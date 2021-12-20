Содержание:

Лукас Хеджес – Фильмы

- Лукас Хеджес – «Влюбиться в невесту брата»

- Лукас Хеджес – «Королевство полной Луны»

- Лукас Хеджес – «Манчестер у моря»

- Лукас Хеджес – «Исчезнувший мальчик»

Лукас Хеджес – Личная жизнь

Лукас Хеджес – восходящая звезда кино родом из Нью-Йорка. Взлётом карьеры Лукаса стала картина Кеннета Лонергана «Манчестер у моря», где он сыграл племянника главного героя в исполнении Кейси Аффлека. За ним последовали картины «Леди Бёрд», «Исчезнувший мальчик» и «Середина 90-х».

Лукас Хеджес – Фильмы

Лукас Хейдж родила в районе Нью-Йорка под названием Бруклин Хайтс 12 декабря 1996 года. В семья он стал вторым ребёнком, у него есть старший брат Саймон. Родители актёра – поэтесса и актриса Сьюзан Брюс, отец – сценарист и режиссёр Питер Хеджес, номинант на премию «Оскар» за адаптированный сценарий к картине «Мой мальчик». Лукас рос в Бруклине и часто посещал съёмочные площадки отца. Он учился в школе Святой Анны, а затем поступил в университет Северной Каролины на факультет искусств.

Лукас Хеджес – «Влюбиться в невесту брата»

Редкий ученик четвёртого класса может похвастаться именным стулом на съемочной площадке. Но в карьере Лукаса Хеджеса было и такое. Первая его роль пришлась на небольшой эпизод в романтической комедии «Влюбиться в невесту брата». Режиссёром картины выступил его отец, а главные роли сыграли Стив Карелл и Жюльет Бинош. К сожалению, единственную реплику Лукаса вырезали во время пост-продакшена, но внимательный зритель разглядит актёра в партнёре по танцам героини в исполнении Марлен Лоустон.

Лукас Хеджес – «Королевство полной Луны»

В 2012 году Лукас Хеджес приглянулся режиссёру, известному своим стремлением к перфекционизму – Уэсу Андерсону. Уэс приметил актёра в школьном спектакле и позвал его сыграть в картине «Королевство полной Луны». Фильм о наивной любви детей в лагере был высоко оценён критиками и номинирован на премии «Оскар» и «Золотой Глобус». Лукас Хеджес также сыграл у Уэса Андерсона в картине «Отель ”Гранд Будапешт”» в 2014 году.

Лукас Хеджес – «Манчестер у моря»

2016 год стал поворотным в карьере молодого актёра. В борьбе с Тимоти Шаламе он получил роль в драме «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана –американского сценариста, известного своими работами над фильмами «Банды Нью-Йорка» и «Анализируй это». Манчестер у моря – название города, в который вынужден вернуться герой Кейси Аффлека в связи со смертью брата. Лукас Хеджес играет племянника главного героя, над которым тот получает опеку. Роль принесла Хеджесу первую номинацию на «Оскар».

В следующем году Хеджес сыграл в мелодраме Греты Гервиг «Леди Бёрд» и картине Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эбинга, штат Миссури». Обе ленты были удостоены номинации на лучший фильм года по версии американских киноакадемиков.

Лукас Хеджес – «Исчезнувший мальчик»

Лукас Хеджес исполняет роли в многообещающих проектах 2018 года. Одним из таких стал фильм Джоэла Эдгертона «Исчезнувший мальчик». Основанная на реальных событиях лента рассказывает историю мальчика, которого родители отправляют в церковный лагерь, чтобы вылечить от гомосексуализма.

Также он играет в фильме своего отца Питера Хеджеса в картине «Бен вернулся» в паре с Джулией Робертс.

Лукас Хеджес – Личная жизнь

Достоверно не известно ни об одной девушке актёра. Многие считают актёра гомосексуалистом, но сам Хеджес не выступает ни за, ни против этих слухов.