Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Оскар
События
Оскар 1985
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1985 году
Место проведения
Зал Дороти Чендлер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
25 марта 1985
Oscar / Лучший фильм
8.0
Амадей
Amadeus
Сол Заенц
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
A Passage to India
A Passage to India
John Brabourne, Richard Goodwin
7.2
Армейская история
A Soldier's Story
Норман Джуисон, Patrick J. Palmer, Ronald L. Schwary
7.4
Место в сердце
Places in the Heart
Arlene Donovan
The Killing Fields
The Killing Fields
David Puttnam
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Ф. Мюррэй Абрахам
Амадей
Победитель
Все номинанты
Сэм Уотерстон
The Killing Fields
Альберт Финни
У подножия вулкана
Том Халс
Амадей
Джефф Бриджес
Человек со звезды
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Салли Филд
Место в сердце
Победитель
Все номинанты
Сисси Спейсек
Река
Джессика Лэнг
Деревня
Ванесса Редгрейв
Бостонцы
Джуди Дэвис
A Passage to India
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Хэйнг С. Нгор
The Killing Fields
Победитель
Все номинанты
Пэт Морита
Парень-каратист
Ральф Ричардсон
Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян
Posthumously.
Адольф Цезар
Армейская история
Джон Малкович
Место в сердце
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Пегги Эшкрофт
A Passage to India
Peggy Ashcroft was not present at the awards ceremony, as she was attending the funeral of Sir Michael Redgrave. Angela Lansbury accepted the award on her behalf.
Победитель
Все номинанты
Гленн Клоуз
Нормальный
Джеральдин Пейдж
Папа Гринвич-Виллидж
Линдси Краус
Место в сердце
Кристин Лати
Пересменка
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Милош Форман
Амадей
Победитель
Все номинанты
Роберт Бентон
Место в сердце
Дэвид Лин
A Passage to India
Роланд Жоффе
The Killing Fields
Вуди Аллен
Бродвей Дэнни Роуз
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
The Killing Fields
The Killing Fields
Chris Menges
Победитель
Все номинанты
A Passage to India
A Passage to India
Ernest Day
8.0
Амадей
Amadeus
Miroslav Ondrícek
Смотреть трейлер
7.8
Нормальный
The Natural
Дешанель, Калеб
6.3
Река
The River
Vilmos Zsigmond
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
8.0
Амадей
Amadeus
Theodor Pistek
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Место в сердце
Places in the Heart
Ann Roth
6.2
Бостонцы
The Bostonians
Jenny Beavan, John Bright
2010: The Year We Make Contact
2010
Patricia Norris
A Passage to India
A Passage to India
Judy Moorcroft
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
The Killing Fields
The Killing Fields
Jim Clark
Победитель
Все номинанты
8.0
Амадей
Amadeus
Michael Chandler, Nena Danevic
Смотреть трейлер
6.6
Клуб Коттон
The Cotton Club
Robert Q. Lovett, Barry Malkin
A Passage to India
A Passage to India
Дэвид Лин
8.0
Амадей
Amadeus
Michael Chandler, Nena Danevic
Смотреть трейлер
6.6
Клуб Коттон
The Cotton Club
Robert Q. Lovett, Barry Malkin
6.8
Роман с камнем
Romancing the Stone
Donn Cambern, Frank Morriss
6.8
Роман с камнем
Romancing the Stone
Donn Cambern, Frank Morriss
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший грим и причёски
8.0
Амадей
Amadeus
Dick Smith, Paul LeBlanc
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.4
Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян
Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes
Рик Бейкер, Paul Engelen
2010: The Year We Make Contact
2010
Michael Westmore
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
A Passage to India
A Passage to India
Maurice Jarre
Победитель
Все номинанты
7.8
Индиана Джонс и Храм судьбы
Indiana Jones and the Temple of Doom
John Williams
6.9
У подножия вулкана
Under the Volcano
Alex North
7.8
Нормальный
The Natural
Randy Newman
6.3
Река
The River
John Williams
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
The Woman in Red
The Woman in Red
Stevie Wonder
For the song "I Just Called to Say I Love You".
Победитель
6.5
Пурпурный дождь
Purple Rain
Принс
Победитель
Все номинанты
6.9
Маппеты на Манхэттене
The Muppets Take Manhattan
Jeff Moss
5.9
Несмотря ни на что
Against All Odds
Фил Коллинз
For the song "Against All Odds (Take a Look at Me Now)".
8.0
Охотники за привидениями
Ghostbusters
Ray Parker Jr.
For the song "Ghostbusters".
6.6
Свободные
Footloose
Kenny Loggins, Dean Pitchford
For the song "Footloose".
6.6
Свободные
Footloose
Dean Pitchford, Tom Snow
For the song "Let's Hear It for the Boy".
Songwriter
Songwriter
Крис Кристофферсон
6.6
Свободные
Footloose
Kenny Loggins, Dean Pitchford
For the song "Footloose".
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
8.0
Амадей
Amadeus
Karel Cerný, Patrizia von Brandenstein
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
2010: The Year We Make Contact
2010
Albert Brenner, Rick Simpson
6.6
Клуб Коттон
The Cotton Club
George Gaines, Richard Sylbert
A Passage to India
A Passage to India
John Box, Hugh Scaife
6.6
Клуб Коттон
The Cotton Club
George Gaines, Richard Sylbert
2010: The Year We Make Contact
2010
Albert Brenner, Rick Simpson
7.8
Нормальный
The Natural
Mel Bourne, Angelo P. Graham, Bruce Weintraub
7.8
Нормальный
The Natural
Mel Bourne, Angelo P. Graham, Bruce Weintraub
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
7.8
Индиана Джонс и Храм судьбы
Indiana Jones and the Temple of Doom
George Gibbs, Michael J. McAlister, Dennis Muren, Lorne Peterson
Победитель
7.8
Индиана Джонс и Храм судьбы
Indiana Jones and the Temple of Doom
George Gibbs, Michael J. McAlister, Dennis Muren, Lorne Peterson
Победитель
Все номинанты
8.0
Охотники за привидениями
Ghostbusters
Джон Бруно, Ричард Эдлунд, Chuck Gaspar, Mark Vargo
2010: The Year We Make Contact
2010
Ричард Эдлунд, George Jenson, Neil Krepela, Марк Стетсон
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
8.0
Амадей
Amadeus
Peter Shaffer
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.4
Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян
Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes
Роберт Таун, Michael Austin
A Passage to India
A Passage to India
Дэвид Лин
7.2
Армейская история
A Soldier's Story
Charles Fuller
6.4
Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян
Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes
Роберт Таун, Michael Austin
The Killing Fields
The Killing Fields
Брюс Робинсон
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Charade
Charade
Jon Minnis
Победитель
Все номинанты
Doctor DeSoto
Doctor DeSoto
Morton Schindel, Michael Sporn
Paradise
Paradise
Ishu Patel
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Times of Harvey Milk
The Times of Harvey Milk
Роб Эпштейн, Richard Schmiechen
Победитель
Все номинанты
Marlene
Marlene
Zev Braun, Karel Dirka
In the Name of the People
In the Name of the People
Frank Christopher, Alex W. Drehsler
High Schools
High Schools
Чарльз Гуггенхейм, Nancy Sloss
Streetwise
Streetwise
Cheryl McCall
In the Name of the People
In the Name of the People
Frank Christopher, Alex W. Drehsler
Marlene
Marlene
Zev Braun, Karel Dirka
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
The Stone Carvers
The Stone Carvers
Marjorie Hunt, Paul Wagner
Победитель
The Stone Carvers
The Stone Carvers
Marjorie Hunt, Paul Wagner
Победитель
Все номинанты
Recollections of Pavlovsk
Vospominaniye o Pavlovske
Irina Kalinina
The Children of Soong Ching Ling
The Children of Soong Ching Ling
Gary Bush, Paul T.K. Lin
The Children of Soong Ching Ling
The Children of Soong Ching Ling
Gary Bush, Paul T.K. Lin
The Garden of Eden
The Garden of Eden
Lawrence R. Hott, Роджер Шерман
Code Gray: Ethical Dilemmas in Nursing
Code Gray: Ethical Dilemmas in Nursing
Ben Achtenberg, Joan Sawyer
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
6.6
Диагональ слона
La diagonale du fou
Switzerland.
Победитель
Все номинанты
7.5
Военно-полевой роман
Voenno-polevoy roman
Soviet Union.
Camila
Camila
Argentina.
Double Feature
Sesión continua
Spain.
6.7
За решёткой
Me'Ahorei Hasoragim
Israel.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Up
Up
Mike Hoover
Победитель
Все номинанты
Tales of Meeting and Parting
Tales of Meeting and Parting
Лесли Линка Глаттер, Sharon Oreck
The Painted Door
The Painted Door
Michael MacMillan, Janice L. Platt
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.4
Место в сердце
Places in the Heart
Роберт Бентон
Победитель
Все номинанты
7.4
Бродвей Дэнни Роуз
Broadway Danny Rose
Вуди Аллен
7.7
Север
El Norte / The North
Грегори Нава, Anna Thomas
7.7
Север
El Norte / The North
Грегори Нава, Anna Thomas
6.6
Всплеск
Splash
Брайан Грейзер, Bruce Jay Friedman, Lowell Ganz, Бабалу Мэндел
7.4
Полицейский из Беверли-Хиллз
Beverly Hills Cop
Danilo Bach, Дэниел Питри мл.
7.4
Полицейский из Беверли-Хиллз
Beverly Hills Cop
Danilo Bach, Дэниел Питри мл.
6.6
Всплеск
Splash
Брайан Грейзер, Bruce Jay Friedman, Lowell Ganz, Бабалу Мэндел
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
8.0
Амадей
Amadeus
Mark Berger, Todd Boekelheide, Christopher Newman, Thomas Scott
Победитель
Смотреть трейлер
8.0
Амадей
Amadeus
Mark Berger, Todd Boekelheide, Christopher Newman, Thomas Scott
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.3
Река
The River
Nick Alphin, Richard Portman, David M. Ronne, Robert Thirlwell
2010: The Year We Make Contact
2010
Gene S. Cantamessa, Carlos Delarios, Michael J. Kohut, Aaron Rochin
A Passage to India
A Passage to India
Michael Carter, Graham V. Hartstone, Nicolas Le Messurier, John W. Mitchell
6.5
Дюна
Dune
Steve Maslow, Kevin O'Connell, Nelson Stoll, Bill Varney
2010: The Year We Make Contact
2010
Gene S. Cantamessa, Carlos Delarios, Michael J. Kohut, Aaron Rochin
A Passage to India
A Passage to India
Michael Carter, Graham V. Hartstone, Nicolas Le Messurier, John W. Mitchell
6.3
Река
The River
Nick Alphin, Richard Portman, David M. Ronne, Robert Thirlwell
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
John Whitney Jr.
For the practical simulation of motion picture photography by means of computer-generated images.
Победитель
Gary Demos
For the practical simulation of motion picture photography by means of computer-generated images.
Победитель
Günther Schaidt
For the development of an improved, non-toxic fluid for creating fog and smoke for motion picture production.
Победитель
John Mosely
For the formulation and application of an improved sound track stripe to 70mm motion picture film (Stultz/Avila/Kennedy) and for the engineering research involved therein (Mosely).
Победитель
John Whitney Jr.
For the practical simulation of motion picture photography by means of computer-generated images.
Победитель
Gary Demos
For the practical simulation of motion picture photography by means of computer-generated images.
Победитель
Technical Achievement Award
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Linwood G. Dunn
Победитель
Jean Hersholt Humanitarian Award
David L. Wolper
Победитель
Special Achievement Award
6.3
Река
The River
Kay Rose
For sound effects editing.
Победитель
Год проведения
Оскар 2025
Оскар 2024
Оскар 2023
Оскар 2022
Оскар 2021
Оскар 2020
Показать все
Оскар 2019
Оскар 2018
Оскар 2017
Оскар 2016
Оскар 2015
Оскар 2014
Оскар 2013
Оскар 2012
Оскар 2011
Оскар 2010
Оскар 2009
Оскар 2008
Оскар 2007
Оскар 2006
Оскар 2005
Оскар 2004
Оскар 2003
Оскар 2002
Оскар 2001
Оскар 2000
Оскар 1999
Оскар 1998
Оскар 1997
Оскар 1996
Оскар 1995
Оскар 1994
Оскар 1993
Оскар 1992
Оскар 1991
Оскар 1990
Оскар 1989
Оскар 1988
Оскар 1987
Оскар 1986
Оскар 1985
Оскар 1984
Оскар 1983
Оскар 1982
Оскар 1981
Оскар 1980
Оскар 1979
Оскар 1978
Оскар 1977
Оскар 1976
Оскар 1975
Оскар 1974
Оскар 1973
Оскар 1972
Оскар 1971
Оскар 1970
Оскар 1969
Оскар 1968
Оскар 1967
Оскар 1966
Оскар 1965
Оскар 1964
Оскар 1963
Оскар 1962
Оскар 1961
Оскар 1960
Оскар 1959
Оскар 1958
Оскар 1957
Оскар 1956
Оскар 1955
Оскар 1954
Оскар 1953
Оскар 1952
Оскар 1951
Оскар 1950
Оскар 1949
Оскар 1948
Оскар 1947
Оскар 1946
Оскар 1945
Оскар 1944
Оскар 1943
Оскар 1942
Оскар 1941
Оскар 1940
Оскар 1939
Оскар 1938
Оскар 1937
Оскар 1936
Оскар 1935
Оскар 1934
Оскар 1932
Оскар 1931
Оскар 1930 - 2
Оскар 1930
Оскар 1929
Номинации
Лучший фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая режиссура
Показать все
Лучшая операторская работа
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Лучшая песня к фильму
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшие визуальные эффекты
Лучшие титры в немой кинокартине
Лучший адаптированный сценарий
Лучший анимационный короткометражный фильм
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший грим и причёски
Лучший дизайн костюмов
Лучший документальный короткометражный фильм
Лучший документальный полнометражный фильм
Лучший звук
Лучший звуковой монтаж
Лучший игровой короткометражный фильм
Лучший литературный первоисточник
Лучший монтаж
Лучший оригинальный сценарий
Лучший помощник режиссёра
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший хореограф
Уникальное художественное исполнение
Oscars Fan Favorite
Oscars Cheer Moment
John A. Bonner Award
Special Commendation
Juvenile Award
Special Achievement Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Gordon E. Sawyer Award
Honorary Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Medal of Commendation
Award of Commendation
Technical Achievement Award
Scientific and Engineering Award
Academy Award of Merit
Другие награды и фестивали
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Именно этот культовый боевик «виноват» в деменции Брюса Уиллиса: горькую правду раскрыла жена актера
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667