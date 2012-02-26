Меню
Оскар 2012

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2012 году

Место проведения Hollywood and Highland Center, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 26 февраля 2012

84-я церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2011 год состоялась 26 февраля 2012 года в театре «Кодак» в Лос-Анджелесе.

Ведущим церемонии был утвержден комик Эдди Мёрфи, однако 9 ноября 2011 года президент Академии кинематографических искусств и наук Том Шерак сообщил, что в связи с гомофобными высказываниями Бретта Рэтнера (который и предложил Мёрфи стать ведущим) комик покидает пост ведущего церемонии.

Новым ведущим церемонии стал комик Билли Кристал, который вёл «Оскар» уже девятый раз.

Oscar / Лучший фильм
Артист 7.8
Артист The Artist
Томас Лангманн
Победитель
Все номинанты
Полночь в Париже 7.5
Полночь в Париже Midnight in Paris
Летти Аронсон, Stephen Tenenbaum
Жутко громко и запредельно близко 6.9
Жутко громко и запредельно близко Extremely Loud and Incredibly Close
Scott Rudin
Древо жизни 6.7
Древо жизни The Tree of Life
Dede Gardner, Sarah Green, Grant Hill, Уильям Полад
Потомки 7.3
Потомки The Descendants
Jim Burke, Александр Пэйн, Jim Taylor
Полночь в Париже 7.5
Полночь в Париже Midnight in Paris
Летти Аронсон, Stephen Tenenbaum
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Стивен Спилберг, Kathleen Kennedy
Древо жизни 6.7
Древо жизни The Tree of Life
Dede Gardner, Sarah Green, Grant Hill, Уильям Полад
Прислуга 7.9
Прислуга The Help
Крис Коламбус, Michael Barnathan, Brunson Green
Потомки 7.3
Потомки The Descendants
Jim Burke, Александр Пэйн, Jim Taylor
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Мартин Скорсезе, Graham King
Человек, который изменил все 7.6
Человек, который изменил все Moneyball
Брэд Питт, Michael De Luca, Rachael Horovitz
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Мартин Скорсезе, Graham King
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Стивен Спилберг, Kathleen Kennedy
Oscar / Лучшая мужская роль
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Артист
Победитель
Все номинанты
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Потомки
Демиан Бичир
Демиан Бичир
Лучшая жизнь
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Шпион, выйди вон!
Брэд Питт
Брэд Питт
Человек, который изменил все
Oscar / Лучшая женская роль
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Железная леди
Победитель
Все номинанты
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
7 дней и ночей с Мэрилин
Руни Мара
Руни Мара
Девушка с татуировкой дракона
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Прислуга
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Таинственный Альберт Ноббс
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Начинающие
Победитель
Все номинанты
Джона Хилл
Джона Хилл
Человек, который изменил все
Кеннет Брана
Кеннет Брана
7 дней и ночей с Мэрилин
Ник Нолти
Ник Нолти
Воин
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Жутко громко и запредельно близко
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Прислуга
Победитель
Все номинанты
Беренис Бежо
Беренис Бежо
Артист
Джанет МакТир
Джанет МакТир
Таинственный Альберт Ноббс
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Девичник в Вегасе
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Прислуга
Oscar / Лучшая режиссура
Мишель Хазанавичус
Мишель Хазанавичус
Артист
Победитель
Все номинанты
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Хранитель времени
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Полночь в Париже
Терренс Малик
Терренс Малик
Древо жизни
Александр Пэйн
Александр Пэйн
Потомки
Oscar / Лучшая операторская работа
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Robert Richardson
Победитель
Все номинанты
Древо жизни 6.7
Древо жизни The Tree of Life
Emmanuel Lubezki
Артист 7.8
Артист The Artist
Guillaume Schiffman
Девушка с татуировкой дракона 8.0
Девушка с татуировкой дракона The Girl With the Dragon Tattoo
Jeff Cronenweth
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Януш Каминский
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Артист 7.8
Артист The Artist
Mark Bridges
Победитель
Все номинанты
Джейн Эйр 7.5
Джейн Эйр Jane Eyre
Michael O'Connor
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Sandy Powell
Аноним 7.1
Аноним Anonymous
Lisy Christl
МЫ. Верим в любовь 6.8
МЫ. Верим в любовь W.E.
Arianne Phillips
Oscar / Лучший монтаж
Девушка с татуировкой дракона 8.0
Девушка с татуировкой дракона The Girl With the Dragon Tattoo
Kirk Baxter, Angus Wall
Победитель
Все номинанты
Артист 7.8
Артист The Artist
Мишель Хазанавичус, Anne-Sophie Bion
Потомки 7.3
Потомки The Descendants
Кевин Тент
Артист 7.8
Артист The Artist
Мишель Хазанавичус, Anne-Sophie Bion
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Thelma Schoonmaker
Человек, который изменил все 7.6
Человек, который изменил все Moneyball
Christopher Tellefsen
Oscar / Лучший грим и причёски
Железная леди 6.8
Железная леди The Iron Lady
Mark Coulier, J. Roy Helland
Победитель
Все номинанты
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 8.3
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
Nick Dudman, Amanda Knight, Lisa Tomblin
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 8.3
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
Nick Dudman, Amanda Knight, Lisa Tomblin
Таинственный Альберт Ноббс 6.7
Таинственный Альберт Ноббс Albert Nobbs
Martial Corneville, Lynn Johnston, Matthew W. Mungle
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Артист 7.8
Артист The Artist
Ludovic Bource
Победитель
Все номинанты
Приключения Тинтина: Тайна единорога 7.5
Приключения Тинтина: Тайна единорога The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn
John Williams
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
John Williams
Шпион, выйди вон! 7.3
Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Alberto Iglesias
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Howard Shore
Oscar / Лучшая песня к фильму
Маппеты 7.1
Маппеты The Muppets
Брэт МакКензи For the song "Man or Muppet".
Победитель
Все номинанты
Рио 7.6
Рио Rio
Sergio Mendes, Carlinhos Brown, Сида Гаррет For the song "Real in Rio".
Рио 7.6
Рио Rio
Sergio Mendes, Carlinhos Brown, Сида Гаррет For the song "Real in Rio".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo
Победитель
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo
Победитель
Все номинанты
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 8.3
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
Stuart Craig, Stephenie McMillan
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Rick Carter, Lee Sandales
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Rick Carter, Lee Sandales
Артист 7.8
Артист The Artist
Laurence Bennett, Robert Gould
Полночь в Париже 7.5
Полночь в Париже Midnight in Paris
Hélène Dubreuil, Anne Seibel
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 8.3
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
Stuart Craig, Stephenie McMillan
Артист 7.8
Артист The Artist
Laurence Bennett, Robert Gould
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Роберт Легато, Joss Williams, Ben Grossmann, Alex Henning
Победитель
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Роберт Легато, Joss Williams, Ben Grossmann, Alex Henning
Победитель
Все номинанты
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 8.3
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
Tim Burke, Greg Butler, John Richardson, David Vickery
Живая сталь 7.7
Живая сталь Real Steel
Erik Nash, John Rosengrant, Danny Gordon Taylor, Swen Gillberg
Трансформеры 3: Темная сторона Луны 7.0
Трансформеры 3: Темная сторона Луны Transformers: The Dark Of The Moon
Matthew E. Butler, Scott Farrar, John Frazier, Scott Benza
Восстание планеты обезьян 7.8
Восстание планеты обезьян Rise of the Planet of the Apes
Dan Lemmon, Joe Letteri, R. Christopher White, Daniel Barrett
Живая сталь 7.7
Живая сталь Real Steel
Erik Nash, John Rosengrant, Danny Gordon Taylor, Swen Gillberg
Восстание планеты обезьян 7.8
Восстание планеты обезьян Rise of the Planet of the Apes
Dan Lemmon, Joe Letteri, R. Christopher White, Daniel Barrett
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Потомки 7.3
Потомки The Descendants
Нат Факсон, Александр Пэйн, Джим Рэш
Победитель
Все номинанты
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Джон Логан
Человек, который изменил все 7.6
Человек, который изменил все Moneyball
Стивен Зэйллян, Аарон Соркин, Stan Chervin
Шпион, выйди вон! 7.3
Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Peter Straughan, Bridget O'Connor
Человек, который изменил все 7.6
Человек, который изменил все Moneyball
Стивен Зэйллян, Аарон Соркин, Stan Chervin
Мартовские иды 7.6
Мартовские иды The Ides of March
Джордж Клуни, Грант Хеслов, Beau Willimon
Мартовские иды 7.6
Мартовские иды The Ides of March
Джордж Клуни, Грант Хеслов, Beau Willimon
Oscar / Лучший анимационный полнометражный фильм
Ранго 7.6
Ранго Rango
Гор Вербински
Победитель
Все номинанты
Чико и Рита 6.8
Чико и Рита Chico & Rita
Фернандо Труэба, Хавьер Марискаль
Чико и Рита 6.8
Чико и Рита Chico & Rita
Фернандо Труэба, Хавьер Марискаль
Кошачья жизнь 6.9
Кошачья жизнь Une vie de chat
Жан-Луп Фелисиоли, Ален Ганьоль
Кунг-Фу Панда 2 7.7
Кунг-Фу Панда 2 Kung Fu Panda 2
Дженнифер Ю
Кот в сапогах 7.3
Кот в сапогах Puss in Boots
Крис Миллер
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore
William Joyce, Brandon Oldenburg
Победитель
The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore
William Joyce, Brandon Oldenburg
Победитель
Все номинанты
La Luna La Luna
Энрико Касароса
Wild Life Wild Life
Amanda Forbis, Wendy Tilby
A Morning Stroll A Morning Stroll
Grant Orchard, Sue Goffe
A Morning Stroll A Morning Stroll
Grant Orchard, Sue Goffe
Sunday Dimanche
Patrick Doyon
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Undefeated Undefeated
Т.Дж. Мартин, Дэниэл Линдсэй, Rich Middlemas
Победитель
Undefeated Undefeated
Т.Дж. Мартин, Дэниэл Линдсэй, Rich Middlemas
Победитель
Все номинанты
Пина: Танец страсти 3D 7.5
Пина: Танец страсти 3D Pina
Вим Вендерс, Gian-Piero Ringel
В ад и обратно 6.4
В ад и обратно Hell and Back Again
Майк Лернер, Данфунг Деннис
Если дерево упадет 7.6
Если дерево упадет If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front
Маршал Керри, Сэм Кульман
Paradise Lost 3: Purgatory Paradise Lost 3: Purgatory
Джо Берлинджер, Bruce Sinofsky
Если дерево упадет 7.6
Если дерево упадет If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front
Маршал Керри, Сэм Кульман
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Saving Face Saving Face
Daniel Junge, Шармин Обаид
Победитель
Все номинанты
The Barber of Birmingham: Foot Soldier of the Civil Rights Movement The Barber of Birmingham: Foot Soldier of the Civil Rights Movement
Gail Dolgin, Robin Fryday
Между Богом и Элвисом 7.0
Между Богом и Элвисом God Is the Bigger Elvis
Julie Anderson, Ребекка Каммиса
Incident in New Baghdad Incident in New Baghdad
James Spione
Между Богом и Элвисом 7.0
Между Богом и Элвисом God Is the Bigger Elvis
Julie Anderson, Ребекка Каммиса
The Tsunami and the Cherry Blossom The Tsunami and the Cherry Blossom
Kira Carstensen, Люси Уокер
The Barber of Birmingham: Foot Soldier of the Civil Rights Movement The Barber of Birmingham: Foot Soldier of the Civil Rights Movement
Gail Dolgin, Robin Fryday
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Eugene Gearty, Philip Stockton
Победитель
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Eugene Gearty, Philip Stockton
Победитель
Все номинанты
Драйв 7.8
Драйв Drive
Lon Bender, Victor Ray Ennis
Смотреть трейлер
Трансформеры 3: Темная сторона Луны 7.0
Трансформеры 3: Темная сторона Луны Transformers: The Dark Of The Moon
Эрик Адаль, Ethan Van der Ryn
Смотреть трейлер
Трансформеры 3: Темная сторона Луны 7.0
Трансформеры 3: Темная сторона Луны Transformers: The Dark Of The Moon
Эрик Адаль, Ethan Van der Ryn
Смотреть трейлер
Драйв 7.8
Драйв Drive
Lon Bender, Victor Ray Ennis
Смотреть трейлер
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Гари Ридстром, Richard Hymns
Смотреть трейлер
Девушка с татуировкой дракона 8.0
Девушка с татуировкой дракона The Girl With the Dragon Tattoo
Ren Klyce
Смотреть трейлер
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Развод Надера и Симин 8.1
Развод Надера и Симин Jodaeiye Nader az Simin
Iran.
Победитель
Все номинанты
Господин Лазар 7.5
Господин Лазар Monsieur Lazhar
Canada.
Примечание 7.0
Примечание Hearat Shulayim / Footnote
Israel.
В темноте 7.3
В темноте In Darkness
Poland.
Быкоголовый 7.3
Быкоголовый Rundskop
Belgium.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
The Shore The Shore
Терри Джордж, Oorlagh George
Победитель
Все номинанты
Pentecost Pentecost
Peter McDonald, Eimear O'Kane
Pentecost Pentecost
Peter McDonald, Eimear O'Kane
Raju Raju
Макс Зале, Stefan Gieren
Time Freak Time Freak
Gigi Causey, Эндрю Боулер
Raju Raju
Макс Зале, Stefan Gieren
Tuba Atlantic Tuba Atlantic
Халлвар Витсё [NOTE: THIS IS NOT AN OFFICIAL NOMINATION. After the awards ceremony on February 26, 2012, the Academy was made aware that Tuba Atlantic had been shown on Norwegian television in 2010, making the film ineligible for the 84th Awards under the rules governing the category. In July 2012, the nomination was rescinded by the Board of Governors.]
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Полночь в Париже 7.5
Полночь в Париже Midnight in Paris
Вуди Аллен Woody Allen was not present at the awards ceremony. Presenter Angelina Jolie accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Девичник в Вегасе 6.5
Девичник в Вегасе Bridesmaids
Кристен Уиг, Энни Мумоло
Предел риска 7.1
Предел риска Margin Call
Джей Си Чендор
Развод Надера и Симин 8.1
Развод Надера и Симин Jodaeiye Nader az Simin
Асгар Фархади
Артист 7.8
Артист The Artist
Мишель Хазанавичус
Девичник в Вегасе 6.5
Девичник в Вегасе Bridesmaids
Кристен Уиг, Энни Мумоло
Oscar / Лучший звук
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Tom Fleischman, John Midgley
Победитель
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Tom Fleischman, John Midgley
Победитель
Все номинанты
Человек, который изменил все 7.6
Человек, который изменил все Moneyball
Deb Adair, Ron Bochar, David Giammarco, Ed Novick
Девушка с татуировкой дракона 8.0
Девушка с татуировкой дракона The Girl With the Dragon Tattoo
Ren Klyce, David Parker, Bo Persson, Michael Semanick
Трансформеры 3: Темная сторона Луны 7.0
Трансформеры 3: Темная сторона Луны Transformers: The Dark Of The Moon
Peter J. Devlin, Jeffrey J. Haboush, Greg P. Russell, Gary Summers
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Гари Ридстром, Tom Johnson, Andy Nelson, Stuart Wilson
Девушка с татуировкой дракона 8.0
Девушка с татуировкой дракона The Girl With the Dragon Tattoo
Ren Klyce, David Parker, Bo Persson, Michael Semanick
Трансформеры 3: Темная сторона Луны 7.0
Трансформеры 3: Темная сторона Луны Transformers: The Dark Of The Moon
Peter J. Devlin, Jeffrey J. Haboush, Greg P. Russell, Gary Summers
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Гари Ридстром, Tom Johnson, Andy Nelson, Stuart Wilson
Academy Award of Merit
Franz Kraus
Franz Kraus, Johannes Steurer and Wolfgang Riedel -For the design and development of the ARRILASER Film Recorder.
Победитель
Scientific and Engineering Award
Radu Corlan
For the design and engineering of the Phantom family of high-speed cameras for motion picture production.
Победитель
Petru Pop
For the design and engineering of the Phantom family of high-speed cameras for motion picture production.
Победитель
Andy Jantzen
For the design and engineering of the Phantom family of high-speed cameras for motion picture production.
Победитель
Richard Toftness
For the design and engineering of the Phantom family of high-speed cameras for motion picture production.
Победитель
Radu Corlan
For the design and engineering of the Phantom family of high-speed cameras for motion picture production.
Победитель
Petru Pop
For the design and engineering of the Phantom family of high-speed cameras for motion picture production.
Победитель
Andy Jantzen
For the design and engineering of the Phantom family of high-speed cameras for motion picture production.
Победитель
Richard Toftness
For the design and engineering of the Phantom family of high-speed cameras for motion picture production.
Победитель
E.F. 'Bob' Nettman
E.F. "Bob" Nettmann -For the concept and system architecture of the Stab-C Classic, Super-G and Stab-C Compact stabilizing heads.
Победитель
Kimball Thurston
John D. Lowry, Ian Cavén, Ian Godin, Kimball Thurston and Tim Connolly -For the development of a unique and efficient system for the reduction of noise and other artifacts, thereby providing high-quality images required by the filmmaking process.
Победитель
Ian Godin
John D. Lowry, Ian Cavén, Ian Godin, Kimball Thurston and Tim Connolly -For the development of a unique and efficient system for the reduction of noise and other artifacts, thereby providing high-quality images required by the filmmaking process.
Победитель
John D. Lowry
John D. Lowry, Ian Cavén, Ian Godin, Kimball Thurston and Tim Connolly -For the development of a unique and efficient system for the reduction of noise and other artifacts, thereby providing high-quality images required by the filmmaking process.
Победитель
Kimball Thurston
John D. Lowry, Ian Cavén, Ian Godin, Kimball Thurston and Tim Connolly -For the development of a unique and efficient system for the reduction of noise and other artifacts, thereby providing high-quality images required by the filmmaking process.
Победитель
Ian Godin
John D. Lowry, Ian Cavén, Ian Godin, Kimball Thurston and Tim Connolly -For the development of a unique and efficient system for the reduction of noise and other artifacts, thereby providing high-quality images required by the filmmaking process.
Победитель
John D. Lowry
John D. Lowry, Ian Cavén, Ian Godin, Kimball Thurston and Tim Connolly -For the development of a unique and efficient system for the reduction of noise and other artifacts, thereby providing high-quality images required by the filmmaking process.
Победитель
Technical Achievement Award
Medal of Commendation
Jonathan Erland
Победитель
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Дуглас Трамбалл
Победитель
Jean Hersholt Humanitarian Award
Опра Уинфри
Опра Уинфри
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
