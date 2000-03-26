Меню
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2000 году

Место проведения Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 26 марта 2000
Oscar / Лучший фильм
Красота по-американски 7.9
Красота по-американски American Beauty
Bruce Cohen, Dan Jinks
Победитель
Все номинанты
Зеленая миля 8.9
Зеленая миля The Green Mile
Фрэнк Дарабонт, David Valdes
Правила виноделов 7.8
Правила виноделов The Cider House Rules
Richard N. Gladstein
Шестое чувство 8.0
Шестое чувство The Sixth Sense
Kathleen Kennedy, Фрэнк Маршалл, Barry Mendel
Зеленая миля 8.9
Зеленая миля The Green Mile
Фрэнк Дарабонт, David Valdes
Свой человек 8.0
Свой человек The Insider
Майкл Манн, Питер Жан Брюгге
Oscar / Лучшая мужская роль
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Красота по-американски
Победитель
Все номинанты
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Свой человек
Шон Пенн
Шон Пенн
Сладкий и гадкий
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Ураган
Ричард Фарнсуорт
Простая история
Oscar / Лучшая женская роль
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Парни не плачут
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Музыка сердца
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Красота по-американски
Джанет МакТир
Джанет МакТир
Перекати-поле
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Конец романа
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Правила виноделов
Победитель
Все номинанты
Том Круз
Том Круз
Магнолия
Майкл Кларк Дункан
Майкл Кларк Дункан
Зеленая миля
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Талантливый мистер Рипли
Хэйли Джоэл Осмент
Хэйли Джоэл Осмент
Шестое чувство
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Прерванная жизнь
Победитель
Все номинанты
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Парни не плачут
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Шестое чувство
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Сладкий и гадкий
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Быть Джоном Малковичем
Oscar / Лучшая режиссура
Сэм Мендес
Сэм Мендес
Красота по-американски
Победитель
Все номинанты
М. Найт Шьямалан
М. Найт Шьямалан
Шестое чувство
Майкл Манн
Майкл Манн
Свой человек
Спайк Джонс
Быть Джоном Малковичем
Лассе Халльстрем
Лассе Халльстрем
Правила виноделов
Oscar / Лучшая операторская работа
Красота по-американски 7.9
Красота по-американски American Beauty
Conrad L. Hall
Победитель
Все номинанты
Сонная лощина 7.8
Сонная лощина Sleepy hollow
Emmanuel Lubezki
Конец романа 6.3
Конец романа The End Of The Affair
Roger Pratt
Снег падает на кедры 6.7
Снег падает на кедры Snow Falling on Cedars
Robert Richardson
Свой человек 8.0
Свой человек The Insider
Dante Spinotti
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Шиворот-навыворот 7.3
Шиворот-навыворот Topsy-Turvy
Lindy Hemming
Победитель
Все номинанты
Талантливый мистер Рипли 7.4
Талантливый мистер Рипли The Talented Mr. Ripley
Gary Jones, Ann Roth
Сонная лощина 7.8
Сонная лощина Sleepy hollow
Colleen Atwood
Тит Андроний 7.1
Тит Андроний Titus
Milena Canonero
Анна и король 7.6
Анна и король Anna And The King
Jenny Beavan
Oscar / Лучший монтаж
Матрица 8.7
Матрица The Matrix
Zach Staenberg
Победитель
Все номинанты
Шестое чувство 8.0
Шестое чувство The Sixth Sense
Andrew Mondshein
Правила виноделов 7.8
Правила виноделов The Cider House Rules
Lisa Zeno Churgin
Красота по-американски 7.9
Красота по-американски American Beauty
Tariq Anwar, Christopher Greenbury
Свой человек 8.0
Свой человек The Insider
William Goldenberg, David Rosenbloom, Paul Rubell
Красота по-американски 7.9
Красота по-американски American Beauty
Tariq Anwar, Christopher Greenbury
Oscar / Лучший грим и причёски
Все номинанты
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил 7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Michèle Burke, Mike Smithson
Пожизненно! 6.8
Пожизненно! Life
Рик Бейкер
Двухсотлетний человек 6.9
Двухсотлетний человек Bicentennial Man
Greg Cannom
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Красная скрипка 7.6
Красная скрипка The Red Violin / Le violon rouge
John Corigliano
Победитель
Все номинанты
Прах Анджелы 8.1
Прах Анджелы Angela's Ashes
John Williams
Красота по-американски 7.9
Красота по-американски American Beauty
Thomas Newman
Талантливый мистер Рипли 7.4
Талантливый мистер Рипли The Talented Mr. Ripley
Gabriel Yared
Правила виноделов 7.8
Правила виноделов The Cider House Rules
Rachel Portman
Oscar / Лучшая песня к фильму
Тарзан 7.8
Тарзан Tarzan
Фил Коллинз For the song "You'll Be In My Heart".
Победитель
Все номинанты
Южный Парк: больше, длиннее и без купюр 7.7
Южный Парк: больше, длиннее и без купюр South Park: Bigger, Longer, & Uncut
Марк Шейман, Трей Паркер For the song "Blame Canada".
Магнолия 7.8
Магнолия Magnolia
Aimee Mann For the song "Save Me".
История игрушек 2 7.6
История игрушек 2 Toy Story 2
Randy Newman For the song "When She Loved Me".
Музыка сердца 6.8
Музыка сердца Music of the Heart
Diane Warren For the song "Music Of My Heart".
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Сонная лощина 7.8
Сонная лощина Sleepy hollow
Rick Heinrichs, Peter Young
Победитель
Все номинанты
Талантливый мистер Рипли 7.4
Талантливый мистер Рипли The Talented Mr. Ripley
Bruno Cesari, Roy Walker
Анна и король 7.6
Анна и король Anna And The King
Luciana Arrighi, Ian Whittaker
Шиворот-навыворот 7.3
Шиворот-навыворот Topsy-Turvy
John Bush, Eve Stewart
Правила виноделов 7.8
Правила виноделов The Cider House Rules
David Gropman, Beth A. Rubino
Талантливый мистер Рипли 7.4
Талантливый мистер Рипли The Talented Mr. Ripley
Bruno Cesari, Roy Walker
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Матрица 8.7
Матрица The Matrix
Steve Courtley, John Gaeta, Janek Sirrs, Jon Thum
Победитель
Все номинанты
Стюарт Литтл 6.0
Стюарт Литтл Stuart Little
John Dykstra, Eric Allard, Henry F. Anderson III, Jerome Chen
Стюарт Литтл 6.0
Стюарт Литтл Stuart Little
John Dykstra, Eric Allard, Henry F. Anderson III, Jerome Chen
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Правила виноделов 7.8
Правила виноделов The Cider House Rules
John Irving
Победитель
Все номинанты
Выскочка 7.4
Выскочка Election
Александр Пэйн, Jim Taylor
Талантливый мистер Рипли 7.4
Талантливый мистер Рипли The Talented Mr. Ripley
Энтони Мингелла
Зеленая миля 8.9
Зеленая миля The Green Mile
Фрэнк Дарабонт
Свой человек 8.0
Свой человек The Insider
Майкл Манн, Eric Roth
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Старик и море 7.7
Старик и море The Old Man And The Sea
Александр Петров
Победитель
Все номинанты
When the Day Breaks When the Day Breaks
Amanda Forbis, Wendy Tilby
Humdrum Humdrum
Peter Peake
3 Misses 3 Misses
Paul Driessen
My Grandmother Ironed the King's Shirts My Grandmother Ironed the King's Shirts
Torill Kove
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
Однажды в сентябре 7.8
Однажды в сентябре One Day in September
Arthur Cohn, Кевин МакДональд
Победитель
Все номинанты
Speaking in Strings Speaking in Strings
Паола Ди Флорио, Lilibet Foster
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
King Gimp King Gimp
Susan Hannah Hadary, William A. Whiteford
Победитель
Все номинанты
The Wildest Show in the South: The Angola Prison Rodeo The Wildest Show in the South: The Angola Prison Rodeo
Simeon Soffer, Jonathan Stack
Eyewitness Eyewitness
Bert Van Bork
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Матрица 8.7
Матрица The Matrix
Dane A. Davis
Победитель
Все номинанты
Бойцовский клуб 8.6
Бойцовский клуб Fight Club
Richard Hymns, Ren Klyce
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Все о моей матери 7.6
Все о моей матери Todo sobre mi madre
Spain.
Победитель
Все номинанты
Гималаи 6.2
Гималаи Himalaya
Nepal.
Соломон и Гейнор 6.8
Соломон и Гейнор Solomon and Gaenor
United Kingdom.
Восток-Запад 7.4
Восток-Запад East-west
France.
Под солнцем 6.8
Под солнцем Under solen
Sweden.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
My Mother Dreams the Satan's Disciples in New York My Mother Dreams the Satan's Disciples in New York
Barbara Schock, Tammy Tiehel
Победитель
Все номинанты
Theis and Nico Bror, min bror
Генрик Рубен Генц, Michael W. Horsten
Kleingeld Kleingeld
Marc-Andreas Bochert, Gabriele Lins
Killing Joe Killing Joe
Mehdi Norowzian, Steve Wax
Stora & små mirakel Stora & små mirakel
Маркус Олссон
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Красота по-американски 7.9
Красота по-американски American Beauty
Алан Болл
Победитель
Все номинанты
Шиворот-навыворот 7.3
Шиворот-навыворот Topsy-Turvy
Майк Ли
Магнолия 7.8
Магнолия Magnolia
Пол Томас Андерсон
Шестое чувство 8.0
Шестое чувство The Sixth Sense
М. Найт Шьямалан
Быть Джоном Малковичем 7.8
Быть Джоном Малковичем Being John Malkovich
Чарли Кауфман
Oscar / Лучший звук
Матрица 8.7
Матрица The Matrix
David E. Campbell, John T. Reitz, Gregg Rudloff, David Lee
Победитель
Все номинанты
Зеленая миля 8.9
Зеленая миля The Green Mile
Elliot Tyson, Willie D. Burton, Michael Herbick, Robert J. Litt
Мумия 7.7
Мумия The Mummy
Chris Carpenter, Rick Kline, Chris Munro, Leslie Shatz
Свой человек 8.0
Свой человек The Insider
Doug Hemphill, Andy Nelson, Lee Orloff
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Nick Phillips
For the design and development of the three-axis Libra III remote control camera head.
Победитель
Huw Gwyllyn
For the design and development of the AMS/Neve-Logic Digital Film Console for motion picture sound mixing.
Победитель
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Победитель
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Год проведения
Номинации

