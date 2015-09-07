Танна, 2015

Действие фильма разворачивается в южной части Тихого океана. Вава, девушка из одного из последних коренных племен, влюбляется во внука вождя, Даина. Ваву без ее ведома обещают в жены представителю другого племени, чтобы примирить враждующие стороны во время обострившегося противостояния. Юные влюбленные сбегают, преследуемые вражескими воинами, которые хотят их убить. Им придется выбирать между желаниями своего сердца и будущим племени. Фильм «Танна» основан на реальных событиях, а в качестве актеров выступили жители деревни Якель в Вануату.