Le Messurier, John W. Mitchell
Дюна 6.5
Дюна Dune
Steve Maslow, Kevin O'Connell, Nelson Stoll, Bill Varney
2010: The Year We Make Contact 2010
Gene S. Cantamessa, Carlos Delarios, Michael J. Kohut, Aaron Rochin
A Passage to India A Passage to India
Michael Carter, Graham V. Hartstone, Nicolas Le Messurier, John W. Mitchell
Река 6.3
Река The River
Nick Alphin, Richard Portman, David M. Ronne, Robert Thirlwell
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
John Whitney Jr.
For the practical simulation of motion picture photography by means of computer-generated images.
Победитель
Gary Demos
For the practical simulation of motion picture photography by means of computer-generated images.
Победитель
Günther Schaidt
For the development of an improved, non-toxic fluid for creating fog and smoke for motion picture production.
Победитель
John Mosely
For the formulation and application of an improved sound track stripe to 70mm motion picture film (Stultz/Avila/Kennedy) and for the engineering research involved therein (Mosely).
Победитель
John Whitney Jr.
For the practical simulation of motion picture photography by means of computer-generated images.
Победитель
Gary Demos
For the practical simulation of motion picture photography by means of computer-generated images.
Победитель
Technical Achievement Award
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Linwood G. Dunn
Победитель
Jean Hersholt Humanitarian Award
David L. Wolper
Победитель
Special Achievement Award
Река 6.3
Река The River
Kay Rose For sound effects editing.
Победитель
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
