84-я церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2011 год состоялась 26 февраля 2012 года в театре «Кодак» в Лос-Анджелесе.

Ведущим церемонии был утвержден комик Эдди Мёрфи, однако 9 ноября 2011 года президент Академии кинематографических искусств и наук Том Шерак сообщил, что в связи с гомофобными высказываниями Бретта Рэтнера (который и предложил Мёрфи стать ведущим) комик покидает пост ведущего церемонии.

Новым ведущим церемонии стал комик Билли Кристал, который вёл «Оскар» уже девятый раз.