Содержание:

- Изабель Юппер – Фильмы

- Изабель Юппер – «Пианистка»

- Изабель Юппер – «Она»

- «Ева» – Изабель Юппер

- Изабель Юппер – Личная жизнь

Французская актриса Изабель Юппер родилась 16 марта 1953 года в Париже. Её мать, Анник Юппер, работала учительницей английского языка, а отец, Раймон Юппер, занимался производством сейфов. Также у актрисы есть три сестры и брат, сама она является младшим ребёнком в семье.

Получив родительское одобрение, Изабель Юппер в молодости начала осваивать азы актёрского ремесла. Она тут же стала подростковым идолом в Париже. Позже в Версальской консерватории она получила специальный приз за свою работу. Также Изабель Юппер закончила Парижский университет и Высшую национальную консерваторию драматического искусства.

Изабель Юппер – Фильмы

Карьеру в кино и на телевидении Изабель начала в 1971 году, снявшись в телевизионной ленте «Пруссак». Спустя год состоялся её дебют на большом экране в картине «Фаустина и жаркое лето» Нины Компанеец. В это же время она снялась в фильме «Сезар и Розали» Клода Соте. Среди её ранних ролей Юппер можно назвать роли в картинах «Пивная на развилке дорог», «Вальсирующие, «Дюпон Лажуа» и «Алоиза».

Первым по-настоящему большим прорывом на экране для Изабель Юппер стал фильм «Судья и убийца» Бертрана Тавернье. К концу 70-х она также познакомилась с известным режиссёром Клодом Шабролем и сыграла в его фильме «Виолетта Нозьер». Затем актриса и постановщик сотрудничали ещё четыре раза – на съёмках лент «Женское дело», «Мадам Бовари», «Ставки сделаны» и «Церемония». Роль в картине «Мадам Бовари» была написана специально для Изабель Юппер.

На счету актрисы более 100 самых разнообразных ролей в кино и на телевидении. Она часто появляется на экране в противоречивых образах, играя как замкнутых, так и властных роковых героинь. Изабель Юппер часто сотрудничает с именитыми режиссёрами, среди которых можно назвать Сержа Бозона, Майкла Чимино, Жана-Люка Годара, Франсуа Озона и Михаэля Ханеке. За свои работы актрису часто отмечают номинациями на престижные премии, в которых она неоднократно одерживала победу.

Изабель Юппер – «Пианистка»

Одним из самых известных проектов Изабель Юппер считается «Пианистка» Михаэля Ханеке. В основе сюжета лежит одноимённый роман Эльфриды Елинек. Картина вышла в 2001 году и повествует о профессоре Венской консерватории Эрике, которая имеет странные наклонности. И когда в неё влюбляется один из учеников, она проявляет их весьма шокирующим образом.

Изабель Юппер – «Она»

В 2016 году на Каннском кинофестивале состоялся показ фильма «Она» Пола Верховена, который впервые снял кино на французском языке. Главную роль в картине исполнила Изабель Юппер, за что была отмечена высокими отзывами критиков и номинацией на "Оскар". Картина рассказывает о женщине, подвергшейся насилию, которая решает самостоятельно наказать преступника.

«Ева» – Изабель Юппер

В 2018 году на Берлинском кинофестивале состоялась премьера ленты «Ева», где главные роли сыграли Изабель Юппер и Гаспар Ульель. Перед зрителями раскрывается история страсти между молодым писателем Бертраном и загадочной женщиной по имени Ева. В основе сюжета лежит роман Джеймса Хэдли Чейза.

Изабель Юппер – Личная жизнь

Изабель Юппер не любит распространяться о своей личной жизни. В 1982 году она вышла замуж на режиссёра Рональда Шама, который является евреем ливанского происхождения. От этого брака у неё трое детей – Лолита, Лоренцо и Анджело.