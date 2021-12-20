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Лукас Хеджес

Lucas Hedges
Лукас Хеджес
Лукас Хеджес Lucas Hedges
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Дата рождения
12 декабря 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
180 см
Биография Лукаса Хеджеса

Содержание:

Лукас Хеджес – Фильмы
 - Лукас Хеджес – «Влюбиться  в невесту брата»
 - Лукас Хеджес – «Королевство полной Луны»
 - Лукас Хеджес – «Манчестер у моря»
 - Лукас Хеджес – «Исчезнувший мальчик»
Лукас Хеджес – Личная жизнь

Лукас Хеджес – восходящая звезда кино родом из Нью-Йорка. Взлётом карьеры Лукаса стала картина Кеннета Лонергана «Манчестер у моря», где он сыграл племянника главного героя в исполнении Кейси Аффлека. За ним последовали картины «Леди Бёрд», «Исчезнувший мальчик» и «Середина 90-х».

Лукас Хеджес – Фильмы

Лукас Хейдж родила в районе Нью-Йорка под названием Бруклин Хайтс 12 декабря 1996 года. В семья он стал вторым ребёнком, у него есть старший брат Саймон. Родители актёра – поэтесса и актриса Сьюзан Брюс, отец – сценарист и режиссёр Питер Хеджес, номинант на премию «Оскар» за адаптированный сценарий к картине «Мой мальчик». Лукас рос в Бруклине и часто посещал съёмочные площадки отца. Он учился в школе Святой Анны, а затем поступил в университет Северной Каролины на факультет искусств.

Лукас Хеджес – «Влюбиться  в невесту брата»

Редкий ученик четвёртого класса может похвастаться именным стулом на съемочной площадке. Но в карьере Лукаса Хеджеса было и такое. Первая его роль пришлась на небольшой эпизод в романтической комедии «Влюбиться в невесту брата». Режиссёром картины выступил его отец, а главные роли сыграли Стив Карелл и Жюльет Бинош. К сожалению, единственную реплику Лукаса вырезали во время пост-продакшена, но внимательный зритель разглядит актёра в партнёре по танцам героини в исполнении Марлен Лоустон.

Лукас Хеджес – «Королевство полной Луны»

В 2012 году Лукас Хеджес приглянулся режиссёру, известному своим стремлением к перфекционизму – Уэсу Андерсону. Уэс приметил актёра в школьном спектакле и позвал его сыграть в картине «Королевство полной Луны». Фильм о наивной любви детей в лагере был высоко оценён критиками и номинирован на премии «Оскар» и «Золотой Глобус». Лукас Хеджес также сыграл у Уэса Андерсона в картине «Отель ”Гранд Будапешт”» в 2014 году.

Лукас Хеджес – «Манчестер у моря»

2016 год стал поворотным в карьере молодого актёра. В борьбе с Тимоти Шаламе он получил роль в драме «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана –американского сценариста, известного своими работами над фильмами «Банды Нью-Йорка» и «Анализируй это». Манчестер у моря – название города, в который вынужден вернуться герой Кейси Аффлека в связи со смертью брата. Лукас Хеджес играет племянника главного героя, над которым тот получает опеку. Роль принесла Хеджесу первую номинацию на «Оскар».

В следующем году Хеджес сыграл в мелодраме Греты Гервиг «Леди Бёрд» и картине Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эбинга, штат Миссури». Обе ленты были удостоены номинации на лучший фильм года по версии американских киноакадемиков.

Лукас Хеджес – «Исчезнувший мальчик»

Лукас Хеджес исполняет роли в многообещающих проектах 2018 года. Одним из таких стал фильм Джоэла Эдгертона «Исчезнувший мальчик». Основанная на реальных событиях лента рассказывает историю мальчика, которого родители отправляют в церковный лагерь, чтобы вылечить от гомосексуализма.

Также он играет в фильме своего отца Питера Хеджеса в картине «Бен вернулся» в паре с Джулией Робертс.

Лукас Хеджес – Личная жизнь

Достоверно не известно ни об одной девушке актёра. Многие считают актёра гомосексуалистом, но сам Хеджес не выступает ни за, ни против этих слухов.

Интересные факты о Лукасе Хеджесе

- Не ведет аккаунтов в соцсетях. Его официальной страницы нет ни в Facebook, ни в Twitter, ни в Instagram.

- В детстве любил изображать главного героя франшизы Остин Пауэрс.

- Пригласил свою партнёршу по фильму «Манчестер у моря» Анну Барышникову (дочь танцора балета Михаила Барышникова) на выпускной бал, но получил отказ.

- Осенью 2018 года дебютировал на Бродвее, сыграв в пьесе Кеннета Лонергана.

Фильмография Лукаса Хеджеса
Уйти не прощаясь
Уйти не прощаясь
комедия, драма 2020, Канада / Ирландия
6.0
Пусть говорят
Пусть говорят
драма, комедия 2020, США
6.0
Волны
Волны
мюзикл, мелодрама 2019, США
7.0
Стертая личность
Стертая личность
драма, биография 2018, США
6.0
Середина 90-х
Середина 90-х
драма, комедия 2018, США
7.0
Милый мальчик
Милый мальчик
драма, биография 2018, США
6.0
Вернуть Бена
Вернуть Бена
драма 2018, США
6.0
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
7.0
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