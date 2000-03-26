Меню
Оскар 2000
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2000 году
Место проведения
Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
26 марта 2000
Oscar / Лучший фильм
7.9
Красота по-американски
American Beauty
Bruce Cohen, Dan Jinks
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.9
Зеленая миля
The Green Mile
Фрэнк Дарабонт, David Valdes
Смотреть трейлер
7.8
Правила виноделов
The Cider House Rules
Richard N. Gladstein
8.0
Шестое чувство
The Sixth Sense
Kathleen Kennedy, Фрэнк Маршалл, Barry Mendel
Смотреть трейлер
8.0
Свой человек
The Insider
Майкл Манн, Питер Жан Брюгге
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Кевин Спейси
Красота по-американски
Победитель
Все номинанты
Рассел Кроу
Свой человек
Шон Пенн
Сладкий и гадкий
Дензел Вашингтон
Ураган
Ричард Фарнсуорт
Простая история
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Хилари Суонк
Парни не плачут
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Музыка сердца
Аннетт Бенинг
Красота по-американски
Джанет МакТир
Перекати-поле
Джулианна Мур
Конец романа
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Майкл Кейн
Правила виноделов
Победитель
Все номинанты
Том Круз
Магнолия
Майкл Кларк Дункан
Джуд Лоу
Талантливый мистер Рипли
Хэйли Джоэл Осмент
Шестое чувство
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Анджелина Джоли
Прерванная жизнь
Победитель
Все номинанты
Хлоя Севиньи
Парни не плачут
Тони Коллетт
Шестое чувство
Саманта Мортон
Сладкий и гадкий
Кэтрин Кинер
Быть Джоном Малковичем
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Сэм Мендес
Красота по-американски
Победитель
Все номинанты
М. Найт Шьямалан
Шестое чувство
Майкл Манн
Свой человек
Спайк Джонс
Быть Джоном Малковичем
Лассе Халльстрем
Правила виноделов
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
7.9
Красота по-американски
American Beauty
Conrad L. Hall
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Сонная лощина
Sleepy hollow
Emmanuel Lubezki
6.3
Конец романа
The End Of The Affair
Roger Pratt
6.7
Снег падает на кедры
Snow Falling on Cedars
Robert Richardson
8.0
Свой человек
The Insider
Dante Spinotti
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
7.3
Шиворот-навыворот
Topsy-Turvy
Lindy Hemming
Победитель
Все номинанты
7.4
Талантливый мистер Рипли
The Talented Mr. Ripley
Gary Jones, Ann Roth
7.8
Сонная лощина
Sleepy hollow
Colleen Atwood
7.1
Тит Андроний
Titus
Milena Canonero
7.6
Анна и король
Anna And The King
Jenny Beavan
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
8.7
Матрица
The Matrix
Zach Staenberg
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Шестое чувство
The Sixth Sense
Andrew Mondshein
Смотреть трейлер
7.8
Правила виноделов
The Cider House Rules
Lisa Zeno Churgin
7.9
Красота по-американски
American Beauty
Tariq Anwar, Christopher Greenbury
Смотреть трейлер
8.0
Свой человек
The Insider
William Goldenberg, David Rosenbloom, Paul Rubell
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший грим и причёски
7.3
Шиворот-навыворот
Topsy-Turvy
Christine Blundell, Trefor Proud
Победитель
Все номинанты
7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Michèle Burke, Mike Smithson
6.8
Пожизненно!
Life
Рик Бейкер
6.9
Двухсотлетний человек
Bicentennial Man
Greg Cannom
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
7.6
Красная скрипка
The Red Violin / Le violon rouge
John Corigliano
Победитель
Все номинанты
8.1
Прах Анджелы
Angela's Ashes
John Williams
7.9
Красота по-американски
American Beauty
Thomas Newman
Смотреть трейлер
7.4
Талантливый мистер Рипли
The Talented Mr. Ripley
Gabriel Yared
7.8
Правила виноделов
The Cider House Rules
Rachel Portman
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
7.8
Тарзан
Tarzan
Фил Коллинз
For the song "You'll Be In My Heart".
Победитель
Все номинанты
7.7
Южный Парк: больше, длиннее и без купюр
South Park: Bigger, Longer, & Uncut
Марк Шейман, Трей Паркер
For the song "Blame Canada".
7.8
Магнолия
Magnolia
Aimee Mann
For the song "Save Me".
7.6
История игрушек 2
Toy Story 2
Randy Newman
For the song "When She Loved Me".
6.8
Музыка сердца
Music of the Heart
Diane Warren
For the song "Music Of My Heart".
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
7.8
Сонная лощина
Sleepy hollow
Rick Heinrichs, Peter Young
Победитель
Все номинанты
7.4
7.6
Анна и король
Anna And The King
Luciana Arrighi, Ian Whittaker
7.3
Шиворот-навыворот
Topsy-Turvy
John Bush, Eve Stewart
7.8
Правила виноделов
The Cider House Rules
David Gropman, Beth A. Rubino
7.4
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
8.7
Матрица
The Matrix
Steve Courtley, John Gaeta, Janek Sirrs, Jon Thum
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.0
Стюарт Литтл
Stuart Little
John Dykstra, Eric Allard, Henry F. Anderson III, Jerome Chen
7.0
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
7.8
Правила виноделов
The Cider House Rules
John Irving
Победитель
Все номинанты
7.4
Выскочка
Election
Александр Пэйн, Jim Taylor
7.4
Талантливый мистер Рипли
The Talented Mr. Ripley
Энтони Мингелла
8.0
Свой человек
The Insider
Майкл Манн, Eric Roth
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
7.7
Старик и море
The Old Man And The Sea
Александр Петров
Победитель
Все номинанты
When the Day Breaks
When the Day Breaks
Amanda Forbis, Wendy Tilby
Humdrum
Humdrum
Peter Peake
3 Misses
3 Misses
Paul Driessen
My Grandmother Ironed the King's Shirts
My Grandmother Ironed the King's Shirts
Torill Kove
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
7.8
Однажды в сентябре
One Day in September
Arthur Cohn, Кевин МакДональд
Победитель
Все номинанты
Speaking in Strings
Speaking in Strings
Паола Ди Флорио, Lilibet Foster
7.7
Клуб Буена Виста
Buena Vista Social Club
Вим Вендерс, Ulrich Felsberg
On the Ropes
On the Ropes
Нанетт Бурштейн, Бретт Морген
Genghis Blues
Genghis Blues
Adrian Belic, Roko Belic
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
King Gimp
King Gimp
Susan Hannah Hadary, William A. Whiteford
Победитель
Все номинанты
The Wildest Show in the South: The Angola Prison Rodeo
The Wildest Show in the South: The Angola Prison Rodeo
Simeon Soffer, Jonathan Stack
Eyewitness
Eyewitness
Bert Van Bork
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звуковой монтаж
8.7
Матрица
The Matrix
Dane A. Davis
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
Tom Bellfort, Бен Бертт
8.6
Бойцовский клуб
Fight Club
Richard Hymns, Ren Klyce
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
7.6
Все о моей матери
Todo sobre mi madre
Spain.
Победитель
Все номинанты
6.2
Гималаи
Himalaya
Nepal.
6.8
Соломон и Гейнор
Solomon and Gaenor
United Kingdom.
7.4
Восток-Запад
East-west
France.
6.8
Под солнцем
Under solen
Sweden.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
My Mother Dreams the Satan's Disciples in New York
My Mother Dreams the Satan's Disciples in New York
Barbara Schock, Tammy Tiehel
Победитель
My Mother Dreams the Satan's Disciples in New York
My Mother Dreams the Satan's Disciples in New York
Barbara Schock, Tammy Tiehel
Победитель
Все номинанты
Theis and Nico
Bror, min bror
Генрик Рубен Генц, Michael W. Horsten
Kleingeld
Kleingeld
Marc-Andreas Bochert, Gabriele Lins
Killing Joe
Killing Joe
Mehdi Norowzian, Steve Wax
Killing Joe
Killing Joe
Mehdi Norowzian, Steve Wax
Stora & små mirakel
Stora & små mirakel
Маркус Олссон
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
7.9
Красота по-американски
American Beauty
Алан Болл
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Шиворот-навыворот
Topsy-Turvy
Майк Ли
7.8
Магнолия
Magnolia
Пол Томас Андерсон
8.0
Шестое чувство
The Sixth Sense
М. Найт Шьямалан
Смотреть трейлер
7.8
Быть Джоном Малковичем
Being John Malkovich
Чарли Кауфман
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
8.7
Матрица
The Matrix
David E. Campbell, John T. Reitz, Gregg Rudloff, David Lee
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Свой человек
The Insider
Doug Hemphill, Andy Nelson, Lee Orloff
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Nick Phillips
For the design and development of the three-axis Libra III remote control camera head.
Победитель
Huw Gwyllyn
For the design and development of the AMS/Neve-Logic Digital Film Console for motion picture sound mixing.
Победитель
Technical Achievement Award
Irving G. Thalberg Memorial Award
Уоррен Битти
Победитель
Honorary Award
Gordon E. Sawyer Award
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
