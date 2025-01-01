Меню
Киноафиша Кинофестивали Оскар События Оскар 1961

Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1961 году

Место проведения Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения 17 апреля 1961
Oscar / Лучший фильм
Квартира 8.0
Квартира The Apartment
Билли Уайлдер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Elmer Gantry Elmer Gantry
Bernard Smith
Аламо 6.9
Аламо The Alamo
Джон Уэйн
Сыновья и любовники 7.1
Сыновья и любовники Sons and Lovers
Jerry Wald
The Sundowners The Sundowners
Фред Циннеман
Oscar / Лучшая мужская роль
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Elmer Gantry
Победитель
Все номинанты
Джек Леммон
Джек Леммон
Квартира
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
The Entertainer
Тревор Ховард
Сыновья и любовники
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Пожнешь бурю
Oscar / Лучшая женская роль
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Баттерфилд 8
Победитель
Все номинанты
Мелина Меркури
Никогда в воскресенье
Грир Гарсон
Sunrise at Campobello
Дебора Керр
Дебора Керр
The Sundowners
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Квартира
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Питер Устинов
Питер Устинов
Спартак
Победитель
Все номинанты
Питер Фальк
Питер Фальк
Murder, Inc.
Джек Крушен
Квартира
Чилл Уиллс
Аламо
Сэл Минео
Исход
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Ширли Джонс
Ширли Джонс
Elmer Gantry
Победитель
Все номинанты
Ширли Найт
Ширли Найт
The Dark at the Top of the Stairs
Джанет Ли
Джанет Ли
Психо
Мэри Юр
Сыновья и любовники
Глинис Джонс
The Sundowners
Oscar / Лучшая режиссура
Билли Уайлдер
Квартира
Победитель
Все номинанты
Джек Кардифф
Сыновья и любовники
Фред Циннеман
The Sundowners
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
Психо
Жюль Дассен
Никогда в воскресенье
Oscar / Лучшая операторская работа
Сыновья и любовники 7.1
Сыновья и любовники Sons and Lovers
Фредди Фрэнсис
Победитель
Спартак 6.6
Спартак Spartacus
Russell Metty
Победитель
Все номинанты
Пожнешь бурю 8.2
Пожнешь бурю Inherit the Wind
Ernest Laszlo
Мексиканец в Голливуде 5.5
Мексиканец в Голливуде Pepe
Joseph MacDonald
Аламо 6.9
Аламо The Alamo
William H. Clothier
Психо 8.0
Психо Psycho
John L. Russell
Смотреть трейлер
Баттерфилд 8 6.4
Баттерфилд 8 Butterfield 8
Joseph Ruttenberg, Charles Harten
Квартира 8.0
Квартира The Apartment
Joseph LaShelle
Смотреть трейлер
Исход 6.7
Исход Exodus
Sam Leavitt
The Facts of Life The Facts of Life
Charles Lang
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Спартак 6.6
Спартак Spartacus
Bill Thomas, Valles
Победитель
The Facts of Life The Facts of Life
Edith Head, Edward Stevenson
Победитель
The Facts of Life The Facts of Life
Edith Head, Edward Stevenson
Победитель
Все номинанты
Midnight Lace Midnight Lace
Irene
Seven Thieves Seven Thieves
Bill Thomas
Мексиканец в Голливуде 5.5
Мексиканец в Голливуде Pepe
Edith Head
Девичий источник 8.1
Девичий источник Jungfrukällan
Marik Vos-Lundh
Никогда в воскресенье 7.3
Никогда в воскресенье Pote tin Kyriaki
Deni Vachlioti
The Rise and Fall of Legs Diamond The Rise and Fall of Legs Diamond
Howard Shoup
Sunrise at Campobello Sunrise at Campobello
Marjorie Best
Канкан 6.4
Канкан Can-Can
Irene Sharaff
Oscar / Лучший монтаж
Квартира 8.0
Квартира The Apartment
Daniel Mandell
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Спартак 6.6
Спартак Spartacus
Robert Lawrence
Мексиканец в Голливуде 5.5
Мексиканец в Голливуде Pepe
Al Clark, Viola Lawrence
Пожнешь бурю 8.2
Пожнешь бурю Inherit the Wind
Frederic Knudtson
Аламо 6.9
Аламо The Alamo
Stuart Gilmore
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Неоконченная песня 6.4
Неоконченная песня Song Without End
Morris Stoloff, Harry Sukman
Победитель
Исход 6.7
Исход Exodus
Ernest Gold
Победитель
Все номинанты
Канкан 6.4
Канкан Can-Can
Nelson Riddle
Давай займемся любовью 6.5
Давай займемся любовью Let's Make Love
Earle Hagen, Lionel Newman
Elmer Gantry Elmer Gantry
André Previn
Великолепная семерка 6.9
Великолепная семерка The Magnificent Seven
Elmer Bernstein
Давай займемся любовью 6.5
Давай займемся любовью Let's Make Love
Earle Hagen, Lionel Newman
Аламо 6.9
Аламо The Alamo
Dimitri Tiomkin
Bells Are Ringing Bells Are Ringing
André Previn
Мексиканец в Голливуде 5.5
Мексиканец в Голливуде Pepe
Johnny Green
Спартак 6.6
Спартак Spartacus
Alex North
Oscar / Лучшая песня к фильму
Никогда в воскресенье 7.3
Никогда в воскресенье Pote tin Kyriaki
Manos Hatzidakis
Победитель
Победитель
Все номинанты
High Time High Time
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen For the song "The Second Time Around"
Аламо 6.9
Аламо The Alamo
Dimitri Tiomkin, Paul Francis Webster For the song "The Green Leaves of Summer"
Мексиканец в Голливуде 5.5
Мексиканец в Голливуде Pepe
André Previn, Dory Previn For the song "Faraway Part of Town"
Мексиканец в Голливуде 5.5
Мексиканец в Голливуде Pepe
André Previn, Dory Previn For the song "Faraway Part of Town"
High Time High Time
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen For the song "The Second Time Around"
The Facts of Life The Facts of Life
Johnny Mercer For the song "The Facts of Life"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Спартак 6.6
Спартак Spartacus
Russell A. Gausman, Alexander Golitzen, Julia Heron, Eric Orbom
Победитель
Квартира 8.0
Квартира The Apartment
Edward G. Boyle, Alexandre Trauner
Победитель
Смотреть трейлер
Спартак 6.6
Спартак Spartacus
Russell A. Gausman, Alexander Golitzen, Julia Heron, Eric Orbom
Победитель
Квартира 8.0
Квартира The Apartment
Edward G. Boyle, Alexandre Trauner
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Симаррон 6.4
Симаррон Cimarron
George W. Davis, Henry Grace, Addison Hehr, Hugh Hunt, Otto Siegel
Сыновья и любовники 7.1
Сыновья и любовники Sons and Lovers
Lionel Couch, Thomas N. Morahan
Мексиканец в Голливуде 5.5
Мексиканец в Голливуде Pepe
Ted Haworth, William Kiernan
The Facts of Life The Facts of Life
Ross Dowd, J. McMillan Johnson, Kenneth A. Reid
Visit to a Small Planet Visit to a Small Planet
Sam Comer, Arthur Krams, Hal Pereira, Walter H. Tyler
Психо 8.0
Психо Psycho
Robert Clatworthy, Joseph Hurley, George Milo
Смотреть трейлер
Visit to a Small Planet Visit to a Small Planet
Sam Comer, Arthur Krams, Hal Pereira, Walter H. Tyler
Это началось в Неаполе 6.3
Это началось в Неаполе It Started in Naples
Roland Anderson, Arrigo Breschi, Sam Comer, Hal Pereira
Это началось в Неаполе 6.3
Это началось в Неаполе It Started in Naples
Roland Anderson, Arrigo Breschi, Sam Comer, Hal Pereira
Психо 8.0
Психо Psycho
Robert Clatworthy, Joseph Hurley, George Milo
Смотреть трейлер
The Facts of Life The Facts of Life
Ross Dowd, J. McMillan Johnson, Kenneth A. Reid
Sunrise at Campobello Sunrise at Campobello
Edward Carrere, George James Hopkins
Симаррон 6.4
Симаррон Cimarron
George W. Davis, Henry Grace, Addison Hehr, Hugh Hunt, Otto Siegel
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Машина времени 7.6
Машина времени The Time Machine
Tim Baar, Gene Warren
Победитель
Все номинанты
The Last Voyage The Last Voyage
Augie Lohman
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Elmer Gantry Elmer Gantry
Ричард Брукс
Победитель
Все номинанты
Tunes of Glory Tunes of Glory
James Kennaway
Пожнешь бурю 8.2
Пожнешь бурю Inherit the Wind
Harold Jacob Smith, Nedrick Young
Сыновья и любовники 7.1
Сыновья и любовники Sons and Lovers
T.E.B. Clarke, Gavin Lambert
The Sundowners The Sundowners
Isobel Lennart
Пожнешь бурю 8.2
Пожнешь бурю Inherit the Wind
Harold Jacob Smith, Nedrick Young
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Munro Munro
William L. Snyder
Победитель
Все номинанты
Mouse and Garden Mouse and Garden
O místo na slunci O místo na slunci
Frantisek Vystrcil
Goliath II Goliath II
Уолт Дисней
High Note High Note
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Horse with the Flying Tail The Horse with the Flying Tail
Larry Lansburgh
Победитель
Все номинанты
Rebel in Paradise Rebel in Paradise
Robert D. Fraser
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Giuseppina Giuseppina
Джеймс Хилл
Победитель
Все номинанты
George Grosz' Interregnum George Grosz' Interregnum
Altina Carey, Charles Carey
En by ved navn København En by ved navn København
Universe Universe
Colin Low
Beyond Silence Beyond Silence
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Девичий источник 8.1
Девичий источник Jungfrukällan
Sweden.
Победитель
Все номинанты
Kapo Kapò
Italy.
The Ninth Circle Deveti krug
Yugoslavia.
Истина 8.1
Истина La vérité
France.
Macario Macario
Mexico.
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Day of the Painter Day of the Painter
Robert P. Davis
Победитель
Все номинанты
A Sport Is Born A Sport Is Born
Leslie Winik
Islands of the Sea Islands of the Sea
Уолт Дисней
The Creation of Woman The Creation of Woman
Ismail Merchant, Charles F. Schwep
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Квартира 8.0
Квартира The Apartment
Билли Уайлдер, I.A.L. Diamond
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Никогда в воскресенье 7.3
Никогда в воскресенье Pote tin Kyriaki
Жюль Дассен
The Facts of Life The Facts of Life
Мелвин Фрэнк, Norman Panama
The Angry Silence The Angry Silence
Майкл Крэйг, Брайан Форбс, Richard Gregson
Хиросима, моя любовь 7.6
Хиросима, моя любовь Hiroshima mon amour
Маргерит Дюрас
The Angry Silence The Angry Silence
Майкл Крэйг, Брайан Форбс, Richard Gregson
Oscar / Лучший звук
Аламо 6.9
Аламо The Alamo
Fred Hynes, Gordon Sawyer
Победитель
Все номинанты
Квартира 8.0
Квартира The Apartment
Gordon Sawyer
Смотреть трейлер
Мексиканец в Голливуде 5.5
Мексиканец в Голливуде Pepe
Charles J. Rice
Sunrise at Campobello Sunrise at Campobello
George Groves
Симаррон 6.4
Симаррон Cimarron
Franklin Milton
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Sol Lesser
Победитель
Juvenile Award
Поллианна 7.4
Поллианна Pollyanna
Хейли Миллз
Победитель
Победитель
Год проведения
Номинации

