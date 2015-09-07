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Танна Танна
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Tanna

Танна, 2015

2015 / Австралия
6.9 Оцените
12 голосов
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О фильме

Действие фильма разворачивается в южной части Тихого океана. Вава, девушка из одного из последних коренных племен, влюбляется во внука вождя, Даина. Ваву без ее ведома обещают в жены представителю другого племени, чтобы примирить враждующие стороны во время обострившегося противостояния. Юные влюбленные сбегают, преследуемые вражескими воинами, которые хотят их убить. Им придется выбирать между желаниями своего сердца и будущим племени. Фильм «Танна» основан на реальных событиях, а в качестве актеров выступили жители деревни Якель в Вануату.

6.9 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 7 сентября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Бентли Дин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Танна 2 постера
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