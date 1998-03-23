Меню
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1998 году

Место проведения Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 23 марта 1998
Oscar / Лучший фильм
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Джеймс Кэмерон, Jon Landau
Победитель
Все номинанты
Лучше не бывает 7.2
Лучше не бывает As Good As It Gets
Джеймс Л Брукс, Bridget Johnson, Кристи Зиа
Секреты Лос-Анджелеса 8.6
Секреты Лос-Анджелеса L.A. Confidential
Кертис Хэнсон, Arnon Milchan, Michael G. Nathanson
Умница Уилл Хантинг 7.9
Умница Уилл Хантинг Good Will Hunting
Lawrence Bender
Мужской стриптиз 7.2
Мужской стриптиз The Full Monty
Уберто Пазолини
Oscar / Лучшая мужская роль
Джек Николсон
Джек Николсон
Лучше не бывает
Победитель
Все номинанты
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Плутовство
Питер Фонда
Питер Фонда
Золото Ули
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Апостол
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Умница Уилл Хантинг
Oscar / Лучшая женская роль
Хелен Хант
Хелен Хант
Лучше не бывает
Победитель
Все номинанты
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Крылья голубки
Джули Кристи
Джули Кристи
На закате
Джуди Денч
Джуди Денч
Ее величество Миссис Браун
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Титаник
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Умница Уилл Хантинг
Победитель
Все номинанты
Роберт Форстер
Роберт Форстер
Джеки Браун
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Ночи в стиле буги
Грег Киннир
Грег Киннир
Лучше не бывает
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Амистад
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Секреты Лос-Анджелеса
Победитель
Все номинанты
Глория Стюарт
Глория Стюарт
Титаник
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Умница Уилл Хантинг
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Вход и выход
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Ночи в стиле буги
Oscar / Лучшая режиссура
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон
Титаник
Победитель
Все номинанты
Кертис Хэнсон
Секреты Лос-Анджелеса
Гас Ван Сент
Гас Ван Сент
Умница Уилл Хантинг
Питер Каттанео
Мужской стриптиз
Атом Эгоян
Атом Эгоян
Славное будущее
Oscar / Лучшая операторская работа
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Russell Carpenter
Победитель
Все номинанты
Кундун 7.2
Кундун Kundun
Roger Deakins
Крылья голубки 7.2
Крылья голубки The Wings Of The Dove
Eduardo Serra
Амистад 7.2
Амистад Amistad
Януш Каминский
Секреты Лос-Анджелеса 8.6
Секреты Лос-Анджелеса L.A. Confidential
Dante Spinotti
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Deborah L. Scott
Победитель
Все номинанты
Oscar and Lucinda Oscar and Lucinda
Janet Patterson
Кундун 7.2
Кундун Kundun
Dante Ferretti
Амистад 7.2
Амистад Amistad
Ruth E. Carter
Крылья голубки 7.2
Крылья голубки The Wings Of The Dove
Sandy Powell
Oscar / Лучший монтаж
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Джеймс Кэмерон, Conrad Buff IV, Richard A. Harris
Победитель
Все номинанты
Умница Уилл Хантинг 7.9
Умница Уилл Хантинг Good Will Hunting
Pietro Scalia
Секреты Лос-Анджелеса 8.6
Секреты Лос-Анджелеса L.A. Confidential
Peter Honess
Лучше не бывает 7.2
Лучше не бывает As Good As It Gets
Richard Marks
Самолет Президента 6.5
Самолет Президента Air Force One
Richard Francis-Bruce
Oscar / Лучший грим и причёски
Люди в черном 7.9
Люди в черном Men in Black
Рик Бейкер, David LeRoy Anderson
Победитель
Все номинанты
Ее величество Миссис Браун 6.5
Ее величество Миссис Браун Mrs Brown
Beverley Binda, Veronica McAleer, Lisa Westcott
Ее величество Миссис Браун 6.5
Ее величество Миссис Браун Mrs Brown
Beverley Binda, Veronica McAleer, Lisa Westcott
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Greg Cannom, Tina Earnshaw, Simon Thompson
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Мужской стриптиз 7.2
Мужской стриптиз The Full Monty
Anne Dudley
Победитель
Все номинанты
Амистад 7.2
Амистад Amistad
John Williams
Анастасия 7.8
Анастасия Anastasia
Lynn Ahrens, Stephen Flaherty, David Newman
Лучше не бывает 7.2
Лучше не бывает As Good As It Gets
Ханс Циммер
Кундун 7.2
Кундун Kundun
Филип Гласс
Умница Уилл Хантинг 7.9
Умница Уилл Хантинг Good Will Hunting
Дэнни Элфман
Секреты Лос-Анджелеса 8.6
Секреты Лос-Анджелеса L.A. Confidential
Jerry Goldsmith
Свадьба моего лучшего друга 6.7
Свадьба моего лучшего друга My Best Friend's Wedding
James Newton Howard
Люди в черном 7.9
Люди в черном Men in Black
Дэнни Элфман
Oscar / Лучшая песня к фильму
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Джеймс Хорнер, Will Jennings For the song "My Heart Will Go On", performed by Céline Dion.
Победитель
Все номинанты
Воздушная тюрьма 7.4
Воздушная тюрьма Con Air
Diane Warren For the song "How Do I Live".
Геркулес 7.1
Геркулес Hercules
Alan Menken, David Zippel For the song "Go The Distance".
Умница Уилл Хантинг 7.9
Умница Уилл Хантинг Good Will Hunting
Elliott Smith For the song "Miss Misery".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Michael Ford, Peter Lamont
Победитель
Все номинанты
Секреты Лос-Анджелеса 8.6
Секреты Лос-Анджелеса L.A. Confidential
Jay Hart, Jeannine Oppewall
Гаттака 7.3
Гаттака Gattaca
Nancy Nye, Jan Roelfs
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Thomas L. Fisher, Michael Kanfer, Mark A. Lasoff, Роберт Легато
Победитель
Все номинанты
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Секреты Лос-Анджелеса 8.6
Секреты Лос-Анджелеса L.A. Confidential
Кертис Хэнсон, Брайан Хелгеленд
Победитель
Все номинанты
Крылья голубки 7.2
Крылья голубки The Wings Of The Dove
Хуссейн Амини
Донни Браско 7.6
Донни Браско Donnie Brasco
Paul Attanasio
Плутовство 7.2
Плутовство Wag the Dog
Дэвид Мэмет, Hilary Henkin
Славное будущее 7.2
Славное будущее The Sweet Hereafter
Атом Эгоян
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Geri's Game Geri's Game
Ян Пинкава
Победитель
Все номинанты
Famous Fred Famous Fred
Joanna Quinn
Русалка 6.4
Русалка Rusalka
Александр Петров
Redux Riding Hood Redux Riding Hood
Steve Moore, Dan O'Shannon
The Old Lady and the Pigeons La vieille dame et les pigeons
Сильвэн Шомэ
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Long Way Home The Long Way Home
Marvin Hier, Richard Trank
Победитель
Все номинанты
Colors Straight Up Colors Straight Up
Мишель Охайон, Julia Schachter
Waco: The Rules of Engagement Waco: The Rules of Engagement
William Gazecki, Dan Gifford
Waco: The Rules of Engagement Waco: The Rules of Engagement
William Gazecki, Dan Gifford
Ayn Rand: A Sense of Life Ayn Rand: A Sense of Life
Michael Paxton
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
A Story of Healing A Story of Healing
Donna Dewey, Carol Pasternak
Победитель
Все номинанты
Family Video Diaries: Daughter of the Bride Family Video Diaries: Daughter of the Bride
Terri Randall
Amazon Amazon
Кит Мэрилл, Jonathan Stern
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Tom Bellfort, Christopher Boyes
Победитель
Все номинанты
Пятый элемент 8.1
Пятый элемент The Fifth Element
Mark A. Mangini
Без лица 7.3
Без лица Face/Off
Per Hallberg, Mark P. Stoeckinger
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Характер 7.7
Характер Karakter
The Netherlands.
Победитель
Все номинанты
Вор 7.3
Вор Vor
Russia.
За гранью тишины 7.4
За гранью тишины Jenseits der Stille / Beyond silence
Germany.
Secrets of the Heart Secretos del corazón
Spain.
Чeтыре дня в сентябре 7.4
Чeтыре дня в сентябре O Que é Isso, Companheiro?
Brazil.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Visas and Virtue Visas and Virtue
Chris Donahue, Chris Tashima
Победитель
Все номинанты
Dance Lexie Dance Dance Lexie Dance
Tim Loane, Pearse Moore
It's Good to Talk It's Good to Talk
Роджер Голдби, Barney Reisz
Skal vi være kærester? Skal vi være kærester?
Биргер Ларсен, Thomas Lydholm
Wolfgang Wolfgang
Андерс Томас Йенсен, Kim Magnusson
Wolfgang Wolfgang
Андерс Томас Йенсен, Kim Magnusson
Dance Lexie Dance Dance Lexie Dance
Tim Loane, Pearse Moore
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Умница Уилл Хантинг 7.9
Умница Уилл Хантинг Good Will Hunting
Бен Аффлек, Мэтт Дэймон
Победитель
Все номинанты
Ночи в стиле буги 7.7
Ночи в стиле буги Boogie Nights
Пол Томас Андерсон
Лучше не бывает 7.2
Лучше не бывает As Good As It Gets
Джеймс Л Брукс, Mark Andrus
Разбирая Гарри 7.4
Разбирая Гарри Deconstructing Harry
Вуди Аллен
Мужской стриптиз 7.2
Мужской стриптиз The Full Monty
Саймон Бофой
Oscar / Лучший звук
Титаник 8.3
Титаник Titanic
Гари Ридстром, Tom Johnson, Gary Summers, Mark Ulano
Победитель
Все номинанты
Воздушная тюрьма 7.4
Воздушная тюрьма Con Air
Kevin O'Connell, Art Rochester, Greg P. Russell
Секреты Лос-Анджелеса 8.6
Секреты Лос-Анджелеса L.A. Confidential
Anna Behlmer, Kirk Francis, Andy Nelson
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Daniel Langlois
For the development of the "Actor" animation component of the Softimage computer animation system.
Победитель
Bill Kovacs
For the creative leadership (Kovacs) and the principal engineering (Hall) efforts that led to the Wavefront Advanced Visualizer computer graphics system.
Победитель
Thomas Porter
For their pioneering efforts in the development of digital paint systems used in motion picture production.
Победитель
Alvy Ray Smith
For their pioneering efforts in the development of digital paint systems used in motion picture production.
Победитель
Richard Shoup
For their pioneering efforts in the development of digital paint systems used in motion picture production.
Победитель
Scott Robinson
For the design, development and implementation of the Dolby CP500 Digital Cinema Processor.
Победитель
John Gibson
For the development of the geometric modeling component of the Alias PowerAnimator system.
Победитель
Craig Reynolds
For his pioneering contributions to the development of three-dimensional computer animation for motion picture production.
Победитель
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Don Iwerks
Победитель
