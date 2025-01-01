Меню
Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 1962

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1962 году

Место проведения Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения 9 апреля 1962
Oscar / Лучший фильм
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история West Side Story
Роберт Уайз
Победитель
Все номинанты
Fanny Fanny
Джошуа Логан
Бильярдист 7.9
Бильярдист The Hustler
Роберт Россен
Пушки острова Наварон 7.5
Пушки острова Наварон The Guns of Navarone
Carl Foreman
Нюрнбергский процесс 8.2
Нюрнбергский процесс Judgement at Nuremberg
Стэнли Крамер
Oscar / Лучшая мужская роль
Максимилиан Шелл
Максимилиан Шелл
Нюрнбергский процесс
Победитель
Все номинанты
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Бильярдист
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Нюрнбергский процесс
Стюарт Уитман
The Mark
Шарль Буайе
Шарль Буайе
Fanny
Oscar / Лучшая женская роль
Софи Лорен
Софи Лорен
Чочара Sophia Loren is the first actor to win an Academy Award for a foreign language film. Sophia Loren was not present at the awards ceremony. Greer Garson accepted the award on her behalf.
Победитель
Все номинанты
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Завтрак у Тиффани
Натали Вуд
Натали Вуд
Великолепие в траве
Джеральдин Пейдж
Джеральдин Пейдж
Лето и дым
Пайпер Лори
Пайпер Лори
Бильярдист
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Джордж Чакирис
Джордж Чакирис
Вестсайдская история
Победитель
Все номинанты
Джордж К. Скотт
Джордж К. Скотт
Бильярдист Refused even to be nominated.
Питер Фальк
Питер Фальк
Pocketful of Miracles
Джеки Глисон
Бильярдист
Монтгомери Клифт
Нюрнбергский процесс
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Рита Морено
Рита Морено
Вестсайдская история
Победитель
Все номинанты
Уна Меркел
Лето и дым
Джуди Гарленд
Джуди Гарленд
Нюрнбергский процесс
Лотте Ленья
The Roman Spring of Mrs. Stone
Фэй Бейнтер
Детский час
Oscar / Лучшая режиссура
Джером Роббинс
Джером Роббинс
Вестсайдская история For the first time a directing award is being shared.
Победитель
Роберт Уайз
Роберт Уайз
Вестсайдская история For the first time a directing award is being shared.
Победитель
Все номинанты
Дж. Ли Томпсон
Пушки острова Наварон
Федерико Феллини
Федерико Феллини
Сладкая жизнь
Стэнли Крамер
Стэнли Крамер
Нюрнбергский процесс
Роберт Россен
Бильярдист
Oscar / Лучшая операторская работа
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история West Side Story
Daniel L. Fapp
Победитель
Бильярдист 7.9
Бильярдист The Hustler
Eugen Schüfftan
Победитель
Все номинанты
Flower Drum Song Flower Drum Song
Russell Metty
Fanny Fanny
Джек Кардифф
A Majority of One A Majority of One
Harry Stradling Sr.
Детский час 7.3
Детский час The Children's Hour
Franz Planer
Нюрнбергский процесс 8.2
Нюрнбергский процесс Judgement at Nuremberg
Ernest Laszlo
Отмороженный профессор 6.7
Отмороженный профессор The AbsentMinded Professor
Edward Colman
Один, два, три 7.5
Один, два, три One, Two, Three
Daniel L. Fapp
Одноглазые валеты 7.1
Одноглазые валеты One Eyed Jacks
Charles Lang
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Сладкая жизнь 8.0
Сладкая жизнь La dolce vita
Piero Gherardi
Победитель
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история West Side Story
Irene Sharaff
Победитель
Все номинанты
Flower Drum Song Flower Drum Song
Irene Sharaff
Нюрнбергский процесс 8.2
Нюрнбергский процесс Judgement at Nuremberg
Jean Louis
Claudelle Inglish Claudelle Inglish
Howard Shoup
Pocketful of Miracles Pocketful of Miracles
Edith Head, Walter Plunkett
Детский час 7.3
Детский час The Children's Hour
Dorothy Jeakins
Телохранитель 8.1
Телохранитель Yojimbo
Yoshirô Muraki
Babes in Toyland Babes in Toyland
Bill Thomas
Pocketful of Miracles Pocketful of Miracles
Edith Head, Walter Plunkett
Back Street Back Street
Jean Louis
Oscar / Лучший монтаж
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история West Side Story
Thomas Stanford
Победитель
Все номинанты
Fanny Fanny
William Reynolds
Нюрнбергский процесс 8.2
Нюрнбергский процесс Judgement at Nuremberg
Frederic Knudtson
The Parent Trap The Parent Trap
Philip W. Anderson
Пушки острова Наварон 7.5
Пушки острова Наварон The Guns of Navarone
Alan Osbiston
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история West Side Story
Saul Chaplin, Johnny Green, Irwin Kostal, Sid Ramin
Победитель
Завтрак у Тиффани 7.1
Завтрак у Тиффани Breakfast at Tiffany's
Henry Mancini
Победитель
Все номинанты
Fanny Fanny
Morris Stoloff, Harry Sukman
Пушки острова Наварон 7.5
Пушки острова Наварон The Guns of Navarone
Dimitri Tiomkin
El Cid El Cid
Miklós Rózsa
Парижский блюз 6.7
Парижский блюз Paris Blues
Duke Ellington
Babes in Toyland Babes in Toyland
George Bruns
Flower Drum Song Flower Drum Song
Альфред Ньюман, Ken Darby
Лето и дым 6.9
Лето и дым Summer and Smoke
Elmer Bernstein
Khovanschina Khovanshchina
Dmitri Shostakovich
Oscar / Лучшая песня к фильму
Завтрак у Тиффани 7.1
Завтрак у Тиффани Breakfast at Tiffany's
Henry Mancini, Johnny Mercer For the song "Moon River"
Победитель
Все номинанты
Town Without Pity Town Without Pity
Dimitri Tiomkin, Ned Washington For the song "Town Without Pity"
El Cid El Cid
Miklós Rózsa, Paul Francis Webster For the song "Love Theme from El Cid (The Falcon and the Dove)"
Холостяк в раю 6.4
Холостяк в раю Bachelor in Paradise
Henry Mancini, Mack David For the song "Bachelor in Paradise"
Pocketful of Miracles Pocketful of Miracles
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen For the song "Pocketful of Miracles"
Pocketful of Miracles Pocketful of Miracles
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen For the song "Pocketful of Miracles"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история West Side Story
Victor A. Gangelin, Boris Leven
Победитель
Бильярдист 7.9
Бильярдист The Hustler
Gene Callahan, Harry Horner
Победитель
Все номинанты
Сладкая жизнь 8.0
Сладкая жизнь La dolce vita
Piero Gherardi
Отмороженный профессор 6.7
Отмороженный профессор The AbsentMinded Professor
Carroll Clark, Hal Gausman, Emile Kuri
Отмороженный профессор 6.7
Отмороженный профессор The AbsentMinded Professor
Carroll Clark, Hal Gausman, Emile Kuri
Flower Drum Song Flower Drum Song
Howard Bristol, Alexander Golitzen, Joseph C. Wright
Нюрнбергский процесс 8.2
Нюрнбергский процесс Judgement at Nuremberg
George Milo, Rudolph Sternad
Детский час 7.3
Детский час The Children's Hour
Edward G. Boyle, Fernando Carrere
Завтрак у Тиффани 7.1
Завтрак у Тиффани Breakfast at Tiffany's
Roland Anderson, Sam Comer, Ray Moyer, Hal Pereira
Flower Drum Song Flower Drum Song
Howard Bristol, Alexander Golitzen, Joseph C. Wright
Лето и дым 6.9
Лето и дым Summer and Smoke
Sam Comer, Arthur Krams, Hal Pereira, Walter H. Tyler
Лето и дым 6.9
Лето и дым Summer and Smoke
Sam Comer, Arthur Krams, Hal Pereira, Walter H. Tyler
El Cid El Cid
Veniero Colasanti, John Moore
Нюрнбергский процесс 8.2
Нюрнбергский процесс Judgement at Nuremberg
George Milo, Rudolph Sternad
Детский час 7.3
Детский час The Children's Hour
Edward G. Boyle, Fernando Carrere
Завтрак у Тиффани 7.1
Завтрак у Тиффани Breakfast at Tiffany's
Roland Anderson, Sam Comer, Ray Moyer, Hal Pereira
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Пушки острова Наварон 7.5
Пушки острова Наварон The Guns of Navarone
Chris Greenham, Bill Warrington
Победитель
Все номинанты
Отмороженный профессор 6.7
Отмороженный профессор The AbsentMinded Professor
Eustace Lycett, Robert A. Mattey
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Нюрнбергский процесс 8.2
Нюрнбергский процесс Judgement at Nuremberg
Abby Mann
Победитель
Все номинанты
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история West Side Story
Ernest Lehman
Завтрак у Тиффани 7.1
Завтрак у Тиффани Breakfast at Tiffany's
George Axelrod
Пушки острова Наварон 7.5
Пушки острова Наварон The Guns of Navarone
Carl Foreman
Бильярдист 7.9
Бильярдист The Hustler
Sidney Carroll, Роберт Россен
Бильярдист 7.9
Бильярдист The Hustler
Sidney Carroll, Роберт Россен
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
7.2
Сурогат Surogat
Победитель
Все номинанты
The Pied Piper of Guadalupe The Pied Piper of Guadalupe
Friz Freleng
Beep Prepared Beep Prepared
Чак Джонс
Aquamania Aquamania
Уолт Дисней
Nelly's Folly Nelly's Folly
Чак Джонс
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Sky Above, the Mud Below Le ciel et la boue
Arthur Cohn, René Lafuite
Победитель
The Sky Above, the Mud Below Le ciel et la boue
Arthur Cohn, René Lafuite
Победитель
Все номинанты
The Grand Olympics La grande olimpiade
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Project Hope Project Hope
Frank P. Bibas
Победитель
Все номинанты
L'uomo in grigio L'uomo in grigio
Benedetto Benedetti
Cradle of Genius Cradle of Genius
Tom Hayes, Jim O'Connor
Breaking the Language Barrier Breaking the Language Barrier
Kahl Kahl
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Сквозь тёмное стекло 7.9
Сквозь тёмное стекло Såsom i en spegel
Sweden.
Победитель
Все номинанты
Placido Plácido
Spain.
The Important Man Ánimas Trujano (El hombre importante)
Mexico.
Immortal Love Eien no hito
Japan.
Harry and the Butler Harry og kammertjeneren
Denmark.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Seawards the Great Ships Seawards the Great Ships
Победитель
Все номинанты
The Face of Jesus The Face of Jesus
John D. Jennings
Very Nice, Very Nice Very Nice, Very Nice
Rooftops of New York Rooftops of New York
Ballon vole Ballon vole
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Великолепие в траве 7.8
Великолепие в траве Splendor in the Grass
William Inge
Победитель
Все номинанты
Сладкая жизнь 8.0
Сладкая жизнь La dolce vita
Федерико Феллини, Ennio Flaiano, Туллио Пинелли, Брунелло Ронди
Баллада о солдате 8.3
Баллада о солдате Ballada o soldate
Григорий Чухрай, Valentin Yezhov
Сладкая жизнь 8.0
Сладкая жизнь La dolce vita
Федерико Феллини, Ennio Flaiano, Туллио Пинелли, Брунелло Ронди
Генерал делла Ровере 7.7
Генерал делла Ровере Il generale della Rovere
Sergio Amidei, Diego Fabbri, Indro Montanelli
Lover Come Back Lover Come Back
Paul Henning, Stanley Shapiro
Lover Come Back Lover Come Back
Paul Henning, Stanley Shapiro
Oscar / Лучший звук
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история West Side Story
Fred Hynes, Gordon Sawyer
Победитель
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история West Side Story
Fred Hynes, Gordon Sawyer
Победитель
Все номинанты
Детский час 7.3
Детский час The Children's Hour
Gordon Sawyer
Пушки острова Наварон 7.5
Пушки острова Наварон The Guns of Navarone
John Cox
The Parent Trap The Parent Trap
Robert O. Cook
Flower Drum Song Flower Drum Song
Waldon O. Watson
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Laurie Atkin
For a process of automatic selective printing.
Победитель
James B. Gordon
For a system of decompressing and recomposing CinemaScope pictures for conventional aspect ratios.
Победитель
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Стэнли Крамер
Стэнли Крамер
Победитель
Honorary Award
A Force in Readiness A Force in Readiness
William L. Hendricks For his outstanding patriotic service in the conception, writing and production of the Marine Corps film, A Force in Readiness, which has brought honor to the Academy and the motion picture industry.
Победитель
Jean Hersholt Humanitarian Award
Джордж Ситон
Победитель
