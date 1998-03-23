Меню
Оскар 1998
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1998 году
Место проведения
Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
23 марта 1998
Oscar / Лучший фильм
8.3
Титаник
Titanic
Джеймс Кэмерон, Jon Landau
Победитель
Смотреть трейлер
8.3
Титаник
Titanic
Джеймс Кэмерон, Jon Landau
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Лучше не бывает
As Good As It Gets
Джеймс Л Брукс, Bridget Johnson, Кристи Зиа
8.6
Секреты Лос-Анджелеса
L.A. Confidential
Кертис Хэнсон, Arnon Milchan, Michael G. Nathanson
Смотреть трейлер
7.9
Умница Уилл Хантинг
Good Will Hunting
Lawrence Bender
Смотреть трейлер
7.2
Лучше не бывает
As Good As It Gets
Джеймс Л Брукс, Bridget Johnson, Кристи Зиа
7.2
Мужской стриптиз
The Full Monty
Уберто Пазолини
Oscar / Лучшая мужская роль
Джек Николсон
Лучше не бывает
Победитель
Все номинанты
Дастин Хоффман
Плутовство
Питер Фонда
Золото Ули
Роберт Дювалл
Апостол
Мэтт Дэймон
Умница Уилл Хантинг
Oscar / Лучшая женская роль
Хелен Хант
Лучше не бывает
Победитель
Все номинанты
Хелена Бонем Картер
Крылья голубки
Джули Кристи
На закате
Джуди Денч
Ее величество Миссис Браун
Кейт Уинслет
Титаник
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Робин Уильямс
Умница Уилл Хантинг
Победитель
Все номинанты
Роберт Форстер
Джеки Браун
Берт Рейнольдс
Ночи в стиле буги
Грег Киннир
Лучше не бывает
Энтони Хопкинс
Амистад
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Ким Бейсингер
Секреты Лос-Анджелеса
Победитель
Все номинанты
Глория Стюарт
Титаник
Минни Драйвер
Умница Уилл Хантинг
Джоан Кьюсак
Вход и выход
Джулианна Мур
Ночи в стиле буги
Oscar / Лучшая режиссура
Джеймс Кэмерон
Титаник
Победитель
Все номинанты
Кертис Хэнсон
Секреты Лос-Анджелеса
Гас Ван Сент
Умница Уилл Хантинг
Питер Каттанео
Мужской стриптиз
Атом Эгоян
Славное будущее
Oscar / Лучшая операторская работа
8.3
Титаник
Titanic
Russell Carpenter
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Кундун
Kundun
Roger Deakins
7.2
Крылья голубки
The Wings Of The Dove
Eduardo Serra
7.2
Амистад
Amistad
Януш Каминский
8.6
Секреты Лос-Анджелеса
L.A. Confidential
Dante Spinotti
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший дизайн костюмов
8.3
Титаник
Titanic
Deborah L. Scott
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Oscar and Lucinda
Oscar and Lucinda
Janet Patterson
7.2
Кундун
Kundun
Dante Ferretti
7.2
Амистад
Amistad
Ruth E. Carter
7.2
Крылья голубки
The Wings Of The Dove
Sandy Powell
Oscar / Лучший монтаж
8.3
Титаник
Titanic
Джеймс Кэмерон, Conrad Buff IV, Richard A. Harris
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Умница Уилл Хантинг
Good Will Hunting
Pietro Scalia
Смотреть трейлер
8.6
Секреты Лос-Анджелеса
L.A. Confidential
Peter Honess
Смотреть трейлер
7.2
Лучше не бывает
As Good As It Gets
Richard Marks
6.5
Самолет Президента
Air Force One
Richard Francis-Bruce
Oscar / Лучший грим и причёски
7.9
Люди в черном
Men in Black
Рик Бейкер, David LeRoy Anderson
Победитель
7.9
Люди в черном
Men in Black
Рик Бейкер, David LeRoy Anderson
Победитель
Все номинанты
6.5
Ее величество Миссис Браун
Mrs Brown
Beverley Binda, Veronica McAleer, Lisa Westcott
6.5
Ее величество Миссис Браун
Mrs Brown
Beverley Binda, Veronica McAleer, Lisa Westcott
8.3
Титаник
Titanic
Greg Cannom, Tina Earnshaw, Simon Thompson
Смотреть трейлер
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
7.2
Мужской стриптиз
The Full Monty
Anne Dudley
Победитель
8.3
Титаник
Titanic
Джеймс Хорнер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Амистад
Amistad
John Williams
7.8
Анастасия
Anastasia
Lynn Ahrens, Stephen Flaherty, David Newman
7.2
Лучше не бывает
As Good As It Gets
Ханс Циммер
7.2
Кундун
Kundun
Филип Гласс
7.9
Умница Уилл Хантинг
Good Will Hunting
Дэнни Элфман
Смотреть трейлер
8.6
Секреты Лос-Анджелеса
L.A. Confidential
Jerry Goldsmith
Смотреть трейлер
6.7
Свадьба моего лучшего друга
My Best Friend's Wedding
James Newton Howard
7.8
Анастасия
Anastasia
Lynn Ahrens, Stephen Flaherty, David Newman
7.9
Люди в черном
Men in Black
Дэнни Элфман
Oscar / Лучшая песня к фильму
8.3
Титаник
Titanic
Джеймс Хорнер, Will Jennings
For the song "My Heart Will Go On", performed by Céline Dion.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Анастасия
Anastasia
Lynn Ahrens, Stephen Flaherty
For the song "Journey To The Past".
7.4
Воздушная тюрьма
Con Air
Diane Warren
For the song "How Do I Live".
7.1
Геркулес
Hercules
Alan Menken, David Zippel
For the song "Go The Distance".
7.1
Геркулес
Hercules
Alan Menken, David Zippel
For the song "Go The Distance".
7.9
Умница Уилл Хантинг
Good Will Hunting
Elliott Smith
For the song "Miss Misery".
Смотреть трейлер
7.8
Анастасия
Anastasia
Lynn Ahrens, Stephen Flaherty
For the song "Journey To The Past".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
8.3
Титаник
Titanic
Michael Ford, Peter Lamont
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Кундун
Kundun
Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo
8.6
Секреты Лос-Анджелеса
L.A. Confidential
Jay Hart, Jeannine Oppewall
Смотреть трейлер
7.2
Кундун
Kundun
Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo
7.9
Люди в черном
Men in Black
Cheryl Carasik, Бо Уэлч
7.9
Люди в черном
Men in Black
Cheryl Carasik, Бо Уэлч
7.3
Гаттака
Gattaca
Nancy Nye, Jan Roelfs
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
8.3
Титаник
Titanic
Thomas L. Fisher, Michael Kanfer, Mark A. Lasoff, Роберт Легато
Победитель
Смотреть трейлер
8.3
Титаник
Titanic
Thomas L. Fisher, Michael Kanfer, Mark A. Lasoff, Роберт Легато
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.9
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир
The Lost World: Jurassic Park
Randal M. Dutra, Michael Lantieri, Dennis Muren, Стэн Уинстон
Смотреть трейлер
6.9
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир
The Lost World: Jurassic Park
Randal M. Dutra, Michael Lantieri, Dennis Muren, Стэн Уинстон
Смотреть трейлер
7.6
Звездный десант
Starship Troopers
Scott E. Anderson, Alec Gillis, John Richardson, Фил Типпетт
7.6
Звездный десант
Starship Troopers
Scott E. Anderson, Alec Gillis, John Richardson, Фил Типпетт
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
8.6
Секреты Лос-Анджелеса
L.A. Confidential
Кертис Хэнсон, Брайан Хелгеленд
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Крылья голубки
The Wings Of The Dove
Хуссейн Амини
7.6
Донни Браско
Donnie Brasco
Paul Attanasio
7.2
Плутовство
Wag the Dog
Дэвид Мэмет, Hilary Henkin
7.2
Славное будущее
The Sweet Hereafter
Атом Эгоян
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Geri's Game
Geri's Game
Ян Пинкава
Победитель
Все номинанты
Famous Fred
Famous Fred
Joanna Quinn
6.4
Русалка
Rusalka
Александр Петров
Redux Riding Hood
Redux Riding Hood
Steve Moore, Dan O'Shannon
The Old Lady and the Pigeons
La vieille dame et les pigeons
Сильвэн Шомэ
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Long Way Home
The Long Way Home
Marvin Hier, Richard Trank
Победитель
The Long Way Home
The Long Way Home
Marvin Hier, Richard Trank
Победитель
Все номинанты
Colors Straight Up
Colors Straight Up
Мишель Охайон, Julia Schachter
Waco: The Rules of Engagement
Waco: The Rules of Engagement
William Gazecki, Dan Gifford
4 Little Girls
4 Little Girls
Спайк Ли, Сэмюэл Д. Поллард
Waco: The Rules of Engagement
Waco: The Rules of Engagement
William Gazecki, Dan Gifford
Ayn Rand: A Sense of Life
Ayn Rand: A Sense of Life
Michael Paxton
4 Little Girls
4 Little Girls
Спайк Ли, Сэмюэл Д. Поллард
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
A Story of Healing
A Story of Healing
Donna Dewey, Carol Pasternak
Победитель
Все номинанты
Family Video Diaries: Daughter of the Bride
Family Video Diaries: Daughter of the Bride
Terri Randall
Alaska: Spirit of the Wild
Alaska: Spirit of the Wild
George Casey, Paul Novros
Still Kicking: The Fabulous Palm Springs Follies
Still Kicking: The Fabulous Palm Springs Follies
Andrea Blaugrund Nevins, Мэл Дэмски
Amazon
Amazon
Кит Мэрилл, Jonathan Stern
Alaska: Spirit of the Wild
Alaska: Spirit of the Wild
George Casey, Paul Novros
Still Kicking: The Fabulous Palm Springs Follies
Still Kicking: The Fabulous Palm Springs Follies
Andrea Blaugrund Nevins, Мэл Дэмски
Oscar / Лучший звуковой монтаж
8.3
Титаник
Titanic
Tom Bellfort, Christopher Boyes
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.1
Пятый элемент
The Fifth Element
Mark A. Mangini
Смотреть трейлер
7.3
Без лица
Face/Off
Per Hallberg, Mark P. Stoeckinger
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
7.7
Характер
Karakter
The Netherlands.
Победитель
Все номинанты
7.3
Вор
Vor
Russia.
7.4
За гранью тишины
Jenseits der Stille / Beyond silence
Germany.
Secrets of the Heart
Secretos del corazón
Spain.
7.4
Чeтыре дня в сентябре
O Que é Isso, Companheiro?
Brazil.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Visas and Virtue
Visas and Virtue
Chris Donahue, Chris Tashima
Победитель
Все номинанты
Dance Lexie Dance
Dance Lexie Dance
Tim Loane, Pearse Moore
It's Good to Talk
It's Good to Talk
Роджер Голдби, Barney Reisz
Skal vi være kærester?
Skal vi være kærester?
Биргер Ларсен, Thomas Lydholm
Wolfgang
Wolfgang
Андерс Томас Йенсен, Kim Magnusson
Wolfgang
Wolfgang
Андерс Томас Йенсен, Kim Magnusson
Dance Lexie Dance
Dance Lexie Dance
Tim Loane, Pearse Moore
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.9
Умница Уилл Хантинг
Good Will Hunting
Бен Аффлек, Мэтт Дэймон
Победитель
Смотреть трейлер
7.9
Умница Уилл Хантинг
Good Will Hunting
Бен Аффлек, Мэтт Дэймон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Ночи в стиле буги
Boogie Nights
Пол Томас Андерсон
7.2
Лучше не бывает
As Good As It Gets
Джеймс Л Брукс, Mark Andrus
7.4
Разбирая Гарри
Deconstructing Harry
Вуди Аллен
7.2
Мужской стриптиз
The Full Monty
Саймон Бофой
Oscar / Лучший звук
8.3
Титаник
Titanic
Гари Ридстром, Tom Johnson, Gary Summers, Mark Ulano
Победитель
Смотреть трейлер
8.3
Титаник
Titanic
Гари Ридстром, Tom Johnson, Gary Summers, Mark Ulano
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.1
Контакт
Contact
Tom Johnson, William B. Kaplan, Dennis S. Sands, Randy Thom
7.4
Воздушная тюрьма
Con Air
Kevin O'Connell, Art Rochester, Greg P. Russell
8.1
Контакт
Contact
Tom Johnson, William B. Kaplan, Dennis S. Sands, Randy Thom
8.6
Секреты Лос-Анджелеса
L.A. Confidential
Anna Behlmer, Kirk Francis, Andy Nelson
Смотреть трейлер
7.4
Воздушная тюрьма
Con Air
Kevin O'Connell, Art Rochester, Greg P. Russell
6.5
Самолет Президента
Air Force One
Keith A. Wester, Doug Hemphill, Rick Kline, Paul Massey
6.5
Самолет Президента
Air Force One
Keith A. Wester, Doug Hemphill, Rick Kline, Paul Massey
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Daniel Langlois
For the development of the "Actor" animation component of the Softimage computer animation system.
Победитель
Bill Kovacs
For the creative leadership (Kovacs) and the principal engineering (Hall) efforts that led to the Wavefront Advanced Visualizer computer graphics system.
Победитель
Thomas Porter
For their pioneering efforts in the development of digital paint systems used in motion picture production.
Победитель
Alvy Ray Smith
For their pioneering efforts in the development of digital paint systems used in motion picture production.
Победитель
Richard Shoup
For their pioneering efforts in the development of digital paint systems used in motion picture production.
Победитель
Tom Duff
For the development of the Marionette Three-Dimensional Computer Animation System.
Победитель
Sam Leffler
For the development of the Marionette Three-Dimensional Computer Animation System.
Победитель
Eben Ostby
For the development of the Marionette Three-Dimensional Computer Animation System.
Победитель
William Reeves
For the development of the Marionette Three-Dimensional Computer Animation System.
Победитель
Scott Robinson
For the design, development and implementation of the Dolby CP500 Digital Cinema Processor.
Победитель
Tom Duff
For the development of the Marionette Three-Dimensional Computer Animation System.
Победитель
Sam Leffler
For the development of the Marionette Three-Dimensional Computer Animation System.
Победитель
Eben Ostby
For the development of the Marionette Three-Dimensional Computer Animation System.
Победитель
William Reeves
For the development of the Marionette Three-Dimensional Computer Animation System.
Победитель
John Gibson
For the development of the geometric modeling component of the Alias PowerAnimator system.
Победитель
Craig Reynolds
For his pioneering contributions to the development of three-dimensional computer animation for motion picture production.
Победитель
Thomas Porter
For their pioneering efforts in the development of digital paint systems used in motion picture production.
Победитель
Alvy Ray Smith
For their pioneering efforts in the development of digital paint systems used in motion picture production.
Победитель
Richard Shoup
For their pioneering efforts in the development of digital paint systems used in motion picture production.
Победитель
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Don Iwerks
Победитель
