Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Оскар
События
Оскар 1962
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1962 году
Место проведения
Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения
9 апреля 1962
Oscar / Лучший фильм
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
Роберт Уайз
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Fanny
Fanny
Джошуа Логан
7.9
Бильярдист
The Hustler
Роберт Россен
7.5
Пушки острова Наварон
The Guns of Navarone
Carl Foreman
8.2
Нюрнбергский процесс
Judgement at Nuremberg
Стэнли Крамер
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Максимилиан Шелл
Нюрнбергский процесс
Победитель
Все номинанты
Пол Ньюман
Бильярдист
Спенсер Трэйси
Нюрнбергский процесс
Стюарт Уитман
The Mark
Шарль Буайе
Fanny
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Софи Лорен
Чочара
Sophia Loren is the first actor to win an Academy Award for a foreign language film. Sophia Loren was not present at the awards ceremony. Greer Garson accepted the award on her behalf.
Победитель
Все номинанты
Одри Хепберн
Завтрак у Тиффани
Натали Вуд
Великолепие в траве
Джеральдин Пейдж
Лето и дым
Пайпер Лори
Бильярдист
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Джордж Чакирис
Вестсайдская история
Победитель
Все номинанты
Джордж К. Скотт
Бильярдист
Refused even to be nominated.
Питер Фальк
Pocketful of Miracles
Джеки Глисон
Бильярдист
Монтгомери Клифт
Нюрнбергский процесс
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Рита Морено
Вестсайдская история
Победитель
Все номинанты
Уна Меркел
Лето и дым
Джуди Гарленд
Нюрнбергский процесс
Лотте Ленья
The Roman Spring of Mrs. Stone
Фэй Бейнтер
Детский час
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Джером Роббинс
Вестсайдская история
For the first time a directing award is being shared.
Победитель
Роберт Уайз
Вестсайдская история
For the first time a directing award is being shared.
Победитель
Все номинанты
Дж. Ли Томпсон
Пушки острова Наварон
Федерико Феллини
Сладкая жизнь
Стэнли Крамер
Нюрнбергский процесс
Роберт Россен
Бильярдист
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
Daniel L. Fapp
Победитель
Смотреть трейлер
7.9
Бильярдист
The Hustler
Eugen Schüfftan
Победитель
Все номинанты
Flower Drum Song
Flower Drum Song
Russell Metty
Fanny
Fanny
Джек Кардифф
A Majority of One
A Majority of One
Harry Stradling Sr.
7.3
Детский час
The Children's Hour
Franz Planer
8.2
Нюрнбергский процесс
Judgement at Nuremberg
Ernest Laszlo
Смотреть трейлер
6.7
Отмороженный профессор
The AbsentMinded Professor
Edward Colman
7.5
Один, два, три
One, Two, Three
Daniel L. Fapp
7.1
Одноглазые валеты
One Eyed Jacks
Charles Lang
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
8.0
Сладкая жизнь
La dolce vita
Piero Gherardi
Победитель
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
Irene Sharaff
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Flower Drum Song
Flower Drum Song
Irene Sharaff
8.2
Нюрнбергский процесс
Judgement at Nuremberg
Jean Louis
Смотреть трейлер
Claudelle Inglish
Claudelle Inglish
Howard Shoup
Pocketful of Miracles
Pocketful of Miracles
Edith Head, Walter Plunkett
7.3
Детский час
The Children's Hour
Dorothy Jeakins
8.1
Телохранитель
Yojimbo
Yoshirô Muraki
Babes in Toyland
Babes in Toyland
Bill Thomas
Pocketful of Miracles
Pocketful of Miracles
Edith Head, Walter Plunkett
Back Street
Back Street
Jean Louis
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
Thomas Stanford
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Fanny
Fanny
William Reynolds
8.2
Нюрнбергский процесс
Judgement at Nuremberg
Frederic Knudtson
Смотреть трейлер
The Parent Trap
The Parent Trap
Philip W. Anderson
7.5
Пушки острова Наварон
The Guns of Navarone
Alan Osbiston
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
Saul Chaplin, Johnny Green, Irwin Kostal, Sid Ramin
Победитель
Смотреть трейлер
7.1
Завтрак у Тиффани
Breakfast at Tiffany's
Henry Mancini
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Fanny
Fanny
Morris Stoloff, Harry Sukman
7.5
Пушки острова Наварон
The Guns of Navarone
Dimitri Tiomkin
El Cid
El Cid
Miklós Rózsa
6.7
Парижский блюз
Paris Blues
Duke Ellington
Babes in Toyland
Babes in Toyland
George Bruns
Flower Drum Song
Flower Drum Song
Альфред Ньюман, Ken Darby
6.9
Лето и дым
Summer and Smoke
Elmer Bernstein
Khovanschina
Khovanshchina
Dmitri Shostakovich
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
7.1
Завтрак у Тиффани
Breakfast at Tiffany's
Henry Mancini, Johnny Mercer
For the song "Moon River"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Town Without Pity
Town Without Pity
Dimitri Tiomkin, Ned Washington
For the song "Town Without Pity"
El Cid
El Cid
Miklós Rózsa, Paul Francis Webster
For the song "Love Theme from El Cid (The Falcon and the Dove)"
6.4
Холостяк в раю
Bachelor in Paradise
Henry Mancini, Mack David
For the song "Bachelor in Paradise"
Pocketful of Miracles
Pocketful of Miracles
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen
For the song "Pocketful of Miracles"
Pocketful of Miracles
Pocketful of Miracles
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen
For the song "Pocketful of Miracles"
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
Victor A. Gangelin, Boris Leven
Победитель
Смотреть трейлер
7.9
Бильярдист
The Hustler
Gene Callahan, Harry Horner
Победитель
Все номинанты
8.0
Сладкая жизнь
La dolce vita
Piero Gherardi
6.7
Отмороженный профессор
The AbsentMinded Professor
Carroll Clark, Hal Gausman, Emile Kuri
6.7
Отмороженный профессор
The AbsentMinded Professor
Carroll Clark, Hal Gausman, Emile Kuri
Flower Drum Song
Flower Drum Song
Howard Bristol, Alexander Golitzen, Joseph C. Wright
8.2
Нюрнбергский процесс
Judgement at Nuremberg
George Milo, Rudolph Sternad
Смотреть трейлер
7.3
Детский час
The Children's Hour
Edward G. Boyle, Fernando Carrere
7.1
Завтрак у Тиффани
Breakfast at Tiffany's
Roland Anderson, Sam Comer, Ray Moyer, Hal Pereira
Смотреть трейлер
Flower Drum Song
Flower Drum Song
Howard Bristol, Alexander Golitzen, Joseph C. Wright
6.9
Лето и дым
Summer and Smoke
Sam Comer, Arthur Krams, Hal Pereira, Walter H. Tyler
6.9
Лето и дым
Summer and Smoke
Sam Comer, Arthur Krams, Hal Pereira, Walter H. Tyler
El Cid
El Cid
Veniero Colasanti, John Moore
8.2
Нюрнбергский процесс
Judgement at Nuremberg
George Milo, Rudolph Sternad
Смотреть трейлер
7.3
Детский час
The Children's Hour
Edward G. Boyle, Fernando Carrere
7.1
Завтрак у Тиффани
Breakfast at Tiffany's
Roland Anderson, Sam Comer, Ray Moyer, Hal Pereira
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
7.5
Пушки острова Наварон
The Guns of Navarone
Chris Greenham, Bill Warrington
Победитель
Все номинанты
6.7
Отмороженный профессор
The AbsentMinded Professor
Eustace Lycett, Robert A. Mattey
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
8.2
Нюрнбергский процесс
Judgement at Nuremberg
Abby Mann
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
Ernest Lehman
Смотреть трейлер
7.1
Завтрак у Тиффани
Breakfast at Tiffany's
George Axelrod
Смотреть трейлер
7.5
Пушки острова Наварон
The Guns of Navarone
Carl Foreman
7.9
Бильярдист
The Hustler
Sidney Carroll, Роберт Россен
7.9
Бильярдист
The Hustler
Sidney Carroll, Роберт Россен
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
7.2
Сурогат
Surogat
Победитель
Все номинанты
The Pied Piper of Guadalupe
The Pied Piper of Guadalupe
Friz Freleng
Beep Prepared
Beep Prepared
Чак Джонс
Aquamania
Aquamania
Уолт Дисней
Nelly's Folly
Nelly's Folly
Чак Джонс
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Sky Above, the Mud Below
Le ciel et la boue
Arthur Cohn, René Lafuite
Победитель
The Sky Above, the Mud Below
Le ciel et la boue
Arthur Cohn, René Lafuite
Победитель
Все номинанты
The Grand Olympics
La grande olimpiade
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Project Hope
Project Hope
Frank P. Bibas
Победитель
Все номинанты
L'uomo in grigio
L'uomo in grigio
Benedetto Benedetti
Cradle of Genius
Cradle of Genius
Tom Hayes, Jim O'Connor
Breaking the Language Barrier
Breaking the Language Barrier
Kahl
Kahl
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
7.9
Сквозь тёмное стекло
Såsom i en spegel
Sweden.
Победитель
Все номинанты
Placido
Plácido
Spain.
The Important Man
Ánimas Trujano (El hombre importante)
Mexico.
Immortal Love
Eien no hito
Japan.
Harry and the Butler
Harry og kammertjeneren
Denmark.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Seawards the Great Ships
Seawards the Great Ships
Победитель
Все номинанты
The Face of Jesus
The Face of Jesus
John D. Jennings
Very Nice, Very Nice
Very Nice, Very Nice
Rooftops of New York
Rooftops of New York
Ballon vole
Ballon vole
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.8
Великолепие в траве
Splendor in the Grass
William Inge
Победитель
Все номинанты
8.0
Сладкая жизнь
La dolce vita
Федерико Феллини, Ennio Flaiano, Туллио Пинелли, Брунелло Ронди
8.3
Баллада о солдате
Ballada o soldate
Григорий Чухрай, Valentin Yezhov
8.0
Сладкая жизнь
La dolce vita
Федерико Феллини, Ennio Flaiano, Туллио Пинелли, Брунелло Ронди
7.7
Генерал делла Ровере
Il generale della Rovere
Sergio Amidei, Diego Fabbri, Indro Montanelli
Lover Come Back
Lover Come Back
Paul Henning, Stanley Shapiro
Lover Come Back
Lover Come Back
Paul Henning, Stanley Shapiro
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
Fred Hynes, Gordon Sawyer
Победитель
Смотреть трейлер
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
Fred Hynes, Gordon Sawyer
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Детский час
The Children's Hour
Gordon Sawyer
7.5
Пушки острова Наварон
The Guns of Navarone
John Cox
The Parent Trap
The Parent Trap
Robert O. Cook
Flower Drum Song
Flower Drum Song
Waldon O. Watson
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Laurie Atkin
For a process of automatic selective printing.
Победитель
James B. Gordon
For a system of decompressing and recomposing CinemaScope pictures for conventional aspect ratios.
Победитель
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Стэнли Крамер
Победитель
Honorary Award
A Force in Readiness
A Force in Readiness
William L. Hendricks
For his outstanding patriotic service in the conception, writing and production of the Marine Corps film, A Force in Readiness, which has brought honor to the Academy and the motion picture industry.
Победитель
Jean Hersholt Humanitarian Award
Джордж Ситон
Победитель
Год проведения
Оскар 2025
Оскар 2024
Оскар 2023
Оскар 2022
Оскар 2021
Оскар 2020
Показать все
Оскар 2019
Оскар 2018
Оскар 2017
Оскар 2016
Оскар 2015
Оскар 2014
Оскар 2013
Оскар 2012
Оскар 2011
Оскар 2010
Оскар 2009
Оскар 2008
Оскар 2007
Оскар 2006
Оскар 2005
Оскар 2004
Оскар 2003
Оскар 2002
Оскар 2001
Оскар 2000
Оскар 1999
Оскар 1998
Оскар 1997
Оскар 1996
Оскар 1995
Оскар 1994
Оскар 1993
Оскар 1992
Оскар 1991
Оскар 1990
Оскар 1989
Оскар 1988
Оскар 1987
Оскар 1986
Оскар 1985
Оскар 1984
Оскар 1983
Оскар 1982
Оскар 1981
Оскар 1980
Оскар 1979
Оскар 1978
Оскар 1977
Оскар 1976
Оскар 1975
Оскар 1974
Оскар 1973
Оскар 1972
Оскар 1971
Оскар 1970
Оскар 1969
Оскар 1968
Оскар 1967
Оскар 1966
Оскар 1965
Оскар 1964
Оскар 1963
Оскар 1962
Оскар 1961
Оскар 1960
Оскар 1959
Оскар 1958
Оскар 1957
Оскар 1956
Оскар 1955
Оскар 1954
Оскар 1953
Оскар 1952
Оскар 1951
Оскар 1950
Оскар 1949
Оскар 1948
Оскар 1947
Оскар 1946
Оскар 1945
Оскар 1944
Оскар 1943
Оскар 1942
Оскар 1941
Оскар 1940
Оскар 1939
Оскар 1938
Оскар 1937
Оскар 1936
Оскар 1935
Оскар 1934
Оскар 1932
Оскар 1931
Оскар 1930 - 2
Оскар 1930
Оскар 1929
Номинации
Лучший фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая режиссура
Показать все
Лучшая операторская работа
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Лучшая песня к фильму
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшие визуальные эффекты
Лучшие титры в немой кинокартине
Лучший адаптированный сценарий
Лучший анимационный короткометражный фильм
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший грим и причёски
Лучший дизайн костюмов
Лучший документальный короткометражный фильм
Лучший документальный полнометражный фильм
Лучший звук
Лучший звуковой монтаж
Лучший игровой короткометражный фильм
Лучший литературный первоисточник
Лучший монтаж
Лучший оригинальный сценарий
Лучший помощник режиссёра
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший хореограф
Уникальное художественное исполнение
Oscars Fan Favorite
Oscars Cheer Moment
John A. Bonner Award
Special Commendation
Juvenile Award
Special Achievement Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Gordon E. Sawyer Award
Honorary Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Medal of Commendation
Award of Commendation
Technical Achievement Award
Scientific and Engineering Award
Academy Award of Merit
Другие награды и фестивали
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667