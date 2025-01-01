Меню
Оскар 1961
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 1961 году
Место проведения
Santa Monica Civic Auditorium, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения
17 апреля 1961
Oscar / Лучший фильм
8.0
Квартира
The Apartment
Билли Уайлдер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Elmer Gantry
Elmer Gantry
Bernard Smith
6.9
Аламо
The Alamo
Джон Уэйн
7.1
Сыновья и любовники
Sons and Lovers
Jerry Wald
The Sundowners
The Sundowners
Фред Циннеман
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль
Берт Ланкастер
Elmer Gantry
Победитель
Все номинанты
Джек Леммон
Квартира
Лоуренс Оливье
The Entertainer
Тревор Ховард
Сыновья и любовники
Спенсер Трэйси
Пожнешь бурю
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль
Элизабет Тейлор
Баттерфилд 8
Победитель
Все номинанты
Мелина Меркури
Никогда в воскресенье
Грир Гарсон
Sunrise at Campobello
Дебора Керр
The Sundowners
Ширли МакЛэйн
Квартира
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Питер Устинов
Спартак
Победитель
Все номинанты
Питер Фальк
Murder, Inc.
Джек Крушен
Квартира
Чилл Уиллс
Аламо
Сэл Минео
Исход
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Ширли Джонс
Elmer Gantry
Победитель
Все номинанты
Ширли Найт
The Dark at the Top of the Stairs
Джанет Ли
Психо
Мэри Юр
Сыновья и любовники
Глинис Джонс
The Sundowners
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая режиссура
Билли Уайлдер
Квартира
Победитель
Все номинанты
Джек Кардифф
Сыновья и любовники
Фред Циннеман
The Sundowners
Альфред Хичкок
Психо
Жюль Дассен
Никогда в воскресенье
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая операторская работа
7.1
Сыновья и любовники
Sons and Lovers
Фредди Фрэнсис
Победитель
6.6
Спартак
Spartacus
Russell Metty
Победитель
Все номинанты
8.2
Пожнешь бурю
Inherit the Wind
Ernest Laszlo
5.5
Мексиканец в Голливуде
Pepe
Joseph MacDonald
6.9
Аламо
The Alamo
William H. Clothier
8.0
Психо
Psycho
John L. Russell
Смотреть трейлер
6.4
Баттерфилд 8
Butterfield 8
Joseph Ruttenberg, Charles Harten
8.0
Квартира
The Apartment
Joseph LaShelle
Смотреть трейлер
6.7
Исход
Exodus
Sam Leavitt
The Facts of Life
The Facts of Life
Charles Lang
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший дизайн костюмов
6.6
Спартак
Spartacus
Bill Thomas, Valles
Победитель
The Facts of Life
The Facts of Life
Edith Head, Edward Stevenson
Победитель
The Facts of Life
The Facts of Life
Edith Head, Edward Stevenson
Победитель
Все номинанты
Midnight Lace
Midnight Lace
Irene
Seven Thieves
Seven Thieves
Bill Thomas
5.5
Мексиканец в Голливуде
Pepe
Edith Head
8.1
Девичий источник
Jungfrukällan
Marik Vos-Lundh
7.3
Никогда в воскресенье
Pote tin Kyriaki
Deni Vachlioti
The Rise and Fall of Legs Diamond
The Rise and Fall of Legs Diamond
Howard Shoup
Sunrise at Campobello
Sunrise at Campobello
Marjorie Best
6.4
Канкан
Can-Can
Irene Sharaff
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший монтаж
8.0
Квартира
The Apartment
Daniel Mandell
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.6
Спартак
Spartacus
Robert Lawrence
5.5
Мексиканец в Голливуде
Pepe
Al Clark, Viola Lawrence
8.2
Пожнешь бурю
Inherit the Wind
Frederic Knudtson
6.9
Аламо
The Alamo
Stuart Gilmore
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
6.4
Неоконченная песня
Song Without End
Morris Stoloff, Harry Sukman
Победитель
6.7
Исход
Exodus
Ernest Gold
Победитель
Все номинанты
6.4
Канкан
Can-Can
Nelson Riddle
6.5
Давай займемся любовью
Let's Make Love
Earle Hagen, Lionel Newman
Elmer Gantry
Elmer Gantry
André Previn
6.9
Великолепная семерка
The Magnificent Seven
Elmer Bernstein
6.5
Давай займемся любовью
Let's Make Love
Earle Hagen, Lionel Newman
6.9
Аламо
The Alamo
Dimitri Tiomkin
Bells Are Ringing
Bells Are Ringing
André Previn
5.5
Мексиканец в Голливуде
Pepe
Johnny Green
6.6
Спартак
Spartacus
Alex North
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая песня к фильму
7.3
Никогда в воскресенье
Pote tin Kyriaki
Manos Hatzidakis
For "Ta paidia tou Peiraia" ("Never on Sunday"). Manos Hatzidakis was not present. The Academy accepted the Oscar on his behalf.
Победитель
Все номинанты
High Time
High Time
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen
For the song "The Second Time Around"
6.9
Аламо
The Alamo
Dimitri Tiomkin, Paul Francis Webster
For the song "The Green Leaves of Summer"
5.5
Мексиканец в Голливуде
Pepe
André Previn, Dory Previn
For the song "Faraway Part of Town"
5.5
Мексиканец в Голливуде
Pepe
André Previn, Dory Previn
For the song "Faraway Part of Town"
High Time
High Time
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen
For the song "The Second Time Around"
The Facts of Life
The Facts of Life
Johnny Mercer
For the song "The Facts of Life"
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
6.6
Спартак
Spartacus
Russell A. Gausman, Alexander Golitzen, Julia Heron, Eric Orbom
Победитель
8.0
Квартира
The Apartment
Edward G. Boyle, Alexandre Trauner
Победитель
Смотреть трейлер
6.6
Спартак
Spartacus
Russell A. Gausman, Alexander Golitzen, Julia Heron, Eric Orbom
Победитель
8.0
Квартира
The Apartment
Edward G. Boyle, Alexandre Trauner
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.4
Симаррон
Cimarron
George W. Davis, Henry Grace, Addison Hehr, Hugh Hunt, Otto Siegel
7.1
Сыновья и любовники
Sons and Lovers
Lionel Couch, Thomas N. Morahan
5.5
Мексиканец в Голливуде
Pepe
Ted Haworth, William Kiernan
The Facts of Life
The Facts of Life
Ross Dowd, J. McMillan Johnson, Kenneth A. Reid
Visit to a Small Planet
Visit to a Small Planet
Sam Comer, Arthur Krams, Hal Pereira, Walter H. Tyler
8.0
Психо
Psycho
Robert Clatworthy, Joseph Hurley, George Milo
Смотреть трейлер
Visit to a Small Planet
Visit to a Small Planet
Sam Comer, Arthur Krams, Hal Pereira, Walter H. Tyler
6.3
Это началось в Неаполе
It Started in Naples
Roland Anderson, Arrigo Breschi, Sam Comer, Hal Pereira
6.3
Это началось в Неаполе
It Started in Naples
Roland Anderson, Arrigo Breschi, Sam Comer, Hal Pereira
8.0
Психо
Psycho
Robert Clatworthy, Joseph Hurley, George Milo
Смотреть трейлер
The Facts of Life
The Facts of Life
Ross Dowd, J. McMillan Johnson, Kenneth A. Reid
Sunrise at Campobello
Sunrise at Campobello
Edward Carrere, George James Hopkins
6.4
Симаррон
Cimarron
George W. Davis, Henry Grace, Addison Hehr, Hugh Hunt, Otto Siegel
Показать всех номинантов
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
7.6
Машина времени
The Time Machine
Tim Baar, Gene Warren
Победитель
Все номинанты
The Last Voyage
The Last Voyage
Augie Lohman
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Elmer Gantry
Elmer Gantry
Ричард Брукс
Победитель
Все номинанты
Tunes of Glory
Tunes of Glory
James Kennaway
8.2
Пожнешь бурю
Inherit the Wind
Harold Jacob Smith, Nedrick Young
7.1
Сыновья и любовники
Sons and Lovers
T.E.B. Clarke, Gavin Lambert
The Sundowners
The Sundowners
Isobel Lennart
8.2
Пожнешь бурю
Inherit the Wind
Harold Jacob Smith, Nedrick Young
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Munro
Munro
William L. Snyder
Победитель
Все номинанты
Mouse and Garden
Mouse and Garden
O místo na slunci
O místo na slunci
Frantisek Vystrcil
Goliath II
Goliath II
Уолт Дисней
High Note
High Note
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Horse with the Flying Tail
The Horse with the Flying Tail
Larry Lansburgh
Победитель
Все номинанты
Rebel in Paradise
Rebel in Paradise
Robert D. Fraser
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Giuseppina
Giuseppina
Джеймс Хилл
Победитель
Все номинанты
George Grosz' Interregnum
George Grosz' Interregnum
Altina Carey, Charles Carey
En by ved navn København
En by ved navn København
Universe
Universe
Colin Low
Beyond Silence
Beyond Silence
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
8.1
Девичий источник
Jungfrukällan
Sweden.
Победитель
Все номинанты
Kapo
Kapò
Italy.
The Ninth Circle
Deveti krug
Yugoslavia.
8.1
Истина
La vérité
France.
Macario
Macario
Mexico.
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Day of the Painter
Day of the Painter
Robert P. Davis
Победитель
Все номинанты
A Sport Is Born
A Sport Is Born
Leslie Winik
Islands of the Sea
Islands of the Sea
Уолт Дисней
The Creation of Woman
The Creation of Woman
Ismail Merchant, Charles F. Schwep
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
8.0
Квартира
The Apartment
Билли Уайлдер, I.A.L. Diamond
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Никогда в воскресенье
Pote tin Kyriaki
Жюль Дассен
The Facts of Life
The Facts of Life
Мелвин Фрэнк, Norman Panama
The Angry Silence
The Angry Silence
Майкл Крэйг, Брайан Форбс, Richard Gregson
7.6
Хиросима, моя любовь
Hiroshima mon amour
Маргерит Дюрас
The Angry Silence
The Angry Silence
Майкл Крэйг, Брайан Форбс, Richard Gregson
Показать всех номинантов
Oscar / Лучший звук
6.9
Аламо
The Alamo
Fred Hynes, Gordon Sawyer
Победитель
Все номинанты
8.0
Квартира
The Apartment
Gordon Sawyer
Смотреть трейлер
5.5
Мексиканец в Голливуде
Pepe
Charles J. Rice
Sunrise at Campobello
Sunrise at Campobello
George Groves
6.4
Симаррон
Cimarron
Franklin Milton
Показать всех номинантов
Academy Award of Merit
Scientific and Engineering Award
Technical Achievement Award
Honorary Award
Jean Hersholt Humanitarian Award
Sol Lesser
Победитель
Juvenile Award
7.4
Поллианна
Pollyanna
Хейли Миллз
For Pollyanna, the most outstanding juvenile performance during 1960.
Победитель
